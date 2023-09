Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442664" align="alignleft" width="300"] Il bully di Alidays[/caption] Tornano gli appuntamenti con Alidays Home, le occasioni di incontro, confronto e aggiornamento che il to milanese organizza nella propria lounge di casa per le agenzie partner. Si riparte quindi il 27 e 28 settembre, in partnership con Brand Usa e e Cathay Pacific, per poi esplorare, grazie a Tokio Tourist Board, le nuove attrattive del Giappone. La Giamaica è stata inoltre la protagonista di un recente light dinner a Brescia, con Sandals e il Jamaica Tourist Board: Ambientazione giamaicana, cibo, bevande e atmosfera a tema, per un transfer emozionale direzione Caraibi. È infine ritornato anche, sull’onda dell’entusiasmo e dell’apprezzamento ricevuto, il tour itinerante a bordo di un Van vintage, ma con in più il twist maldiviano garantito dal partner Sun Siyam Resorts; dopo le fortunate tappe di maggio e luglio, il Bully Wolkswagen T1 si è spostato nel Lazio il 13, 14 e 15 settembre, continuando il suo servizio dedicato, porta a porta, presso le agenzie di viaggio in grande fermento e in attesa di parlare di Maldive. [post_title] => Alidays: focus sulla formazione con gli Alidays Home, i light dinner e il Bully Wolkswagen [post_date] => 2023-09-15T13:27:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694784450000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta su Venezia per la Saudi Tourism Authority che nella Città della laguna invita gli agenti di viaggio e i trade partner alla scoperta di Neom, la futuristica città che verrà realizzata nel nord-ovest dell'Arabia Saudita. Appuntamento quindi per il prossimo 20 settembre, in collaborazione con Neom e l’Aeroporto di Venezia, presso l’Abbazia di San Gregorio. È qui, infatti, che si avrà la possibilità di immergersi in uno scenario unico sospeso tra le tradizioni del passato e l’avanguardia più dirompente, un mix da toccare con mano durante una visita guidata alla mostra ‘Zero Gravity Urbanism - Principi per una nuova vivibilità’. Un viaggio affascinante che consentirà di conoscere nel dettaglio i pilastri della progettazione rivoluzionaria di The Line, il concept che supporta questa costruzione ultramoderna risultato della cooperazione di una équipe di architetti internazionale. E' prevista una presentazione della destinazione Arabia Saudita, curata dal team di Saudi Tourism Authority, uno spazio di approfondimento che si concluderà con un momento di networking. [post_title] => Saudi Tourism Authority presenta Neom: appuntamento col trade a Venezia [post_date] => 2023-09-15T12:09:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694779763000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo sito corporate e nuova newsletter: le Isole Cook moltiplicano le iniziative dedicate al trade ulteriori strumenti di informazione e supporto per tour operator e agenti di viaggio, nonché ai media. Si comincia dal sito, già online, che è sito è suddiviso in sezioni che facilitano il reperimento delle informazioni: la prima è Trade & Media e dispone di risorse utili per la vendita, la formazione di agenti di viaggio e staff booking all’interno dei tour operator tra cui brochure in lingua italiana, presentazioni in power point e l’illustrazione del programma di familiarizzazione. In rilievo, il Cook Islands Specialist Program, il training online destinato agli operatori del settore che vogliono approfondire e certificare la propria conoscenza sulla destinazione. Nella sezione Market reports gli agenti di viaggio troveranno statistiche ed analisi su arrivi, social media activity, previsioni, destination development strategy, mentre l’area Market Insights pubblica regolarmente gli esiti dei censimenti dei flussi turistici fungendo da indicatore rispetto alla provenienza e alla tipologia del visitatore della Polinesia Neozelandese. L’ultima sezione è riservata al programma di certificazione qualità – Cook Islands Quality Assured – che certifica la qualità di un prodotto turistico secondo una serie di standard e linee guida stabiliti sulla base del manifesto "Politica del turismo sostenibile e obiettivi quadro delle Isole Cook" e con i criteri del "Global Sustainable Tourism Council". La lista delle strutture e dei servizi turistici certificati è consultabile nella stessa pagina. Intanto, in Italia ad ottobre verrà lanciato il numero zero della newsletter delle Cook Islands, appuntamento quadrimestrale di aggiornamento che proporrà contenuti freschi e seguirà anche nella veste grafica le linee guida della nuova brand identity incentrata sul turismo responsabile e rigenerativo. [post_title] => Isole Cook: online il nuovo sito corporate con novità e strumenti utili al trade [post_date] => 2023-09-15T11:32:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694777547000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452223 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Brand Usa ha stretto un sodalizio con Bbc StoryWorks per la realizzazione della nuova campagna promozionale 'Usa Through Film'. La campagna multimediale multipiattaforma immortala i panorami, i suoni e lo spirito delle diverse città statunitensi attraverso storie ed esperienze raccontate da personaggi come Jane Krakowski, Common, Mary Steenburgen, Yaya DaCosta. Una serie di sette nuove puntate branded content, che presenta il paesaggio, la cultura e il carattere delle città, accompagnando gli spettatori attraverso viaggio che ispira differenti itinerari verso alcuni dei luoghi più celebri e unici del paese. La campagna ha preso il via ieri con le puntate di Little Rock, Arizona (narrata dall'attrice e cantante Mary Steenburgen), New Orleans, Louisiana (con la regista e attrice Jordana Spiro) e New York City, NY (descritta dall'attrice e modella Yaya DaCosta). Mentre le prossime saranno quelle incentrate su Baltimora, Maryland (con l'attore Aidan Gillen), Washington D.C. (raccontata dal direttore della fotografia Bradford Young), Chicago, Illinois (con la voce dell’artista e attivista Common, vincitore di Grammy e Academy Award) e Los Angeles, California (con la vincitrice del Tony Award e del Critics' Choice Award Jane Krakowski). La serie sarà distribuita a livello globale, ad esclusione del Regno Unito e degli Stati Uniti, su Bbc News e sarà disponibile su GoUsa Tv ma anche su Usa Through Film content hub su Bbc.com, a questo link. [post_title] => Brand Usa fa coppia con Bbc StoryWorks per la nuova campagna 'Usa Through Film' [post_date] => 2023-09-15T10:17:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694773052000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452217 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus sulla formazione al trade per Emirates, in collaborazione con il Det, Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai e l'Associazione degli agenti di viaggio del Sudafrica (Asata). I tre hanno lanciato corsi di formazione online per i nuovi professionisti del settore dei viaggi, per aiutarli a sviluppare e costruire competenze più solide, oltre a migliorare la comprensione dei principi chiave del settore e sostenere la crescita dei viaggi e del turismo. Utilizzando la già consolidata piattaforma online del Dubai College of Tourism, i professionisti del settore turistico in Sudafrica avranno libero accesso a diversi corsi online e a risorse formative che permetteranno loro di sviluppare competenze essenziali necessarie per entrare nel settore o per ampliare le loro competenze, migliorare la loro conoscenza dei sistemi e dei processi, aiutandoli in ultima analisi a massimizzare il loro potenziale di carriera e la loro occupabilità. I corsi partono dalle basi: comprendere il ruolo di un agente di viaggio, acquisire familiarità con la terminologia chiave del settore, comprendere le diverse procedure in relazione alle prenotazioni di viaggio, dalla fase iniziale del preventivo fino al momento del viaggio. I partecipanti esploreranno i tipi di richieste e le proposte comuni nel settore, sviluppando le competenze e le conoscenze necessarie per preparare preventivi, prenotare prodotti e servizi dei fornitori ed elaborare la documentazione relativa ai viaggi. Al termine dei corsi, i professionisti del settore riceveranno un attestato di partecipazione approvato dall'Associazione degli agenti di viaggio sudafricani, da Emirates e dal Dubai College of Tourism. [post_title] => Emirates promuove la formazione al trade con il turismo di Dubai e Asata [post_date] => 2023-09-15T10:00:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694772045000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un operativo costruito su misura per il viaggiatore d'affari e un servizio di bordo e a terra che è proprio di una 'boutique airline': con queste premesse SkyAlps è pronta a inaugurare i primi collegamenti sulla nuova rotta da Verona a Roma Fiumicino. Decollo il 25 settembre con due voli giornalieri dal lunedì al venerdì (partenza dal Catullo alle 7,00 e alle 17.30 con arrivo a Roma rispettivamente alle 8.5 e alle 18.35; il rientro da Fiumicino è alle 8.50 e alle 19.20) e un singolo collegamento il sabato e la domenica. Dopo il debutto in piena pandemia focalizzato sui collegamenti prettamente leisure dal Nord Europa verso Bolzano, oggi con un primo consolidamento della flotta "che conta sei Dash-8 Q400, l'obiettivo si allarga al business travel e di conseguenza su Roma - ha sottolineato Massimiliano Baldessari, cfo del vettore -; seguiranno a inizio ottobre i voli in continuità territoriale sulla Crotone-Roma e, da fine ottobre su Cuneo. Oltre alla Dusseldorf-Linz". Soddisfazione da parte di Paolo Arena, presidente del Catullo: "Un volo atteso frutto del lavoro certosino da parte della compagnia per proporre orari consoni all'andata e ritorno in giornata. Nasce così un servizio a disposizione di un territorio che va ben oltre la città di Verona". Attenzione ai viaggiatori d'affari sottolineata anche dall'amministratore delegato dello scalo veronese, Alessandra Bonetti: "Ai passeggeri viene offerto un corollario di servizi utili a velocizzare l'esperienza di viaggio in abbinata al volo, dalla sosta gratuita per 24 ore in qualunque parcheggio dell'aeroporto al fast track". Da non dimenticare poi il catering di bordo, di alta qualità con prodotti legati e prodotti in Alto Adige. La collaborazione con il trade Forte l'interesse nei confronti delle agenzie di viaggio, "che oggi rappresentano quasi il 15% delle nostre vendite. - precisa Maximilian Alber, head of sales & marketing di SkyAlps -. Siamo una compagnia piccola e riusciamo a mantenere un rapporto diretto con gli agenti, ai quali cerchiamo di garantire il nostro supporto. Siamo sui gds - tramite un accordo con Worldticket - ma incoraggiamo gli adv a prenotare direttamente dal nostro sito tramite una pagina dedicata, dove dopo la registrazione possono prenotare per i loro clienti con una riduzione del 5% sulle tariffe, e del 9% nel caso dei gruppi". [gallery ids="452200,452196,452202,452204,452198,452201"] [post_title] => SkyAlps scalda i motori sulla Verona-Roma Fiumicino: traffico bt nel mirino [post_date] => 2023-09-15T09:29:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694770163000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Toscana lancia il suo Manifesto al Salone del camper di Parma. Un manifesto prodotto da un gruppo di lavoro formato da operatori di settore, pubblici e privati, promosso da Toscana Promozione Turistica con l’obiettivo di definire i principi guida dell'offerta turistica per il prodotto “Toscana in camper e caravan”. Questo il focus dell’incontro dal titolo “La Toscana del camper” con cui la Regione si presenta a Parma sabato 16 settembre alle ore 11.00 all’interno dell’Arena “Viaggi, incontri e racconti” del Padiglione 2. Attraverso il suo manifesto il progetto “La toscana del camper” vuole raccontare una regione che ha raccolto la sfida di ospitare al meglio coloro che viaggiano in camper o in caravan, attraverso scelte che vedono protagonisti operatori turistici, agricoli e molte amministrazioni della regione. Un’attenzione che discende anche dalla presenza in Toscana della “Camper Valley” dove si realizzano la maggior parte dei veicoli ricreazionali prodotti in Italia e una quota rilevante di quella Europea. Il gruppo di lavoro ha anche elaborato il materiale per la realizzazione della landing page di Visit Tuscany sulla "Toscana en plein air" - Toscana en plein air | Visit Tuscany. Qui è presente una raccolta di idee di viaggio, eventi, offerte ed esperienze dedicate a coloro che desiderano conoscere la Toscana viaggiando all’aria aperta. L’intento è dare visibilità e voce alla centralità attribuita dalla Toscana al turismo lento, sostenibile, ecologico; in grado di consolidare corrette abitudini di vita e che pone il viaggiatore sempre al centro della propria personale esperienza di visita. Toscana Promozione Turistica è già presente al Salone del camper di Parma dallo scorso 9 settembre, con uno spazio espositivo istituzionale rivolto alla promozione dei prodotti relativi ai settori viaggio slow, outdoor e natura che da sempre rappresentano una delle più importanti motivazioni a recarsi in Toscana. [post_title] => Toscana in camper e caravan, dal Salone di Parma idee, offerte ed eventi [post_date] => 2023-09-14T15:07:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694704032000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452112 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "La Croazia ha ottenuto un ottimo risultato nei primi otto mesi del 2023, ma la stagione da noi non si è ancora conclusa": Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia, fotografa questo scorcio di anno che complessivamente è valso alla destinazione "16,2 milioni di arrivi e 88,5 milioni di pernottamenti, pari ad un aumento rispettivamente dell'8% e del 2%, dati con cui abbiamo raggiunto i risultati pre-pandemia". Quanto al mercato ai visitatori italiani, "sempre nei primi otto mesi hanno realizzato in totale 838.166 arrivi, il 4% in più sul 2022 e 3.721.409 di pernottamenti, l'1% in più dell’anno scorso. Le regioni più frequentate dai turisti italiani sono state Istria, Quarnaro, Dalmazia e Zagabria". Anche quest'anno l'Ente ha previsto numerose iniziative per confrontarsi con il trade italiano: "Nel mese di novembre saremo presenti ai Travel Open Day organizzati da Travel Quotidiano nelle città di Bari, Padova e Verona. Mentre il prossimo ottobre sarà la volta di Rimini: in fiera - al padiglione C1, stand 136-206 - saranno presenti come co-espositori la compagnia di navigazione Jadrolinija, gli enti turistici della Regione del Quarnaro insieme a Liburnia Hotels & Villas, di Dubrovnik e Neretva e della città di Zagabria, il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice". [post_title] => Croazia, Vukelic: «Tornati ai numeri pre-pandemia, ma la stagione non è ancora conclusa» [post_date] => 2023-09-14T10:40:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694688047000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saudia si appresta a intestarsi un nuovo primato, quando cioè diventerà la prima compagnia aerea a operare sul nuovo Red Sea International Airport. La compagnia aerea saudita ha infatti siglato un memorandum of understanding con Red Sea Global - sviluppatore del mega-progetto "The Red Sea" e "Amaala" - e daa International, società di gestione del Red Sea International per l'apertura di voli regolari di linea. L'inaugurazione del nuovo scalo è prevista per quest'anno: inizialmente sarà aperto ai voli nazionali da e verso Riyadh e successivamente Jeddah, prima di ampliare il network ai collegamenti internazionali, a partire dal 2024. L'aeroporto sta inoltre valutando la possibilità di impiegare aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale, noti come eVTOL, per ridurre le emissioni di carbonio. "Il contributo di Saudia alla Vision 2030 è quello di essere un facilitatore nel raggiungimento degli obiettivi dei giga-progetti, e il nostro coinvolgimento come prima compagnia aerea a operare da e per il Red Sea International Airport è una fonte di orgoglio per tutti noi - ha dichiarato Ibrahim Koshy, ceo di Saudia -. Questo accordo rafforzerà la nostra posizione nel Regno e ci permetterà di collaborare con Rsg e daa International per incrementare il turismo e migliorare la posizione del Paese nell'ambito dell'aviazione internazionale". In parallelo al debutto dello scalo aeroportuale, sempre per quest'anno è prevista anche l'inaugurazione di tre resort del progetto Red Sea. Altri 13 hotel apriranno nell'ambito della prima fase e, una volta completata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8.000 camere d'albergo e più di 1.000 proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. La destinazione comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, attività di intrattenimento. [post_title] => Saudia diverrà la prima compagnia a operare dal nuovo Red Sea International Airport [post_date] => 2023-09-14T10:05:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694685945000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "saudi tourism authority presenta neom appuntamento col trade a venezia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2119,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442664\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il bully di Alidays[/caption]\r

\r

Tornano gli appuntamenti con Alidays Home, le occasioni di incontro, confronto e aggiornamento che il to milanese organizza nella propria lounge di casa per le agenzie partner. Si riparte quindi il 27 e 28 settembre, in partnership con Brand Usa e e Cathay Pacific, per poi esplorare, grazie a Tokio Tourist Board, le nuove attrattive del Giappone.\r

\r

La Giamaica è stata inoltre la protagonista di un recente light dinner a Brescia, con Sandals e il Jamaica Tourist Board: Ambientazione giamaicana, cibo, bevande e atmosfera a tema, per un transfer emozionale direzione Caraibi. È infine ritornato anche, sull’onda dell’entusiasmo e dell’apprezzamento ricevuto, il tour itinerante a bordo di un Van vintage, ma con in più il twist maldiviano garantito dal partner Sun Siyam Resorts; dopo le fortunate tappe di maggio e luglio, il Bully Wolkswagen T1 si è spostato nel Lazio il 13, 14 e 15 settembre, continuando il suo servizio dedicato, porta a porta, presso le agenzie di viaggio in grande fermento e in attesa di parlare di Maldive.","post_title":"Alidays: focus sulla formazione con gli Alidays Home, i light dinner e il Bully Wolkswagen","post_date":"2023-09-15T13:27:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694784450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta su Venezia per la Saudi Tourism Authority che nella Città della laguna invita gli agenti di viaggio e i trade partner alla scoperta di Neom, la futuristica città che verrà realizzata nel nord-ovest dell'Arabia Saudita.\r

\r

Appuntamento quindi per il prossimo 20 settembre, in collaborazione con Neom e l’Aeroporto di Venezia, presso l’Abbazia di San Gregorio. È qui, infatti, che si avrà la possibilità di immergersi in uno scenario unico sospeso tra le tradizioni del passato e l’avanguardia più dirompente, un mix da toccare con mano durante una visita guidata alla mostra ‘Zero Gravity Urbanism - Principi per una nuova vivibilità’.\r

\r

Un viaggio affascinante che consentirà di conoscere nel dettaglio i pilastri della progettazione rivoluzionaria di The Line, il concept che supporta questa costruzione ultramoderna risultato della cooperazione di una équipe di architetti internazionale. \r

\r

E' prevista una presentazione della destinazione Arabia Saudita, curata dal team di Saudi Tourism Authority, uno spazio di approfondimento che si concluderà con un momento di networking.","post_title":"Saudi Tourism Authority presenta Neom: appuntamento col trade a Venezia","post_date":"2023-09-15T12:09:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694779763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo sito corporate e nuova newsletter: le Isole Cook moltiplicano le iniziative dedicate al trade ulteriori strumenti di informazione e supporto per tour operator e agenti di viaggio, nonché ai media.\r

\r

Si comincia dal sito, già online, che è sito è suddiviso in sezioni che facilitano il reperimento delle informazioni: la prima è Trade & Media e dispone di risorse utili per la vendita, la formazione di agenti di viaggio e staff booking all’interno dei tour operator tra cui brochure in lingua italiana, presentazioni in power point e l’illustrazione del programma di familiarizzazione. In rilievo, il Cook Islands Specialist Program, il training online destinato agli operatori del settore che vogliono approfondire e certificare la propria conoscenza sulla destinazione.\r

\r

Nella sezione Market reports gli agenti di viaggio troveranno statistiche ed analisi su arrivi, social media activity, previsioni, destination development strategy, mentre l’area Market Insights pubblica regolarmente gli esiti dei censimenti dei flussi turistici fungendo da indicatore rispetto alla provenienza e alla tipologia del visitatore della Polinesia Neozelandese.\r

\r

L’ultima sezione è riservata al programma di certificazione qualità – Cook Islands Quality Assured – che certifica la qualità di un prodotto turistico secondo una serie di standard e linee guida stabiliti sulla base del manifesto \"Politica del turismo sostenibile e obiettivi quadro delle Isole Cook\" e con i criteri del \"Global Sustainable Tourism Council\". La lista delle strutture e dei servizi turistici certificati è consultabile nella stessa pagina.\r

\r

Intanto, in Italia ad ottobre verrà lanciato il numero zero della newsletter delle Cook Islands, appuntamento quadrimestrale di aggiornamento che proporrà contenuti freschi e seguirà anche nella veste grafica le linee guida della nuova brand identity incentrata sul turismo responsabile e rigenerativo.","post_title":"Isole Cook: online il nuovo sito corporate con novità e strumenti utili al trade","post_date":"2023-09-15T11:32:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694777547000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452223","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brand Usa ha stretto un sodalizio con Bbc StoryWorks per la realizzazione della nuova campagna promozionale 'Usa Through Film'. \r

\r

La campagna multimediale multipiattaforma immortala i panorami, i suoni e lo spirito delle diverse città statunitensi attraverso storie ed esperienze raccontate da personaggi come Jane Krakowski, Common, Mary Steenburgen, Yaya DaCosta. Una serie di sette nuove puntate branded content, che presenta il paesaggio, la cultura e il carattere delle città, accompagnando gli spettatori attraverso viaggio che ispira differenti itinerari verso alcuni dei luoghi più celebri e unici del paese. \r

\r

La campagna ha preso il via ieri con le puntate di Little Rock, Arizona (narrata dall'attrice e cantante Mary Steenburgen), New Orleans, Louisiana (con la regista e attrice Jordana Spiro) e New York City, NY (descritta dall'attrice e modella Yaya DaCosta). Mentre le prossime saranno quelle incentrate su Baltimora, Maryland (con l'attore Aidan Gillen), Washington D.C. (raccontata dal direttore della fotografia Bradford Young), Chicago, Illinois (con la voce dell’artista e attivista Common, vincitore di Grammy e Academy Award) e Los Angeles, California (con la vincitrice del Tony Award e del Critics' Choice Award Jane Krakowski).\r

\r

La serie sarà distribuita a livello globale, ad esclusione del Regno Unito e degli Stati Uniti, su Bbc News e sarà disponibile su GoUsa Tv ma anche su Usa Through Film content hub su Bbc.com, a questo link.","post_title":"Brand Usa fa coppia con Bbc StoryWorks per la nuova campagna 'Usa Through Film'","post_date":"2023-09-15T10:17:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694773052000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sulla formazione al trade per Emirates, in collaborazione con il Det, Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai e l'Associazione degli agenti di viaggio del Sudafrica (Asata).\r

I tre hanno lanciato corsi di formazione online per i nuovi professionisti del settore dei viaggi, per aiutarli a sviluppare e costruire competenze più solide, oltre a migliorare la comprensione dei principi chiave del settore e sostenere la crescita dei viaggi e del turismo.\r

Utilizzando la già consolidata piattaforma online del Dubai College of Tourism, i professionisti del settore turistico in Sudafrica avranno libero accesso a diversi corsi online e a risorse formative che permetteranno loro di sviluppare competenze essenziali necessarie per entrare nel settore o per ampliare le loro competenze, migliorare la loro conoscenza dei sistemi e dei processi, aiutandoli in ultima analisi a massimizzare il loro potenziale di carriera e la loro occupabilità.\r

I corsi partono dalle basi: comprendere il ruolo di un agente di viaggio, acquisire familiarità con la terminologia chiave del settore, comprendere le diverse procedure in relazione alle prenotazioni di viaggio, dalla fase iniziale del preventivo fino al momento del viaggio. I partecipanti esploreranno i tipi di richieste e le proposte comuni nel settore, sviluppando le competenze e le conoscenze necessarie per preparare preventivi, prenotare prodotti e servizi dei fornitori ed elaborare la documentazione relativa ai viaggi.\r

Al termine dei corsi, i professionisti del settore riceveranno un attestato di partecipazione approvato dall'Associazione degli agenti di viaggio sudafricani, da Emirates e dal Dubai College of Tourism.","post_title":"Emirates promuove la formazione al trade con il turismo di Dubai e Asata","post_date":"2023-09-15T10:00:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694772045000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un operativo costruito su misura per il viaggiatore d'affari e un servizio di bordo e a terra che è proprio di una 'boutique airline': con queste premesse SkyAlps è pronta a inaugurare i primi collegamenti sulla nuova rotta da Verona a Roma Fiumicino.\r

\r

Decollo il 25 settembre con due voli giornalieri dal lunedì al venerdì (partenza dal Catullo alle 7,00 e alle 17.30 con arrivo a Roma rispettivamente alle 8.5 e alle 18.35; il rientro da Fiumicino è alle 8.50 e alle 19.20) e un singolo collegamento il sabato e la domenica.\r

\r

Dopo il debutto in piena pandemia focalizzato sui collegamenti prettamente leisure dal Nord Europa verso Bolzano, oggi con un primo consolidamento della flotta \"che conta sei Dash-8 Q400, l'obiettivo si allarga al business travel e di conseguenza su Roma - ha sottolineato Massimiliano Baldessari, cfo del vettore -; seguiranno a inizio ottobre i voli in continuità territoriale sulla Crotone-Roma e, da fine ottobre su Cuneo. Oltre alla Dusseldorf-Linz\".\r

\r

Soddisfazione da parte di Paolo Arena, presidente del Catullo: \"Un volo atteso frutto del lavoro certosino da parte della compagnia per proporre orari consoni all'andata e ritorno in giornata. Nasce così un servizio a disposizione di un territorio che va ben oltre la città di Verona\". Attenzione ai viaggiatori d'affari sottolineata anche dall'amministratore delegato dello scalo veronese, Alessandra Bonetti: \"Ai passeggeri viene offerto un corollario di servizi utili a velocizzare l'esperienza di viaggio in abbinata al volo, dalla sosta gratuita per 24 ore in qualunque parcheggio dell'aeroporto al fast track\". Da non dimenticare poi il catering di bordo, di alta qualità con prodotti legati e prodotti in Alto Adige.\r

\r

La collaborazione con il trade\r

\r

Forte l'interesse nei confronti delle agenzie di viaggio, \"che oggi rappresentano quasi il 15% delle nostre vendite. - precisa Maximilian Alber, head of sales & marketing di SkyAlps -. Siamo una compagnia piccola e riusciamo a mantenere un rapporto diretto con gli agenti, ai quali cerchiamo di garantire il nostro supporto. Siamo sui gds - tramite un accordo con Worldticket - ma incoraggiamo gli adv a prenotare direttamente dal nostro sito tramite una pagina dedicata, dove dopo la registrazione possono prenotare per i loro clienti con una riduzione del 5% sulle tariffe, e del 9% nel caso dei gruppi\".\r

\r

[gallery ids=\"452200,452196,452202,452204,452198,452201\"]","post_title":"SkyAlps scalda i motori sulla Verona-Roma Fiumicino: traffico bt nel mirino","post_date":"2023-09-15T09:29:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694770163000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Toscana lancia il suo Manifesto al Salone del camper di Parma.\r

\r

Un manifesto prodotto da un gruppo di lavoro formato da operatori di settore, pubblici e privati, promosso da Toscana Promozione Turistica con l’obiettivo di definire i principi guida dell'offerta turistica per il prodotto “Toscana in camper e caravan”. Questo il focus dell’incontro dal titolo “La Toscana del camper” con cui la Regione si presenta a Parma sabato 16 settembre alle ore 11.00 all’interno dell’Arena “Viaggi, incontri e racconti” del Padiglione 2.\r

\r

Attraverso il suo manifesto il progetto “La toscana del camper” vuole raccontare una regione che ha raccolto la sfida di ospitare al meglio coloro che viaggiano in camper o in caravan, attraverso scelte che vedono protagonisti operatori turistici, agricoli e molte amministrazioni della regione. Un’attenzione che discende anche dalla presenza in Toscana della “Camper Valley” dove si realizzano la maggior parte dei veicoli ricreazionali prodotti in Italia e una quota rilevante di quella Europea.\r

\r

Il gruppo di lavoro ha anche elaborato il materiale per la realizzazione della landing page di Visit Tuscany sulla \"Toscana en plein air\" - Toscana en plein air | Visit Tuscany. Qui è presente una raccolta di idee di viaggio, eventi, offerte ed esperienze dedicate a coloro che desiderano conoscere la Toscana viaggiando all’aria aperta. L’intento è dare visibilità e voce alla centralità attribuita dalla Toscana al turismo lento, sostenibile, ecologico; in grado di consolidare corrette abitudini di vita e che pone il viaggiatore sempre al centro della propria personale esperienza di visita.\r

\r

Toscana Promozione Turistica è già presente al Salone del camper di Parma dallo scorso 9 settembre, con uno spazio espositivo istituzionale rivolto alla promozione dei prodotti relativi ai settori viaggio slow, outdoor e natura che da sempre rappresentano una delle più importanti motivazioni a recarsi in Toscana.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Toscana in camper e caravan, dal Salone di Parma idee, offerte ed eventi","post_date":"2023-09-14T15:07:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694704032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"La Croazia ha ottenuto un ottimo risultato nei primi otto mesi del 2023, ma la stagione da noi non si è ancora conclusa\": Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia, fotografa questo scorcio di anno che complessivamente è valso alla destinazione \"16,2 milioni di arrivi e 88,5 milioni di pernottamenti, pari ad un aumento rispettivamente dell'8% e del 2%, dati con cui abbiamo raggiunto i risultati pre-pandemia\".\r

\r

Quanto al mercato ai visitatori italiani, \"sempre nei primi otto mesi hanno realizzato in totale 838.166 arrivi, il 4% in più sul 2022 e 3.721.409 di pernottamenti, l'1% in più dell’anno scorso. Le regioni più frequentate dai turisti italiani sono state Istria, Quarnaro, Dalmazia e Zagabria\".\r

\r

Anche quest'anno l'Ente ha previsto numerose iniziative per confrontarsi con il trade italiano: \"Nel mese di novembre saremo presenti ai Travel Open Day organizzati da Travel Quotidiano nelle città di Bari, Padova e Verona. Mentre il prossimo ottobre sarà la volta di Rimini: in fiera - al padiglione C1, stand 136-206 - saranno presenti come co-espositori la compagnia di navigazione Jadrolinija, gli enti turistici della Regione del Quarnaro insieme a Liburnia Hotels & Villas, di Dubrovnik e Neretva e della città di Zagabria, il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice\".","post_title":"Croazia, Vukelic: «Tornati ai numeri pre-pandemia, ma la stagione non è ancora conclusa»","post_date":"2023-09-14T10:40:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694688047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudia si appresta a intestarsi un nuovo primato, quando cioè diventerà la prima compagnia aerea a operare sul nuovo Red Sea International Airport.\r

\r

La compagnia aerea saudita ha infatti siglato un memorandum of understanding con Red Sea Global - sviluppatore del mega-progetto \"The Red Sea\" e \"Amaala\" - e daa International, società di gestione del Red Sea International per l'apertura di voli regolari di linea.\r

\r

L'inaugurazione del nuovo scalo è prevista per quest'anno: inizialmente sarà aperto ai voli nazionali da e verso Riyadh e successivamente Jeddah, prima di ampliare il network ai collegamenti internazionali, a partire dal 2024.\r

\r

\r

\r

L'aeroporto sta inoltre valutando la possibilità di impiegare aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale, noti come eVTOL, per ridurre le emissioni di carbonio.\r

\r

\"Il contributo di Saudia alla Vision 2030 è quello di essere un facilitatore nel raggiungimento degli obiettivi dei giga-progetti, e il nostro coinvolgimento come prima compagnia aerea a operare da e per il Red Sea International Airport è una fonte di orgoglio per tutti noi - ha dichiarato Ibrahim Koshy, ceo di Saudia -. Questo accordo rafforzerà la nostra posizione nel Regno e ci permetterà di collaborare con Rsg e daa International per incrementare il turismo e migliorare la posizione del Paese nell'ambito dell'aviazione internazionale\".\r

\r

\r

\r

In parallelo al debutto dello scalo aeroportuale, sempre per quest'anno è prevista anche l'inaugurazione di tre resort del progetto Red Sea. Altri 13 hotel apriranno nell'ambito della prima fase e, una volta completata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8.000 camere d'albergo e più di 1.000 proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. La destinazione comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, attività di intrattenimento.","post_title":"Saudia diverrà la prima compagnia a operare dal nuovo Red Sea International Airport","post_date":"2023-09-14T10:05:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694685945000]}]}}