Sri Lanka: flussi turistici internazionali in ripresa, +20,4% in agosto La Sri Lanka tourism development authority ha evidenziato che lo scorso agosto la destinazione ha registrato un aumento del numero di arrivi internazionali pari al 20,4%, portando il totale del mese a 198.235. Durante tutto l’anno, l’India è rimasta il primo Paese di provenienza dei visitatori in arrivo. Il risultato di agosto ha contribuito in modo significativo alla ripresa dello Sri Lanka e porta il totale degli arrivi stranieri nei primi otto mesi del 2025 a quota 1.566.523, in miglioramento rispetto agli ultimi anni. Oltre all’India, gli altri mercati internazionali che hanno sostenuto la crescita dei flussi verso lo Sri Lanka sono stati il Regno Unito e la Germania: con, rispettivamente, 17.764 e 12.500 visitatori, i due paesi hanno dato un contributo enorme, rafforzando l’idea che lo Sri Lanka sia una destinazione turistica popolare in Europa. Tra i mercati di provenienza più significativi del Paese figurano poi Cina, Giappone, Paesi Bassi, Australia, Spagna, Italia e Francia. Condividi

