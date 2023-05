Slovenia: italiani al primo posto per arrivi e pernottamenti a marzo Gli italiani amano la Slovenia. Nel mese di marzo i turisti in arrivo dallo Stivale si sono piazzati al primo posto sia per arrivi totali (16.6%) che per pernottamenti (13.31%) dall’estero. Nel primo trimestre dl 2023 gli arrivi totali in Slovenia ammontano a 836.749 unità, pari al 90.82% in riferimento allo stesso periodo del 2019. Ancora più incoraggianti i dati sui pernottamenti, che con 2,288,250 overnight totali raggiungono il 93.71% del quadro pre-pandemico. Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, leggendo questi dati in chiusura della 25esima edizione del Siw, lo Slovenian Incoming Workshop, commenta: “sono state rispettate in pieno le aspettative riposte in questi primi mesi dell’anno. Certo non mancano insidie al nostro comparto turistico, su tutte il costo dell’energia e l’inflazione, tuttavia, la grande crescita del turismo proveniente dall’Italia ci riempie d’orgoglio ed entusiasmo e ci aspettiamo che questa tendenza possa ancora migliorare con l’arrivo della primavera e dell’estate, stagioni cruciali per i viaggiatori italiani alla ricerca di una destinazione green come la Slovenia”. Provenendo in gran parte dal Centro–Nord, i visitatoriitaliani apprezzano le attività outdoor, le vacanze salutari e rigeneranti, e c’è una forte richiesta perl’offerta termale slovena. Altrettanto richiesta è laGreen Gourmet Route da percorre in bicicletta o su quattro ruote in undici giorni, toccando località riconosciute per i loro elevati standard di sostenibilità, con visite a produttori di vino e di formaggi e soggiorni in agriturismi, mentre il connubio bici è terme è la formula vincente della Slovenia Green Wellness Route.

