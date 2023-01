Stati Uniti: prolungato al 10 aprile l’obbligo di vaccinazione per i viaggiatori stranieri Gli Stati Uniti mantengono elevata l’attenzione sulla diffusione del Covid-19. La Transportation Security Administration (Tsa) – secondo quanto riportato dal Washington Times – ha esteso l’obbligo di vaccinazione per i viaggiatori stranieri fino al 10 aprile: il provvedimento era invece originariamente destinato a scadere nei prossimi giorni. Dalla riapertura delle frontiere alla fine del 2021, per entrare negli Usa, i viaggiatori devono dimostrare, con alcune eccezioni, di essere stati completamente vaccinati contro il Covid-19. I bambini di età inferiore ai 18 anni sono esenti dall’obbligo di vaccinazione. A partire dal 12 giugno 2022, il test Covid prima della partenza non è più richiesto se i viaggiatori di età superiore ai 2 anni sono vaccinati. Recentemente però, come accaduto in molti altri Paesi, gli Stati Uniti hanno ripristinato i test per i viaggiatori provenienti dalla Cina. Dal 5 gennaio scorso “tutti i viaggiatori aerei di età pari o superiore a 2 anni provenienti dalla Cina dovranno essere sottoposti al test non più di due giorni prima della partenza”, indipendentemente dalla loro nazionalità o dallo stato di vaccinazione, ha chiarito il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) in un comunicato. La misura si applica anche ai passeggeri provenienti da Hong Kong e Macao.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436841 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair prevede un risultato positivo migliore del previsto per l'anno fiscale che si chiuderà il prossimo 31 marzo: la low cost irlandese ha rivisto infatti al rialzo la previsione di utile, forte della domanda di voli più alta delle stime nel periodo natalizio e di Capodanno. I profitti saranno dunque compresi tra 1,35 e 1,45 miliardi di euro, contro la precedente forchetta di 1-1,2 miliardi. "Per la prima volta in tre anni, la domanda è stata solida nel periodo delle festività e non ha risentito del Covid e del conflitto in Ucraina. Questo ha generato un picco superiore alle attese di traffico e tariffe tra Natale e Capodanno», spiega la compagnia. Gli analisti seguono con attenzione ogni segnale di potenziale indebolimento della domanda di voli a fronte dell'incertezza economica che coinvolge l'intera Europa. Finora la voglia di viaggiare ha avuto la meglio sulla crisi economica e il picco dell'inflazione, nonostante molte compagnie aeree abbiano aumentato i prezzi dei biglietti. "A conti fatti, per il momento la domanda di viaggi a corto raggio in Europa rimane in buona salute e siamo sempre più ottimisti in vista della prossima stagione delle trimestrali", spiegano gli analisti di Bernstein ripresi dal Financial Times. Ryanair ha poi avvertito che le nuove previsioni sono "fortemente dipendenti dalla possibilità di evitare eventi avversi" nei primi tre mesi del 2023, come un peggioramento della guerra in Ucraina o nuovi sviluppi della pandemia. La low cost ha anche aggiunto di aspettarsi una perdita nei primi tre mesi dell'anno, tradizionalmente il trimestre più debole, considerato che la Pasqua cadrà soltanto in aprile. [post_title] => Ryanair rivede al rialzo la previsione di utile, che si attesterà tra 1,35 e 1,45 miliardi di euro [post_date] => 2023-01-05T12:09:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672920560000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436821" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Salem Obaidalla, svp Commercial Operations for the Americas di Emirates; Tony Joudi, ambasciatore delle Bahamas negli Emirati Arabi e Qatar; Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo del gruppo Emirates; Adnan Kazim, cco della compagnia.[/caption] Emirates fa coppia con il Ministero degli Affari Esteri delle Bahamas per promuovere il turismo nell'arcipelago caraibico. Le due parti hanno siglato un accordo che darà il via ad iniziative congiunte per incrementare il traffico di visitatori verso le isole dai mercati chiave del network Emirates. In base al protocollo d'intesa, saranno sviluppate campagne promozionali congiunte per favorire la compagnia aerea e incrementare gli arrivi turistici alle Bahamas. L'accordo prevede anche attività di marketing, tra cui fam trip con i media e gli operatori del settore, nel primo trimestre del 2023, e lo sviluppo di pacchetti turistici su misura, attraverso Emirates Holidays. Entrambe le parti hanno anche concordato di esplorare le opportunità di collaborare a campagne pubblicitarie congiunte per promuovere la destinazione Indie Occidentali. La compagnia di Dubai vola attualmente verso 12 destinazioni negli Stati Uniti oltre a Toronto. I passeggeri, provenienti da tutto il network globale, possono utilizzare questi collegamenti per volare verso destinazioni statunitensi come Houston, Chicago o Newark prima di collegarsi a Nassau con United, grazie alla partnership tra le due compagnie aeree. I viaggiatori possono anche volare alle Bahamas via Toronto, con Air Canada, che ha attivato la sua partnership in codeshare a novembre. Sebbene la maggior parte del traffico di visitatori alle Bahamas sia costituito da viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, le Bahamas attraggono anche turisti da altri punti internazionali del network di Emirates, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, la Grecia, l'India, la Cina, le Filippine e Singapore. [post_title] => Emirates: patto con le Bahamas per la promozione del turismo verso l'arcipelago [post_date] => 2023-01-05T11:06:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672916779000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l'arrivo del nuovo anno si avvicinano anche due importanti aperture griffate Bulgari Hotels & Resorts. La prima è prevista ad aprile a Tokyo. L'albergo è frutto di un accordo con la società real estate Mitsui Fudosan e occuperà gli ultimi sette piani di un grattacielo(dal trentanovesimo al quarantacinquesimo), la cui costruzione è prevista nell'ambito del progetto di riqualificazione urbana di una parte del quartiere nord Yaesu 2. L'hotel sarà composto da 98 camere. Per gli ospiti saranno anche disponibili un bar, un ristorante, una lounge con caminetto, tutti dotati di una terrazza all'aperto, insieme al Cioccolato boutique e a una ballroom con ampio spazio esterno. Presente anche una spa di circa 1.500 metri quadrati di superficie. Come tutti i Bulgari, anche l'indirizzo di Tokyo sarà progettato dallo studio di architettura italiano Antonio Citterio Patricia Viel. Un paio di mesi dopo sarà quindi la volta dell'inaugurazione del Bulgari Hotel Rome. L'albergo sarà ricavato dalla conversione di un palazzo modernista degli anni Trenta, affacciato sull’Ara Pacis e sul mausoleo di Augusto. Ospiterà oltre 100 camere, in maggioranza suite, insieme al ristorante - Niko Romito e al Bulgari Bar. Un connubio di materiali quali il travertino color ocra e i mattoncini in terracotta è stato inoltre pensato sempre dallo studio Antonio Citterio Patricia Viel per celebrare l’estetica dell’Antica Roma augustea. Collezioni d’arte antica e contemporanea a rotazione impreziosiranno infine l'offerta della struttura. Con queste due aperture, il portfolio Bulgari salirà a quota a nove sviluppandosi oltre alle destinazioni dove il marchio è già presente di Milano, Londra, Dubai, Bali, Beijing, Shanghai e Parigi. [post_title] => Bulgari: primi dettagli delle nuove strutture di Tokyo e Roma [post_date] => 2023-01-05T10:53:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672916002000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436813 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Unione europea assume una posizione comune sulla vicenda Covid in Cina: gli Stati Ue sono "fortemente incoraggiati a introdurre per tutti i passeggeri in partenza dalla Cina agli Stati membri il requisito di un test Covid-19 effettuato non oltre le 48 ore prima dalla partenza dalla Cina". Come riportato dall'Ansa, è questa la decisione presa dal meccanismo integrato europeo di risposta alle crisi (Ipcr), comunicata dalla Presidenza svedese di turno dell'Ue. "I Paesi membri hanno concordato di raccomandare a tutti i passeggeri in viaggio da e per la Cina di portare mascherine Ffp2" . I Paesi membri hanno concordato di tornare a incontrarsi per un aggiornamento entro la metà di gennaio. Intanto, oltre alla "forte raccomandazione" a tutti i 27 di introdurre l'obbligo di test pre-partenza da Pechino, la riunione del Meccanismo integrato di risposta alle crisi "incoraggia" i Paesi membri a "effettuare test anti-Covid a campione a chi arriva dalla Cina" e "esaminare e sequenziare le acque reflue degli scali dove sono previsti voli in arrivo dalla Cina" e a "continuare a promuovere le vaccinazioni, incluse le dosi booster e in particolare ai più vulnerabili". [post_title] => L'Ue raccomanda l'obbligo di test per i viaggiatori in partenza dalla Cina [post_date] => 2023-01-05T10:50:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672915828000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Malesia è pronta a inasprire i controlli su tutti i viaggiatori stranieri in arrivo: l'annuncio arriva dal primo ministro Anwar Ibrahim che, ripreso da Bloomberg, ha chiarito come la decisione sia stata presa in seguito alle preoccupazioni per la dilagante diffusione di Covid in Cina. "Stiamo rafforzando i controlli, ma non discrimineremo nessun Paese", ha sottolineato Ibrahim. "Il governo darà la priorità alla salute dei cittadini rispetto all'economia". Prima della pandemia, la Cina era il terzo Paese in termini di arrivi turistici in Malesia: nel 2019 i visitatori cinesi erano stati circa 3,1 milioni, su un totale di 26,1 milioni di arrivi, secondo i dati di Tourism Malaysia. [post_title] => Malesia: maggiori controlli Covid per tutti i viaggiatori stranieri in arrivo nel Paese [post_date] => 2023-01-05T09:35:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672911352000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Cina è indignata per la valanga di restrizioni che molte destinazioni si stanno imponendo per proteggersi dall'ascesa incontrollata del Covid nel Paese. Stati Uniti, Australia e alcuni Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Regno Unito e Spagna, hanno imposto controlli sui passeggeri, richiedendo la presentazione del certificato Covid e un test negativo. Secondo Europa Press, la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha definito tutte queste misure "discriminatorie" e "inaccettabili". Allo stesso modo, ha negato che le informazioni vengano manipolate. "Ci opponiamo fermamente alla manipolazione delle misure di prevenzione e controllo della pandemia per raggiungere obiettivi politici". In questo senso, la Cina minaccia di ritorsioni contro questi Paesi se le restrizioni dovessero persistere nel tempo. Pur non specificando quale linea seguirà, si baserà sul "principio di reciprocità" che regola le relazioni internazionali. Iata Nel frattempo, la principale lobby dell'aviazione mondiale, la Iata, si schiera con i cinesi. "È estremamente deludente vedere questo ripristino istintivo di misure che si sono dimostrate inefficaci negli ultimi tre anni", si lamenta, aggiungendo che "mettere barriere nel modo di viaggiare non fa differenza per il picco di diffusione delle infezioni". [post_title] => La Cina minaccia ritorsioni per i test anti-Covid in Europa e Usa [post_date] => 2023-01-04T12:13:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672834396000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436771 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tus Airways si appresta ad inaugurare, il prossimo 26 marzo, un nuovo collegamento diretto da Roma a Tel Aviv, che sarà operato tre volte alla settimana, ogni martedì, giovedì e domenica. "Con la consapevolezza di essere un operatore leader nella regione del Mediterraneo orientale, siamo lieti di avviare dei collegamenti diretti tra Roma e Tel Aviv, aggiungendo un'altra entusiasmante destinazione al nostro network in continua crescita - ha dichiarato l'amministratore delegato della compagnia aerea di Cipro, Ahmed Aly -. I nostri ospiti in Italia potranno ora viaggiare comodamente verso Tel Aviv dall'inizio della stagione estiva. La ripresa dei collegamenti su Roma è sempre stata in cima ai nostri piani, considerando la fama mondiale della città come meta turistica di grande richiamo. Guardando al 2023, prevediamo che molti viaggiatori, sia turisti sia businessmen, voleranno tra Roma e Tel Aviv, assicurandoci che i nostri ospiti provino il meglio dell'ospitalità cipriota quando volano con noi”. Tus Airways opera con una flotta di Airbus A320 e collega Israele e la Grecia a Cipro con destinazioni in Europa e Medio Oriente. [post_title] => Tus Airways: decollerà il 26 marzo sulla rotta Roma-Tel Aviv con tre voli settimanali [post_date] => 2023-01-04T12:03:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672833810000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436761 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2022 ha segnato il gran ritorno dell'industria turistica della Francia ai livelli pre pandemia: secondo le analisi stilate da Atout France, le entrate turistiche "si avvicineranno al record del 2019: con un aumento del +6,8% a ottobre (rispetto al 2019), gli incassi hanno ormai raggiunto i 50 miliardi di euro, un risultato che dovrebbe garantire, a chiusura del 2022, il raggiungimento del livello record del 2019 di 56,7 miliardi di euro". I ricavi - spiega la nota dell'ente, ripresa da l'Echo Touristique - sono stati generati in particolare dai mercati di prossimità come Belgio e Germania oltre che dal Regno Unito. Gli Stati Uniti, in particolare, hanno registrato "la crescita più forte" con ricavi "sostenuti da un tasso di cambio del dollaro ancora in equilibrio con l'euro". [post_title] => La corsa della Francia: entrate turistiche oltre i 50 miliardi di euro, verso il record 2019 [post_date] => 2023-01-04T11:49:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672832998000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_282036" align="alignright" width="300"] Willie Walsh[/caption] La Iata prende posizione in merito alle restrizioni di viaggio previste da diversi paesi nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Cina: la critica arriva dal direttore generale dell'associazione internazionale delle compagnie aeree, Willie Walsh, che in una nota ufficiale sottolinea come sia "estremamente deludente vedere questa reintroduzione di misure che si sono dimostrate inefficaci negli ultimi tre anni". E ancora: "Le ricerche condotte in occasione dell'arrivo della variante Omicron hanno concluso che l'imposizione di barriere ai viaggi non ha fatto alcuna differenza sul picco di diffusione delle infezioni. Al massimo, le restrizioni hanno ritardato il picco di qualche giorno. Se una nuova variante emergesse in qualsiasi parte del mondo, ci si aspetterebbe la stessa situazione. "Ecco perché i governi dovrebbero ascoltare i consigli degli esperti, tra cui l'Oms, che sconsigliano le restrizioni ai viaggi. Abbiamo gli strumenti per gestire il Covid-19 senza ricorrere a misure inefficaci che interrompono la connettività internazionale, danneggiano le economie e distruggono posti di lavoro. I governi devono basare le loro decisioni su 'fatti scientifici' piuttosto che su 'politica scientifica'". [post_title] => Walsh, Iata: ferma critica alle restrizioni di viaggio per chi proviene dalla Cina [post_date] => 2023-01-04T10:33:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672828399000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "stati uniti prolungato al 10 aprile lobbligo di vaccinazione per i viaggiatori stranieri" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":85,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3183,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair prevede un risultato positivo migliore del previsto per l'anno fiscale che si chiuderà il prossimo 31 marzo: la low cost irlandese ha rivisto infatti al rialzo la previsione di utile, forte della domanda di voli più alta delle stime nel periodo natalizio e di Capodanno. I profitti saranno dunque compresi tra 1,35 e 1,45 miliardi di euro, contro la precedente forchetta di 1-1,2 miliardi.\r

\"Per la prima volta in tre anni, la domanda è stata solida nel periodo delle festività e non ha risentito del Covid e del conflitto in Ucraina. Questo ha generato un picco superiore alle attese di traffico e tariffe tra Natale e Capodanno», spiega la compagnia.\r

Gli analisti seguono con attenzione ogni segnale di potenziale indebolimento della domanda di voli a fronte dell'incertezza economica che coinvolge l'intera Europa. Finora la voglia di viaggiare ha avuto la meglio sulla crisi economica e il picco dell'inflazione, nonostante molte compagnie aeree abbiano aumentato i prezzi dei biglietti. \"A conti fatti, per il momento la domanda di viaggi a corto raggio in Europa rimane in buona salute e siamo sempre più ottimisti in vista della prossima stagione delle trimestrali\", spiegano gli analisti di Bernstein ripresi dal Financial Times.\r

Ryanair ha poi avvertito che le nuove previsioni sono \"fortemente dipendenti dalla possibilità di evitare eventi avversi\" nei primi tre mesi del 2023, come un peggioramento della guerra in Ucraina o nuovi sviluppi della pandemia. La low cost ha anche aggiunto di aspettarsi una perdita nei primi tre mesi dell'anno, tradizionalmente il trimestre più debole, considerato che la Pasqua cadrà soltanto in aprile.","post_title":"Ryanair rivede al rialzo la previsione di utile, che si attesterà tra 1,35 e 1,45 miliardi di euro","post_date":"2023-01-05T12:09:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672920560000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436821\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Salem Obaidalla, svp Commercial Operations for the Americas di Emirates; Tony Joudi, ambasciatore delle Bahamas negli Emirati Arabi e Qatar; Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo del gruppo Emirates; Adnan Kazim, cco della compagnia.[/caption]\r

\r

Emirates fa coppia con il Ministero degli Affari Esteri delle Bahamas per promuovere il turismo nell'arcipelago caraibico. Le due parti hanno siglato un accordo che darà il via ad iniziative congiunte per incrementare il traffico di visitatori verso le isole dai mercati chiave del network Emirates.\r

\r

In base al protocollo d'intesa, saranno sviluppate campagne promozionali congiunte per favorire la compagnia aerea e incrementare gli arrivi turistici alle Bahamas. L'accordo prevede anche attività di marketing, tra cui fam trip con i media e gli operatori del settore, nel primo trimestre del 2023, e lo sviluppo di pacchetti turistici su misura, attraverso Emirates Holidays. Entrambe le parti hanno anche concordato di esplorare le opportunità di collaborare a campagne pubblicitarie congiunte per promuovere la destinazione Indie Occidentali.\r

\r

La compagnia di Dubai vola attualmente verso 12 destinazioni negli Stati Uniti oltre a Toronto. I passeggeri, provenienti da tutto il network globale, possono utilizzare questi collegamenti per volare verso destinazioni statunitensi come Houston, Chicago o Newark prima di collegarsi a Nassau con United, grazie alla partnership tra le due compagnie aeree. I viaggiatori possono anche volare alle Bahamas via Toronto, con Air Canada, che ha attivato la sua partnership in codeshare a novembre.\r

\r

Sebbene la maggior parte del traffico di visitatori alle Bahamas sia costituito da viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, le Bahamas attraggono anche turisti da altri punti internazionali del network di Emirates, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, la Grecia, l'India, la Cina, le Filippine e Singapore.","post_title":"Emirates: patto con le Bahamas per la promozione del turismo verso l'arcipelago","post_date":"2023-01-05T11:06:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672916779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'arrivo del nuovo anno si avvicinano anche due importanti aperture griffate Bulgari Hotels & Resorts. La prima è prevista ad aprile a Tokyo. L'albergo è frutto di un accordo con la società real estate Mitsui Fudosan e occuperà gli ultimi sette piani di un grattacielo(dal trentanovesimo al quarantacinquesimo), la cui costruzione è prevista nell'ambito del progetto di riqualificazione urbana di una parte del quartiere nord Yaesu 2. L'hotel sarà composto da 98 camere. Per gli ospiti saranno anche disponibili un bar, un ristorante, una lounge con caminetto, tutti dotati di una terrazza all'aperto, insieme al Cioccolato boutique e a una ballroom con ampio spazio esterno. Presente anche una spa di circa 1.500 metri quadrati di superficie. Come tutti i Bulgari, anche l'indirizzo di Tokyo sarà progettato dallo studio di architettura italiano Antonio Citterio Patricia Viel.\r

\r

Un paio di mesi dopo sarà quindi la volta dell'inaugurazione del Bulgari Hotel Rome. L'albergo sarà ricavato dalla conversione di un palazzo modernista degli anni Trenta, affacciato sull’Ara Pacis e sul mausoleo di Augusto. Ospiterà oltre 100 camere, in maggioranza suite, insieme al ristorante - Niko Romito e al Bulgari Bar. Un connubio di materiali quali il travertino color ocra e i mattoncini in terracotta è stato inoltre pensato sempre dallo studio Antonio Citterio Patricia Viel per celebrare l’estetica dell’Antica Roma augustea. Collezioni d’arte antica e contemporanea a rotazione impreziosiranno infine l'offerta della struttura. Con queste due aperture, il portfolio Bulgari salirà a quota a nove sviluppandosi oltre alle destinazioni dove il marchio è già presente di Milano, Londra, Dubai, Bali, Beijing, Shanghai e Parigi.","post_title":"Bulgari: primi dettagli delle nuove strutture di Tokyo e Roma","post_date":"2023-01-05T10:53:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1672916002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Unione europea assume una posizione comune sulla vicenda Covid in Cina: gli Stati Ue sono \"fortemente incoraggiati a introdurre per tutti i passeggeri in partenza dalla Cina agli Stati membri il requisito di un test Covid-19 effettuato non oltre le 48 ore prima dalla partenza dalla Cina\".\r

\r

Come riportato dall'Ansa, è questa la decisione presa dal meccanismo integrato europeo di risposta alle crisi (Ipcr), comunicata dalla Presidenza svedese di turno dell'Ue. \"I Paesi membri hanno concordato di raccomandare a tutti i passeggeri in viaggio da e per la Cina di portare mascherine Ffp2\" .\r

\r

I Paesi membri hanno concordato di tornare a incontrarsi per un aggiornamento entro la metà di gennaio.\r

\r

Intanto, oltre alla \"forte raccomandazione\" a tutti i 27 di introdurre l'obbligo di test pre-partenza da Pechino, la riunione del Meccanismo integrato di risposta alle crisi \"incoraggia\" i Paesi membri a \"effettuare test anti-Covid a campione a chi arriva dalla Cina\" e \"esaminare e sequenziare le acque reflue degli scali dove sono previsti voli in arrivo dalla Cina\" e a \"continuare a promuovere le vaccinazioni, incluse le dosi booster e in particolare ai più vulnerabili\".","post_title":"L'Ue raccomanda l'obbligo di test per i viaggiatori in partenza dalla Cina","post_date":"2023-01-05T10:50:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1672915828000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Malesia è pronta a inasprire i controlli su tutti i viaggiatori stranieri in arrivo: l'annuncio arriva dal primo ministro Anwar Ibrahim che, ripreso da Bloomberg, ha chiarito come la decisione sia stata presa in seguito alle preoccupazioni per la dilagante diffusione di Covid in Cina.\r

\r

\"Stiamo rafforzando i controlli, ma non discrimineremo nessun Paese\", ha sottolineato Ibrahim. \"Il governo darà la priorità alla salute dei cittadini rispetto all'economia\".\r

\r

Prima della pandemia, la Cina era il terzo Paese in termini di arrivi turistici in Malesia: nel 2019 i visitatori cinesi erano stati circa 3,1 milioni, su un totale di 26,1 milioni di arrivi, secondo i dati di Tourism Malaysia.","post_title":"Malesia: maggiori controlli Covid per tutti i viaggiatori stranieri in arrivo nel Paese","post_date":"2023-01-05T09:35:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1672911352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cina è indignata per la valanga di restrizioni che molte destinazioni si stanno imponendo per proteggersi dall'ascesa incontrollata del Covid nel Paese. Stati Uniti, Australia e alcuni Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Regno Unito e Spagna, hanno imposto controlli sui passeggeri, richiedendo la presentazione del certificato Covid e un test negativo.\r

\r

Secondo Europa Press, la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha definito tutte queste misure \"discriminatorie\" e \"inaccettabili\". Allo stesso modo, ha negato che le informazioni vengano manipolate. \"Ci opponiamo fermamente alla manipolazione delle misure di prevenzione e controllo della pandemia per raggiungere obiettivi politici\".\r

\r

In questo senso, la Cina minaccia di ritorsioni contro questi Paesi se le restrizioni dovessero persistere nel tempo. Pur non specificando quale linea seguirà, si baserà sul \"principio di reciprocità\" che regola le relazioni internazionali.\r

Iata\r

Nel frattempo, la principale lobby dell'aviazione mondiale, la Iata, si schiera con i cinesi. \"È estremamente deludente vedere questo ripristino istintivo di misure che si sono dimostrate inefficaci negli ultimi tre anni\", si lamenta, aggiungendo che \"mettere barriere nel modo di viaggiare non fa differenza per il picco di diffusione delle infezioni\".","post_title":"La Cina minaccia ritorsioni per i test anti-Covid in Europa e Usa","post_date":"2023-01-04T12:13:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1672834396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tus Airways si appresta ad inaugurare, il prossimo 26 marzo, un nuovo collegamento diretto da Roma a Tel Aviv, che sarà operato tre volte alla settimana, ogni martedì, giovedì e domenica.\r

\r

\"Con la consapevolezza di essere un operatore leader nella regione del Mediterraneo orientale, siamo lieti di avviare dei collegamenti diretti tra Roma e Tel Aviv, aggiungendo un'altra entusiasmante destinazione al nostro network in continua crescita - ha dichiarato l'amministratore delegato della compagnia aerea di Cipro, Ahmed Aly -. I nostri ospiti in Italia potranno ora viaggiare comodamente verso Tel Aviv dall'inizio della stagione estiva. La ripresa dei collegamenti su Roma è sempre stata in cima ai nostri piani, considerando la fama mondiale della città come meta turistica di grande richiamo. Guardando al 2023, prevediamo che molti viaggiatori, sia turisti sia businessmen, voleranno tra Roma e Tel Aviv, assicurandoci che i nostri ospiti provino il meglio dell'ospitalità cipriota quando volano con noi”.\r

\r

Tus Airways opera con una flotta di Airbus A320 e collega Israele e la Grecia a Cipro con destinazioni in Europa e Medio Oriente.","post_title":"Tus Airways: decollerà il 26 marzo sulla rotta Roma-Tel Aviv con tre voli settimanali","post_date":"2023-01-04T12:03:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672833810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2022 ha segnato il gran ritorno dell'industria turistica della Francia ai livelli pre pandemia: secondo le analisi stilate da Atout France, le entrate turistiche \"si avvicineranno al record del 2019: con un aumento del +6,8% a ottobre (rispetto al 2019), gli incassi hanno ormai raggiunto i 50 miliardi di euro, un risultato che dovrebbe garantire, a chiusura del 2022, il raggiungimento del livello record del 2019 di 56,7 miliardi di euro\".\r

\r

I ricavi - spiega la nota dell'ente, ripresa da l'Echo Touristique - sono stati generati in particolare dai mercati di prossimità come Belgio e Germania oltre che dal Regno Unito. Gli Stati Uniti, in particolare, hanno registrato \"la crescita più forte\" con ricavi \"sostenuti da un tasso di cambio del dollaro ancora in equilibrio con l'euro\".","post_title":"La corsa della Francia: entrate turistiche oltre i 50 miliardi di euro, verso il record 2019","post_date":"2023-01-04T11:49:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1672832998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_282036\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Willie Walsh[/caption]\r

\r

La Iata prende posizione in merito alle restrizioni di viaggio previste da diversi paesi nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Cina: la critica arriva dal direttore generale dell'associazione internazionale delle compagnie aeree, Willie Walsh, che in una nota ufficiale sottolinea come sia \"estremamente deludente vedere questa reintroduzione di misure che si sono dimostrate inefficaci negli ultimi tre anni\".\r

\r

E ancora: \"Le ricerche condotte in occasione dell'arrivo della variante Omicron hanno concluso che l'imposizione di barriere ai viaggi non ha fatto alcuna differenza sul picco di diffusione delle infezioni. Al massimo, le restrizioni hanno ritardato il picco di qualche giorno. Se una nuova variante emergesse in qualsiasi parte del mondo, ci si aspetterebbe la stessa situazione.\r

\r

\"Ecco perché i governi dovrebbero ascoltare i consigli degli esperti, tra cui l'Oms, che sconsigliano le restrizioni ai viaggi. Abbiamo gli strumenti per gestire il Covid-19 senza ricorrere a misure inefficaci che interrompono la connettività internazionale, danneggiano le economie e distruggono posti di lavoro. I governi devono basare le loro decisioni su 'fatti scientifici' piuttosto che su 'politica scientifica'\".\r

\r

","post_title":"Walsh, Iata: ferma critica alle restrizioni di viaggio per chi proviene dalla Cina","post_date":"2023-01-04T10:33:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1672828399000]}]}}