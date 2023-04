Sarawak e Unwto: faccia a faccia per la promozione del turismo responsabile e sostenibile Il Sarawak Tourism ha incontrato i vertici dell’Unwto a Madrid con l’obiettivo di “elevare la posizione della regione come attore leader nel turismo responsabile e destinazione principale per l’ecoturismo e gli eventi aziendali nel Sud-est asiatico”. Lo stato della Malesia attendeva da tempo questa occasione come passaggio fondamentale nel suo percorso per affermarsi quale destinazione sostenibile e per ottenere l’accreditamento nel Global Destination Sustainable Index dal Global Sustainable Tourism Council. Da tempo, il Sustainable Environment Blueprint messo a punto dal governo del Sarawak abbraccia sia l’economia verde che quella blu, per sviluppare il panorama delle opportunità sostenibili e della protezione ambientale, dove natura e industria possono intrecciarsi senza soluzione di continuità. Per preservare il delicato equilibrio delle sue risorse naturali, il Sarawak intraprenderà anche iniziative economiche blu sostenibili adottando un approccio olistico per realizzare economie sostenibili. Il Ministro del turismo, Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, ha affermato che gli eventi iconici della regione, vale a dire il Rainforest World Music Festival e il Borneo Jazz Festival, hanno promosso iniziative di turismo responsabile come il programma EcoGreenPlanet, destinando una parte dei proventi dei biglietti virtuali allo sviluppo di aree verdi. L’obiettivo della regione è piantare 35 milioni di alberi per contribuire all’obiettivo della Malesia di 100 milioni di alberi nell’ambito del programma di riforestazione del Paese per aiutare a combattere il cambiamento climatico globale. Le discussioni bilaterali hanno anche esaminato la potenziale ammissione del Sarawak a membro affiliato dell’organismo mondiale, riconoscendo alla regione il suo forte sostegno allo sviluppo del turismo responsabile, nonché il suo status tra le principali destinazioni per l’ecoturismo e gli eventi aziendali nel sud-est asiatico.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443263 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Sarawak Tourism ha incontrato i vertici dell'Unwto a Madrid con l'obiettivo di "elevare la posizione della regione come attore leader nel turismo responsabile e destinazione principale per l'ecoturismo e gli eventi aziendali nel Sud-est asiatico". Lo stato della Malesia attendeva da tempo questa occasione come passaggio fondamentale nel suo percorso per affermarsi quale destinazione sostenibile e per ottenere l'accreditamento nel Global Destination Sustainable Index dal Global Sustainable Tourism Council. Da tempo, il Sustainable Environment Blueprint messo a punto dal governo del Sarawak abbraccia sia l'economia verde che quella blu, per sviluppare il panorama delle opportunità sostenibili e della protezione ambientale, dove natura e industria possono intrecciarsi senza soluzione di continuità. Per preservare il delicato equilibrio delle sue risorse naturali, il Sarawak intraprenderà anche iniziative economiche blu sostenibili adottando un approccio olistico per realizzare economie sostenibili. Il Ministro del turismo, Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, ha affermato che gli eventi iconici della regione, vale a dire il Rainforest World Music Festival e il Borneo Jazz Festival, hanno promosso iniziative di turismo responsabile come il programma EcoGreenPlanet, destinando una parte dei proventi dei biglietti virtuali allo sviluppo di aree verdi. L'obiettivo della regione è piantare 35 milioni di alberi per contribuire all'obiettivo della Malesia di 100 milioni di alberi nell'ambito del programma di riforestazione del Paese per aiutare a combattere il cambiamento climatico globale. Le discussioni bilaterali hanno anche esaminato la potenziale ammissione del Sarawak a membro affiliato dell'organismo mondiale, riconoscendo alla regione il suo forte sostegno allo sviluppo del turismo responsabile, nonché il suo status tra le principali destinazioni per l'ecoturismo e gli eventi aziendali nel sud-est asiatico. [post_title] => Sarawak e Unwto: faccia a faccia per la promozione del turismo responsabile e sostenibile [post_date] => 2023-04-06T14:38:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680791892000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443256 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Monaco ha varato la nuova campagna turistica promozionale 2023 del Principato di Monaco, che con il claim “Like Nowhere Else” - come nessun altro luogo - porta al centro dell'offerta leisure e Mice. La campagna promuove cultura, sport, benessere, family-friendly, innovazione, economia all’insegna del turismo responsabile e sostenibile. Il piccolo Paese europeo che attrae per l’automobilismo con il Gran Premio di Formula Uno e lo stile di vita come ‘nessun altro al mondo’, punta principalmente all’immagine di una destinazione “mitica, iconica, unica, diversa, tra le prime al mondo per la sua fama e il successo sociale, di cui ‘non si ricordano i giorni ma i momenti trascorsi’ e dove poter vivere esperienze iconiche che non si trovano da nessun altra parte – afferma Claire Fissore, direttrice marketing e leisure dell’ente del turismo di Monaco - Il Principato di Monaco fa sì che ogni esperienza sia unica. Un luogo da cui essere ispirati”. Sono tutti elementi chiave di una campagna partita anche online sui canali, social media e fiere, che si articola in dieci immagini, che raffigurano i luoghi storici di Monaco e che racconta di una destinazione per tradizione vocata al leisure e al Mice ma che non dimentica i mercati che hanno fatto di Montecarlo una meta di lusso lifestyle per eccellenza. La promozione volta ai professionisti di meeting e incentive evidenza anche la vasta gamma di opportunità disponibili per organizzare eventi in un ambiente esclusivo e memorabile. Sarah Rico vice direttrice del convention bureau, annuncia inoltre la collaborazione con Interface Interface Tourism Italy come nuovo ufficio stampa e rappresentante leisure e Mice per il Principato di Monaco in Italia: “La nostra strategia si basa su 3 pilastri che comprendono lo sviluppo attraverso l’azione del monaco convention bureau e la divisione leisure; la comunicazione innovativa ed efficiente attraverso la divisione marketing e il supporto degli operatori locali; il pensare e vedere il futuro in modo responsabile che valorizza l’esperienza di viaggio e fa sì il visitatore torni a casa stupito e arricchito”. Il turismo, dunque, cuore dell'economia monegasca punta ad attrarre maggiormente i visitatori italiani sia nei week end sia come base per scoprire la Costa Azzurra. I dati del settore hanno registrato una forte ripresa nel 2022. La maggior parte dei visitatori del Principato, 73% degli arrivi nel 2022, proviene dall'Europa principalmente per motivi di svago; mentre il 21% di viaggiatori nel 2022 rappresenta il turismo d'affari di gruppo. [post_title] => Principato di Monaco: leisure e Mice al centro della nuova campagna internazionale [post_date] => 2023-04-06T14:20:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680790831000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443209 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fly One sbarca a Milano Malpensa con l'apertura di un collegamento per Chisinau. La nuova rotta operata dalla compagnia aerea moldava - rappresentata in Italia da Edograf - rappresenta per l’aeroporto un servizio che si aggiunge al ricco portafoglio di connessioni rispondendo ad una domanda presente da e per la catchment area del Nord Italia. Malpensa, con questo ulteriore collegamento, arricchisce l’offerta di trasporto aereo con 170 destinazioni, 76 vettori e 75 paesi collegati. L'operativo di Fly One prevede voli diretti verso la capitale della Moldova due volte alla settimana, il martedì e il venerdì. Nella foto, il responsabile Aviation, Marketing, Negotiations & Traffic Rights della direzione Aviation Business Development di Sea, Aldo Schmid con Luigi Bordoni (Edograf) che hanno tagliato il nastro dando ufficialmente il via alla nuova rotta. [post_title] => La moldava Fly One sbarca a Malpensa con il collegamento diretto per Chisinau [post_date] => 2023-04-06T10:52:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680778344000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Assoviaggi. La Pasqua in agenzia di viaggio segna il ritorno degli italiani all’estero. Dopo il lungo stop indotto dalla pandemia, con la primavera torna la voglia di viaggiare e di visitare altri Paesi: per la settimana di Pasqua e dei Ponti di primavera sono stati acquistati oltre 1,2 milioni di pacchetti vacanza tutto compreso presso la rete delle agenzie italiane, con un aumento del +11% sullo scorso anno. A farla da padrone è la voglia di viaggi oltre confine, in aumento del +23% rispetto al 2022, mentre le destinazioni italiane calano del -7%. È quanto emerge dall’indagine realizzata da CST-Centro ctudi turistici di Firenze, l’Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, su un campione di 532 agenzie di viaggio. Complessivamente, i viaggi di primavera passati almeno parzialmente per le agenzie – ad esempio per l’acquisto dei soli biglietti o servizi turistici – sono 4,5 milioni: oltre 2 milioni di viaggi organizzati almeno in parte in agenzia per Pasqua, di cui circa 553mila con un pacchetto viaggio tutto compreso, mentre per i Ponti sarebbero circa 2,5 milioni i viaggi intrapresi grazie alle attività delle agenzie, di cui 675mila con pacchetto completo. Gli italiani che si recheranno all’estero saranno circa 2,7 milioni: circa 1,2 milioni (di cui 444mila con pacchetto completo) per Pasqua, e 1,5 milioni – di cui 543mila con pacchetto – per i Ponti di primavera. «Il primo trimestre del 2023 consegna una tendenza positiva al turismo organizzato - afferma il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi - dati importanti che auspichiamo riportino, nel corso dell’anno, ai volumi pre-pandemia del 2019 un settore strategico fatto di imprese che operano nel nostro Paese e ad alto tasso di inclusione di giovani e donne, offrendo un contributo determinante di oltre 13 miliardi al sistema economico nazionale. L’attenzione dovrà, perciò, restare alta nei prossimi mesi estivi fino all’autunno, poiché inflazione e crisi internazionali, innalzamento dei tassi di interesse e crisi bancarie hanno un impatto sul potere d’acquisto delle famiglie». Tipologie Le tipologie di viaggio più richieste. Al primo posto tra le richieste di vacanza dei nostri connazionali in agenzia troviamo le capitali europee, segnalate tra le tipologie di viaggio più ricercate dal 57,9% delle agenzie intervistate. Seguono le città d’arte italiane (il 51,6%) e i viaggi in relax in crociera (28,4%). Forte anche la domanda di viaggi Intercontinentali (segnalata dal 24,2% delle adv) ed il mare esotico (20%) mentre un altro 15,8% di operatori segnala, tra le richieste in crescita, le destinazioni balneari dei Paesi del Mediterraneo. Le destinazioni all’estero. Il ritrovato entusiasmo degli italiani per i viaggi oltre confine fa emergere, tra le destinazioni del “corto raggio” più richieste, la Spagna, seguita da Francia, Portogallo, Marocco, Regno Unito e Grecia. La voglia di tornare a viaggiare nel mondo, inoltre, spinge i viaggiatori a scegliere, tra le migliori destinazioni del “medio raggio” l’Egitto e Israele ma sono in quota anche Islanda, Finlandia e Norvegia, mentre per i turisti del “lungo raggio” le mete più amate sono Caraibi, Stati Uniti, Giappone, Thailandia, anche se non mancano richieste anche per India, Sudafrica, Sud America, Australia, Canada e Polinesia. Le destinazioni in Italia. Per chi ha scelto di rimanere in Italia per le festività pasquali ed i ponti primaverili, tra le sei regioni più gettonate per una vacanza, secondo le segnalazioni degli operatori turistici, dominano la classifica la Toscana ed il Lazio, seguite da Campania e Sicilia, Veneto e Puglia. Il grande appeal registrato dal turismo culturale di primavera evidenzia, invece, tra le città d’arte preferite per un viaggio all’insegna della conoscenza Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Torino e Matera. La questione dei prezzi. Se da un lato i numeri di questa prima parte dell’anno sono più che positivi, dall’altro per le agenzie di viaggio e i tour operator le difficoltà non sembrano del tutto superate. Il tema dei rincari dei servizi, segnalato dal 75% del campione, ha creato incertezza sul mercato, con un incremento medio delle tariffe dei servizi stimato in +25%, e molto più alto per gli operatori aerei (si sfiora il +80%). [post_title] => Assoviaggi e Pasqua: acquistati 1,2 milioni di pacchetti per l'estero in adv [post_date] => 2023-04-06T10:22:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680776579000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è concluso con successo il fam trip dei Viaggi del Mappamondo effettuato in collaborazione con Emirates, Dubai Tourism e Arabian Adventure, che dal 20 al 25 marzo ha visto un ristretto gruppo di agenti selezionati del network Robintur e Gattinoni volare da Bologna a Dubai alla scoperta del Paese emiratino. Durante il programma di viaggio, gli agenti, accompagnati da Giorgia Carosi, responsabile booking Roma, Mariano Zanchetta, sales per la regione veneto e Marco Bianchi, senior sales executive di Emirates, hanno vissuto l’esperienza di Dubai e Abu Dhabi così come l’operatore da sempre la propone ai propri clienti: ovvero, con un pacchetto ricco di molti plus esclusivi e dedicati ai soli clienti Mappamondo. Nel corso dei cinque giorni, il gruppo ha avuto momenti di lavoro con la visita di alcune strutture ricettive scelte e commercializzate da Mappamondo, alternati a escursioni, relax e divertimento ed esperienze uniche, quali l’Emirates Training College, per poter vivere e toccare con mano tutti gli aspetti di questa destinazione. “Dubai è da sempre una delle nostre destinazioni di punta – sottolinea il ceo di Mappamondo, Andrea Mele –. La consolidata collaborazione con Emirates e l’ente del turismo locale ci vede affiancati da diversi anni con l’obiettivo di promuovere la meta sia come vero e proprio viaggio inclusivo di molti servizi ed esperienze, sia come stop over per vacanze in tutte le principali destinazioni dell’oceano Indiano e del Sud est Asiatico”. [post_title] => Gli agenti Robintur e Gattinoni con Mappamondo alla scoperta degli Emirati [post_date] => 2023-04-06T09:59:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680775172000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443167 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair tagli i voli su due delle rotte domestiche più brevi, sostituendo il servizio aereo tra l'hub di Helsinki e le città di Turku e Tampere con un collegamento in autobus, dal prossimo 1° maggio. "I voli per Tampere e Turku sono molto brevi e il numero relativamente basso di passeggeri - circa il 35% di load factor - su queste rotte fa sì che le emissioni di CO2 per passeggero siano più elevate rispetto a molte altre rotte brevi del nostro network", ha dichiarato Perttu Jolma, vice president, network. "Il trasporto su strada o su rotaia è un'opzione più sostenibile per i collegamenti tra l'aeroporto di Helsinki e queste destinazioni (...) Dobbiamo tenere conto di considerazioni sia economiche che ambientali". Durante l'estate 2023, Finnair opererà quattro servizi di autobus al giorno tra Turku e l'aeroporto di Helsinki e quattro servizi di autobus al giorno tra Tampere e l'hub; dall'8 maggio, queste linee partiranno dalle stazioni centrali degli autobus di Turku e Tampere. Il tempo di volo previsto per Turku e Tampere è di 35 minuti, ma il tempo di volo effettivo è di circa 25 minuti. Finnair comunicherà la fine dei voli direttamente ai passeggeri che hanno effettuato prenotazioni per le rotte di Turku e Tampere dall'inizio di maggio. I clienti potranno quindi scegliere un collegamento in autobus organizzato dal vettore o cancellare il volo e richiedere il rimborso del biglietto. [post_title] => Finnair taglia due delle rotte domestiche più brevi per motivi ambientali (ed economici) [post_date] => 2023-04-06T09:50:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680774638000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_422484" align="alignleft" width="300"] Matteo Ciccalè[/caption] Il mercato dell'e-commerce raggiungerà i 740,2 miliardi di euro nel 2022 a livello globale con un tasso di crescita annuale del 12,50% e con un volume di mercato previsto di 1.054 miliardi di euro entro il 2025. A partire da queste stime condivise, la fintech Scalapay ha recentemente condotto uno studio sugli effetti del modello buy now pay later (bnpl) analizzando i dati di oltre 3.500 brand, inclusi alcuni protagonisti dell'industria dei viaggi. Si scopre così che le esigenze e le aspettative dei consumatori e-commerce sono aumentate. E ciò ha portato i rivenditori ad adattarsi rapidamente a questo trend, sforzandosi di garantire ai propri acquirenti metodi di pagamento dinamici e un processo di checkout efficiente e produttivo (fattore determinate per arrivare alla conclusione dell’acquisto). Secondo le statistiche, il 21% degli utenti web non completa infatti il check-out se la procedura di pagamento è più lunga di 1 minuto, mentre il 15% abbandona l’acquisto se non trova tra le opzioni il proprio metodo di pagamento preferito. Il punto di forza dei servizi bnpl è dunque legato alla user experience. Un modello che, sostiene la ricerca, in Italia negli ultimi anni ha portato a un aumento del 48% del valore medio degli ordini, dell'11% del tasso di conversione e del 64% di tasso di acquisto ripetuto, generando inoltre un incremento del 55% dei clienti totali. Il mercato buy now pay later ha inoltre un tasso di crescita annuo del 27% e supererà i 3 miliardi di euro complessivi entro il 2026. Le ragioni sono molteplici: la principale è l'esperienza di acquisto più rapida e semplificata (52%), seguita dai servizi sicuri (27%), dai marchi affidabili (9%) e dallo stesso frazionamento del pagamento (6%). Anche il settore del travel ha raggiunto notevoli risultati con Scalapay. Qui il buy now pay later è responsabile oggi, secondo i dati della fintech, del 12% di tutte le transazioni online. La soluzione bnpl incide anche sull’aumento del valore medio della transazione, fino a un +45%, mentre 500 euro è l’importo medio degli acquisti effettuati dai clienti online e nei negozi fisici dei brand che utilizzano Scalapay come metodo di pagamento. Infine, un ultimo dato da evidenziare, è la percentuale di ordini provenienti dai clienti che utilizzano già Scalapay: si aggira intorno al 48%, rispetto al totale degli ordini effettuati. "Siamo molto orgogliosi di questo report che racchiude mesi di analisi e risultati raggiunti grazie al lavoro svolto insieme ai nostri partner - commenta il partnerships director travel di Scalapay, Matteo Ciccalé -. In particolare nel segmento dei viaggi, siamo orgogliosi di essere anche gli unici a poter dare dati concreti sull'impatto del buy now pay later. Grazie agli oltre 500 brand che ci hanno scelto nel mondo del tour operating, degli hotel & resort, dei trasporti e delle attrazioni ed esperienze, abbiamo infatti raccolto numeri preziosi, che ci posizionano come un riferimento nel settore. Siamo molto felici di poter condividere e rendere pubblici questi risultati e di aiutare la travel industry a utilizzare al meglio questo potente strumento di acquisizione clienti e di marketing". [post_title] => Scalapay: il modello bnpl ha generato il 12% delle transazioni travel online in Italia [post_date] => 2023-04-05T12:16:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680696993000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443142 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ogni struttura della collezione Autentico Hotels propone di vivere un'esperienza con le eccellenze del territorio e soprattutto di regalarsi una coccola di benessere e relax a contatto con la natura in contesti unici. Nelle 16 strutture Autentico Hotels si possono vivere esperienze indimenticabili perché ognuna offre quanto di meglio si possa desiderare in termini di servizio e attenzione personalizzata al cliente in tutte le sue sfumature. Castel Fragsburg, l’antico maniero di caccia sopra Merano, è pronto ad accogliere per la nuova stagione con rituali di bellezza e trattamenti curativi creati e preparati al momento seguendo il concetto di benessere alchemico basato su una conoscenza secolare e tradizionale delle erbe e della natura dell’Alto Adige. Anche la campagna toscana regala emozioni uniche dove riscoprire l’armonia di corpo e mente in un luogo senza tempo: siamo sulle colline della Valdichiana al Falconiere Relais & Spa che nella sua Thesan Spa risveglia i sensi in armonia con la terra toscana e i suoi prodotti. Avvolto dai magici toni del blu Il San Montano Resort & Spa di Ischia offre un’esperienza di soggiorno totalmente incentrato sul proprio benessere grazie al suo parco piscine con 8 vasche termali panoramiche e la prima e unica Spa di Ischia vista mare per un completo relax di corpo e mente. Una sauna in grotta naturale e un massaggio per due circondati dal profumo dei limoni nell’agrumeto arricchiscono l’offerta di relax e benessere del resort. Sempre in tema marino, a picco sul mare delle 5 Terre, Il Golfo dei Poeti Relais & Spa è una vera parentesi per l’io, per prendersi il proprio tempo, per vivere uno spazio rilassante, discreto e libero e scoprire un silenzio inaspettato. Le docce emozionali, la sauna e i bagni turchi con aromaterapia, la vasca Kneipp sono soltanto una piccola parte del percorso riservato gratuitamente ad ogni ospite, benessere che prosegue anche all’esterno con la nuova sauna panoramica e due jacuzzi riscaldate in giardino. Per chi predilige abbinare relax e benessere alla visita di una città d’arte, Venezia ha sempre il suo fascino e l’Hotel Metropole rappresenta un tuffo nella storia e nell’arte, oltre che nel benessere con la sua SPA di ispirazione orientale da prenotare anche ad uso esclusivo per concedersi un momento di puro relax. Castel Fragsburg – Merano - Assaporare sensuali momenti di benessere nel 5 stelle più piccolo del Sud Tirolo - Wellness & Health - 6 giorni / 5 notti. Da € 1.397 € per persona in camera doppia con prima colazione e trattamenti da programma Il Falconiere Relais & Spa - Cortona - Ritemprarsi, rilassarsi, vivere un momento fuori dal tempo e offrire al proprio corpo solo il meglio - Spa & Relax - Parentesi benessere per due -2 giorni/1 notte Da € 1.020 in camera doppia per 2 persone con colazione e cena, trattamento di 50 minuti a persona e accesso libero alla Spa San Montano Resort & Spa - Ischia. L’esperienza unica di un massaggio di coppia personalizzato all'interno dell’agrumeto vista mare - 2 giorni/ 1 notte - Da € 311 a notte in camera doppia vista giardino per 2 persone con colazione e cancellazione gratuita Golfo Dei Poeti Relais & Spa – 5 Terre - Tempo, silenzio e spazio in un luogo incantato 2 giorni/ 1 notte. Da € 430 a notte in camera doppia classica con prima colazione, accesso al percorso umido SPA, alle piscine esterne con solarium, alle 2 jacuzzi riscaldate e alla sauna panoramica in giardino Hotel Metropole - Venezia - Sensazioni che coinvolgono tutti i sensi in un ambiente eccentrico, avvolgente, eclettico, sensuale - Spa & Massage - 2 giorni/ 1 notte. Da € 770 la camera doppia per 2 persone con colazione, uso esclusivo della SPA per 90 minuti, un massaggio rilassante agli oli aromatici da 25 minuti e Spa Kit [post_title] => Autentico Hotels, proposte benessere per vivere nella natura in contesti unici [post_date] => 2023-04-05T12:12:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680696767000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443136 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443144" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Luca Cerretani, l’hotel business development Italy del gruppo Radisson, Mauro Vinci, l'events coordinator di Pkf Italia, Elisabetta Valenzano, e Giorgio Bianchi[/caption] Crescono le tariffe medie degli hotel in tutti i segmenti di mercato, con l'offerta resort che spicca per performance praticamente doppie rispetto agli urban hotel. Inflazione, costi energetici e rincari delle materie prime legate al mondo delle costruzioni non fermano lo sviluppo dell’hospitality in Italia, che si appresta quest'anno a superare i numeri del 2019. Sono alcune delle indicazioni emerse nel corso di una tavola rotonda organizzata nei giorni scorsi da Pkf hospitality group con alcuni importanti player del mondo alberghiero. Argomenti che saranno al centro dell’evento 196+ forum Milan, in programma il 16 e 17 aprile in zona Tortona a Milano. “La ripresa post Covid è un fatto concreto – commenta il nuovo director head of Italy di Pkf hospitality group, Luca Cerretani -. Se nel primo quadrimestre dello scorso anno il trend non era ancora ripartito, nei mesi successivi si è verificato un rimbalzo, con ottimi riscontri per presenze e adr. Nel 2023 prevediamo un superamento dei numeri 2019. Il dato più importante messo in risalto da un'analisi di Str Global è proprio quello delle tariffe medie, che risulta in aumento non soltanto nel segmento lusso, dove comunque il tasso di crescita è maggiore, ma anche nel midscale e nell’economy”. Dalla ricerca Str, che analizza le tendenze del settore attraverso un benchmark competitivo, si evince in particolare che le tariffe alberghiere in Italia, così come in Irlanda, Belgio, Portogallo e Uk, sono aumentate in media del 25% a fine 2022 e inizio 2023 rispetto al 2019. Nel luxury, l’adr medio è passato da 91 a 146 euro (2022 vs 2019); nell’upper upscale da 88 a 125 euro; nell’upper midscale da 91 a 121; nel midscale da 90 a 122 e nell’economy da 102 a 115 euro. Anche i tassi di occupazione si stanno riallineando, tra il 60% e oltre il 70% a seconda delle destinazioni, considerando l’intero 2022 rispetto al 2019. “Lo scorso anno il settore leisure ha guidato la ripresa, mostrando una vivacità estremamente maggiore rispetto a quella degli hotel di città – aggiunge Giorgio Bianchi, business development di Pkf -. Gli ospiti dei resort si sono mostrati disposti a spendere molto di più per le camere e questo asset è destinato a registrare ulteriori evoluzioni con performance di prezzo interessanti. I principali brand internazionali, da Hilton a Radisson, da Accor a Ihg e Meliá, stanno portando avanti delle operazioni in Italia e l’interesse per i resort non riguarda soltanto il balneare, ma anche il prodotto montagna, come testimonia il progetto Club Med a Sansicario, in Piemonte. Sono attive anche realtà come Jp Hospitality su Trieste e Madonna di Campiglio, il 12.18 Group che guarda alla montagna, Ruby Hotels ed Ece con il nuovo hotel a Roma”. A favore del rinnovamento, poi, non si possono trascurare le risorse in arrivo dal Pnrr e l’apporto del fondo rotativo turismo FriTur da 1,380 milardi di euro per interventi che spaziano dalla riqualificazione energetica a quella antisismica, fino alla rimozione delle barriere architettoniche. “Questi fondi governativi – riconosce Bianchi - riescono in qualche modo a mitigare gli incrementi dei costi di costruzione, ma è fondamentale promuovere progetti fatti bene”. “L’aumento dell’inflazione favorisce l’investimento sugli asset alberghieri – riprende Cerretani – perché, a differenza di altri comparti come gli uffici o le case, si possono adeguare i prezzi delle camere al maggiore costo della vita. In questo senso, oltre al lusso, anche i serviced apartments, il mixed use e il segmento economy attraggono gli investitori”. Nel corso dell’anno si assisterà a tante aperture, frutto di transazioni effettuate negli anni scorsi. “A oggi – sottolinea ancora Cerretani - non registriamo lo stesso livello di transazioni del passato, ma riscontriamo tanta domanda, sostenuta dalla crescita di arrivi e presenze. In questo contesto, nonostante i costi delle costruzioni, la difficoltà di accesso al credito e i vari fenomeni inflattivi, l’operatore alberghiero può lavorare bene. Prevediamo una maggiore concretizzazione delle operazioni di compravendita già a partire dalla seconda metà del 2023”. Da un sondaggio condotto da Pkf hospitality group nel corso della tavola rotonda è emerso che i tre ingredienti essenziali per un nuovo progetto alberghiero sono la location, le fonti di finanziamento e il Capex (spese in conto capitale). Le migliori opportunità vengono individuate nei resort (25%), negli apart-hotel, nel senior & assisted living e negli alberghi di città. E le performance più elevato riguardano proprio il mercato leisure e i resort. Toscana, Puglia, Sicilia e città come Roma, Milano, Firenze registrano inoltre dati interessanti. Si assiste a una ripresa anche delle destinazioni secondarie come Bologna, Torino, Napoli, Bari, Trieste e Palermo, con nuovi investimenti in arrivo. Un ruolo decisivo per migliorare il posizionamento e differenziarsi dalla concorrenza è svolto dall’architettura e dall’interior design. Due aspetti che incidono sempre di più nella costruzione del pricing. Un fatto dimostrato anche dall’incremento del peso percentuale del progetto architettonico sul costo totale delle camere. “Dal nostro sondaggio interno – dichiara Cerretani - emerge che per quanto riguarda il Capex, gli investitori attribuiscono un 25% di spesa per il room design, seguito da un 17% ciascuno per misure di sostenibilità e aree pubbliche; si alloca poi il 14% per l’offerta f&b, l'11% per la digital experience, l'8% per gli ambienti gym & wellness, il 5% per la flessibilità degli spazi e il 2% per le aree outdoor. I progetti vengono ideati per durare nel tempo, si privilegia l’uso di materiali sostenibili e lo stile supera il concetto di moda”. Da sottolineare infine l’importanza del rispetto conservativo nelle opere di rinnovamento di immobili storici e di pregio. A questo proposito l’esg viene in parte visto come componente irrinunciabile di un progetto, anche se gli albergatori italiani fanno ancora fatica ad adeguarsi. “E’ però un aspetto da non trascurare – conclude Cerretani – perché altrimenti può ostacolare le transazioni. Permette alla struttura di differenziarsi, oltre che di garantirsi maggiori efficienze e si rivolge a una clientela meno sensibile al prezzo”. Roma sarà un benchmark importante per studiare la strategia esg delle grandi catene che stanno aprendo le loro strutture. [post_title] => Pkf: cresce l'interesse per i resort e il senior living. Focus sul design nei nuovi progetti [post_date] => 2023-04-05T11:55:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680695707000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sarawak e unwto faccia a faccia per la promozione del turismo responsabile e sostenibile" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2777,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443263","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sarawak Tourism ha incontrato i vertici dell'Unwto a Madrid con l'obiettivo di \"elevare la posizione della regione come attore leader nel turismo responsabile e destinazione principale per l'ecoturismo e gli eventi aziendali nel Sud-est asiatico\".\r

Lo stato della Malesia attendeva da tempo questa occasione come passaggio fondamentale nel suo percorso per affermarsi quale destinazione sostenibile e per ottenere l'accreditamento nel Global Destination Sustainable Index dal Global Sustainable Tourism Council.\r

Da tempo, il Sustainable Environment Blueprint messo a punto dal governo del Sarawak abbraccia sia l'economia verde che quella blu, per sviluppare il panorama delle opportunità sostenibili e della protezione ambientale, dove natura e industria possono intrecciarsi senza soluzione di continuità. Per preservare il delicato equilibrio delle sue risorse naturali, il Sarawak intraprenderà anche iniziative economiche blu sostenibili adottando un approccio olistico per realizzare economie sostenibili.\r

Il Ministro del turismo, Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, ha affermato che gli eventi iconici della regione, vale a dire il Rainforest World Music Festival e il Borneo Jazz Festival, hanno promosso iniziative di turismo responsabile come il programma EcoGreenPlanet, destinando una parte dei proventi dei biglietti virtuali allo sviluppo di aree verdi. L'obiettivo della regione è piantare 35 milioni di alberi per contribuire all'obiettivo della Malesia di 100 milioni di alberi nell'ambito del programma di riforestazione del Paese per aiutare a combattere il cambiamento climatico globale.\r

Le discussioni bilaterali hanno anche esaminato la potenziale ammissione del Sarawak a membro affiliato dell'organismo mondiale, riconoscendo alla regione il suo forte sostegno allo sviluppo del turismo responsabile, nonché il suo status tra le principali destinazioni per l'ecoturismo e gli eventi aziendali nel sud-est asiatico.","post_title":"Sarawak e Unwto: faccia a faccia per la promozione del turismo responsabile e sostenibile","post_date":"2023-04-06T14:38:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680791892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Monaco ha varato la nuova campagna turistica promozionale 2023 del Principato di Monaco, che con il claim “Like Nowhere Else” - come nessun altro luogo - porta al centro dell'offerta leisure e Mice. La campagna promuove cultura, sport, benessere, family-friendly, innovazione, economia all’insegna del turismo responsabile e sostenibile.\r

\r

Il piccolo Paese europeo che attrae per l’automobilismo con il Gran Premio di Formula Uno e lo stile di vita come ‘nessun altro al mondo’, punta principalmente all’immagine di una destinazione “mitica, iconica, unica, diversa, tra le prime al mondo per la sua fama e il successo sociale, di cui ‘non si ricordano i giorni ma i momenti trascorsi’ e dove poter vivere esperienze iconiche che non si trovano da nessun altra parte – afferma Claire Fissore, direttrice marketing e leisure dell’ente del turismo di Monaco - Il Principato di Monaco fa sì che ogni esperienza sia unica. Un luogo da cui essere ispirati”.\r

\r

Sono tutti elementi chiave di una campagna partita anche online sui canali, social media e fiere, che si articola in dieci immagini, che raffigurano i luoghi storici di Monaco e che racconta di una destinazione per tradizione vocata al leisure e al Mice ma che non dimentica i mercati che hanno fatto di Montecarlo una meta di lusso lifestyle per eccellenza. La promozione volta ai professionisti di meeting e incentive evidenza anche la vasta gamma di opportunità disponibili per organizzare eventi in un ambiente esclusivo e memorabile.\r

\r

Sarah Rico vice direttrice del convention bureau, annuncia inoltre la collaborazione con Interface Interface Tourism Italy come nuovo ufficio stampa e rappresentante leisure e Mice per il Principato di Monaco in Italia: “La nostra strategia si basa su 3 pilastri che comprendono lo sviluppo attraverso l’azione del monaco convention bureau e la divisione leisure; la comunicazione innovativa ed efficiente attraverso la divisione marketing e il supporto degli operatori locali; il pensare e vedere il futuro in modo responsabile che valorizza l’esperienza di viaggio e fa sì il visitatore torni a casa stupito e arricchito”. Il turismo, dunque, cuore dell'economia monegasca punta ad attrarre maggiormente i visitatori italiani sia nei week end sia come base per scoprire la Costa Azzurra.\r

\r

I dati del settore hanno registrato una forte ripresa nel 2022. La maggior parte dei visitatori del Principato, 73% degli arrivi nel 2022, proviene dall'Europa principalmente per motivi di svago; mentre il 21% di viaggiatori nel 2022 rappresenta il turismo d'affari di gruppo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Principato di Monaco: leisure e Mice al centro della nuova campagna internazionale","post_date":"2023-04-06T14:20:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680790831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443209","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fly One sbarca a Milano Malpensa con l'apertura di un collegamento per Chisinau. La nuova rotta operata dalla compagnia aerea moldava - rappresentata in Italia da Edograf - rappresenta per l’aeroporto un servizio che si aggiunge al ricco portafoglio di connessioni rispondendo ad una domanda presente da e per la catchment area del Nord Italia. Malpensa, con questo ulteriore collegamento, arricchisce l’offerta di trasporto aereo con 170 destinazioni, 76 vettori e 75 paesi collegati.\r

L'operativo di Fly One prevede voli diretti verso la capitale della Moldova due volte alla settimana, il martedì e il venerdì. \r

Nella foto, il responsabile Aviation, Marketing, Negotiations & Traffic Rights della direzione Aviation Business Development di Sea, Aldo Schmid con Luigi Bordoni (Edograf) che hanno tagliato il nastro dando ufficialmente il via alla nuova rotta.\r

","post_title":"La moldava Fly One sbarca a Malpensa con il collegamento diretto per Chisinau","post_date":"2023-04-06T10:52:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680778344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Assoviaggi. La Pasqua in agenzia di viaggio segna il ritorno degli italiani all’estero. Dopo il lungo stop indotto dalla pandemia, con la primavera torna la voglia di viaggiare e di visitare altri Paesi: per la settimana di Pasqua e dei Ponti di primavera sono stati acquistati oltre 1,2 milioni di pacchetti vacanza tutto compreso presso la rete delle agenzie italiane, con un aumento del +11% sullo scorso anno. A farla da padrone è la voglia di viaggi oltre confine, in aumento del +23% rispetto al 2022, mentre le destinazioni italiane calano del -7%.\r

\r

È quanto emerge dall’indagine realizzata da CST-Centro ctudi turistici di Firenze, l’Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, su un campione di 532 agenzie di viaggio.\r

\r

Complessivamente, i viaggi di primavera passati almeno parzialmente per le agenzie – ad esempio per l’acquisto dei soli biglietti o servizi turistici – sono 4,5 milioni: oltre 2 milioni di viaggi organizzati almeno in parte in agenzia per Pasqua, di cui circa 553mila con un pacchetto viaggio tutto compreso, mentre per i Ponti sarebbero circa 2,5 milioni i viaggi intrapresi grazie alle attività delle agenzie, di cui 675mila con pacchetto completo.\r

\r

Gli italiani che si recheranno all’estero saranno circa 2,7 milioni: circa 1,2 milioni (di cui 444mila con pacchetto completo) per Pasqua, e 1,5 milioni – di cui 543mila con pacchetto – per i Ponti di primavera.\r

\r

«Il primo trimestre del 2023 consegna una tendenza positiva al turismo organizzato - afferma il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi - dati importanti che auspichiamo riportino, nel corso dell’anno, ai volumi pre-pandemia del 2019 un settore strategico fatto di imprese che operano nel nostro Paese e ad alto tasso di inclusione di giovani e donne, offrendo un contributo determinante di oltre 13 miliardi al sistema economico nazionale. L’attenzione dovrà, perciò, restare alta nei prossimi mesi estivi fino all’autunno, poiché inflazione e crisi internazionali, innalzamento dei tassi di interesse e crisi bancarie hanno un impatto sul potere d’acquisto delle famiglie».\r

Tipologie\r

Le tipologie di viaggio più richieste. Al primo posto tra le richieste di vacanza dei nostri connazionali in agenzia troviamo le capitali europee, segnalate tra le tipologie di viaggio più ricercate dal 57,9% delle agenzie intervistate. Seguono le città d’arte italiane (il 51,6%) e i viaggi in relax in crociera (28,4%). Forte anche la domanda di viaggi Intercontinentali (segnalata dal 24,2% delle adv) ed il mare esotico (20%) mentre un altro 15,8% di operatori segnala, tra le richieste in crescita, le destinazioni balneari dei Paesi del Mediterraneo.\r

\r

Le destinazioni all’estero. Il ritrovato entusiasmo degli italiani per i viaggi oltre confine fa emergere, tra le destinazioni del “corto raggio” più richieste, la Spagna, seguita da Francia, Portogallo, Marocco, Regno Unito e Grecia.\r

\r

La voglia di tornare a viaggiare nel mondo, inoltre, spinge i viaggiatori a scegliere, tra le migliori destinazioni del “medio raggio” l’Egitto e Israele ma sono in quota anche Islanda, Finlandia e Norvegia, mentre per i turisti del “lungo raggio” le mete più amate sono Caraibi, Stati Uniti, Giappone, Thailandia, anche se non mancano richieste anche per India, Sudafrica, Sud America, Australia, Canada e Polinesia.\r

\r

Le destinazioni in Italia. Per chi ha scelto di rimanere in Italia per le festività pasquali ed i ponti primaverili, tra le sei regioni più gettonate per una vacanza, secondo le segnalazioni degli operatori turistici, dominano la classifica la Toscana ed il Lazio, seguite da Campania e Sicilia, Veneto e Puglia. Il grande appeal registrato dal turismo culturale di primavera evidenzia, invece, tra le città d’arte preferite per un viaggio all’insegna della conoscenza Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Torino e Matera.\r

\r

La questione dei prezzi. Se da un lato i numeri di questa prima parte dell’anno sono più che positivi, dall’altro per le agenzie di viaggio e i tour operator le difficoltà non sembrano del tutto superate. Il tema dei rincari dei servizi, segnalato dal 75% del campione, ha creato incertezza sul mercato, con un incremento medio delle tariffe dei servizi stimato in +25%, e molto più alto per gli operatori aerei (si sfiora il +80%).\r

\r

","post_title":"Assoviaggi e Pasqua: acquistati 1,2 milioni di pacchetti per l'estero in adv","post_date":"2023-04-06T10:22:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680776579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è concluso con successo il fam trip dei Viaggi del Mappamondo effettuato in collaborazione con Emirates, Dubai Tourism e Arabian Adventure, che dal 20 al 25 marzo ha visto un ristretto gruppo di agenti selezionati del network Robintur e Gattinoni volare da Bologna a Dubai alla scoperta del Paese emiratino.\r

\r

Durante il programma di viaggio, gli agenti, accompagnati da Giorgia Carosi, responsabile booking Roma, Mariano Zanchetta, sales per la regione veneto e Marco Bianchi, senior sales executive di Emirates, hanno vissuto l’esperienza di Dubai e Abu Dhabi così come l’operatore da sempre la propone ai propri clienti: ovvero, con un pacchetto ricco di molti plus esclusivi e dedicati ai soli clienti Mappamondo.\r

\r

Nel corso dei cinque giorni, il gruppo ha avuto momenti di lavoro con la visita di alcune strutture ricettive scelte e commercializzate da Mappamondo, alternati a escursioni, relax e divertimento ed esperienze uniche, quali l’Emirates Training College, per poter vivere e toccare con mano tutti gli aspetti di questa destinazione. “Dubai è da sempre una delle nostre destinazioni di punta – sottolinea il ceo di Mappamondo, Andrea Mele –. La consolidata collaborazione con Emirates e l’ente del turismo locale ci vede affiancati da diversi anni con l’obiettivo di promuovere la meta sia come vero e proprio viaggio inclusivo di molti servizi ed esperienze, sia come stop over per vacanze in tutte le principali destinazioni dell’oceano Indiano e del Sud est Asiatico”.\r

\r

","post_title":"Gli agenti Robintur e Gattinoni con Mappamondo alla scoperta degli Emirati","post_date":"2023-04-06T09:59:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680775172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair tagli i voli su due delle rotte domestiche più brevi, sostituendo il servizio aereo tra l'hub di Helsinki e le città di Turku e Tampere con un collegamento in autobus, dal prossimo 1° maggio.\r

\r

\"I voli per Tampere e Turku sono molto brevi e il numero relativamente basso di passeggeri - circa il 35% di load factor - su queste rotte fa sì che le emissioni di CO2 per passeggero siano più elevate rispetto a molte altre rotte brevi del nostro network\", ha dichiarato Perttu Jolma, vice president, network. \"Il trasporto su strada o su rotaia è un'opzione più sostenibile per i collegamenti tra l'aeroporto di Helsinki e queste destinazioni (...) Dobbiamo tenere conto di considerazioni sia economiche che ambientali\".\r

\r

Durante l'estate 2023, Finnair opererà quattro servizi di autobus al giorno tra Turku e l'aeroporto di Helsinki e quattro servizi di autobus al giorno tra Tampere e l'hub; dall'8 maggio, queste linee partiranno dalle stazioni centrali degli autobus di Turku e Tampere.\r

\r

Il tempo di volo previsto per Turku e Tampere è di 35 minuti, ma il tempo di volo effettivo è di circa 25 minuti. Finnair comunicherà la fine dei voli direttamente ai passeggeri che hanno effettuato prenotazioni per le rotte di Turku e Tampere dall'inizio di maggio. I clienti potranno quindi scegliere un collegamento in autobus organizzato dal vettore o cancellare il volo e richiedere il rimborso del biglietto.","post_title":"Finnair taglia due delle rotte domestiche più brevi per motivi ambientali (ed economici)","post_date":"2023-04-06T09:50:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680774638000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_422484\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Ciccalè[/caption]\r

\r

Il mercato dell'e-commerce raggiungerà i 740,2 miliardi di euro nel 2022 a livello globale con un tasso di crescita annuale del 12,50% e con un volume di mercato previsto di 1.054 miliardi di euro entro il 2025. A partire da queste stime condivise, la fintech Scalapay ha recentemente condotto uno studio sugli effetti del modello buy now pay later (bnpl) analizzando i dati di oltre 3.500 brand, inclusi alcuni protagonisti dell'industria dei viaggi.\r

\r

Si scopre così che le esigenze e le aspettative dei consumatori e-commerce sono aumentate. E ciò ha portato i rivenditori ad adattarsi rapidamente a questo trend, sforzandosi di garantire ai propri acquirenti metodi di pagamento dinamici e un processo di checkout efficiente e produttivo (fattore determinate per arrivare alla conclusione dell’acquisto). Secondo le statistiche, il 21% degli utenti web non completa infatti il check-out se la procedura di pagamento è più lunga di 1 minuto, mentre il 15% abbandona l’acquisto se non trova tra le opzioni il proprio metodo di pagamento preferito.\r

\r

Il punto di forza dei servizi bnpl è dunque legato alla user experience. Un modello che, sostiene la ricerca, in Italia negli ultimi anni ha portato a un aumento del 48% del valore medio degli ordini, dell'11% del tasso di conversione e del 64% di tasso di acquisto ripetuto, generando inoltre un incremento del 55% dei clienti totali. Il mercato buy now pay later ha inoltre un tasso di crescita annuo del 27% e supererà i 3 miliardi di euro complessivi entro il 2026. Le ragioni sono molteplici: la principale è l'esperienza di acquisto più rapida e semplificata (52%), seguita dai servizi sicuri (27%), dai marchi affidabili (9%) e dallo stesso frazionamento del pagamento (6%).\r

\r

Anche il settore del travel ha raggiunto notevoli risultati con Scalapay. Qui il buy now pay later è responsabile oggi, secondo i dati della fintech, del 12% di tutte le transazioni online. La soluzione bnpl incide anche sull’aumento del valore medio della transazione, fino a un +45%, mentre 500 euro è l’importo medio degli acquisti effettuati dai clienti online e nei negozi fisici dei brand che utilizzano Scalapay come metodo di pagamento. Infine, un ultimo dato da evidenziare, è la percentuale di ordini provenienti dai clienti che utilizzano già Scalapay: si aggira intorno al 48%, rispetto al totale degli ordini effettuati.\r

\r

\"Siamo molto orgogliosi di questo report che racchiude mesi di analisi e risultati raggiunti grazie al lavoro svolto insieme ai nostri partner - commenta il partnerships director travel di Scalapay, Matteo Ciccalé -. In particolare nel segmento dei viaggi, siamo orgogliosi di essere anche gli unici a poter dare dati concreti sull'impatto del buy now pay later. Grazie agli oltre 500 brand che ci hanno scelto nel mondo del tour operating, degli hotel & resort, dei trasporti e delle attrazioni ed esperienze, abbiamo infatti raccolto numeri preziosi, che ci posizionano come un riferimento nel settore. Siamo molto felici di poter condividere e rendere pubblici questi risultati e di aiutare la travel industry a utilizzare al meglio questo potente strumento di acquisizione clienti e di marketing\".\r

\r

","post_title":"Scalapay: il modello bnpl ha generato il 12% delle transazioni travel online in Italia","post_date":"2023-04-05T12:16:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1680696993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ogni struttura della collezione Autentico Hotels propone di vivere un'esperienza con le eccellenze del territorio e soprattutto di regalarsi una coccola di benessere e relax a contatto con la natura in contesti unici.\r

\r

Nelle 16 strutture Autentico Hotels si possono vivere esperienze indimenticabili perché ognuna offre quanto di meglio si possa desiderare in termini di servizio e attenzione personalizzata al cliente in tutte le sue sfumature.\r

\r

Castel Fragsburg, l’antico maniero di caccia sopra Merano, è pronto ad accogliere per la nuova stagione con rituali di bellezza e trattamenti curativi creati e preparati al momento seguendo il concetto di benessere alchemico basato su una conoscenza secolare e tradizionale delle erbe e della natura dell’Alto Adige.\r

\r

Anche la campagna toscana regala emozioni uniche dove riscoprire l’armonia di corpo e mente in un luogo senza tempo: siamo sulle colline della Valdichiana al Falconiere Relais & Spa che nella sua Thesan Spa risveglia i sensi in armonia con la terra toscana e i suoi prodotti.\r

\r

Avvolto dai magici toni del blu Il San Montano Resort & Spa di Ischia offre un’esperienza di soggiorno totalmente incentrato sul proprio benessere grazie al suo parco piscine con 8 vasche termali panoramiche e la prima e unica Spa di Ischia vista mare per un completo relax di corpo e mente. Una sauna in grotta naturale e un massaggio per due circondati dal profumo dei limoni nell’agrumeto arricchiscono l’offerta di relax e benessere del resort.\r

\r

Sempre in tema marino, a picco sul mare delle 5 Terre, Il Golfo dei Poeti Relais & Spa è una vera parentesi per l’io, per prendersi il proprio tempo, per vivere uno spazio rilassante, discreto e libero e scoprire un silenzio inaspettato. Le docce emozionali, la sauna e i bagni turchi con aromaterapia, la vasca Kneipp sono soltanto una piccola parte del percorso riservato gratuitamente ad ogni ospite, benessere che prosegue anche all’esterno con la nuova sauna panoramica e due jacuzzi riscaldate in giardino.\r

\r

Per chi predilige abbinare relax e benessere alla visita di una città d’arte, Venezia ha sempre il suo fascino e l’Hotel Metropole rappresenta un tuffo nella storia e nell’arte, oltre che nel benessere con la sua SPA di ispirazione orientale da prenotare anche ad uso esclusivo per concedersi un momento di puro relax.\r

\r

Castel Fragsburg – Merano - Assaporare sensuali momenti di benessere nel 5 stelle più piccolo del Sud Tirolo - Wellness & Health - 6 giorni / 5 notti. Da € 1.397 € per persona in camera doppia con prima colazione e trattamenti da programma\r

\r

Il Falconiere Relais & Spa - Cortona - Ritemprarsi, rilassarsi, vivere un momento fuori dal tempo e offrire al proprio corpo solo il meglio - Spa & Relax - Parentesi benessere per due -2 giorni/1 notte\r

Da € 1.020 in camera doppia per 2 persone con colazione e cena, trattamento di 50 minuti a persona e accesso libero alla Spa\r

\r

San Montano Resort & Spa - Ischia. L’esperienza unica di un massaggio di coppia personalizzato all'interno dell’agrumeto vista mare - 2 giorni/ 1 notte - Da € 311 a notte in camera doppia vista giardino per 2 persone con colazione e cancellazione gratuita\r

\r

Golfo Dei Poeti Relais & Spa – 5 Terre - Tempo, silenzio e spazio in un luogo incantato\r

2 giorni/ 1 notte. Da € 430 a notte in camera doppia classica con prima colazione, accesso al percorso umido SPA, alle piscine esterne con solarium, alle 2 jacuzzi riscaldate e alla sauna panoramica in giardino\r

\r

Hotel Metropole - Venezia - Sensazioni che coinvolgono tutti i sensi in un ambiente eccentrico, avvolgente, eclettico, sensuale - Spa & Massage - 2 giorni/ 1 notte. Da € 770 la camera doppia per 2 persone con colazione, uso esclusivo della SPA per 90 minuti, un massaggio rilassante agli oli aromatici da 25 minuti e Spa Kit ","post_title":"Autentico Hotels, proposte benessere per vivere nella natura in contesti unici","post_date":"2023-04-05T12:12:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680696767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443144\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Luca Cerretani, l’hotel business development Italy del gruppo Radisson, Mauro Vinci, l'events coordinator di Pkf Italia, Elisabetta Valenzano, e Giorgio Bianchi[/caption]\r

\r

Crescono le tariffe medie degli hotel in tutti i segmenti di mercato, con l'offerta resort che spicca per performance praticamente doppie rispetto agli urban hotel. Inflazione, costi energetici e rincari delle materie prime legate al mondo delle costruzioni non fermano lo sviluppo dell’hospitality in Italia, che si appresta quest'anno a superare i numeri del 2019. Sono alcune delle indicazioni emerse nel corso di una tavola rotonda organizzata nei giorni scorsi da Pkf hospitality group con alcuni importanti player del mondo alberghiero. Argomenti che saranno al centro dell’evento 196+ forum Milan, in programma il 16 e 17 aprile in zona Tortona a Milano.\r

\r

“La ripresa post Covid è un fatto concreto – commenta il nuovo director head of Italy di Pkf hospitality group, Luca Cerretani -. Se nel primo quadrimestre dello scorso anno il trend non era ancora ripartito, nei mesi successivi si è verificato un rimbalzo, con ottimi riscontri per presenze e adr. Nel 2023 prevediamo un superamento dei numeri 2019. Il dato più importante messo in risalto da un'analisi di Str Global è proprio quello delle tariffe medie, che risulta in aumento non soltanto nel segmento lusso, dove comunque il tasso di crescita è maggiore, ma anche nel midscale e nell’economy”.\r

\r

Dalla ricerca Str, che analizza le tendenze del settore attraverso un benchmark competitivo, si evince in particolare che le tariffe alberghiere in Italia, così come in Irlanda, Belgio, Portogallo e Uk, sono aumentate in media del 25% a fine 2022 e inizio 2023 rispetto al 2019. Nel luxury, l’adr medio è passato da 91 a 146 euro (2022 vs 2019); nell’upper upscale da 88 a 125 euro; nell’upper midscale da 91 a 121; nel midscale da 90 a 122 e nell’economy da 102 a 115 euro. Anche i tassi di occupazione si stanno riallineando, tra il 60% e oltre il 70% a seconda delle destinazioni, considerando l’intero 2022 rispetto al 2019.\r

\r

“Lo scorso anno il settore leisure ha guidato la ripresa, mostrando una vivacità estremamente maggiore rispetto a quella degli hotel di città – aggiunge Giorgio Bianchi, business development di Pkf -. Gli ospiti dei resort si sono mostrati disposti a spendere molto di più per le camere e questo asset è destinato a registrare ulteriori evoluzioni con performance di prezzo interessanti. I principali brand internazionali, da Hilton a Radisson, da Accor a Ihg e Meliá, stanno portando avanti delle operazioni in Italia e l’interesse per i resort non riguarda soltanto il balneare, ma anche il prodotto montagna, come testimonia il progetto Club Med a Sansicario, in Piemonte. Sono attive anche realtà come Jp Hospitality su Trieste e Madonna di Campiglio, il 12.18 Group che guarda alla montagna, Ruby Hotels ed Ece con il nuovo hotel a Roma”.\r

\r

A favore del rinnovamento, poi, non si possono trascurare le risorse in arrivo dal Pnrr e l’apporto del fondo rotativo turismo FriTur da 1,380 milardi di euro per interventi che spaziano dalla riqualificazione energetica a quella antisismica, fino alla rimozione delle barriere architettoniche. “Questi fondi governativi – riconosce Bianchi - riescono in qualche modo a mitigare gli incrementi dei costi di costruzione, ma è fondamentale promuovere progetti fatti bene”.\r

\r

“L’aumento dell’inflazione favorisce l’investimento sugli asset alberghieri – riprende Cerretani – perché, a differenza di altri comparti come gli uffici o le case, si possono adeguare i prezzi delle camere al maggiore costo della vita. In questo senso, oltre al lusso, anche i serviced apartments, il mixed use e il segmento economy attraggono gli investitori”. Nel corso dell’anno si assisterà a tante aperture, frutto di transazioni effettuate negli anni scorsi. “A oggi – sottolinea ancora Cerretani - non registriamo lo stesso livello di transazioni del passato, ma riscontriamo tanta domanda, sostenuta dalla crescita di arrivi e presenze. In questo contesto, nonostante i costi delle costruzioni, la difficoltà di accesso al credito e i vari fenomeni inflattivi, l’operatore alberghiero può lavorare bene. Prevediamo una maggiore concretizzazione delle operazioni di compravendita già a partire dalla seconda metà del 2023”.\r

\r

Da un sondaggio condotto da Pkf hospitality group nel corso della tavola rotonda è emerso che i tre ingredienti essenziali per un nuovo progetto alberghiero sono la location, le fonti di finanziamento e il Capex (spese in conto capitale). Le migliori opportunità vengono individuate nei resort (25%), negli apart-hotel, nel senior & assisted living e negli alberghi di città. E le performance più elevato riguardano proprio il mercato leisure e i resort. Toscana, Puglia, Sicilia e città come Roma, Milano, Firenze registrano inoltre dati interessanti. Si assiste a una ripresa anche delle destinazioni secondarie come Bologna, Torino, Napoli, Bari, Trieste e Palermo, con nuovi investimenti in arrivo.\r

\r

Un ruolo decisivo per migliorare il posizionamento e differenziarsi dalla concorrenza è svolto dall’architettura e dall’interior design. Due aspetti che incidono sempre di più nella costruzione del pricing. Un fatto dimostrato anche dall’incremento del peso percentuale del progetto architettonico sul costo totale delle camere. “Dal nostro sondaggio interno – dichiara Cerretani - emerge che per quanto riguarda il Capex, gli investitori attribuiscono un 25% di spesa per il room design, seguito da un 17% ciascuno per misure di sostenibilità e aree pubbliche; si alloca poi il 14% per l’offerta f&b, l'11% per la digital experience, l'8% per gli ambienti gym & wellness, il 5% per la flessibilità degli spazi e il 2% per le aree outdoor. I progetti vengono ideati per durare nel tempo, si privilegia l’uso di materiali sostenibili e lo stile supera il concetto di moda”.\r

\r

Da sottolineare infine l’importanza del rispetto conservativo nelle opere di rinnovamento di immobili storici e di pregio. A questo proposito l’esg viene in parte visto come componente irrinunciabile di un progetto, anche se gli albergatori italiani fanno ancora fatica ad adeguarsi. “E’ però un aspetto da non trascurare – conclude Cerretani – perché altrimenti può ostacolare le transazioni. Permette alla struttura di differenziarsi, oltre che di garantirsi maggiori efficienze e si rivolge a una clientela meno sensibile al prezzo”. Roma sarà un benchmark importante per studiare la strategia esg delle grandi catene che stanno aprendo le loro strutture.","post_title":"Pkf: cresce l'interesse per i resort e il senior living. Focus sul design nei nuovi progetti","post_date":"2023-04-05T11:55:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680695707000]}]}}