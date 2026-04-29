Ita Airways, tris di novità estive: da Roma per Mykonos, Alicante e Trapani Tris di novità per il network mediterraneo di Ita Airways con le nuove rotte da Roma Fiumicino verso Mykonos (dal 25 luglio), Alicante (a partire dal 18 luglio), entrambi operati con due frequenze settimanali, e Trapani (dal 1° luglio con frequenza giornaliera). (dal 25 luglio),(a partire dal 18 luglio), entrambi operati con due frequenze settimanali, e(dal 1° luglio con frequenza giornaliera). Oltre alle nuove destinazioni, la compagnia prevede anche l’incremento di frequenze su collegamenti già operativi, tra cui voli da Roma Fiumicino verso Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma di Maiorca e Nizza, con l’obiettivo di aumentare la capacità complessiva nei periodi di maggiore affluenza e garantire maggiore flessibilità nella pianificazione dei viaggi. Queste novità si inseriscono in un più ampio rafforzamento dell’operativo estivo di ITA Airways che, a partire dal 1° giugno, vedrà anche l’avvio dei voli stagionali da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia, già annunciati e in vendita, operativi fino al 30 settembre 2026. «Il consolidamento della nostra offerta estiva verso alcune tra le mete più richieste del Mediterraneo riflette la volontà di Ita Airways di garantire uno sviluppo mirato e capace di accompagnare la domanda nei periodi di maggiore intensità dei flussi turistici – ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial, network & incentive management officer del vettore -. In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, continuiamo a crescere con responsabilità, rafforzando la nostra presenza dove la domanda è più dinamica. Il segmento leisure, su cui continuiamo a investire, svolge un ruolo chiave nel rafforzare l’attrattività delle destinazioni e nel supportare, al tempo stesso, la solidità complessiva della nostra rete». Condividi

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Le novità\r

Il nuovo capitolo nella storia dell’hotel si esprime pienamente nella Palm Court, completamente restaurata. L’ex lobby comune diventa uno spazio sofisticato, che restituisce all’area la sua funzione originaria di centro sociale e culturale della struttura. La Palm Court sarà arricchita da immagini d’archivio di attori, registi, reali e icone culturali che hanno attraversato le porte dell’hotel nel corso di oltre un secolo.\r

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Elemento centrale della ristrutturazione sarà l’arrivo di Amù Venice, il nuovo ristorante terrazza signature, pool bar e beach club dell’hotel, con 299 cabanas. Il ristorante si aggiungerà all’iconico Blue Bardel. Amù nasce in Costa Azzurra, sul rooftop del Fairmont Monte Carlo, per poi approdare sulla Costa del Sol presso il Gran Marbella Resort & Beach Club. Il suo arrivo a Venezia appare naturale: affacciato sull’Adriatico e sulla spiaggia dell’Excelsior, Amù Venice porterà al Lido lo stesso spirito raffinato ma rilassato, con un menu che intreccia le radici della Riviera con le ricche tradizioni gastronomiche del Veneto.\r

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«Siamo orgogliosi di rilanciare l’hotel Excelsior Venice Lido con trasformazioni così significative nei nostri spazi chiave - ha dichiarato Shan Kanasingham, chief operating officer -. Il nostro team ha lavorato con grande attenzione per preservare l’anima di questo storico hotel, elevando al contempo l’esperienza per gli ospiti contemporanei. Con l’introduzione di Amù Venice, la rinascita della Palm Court e le camere rinnovate, questo rilancio segna una nuova era per l’Excelsior, nel rispetto di tutto ciò che lo rende straordinario da oltre un secolo».","post_title":"Excelsior Venice Lido: la stagione comincia il 5 maggio all'insegna delle novità","post_date":"2026-04-29T10:15:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1777457738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512927\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Birgit Gfölner[/caption]\r

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Per molti, ma non per tutti. La crociera in veliero resta appannaggio di una clientela amante del mare e della scoperta, desiderosa di intercettare località lontane dai luoghi più visitati, raggiungibili facendo scalo nei piccoli porti preclusi ai giganti del mare. Tutto vero, ma Birgit Gfölner, sales manager di Star Clippers per il nostro mercato, sottolinea come, in verità, il viaggio in veliero possa accontentare i clienti – o almeno alcuni dei clienti – praticamente di ogni tipologia di agenzia di viaggio.\r

«Si tratta di una vacanza trasversale – spiega la manager durante la presentazione degli itinerari invernali tenutasi a Milano -, che va a intercettare le coppie, i gruppi di amici ma anche i single e le famiglie. Un modo di viaggiare che può incontrare anche le esigenze del segmento Mice, con la possibilità di charterizzare uno dei nostri tre velieri per eventi ad hoc». Naturale quindi l’elevata percentuale di repeater, che Gfölner stima in un 65%, ai quali viene riservata una riduzione speciale del 10% sulla quota.\r

Tre velieri in flotta\r

L’offerta di Star Clippers si compone di tre unità, l’ammiraglia Royal Clipper – della capienza di 227 passeggeri in 114 cabine – e le due unità più piccole, Star Clipper e Star Flyer – 166 passeggeri e 83 cabine ognuna. «Tutti i velieri dispongono di ampi spazi comuni e garantiscono un servizio che potremmo definire di categoria 4 stelle superiore. Gli ambienti sono molto curati e rispecchiano uno stile \"british\", quello delle crociere di altri tempi. Il tutto però riuscendo a mantenere un’atmosfera informale e rilassata, quasi “familiare” date le ridotte dimensioni e i contatti diretti con l’equipaggio. Si tratta di un’esperienza immersiva, che consente di vivere il mare e l’autenticità della navigazione a vela, con la possibilità di partecipare anche all’attività giornaliera dello staff». Una vacanza sana, sportiva, con grande attenzione agli stimoli culturali provenienti dalle destinazioni toccate e con un occhio di riguarda anche all'aspetto gastronomico.\r

Gli itinerari\r

Le navi di Star Clippers veleggiano nel Mediterraneo durante la stagione estiva. Poi, effettuata la traversata oceanica, d'inverno arrivano ai Caraibi, per crociere che comprendonio anche canale di Panama e Centro America. «Le novità sono sempre all’ordine del giorno. Fra le altre, segnalo le crociere estive 2027, con Star Flyer impegnata a proporre nuovi itinerari in Grecia e Turchia. Per l’estate 2027, potenziati anche gli itinerari in Italia, con partenze da Venezia e Civitavecchia. Altra grande novità riguarda l’inverno 2027-28, con un rinnovato impegno su Grenada & Antigua».\r

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Diversa la durata delle crociere, che dalle 4 notti delle crociere brevi previste per l’estate 2027 arriva fino alle 7 o 10 notti degli itinerari più lunghi, con possibilità di combinare più tratte fra loro. «Ad esempio, le crociere ai Caraibi da Barbados toccano le isole Windward o le Grenadine e possono essere unite in un viaggio di due settimane. Da St Maarten invece si possono scoprire alternativamente le isole del Tesoro o le Leeward».\r

Prezzi fissi\r

Intanto, Gfölner conferma che i prezzi delle crociere non subiranno modifiche dettate dal caro carburante.\r

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«Il mercato italiano è più sensibile di altri alle vicissitudini geopolitiche. Tuttavia, al momento non registriamo particolari cali sul fronte delle prenotazioni. Sta per scadere (30 aprile) lo speciale advance booking sui Caraibi, con ottimi riscontri sul Capodanno. Per spingere le prenotazioni di Natale abbiamo predisposto incentivi come la riduzione del 25% riservata ai single, la gratuità per il terzo passeggero in cabina, che paga solo le tasse portuali, e un credito speciale da spendere a bordo. Inoltre, abbiamo fatto focus sui piccoli gruppi con promozioni ad hoc, ma anche sulle famiglie, con il primo bambino che paga solo le spese portuali».\r

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Al trade Star Clippers dedica visite nave (le prossime sono in programma il 16 maggio a Nizza e il 30 maggio, 2 e 11 luglio a Venezia e Civitavecchia) e momenti di formazione che vanno dalle serate in collaborazione con i t.o. partner ai webinar.","post_title":"Star Clippers, Gfölner: «Le crociere in veliero sono un prodotto vendibile in ogni adv»","post_date":"2026-04-28T14:07:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777385253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Trenitalia alza il sipario sulla nuova app, pensata per accompagnare le persone in ogni fase del viaggio, dall’acquisto del biglietto alla gestione della corsa. Il restyling rende la navigazione più immediata e porta in primo piano informazioni e servizi utili, per organizzare gli spostamenti con maggiore semplicità.\r

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Secondo quanto spiega la stessa società ferroviaria, la nuova app pone al centro una homepage ripensata in chiave personalizzata: l’utente può salvare gli itinerari più frequenti e ritrovarli subito, aggiungendo in evidenza anche i servizi preferiti.\r

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Anche la fase di acquisto risulta snellita, con percorsi più rapidi per biglietti, abbonamenti e carnet e la possibilità di completare il pagamento in un clic. Sempre dall’app si accede più facilmente all’assistenza e si possono attivare notifiche che informano in tempo reale su circolazione, andamento del treno e comunicazioni di servizio.\r

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Tra le novità, debutta inoltre in via sperimentale un assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, pensato per offrire supporto e affiancare l’utente anche durante l’acquisto.\r

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La nuova app offre anche strumenti pensati per gestire al meglio ogni momento dello spostamento: la geolocalizzazione aiuta a individuare rapidamente la stazione più vicina, mentre durante il viaggio è possibile monitorare la corsa e ricevere aggiornamenti puntuali. In caso di cambi di programma, la funzione “Sposta viaggio ±2h” consente di modificare l’orario di partenza in pochi secondi.\r

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","post_title":"Trenitalia e la nuova app: dal restyling all’assistente digitale basato sull’Ai","post_date":"2026-04-28T13:12:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777381932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha appena riaperto il 7Pines Resort Sardinia all’insegna di una nuova stagione che si configura come un vero e proprio racconto contemporaneo della Sardegna: un luogo in cui natura, gastronomia, sport, cultura e benessere si intrecciano dando vita a un’esperienza sempre più consapevole e connessa al territorio.\r

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Al centro di questo percorso si impone con forza la cucina dello chef Pasquale D’Ambrosio, protagonista di una proposta che ha conquistato la Stella Michelin con il ristorante Capogiro, che riaprirà il 1° maggio. Una cucina che nasce dal territorio e lo attraversa con sensibilità contemporanea, dando voce a piccoli produttori, pescatori e allevatori locali.\r

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Accanto al fine dining, il resort sviluppa un ecosistema gastronomico articolato e complementare: Spazio by Franco Pepe, dove la pizza diventa espressione di ricerca e cultura della materia, e il Cone Club, che riaprirà l’11 giugno, segnando una nuova evoluzione del suo concept. Più che un beach club, il Cone Club si afferma come un beach day club capace di ridefinire il ritmo delle giornate estive.\r

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La stagione 2026 segna anche l’arrivo di importanti collaborazioni che arricchiscono ulteriormente il racconto del resort. Tra queste, la partnership con Champagne Bollinger, che dà vita alla Bollinger Champagne Terrace, sul rooftop di Capogiro, e al Bollinger Champagne Pool Bar, due spazi in cui il panorama incontra una selezione esclusiva di etichette, tra cui la Special Cuvée 007 Limited Edition*, in un dialogo continuo tra gusto e paesaggio.\r

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Accanto al mondo del gusto, il 7Pines Resort Sardinia apre un nuovo capitolo anche sul fronte creativo con la collaborazione con Antonio Marras: un percorso destinato a evolversi nel tempo, che attraverso moda, design, un concept store e installazioni in loco, racconta la Sardegna in chiave contemporanea, rafforzando il legame tra cultura, territorio e ospitalità.\r

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La Pure Seven Spa sviluppa per la nuova stagione protocolli ispirati al concetto di Blue Zone, di cui la Sardegna è uno dei simboli mondiali, con percorsi longevity pensati per accompagnare gli ospiti in un viaggio di riequilibrio profondo, in connessione con i ritmi naturali dell’isola. In questo contesto nasce Vita Longa, un nuovo progetto benessere.\r

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Anche sul fronte sportivo, la stagione 2026 segna un’evoluzione importante dell’offerta, con l’introduzione di un nuovo campo da pickleball e un calendario di academy tennis di respiro internazionale. Ad aprire la stagione sarà Karel Novacek (1–8 maggio), ex numero 8 del ranking mondiale, seguito da Andrei Pavel (28 maggio – 5 giugno), già tra i protagonisti del circuito ATP con importanti risultati nei tornei del Grande Slam. A chiudere il calendario estivo sarà Dustin Brown (13–23 agosto).\r

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Il resort invita a vivere la Sardegna in modo autentico attraverso un ventaglio di esperienze che vanno ben oltre il soggiorno. Dalle escursioni in barca alla scoperta dell’Arcipelago della Maddalena ai percorsi di trekking immersi nella macchia mediterranea, fino agli sport acquatici accessibili direttamente dal molo privato, ogni attività è pensata per entrare in contatto con l’anima più vera dell’isola. A queste si affiancano esperienze più intime e culturali, come le visite in cantina con degustazioni guidate, gli incontri con le comunità locali e le giornate vissute accanto ai pastori sardi, per scoprire da vicino tradizioni, gesti e saperi tramandati nel tempo, in un dialogo autentico tra ospite e territorio","post_title":"7Pines resort Sardinia, nuova stagione tra territorio, sport e alta cucina","post_date":"2026-04-28T10:56:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1777373762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_352847\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesca Marino[/caption]\r

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In relazione al complesso scenario geopolitico internazionale e al conseguente incremento dei costi energetici, il gruppo Grimaldi conferma la piena regolarità dell’offerta turistica in vista della stagione estiva.\r

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Allo stato delle cose, nonostante la grande volatilità del prezzo del carburante, il gruppo non prevede alcun ritocco nei prezzi dei biglietti, i quali si attestano su livelli molto vantaggiosi, se paragonati a quelli di altre modalità di trasporto. Non sono, inoltre, previste riduzioni del network dei collegamenti marittimi operati, né modifiche ai servizi programmati, garantendo così la continuità delle tratte nazionali tra Penisola, Sardegna e Sicilia e di quelle internazionali dall’Italia verso Spagna, Grecia e Tunisia e viceversa. Grazie a una solida pianificazione industriale e a un costante monitoraggio dei mercati energetici, il Gruppo è in grado di gestire con responsabilità l’attuale contesto, continuando a garantire convenienza economica, affidabilità e continuità del servizio, sia ai passeggeri che agli operatori del turismo. “\r

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Il contesto internazionale richiede attenzione e capacità di adattamento, ma disponiamo degli strumenti e dell’esperienza necessari per affrontare scenari complessi senza ripercussioni sull’operatività”, dichiara Francesca Marino, head of grimaldi lines passenger Department “La nostra priorità resta garantire la regolarità delle partenze e assicurare un servizio di qualità, mantenendo gli usuali elevati standard”.\r

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Gli investimenti realizzati negli ultimi anni in innovazione tecnologica ed efficienza energetica rappresentano oggi un ulteriore elemento di resilienza, consentendo al gruppo Grimaldi di affrontare con maggiore solidità anche fasi di incremento dei costi. Un percorso che conferma l’impegno verso un modello di sviluppo sostenibile e orientato al lungo periodo, a beneficio dell’intero sistema turistico. Le destinazioni servite nel Mar Mediterraneo si confermano mete sicure e pienamente accessibili, ideali per pianificare viaggi e vacanze in totale serenità.","post_title":"Gruppo Grimaldi: regolari le partenze estive. I collegamenti non saranno ridotti","post_date":"2026-04-27T13:04:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777295069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Nasce Cti Welfare powered by Jakala, la soluzione completa per il benessere aziendale, costruita su competenza, tecnologia e partnership strategiche ». Lorenzo Mazzucchelli, responsabile del progetto di welfare del gruppo Bluvacanze, ha raccontato l'ultima novità di casa Cisalpina Travel International.\r

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«Ampliamo i servizi di business travel di Cisalpina Travel International nel mondo del welfare, dove con “welfare” si intende il benessere del dipendente. La piattaforma è stata sviluppata in collaborazione con Jakala, player europeo di riferimento nella performance data-driven e Ai-powered. Unendo il loro know-how a quella che è l'expertise di Cisalpina nel mondo dei viaggi abbiamo creato una partnership che risponde a un’evoluzione della domanda corporate. Il rapporto Celsius sul welfare aziendale uscito lo scorso marzo mostra i trend del 2025 e del futuro. L’83,6% dei lavoratori si aspetta che l'azienda si prenda cura del loro benessere complessivo. L'88% delle imprese pensa che un piano di welfare serva a motivare le persone e che sia una strategia necessaria. Il 71,6% dei lavoratori è disposto a cambiare azienda in base al piano di welfare e questo per i giovani è un tema molto importante, sin dal colloquio di lavoro. Inoltre il 95,1% del campione cerca una modalità di utilizzo del welfare semplice e mobile. È importante sapere che una delle categorie previste dai servizi di welfare è il mondo dello svago, di cui fa parte il viaggio; in Italia il 70% dell'amount totale di credit welfare viene destinato proprio al viaggio, una componente che entra a pieno titolo nel paniere dei flexible benefit. Pacchetti, esperienze e servizi turistici - tra cui pacchetti all inclusive, trasporti ferroviari, autonoleggio, voli e resort/hotel - diventano accessibili tramite il credito welfare, in linea con una domanda crescente di soluzioni orientate al tempo libero e al work-life balance. La piattaforma Cti Welfare è nata per offrire una soluzione».\r

Un partner importante\r

In questo percorso Jakala è un importante partner tecnologico. «Siamo una grande azienda italiana che lavora da oltre 25 anni nel mondo dell'engagement e della loyalty - sottolinea Giacomo Lo Russo, managing director di Jakala -. Cisalpina Tours International ha scelto Jakala perché lavoriamo da anni con il gruppo Msc, quindi con Bluvacanze e Cisalpina. Il nostro è un punto di osservazione molto interessante, perché operiamo con oltre 3mila clienti nel mondo delle Pmi: aziende che vanno dai 10 ai 100 dipendenti o più.\r

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«Con Cti Welfare diamo continuità a un percorso avviato in modo pionieristico già 8 anni fa, sviluppando un’idea di servizio più ampia e integrata che affianca le aziende clienti nel progettare politiche di welfare aziendale orientate al benessere, all’engagement e alla valorizzazione dell’esperienza dei dipendenti lungo tutto il loro percorso professionale - argomenta in conclusione Loretta Bartolucci, global commercial director di Cisalpina Tours International -. Cti vuole valorizzare la cultura del customer care maturata nel business travel e svilupparla ulteriormente, facendo leva sulle competenze del gruppo per offrire alle aziende una proposta sempre più articolata e personalizzata, capace di mettere a sistema business travel, eventi e viaggi leisure».\r

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Luna di miele\r

Per quanto riguarda la luna di miele, gli sposi possono scegliere uno degli otto otel (5 stelle lusso, 5, 4 e 4 stelle superiore) in alcuni degli angoli più spettacolari di Mauritius.\r

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Per chi desidera, invece, sposarsi a Mauritius (matrimonio con valore esclusivamente civile), che si tratti di una cerimonia intima, o in grande stile, Beachcomber Resorts & Hotels è il ‘wedding planner’ ideale per realizzare matrimoni da sogno, mettendo al servizio dell’agenzia di viaggio un team in grado di occuparsi della definizione di tutti i dettagli.\r

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Ad una selezione delle più belle location sulla spiaggia, in giardini tropicali o in suite e ville, abbina tre pacchetti – Beachcomber Bliss, Beachcomber Barefoot e Beachcomber Experience – che includono gli ‘elementi essenziali’, da quelli relativi alla decorazione della location, al bouquet, alla torta nuziale, alla musica. Inoltre, una selezione di proposte à la carte accontenta chi desidera un servizio su misura. Beachcomber fornisce inoltre assistenza alle agenzie di viaggio per la gestione delle pratiche amministrative e l’invio di tutti i documenti richiesti.\r

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Inoltre, la catena alberghiera propone speciali promozioni riservate sia alla coppia che a parenti e amici che viaggiano con loro in base all'hotel e al periodo del soggiorno, alle quali si aggiungono il pranzo offerto alla coppia per tutta la durata del soggiorno in alcune strutture e una Beachcomber Experience in omaggio. Inoltre, una bottiglia di spumante attenderà la coppia all'arrivo in camera.\r

Per le famiglie\r

Sistemazioni di diverse tipologie sono riservate alle famiglie, con camere ampie e dotate di tutti i comfort, cucina per tutte le età con preparazione ad hoc realizzate solo con prodotti freschissimi, accessori a misura di bambino disponibili nelle camere come mini-accappatoi, piccoli giochi, lettino. Tante le attività proposte nei Kids e Teens Club, dove lo staff di collaudata esperienza sa trasformare ogni giorno in una piccola avventura.\r

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Per chi non avesse ancora organizzato le vacanze per la prossima estate, Mauritius con Beachcomber si rivela scelta strategica grazie alla Teenager offer: i bambini e ragazzi 0-17 anni soggiornano gratuitamente in camera con i genitori, con lo stesso trattamento pasti - applicabile. La mpromozione è valida in specifici periodi su alcuni degli hotel della catena.\r

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Dal punto di vista dei collegamenti infine, da ottobre 2026 Ita Airways inserirà una terza frequenza settimanale diretta, che va ad aggiungersi ai collegamenti esistenti.","post_title":"Beachcomber Resorts & Hotels: offerta ad hoc per sposi e famiglie","post_date":"2026-04-24T15:12:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1777043567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova intesa tra Aeroporti di Puglia e Ita Airways sul potenziamento della capacità prevista per l'estate dagli scali di Bari e Brindisi verso Linate e Fiumicino.\r

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Già oggi sono operativi per lo scalo di Brindisi quattro voli al giorno verso Fiumicino e due su Linate. Su Bari, invece sono confermate quattro frequenze giornaliere verso Fiumicino, che arriveranno a cinque da fine giugno, e sei verso Milano Linate.\r

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I collegamenti verso Linate garantiranno ai pugliesi in partenza dagli scali di Bari e Brindisi di raggiungere facilmente il nord Italia tramite il City Airport a pochi minuti dal capoluogo lombardo, quelli invece con Fiumicino permetteranno di raggiungere un ampio network di destinazioni internazionali e intercontinentali servite da Ita Airways e dal Gruppo Lufthansa e, allo stesso tempo, di incrementare i flussi turistici estivi verso la Puglia.\r

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«Questo accordo rappresenta un risultato concreto che risponde in maniera puntuale alle esigenze del territorio, in particolare del Salento - dichiara il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. L'intesa nella parte relativa allo scalo di Brindisi, infatti garantisce una buona connettività con più collegamenti giornalieri con l’hub di Fiumicino, distribuiti nell'arco della giornata.\r

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Questo intervento non si limita al mantenimento dei servizi esistenti, ma si configura come una leva concreta per la crescita grazie a un sistema di incentivazioni mirate che premia il potenziamento dell’offerta e l'innalzamento della qualità dei collegamenti. In tale contesto il ruolo di Aeroporti di Puglia si conferma determinante con un impegno diretto e significativo di risorse finalizzate a rafforzare la connettività e sostenere lo sviluppo del territorio». \r

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«Questa intesa conferma l’impegno di Ita Airways nel rafforzare la connettività nazionale e nel sostenere lo sviluppo dei territori a forte vocazione turistica e imprenditoriale come la Puglia – ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, Joerg Eberhart –. Il potenziamento dei collegamenti da Bari e Brindisi verso Milano Linate e Roma Fiumicino consente ai passeggeri pugliesi di beneficiare di maggiori opportunità di viaggio e, al tempo stesso, favorisce l’accesso al nostro network domestico e internazionale. Continueremo a lavorare in sinergia con Aeroporti di Puglia per offrire un servizio sempre più efficiente e rispondente alle esigenze di mobilità di cittadini e imprese».\r

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Intanto, il 2026 di Aeroporti di Puglia, è cominciato in positivo: in particolare, solo nei giorni del ponte del 25 aprile si sono registrati negli scali pugliesi 250.000 transiti tra arrivi e partenze. Un risultato che fa ben sperare in una stagione estiva da numeri record a conferma del grande appeal che il brand Puglia esercita su scala mondiale.","post_title":"Ita Airways rafforza la capacità estiva da Bari e Brindisi per Linate e Fiumicino","post_date":"2026-04-24T13:21:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777036874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hawaiian Airlines è ufficialmente entrata a far parte dell’alleanza oneworld, una novità assoluta nei suoi 96 anni di storia. Si tratta di un'adesione strategica, che rafforza notevolmente i collegamenti dell’arcipelago e si inserisce nel processo di avvicinamento con Alaska Airlines.\r

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La compagnia è quindi il 15° membro di oneworld: l'ingresso consente ora di collegare in modo più efficiente le isole hawaiane a quasi 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, grazie alla rete combinata dei membri di oneworld, tra cui American Airlines, British Airways, Qatar Airways, Cathay Pacific e Japan Airlines.\r

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Con circa 230 voli giornalieri e oltre 11 milioni di passeggeri trasportati nel 2025, Hawaiian Airlines rafforza così la propria posizione sulle rotte tra le Hawaii, il Nord America, l'Asia-Pacifico e l'Oceania, in particolare attraverso hub chiave come Los Angeles, Seattle, Tokyo-Haneda o Sydney.\r

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L'ingresso in oneworld comporta un'armonizzazione dei programmi fedeltà. I membri del programma Atmos Rewards — nato dalla fusione tra Hawaiian Airlines e Alaska Airlines possono ora: accumulare e utilizzare i propri punti su tutte le compagnie aeree del network oneworld; beneficiare di status equivalenti (Ruby, Sapphire, Emerald)\r

accedere a circa 700 lounge premium in tutto il mondo; usufruire di vantaggi prioritari (imbarco, check-in, bagagli, controllo di sicurezza Fast Track).\r

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I biglietti possono essere prenotati anche direttamente tramite le piattaforme di Hawaiian Airlines e Alaska Airlines, rafforzando l'integrazione commerciale tra i due vettori.\r

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","post_title":"Hawaiian Airlines è ufficialmente parte di oneworld: Hawaii più vicine al resto del mondo","post_date":"2026-04-24T10:33:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777026813000]}]}}