Spagna: le Asturie puntano a una crescita esponenziale dall’Italia, grazie ai nuovi voli diretti Appuntamento milanese con la proposta turistica delle Asturie, il secondo dopo quello romano, organizzato dall’Ente spagnolo del turismo. “Destinazione Asturie, a soli 155 minuti di volo dal Paradiso”, la regione racconta i suoi punti di forza e invita a scoprire le bellezze e le bontà del territorio di un milione di abitanti con circa 2 milioni e mezzo di turisti l’anno, di cui il 19% internazionali. “La sorpresa di una regione molto verde che non si immagina in Spagna, – sottolinea Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Abbiamo inaugurato il 28 marzo il volo diretto Milano Bergamo-Oviedo, capitale delle Asturie con 3 frequenze alla settimana. Prenotabili da questo momento anche i voli diretti da Venezia, che saranno operativi dal 25 maggio, due volte alla settimana”. L’offerta turistica punta al turismo sostenibile e alla promozione del proprio patrimonio culturale, naturalistico e gastronomico. “Da sempre le Asturie hanno protetto la natura e si sono impegnate in un modello di turismo sostenibile – spiega l’assessore al turismo della regione del Principato delle Asturie, Graciela Blanco Rodriguez – Da decenni il nostro claim è il ‘Paradiso Naturale delle Asturie’, un paradiso per gli amanti dell’ecoturismo. La diversità di paesaggi offre una varietà di esperienze nel turismo sportivo, cicloturismo ed escursionismo. Un altro modo per conoscere le Asturie è attraverso il cammino di Santiago: il primo pellegrino che raggiunse la tomba dell’apostolo San Giacomo fu il re asturiano Alfonso II il Casto. Il cammino primitivo ripercorre quel pellegrinaggio che fu l’origine di questo grande itinerario europeo”. Conosciuta dai viaggiatori italiani per il turismo attivo, sportivo e principalmente per il cammino di Santiago, la regione conta 23.000 viaggiatori all’anno dall’Italia e “con il nuovo collegamento diretto da Milano Bergamo per Oviedo, le Asturie diventerà una delle mete turistiche spagnole principali. – afferma Isabel Garaña, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano – Con in tre voli diretti da Roma e Bergamo e Venezia la crescita sarà esponenziale. Abbiamo collegato una regione che è un vero gioiello, eccellenza del turismo spagnolo”.

