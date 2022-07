San Marino accende i riflettori sulla 25a edizione delle ‘Giornate Medioevali’

La Repubblica di San Marino torna a scommettere su quella che è da sempre la manifestazione di punta dell’estate: le ‘Giornate Medioevali – 1462 Il Patto’. Questo il titolo dell’evento, giunto quest’anno alla sua 25esima edizione, che avrà luogo il 28, 29, 30 e 31 luglio nelle

vie e contrade del centro storico del Paese. Ideato dalle agenzie Trends e Wavents, dal

Consorzio Europeo delle Rievocazioni Storiche e dal Comitato Italiano delle Associazioni

Nazionali Storiche, con il tema di quest’anno il festival si lega concettualmente a

una delle date cardini nella storia sammarinese: il 21 settembre 1462 venivano infatti siglati i

Patti di Fossombrone tra il Papato e San Marino, uniti nella guerra contro i signori Malatesta

e da cui scaturirà nel 1463 la conformazione e l’estensione geografica di San Marino che

non varierà più nella storia

“Le Giornate Medioevali sono un evento che resiste nel tempo e che, al netto di alcune

vicissitudini, caratterizzano il palinsesto degli appuntamenti dell’estate nel Centro Storico di San

Marino Patrimonio dell’Umanità Unesco da tantissimi anni – ha dichiarato Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino -. Siamo lieti di ripresentarle nel format originale. La presentazione dell’evento a Milano (ieri, ndr) è in linea con la volontà della Segreteria di Stato di sfruttare queste prestigiose iniziative per far conoscere la nostra Repubblica e per promuoverne il turismo. Siamo tutti curiosi, me compreso, di conoscere le novità e le peculiarità dell’edizione 2022 delle Giornate Medioevali che invito tutti a venire a vivere nella Repubblica di San Marino”.

Il festival, in virtù delle sue politiche green e di ecosostenibilità, è inserito tra le manifestazioni ufficiali Eco Actions di Legambiente ed è il primo evento sammarinese con questa attestazione, ovvero di evento che attua una serie di misure volte alla riduzione dell’impatto ambientale.