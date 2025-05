Repubblica Dominicana in crescita. Ad aprile più di 1 milione di visitatori Il turismo nella Repubblica Dominicana continua a registrare una crescita sostenuta, con 1.020.646 visitatori nel solo mese di aprile, pari a un aumento del 7% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Lo ha riferito il ministro del turismo, David Collado , presentando per la prima volta i dati statistici del settore da Santiago de los Caballeros . Il funzionario ha osservato che l’arrivo di 1.020.646 visitatori ad aprile rappresenta un aumento del 7% rispetto allo stesso mese del 2024, del 18% rispetto al 2023 e del 55% rispetto al 2019. Il ministro Collado ha inoltre affermato che nei primi quattro mesi di quest’anno il Paese ha ricevuto 4.369.288 visitatori, un altro record nella storia del turismo dominicano. “Ciò significa che quei 4.369.288 visitatori rappresentano un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, del 17% rispetto al 2023 e del 50% rispetto al 2019. Ditemi che non sono cifre storiche”, ha affermato. Dei 4.369.288 visitatori, ha aggiunto, 3.069.832 sono arrivati ​​via aerea e 1.299.456 via mare. Ha indicato che la classifica degli arrivi via aerea, nel periodo gennaio-aprile, è guidata dall’aeroporto di Punta Cana con il 64%, seguito da Las Américas con il 19%, Cibao con il 9%, Puerto Plata con il 6% e La Romana con il 2%. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_355923" align="alignleft" width="300"] Elisabetta Fabri[/caption] Confindustria Alberghi esprime pieno sostegno al regolamento approvato dal Consiglio comunale di Firenze sulle locazioni turistiche brevi. Una misura che va nella direzione giusta per tutelare l’identità della città, la qualità dell’offerta turistica e l’equilibrio tra residenti e visitatori. “Firenze compie una scelta coraggiosa, rispondendo con responsabilità a un’esigenza concreta del territorio. Di fronte a uno sviluppo incontrollato degli affitti brevi che rischia di svuotare i centri storici e snaturare le città, il Comune ha deciso di intervenire per preservare l’autenticità del tessuto urbano e garantire un turismo sostenibile – dichiara Elisabetta Fabri, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.” La decisione di Firenze arriva dopo la sentenza n. 2928/2025 del Consiglio di Stato che ha annullato un provvedimento simile adottato dal Comune di Sirmione, ponendo limiti alle possibilità di intervento degli enti locali. Tuttavia, la scelta del capoluogo toscano rappresenta un’importante presa di posizione in difesa della città, dei suoi abitanti e della sua attrattività. “Riconosciamo che a livello nazionale sia stato già fatto molto e senza gli interventi previsti sino ad oggi la situazione sarebbe rimasta allo stallo, ma occorre un ulteriore passaggio. Auspichiamo in una norma nazionale che, laddove necessario, fornisca strumenti ai Sindaci per regolamentare il fenomeno in base alle specifiche esigenze del territorio, anche alla luce della disponibilità dei dati monitorati dalla Banca Dati Strutture Ricettive e dal Codice Identificativo Nazionale – prosegue la Presidente Fabri.” “Non siamo per il turismo a tutti i costi, ma per un turismo sostenibile che nutra le nostre città. Preservare la vivibilità del Paese è un dovere verso i cittadini e verso il settore stesso. Le destinazioni di successo sono quelle capaci di offrire autenticità, relazioni umane e scambio culturale tra residenti e viaggiatori in un contesto servito da infrastrutture e servizi adeguati. Dobbiamo invece contrastare il fenomeno della desertificazione perché l’attrattività e la sostenibilità dei nostri centri dipendono da un equilibrio virtuoso che rende possibile l’incontro e apre il dialogo tra abitanti e visitatori. Un legame che fa del turismo di qualità un motore di crescita, capace di arricchirci attraverso l’incontro tra culture diverse, un valore che non possiamo permetterci di perdere. Senza questo scambio e senza la vita quotidiana dei quartieri, le città perdono la loro anima e il fascino autentico della dolce vita, tanto apprezzato nel mondo – conclude la Fabri.” [post_title] => Confindustria Alberghi a fianco di Firenze sugli affitti brevi [post_date] => 2025-05-07T14:16:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746627416000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_233078" align="alignleft" width="300"] Nell'immagine Cayo Levantado, nella Repubblca Dominicana[/caption] Il turismo nella Repubblica Dominicana continua a registrare una crescita sostenuta, con 1.020.646 visitatori nel solo mese di aprile, pari a un aumento del 7% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo ha riferito il ministro del turismo, David Collado , presentando per la prima volta i dati statistici del settore da Santiago de los Caballeros . Il funzionario ha osservato che l'arrivo di 1.020.646 visitatori ad aprile rappresenta un aumento del 7% rispetto allo stesso mese del 2024, del 18% rispetto al 2023 e del 55% rispetto al 2019. Il ministro Collado ha inoltre affermato che nei primi quattro mesi di quest'anno il Paese ha ricevuto 4.369.288 visitatori, un altro record nella storia del turismo dominicano. "Ciò significa che quei 4.369.288 visitatori rappresentano un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, del 17% rispetto al 2023 e del 50% rispetto al 2019. Ditemi che non sono cifre storiche", ha affermato. Dei 4.369.288 visitatori, ha aggiunto, 3.069.832 sono arrivati ​​via aerea e 1.299.456 via mare. Ha indicato che la classifica degli arrivi via aerea, nel periodo gennaio-aprile, è guidata dall'aeroporto di Punta Cana con il 64%, seguito da Las Américas con il 19%, Cibao con il 9%, Puerto Plata con il 6% e La Romana con il 2%. [post_title] => Repubblica Dominicana in crescita. Ad aprile più di 1 milione di visitatori [post_date] => 2025-05-07T11:31:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746617477000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489954 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_428944" align="alignleft" width="300"] Pierroberto Folgiero[/caption] Vard, controllata norvegese del gruppo Fincantieri, ha firmato un nuovo contratto per la progettazione e costruzione di una Commissioning Service Operation Vessel (Csov) con Dong Fang Offshore (Dfo), uno dei maggiori fornitori di unità di supporto offshore nella regione dell’Asia-Pacifico. L'accordo rappresenta l'esercizio di un'opzione prevista nel contratto siglato ad aprile con Dfo per una nave Offshore Subsea Construction (Oscv). Si tratta della terza unità Csov che Vard costruirà per questo cliente, dopo le prime due ordinate nel maggio 2024. La nuova unità sarà basata sul design Vard 4 39, appositamente concepito per Dfo, con una piattaforma altamente versatile e attrezzata per operazioni di supporto sostenibile ai parchi eolici, sia durante le fasi di servizio che di installazione. Progettata per garantire la massima flessibilità per le future esigenze operative, la nave si distinguerà per il ridotto impatto ambientale grazie a impianti di propulsione e macchinari ad alta efficienza, elevate capacità di manovrabilità in mare, stabilità e un'elevata precisione nel mantenimento della posizione. e ha la possibilità di installare un sistema modulare per la riparazione di cavi in fibra ottica e cavi di alimentazione. La nave sarà costruita, allestita e consegnata presso il cantiere Vard di Vung Tau in Vietnam, con consegna prevista nel primo trimestre del 2028. "Questo accordo sottolinea il nostro ruolo di leader globale nella cantieristica navale, sempre più considerata come leva geopolitica strategica. La nostra presenza in Vietnam dimostra la competitività di Fincantieri nel mercato asiatico, dove vediamo un significativo potenziale di crescita", commenta Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri. [post_title] => Fincantieri attraverso Vard firma un nuovo contratto con Dong Fang Offshore [post_date] => 2025-05-07T11:25:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746617155000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489929 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un primo trimestre 2025 che centra un "record assoluto” per i flussi di visitatori in Turchia: la destinazione ha infatti accolto tra gennaio e marzo 8,844 milioni di visitatori internazionali, registrando 9,5 miliardi di dollari di entrate turistiche. Un risultato che, spiega Go Turkiye, “conferma la crescente posizione della Turchia sulla scena turistica mondiale”. E per fine 2025 il Paese punta a 65 milioni di visitatori e 64 miliardi di dollari di entrate, dopo che nel 2024 ha totalizzato 62,2 milioni di visitatori e generato entrate per 58,5 miliardi di dollari. Tra i maggiori mercati idi provenienza dei viaggiatori a inizio 2025 figurano l'Iran (733.000 visitatori) e la Russia (601.000), seguiti da Germania, Bulgaria e Regno Unito. La durata media del soggiorno è di 11 notti. L'espansione dell'aeroporto di Istanbul fa parte di questa spinta alla crescita e proprio lo scorso aprile lo scalo ha avviato il funzionamento simultaneo di tre piste indipendenti. È il primo aeroporto in Europa a offrire un tale sistema. Istanbul spera di aumentare la capacità annuale del suo aeroporto a 120 milioni di passeggeri entro la fine del 2025. «I dati del primo trimestre, con un aumento del 5,6% delle entrate turistiche, confermano che siamo sulla strada giusta» sottolinea Mehmet Nuri Ersoy, Ministro della Cultura e del Turismo della Turchia. [post_title] => Turchia da record nel primo trimestre 2025, con oltre 8,84 milioni di visitatori [post_date] => 2025-05-06T14:48:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746542934000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli utili di Airbnb sono crollati all'inizio del 2025, con una diminuzione del 42% nel primo trimestre. Secondo i dati forniti dall'azienda stessa, tra gennaio e marzo ha raggiunto i 154 milioni di dollari, ben al di sotto dei 264 milioni di dollari dello stesso periodo del 2024. Tale riduzione è attribuibile principalmente all'aumento delle spese relative alla remunerazione basata su azioni, dovuto all'espansione della forza lavoro, osserva la società. Si riferisce anche al deprezzamento degli investimenti e alla diminuzione dei redditi da interessi. Analogamente, anche l'Ebitida rettificato è diminuito di 417 milioni di dollari. Secondo Airbnb, questo risultato è leggermente inferiore alla cifra di 424 milioni di dollari del 2024, in quanto è stato influenzato da fattori di calendario e dagli investimenti nello sviluppo dei prodotti in questo trimestre. Ricavi D'altro canto, i ricavi sono aumentati del 6%, raggiungendo i 2,3 miliardi di dollari, rispetto ai 2,1 miliardi di dollari del primo trimestre dell'anno scorso. Questa crescita è stata trainata principalmente dall'aumento dei pernottamenti, ma è stata anche influenzata da un leggero calo della tariffa media giornaliera. Nonostante il crollo degli utili, il ceo di Airbnb Brian Chesky continua a proclamare la sua forza. «I nostri risultati dimostrano l'adattabilità del nostro modello: qualunque cosa accada nel mondo, le persone continuano a scegliere Airbnb. Ci siamo concentrati sulla crescita a lungo termine e ci stiamo preparando per la fase successiva, quando ci espanderemo oltre il settore degli alloggi». [post_title] => Airbnb: utili in discesa libera del 42% nel primo trimestre [post_date] => 2025-05-06T11:10:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746529833000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489857 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_400697" align="alignleft" width="300"] Mario Zanetti[/caption] «Vi ringrazio per il lavoro che fate ogni giorno, dell’impegno e della passione con cui vendete una crociera Costa e accompagnate l’ospite alla scoperta dell’esperienza che vivrà salendo sulle nostre navi!» ha esordito Mario Zanetti, ad di Costa Crociere, collegandosi con i 1500 ospiti della ConnAction di Welcome Travel Group a Casablanca e ribadendo l’importanza della collaborazione con il network di agenzie e professionisti. Ha poi analizzato un settore in evoluzione: «Stiamo assistendo a un cambiamento nello stile di vita del consumatore: si dà molto più valore alle esperienze che facciamo, rispetto all'acquisto di beni materiali. Costa Crociere ha anticipato questo trend lavorando con impegno e ideando le Sea Destinations: momenti unici da vivere a bordo, celebrando le mete iconiche della rotta che si sta percorrendo. Sono destinazioni sempre più apprezzate dai nostri ospiti, che consentono di vivere appieno momenti che la prospettiva del mare rende unici». Zanetti ha poi sottolineato il costante impegno di Costa Crociere nel miglioramento del suo prodotto: «Continuiamo a lavorare su un revamping dell'esperienza f&b, su nuovi show, nuovi elementi di intrattenimento e anche sugli shop a bordo». Proseguono poi gli investimenti sulla flotta: «Quest'anno Costa Smeralda sarà sottoposta a un importante lavoro di restyling, come anche Costa Serena e Costa Fortuna. Questi investimenti fanno parte di una strategia di costruzione di Valore che parte dalle esigenze dell'ospite e favorisce un percorso di crescita fondato sulla Qualità. La Qualità dell'esperienza è il driver principale della crescita dell'azienda e quindi del fatturato». Zanetti si è poi rivolto alla platea degli ospiti del grande evento promosso da Welcome Travel Group: «La ConnAction, la connessione tra tutti noi, auspicata qui a Casablanca è una strategia che prevede una continua evoluzione e innovazione. Una connessione che conduce a iniziative tagliate e cucite proprio sul nostro rapporto, su quello che vi lega alla nostra azienda, ai nostri prodotti e alle nostre persone. Questo è il nostro impegno più grande, più importante. - ha concluso - Continuare a lavorare per essere uniti, per costruire insieme valore e sviluppare le vostre capacità e potenzialità, perché la rete agenziale è il nostro principale e più importante canale di vendita» Chiara Ambrosioni [post_title] => Zanetti racconta l’impegno di Costa Crociere: proposta che si rinnova e il sostegno della rete agenziale [post_date] => 2025-05-06T10:23:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746526995000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489861 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è ottimismo in casa Ita Airways, con l'approvazione del progetto di bilancio 2024 che porta con sé una serie di indicatori positivi. In primis, l'ebit che con 3 milioni di euro rappresenta il primo positivo della compagnia, nonché un traguardo centrato in anticipo rispetto alle previsioni del Piano industriale (e senza i benefici delle sinergie con il Gruppo Lufthansa) grazie a performance operative e commerciali positive. Resta in negativo l'ultima riga del bilancio, con una perdita di 227 milioni di euro, che la compagnia spiega essere «significativamente influenzata dagli effetti negativi dell'adeguamento contabile dei debiti e crediti in valuta estera ai tassi di cambio di fine anno, oltre che dagli oneri finanziari associati ai contratti di leasing relativi al piano di ammodernamento e incremento della flotta». I ricavi totali hanno raggiunto i 3,1 miliardi di euro (+26% sul 2023) di cui 2,7 miliardi di euro derivanti dal business del traffico passeggeri (+26%); i passeggeri trasportai sono stati circa 18 milioni, pari ad un aumento del +19% sul 2023). La quota di fatturato sui voli di lungo raggio è stata pari a 1,36 miliardi di euro, 770 miliardi sui voli domestici e 590 milioni su quelli internazionali. Il load factor medio si è attestato all’81%. Rotta verso il pareggio di bilancio «Il bilancio approvato dimostra una notevole crescita di Ita nel 2024, testimoniata dal raggiungimento dell’ebit positivo per la prima volta nella storia della compagnia - afferma Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale Ita Airways -. I risultati operativi dell’anno sono frutto del notevole impegno profuso dalle persone di Ita che hanno contribuito in maniera decisiva nel complesso passaggio dalla fase di start up a quella di sviluppo e consolidamento delle attività operative della società. In base a questo solido risultato, è plausibile raggiungere anche un pareggio sostenibile del risultato netto grazie alle sinergie con il gruppo Lufthansa». A corroborare le stime positive sono poi i dati del primo trimestre 2025, «che registra una crescita dei principali indicatori, con ricavi per circa 600 milioni (+15% sui primi tre mesi del 2024), 3,7 milioni di passeggeri trasportati (+1%) e 81% di load factor (+4 p.p.)». Commentando i numeri Eberhart ha ricordato che l’obiettivo fissato per Ita corrisponde a quello individuato per tutti i vettori del gruppo Lufthansa e cioè arrivare ad avere un margine ebit di almeno l’8% all’anno. «È con questo dato che una compagnia aerea può crescere e fare investimenti». L'ad ha anche puntualizzato che Ita dovrà aumentare la propria quota di mercato a Roma Fiumicino, passando «dall’attuale 15 al 30%» entro il 2030. [post_title] => Ita Airways centra il primo ebit positivo. «Plausibile il pareggio di bilancio» [post_date] => 2025-05-06T09:48:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746524929000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' ancora più il segno che contraddistingue l'andamento del traffico passeggeri del sistema aeroportuale pugliese. Nei primi quattro mesi di quest’anno, infatti, gli scali di Bari, Brindisi e Foggia hanno registrato 2.927.000 passeggeri, pari ad una crescita del +13,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel dettaglio i passeggeri di linea nazionale sono stati 1.768.651 pari all’8,8% rispetto ai primi quattro mesi del 2024; ancora più sensibile la crescita del traffico di linea internazionale che con 1.540.019 passeggeri cresce del 21,7% rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno; più che triplicati, infine i passeggeri charter internazionali che nel periodo in esame sono stati 14.532. "La fotografia di questi primi quattro mesi dell’anno - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - è la giusta risposta all’incessante lavoro svolto da Aeroporti di Puglia e dalla Regione sino ad oggi. Continueremo a investire in infrastrutture, sostenibilità e innovazione per garantire ai passeggeri un’esperienza sempre più efficiente e confortevole. Il nostro impegno sarà sempre costante affinché gli aeroporti pugliesi non siano solo porte di accesso al territorio, ma anche motori di sviluppo dell’intera regione. La Puglia, infatti ancora una volta si conferma destinazione turistica strategica”. [post_title] => Aeroporti di Puglia: traffico passeggeri a +13,9% nel primo quadrimestre [post_date] => 2025-05-05T12:54:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746449647000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per la prima convention firmata Ávoris Corporación Empresarial, che si è svolta nei giorni scorsi al PortAventura World. All'insegna del motto “Universo Ávoris, il viaggio che segnerà il futuro”, oltre mille professionisti, tra dipendenti, partner e alleati strategici, si sono dati appuntamento in un incontro che ha ampiamente superato le aspettative del gruppo, sia in termini di coinvolgimento che di approfondimento dei contenuti. La convention ha combinato spazi di analisi, tecnologia, cultura aziendale e ispirazione in un formato dinamico e partecipativo. Le giornate hanno rispecchiato la maturità organizzativa di Ávoris e l'impegno condiviso con la sua visione del futuro come ecosistema turistico globale. Messaggio focale della convention è stato quello che ha messo in chiaro la volontà del gruppo di puntare alla crescita in nuovi mercati. Ciò riflette il motivo per cui Ávoris, con il marchio Travelplan, ha iniziato a commercializzare i propri prodotti sul mercato italiano, con la prima offerta di rilievo per i Caraibi, il Costa Rica e partenze garantite dagli aeroporti italiani via Madrid. Travelplan sta attualmente presentando la propria offerta commerciale con il team locale italiano in tutto il Paese. ; e Juan Carlos González, direttore generale del gruppo. Al termine della convention, Vicente Fenollar ha commentato: “Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale per Ávoris, un momento in cui abbiamo ribadito la nostra ambizione e l'impegno collettivo di tutti coloro che fanno parte della divisione viaggi del Gruppo Barceló - ha commentato Vicente Fenollar, presidente esecutivo di Ávoris -. La convention non solo ci ha permesso di progredire nella progettazione del nostro futuro, ma anche di consolidare i valori di innovazione, talento e lavoro di squadra che ci contraddistinguono. È stato incredibile vedere il coinvolgimento degli oltre mille professionisti che hanno partecipato e siamo convinti che questo slancio ci porterà a continuare a guidare la trasformazione del turismo”. "Siamo riusciti non solo ad allineare le nostre visioni e i nostri obiettivi, ma anche a rafforzare i legami tra i team, i nostri partner e i nostri alleati strategici - ha concluso Juan Carlos González, direttore generale del gruppo (nella foto) -. Quello che abbiamo vissuto in questi giorni è solo l'inizio di ciò che ci aspetta. Siamo più uniti che mai nella nostra missione di continuare a guidare il settore con innovazione e impegno verso l'eccellenza”. [post_title] => Avoris sull'Italia: primi prodotti Travelplan su Caraibi e Costa Rica [post_date] => 2025-05-05T12:01:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746446468000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "repubblica dominicana crescita" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":32,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2880,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_355923\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elisabetta Fabri[/caption]\r

\r

Confindustria Alberghi esprime pieno sostegno al regolamento approvato dal Consiglio comunale di Firenze sulle locazioni turistiche brevi. Una misura che va nella direzione giusta per tutelare l’identità della città, la qualità dell’offerta turistica e l’equilibrio tra residenti e visitatori.\r

\r

“Firenze compie una scelta coraggiosa, rispondendo con responsabilità a un’esigenza concreta del territorio. Di fronte a uno sviluppo incontrollato degli affitti brevi che rischia di svuotare i centri storici e snaturare le città, il Comune ha deciso di intervenire per preservare l’autenticità del tessuto urbano e garantire un turismo sostenibile – dichiara Elisabetta Fabri, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.”\r

\r

La decisione di Firenze arriva dopo la sentenza n. 2928/2025 del Consiglio di Stato che ha annullato un provvedimento simile adottato dal Comune di Sirmione, ponendo limiti alle possibilità di intervento degli enti locali. Tuttavia, la scelta del capoluogo toscano rappresenta un’importante presa di posizione in difesa della città, dei suoi abitanti e della sua attrattività.\r

\r

“Riconosciamo che a livello nazionale sia stato già fatto molto e senza gli interventi previsti sino ad oggi la situazione sarebbe rimasta allo stallo, ma occorre un ulteriore passaggio. Auspichiamo in una norma nazionale che, laddove necessario, fornisca strumenti ai Sindaci per regolamentare il fenomeno in base alle specifiche esigenze del territorio, anche alla luce della disponibilità dei dati monitorati dalla Banca Dati Strutture Ricettive e dal Codice Identificativo Nazionale – prosegue la Presidente Fabri.”\r

\r

“Non siamo per il turismo a tutti i costi, ma per un turismo sostenibile che nutra le nostre città. Preservare la vivibilità del Paese è un dovere verso i cittadini e verso il settore stesso. Le destinazioni di successo sono quelle capaci di offrire autenticità, relazioni umane e scambio culturale tra residenti e viaggiatori in un contesto servito da infrastrutture e servizi adeguati. Dobbiamo invece contrastare il fenomeno della desertificazione perché l’attrattività e la sostenibilità dei nostri centri dipendono da un equilibrio virtuoso che rende possibile l’incontro e apre il dialogo tra abitanti e visitatori.\r

\r

Un legame che fa del turismo di qualità un motore di crescita, capace di arricchirci attraverso l’incontro tra culture diverse, un valore che non possiamo permetterci di perdere. Senza questo scambio e senza la vita quotidiana dei quartieri, le città perdono la loro anima e il fascino autentico della dolce vita, tanto apprezzato nel mondo – conclude la Fabri.” \r

\r

\r

\r

","post_title":"Confindustria Alberghi a fianco di Firenze sugli affitti brevi","post_date":"2025-05-07T14:16:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746627416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_233078\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nell'immagine Cayo Levantado, nella Repubblca Dominicana[/caption]\r

\r

Il turismo nella Repubblica Dominicana continua a registrare una crescita sostenuta, con 1.020.646 visitatori nel solo mese di aprile, pari a un aumento del 7% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.\r

\r

Lo ha riferito il ministro del turismo, David Collado , presentando per la prima volta i dati statistici del settore da Santiago de los Caballeros .\r

\r

Il funzionario ha osservato che l'arrivo di 1.020.646 visitatori ad aprile rappresenta un aumento del 7% rispetto allo stesso mese del 2024, del 18% rispetto al 2023 e del 55% rispetto al 2019.\r

\r

Il ministro Collado ha inoltre affermato che nei primi quattro mesi di quest'anno il Paese ha ricevuto 4.369.288 visitatori, un altro record nella storia del turismo dominicano.\r

\r

\"Ciò significa che quei 4.369.288 visitatori rappresentano un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, del 17% rispetto al 2023 e del 50% rispetto al 2019. Ditemi che non sono cifre storiche\", ha affermato.\r

\r

Dei 4.369.288 visitatori, ha aggiunto, 3.069.832 sono arrivati ​​via aerea e 1.299.456 via mare.\r

\r

Ha indicato che la classifica degli arrivi via aerea, nel periodo gennaio-aprile, è guidata dall'aeroporto di Punta Cana con il 64%, seguito da Las Américas con il 19%, Cibao con il 9%, Puerto Plata con il 6% e La Romana con il 2%.","post_title":"Repubblica Dominicana in crescita. Ad aprile più di 1 milione di visitatori","post_date":"2025-05-07T11:31:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746617477000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_428944\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pierroberto Folgiero[/caption]\r

\r

Vard, controllata norvegese del gruppo Fincantieri, ha firmato un nuovo contratto per la progettazione e costruzione di una Commissioning Service Operation Vessel (Csov) con Dong Fang Offshore (Dfo), uno dei maggiori fornitori di unità di supporto offshore nella regione dell’Asia-Pacifico.\r

\r

L'accordo rappresenta l'esercizio di un'opzione prevista nel contratto siglato ad aprile con Dfo per una nave Offshore Subsea Construction (Oscv). Si tratta della terza unità Csov che Vard costruirà per questo cliente, dopo le prime due ordinate nel maggio 2024.\r

\r

La nuova unità sarà basata sul design Vard 4 39, appositamente concepito per Dfo, con una piattaforma altamente versatile e attrezzata per operazioni di supporto sostenibile ai parchi eolici, sia durante le fasi di servizio che di installazione. Progettata per garantire la massima flessibilità per le future esigenze operative, la nave si distinguerà per il ridotto impatto ambientale grazie a impianti di propulsione e macchinari ad alta efficienza, elevate capacità di manovrabilità in mare, stabilità e un'elevata precisione nel mantenimento della posizione. e ha la possibilità di installare un sistema modulare per la riparazione di cavi in fibra ottica e cavi di alimentazione.\r

\r

La nave sarà costruita, allestita e consegnata presso il cantiere Vard di Vung Tau in Vietnam, con consegna prevista nel primo trimestre del 2028.\r

\r

\"Questo accordo sottolinea il nostro ruolo di leader globale nella cantieristica navale, sempre più considerata come leva geopolitica strategica. La nostra presenza in Vietnam dimostra la competitività di Fincantieri nel mercato asiatico, dove vediamo un significativo potenziale di crescita\", commenta Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri.","post_title":"Fincantieri attraverso Vard firma un nuovo contratto con Dong Fang Offshore","post_date":"2025-05-07T11:25:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746617155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489929","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo trimestre 2025 che centra un \"record assoluto” per i flussi di visitatori in Turchia: la destinazione ha infatti accolto tra gennaio e marzo 8,844 milioni di visitatori internazionali, registrando 9,5 miliardi di dollari di entrate turistiche. \r

\r

Un risultato che, spiega Go Turkiye, “conferma la crescente posizione della Turchia sulla scena turistica mondiale”. E per fine 2025 il Paese punta a 65 milioni di visitatori e 64 miliardi di dollari di entrate, dopo che nel 2024 ha totalizzato 62,2 milioni di visitatori e generato entrate per 58,5 miliardi di dollari. \r

\r

Tra i maggiori mercati idi provenienza dei viaggiatori a inizio 2025 figurano l'Iran (733.000 visitatori) e la Russia (601.000), seguiti da Germania, Bulgaria e Regno Unito. La durata media del soggiorno è di 11 notti. \r

\r

L'espansione dell'aeroporto di Istanbul fa parte di questa spinta alla crescita e proprio lo scorso aprile lo scalo ha avviato il funzionamento simultaneo di tre piste indipendenti. È il primo aeroporto in Europa a offrire un tale sistema. \r

\r

Istanbul spera di aumentare la capacità annuale del suo aeroporto a 120 milioni di passeggeri entro la fine del 2025. «I dati del primo trimestre, con un aumento del 5,6% delle entrate turistiche, confermano che siamo sulla strada giusta» sottolinea Mehmet Nuri Ersoy, Ministro della Cultura e del Turismo della Turchia.","post_title":"Turchia da record nel primo trimestre 2025, con oltre 8,84 milioni di visitatori","post_date":"2025-05-06T14:48:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746542934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli utili di Airbnb sono crollati all'inizio del 2025, con una diminuzione del 42% nel primo trimestre. Secondo i dati forniti dall'azienda stessa, tra gennaio e marzo ha raggiunto i 154 milioni di dollari, ben al di sotto dei 264 milioni di dollari dello stesso periodo del 2024.\r

\r

Tale riduzione è attribuibile principalmente all'aumento delle spese relative alla remunerazione basata su azioni, dovuto all'espansione della forza lavoro, osserva la società. Si riferisce anche al deprezzamento degli investimenti e alla diminuzione dei redditi da interessi.\r

\r

Analogamente, anche l'Ebitida rettificato è diminuito di 417 milioni di dollari. Secondo Airbnb, questo risultato è leggermente inferiore alla cifra di 424 milioni di dollari del 2024, in quanto è stato influenzato da fattori di calendario e dagli investimenti nello sviluppo dei prodotti in questo trimestre.\r

Ricavi\r

D'altro canto, i ricavi sono aumentati del 6%, raggiungendo i 2,3 miliardi di dollari, rispetto ai 2,1 miliardi di dollari del primo trimestre dell'anno scorso. Questa crescita è stata trainata principalmente dall'aumento dei pernottamenti, ma è stata anche influenzata da un leggero calo della tariffa media giornaliera.\r

\r

Nonostante il crollo degli utili, il ceo di Airbnb Brian Chesky continua a proclamare la sua forza. «I nostri risultati dimostrano l'adattabilità del nostro modello: qualunque cosa accada nel mondo, le persone continuano a scegliere Airbnb. Ci siamo concentrati sulla crescita a lungo termine e ci stiamo preparando per la fase successiva, quando ci espanderemo oltre il settore degli alloggi».","post_title":"Airbnb: utili in discesa libera del 42% nel primo trimestre","post_date":"2025-05-06T11:10:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1746529833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

[caption id=\"attachment_400697\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mario Zanetti[/caption]\r

\r

«Vi ringrazio per il lavoro che fate ogni giorno, dell’impegno e della passione con cui vendete una crociera Costa e accompagnate l’ospite alla scoperta dell’esperienza che vivrà salendo sulle nostre navi!» ha esordito Mario Zanetti, ad di Costa Crociere, collegandosi con i 1500 ospiti della ConnAction di Welcome Travel Group a Casablanca e ribadendo l’importanza della collaborazione con il network di agenzie e professionisti. Ha poi analizzato un settore in evoluzione:\r

\r

«Stiamo assistendo a un cambiamento nello stile di vita del consumatore: si dà molto più valore alle esperienze che facciamo, rispetto all'acquisto di beni materiali. Costa Crociere ha anticipato questo trend lavorando con impegno e ideando le Sea Destinations: momenti unici da vivere a bordo, celebrando le mete iconiche della rotta che si sta percorrendo. Sono destinazioni sempre più apprezzate dai nostri ospiti, che consentono di vivere appieno momenti che la prospettiva del mare rende unici».\r

\r

Zanetti ha poi sottolineato il costante impegno di Costa Crociere nel miglioramento del suo prodotto: «Continuiamo a lavorare su un revamping dell'esperienza f&b, su nuovi show, nuovi elementi di intrattenimento e anche sugli shop a bordo». Proseguono poi gli investimenti sulla flotta: «Quest'anno Costa Smeralda sarà sottoposta a un importante lavoro di restyling, come anche Costa Serena e Costa Fortuna. Questi investimenti fanno parte di una strategia di costruzione di Valore che parte dalle esigenze dell'ospite e favorisce un percorso di crescita fondato sulla Qualità. La Qualità dell'esperienza è il driver principale della crescita dell'azienda e quindi del fatturato».\r

\r

Zanetti si è poi rivolto alla platea degli ospiti del grande evento promosso da Welcome Travel Group: «La ConnAction, la connessione tra tutti noi, auspicata qui a Casablanca è una strategia che prevede una continua evoluzione e innovazione. Una connessione che conduce a iniziative tagliate e cucite proprio sul nostro rapporto, su quello che vi lega alla nostra azienda, ai nostri prodotti e alle nostre persone. Questo è il nostro impegno più grande, più importante. - ha concluso - Continuare a lavorare per essere uniti, per costruire insieme valore e sviluppare le vostre capacità e potenzialità, perché la rete agenziale è il nostro principale e più importante canale di vendita»\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Zanetti racconta l’impegno di Costa Crociere: proposta che si rinnova e il sostegno della rete agenziale","post_date":"2025-05-06T10:23:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746526995000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è ottimismo in casa Ita Airways, con l'approvazione del progetto di bilancio 2024 che porta con sé una serie di indicatori positivi. In primis, l'ebit che con 3 milioni di euro rappresenta il primo positivo della compagnia, nonché un traguardo centrato in anticipo rispetto alle previsioni del Piano industriale (e senza i benefici delle sinergie con il Gruppo Lufthansa) grazie a performance operative e commerciali positive.\r

Resta in negativo l'ultima riga del bilancio, con una perdita di 227 milioni di euro, che la compagnia spiega essere «significativamente influenzata dagli effetti negativi dell'adeguamento contabile dei debiti e crediti in valuta estera ai tassi di cambio di fine anno, oltre che dagli oneri finanziari associati ai contratti di leasing relativi al piano di ammodernamento e incremento della flotta».\r

I ricavi totali hanno raggiunto i 3,1 miliardi di euro (+26% sul 2023) di cui 2,7 miliardi di euro derivanti dal business del traffico passeggeri (+26%); i passeggeri trasportai sono stati circa 18 milioni, pari ad un aumento del +19% sul 2023). La quota di fatturato sui voli di lungo raggio è stata pari a 1,36 miliardi di euro, 770 miliardi sui voli domestici e 590 milioni su quelli internazionali. Il load factor medio si è attestato all’81%.\r

Rotta verso il pareggio di bilancio\r

«Il bilancio approvato dimostra una notevole crescita di Ita nel 2024, testimoniata dal raggiungimento dell’ebit positivo per la prima volta nella storia della compagnia - afferma Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale Ita Airways -. I risultati operativi dell’anno sono frutto del notevole impegno profuso dalle persone di Ita che hanno contribuito in maniera decisiva nel complesso passaggio dalla fase di start up a quella di sviluppo e consolidamento delle attività operative della società. In base a questo solido risultato, è plausibile raggiungere anche un pareggio sostenibile del risultato netto grazie alle sinergie con il gruppo Lufthansa».\r

A corroborare le stime positive sono poi i dati del primo trimestre 2025, «che registra una crescita dei principali indicatori, con ricavi per circa 600 milioni (+15% sui primi tre mesi del 2024), 3,7 milioni di passeggeri trasportati (+1%) e 81% di load factor (+4 p.p.)».\r

Commentando i numeri Eberhart ha ricordato che l’obiettivo fissato per Ita corrisponde a quello individuato per tutti i vettori del gruppo Lufthansa e cioè arrivare ad avere un margine ebit di almeno l’8% all’anno. «È con questo dato che una compagnia aerea può crescere e fare investimenti». L'ad ha anche puntualizzato che Ita dovrà aumentare la propria quota di mercato a Roma Fiumicino, passando «dall’attuale 15 al 30%» entro il 2030. ","post_title":"Ita Airways centra il primo ebit positivo. «Plausibile il pareggio di bilancio»","post_date":"2025-05-06T09:48:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1746524929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ancora più il segno che contraddistingue l'andamento del traffico passeggeri del sistema aeroportuale pugliese. Nei primi quattro mesi di quest’anno, infatti, gli scali di Bari, Brindisi e Foggia hanno registrato 2.927.000 passeggeri, pari ad una crescita del +13,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. \r

\r

Nel dettaglio i passeggeri di linea nazionale sono stati 1.768.651 pari all’8,8% rispetto ai primi quattro mesi del 2024; ancora più sensibile la crescita del traffico di linea internazionale che con 1.540.019 passeggeri cresce del 21,7% rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno; più che triplicati, infine i passeggeri charter internazionali che nel periodo in esame sono stati 14.532. \r

\r

\"La fotografia di questi primi quattro mesi dell’anno - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - è la giusta risposta all’incessante lavoro svolto da Aeroporti di Puglia e dalla Regione sino ad oggi. Continueremo a investire in infrastrutture, sostenibilità e innovazione per garantire ai passeggeri un’esperienza sempre più efficiente e confortevole. Il nostro impegno sarà sempre costante affinché gli aeroporti pugliesi non siano solo porte di accesso al territorio, ma anche motori di sviluppo dell’intera regione. La Puglia, infatti ancora una volta si conferma destinazione turistica strategica”. \r

\r

","post_title":"Aeroporti di Puglia: traffico passeggeri a +13,9% nel primo quadrimestre","post_date":"2025-05-05T12:54:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746449647000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per la prima convention firmata Ávoris Corporación Empresarial, che si è svolta nei giorni scorsi al PortAventura World.\r

\r

All'insegna del motto “Universo Ávoris, il viaggio che segnerà il futuro”, oltre mille professionisti, tra dipendenti, partner e alleati strategici, si sono dati appuntamento in un incontro che ha ampiamente superato le aspettative del gruppo, sia in termini di coinvolgimento che di approfondimento dei contenuti. \r

\r

La convention ha combinato spazi di analisi, tecnologia, cultura aziendale e ispirazione in un formato dinamico e partecipativo. Le giornate hanno rispecchiato la maturità organizzativa di Ávoris e l'impegno condiviso con la sua visione del futuro come ecosistema turistico globale. \r

\r

Messaggio focale della convention è stato quello che ha messo in chiaro la volontà del gruppo di puntare alla crescita in nuovi mercati. Ciò riflette il motivo per cui Ávoris, con il marchio Travelplan, ha iniziato a commercializzare i propri prodotti sul mercato italiano, con la prima offerta di rilievo per i Caraibi, il Costa Rica e partenze garantite dagli aeroporti italiani via Madrid. Travelplan sta attualmente presentando la propria offerta commerciale con il team locale italiano in tutto il Paese. \r

\r

; e Juan Carlos González, direttore generale del gruppo.\r

\r

Al termine della convention, Vicente Fenollar ha commentato: “Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale per Ávoris, un momento in cui abbiamo ribadito la nostra ambizione e l'impegno collettivo di tutti coloro che fanno parte della divisione viaggi del Gruppo Barceló - ha commentato Vicente Fenollar, presidente esecutivo di Ávoris -. La convention non solo ci ha permesso di progredire nella progettazione del nostro futuro, ma anche di consolidare i valori di innovazione, talento e lavoro di squadra che ci contraddistinguono. È stato incredibile vedere il coinvolgimento degli oltre mille professionisti che hanno partecipato e siamo convinti che questo slancio ci porterà a continuare a guidare la trasformazione del turismo”. \r

\r

\"Siamo riusciti non solo ad allineare le nostre visioni e i nostri obiettivi, ma anche a rafforzare i legami tra i team, i nostri partner e i nostri alleati strategici - ha concluso Juan Carlos González, direttore generale del gruppo (nella foto) -. Quello che abbiamo vissuto in questi giorni è solo l'inizio di ciò che ci aspetta. Siamo più uniti che mai nella nostra missione di continuare a guidare il settore con innovazione e impegno verso l'eccellenza”.","post_title":"Avoris sull'Italia: primi prodotti Travelplan su Caraibi e Costa Rica","post_date":"2025-05-05T12:01:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746446468000]}]}}