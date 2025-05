Siviglia e Malaga, l’incantevole Sud della Spagna racchiuso nelle due gemme andaluse Un carattere unico e vibrante, Siviglia e Malaga tornano ad affascinare il viaggiatore italiano in occasione della tappa promozionale di Milano nei Chiostri di San Barnaba allestiti da gerani e ortensie dai profumi e colori andalusi. Siviglia mostra orgogliosa il suo passato signorile con il campanile e la cattedrale gotica, il barrio Santa Cruz con i suoi vicoli serpeggianti, pieni di gerani, di artigiani della ceramica e il flamenco. A Siviglia l’arte ha attraversato i secoli, patria del maestro indiscusso Diego Velasquez, da cui ha catturato l’essenza intima del suo tempo. Una destinazione con infrastrutture all’avanguardia e un’offerta alberghiera eccellente e diversificata che spazia da hotel di lusso a semplici ostelli. «Siviglia offre esperienze legate alla tradizione, alla culturale ma anche alla modernità. La città è la simbiosi perfetta fra passato e futuro. Fra gli eventi, quest’anno sarà la prima volta della Biennale dell’Opera unita al flamenco, due pilastri culturali della città. Siviglia non si spiega, si sente» ha affermato Angie Moreno, assessore al Turismo di Siviglia che raccomanda di visitare e vivere la città, il suo vibrante stile di vita e la sua gente. Malaga, sul Mediterraneo, è la città marinara per eccellenza. Vivace e cordiale, con il suo lungomare, piazze animate, strade acciotolate tra caffè e boutique, via dello shopping che porta al teatro romano, è testimone di un’eredità romana ancora vivida, tra storia e modernità che insieme al Castello raccontano di un passato glorioso. É anche la città dove l’arte vibra nell’aria, città di Pablo Picasso in cui ogni angolo sembra aver nutrito la sua visione unica. «Malaga non smette mai di sorprendere. La città del sole tutto l’anno, valorizza il suo patrimonio, la cultura, la sua gastronomia – ha spiegato Jacobo Florido, vice sindaco del comune di Malaga -. La capacità ricettiva prevede il raddoppio delle camere disponibili nei prossimi anni. Con i sui hotel 5 stelle e un aeroporto internazionale tra i più importanti della Spagna, Malaga non deluderà mai». In primavera, nella settimana Santa, entrambe le città vivono un raccoglimento e un fervore particolare. L’odore delle candele, il profumo fiori, processioni di pura devozione commuovono lo spirito più distante. Nelle fiere di aprile, le donne con l’abito flamenco dai colori sgargianti come i giardini in fiore e i cavalli eleganti sfilano tra il suono delle nacchere e delle chitarre, tra flamenco e canti in cui la tradizione si fonde con lo spirito moderno, tra colori e musica. In entrambe le città la tradizione che va oltre al cibo, fatta di socializzazione e convivialità tra racconti di storie e scambi di esperienze culinarie. Siviglia e Malaga rappresentano un caleidoscopio di sensazioni ed emozioni come il profumo di fiori e l’incanto del Sud. Condividi

