Seychelles: visitatori a +9% nel primo trimestre. Italia quarto mercato con 4.525 arrivi Inizio 2024 col segno più per le Seychelles, che nel primo trimestre hanno accolto 97.517 visitatori, il 9% in più rispetto all’anno precedente. Il mercato Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero del Turismo, si posiziona al quarto posto con 4.525 arrivi e un incremento del 9% sullo stesso periodo 2023, alle spalle di Germania, Russia, Francia e Regno Unito. Tra le novità di questo principio d’anno spiccano quelle sul fronte ricettivo, che es si arricchisce di nuove aperture e prossime inaugurazioni: nel primo trimestre i viaggiatori hanno potuto soggiornare presso il Waldorf Astoria Ile Platte, il primo hotel ad ottenere la prestigiosa classificazione di 6 stelle nell’arcipelago, e dell’innovativo Canopy by Hilton a Mahé, che promette un’esperienza autentica immersi nella natura. A breve, i visitatori potranno scoprire l’atmosfera dell’Avani Barbarons Seychelles a Mahé, mentre nell’autunno di quest’anno debutterà l’atteso Cheval Blanc Seychelles, situato ad Anse Intendance, promettendo un’esperienza di lusso unica. Allungando lo sguardo al 2025, Mahé accoglierà l’apertura del Melià Sea Front Mahé Island, un altro gioiello nell’offerta alberghiera dell’arcipelago. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 465078 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inizio 2024 col segno più per le Seychelles, che nel primo trimestre hanno accolto 97.517 visitatori, il 9% in più rispetto all'anno precedente. Il mercato Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero del Turismo, si posiziona al quarto posto con 4.525 arrivi e un incremento del 9% sullo stesso periodo 2023, alle spalle di Germania, Russia, Francia e Regno Unito. Tra le novità di questo principio d'anno spiccano quelle sul fronte ricettivo, che es si arricchisce di nuove aperture e prossime inaugurazioni: nel primo trimestre i viaggiatori hanno potuto soggiornare presso il Waldorf Astoria Ile Platte, il primo hotel ad ottenere la prestigiosa classificazione di 6 stelle nell'arcipelago, e dell'innovativo Canopy by Hilton a Mahé, che promette un'esperienza autentica immersi nella natura. A breve, i visitatori potranno scoprire l'atmosfera dell'Avani Barbarons Seychelles a Mahé, mentre nell'autunno di quest’anno debutterà l'atteso Cheval Blanc Seychelles, situato ad Anse Intendance, promettendo un'esperienza di lusso unica. Allungando lo sguardo al 2025, Mahé accoglierà l’apertura del Melià Sea Front Mahé Island, un altro gioiello nell'offerta alberghiera dell'arcipelago. [post_title] => Seychelles: visitatori a +9% nel primo trimestre. Italia quarto mercato con 4.525 arrivi [post_date] => 2024-04-08T14:22:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712586173000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 465061 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leolandia è alla ricerca di nuovo personale da impiegare già da aprile, in vista del lungo ponte di fine mese e dell’imminente stagione estiva. La ricerca coinvolge tra 50 e 100 operatrici e operatori: tra le posizioni più richieste, assistenza alle attrazioni, addetti alla ristorazione e alla caffetteria, accoglienza dei visitatori e personale per i i punti vendita. I colloqui sono già aperti e per candidarsi è sufficiente consultare le offerte disponibili cliccando il link “lavora con noi” del sito del parco: per alcune mansioni, in particolare per le attività di ristorazione, costituisce titolo preferenziale il diploma alberghiero o esperienza pregressa nel settore. La maggior parte delle posizioni, tuttavia, è aperta anche a chi non ha esperienza, quindi ai giovani alla loro prima occupazione ma, più in generale, anche a tutti coloro che hanno attitudine a lavorare con il sorriso e a contatto con il pubblico e che desiderano mettersi alla prova in un ambiente decisamente inusuale e stimolante, come un parco divertimenti. Per tutte le posizioni aperte e per candidarsi online: https://leolandia.altamiraweb.com/ [post_title] => Leolandia cerca personale da assumere immediatamente [post_date] => 2024-04-08T12:55:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712580904000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 465008 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Primo trimestre da record per il Torino Airport, che con oltre 1,11 milioni di passeggeri ha centrato il suo miglior risultato di sempre in questa frazione di inizio anno. Con un totale di 1.114.448 passeggeri, Caselle ha registrato quindi una crescita del 3,7% sullo stesso periodo del 2023 (1.074.195 passeggeri). Tutti e tre i mesi - gennaio, febbraio e marzo - hanno battuto i rispettivi record mensili dell’anno precedente. A trainare la crescita è stato il traffico internazionale con un incremento dei volumi pari al 7,6% arrivando a rappresentare il 60% del traffico totale: i passeggeri dei voli internazionali sono infatti passati da 620mila nel 2023 a oltre 667.000 nel 2024. Tale risultato è stato raggiunto anche grazie all’ottimo andamento del traffico neve registrato nella stagione invernale 2023-2024: il numero di sciatori trasportati ha registrato un incremento del 9% rispetto alla stagione 2022-2023. I voli per gli sciatori dal Nord Europa hanno riportato alcune novità di linea come Belfast (collegata da Ryanair) e London Heathrow (collegata da British Airways), a cui va sommato il volo charter da East Midlands, sempre in Gran Bretagna; inoltre Air Baltic si è aggiunta su Vilnius (già servita da Ryanair). Anche i flussi turistici legati alle vacanze pasquali hanno contribuito in maniera significativa al raggiungimento del record del trimestre: nella settimana di Pasqua, dal giovedì santo al martedì successivo, i passeggeri sono stati oltre 85.000 tra arrivi e partenze, in crescita del 7,9% sui dati registrati negli analoghi giorni di Pasqua 2023 (circa 80.000). [post_title] => Torino Airport: il traffico internazionale traina i risultati record del primo trimestre 2024 [post_date] => 2024-04-08T10:15:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712571355000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464970 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo scorso 31 marzo Hilton ha inaugurato l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection. Costruito nel 1892 è stato uno dei primi alberghi di Firenze. Situato nel centro storico della città, racconta una storia di grandeur e di ospiti illustri. Acquisito nel 2021 dal fondo d’investimento Star II, gestito da Castello sgr, riapre dopo un importante processo di ristrutturazione curato dall’architetto italiano Chiara Caberlon. L’Anglo American conserva quindi i suoi principali elementi storici, arricchiti da un design moderno ed elegante. Il fascino degli anni Venti viene celebrato a fianco di spazi più moderni, come la palestra e le due sale riunioni capaci di ospitare fino a 70 persone. Dotato di 118 camere e suite e due outlet dining, con un’offerta culinaria ispirata alla cucina locale, l'Anglo American Hotel Florence è una struttura dalla vivace personalità. Come ricorda Alan Mantin, vicepresidente sviluppo Sud Europa di Hilton, «la Curio Collection riunisce luoghi unici con una propria storia e identità come l’Anglo American, che riapre le porte alla città e a una clientela internazionale». «L’hotel 5 stelle, parte del patrimonio storico di Firenze, è stato restituito alla destinazione in tutto il suo splendore, dopo un attento lavoro di ristrutturazione, che ha interessato l’intero edificio - racconta Claudia Bisaccioni, sales manager dell'Anglo American -. La proprietà sorge in una posizione strategica: a pochi passi da Santa Maria Novella, uno dei quartieri più autentici della città, nonché vicino ai maggiori attrattori turistici di Firenze. L'albergo è anche strategicamente posizionato rispetto a due dei principali contenitori del mondo dell’intrattenimento e dei grandi eventi: il teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la stazione Leopolda. Sono caratteristiche molto importanti nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici e diversificare il pubblico al quale ci rivolgiamo. «Con il suo eclettismo - prosegue Claudia Bisaccioni -, l'Anglo American rappresenta una sintesi perfetta tra storia e modernità. La sua storia inizia alla fine dell’800, quando l’edificio originale venne trasformato in hotel e diventò una meta privilegiata per gli aristocratici europei che, sull’onda del Grand Tour, visitavano l’Italia e in particolare Firenze. Questi nobili furono i precursori delle comunità di inglesi e americani che scelsero Firenze come la loro casa, arricchendone il tessuto culturale e rendendola un ambiente internazionale, capace di attrarre milioni di visitatori e di essere luogo di studi internazionali. L’Anglo American divenne il loro punto di ritrovo: un salotto letterario. Per ricordare questo ricco passato abbiamo creato un personaggio: Lady Scorpion è la madrina dell’albergo e richiama gli scorpioni, il nome con cui venivano definite le pettegole dame inglesi che, negli anni Trenta, frequentavano quotidianamente l’albergo. Per ricordarle viene celebrato ogni giorno il tè delle 5». [gallery ids="464985,464986,464987,464988,464989,464990"] [post_title] => L'Anglo American Hotel Florence entra nella Curio Collection by Hilton [post_date] => 2024-04-05T14:21:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712326904000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464967 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => American Airlines ha riaperto i collegamenti stagionali giornalieri tra Venezia e Philadelphia, principale hub transatlantico della compagnia aerea sulla East Coast. “I nostri passeggeri hanno ora a disposizione più opzioni e flessibilità nei loro viaggi estivi, grazie ai voli stagionali tra Venezia e l'hub di Philadelphia ai quali andranno presto ad aggiungersi anche i collegamenti con Chicago - ha commentato José Freig, vice president international operations di American Airlines -. La ripresa dei collegamenti giornalieri con Venezia testimonia l'impegno di American Airlines nel rafforzare i legami tra il Nord-est dell’Italia e gli Stati Uniti, offrendo maggiori opportunità di viaggio per turismo e affari”. Il prossimo 6 giugno il vettore reintrodurrà infatti i voli diretti da Venezia a Chicago dopo quattro anni di sospensione, offrendo così un collegamento capillare tra il Veneto e gli Stati Uniti d’America operando fino a due voli al giorno nel corso della stagione estiva 2024. La rotta Venezia-Chicago sarà servita da aeromobili Boeing 787-9. “La ripartenza stagionale del volo su Philadelphia e il ritorno a giugno del collegamento con Chicago confermano la vivacità che contraddistingue il mercato nordamericano - ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. I voli diretti da Venezia su questi due hub primari di American Airlines hanno una valenza fondamentale per il nostro bacino d’utenza, in quanto garantiscono una capillarità di prosecuzioni verso destinazioni nell’intero Continente americano”. [post_title] => American Airlines, tornano gli stagionali da Venezia: Philadelphia e, da giugno, Chicago [post_date] => 2024-04-05T13:23:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712323405000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Progressione positiva per gli arrivi in Bhutan durante il primo trimestre 2024: il Paese ha accolto 25.003 visitatori tra il 1° gennaio e il 31 marzo, rispetto ai 12.696 registrati nello stesso periodo del 2023. Mercato di riferimento si conferma l'India con una quota del 60% sul totale degli arrivi, mentre il restante 40% proviene da paesi quali Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Germania, Singapore, Francia, Italia, Malesia, Vietnam, Australia e Canada. Le percentuali di incremento nel 1° trimestre 2024 rispetto al 1° trimestre 2023 variano notevolmente tra i diversi Paesi: i turisti indiani sono aumentati del 77%, gli americani del 97% e gli ospiti britannici dell'84%. Anche i Paesi europei hanno registrato aumenti sostanziali e l'Italia, in particolare, ha riportato una crescita del +297%. "L'aumento del 97% degli arrivi di ospiti in Bhutan può essere attribuito a diverse ragioni - ha dichiarato Carissa Nimah, chief marketing officer del Dipartimento del Turismo -. In primo luogo, la riduzione della tassa per lo sviluppo sostenibile a 100 dollari a notte ha reso la visita del Bhutan più accessibile. C'è stato, poi, un sostanziale aumento di una presa di coscienza a livello internazionale sul Bhutan tra i potenziali ospiti e gli agenti di viaggio di tutto il mondo, grazie agli sforzi promozionali congiunti dell'intero settore e all'ampia copertura mediatica. Questi sforzi hanno costantemente acquisito consistenza, perché il Bhutan non è una destinazione a breve raggio per la maggior parte dei visitatori: ci vuole tempo per ricercare, pianificare e prenotare un viaggio nel regno. I risultati del duro lavoro svolto dall'industria turistica nell'ultimo anno stanno quindi dando i loro frutti". "Il fatto che il Bhutan sia stato inserito nell'elenco dei luoghi da visitare nel 2024 da molte delle più importanti pubblicazioni mondiali ha contribuito ad innalzare il nostro profilo e ad attirare un maggior numero di visitatori. Ci siamo rivolti anche a una gamma più ampia di persone e a nuovi mercati in tutto il mondo. Inoltre, la promozione del Bhutan quale meta ideale da visitare in qualsiasi periodo dell'anno, e non solo in determinate stagioni, è di grande aiuto. I numeri sono davvero promettenti, con una buona proiezione, e ci aspettiamo un anno turistico eccellente". [post_title] => Bhutan: progressione positiva degli arrivi internazionali nel primo trimestre 2024 [post_date] => 2024-04-05T12:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712319331000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464939 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci ville private con discesa al mare. E' Costa del Capitano, la novità 2024 del Leading Hotels of the World Botania Relais & Spa di Forio, sull'isola di Ischia. La nuova proprietà della famiglia Polito che si trova nel suggestivo borgo di Sant'Angelo d'Ischia, a 9 chilometri dallo stesso Botania Relais, e si propone come un'oasi di riservatezza, estensione dell'ospitalità del relais per coloro che desiderano la massima privacy, con accesso al mare e un soggiorno in una casa privata che racchiude il lifestyle più autentico dell'isola. Le ville scavate nel tufo godono di vista panoramica; gli spazi variano dai 65 ai 100 metri quadrati ed enfatizzato il lifestyle delle case ischitane con grandi finestre dalla forma stondata aperte sui giardini a tutta altezza, per un continuo dialogo con la natura. Il tufo bianco locale esalta i colori vivaci dei pavimenti in ceramica di Vietri; gli arredi in stile tipico mediterraneo sono arricchiti da un twist contemporaneo, con i tessuti in canapa e lino grezzo, dai toni naturali. Costa del Capitano racchiude anche una piscina di acqua sorgiva a 28 gradi circondata dal suo solarium con cabanas e chaise lounges e due campi da tennis. Immancabile un ristorante, La Tuga, guidato dal resident chef Alessandro Iacono che celebra l'isola nelle sue proposte culinarie a base di freschissimo pescato locale, materie prime del territorio e vegetali provenienti dall'Hortus Saporum del Botania. Qui al tramonto la terrazza è ideale per un aperitivo vista mare. Il soggiorno è totalmente personalizzabile anche grazie al servizio di conciergerie. Gli ospiti delle ville, oltre alle facilities interne alla tenuta, hanno accesso completo alle proposte sia di wellbeing sia gastronomiche del Botania Relais: la Garden spa, con le sue aree dedicate al benessere all'interno del bosco Belvedere, costellato da vasche naturali di acqua sorgiva calda; le proposte gastronomiche dell'executive chef Tommaso Luongo alCorbezzolo o da Nonna Marì con una cucina più legata alle tradizioni del territorio e al più noto ristorante 1 stella verde Michelin il Mirto, unico locale vegetariano dell'isola. [post_title] => Le dieci ville Costa del Capitano novità 2024 dell'ischitano Botania Relais [post_date] => 2024-04-05T11:16:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712315769000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464934 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo continua nella sua inarrestabile crescita. Infatti secondo il World Travel & Tourism Council il 2024 sarà un anno da record per i viaggi e il turismo. Il settore infatti sembra destinato a raggiungere il suo massimo storico con ricavi per 11,1 trilioni di dollari. Secondo le stime dell’ultimo Economic Impact Research pubblicato dall’ente globale del turismo, il settore travel & tourism crescerà di ulteriori 770 miliardi di dollari rispetto al record precedente: in pratica su 10 dollari generati in tutto il mondo, uno riguarderà proprio il settore turistico. Inoltre il Wttc prevede che 142 paesi su 185 analizzati supereranno i precedenti record nazionali. Secondo il rapporto sono 348 milioni i posti di lavoro a livello globale, più di 13,6 milioni di posti di lavoro in più rispetto al suo punto più alto nel 2019. Si stima che la spesa dei visitatori internazionali arriverà a sfiorare il picco raggiunto 2019 con 1,89 trilioni di dollari, mentre i turisti nazionali spenderanno più che in qualsiasi altro anno registrato (5,4 trilioni di dollari). Usa e Cina “In un contesto di incertezza, il settore dei viaggi e del turismo rimane una potenza economica globale. Non si tratta solo di battere record, non parliamo più di ripresa: questa è la storia del settore che torna al suo meglio dopo alcuni anni difficili, fornendo una significativa spinta economica ai paesi di tutto il mondo e sostenendo milioni di persone di posti di lavoro – ha dichiarato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc –: .Tuttavia esiste il rischio: abbiamo bisogno che i governi statunitense e cinese sostengano i loro settori nazionali di viaggi e turismo. Gli Stati Uniti e la Cina continueranno a soffrire, mentre altri paesi vedranno il ritorno dei visitatori internazionali molto più velocemente”. Guardando al futuro, il Wttc prevede un promettente decennio, caratterizzato da una crescita robusta e opportunità di carriera senza precedenti. Entro il 2034, il settore potenzierà l’economia globale con l’incredibile cifra di 16 trilioni di dollari, pari all’11,4% dell’intero panorama economico. [post_title] => Wttc molto fiducioso: crescita di 770 miliardi di dollari nel 2024 [post_date] => 2024-04-05T11:01:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712314888000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464909 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamano Family Aventura, Acqua Deck, Zen Area, Galleria, le Terrazze, Esplanade e Yacht Club le sette aree di cui sarà composta la nuova World America. Msc comincia a svelare i dettagli della sua prossima ammiraglia, che debutterà a Miami il 9 aprile 2025, per itinerari di sette notti i Caraibi orientali e occidentali, con tappe all'isola privata Ocean Cay Msc Marine Reserve. Come si può intuire dal nome, la Family Aventura è un'area dedicata alle famiglie. Si trova nella parte più alta della nave insieme al parco all'aperto The Harbour, che include un percorso avventura e una inedita attrazione, della quale verranno svelati maggiori dettagli nelle prossime settimane. Presente pure uno spazio giochi ispirato al faro dell’isola di Ocean Cay. Family Aventura ospita anche Doremiland: l'area per bambini caratterizzata da strutture pensate per ogni fascia d'età, dai neonati agli adolescenti. E ancora autoscontri, piste da pattinaggio, scivoli anche acquatici ad alta velocità... L'Aqua Deck è invece la destinazione per connettersi con l'oceano e l'acqua, dove si trovano le due principali piscine della nave. A seconda dell’ora del giorno l’Aqua Deck cambia mood: di mattina proposte benessere e un'atmosfera tranquilla; nel pomeriggio intrattenimento per tutti e, infine, feste dopo il tramonto con atmosfere vibranti e scoppiettanti. La zen area è situata in alto, a poppa nave e rappresenta un'oasi progettata per rilassarsi. E’ il luogo ideale per trascorrere ore in piano relax sia di giorno, sia di sera sorseggiando un cocktail accompagnato da un piacevole sottofondo musicale. Il cuore pulsante della nave è la Galleria: un’area vivace dotata di opzioni di ristorazione, giochi e altro ancora. Qui si potrà per esempio fare shopping in una delle tante boutique e fermarsi all'Msc Luna Park Arena: un locale di intrattenimento high-tech che ospita feste a tema e giochi televisive. Le Terrazze sono dotate di nove ristoranti e bar, quattro negozi e un club comedy, che fungono anche da bar pianobar e karaoke notturno. L’Esplanade è il viale semicoperto. Anche se situato sul ponte 8, la vista si estende fino alla cima della nave, incorniciata dalla struttura centrale a spirale e dallo scivolo di 11 piani: uno spazio vibrante e dinamico, un parco giochi attivo di giorno e di notte. Infine, ci sarà l'esperienza di nave nella nave di Msc Crociere dedicata solo agli ospiti che soggiornano in questa zona. Lo Yacht Club si trova nel punto più alto a prua: privacy, esclusività e lusso in un'atmosfera ricercata ed elegante, con servizio maggiordomo dedicato 24 ore su 24, imbarco e sbarco prioritario, aree esclusive di lounge e ristorazione e altro ancora. [post_title] => Le sette aree della World America: Msc svela i primi dettagli della sua prossima ammiraglia [post_date] => 2024-04-05T10:08:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712311722000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "seychelles visitatori a 9 nel primo trimestre italia quarto mercato con 4 525 arrivi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":116,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2626,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizio 2024 col segno più per le Seychelles, che nel primo trimestre hanno accolto 97.517 visitatori, il 9% in più rispetto all'anno precedente. Il mercato Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero del Turismo, si posiziona al quarto posto con 4.525 arrivi e un incremento del 9% sullo stesso periodo 2023, alle spalle di Germania, Russia, Francia e Regno Unito.\r

Tra le novità di questo principio d'anno spiccano quelle sul fronte ricettivo, che es si arricchisce di nuove aperture e prossime inaugurazioni: nel primo trimestre i viaggiatori hanno potuto soggiornare presso il Waldorf Astoria Ile Platte, il primo hotel ad ottenere la prestigiosa classificazione di 6 stelle nell'arcipelago, e dell'innovativo Canopy by Hilton a Mahé, che promette un'esperienza autentica immersi nella natura.\r

A breve, i visitatori potranno scoprire l'atmosfera dell'Avani Barbarons Seychelles a Mahé, mentre nell'autunno di quest’anno debutterà l'atteso Cheval Blanc Seychelles, situato ad Anse Intendance, promettendo un'esperienza di lusso unica.\r

Allungando lo sguardo al 2025, Mahé accoglierà l’apertura del Melià Sea Front Mahé Island, un altro gioiello nell'offerta alberghiera dell'arcipelago.","post_title":"Seychelles: visitatori a +9% nel primo trimestre. Italia quarto mercato con 4.525 arrivi","post_date":"2024-04-08T14:22:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1712586173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leolandia è alla ricerca di nuovo personale da impiegare già da aprile, in vista del lungo ponte di fine mese e dell’imminente stagione estiva. La ricerca coinvolge tra 50 e 100 operatrici e operatori: tra le posizioni più richieste, assistenza alle attrazioni, addetti alla ristorazione e alla caffetteria, accoglienza dei visitatori e personale per i i punti vendita.\r

\r

I colloqui sono già aperti e per candidarsi è sufficiente consultare le offerte disponibili cliccando il link “lavora con noi” del sito del parco: per alcune mansioni, in particolare per le attività di ristorazione, costituisce titolo preferenziale il diploma alberghiero o esperienza pregressa nel settore. La maggior parte delle posizioni, tuttavia, è aperta anche a chi non ha esperienza, quindi ai giovani alla loro prima occupazione ma, più in generale, anche a tutti coloro che hanno attitudine a lavorare con il sorriso e a contatto con il pubblico e che desiderano mettersi alla prova in un ambiente decisamente inusuale e stimolante, come un parco divertimenti. \r

\r

Per tutte le posizioni aperte e per candidarsi online: https://leolandia.altamiraweb.com/ \r

\r

","post_title":"Leolandia cerca personale da assumere immediatamente","post_date":"2024-04-08T12:55:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1712580904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo trimestre da record per il Torino Airport, che con oltre 1,11 milioni di passeggeri ha centrato il suo miglior risultato di sempre in questa frazione di inizio anno. Con un totale di 1.114.448 passeggeri, Caselle ha registrato quindi una crescita del 3,7% sullo stesso periodo del 2023 (1.074.195 passeggeri).\r

Tutti e tre i mesi - gennaio, febbraio e marzo - hanno battuto i rispettivi record mensili dell’anno precedente. A trainare la crescita è stato il traffico internazionale con un incremento dei volumi pari al 7,6% arrivando a rappresentare il 60% del traffico totale: i passeggeri dei voli internazionali sono infatti passati da 620mila nel 2023 a oltre 667.000 nel 2024.\r

Tale risultato è stato raggiunto anche grazie all’ottimo andamento del traffico neve registrato nella stagione invernale 2023-2024: il numero di sciatori trasportati ha registrato un incremento del 9% rispetto alla stagione 2022-2023.\r

I voli per gli sciatori dal Nord Europa hanno riportato alcune novità di linea come Belfast (collegata da Ryanair) e London Heathrow (collegata da British Airways), a cui va sommato il volo charter da East Midlands, sempre in Gran Bretagna; inoltre Air Baltic si è aggiunta su Vilnius (già servita da Ryanair).\r

Anche i flussi turistici legati alle vacanze pasquali hanno contribuito in maniera significativa al raggiungimento del record del trimestre: nella settimana di Pasqua, dal giovedì santo al martedì successivo, i passeggeri sono stati oltre 85.000 tra arrivi e partenze, in crescita del 7,9% sui dati registrati negli analoghi giorni di Pasqua 2023 (circa 80.000).","post_title":"Torino Airport: il traffico internazionale traina i risultati record del primo trimestre 2024","post_date":"2024-04-08T10:15:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712571355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso 31 marzo Hilton ha inaugurato l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection. Costruito nel 1892 è stato uno dei primi alberghi di Firenze. Situato nel centro storico della città, racconta una storia di grandeur e di ospiti illustri. Acquisito nel 2021 dal fondo d’investimento Star II, gestito da Castello sgr, riapre dopo un importante processo di ristrutturazione curato dall’architetto italiano Chiara Caberlon.\r

\r

L’Anglo American conserva quindi i suoi principali elementi storici, arricchiti da un design moderno ed elegante. Il fascino degli anni Venti viene celebrato a fianco di spazi più moderni, come la palestra e le due sale riunioni capaci di ospitare fino a 70 persone. Dotato di 118 camere e suite e due outlet dining, con un’offerta culinaria ispirata alla cucina locale, l'Anglo American Hotel Florence è una struttura dalla vivace personalità.\r

\r

Come ricorda Alan Mantin, vicepresidente sviluppo Sud Europa di Hilton, «la Curio Collection riunisce luoghi unici con una propria storia e identità come l’Anglo American, che riapre le porte alla città e a una clientela internazionale». «L’hotel 5 stelle, parte del patrimonio storico di Firenze, è stato restituito alla destinazione in tutto il suo splendore, dopo un attento lavoro di ristrutturazione, che ha interessato l’intero edificio - racconta Claudia Bisaccioni, sales manager dell'Anglo American -. La proprietà sorge in una posizione strategica: a pochi passi da Santa Maria Novella, uno dei quartieri più autentici della città, nonché vicino ai maggiori attrattori turistici di Firenze. L'albergo è anche strategicamente posizionato rispetto a due dei principali contenitori del mondo dell’intrattenimento e dei grandi eventi: il teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la stazione Leopolda. Sono caratteristiche molto importanti nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici e diversificare il pubblico al quale ci rivolgiamo.\r

\r

«Con il suo eclettismo - prosegue Claudia Bisaccioni -, l'Anglo American rappresenta una sintesi perfetta tra storia e modernità. La sua storia inizia alla fine dell’800, quando l’edificio originale venne trasformato in hotel e diventò una meta privilegiata per gli aristocratici europei che, sull’onda del Grand Tour, visitavano l’Italia e in particolare Firenze. Questi nobili furono i precursori delle comunità di inglesi e americani che scelsero Firenze come la loro casa, arricchendone il tessuto culturale e rendendola un ambiente internazionale, capace di attrarre milioni di visitatori e di essere luogo di studi internazionali. L’Anglo American divenne il loro punto di ritrovo: un salotto letterario. Per ricordare questo ricco passato abbiamo creato un personaggio: Lady Scorpion è la madrina dell’albergo e richiama gli scorpioni, il nome con cui venivano definite le pettegole dame inglesi che, negli anni Trenta, frequentavano quotidianamente l’albergo. Per ricordarle viene celebrato ogni giorno il tè delle 5».\r

\r

[gallery ids=\"464985,464986,464987,464988,464989,464990\"]","post_title":"L'Anglo American Hotel Florence entra nella Curio Collection by Hilton","post_date":"2024-04-05T14:21:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712326904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464967","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines ha riaperto i collegamenti stagionali giornalieri tra Venezia e Philadelphia, principale hub transatlantico della compagnia aerea sulla East Coast.\r

“I nostri passeggeri hanno ora a disposizione più opzioni e flessibilità nei loro viaggi estivi, grazie ai voli stagionali tra Venezia e l'hub di Philadelphia ai quali andranno presto ad aggiungersi anche i collegamenti con Chicago - ha commentato José Freig, vice president international operations di American Airlines -. La ripresa dei collegamenti giornalieri con Venezia testimonia l'impegno di American Airlines nel rafforzare i legami tra il Nord-est dell’Italia e gli Stati Uniti, offrendo maggiori opportunità di viaggio per turismo e affari”.\r

Il prossimo 6 giugno il vettore reintrodurrà infatti i voli diretti da Venezia a Chicago dopo quattro anni di sospensione, offrendo così un collegamento capillare tra il Veneto e gli Stati Uniti d’America operando fino a due voli al giorno nel corso della stagione estiva 2024. La rotta Venezia-Chicago sarà servita da aeromobili Boeing 787-9.\r

“La ripartenza stagionale del volo su Philadelphia e il ritorno a giugno del collegamento con Chicago confermano la vivacità che contraddistingue il mercato nordamericano - ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. I voli diretti da Venezia su questi due hub primari di American Airlines hanno una valenza fondamentale per il nostro bacino d’utenza, in quanto garantiscono una capillarità di prosecuzioni verso destinazioni nell’intero Continente americano”.","post_title":"American Airlines, tornano gli stagionali da Venezia: Philadelphia e, da giugno, Chicago","post_date":"2024-04-05T13:23:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712323405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Progressione positiva per gli arrivi in Bhutan durante il primo trimestre 2024: il Paese ha accolto 25.003 visitatori tra il 1° gennaio e il 31 marzo, rispetto ai 12.696 registrati nello stesso periodo del 2023.\r

\r

Mercato di riferimento si conferma l'India con una quota del 60% sul totale degli arrivi, mentre il restante 40% proviene da paesi quali Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Germania, Singapore, Francia, Italia, Malesia, Vietnam, Australia e Canada. \r

\r

Le percentuali di incremento nel 1° trimestre 2024 rispetto al 1° trimestre 2023 variano notevolmente tra i diversi Paesi: i turisti indiani sono aumentati del 77%, gli americani del 97% e gli ospiti britannici dell'84%. Anche i Paesi europei hanno registrato aumenti sostanziali e l'Italia, in particolare, ha riportato una crescita del +297%.\r

\"L'aumento del 97% degli arrivi di ospiti in Bhutan può essere attribuito a diverse ragioni - ha dichiarato Carissa Nimah, chief marketing officer del Dipartimento del Turismo -. In primo luogo, la riduzione della tassa per lo sviluppo sostenibile a 100 dollari a notte ha reso la visita del Bhutan più accessibile. C'è stato, poi, un sostanziale aumento di una presa di coscienza a livello internazionale sul Bhutan tra i potenziali ospiti e gli agenti di viaggio di tutto il mondo, grazie agli sforzi promozionali congiunti dell'intero settore e all'ampia copertura mediatica. Questi sforzi hanno costantemente acquisito consistenza, perché il Bhutan non è una destinazione a breve raggio per la maggior parte dei visitatori: ci vuole tempo per ricercare, pianificare e prenotare un viaggio nel regno. I risultati del duro lavoro svolto dall'industria turistica nell'ultimo anno stanno quindi dando i loro frutti\".\r

\"Il fatto che il Bhutan sia stato inserito nell'elenco dei luoghi da visitare nel 2024 da molte delle più importanti pubblicazioni mondiali ha contribuito ad innalzare il nostro profilo e ad attirare un maggior numero di visitatori. Ci siamo rivolti anche a una gamma più ampia di persone e a nuovi mercati in tutto il mondo. Inoltre, la promozione del Bhutan quale meta ideale da visitare in qualsiasi periodo dell'anno, e non solo in determinate stagioni, è di grande aiuto. I numeri sono davvero promettenti, con una buona proiezione, e ci aspettiamo un anno turistico eccellente\".","post_title":"Bhutan: progressione positiva degli arrivi internazionali nel primo trimestre 2024","post_date":"2024-04-05T12:15:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1712319331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464939","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci ville private con discesa al mare. E' Costa del Capitano, la novità 2024 del Leading Hotels of the World Botania Relais & Spa di Forio, sull'isola di Ischia. La nuova proprietà della famiglia Polito che si trova nel suggestivo borgo di Sant'Angelo d'Ischia, a 9 chilometri dallo stesso Botania Relais, e si propone come un'oasi di riservatezza, estensione dell'ospitalità del relais per coloro che desiderano la massima privacy, con accesso al mare e un soggiorno in una casa privata che racchiude il lifestyle più autentico dell'isola.\r

\r

Le ville scavate nel tufo godono di vista panoramica; gli spazi variano dai 65 ai 100 metri quadrati ed enfatizzato il lifestyle delle case ischitane con grandi finestre dalla forma stondata aperte sui giardini a tutta altezza, per un continuo dialogo con la natura. Il tufo bianco locale esalta i colori vivaci dei pavimenti in ceramica di Vietri; gli arredi in stile tipico mediterraneo sono arricchiti da un twist contemporaneo, con i tessuti in canapa e lino grezzo, dai toni naturali.\r

\r

Costa del Capitano racchiude anche una piscina di acqua sorgiva a 28 gradi circondata dal suo solarium con cabanas e chaise lounges e due campi da tennis. Immancabile un ristorante, La Tuga, guidato dal resident chef Alessandro Iacono che celebra l'isola nelle sue proposte culinarie a base di freschissimo pescato locale, materie prime del territorio e vegetali provenienti dall'Hortus Saporum del Botania. Qui al tramonto la terrazza è ideale per un aperitivo vista mare. Il soggiorno è totalmente personalizzabile anche grazie al servizio di conciergerie.\r

\r

Gli ospiti delle ville, oltre alle facilities interne alla tenuta, hanno accesso completo alle proposte sia di wellbeing sia gastronomiche del Botania Relais: la Garden spa, con le sue aree dedicate al benessere all'interno del bosco Belvedere, costellato da vasche naturali di acqua sorgiva calda; le proposte gastronomiche dell'executive chef Tommaso Luongo alCorbezzolo o da Nonna Marì con una cucina più legata alle tradizioni del territorio e al più noto ristorante 1 stella verde Michelin il Mirto, unico locale vegetariano dell'isola.\r

\r

","post_title":"Le dieci ville Costa del Capitano novità 2024 dell'ischitano Botania Relais","post_date":"2024-04-05T11:16:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712315769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo continua nella sua inarrestabile crescita. Infatti secondo il World Travel & Tourism Council il 2024 sarà un anno da record per i viaggi e il turismo. Il settore infatti sembra destinato a raggiungere il suo massimo storico con ricavi per 11,1 trilioni di dollari. Secondo le stime dell’ultimo Economic Impact Research pubblicato dall’ente globale del turismo, il settore travel & tourism crescerà di ulteriori 770 miliardi di dollari rispetto al record precedente: in pratica su 10 dollari generati in tutto il mondo, uno riguarderà proprio il settore turistico. Inoltre il Wttc prevede che 142 paesi su 185 analizzati supereranno i precedenti record nazionali.\r

\r

Secondo il rapporto sono 348 milioni i posti di lavoro a livello globale, più di 13,6 milioni di posti di lavoro in più rispetto al suo punto più alto nel 2019. Si stima che la spesa dei visitatori internazionali arriverà a sfiorare il picco raggiunto 2019 con 1,89 trilioni di dollari, mentre i turisti nazionali spenderanno più che in qualsiasi altro anno registrato (5,4 trilioni di dollari).\r

\r

Usa e Cina\r

\r

“In un contesto di incertezza, il settore dei viaggi e del turismo rimane una potenza economica globale. Non si tratta solo di battere record, non parliamo più di ripresa: questa è la storia del settore che torna al suo meglio dopo alcuni anni difficili, fornendo una significativa spinta economica ai paesi di tutto il mondo e sostenendo milioni di persone di posti di lavoro – ha dichiarato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc –: .Tuttavia esiste il rischio: abbiamo bisogno che i governi statunitense e cinese sostengano i loro settori nazionali di viaggi e turismo. Gli Stati Uniti e la Cina continueranno a soffrire, mentre altri paesi vedranno il ritorno dei visitatori internazionali molto più velocemente”.\r

\r

Guardando al futuro, il Wttc prevede un promettente decennio, caratterizzato da una crescita robusta e opportunità di carriera senza precedenti. Entro il 2034, il settore potenzierà l’economia globale con l’incredibile cifra di 16 trilioni di dollari, pari all’11,4% dell’intero panorama economico.","post_title":"Wttc molto fiducioso: crescita di 770 miliardi di dollari nel 2024","post_date":"2024-04-05T11:01:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1712314888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464909","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamano Family Aventura, Acqua Deck, Zen Area, Galleria, le Terrazze, Esplanade e Yacht Club le sette aree di cui sarà composta la nuova World America. Msc comincia a svelare i dettagli della sua prossima ammiraglia, che debutterà a Miami il 9 aprile 2025, per itinerari di sette notti i Caraibi orientali e occidentali, con tappe all'isola privata Ocean Cay Msc Marine Reserve.\r

\r

Come si può intuire dal nome, la Family Aventura è un'area dedicata alle famiglie. Si trova nella parte più alta della nave insieme al parco all'aperto The Harbour, che include un percorso avventura e una inedita attrazione, della quale verranno svelati maggiori dettagli nelle prossime settimane. Presente pure uno spazio giochi ispirato al faro dell’isola di Ocean Cay. Family Aventura ospita anche Doremiland: l'area per bambini caratterizzata da strutture pensate per ogni fascia d'età, dai neonati agli adolescenti. E ancora autoscontri, piste da pattinaggio, scivoli anche acquatici ad alta velocità...\r

\r

L'Aqua Deck è invece la destinazione per connettersi con l'oceano e l'acqua, dove si trovano le due principali piscine della nave. A seconda dell’ora del giorno l’Aqua Deck cambia mood: di mattina proposte benessere e un'atmosfera tranquilla; nel pomeriggio intrattenimento per tutti e, infine, feste dopo il tramonto con atmosfere vibranti e scoppiettanti.\r

\r

La zen area è situata in alto, a poppa nave e rappresenta un'oasi progettata per rilassarsi. E’ il luogo ideale per trascorrere ore in piano relax sia di giorno, sia di sera sorseggiando un cocktail accompagnato da un piacevole sottofondo musicale.\r

\r

Il cuore pulsante della nave è la Galleria: un’area vivace dotata di opzioni di ristorazione, giochi e altro ancora. Qui si potrà per esempio fare shopping in una delle tante boutique e fermarsi all'Msc Luna Park Arena: un locale di intrattenimento high-tech che ospita feste a tema e giochi televisive.\r

\r

Le Terrazze sono dotate di nove ristoranti e bar, quattro negozi e un club comedy, che fungono anche da bar pianobar e karaoke notturno.\r

\r

L’Esplanade è il viale semicoperto. Anche se situato sul ponte 8, la vista si estende fino alla cima della nave, incorniciata dalla struttura centrale a spirale e dallo scivolo di 11 piani: uno spazio vibrante e dinamico, un parco giochi attivo di giorno e di notte.\r

\r

Infine, ci sarà l'esperienza di nave nella nave di Msc Crociere dedicata solo agli ospiti che soggiornano in questa zona. Lo Yacht Club si trova nel punto più alto a prua: privacy, esclusività e lusso in un'atmosfera ricercata ed elegante, con servizio maggiordomo dedicato 24 ore su 24, imbarco e sbarco prioritario, aree esclusive di lounge e ristorazione e altro ancora.","post_title":"Le sette aree della World America: Msc svela i primi dettagli della sua prossima ammiraglia","post_date":"2024-04-05T10:08:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712311722000]}]}}