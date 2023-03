Repubblica Dominicana: spazio al turismo attivo mentre aumentano ancora gli arrivi La Repubblica Dominicana partecipa alla Bmt (stand 5029 pad.5) forte dei risultati positivi del 2022 e di un inizio 2023 ancora nel segno della crescita degli arrivi turistici. A febbraio il paese ha accolto 567.932 visitatori, con un aumento del 20% rispetto a febbraio 2022 e del 6% rispetto a febbraio 2019. Sommati ai 93.156 visitatori dominicani, febbraio 2023 si è chiuso con 661.088 turisti. Bene a febbraio anche il settore crocieristico con 252.435 arrivi. In totale, sono stati 913.523 i visitatori che hanno scelto la Repubblica Dominicana in febbraio. “Gli operatori turistici ci confermano che c’è sempre un grande interesse per il Paese e hanno riscontrato che, oltre alle vacanze mare e ai classici viaggi di nozze, c’è una crescente attenzione alla sostenibilità e al turismo attivo” afferma Neyda Garcia, direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia. A questo proposito sono imminenti due appuntamenti su due ruote, uno è la Gfny Repubblica Dominicana, che si svolgerà a Punta Cana il 19 marzo e l’altro è la Leyenda del Caribe, una competizione a tappe in mountain bike che si svolge dall’8 al 12 maggio. “Il paese sta offrendo spunti di viaggio a nuove nicchie di mercato, come il cicloturismo per esempio, ideale nelle stagioni di spalla. Ci sono circuiti nella zona centrale ma anche in destinazioni come Barahona e Cabarete. Per chi ama il turismo attivo e il contatto con la natura sono tanti gli sport da praticare, oltre alle già note attività come la subacquea e il golf. Come il canyoning nella zona della Cascata Limón, le passeggiate a cavallo, il rafting sul fiume Yaque del Norte, il più lungo dei Caraibi, lo “speleotrekking” per visitare le grotte. “Il prossimo appuntamento con il trade per la Repubblica Dominicana è Date, che quest’anno si svolge dal 26 al 28 aprile al Barceló Bávaro Convention Centre di Punta Cana. Si tratta del più importante incontro tra domanda e offerta del Paese, che ogni anno attira operatori turistici da tutto il mondo”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corre veloce il 2023 di Emirates, che dall'inizio del suo anno finanziario ha aumentato le operazioni del 31% e ha ulteriori piani per aumentare la sua capacità per la stagione estiva a partire dal 26 marzo. In particolare, si conferma strategico il mercato italiano che vede un incremento delle frequenze su Venezia e Bologna, così da portare a 40 i voli settimanali fra Dubai e l'Italia: "Già a partire dal 1° febbraio è stato aggiunto un ulteriore volo diretto giornaliero tra Roma e Dubai - precisa Flavio Ghiringhelli, country manager Italy della compagnia aerea -. Dall'aeroporto di Roma i passeggeri possono essere collegati all'hub internazionale di Dubai e da lì raggiungere i mercati più vivaci del mondo. Questo gateway rappresenta uno degli aeroporti più strategici in Italia, poiché negli ultimi 30 anni Emirates ha servito più di 7 milioni di passeggeri su oltre 28.000 voli tra Dubai e la Capitale”. Quanto a Venezia e Bologna, dal 26 marzo il collegamento Venezia-Dubai sarà incrementato di un ulteriore volo settimanale che andrà ad aggiungersi agli attuali cinque voli. Dal 1° giugno, un servizio aggiuntivo il mercoledì porterà l'operatività di Emirates da Venezia alla frequenza giornaliera pre-pandemia. Dal 1° maggio, sarà attiva una frequenza in più sulla Bologna-Dubai, portando a sei i voli settimanali. Negli ultimi mesi, la compagnia aerea ha pianificato e registrato una rapida crescita delle sue operazioni di rete, reintroducendo servizi in 5 città; ha lanciato un volo verso una nuova destinazione, Tel Aviv, aggiunto 251 voli settimanali alle rotte già esistenti; e continuato il roll-out dei miglioramenti del servizio a bordo e a terra. A livello europeo, sono previsti i seguenti aumenti di capacità: Amsterdam da 14 a 19 voli settimanali dal 2 aprile; Atene, aggiunta di un servizio stagionale giornaliero dal 1° giugno al 30 settembre; Budapest, da 5 voli settimanali a un servizio giornaliero entro il 1° giugno; Londra, avvio del 2° servizio giornaliero per Stansted dal 1° maggio che porterà le operazioni londinesi a 11 voli giornalieri. Ci sono infatti anche i 6 volti al giorno per Londra Heathrow e 3 volti al giorno per Gatwick. [post_title] => Emirates, Ghiringhelli: "Da giugno saliranno a 40 i voli settimanali fra Dubai e l'Italia" [post_date] => 2023-03-14T12:01:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678795302000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441459" align="alignleft" width="300"] Emanuele Basile, chief sales 0fficer di Allianz Partners Italia.[/caption] Ancora una volta Allianz Global Assistance, marchio commerciale di Allianz Partners e leader globale nei servizi legati all’assistenza e alle assicurazioni viaggio, sarà tra i protagonisti di Bmt - Borsa mediterranea del turismo, che si terrà a Napoli dal 16 al 18 marzo. Appuntamento annuale chiave per il settore, Bmt rappresenta per Allianz Global Assistance un prezioso momento di incontro con gli operatori presenti sul territorio, per confrontarsi su trend emergenti e comprenderne le esigenze, in continua evoluzione. L’evento sarà anche occasione per illustrare nel dettaglio i prodotti e i servizi dedicati al trade, e in maniera particolare la linea Globy. Composta tra gli altri dai prodotti di punta Globy Rosso Plus, Globy Verde e Globy Giallo Plus, la gamma è tra le più complete tra quelle dedicate al mondo delle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator, oltre a essere stata tra le prime a includere le coperture in caso di pandemia. “Ancora una volta siamo a BMT per sottolineare il nostro impegno a essere un interlocutore di riferimento per gli operatori del settore. Un impegno che parte dall’ascolto e dal confronto e che si concretizza nello sviluppare e rendere disponibili soluzioni semplici, flessibili e sostenibili, in grado di rispondere alle esigenze del mercato e di offrire, al viaggiatore moderno, serenità a portata di click”, ha sottolineato Emanuele Basile, chief sales 0fficer di Allianz Partners Italia. Lo spazio espositivo di Allianz Global Assistance a BMT si trova presso il padiglione 6 – stand 6046. [post_title] => Allianz Global Assistance parteciperà alla prossima Bmt di Napoli [post_date] => 2023-03-14T11:42:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678794155000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441439 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Repubblica Dominicana partecipa alla Bmt (stand 5029 pad.5) forte dei risultati positivi del 2022 e di un inizio 2023 ancora nel segno della crescita degli arrivi turistici. A febbraio il paese ha accolto 567.932 visitatori, con un aumento del 20% rispetto a febbraio 2022 e del 6% rispetto a febbraio 2019. Sommati ai 93.156 visitatori dominicani, febbraio 2023 si è chiuso con 661.088 turisti. Bene a febbraio anche il settore crocieristico con 252.435 arrivi. In totale, sono stati 913.523 i visitatori che hanno scelto la Repubblica Dominicana in febbraio. “Gli operatori turistici ci confermano che c’è sempre un grande interesse per il Paese e hanno riscontrato che, oltre alle vacanze mare e ai classici viaggi di nozze, c’è una crescente attenzione alla sostenibilità e al turismo attivo” afferma Neyda Garcia, direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia. A questo proposito sono imminenti due appuntamenti su due ruote, uno è la Gfny Repubblica Dominicana, che si svolgerà a Punta Cana il 19 marzo e l’altro è la Leyenda del Caribe, una competizione a tappe in mountain bike che si svolge dall’8 al 12 maggio. “Il paese sta offrendo spunti di viaggio a nuove nicchie di mercato, come il cicloturismo per esempio, ideale nelle stagioni di spalla. Ci sono circuiti nella zona centrale ma anche in destinazioni come Barahona e Cabarete. Per chi ama il turismo attivo e il contatto con la natura sono tanti gli sport da praticare, oltre alle già note attività come la subacquea e il golf. Come il canyoning nella zona della Cascata Limón, le passeggiate a cavallo, il rafting sul fiume Yaque del Norte, il più lungo dei Caraibi, lo “speleotrekking” per visitare le grotte. "Il prossimo appuntamento con il trade per la Repubblica Dominicana è Date, che quest’anno si svolge dal 26 al 28 aprile al Barceló Bávaro Convention Centre di Punta Cana. Si tratta del più importante incontro tra domanda e offerta del Paese, che ogni anno attira operatori turistici da tutto il mondo”. [post_title] => Repubblica Dominicana: spazio al turismo attivo mentre aumentano ancora gli arrivi [post_date] => 2023-03-14T11:34:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678793698000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet amplia il network estivo dall'Italia con l'aggiunta di 2 nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Cagliari Elmas e dalla base di Napoli Capodichino. Da Cagliari decollerà il prossimo 27 giugno, con due frequenze settimanali ogni martedì e sabato, il collegamento verso Lione: aumentano quindi le città italiane che offrono collegamenti verso la destinazione francese, tra cui Napoli, Venezia, ma anche Palermo, Catania, Olbia e Roma. Dal 1° luglio prossimo partirà invece da Napoli il volo per Heraklion: la capitale dell’isola di Creta. Celebre non solo per le sue spiagge paradisiache ma anche per i suoi meravigliosi siti archeologici, sarà raggiungibile dai passeggeri partenopei grazie a un volo settimanale, in partenza ogni sabato. [post_title] => EasyJet aggiunge due nuove rotte da Napoli e Cagliari per Lione ed Heraklion [post_date] => 2023-03-14T11:15:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678792549000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441388 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Brussels partecipa alla Bmt di Napoli dove, accanto ai classici punti di forza - dall’Atomium al Parlamento Europeo, dalla cultura della birra e del cioccolato al mondo dei fumetti -, quest’anno punterà i riflettori sull’arte, con doppio focus sull’art nouveau e sull’arte contemporanea. In programma, un ricco palinsesto di appuntamenti speciali, pensati per gli studiosi, gli appassionati e i collezionisti, con proposte adatte anche per i neofiti e i curiosi. “Negli ultimi mesi – dichiara Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – gli arrivi dal Centro-sud Italia continuano a crescere, soprattutto sul segmento leisure, anche in relazione ai buoni collegamenti da tutti i principali aeroporti, a cominciare dalle tratte dirette di Brussels Airlines da Napoli e Roma. Siamo a disposizione di agenti di viaggio, operatori e clienti finali per svelare l’offerta della città, che con i suoi 18.000 eventi ogni anno, offre tantissime occasioni in grado di incontrare tutti gli interessi e le esigenze di un pubblico veramente molto eterogeneo”. [post_title] => Visit Brussels in Bmt: aumentano gli arrivi dal Centro-Sud. Focus sull'Art Nouveau e non solo [post_date] => 2023-03-14T09:30:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678786246000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441382 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tgv Inoui incentiva i viaggi in treno da Milano e Torino verso Parigi con una promozione tutta primaverile: dal 13 al 26 marzo sarà possibile acquistare i biglietti al costo di 49 euro per viaggiare tra il 10 aprile e il 13 settembre 2023. La soluzione di Tgv Inoui consente di vivere l’atmosfera parigina già dal viaggio, con un servizio ad alta velocità e a basso impatto ambientale, raggiungendo Parigi in circa 6 ore: sono tre i treni giornalieri a/r, che coprono la distanza in sole 7:09 e 5:34 ore (rispettivamente da Milano e Torino). Sempre disponibili poi le carte fedeltà nelle versioni “jeune”, “adulte” e “senior”: acquistabili al prezzo di 49 euro, danno ai passeggeri massima flessibilità e si adattano ad ogni tipo di necessità, dalla riduzione del 30% sia sulle tariffe di prima classe che di seconda classe durante tutto l’anno, allo sconto del 60% per chi ha bambini dai 4 agli 11 anni. La versione “adulte” inoltre, dà diritto a un’ulteriore riduzione del 30% da applicare alla tariffa di un eventuale accompagnatore. Grazie al miglioramento delle carrozze, i passeggeri possono godere di un maggiore comfort, qualità dei sedili, spazio in 1° classe, prese elettriche in prima e seconda classe e connettività illimitata durante tutto il viaggio. I clienti di prima classe possono usufruire del welcome drink, che offre uno snack dolce e una bevanda a scelta per rendere il viaggio sempre più piacevole. A Milano, i passeggeri possono approfittare anche della disponibilità della Lounge della Stazione Garibaldi, aperta per i treni in partenza da 1 ora prima della partenza fino a 30 minuti dopo e per i treni in arrivo fino a 30 minuti dopo l’arrivo. [post_title] => Tgv Inoui: promozione di primavera per raggiungere Parigi da Milano e Torino [post_date] => 2023-03-14T09:20:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678785605000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441390 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Cina accelera il percorso di riapertura turistica post Covid con il via libera ai viaggi di gruppo verso altri 4o Paesi, Italia inclusa, a partire dal prossimo 15 marzo. L'elenco stilato dal Ministero della cultura e del turismo comprende inoltre Francia, Grecia, Spagna, Danimarca e Brasile. Le ricerche di viaggi all'estero sono aumentate del 77% dopo la notizia della fine della politica Covid zero e anche il numero di richieste di visti turistici per i Paesi collegati è aumentato di oltre quattro volte, come riporta The Paper, citando i dati della piattaforma di viaggi online Tongcheng Travel. Paesi come Vietnam, Italia, Serbia, Francia e Spagna sono tra le destinazioni più richieste. Il mercato cinese dei viaggi di gruppo all'estero è stato bloccato all'inizio del 2020 a causa della pandemia e il primo programma pilota per la ripresa dei viaggi outgoing è stato varato lo scorso 6 febbraio, verso un gruppo di 20 Paesi. [post_title] => Cina: ok dal 15 marzo ai viaggi di gruppo verso altri 40 Paesi, Italia inclusa [post_date] => 2023-03-13T14:44:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678718685000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441362 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates imprime una nuova accelerata agli investimenti in tecnologia con la sigla di una partnership con la Dubai Future Foundation per il lancio dell'Emirates Centre of Excellence for Aviation Robotics. Un accordo che "è una pietra miliare nel percorso di innovazione di Emirates Group e rappresenta un passo notevole per l'industria aeronautica - ha commentato Adel Al Redha, chief operating officer del vettore di Dubai -. La nostra partnership con Dubai Future Foundation ci aiuta a realizzare la nostra visione per il futuro dell'aviazione e supporta la visione di Dubai come una delle principali città futuristiche del mondo. Questo ci darà una vera opportunità per trarre vantaggio da una tecnologia in costante evoluzione, permettendoci di espandere l'uso della robotica e delle applicazioni tecnologiche nel nostro percorso verso la soddisfazione del cliente, migliorando l'efficienza operativa. Investire in ricerca e sviluppo in modo mirato ci consentirà di trasformare la nostra attività in modo da entrare nell'era digitale, facendo un uso maggiore dell'intelligenza artificiale, offrendo vantaggi tangibili ai nostri clienti e alle parti interessate e ci permetterà di continuare a essere all'avanguardia". Emirates Group e Dubai Future Labs assumeranno un ruolo di primo piano nel guidare progetti di ricerca e sviluppo (R&S) incentrati sull'industria, con casi d'uso pratici implementati per poter essere usati a livello globale. Ecear fungerà da spazio di ricerca e sviluppo dedicato a sfruttare la scienza e la tecnologia per risolvere le sfide complesse affrontate dall'industria aeronautica globale. Il Centro esplorerà temi chiave, tra cui l'interazione uomo-robot; movimentazione merci e bagagli; logistica e intralogistica; e standard e regolamenti dell'aviazione. Ecear esplorerà inoltre da vicino l'intersezione tra intelligenza artificiale e robotica, comprese le potenziali applicazioni per l'Intelligenza Artificiale generativa e la biometria. [post_title] => Emirates in allungo sul futuro apre un centro di eccellenza per la robotica aeronautica [post_date] => 2023-03-13T12:42:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678711337000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Cambogia conta su un 2023 che riporterà il volume dei flussi turistici vicino ai livelli pre-pandemia. Il Paese si è lasciato alle spalle il periodo più critico e già nel 2022 l'industria turistica ha realizzato 1,41 miliardi di dollari di entrate lorde, un indicatore positivo secondo il Dipartimento del Turismo, che rappresenta un aumento del 669% rispetto al dato del 2021. Le prospettive odierne sono ancor più positive, specie considerando la crescita dei collegamenti aerei internazionale e in particolare di quelli provenienti dalla Cina, un mercato strategico per il turismo cambogiano, che ha iniziato a crescere dopo l'allentamento delle restrizioni di viaggio legate al Covid-19. Secondo le stime del Ministero del Turismo, nel 2022 il Paese ha accolto 2,28 milioni di turisti internazionali, con un aumento del 1.058% rispetto all'anno precedente. Inoltre, l'anno scorso l'industria del turismo ha generato il 3,6% del Pil. Per quest'anno si prevede che il Paese attrarrà 4 milioni di turisti internazionali, di cui "tra 800.000 e 1 milione di turisti cinesi", ha dichiarato il ministro del Turismo Thong Khon. Un maggior numero di turisti stranieri è attesto quest'anno dai Paesi Asean in quanto la Cambogia ospiterà i Giochi del Sud-est asiatico (Sea Games) e gli Asean Para Games a maggio. Nel 2019 il Paese aveva totalizzato 6,61 milioni di arrivi internazionali, producendo 4,92 miliardi di dollari di entrate totali. [post_title] => La Cambogia punta ai 4 milioni di arrivi internazionali nel 2023 [post_date] => 2023-03-13T11:18:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678706314000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "repubblica dominicana spazio al turismo attivo mentre aumentano ancora gli arrivi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2228,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corre veloce il 2023 di Emirates, che dall'inizio del suo anno finanziario ha aumentato le operazioni del 31% e ha ulteriori piani per aumentare la sua capacità per la stagione estiva a partire dal 26 marzo.\r

In particolare, si conferma strategico il mercato italiano che vede un incremento delle frequenze su Venezia e Bologna, così da portare a 40 i voli settimanali fra Dubai e l'Italia: \"Già a partire dal 1° febbraio è stato aggiunto un ulteriore volo diretto giornaliero tra Roma e Dubai - precisa Flavio Ghiringhelli, country manager Italy della compagnia aerea -. Dall'aeroporto di Roma i passeggeri possono essere collegati all'hub internazionale di Dubai e da lì raggiungere i mercati più vivaci del mondo. Questo gateway rappresenta uno degli aeroporti più strategici in Italia, poiché negli ultimi 30 anni Emirates ha servito più di 7 milioni di passeggeri su oltre 28.000 voli tra Dubai e la Capitale”.\r

\r

Quanto a Venezia e Bologna, dal 26 marzo il collegamento Venezia-Dubai sarà incrementato di un ulteriore volo settimanale che andrà ad aggiungersi agli attuali cinque voli. Dal 1° giugno, un servizio aggiuntivo il mercoledì porterà l'operatività di Emirates da Venezia alla frequenza giornaliera pre-pandemia. Dal 1° maggio, sarà attiva una frequenza in più sulla Bologna-Dubai, portando a sei i voli settimanali.\r

Negli ultimi mesi, la compagnia aerea ha pianificato e registrato una rapida crescita delle sue operazioni di rete, reintroducendo servizi in 5 città; ha lanciato un volo verso una nuova destinazione, Tel Aviv, aggiunto 251 voli settimanali alle rotte già esistenti; e continuato il roll-out dei miglioramenti del servizio a bordo e a terra.\r

A livello europeo, sono previsti i seguenti aumenti di capacità: Amsterdam da 14 a 19 voli settimanali dal 2 aprile; Atene, aggiunta di un servizio stagionale giornaliero dal 1° giugno al 30 settembre; Budapest, da 5 voli settimanali a un servizio giornaliero entro il 1° giugno; Londra, avvio del 2° servizio giornaliero per Stansted dal 1° maggio che porterà le operazioni londinesi a 11 voli giornalieri. Ci sono infatti anche i 6 volti al giorno per Londra Heathrow e 3 volti al giorno per Gatwick.","post_title":"Emirates, Ghiringhelli: \"Da giugno saliranno a 40 i voli settimanali fra Dubai e l'Italia\"","post_date":"2023-03-14T12:01:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678795302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441459\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Emanuele Basile, chief sales 0fficer di Allianz Partners Italia.[/caption]\r

Ancora una volta Allianz Global Assistance, marchio commerciale di Allianz Partners e leader globale nei servizi legati all’assistenza e alle assicurazioni viaggio, sarà tra i protagonisti di Bmt - Borsa mediterranea del turismo, che si terrà a Napoli dal 16 al 18 marzo.\r

Appuntamento annuale chiave per il settore, Bmt rappresenta per Allianz Global Assistance un prezioso momento di incontro con gli operatori presenti sul territorio, per confrontarsi su trend emergenti e comprenderne le esigenze, in continua evoluzione.\r

L’evento sarà anche occasione per illustrare nel dettaglio i prodotti e i servizi dedicati al trade, e in maniera particolare la linea Globy. Composta tra gli altri dai prodotti di punta Globy Rosso Plus, Globy Verde e Globy Giallo Plus, la gamma è tra le più complete tra quelle dedicate al mondo delle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator, oltre a essere stata tra le prime a includere le coperture in caso di pandemia.\r

“Ancora una volta siamo a BMT per sottolineare il nostro impegno a essere un interlocutore di riferimento per gli operatori del settore. Un impegno che parte dall’ascolto e dal confronto e che si concretizza nello sviluppare e rendere disponibili soluzioni semplici, flessibili e sostenibili, in grado di rispondere alle esigenze del mercato e di offrire, al viaggiatore moderno, serenità a portata di click”, ha sottolineato Emanuele Basile, chief sales 0fficer di Allianz Partners Italia.\r

Lo spazio espositivo di Allianz Global Assistance a BMT si trova presso il padiglione 6 – stand 6046.","post_title":"Allianz Global Assistance parteciperà alla prossima Bmt di Napoli","post_date":"2023-03-14T11:42:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678794155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Repubblica Dominicana partecipa alla Bmt (stand 5029 pad.5) forte dei risultati positivi del 2022 e di un inizio 2023 ancora nel segno della crescita degli arrivi turistici. A febbraio il paese ha accolto 567.932 visitatori, con un aumento del 20% rispetto a febbraio 2022 e del 6% rispetto a febbraio 2019. Sommati ai 93.156 visitatori dominicani, febbraio 2023 si è chiuso con 661.088 turisti. Bene a febbraio anche il settore crocieristico con 252.435 arrivi. In totale, sono stati 913.523 i visitatori che hanno scelto la Repubblica Dominicana in febbraio. \r

\r

“Gli operatori turistici ci confermano che c’è sempre un grande interesse per il Paese e hanno riscontrato che, oltre alle vacanze mare e ai classici viaggi di nozze, c’è una crescente attenzione alla sostenibilità e al turismo attivo” afferma Neyda Garcia, direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia.\r

\r

A questo proposito sono imminenti due appuntamenti su due ruote, uno è la Gfny Repubblica Dominicana, che si svolgerà a Punta Cana il 19 marzo e l’altro è la Leyenda del Caribe, una competizione a tappe in mountain bike che si svolge dall’8 al 12 maggio.\r

\r

“Il paese sta offrendo spunti di viaggio a nuove nicchie di mercato, come il cicloturismo per esempio, ideale nelle stagioni di spalla. Ci sono circuiti nella zona centrale ma anche in destinazioni come Barahona e Cabarete. Per chi ama il turismo attivo e il contatto con la natura sono tanti gli sport da praticare, oltre alle già note attività come la subacquea e il golf. Come il canyoning nella zona della Cascata Limón, le passeggiate a cavallo, il rafting sul fiume Yaque del Norte, il più lungo dei Caraibi, lo “speleotrekking” per visitare le grotte. \r

\r

\"Il prossimo appuntamento con il trade per la Repubblica Dominicana è Date, che quest’anno si svolge dal 26 al 28 aprile al Barceló Bávaro Convention Centre di Punta Cana. Si tratta del più importante incontro tra domanda e offerta del Paese, che ogni anno attira operatori turistici da tutto il mondo”.","post_title":"Repubblica Dominicana: spazio al turismo attivo mentre aumentano ancora gli arrivi","post_date":"2023-03-14T11:34:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678793698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet amplia il network estivo dall'Italia con l'aggiunta di 2 nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Cagliari Elmas e dalla base di Napoli Capodichino.\r

Da Cagliari decollerà il prossimo 27 giugno, con due frequenze settimanali ogni martedì e sabato, il collegamento verso Lione: aumentano quindi le città italiane che offrono collegamenti verso la destinazione francese, tra cui Napoli, Venezia, ma anche Palermo, Catania, Olbia e Roma.\r

Dal 1° luglio prossimo partirà invece da Napoli il volo per Heraklion: la capitale dell’isola di Creta. Celebre non solo per le sue spiagge paradisiache ma anche per i suoi meravigliosi siti archeologici, sarà raggiungibile dai passeggeri partenopei grazie a un volo settimanale, in partenza ogni sabato.","post_title":"EasyJet aggiunge due nuove rotte da Napoli e Cagliari per Lione ed Heraklion","post_date":"2023-03-14T11:15:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678792549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Brussels partecipa alla Bmt di Napoli dove, accanto ai classici punti di forza - dall’Atomium al Parlamento Europeo, dalla cultura della birra e del cioccolato al mondo dei fumetti -, quest’anno punterà i riflettori sull’arte, con doppio focus sull’art nouveau e sull’arte contemporanea. In programma, un ricco palinsesto di appuntamenti speciali, pensati per gli studiosi, gli appassionati e i collezionisti, con proposte adatte anche per i neofiti e i curiosi.\r

\r

“Negli ultimi mesi – dichiara Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – gli arrivi dal Centro-sud Italia continuano a crescere, soprattutto sul segmento leisure, anche in relazione ai buoni collegamenti da tutti i principali aeroporti, a cominciare dalle tratte dirette di Brussels Airlines da Napoli e Roma. Siamo a disposizione di agenti di viaggio, operatori e clienti finali per svelare l’offerta della città, che con i suoi 18.000 eventi ogni anno, offre tantissime occasioni in grado di incontrare tutti gli interessi e le esigenze di un pubblico veramente molto eterogeneo”.\r

","post_title":"Visit Brussels in Bmt: aumentano gli arrivi dal Centro-Sud. Focus sull'Art Nouveau e non solo","post_date":"2023-03-14T09:30:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678786246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tgv Inoui incentiva i viaggi in treno da Milano e Torino verso Parigi con una promozione tutta primaverile: dal 13 al 26 marzo sarà possibile acquistare i biglietti al costo di 49 euro per viaggiare tra il 10 aprile e il 13 settembre 2023.\r

La soluzione di Tgv Inoui consente di vivere l’atmosfera parigina già dal viaggio, con un servizio ad alta velocità e a basso impatto ambientale, raggiungendo Parigi in circa 6 ore: sono tre i treni giornalieri a/r, che coprono la distanza in sole 7:09 e 5:34 ore (rispettivamente da Milano e Torino).\r

Sempre disponibili poi le carte fedeltà nelle versioni “jeune”, “adulte” e “senior”: acquistabili al prezzo di 49 euro, danno ai passeggeri massima flessibilità e si adattano ad ogni tipo di necessità, dalla riduzione del 30% sia sulle tariffe di prima classe che di seconda classe durante tutto l’anno, allo sconto del 60% per chi ha bambini dai 4 agli 11 anni. La versione “adulte” inoltre, dà diritto a un’ulteriore riduzione del 30% da applicare alla tariffa di un eventuale accompagnatore.\r

Grazie al miglioramento delle carrozze, i passeggeri possono godere di un maggiore comfort, qualità dei sedili, spazio in 1° classe, prese elettriche in prima e seconda classe e connettività illimitata durante tutto il viaggio. I clienti di prima classe possono usufruire del welcome drink, che offre uno snack dolce e una bevanda a scelta per rendere il viaggio sempre più piacevole.\r

A Milano, i passeggeri possono approfittare anche della disponibilità della Lounge della Stazione Garibaldi, aperta per i treni in partenza da 1 ora prima della partenza fino a 30 minuti dopo e per i treni in arrivo fino a 30 minuti dopo l’arrivo.","post_title":"Tgv Inoui: promozione di primavera per raggiungere Parigi da Milano e Torino","post_date":"2023-03-14T09:20:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678785605000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cina accelera il percorso di riapertura turistica post Covid con il via libera ai viaggi di gruppo verso altri 4o Paesi, Italia inclusa, a partire dal prossimo 15 marzo.\r

\r

L'elenco stilato dal Ministero della cultura e del turismo comprende inoltre Francia, Grecia, Spagna, Danimarca e Brasile.\r

\r

Le ricerche di viaggi all'estero sono aumentate del 77% dopo la notizia della fine della politica Covid zero e anche il numero di richieste di visti turistici per i Paesi collegati è aumentato di oltre quattro volte, come riporta The Paper, citando i dati della piattaforma di viaggi online Tongcheng Travel. Paesi come Vietnam, Italia, Serbia, Francia e Spagna sono tra le destinazioni più richieste.\r

\r

Il mercato cinese dei viaggi di gruppo all'estero è stato bloccato all'inizio del 2020 a causa della pandemia e il primo programma pilota per la ripresa dei viaggi outgoing è stato varato lo scorso 6 febbraio, verso un gruppo di 20 Paesi.","post_title":"Cina: ok dal 15 marzo ai viaggi di gruppo verso altri 40 Paesi, Italia inclusa","post_date":"2023-03-13T14:44:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1678718685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates imprime una nuova accelerata agli investimenti in tecnologia con la sigla di una partnership con la Dubai Future Foundation per il lancio dell'Emirates Centre of Excellence for Aviation Robotics.\r

Un accordo che \"è una pietra miliare nel percorso di innovazione di Emirates Group e rappresenta un passo notevole per l'industria aeronautica - ha commentato Adel Al Redha, chief operating officer del vettore di Dubai -. La nostra partnership con Dubai Future Foundation ci aiuta a realizzare la nostra visione per il futuro dell'aviazione e supporta la visione di Dubai come una delle principali città futuristiche del mondo. Questo ci darà una vera opportunità per trarre vantaggio da una tecnologia in costante evoluzione, permettendoci di espandere l'uso della robotica e delle applicazioni tecnologiche nel nostro percorso verso la soddisfazione del cliente, migliorando l'efficienza operativa. Investire in ricerca e sviluppo in modo mirato ci consentirà di trasformare la nostra attività in modo da entrare nell'era digitale, facendo un uso maggiore dell'intelligenza artificiale, offrendo vantaggi tangibili ai nostri clienti e alle parti interessate e ci permetterà di continuare a essere all'avanguardia\".\r

Emirates Group e Dubai Future Labs assumeranno un ruolo di primo piano nel guidare progetti di ricerca e sviluppo (R&S) incentrati sull'industria, con casi d'uso pratici implementati per poter essere usati a livello globale. Ecear fungerà da spazio di ricerca e sviluppo dedicato a sfruttare la scienza e la tecnologia per risolvere le sfide complesse affrontate dall'industria aeronautica globale.\r

Il Centro esplorerà temi chiave, tra cui l'interazione uomo-robot; movimentazione merci e bagagli; logistica e intralogistica; e standard e regolamenti dell'aviazione. Ecear esplorerà inoltre da vicino l'intersezione tra intelligenza artificiale e robotica, comprese le potenziali applicazioni per l'Intelligenza Artificiale generativa e la biometria.","post_title":"Emirates in allungo sul futuro apre un centro di eccellenza per la robotica aeronautica","post_date":"2023-03-13T12:42:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678711337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cambogia conta su un 2023 che riporterà il volume dei flussi turistici vicino ai livelli pre-pandemia. Il Paese si è lasciato alle spalle il periodo più critico e già nel 2022 l'industria turistica ha realizzato 1,41 miliardi di dollari di entrate lorde, un indicatore positivo secondo il Dipartimento del Turismo, che rappresenta un aumento del 669% rispetto al dato del 2021.\r

\r

Le prospettive odierne sono ancor più positive, specie considerando la crescita dei collegamenti aerei internazionale e in particolare di quelli provenienti dalla Cina, un mercato strategico per il turismo cambogiano, che ha iniziato a crescere dopo l'allentamento delle restrizioni di viaggio legate al Covid-19.\r

\r

Secondo le stime del Ministero del Turismo, nel 2022 il Paese ha accolto 2,28 milioni di turisti internazionali, con un aumento del 1.058% rispetto all'anno precedente. Inoltre, l'anno scorso l'industria del turismo ha generato il 3,6% del Pil. Per quest'anno si prevede che il Paese attrarrà 4 milioni di turisti internazionali, di cui \"tra 800.000 e 1 milione di turisti cinesi\", ha dichiarato il ministro del Turismo Thong Khon. Un maggior numero di turisti stranieri è attesto quest'anno dai Paesi Asean in quanto la Cambogia ospiterà i Giochi del Sud-est asiatico (Sea Games) e gli Asean Para Games a maggio.\r

\r

Nel 2019 il Paese aveva totalizzato 6,61 milioni di arrivi internazionali, producendo 4,92 miliardi di dollari di entrate totali.\r

\r

","post_title":"La Cambogia punta ai 4 milioni di arrivi internazionali nel 2023","post_date":"2023-03-13T11:18:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678706314000]}]}}