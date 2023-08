Singapore: scatta il conto alla rovescia per l’edizione 2023 del Gran Premio di F1 Conto alla rovescia per l’edizione 2023 del Gran Premio di Singapore – Gpss: dall’8 al 17 settembre non solo sarà possibile vivere l’esperienza di assistere al Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2023 ma anche esplorare la città, scoprire tutto ciò che ha da offrire e partecipare a feste ed iniziative a tema agonistico che animeranno la Città del Leone. “La Grand Prix Season di Singapore è tornata per la sua 14a edizione, suscitando ancora più entusiasmo e festeggiamenti in tutta la città per dieci giorni. L’ampia proposta di offerte in diversi ambiti – dalla ristorazione all’intrattenimento fino allo shopping, di cui possono godere sia i cittadini che i visitatori – vuole evidenziare il meglio delle esperienze che si possono vivere a Singapore” ha affermato Ong Ling Lee, executive director, Sports and Wellness del Singapore Tourism Board. Il tema scelto quest’anno è “Circuit of Festivity”, che promette di offrire esperienze uniche a tema F1 in quattro zone della città: Orchard Road, Clarke Quay, Kampong Gelam e Sentosa ospiteranno gli eventi previsti, dando quindi anche la possibilità di scoprire i diversi quartieri. A Orchard Road sarà possibile assistere a The Gpss Immersive Experience, uno spettacolo altamente tecnologico di luci e suoni; Da mattina a sera, Clarke Quay prenderà vita con alcuni pop-up del CQ Street Market al Gpss Fitness Fest feat. Le Mills: un’esperienza di workout, musica, luci e ultime innovazioni a tema fitness che appassionerà tutti gli sport addicted. A Kampong Gelam, invece, la tradizione incontra la modernità, sia grazie al Culturally Singapore, una serie di spettacoli multiculturali; Sentosa torna con esperienze esclusive pensate per le famiglie e gli amanti del mare e della spiaggia: al Siloso Beachwalk Bazaar sarà possibile cenare e fare acquisti stravaganti, oltre ad intrattenersi con spettacoli itineranti e molto altro ancora; Condividi

