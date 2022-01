Singapore: countdown per celebrare l’Anno della Tigre, anche con eventi online

Singapore si prepara ai festeggiamenti per il Capodanno Cinese, nella notte tra l’1 e il 2 febbraio. Sebbene moderate rispetto agli scorsi anni, le celebrazioni accendono le strade della Città del Leone, dove il rosso è il colore predominante: fino al 2 marzo 2022 le strade di Chinatown saranno un tripudio di luci, colori e folklore grazie alla magia dello Street Light-up, in particolare le strade di New Bridge Road, Eu Tong Sen Street e South Bridge Road saranno illuminate da una serie di lanterne progettate dagli studenti della Singapore University of Technology and Design. Un anno, quello che sta per cominciare, dedicato alla tigre, i nati sotto questo segno si contraddistinguono per un fascino magnetico e una personalità carismatica.



Quest’anno il Capodanno assume un importante risvolto sociale con l’iniziativa Chinatown Wishing Tree: fino al 15 febbraio 2022, Singapore permette a ciascun visitatore di fare la differenza lasciando il proprio biglietto sull’albero dei desideri al Chinatown Point Atrium, a seguito di una donazione minima di due dollari. Tutti i proventi andranno all’associazione Kreta Ayer – Kim Seng Community Development Welfare Fund, che finanzia programmi comunitari per aiutare anziani e famiglie a basso reddito.



Da sottolineare anche l’iniziativa volta a promuovere la tutela degli animali a rischio promossa dal Comitato Organizzativo del Chinatown Festival e dal Wwf Singapore in collaborazione con artisti locali per realizzare diverse sculture di tigre, esposte in varie parti di Chinatown fino al 26 gennaio 2022. Come parte delle iniziative a sostegno della sostenibilità, chi lo desidera potrà “adottare” gratuitamente una lanterna al termine dello Street light-up.