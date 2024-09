Spagna: nuove norme per entrare nel Paese dal 1° ottobre Un lungo elenco di dati personali e sensibili: è quello che, dal prossimo 1° ottobre, dovranno presentare i turisti per visitare la Spagna. Anche solo per un giorno. Le regole cambiano, come annunciato dal governo, monitorando l’ingresso dei visitatori secondo modalità mai messe in atto precedentemente. Un’iniziativa che mira a garantire una maggiore sicurezza nel Paese, ma anche a contenere le conseguenze negative dell’overtourism. In pratica, ogni tipologia di struttura ricettiva – dagli hotel ai campeggi, passando dai b&b – ma anche semplicemente chi vorrà prendere un’auto a noleggio dovrà ottenere dal visitatore una serie di informazioni (sarebbero oltre 40): non soltanto i dati relativi a carta d’identità o passaporto e le tradizionali generalità (indirizzo di residenza, ecc.) ma anche il numero del proprio conto in banca. La trafila andrà seguita anche se si pernotta soltanto una notte. Il ministero dell’Interno ha chiarito che l’entrata in vigore delle nuove regole è stata rinviata da tempo per permettere i gestori di attività ricettive di adeguarsi ma adesso non è più rinviabile e da ottobre si partirà. Nel 2023 la Spagna ha registrato circa 85 milioni di turisti, pari al 18,7% in più del 2022. Questo ha significato un record di spesa turistica di 108.662 milioni di euro che rivela che ogni turista in media ha pagato 1278 euro durante la propria vacanza. I dati hanno confermato che la maggior parte dei visitatori recenti provengono dal Regno Unito, seguito dalla Francia e poi l’Italia al terzo posto. Condividi

Anche solo per un giorno.\r

\r

Le regole cambiano, come annunciato dal governo, monitorando l’ingresso dei visitatori secondo modalità mai messe in atto precedentemente. Un'iniziativa che mira a garantire una maggiore sicurezza nel Paese, ma anche a contenere le conseguenze negative dell'overtourism. \r

\r

In pratica, ogni tipologia di struttura ricettiva - dagli hotel ai campeggi, passando dai b&b - ma anche semplicemente chi vorrà prendere un'auto a noleggio dovrà ottenere dal visitatore una serie di informazioni (sarebbero oltre 40): non soltanto i dati relativi a carta d'identità o passaporto e le tradizionali generalità (indirizzo di residenza, ecc.) ma anche il numero del proprio conto in banca. La trafila andrà seguita anche se si pernotta soltanto una notte.\r

\r

Il ministero dell’Interno ha chiarito che l’entrata in vigore delle nuove regole è stata rinviata da tempo per permettere i gestori di attività ricettive di adeguarsi ma adesso non è più rinviabile e da ottobre si partirà.\r

\r

Nel 2023 la Spagna ha registrato circa 85 milioni di turisti, pari al 18,7% in più del 2022. Questo ha significato un record di spesa turistica di 108.662 milioni di euro che rivela che ogni turista in media ha pagato 1278 euro durante la propria vacanza. I dati hanno confermato che la maggior parte dei visitatori recenti provengono dal Regno Unito, seguito dalla Francia e poi l’Italia al terzo posto.","post_title":"Spagna: nuove norme per entrare nel Paese dal 1° ottobre","post_date":"2024-09-24T12:53:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727182388000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sconti sino al 40% su tutte le linee disponibili servite dalla compagnia (a esclusione di quelle nelle Baleari) da ottobre 2024 a maggio 2025, per le prenotazioni effettuate entro il 1° ottobre. Sono aperte le vendite Gnv per il prossimo inverno con una promozione ad hoc. Lo sconto sarà applicato sul totale del biglietto, escluse tasse e pasti e non sarà valido su opzioni e prevendite.\r

\r

Tra le linee alle quali verranno applicati gli incentivi sono comprese quelle del mercato italiano per la Sicilia con le tratte da e per Palermo verso Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese. Fuori dal territorio nazionale la compagnia è operativa anche in Marocco con cinque linee da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei grazie ai collegamenti Genova-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri e Sète-Nador; in Albania, con la linea Bari-Durazzo, e in Tunisia dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi.","post_title":"Gnv: aperte le vendite per la prossima stagione invernale","post_date":"2024-09-24T11:45:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727178359000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475184","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475186\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il sales manager Maurizio Vergani, Alessandro Furlotti e il sales & tourism consultant, Agostino-Pari[/caption]\r

\r

Ampliamento del portfolio e restyling del sito per la società di rappresentanza e consulenza Tourism Connection in vista della prossima fiera di Rimini (padiglione C2 - stand 105). “Tre le importanti new entry con cui abbiamo avviato la collaborazione - spiega Alessandro Furlotti, founder & managing director di Tourism Connection- La prima è MacSun Travel, dmc con oltre 15 anni di esperienza, che rappresenta 14 Paesi nei Balcani meridionali e destinazioni limitrofe. Il suo punto di forza è l’attenzione alle esperienze di viaggio personalizzate e di alta qualità con pacchetti turistici completi e personalizzabili che soddisfano un'ampia gamma di esigenze dei clienti, dai tour culturali alle avventure nella natura\".\r

\r

C'è poi Travel & Taste, fondata nel 2012 per proporre esperienze in Australia e Nuova Zelanda. \"Tutti i programmi di viaggio sono fortemente personalizzati a esclusivo uso del cliente, seguendo le sue aspettative ed esigenze: servizi, sistemazioni, trasporti, esperienze e ogni singolo dettaglio sono quindi valutati con la massima attenzione. Oggi Travel & Taste ha aperto nuove sedi in Malesia, India e Nepal dove sviluppare lo stesso concetto di tailor made\".\r

\r

Infine ParkingMyCar, startup perugina, fondata nel 2019, che consente di cercare, comparare e prenotare parcheggi in aeroporti, stazioni, porti e centri urbani, oltre a gestire tramite app il pagamento delle strisce blu. \"Attualmente presente in oltre 150 località italiane, ha avviato il suo ingresso nel settore camper, sviluppando servizi per facilitare la ricerca e la prenotazione di spazi in aree sosta, aree attrezzate e campeggi in tutta la penisola”.\r

\r

Con 18 collaborazioni all’attivo in ogni angolo del mondo, Tourism Connection fotografa lo stato di salute della travel industry da un punto di vista privilegiato. “Archiviata ormai l’estate possiamo tracciare un bilancio degli ultimi mesi tra riconferme, sorprese e andamenti altalenanti - prosegue Furlotti -. Le migliori performance sicuramente le hanno segnate tutte le destinazioni degli Emirati Arabi con Oman e Dubai in testa. Bene anche Uzbekistan, Tunisia e Marocco. India, Vietnam e Madagascar hanno registrato numeri interessanti, segnali di ripresa per l’area caucasica, altalenante l'oceano Indiano ma con ottime prospettive per fine anno e il 2025”.\r

\r

Dopo 11 anni di attività, il sito di Tourism Connection si presenta infine agli utenti con un layout completamente rinnovato: “Abbiamo deciso di dare una nuova veste al nostro portale, con un restyling che lo rende più moderno e facile da consultare. -conclude il manager -. Tutte le sezioni in costante aggiornamenti, infatti, sono, fruibili in maniera semplice e immediata, oltre a presentare una overview sui servizi offerti e informazioni dettagliate sui partner con cui collaboriamo”.","post_title":"Crescono le partnership di Tourism Connection: due dmc e una piattaforma parking in arrivo","post_date":"2024-09-24T11:30:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727177443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il network Gattinoni dedica le due formazioni più significative l’Academy e le Masterclass agli agenti della rete.\r

Formazioni che si sviluppano su un doppio binario, puntando a rafforzare e far evolvere la professione degli agenti di viaggio.\r

La seconda edizione dell’Academy si prefigge di essere coinvolgente, di generare entusiasmo e spirito di squadra. Il palinsesto prevede 12 appuntamenti online. Ogni lezione si sviluppa nell’arco di tre ore, dalle 10 alle 13, con cadenza settimanale, da settembre a dicembre. Gli agenti sono liberi di iscriversi anche alle singole lezioni; chi completerà il percorso formativo avrà diritto ad essere selezionato per un weekend piacevole e ingaggiante.\r

Le adesioni confermano e incrementano l’interesse suscitato già nella scorsa edizione; attualmente si sono iscritte 420 agenzie, per un totale di oltre 600 agenti, a fronte dei 500 dell’edizione 2023. Tutti gli iscritti, prima di entrare nel vivo della formazione, hanno partecipato a uno speciale evento pre-Academy con Antonella Ferrari network director, Isabella Maggi marketing & communication director, Luca Prandini direttore rete agenzie dirette, durante il quale è stata illustrata una panoramica del ciclo di appuntamenti e dei singoli relatori.\r

\r

Formazione gratuita\r

L’Academy firmata Gruppo Gattinoni è progetto di formazione aperta, completamente gratuita per tutte le agenzie del network e mette a disposizione esperti in discipline specifiche. È un contenitore estremamente ricco di strumenti, un’opportunità di valore offerta come plus a chi appartiene al network.\r

La formazione è fatta in collaborazione con l’ente formatore Traiconet Academy. Oltre a temi come storytelling, tecniche di vendita, gestione dei social e dei contenziosi, si affronteranno argomenti attuali come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in agenzia, i diritti delle persone disabili, la legge sulla privacy e la sostenibilità come leva di marketing. Gli appuntamenti si terranno a partire dal 27 settembre e termineranno l’11 dicembre 2024. Novità di quest’anno, gli agenti potranno sottoporre alla valutazione tematiche che vorrebbero venissero affrontate.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_475167\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Antonella Ferrari[/caption]\r

\r

«Per noi la formazione costante è un valore indispensabile, perché rende i nostri agenti professionisti affidabili e persone evolute -commenta Antonella Ferrari, network director Gattinoni Travel - . Aggiornamenti, competenze trasversali, sono requisiti necessari nel mercato; con un numero così alto di agenzie partner, sentiamo l’esigenza di fornire un apprendimento che coinvolga tutte le funzioni aziendali. Per noi è importante stare vicini concretamente alle agenzie, facilitando strumenti che spaziano dal prodotto alla tecnologia, a consulenze. L’obiettivo è da un lato rafforzare l’identità delle agenzie, dall’altro arricchire di opportunità di valore chi ha scelto il network Gattinoni».\r

Dopo l’edizione precedente, tornano anche le Masterclass, che in questa stagione saranno differenziate in due tipologie di corsi. Advanced: per responsabili di agenzia o agenti che abbiano già un elevato livello di professionalità. Basic o Super Basic: per i nuovi assunti e per coloro che devono maturare la propria expertise.\r

\r

Le Masterclass sono strutturate secondo un doppio criterio.\r

Le agenzie Gattinoni Travel Store beneficeranno di una intera giornata di formazione, che si concentrerà sulla piattaforma di prenotazione online per arrivare a sfruttarne appieno le potenzialità. Le sessioni saranno a Milano, Bologna e Firenze, per un totale di 5 appuntamenti.\r

Alle agenzie affiliate è riservata invece una formazione di due giornate, che, oltre alla parte sulla piattaforma tecnologica, con sessioni di esercitazione e presentazione del customer concierge, approfondirà il prodotto creato o contrattualizzato dal gruppo: travel experience, tour (explore, experience, selected), soggiorni (mare estero, mare Italia, prodotti di tour operator), unitamente a strumenti di marketing e comunicazione. Le Masterclass per le agenzie affiliate si svolgeranno tutte a Milano, nell’hub Gattinoni, per un totale di 4 sessioni.\r

La validità del format ha riscosso il plauso di sponsor, che non faranno mancare il loro sostegno: Bluserena, Flexible Autos, ITA Airways e Visit Malta.\r

\r

","post_title":"Gattinoni: parte la formazione per gli agenti del network","post_date":"2024-09-24T10:38:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727174289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_259688\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Le Fay Resort & spa, Lago di Garda[/caption]\r

\r

Saranno consegnate entro l'estate 2025 le cinque nuove ville in costruzione all'interno del Lefay Resort & Spa Lago di Garda. Le proprietà sorgono sulla sommità della collina sulla quale è costruita la struttura, in un parco naturale di 11 ettari, con vista sul lago. Le soluzioni sono già in vendita e disponibili in tre tipologie da 300, 470 e 550 metri quadrati. Ogni unità dispone di un giardino privato e di una piscina infinity riscaldata.\r

\r

La gestione delle ville sarà interamente a cura di un team Lefay dedicato, che supervisionerà ogni aspetto dell’esperienza. I proprietari potranno usufruire dei servizi 5 stelle lusso del resort, rilassarsi nella spa di 4.300 mq, con piscine, saune e palestra aperta 24h. Inoltre, potranno accedere ai ristoranti, a tutte le lounge e alle aree comuni. A tutto questo si aggiungono il servizio residential concierge e la possibilità di prenotare servizi à la carte, come trattamenti benessere, room service, baby-sitting o lavanderia, con vantaggi riservati. Le ville saranno incluse nel rental programme: una soluzione attraverso cui mettere a disposizione la propria unità, ricevendo il ritorno generato dal ricavo così ottenuto. \"Dopo il successo delle residenze al Lefay Resort & Spa Dolomiti, prima destinazione benessere in Italia a offrire questa soluzione, siamo orgogliosi di replicare il modello delle serviced branded residences sul lago di Garda\", sottolinea il ceo del gruppo Alcide Leali.","post_title":"Al Lefay Lago di Garda in arrivo cinque ville in formula serviced apartment","post_date":"2024-09-24T10:24:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727173470000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entro fine anno tutte le piattaforme di prenotazione Glamour, Vola Glamour e Viaggia Glamour, daranno la possibilità alle agenzie di viaggio di svolgere i pagamenti attraverso Travel Ledger. Nuova partnership dell'operatore toscano con la società specializzata nelle gestione delle transazioni e della rendicontazione b2b per l'industria del turismo. Le adesioni per le adv saranno ufficialmente aperte in occasione della prossima fiera di Rimini. \r

\r

Grazie a questa partnership, gli agenti affiliati a Glamour potranno così non solo prenotare e pagare in tempo reale le pratiche e i biglietti relativi ai programmi del to, ma anche accedere a un'ampia rete di fornitori già presenti su Travel Ledger. Questa innovazione consentirà di gestire tutti i pagamenti b2b da un unico conto bancario digitale, semplificando i processi finanziari quotidiani e migliorando l'efficienza operativa.\r

\r

\"Travel Ledger ha già dimostrato la sua efficacia nella gestione di volumi significativi in altri mercati europei per quanto riguarda i pagamenti b2b - spiega il direttore generale di Glamour, Nicola Bonacchi -. La piattaforma non solo offre a noi, ma anche ai nostri agenti, la possibilità di automatizzare l’intero processo di pagamento tramite bonifici immediati, consentendo a entrambe le parti di ridurre i costi bancari e risparmiare tempo.\"","post_title":"Nuova partnership Glamour - Travel Ledger per la gestione dei pagamenti delle adv","post_date":"2024-09-24T10:11:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727172709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua il percorso di crescita di Spencer & Carter, che consolida la propria presenza nel mondo del trade, confermando anche quest'anno la partecipazione alla fiera di Rimini. Durante la manifestazione, il team di vendita e la divisione marketing incontreranno agenzie di viaggi e operatori, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti e introdurre le novità della stagione invernale.\r

\r

\"Dopo una stagione estiva chiusa con un incremento a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, arriviamo a Rimini con un pre-consuntivo che registra un +53% rispetto alle previsioni di budget - sottolinea il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia -. Siamo certi che l’evento sarà ancora una volta un’occasione fondamentale per stabilire nuovi contatti e consolidare le collaborazioni esistenti, presentando le nostre proposte assicurative innovative”.\r

\r

Il continuo lavoro di espansione territoriale, con l’inserimento di nuove figure nelle aree del Triveneto, Piemonte e Liguria, insieme al consolidamento della presenza in Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia, ha permesso a Spencer & Carter di incrementare del 59% i codici attivati con agenzie di viaggi e tour operator rispetto all'anno precedente. \"Questo ha reso possibile l’offerta di prodotti sempre più vicini alle esigenze del settore e dei clienti finali\", conclude Masaracchia.","post_title":"Masaracchia, Spencer & Carter: \"Siamo al +53% sulle previsioni di budget\"","post_date":"2024-09-24T09:53:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727171594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475123","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terranno il 30 settembre presso il sardo Santa Teresa Sardinia, Curio Collection, e poi in Sicilia l'8 ottobre al Brucoli, Autograph Collection, il 15 dello stesso mese al Pollina e il 22 sempre di ottobre al Torre del Barone gli open days del gruppo Mangia's per la selezione di nuovi talenti in vista della stagione 2024/2025.\r

\r

La compagnia è alla ricerca di 150 nuove figure professionali da inserire in vari ambiti operativi, tra cui housekeeping, front office, ristorante e bar, cucina, manutenzione e acquisti. Durante gli open days, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare il team risorse umane e candidarsi per i ruoli aperti presso le strutture del gruppo, situate tra Sicilia e Sardegna. Per partecipare agli Open Days, è possibile iscriversi compilando il form disponibile a questo link.","post_title":"Al via gli open days Mangia's: quattro appuntamenti per selezionare i talenti della prossima stagione","post_date":"2024-09-24T09:12:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727169179000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates a caccia di personale di bordo in Italia, dove ha programmato tre giornate di reclutamento, con open day che si terranno il 25, il 27 e il 29 rispettivamente a Milano, Firenze e Bari.\r

Nel dettaglio il calendario prevede, a partire dalle ore 9.00:\r

\r

Milano, 25 settembre 2024: Hyatt Centric Milan Centrale, Via Giovanni Battista Pirelli, 20\r

\r

Firenze, 27 settembre 2024: Sina Villa Medici, Autograph Collection, Via Il Prato, 42\r

\r

Bari, 29 settembre 2024: Hi Hotel Bari, Via Don Guanella, 15/L \r

Gli eventi rientrano nel vasto piano della compagnia aerea di Dubai volto all'ampliamento del numero di dipendenti, un percorso iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023, in cui Emirates ha assunto 8.000 membri dell'equipaggio di cabina, grazie anche all'organizzazione di open day dedicati in 353 città del mondo.\r

Nell'agosto del 2023, il team ha superato i 20.000 membri dell'equipaggio e oggi fanno parte del team multinazionale oltre 22.700 membri dell'equipaggio di cabina, tra cui più di 725 italiani. Per tutto il 2024, il team di reclutamento di Emirates sta organizzando eventi e giornate di recruiting in più di 460 città in sei continenti, con l'obiettivo di aumentare il numero degli attuali membri dell'equipaggio di cabina di un ulteriore 25%. La ricerca di nuovo personale di cabina arriva anche in parallelo al rinnovodegli A380 con l'inserimento della nuova classe di volo Premium Economy e la consegna dei nuovi Airbus A350 e Boeing 777-X.\r

Nel mirino della campagna mondiale c'è l'aggiunta di 5.000 membri al team dell'equipaggio.\r

La ricerca di nuovo personale è pensata soprattutto per chi si affaccerà presto al mondo del lavoro o per chi ha da poco mosso i primi passi nel settore: gli interessati devono inviare una candidatura online con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sul sito della compagnia.","post_title":"Emirates torna a selezionare personale in Italia: tre open day il 25, 27 e 29 settembre","post_date":"2024-09-23T14:11:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1727100675000]}]}}