Repubblica Ceca: nuovi spunti per scoprire il Paese, fra cultura e attività outdoor Nuovi pacchetti, nuovi prodotti di nicchia, nuove idee, per stare al passo coi tempi. E per soddisfare o stuzzicare gli operatori italiani del turismo outgoing. La Repubblica Ceca si presenterà così a Rimini in occasione della prossima edizione del Ttg Travel Experience. Al suo stand (Pad C1 – 63/98) CzechTourism non si limiterà a ribadire le proprie strategie promozionali, ma fornirà una serie di nuove suggestioni pensate ad hoc per il mercato italiano. Tour operator e agenti di viaggio saranno quindi ancora una volta coadiuvati nel perfezionare o arricchire la propria offerta estera. Forte di un’offerta classic ampissima e di alto livello, che proprio per la sua intensità e unicità, non passa mai di moda e non smette di affascinare, CzechTourism parte dall’evergreen per elaborare nuove proposte, sempre più in chiave esperienziale. Lungi dallo stancare e venir sorpassati, storia e cultura in Cechia si rinnovano, trasformandosi in pretesti per esperienze indimenticabili. Tra monumenti storici, castelli, antiche tradizioni e siti Unesco da una parte, una ricca gastronomia, fiumi di birre e vini, artigianato prezioso e folklore dall’altra, il passato in questo Paese dai mille volti non si scontra, anzi si incontra con il presente e il futuro, disegnati da moderni skyline, città in continua evoluzione, design e designer d’eccellenza, riconversioni industriali e tendenze urban. Ampia scelta anche per la vacanza attiva, dal cicloturismo al trekking, all’hiking o alle semplici passeggiate nei parchi naturali.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431595 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi pacchetti, nuovi prodotti di nicchia, nuove idee, per stare al passo coi tempi. E per soddisfare o stuzzicare gli operatori italiani del turismo outgoing. La Repubblica Ceca si presenterà così a Rimini in occasione della prossima edizione del Ttg Travel Experience. Al suo stand (Pad C1 – 63/98) CzechTourism non si limiterà a ribadire le proprie strategie promozionali, ma fornirà una serie di nuove suggestioni pensate ad hoc per il mercato italiano. Tour operator e agenti di viaggio saranno quindi ancora una volta coadiuvati nel perfezionare o arricchire la propria offerta estera. Forte di un’offerta classic ampissima e di alto livello, che proprio per la sua intensità e unicità, non passa mai di moda e non smette di affascinare, CzechTourism parte dall’evergreen per elaborare nuove proposte, sempre più in chiave esperienziale. Lungi dallo stancare e venir sorpassati, storia e cultura in Cechia si rinnovano, trasformandosi in pretesti per esperienze indimenticabili. Tra monumenti storici, castelli, antiche tradizioni e siti Unesco da una parte, una ricca gastronomia, fiumi di birre e vini, artigianato prezioso e folklore dall’altra, il passato in questo Paese dai mille volti non si scontra, anzi si incontra con il presente e il futuro, disegnati da moderni skyline, città in continua evoluzione, design e designer d’eccellenza, riconversioni industriali e tendenze urban. Ampia scelta anche per la vacanza attiva, dal cicloturismo al trekking, all'hiking o alle semplici passeggiate nei parchi naturali. [post_title] => Repubblica Ceca: nuovi spunti per scoprire il Paese, fra cultura e attività outdoor [post_date] => 2022-10-04T12:10:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664885427000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l'indirizzo di New York, ha aperto in questi giorni a Milano il secondo indirizzo di Casa Cipriani, il brand di boutique hotel in formula club (sullo stile di Soho House, ndr) ispirato all'Harry's bar di Venezia di Giuseppe Cipriani, reso celebre dall'invenzione del Bellini e per aver accolto ospiti abituali del calibro di Ernest Hemingway. La nuova struttura sorge in via Palestro 24, presso l'ex sede della sartoria Campagna di palazzo Bernasconi, e offre un totale di 15 camere, tra cui tre suite, nonché il ristorante Cipriani e il bar Arrigo, aperto dalle 7 alle 23. Tra i servizi, un concierge 24/7 e il maggiordomo dedicato. Presente anche una spa progettata dallo studio Apostoli con grotta salina e crio-terapia, una palestra fitness con stanza yoga e pilates, nonché, all’ultimo piano il celebre club Socialista, progettato da Carlos Almada secondo i canoni di una dimora cubana signorile. Nella migliore tradizione meneghina, l’edificio e l’intensivo progetto di ristrutturazione realizzato da Bms Progetti si svelano e si scoprono soprattutto una volta varcata la soglia di ingresso. L'intera operazione è stata condotta in collaborazione con l'interior designer Michele Bonan, che ha curato le suite, il ristorante, la hall e il bar Arrigo, nonché appunto con lo studio Almada per il club Socialista. La società specializzata in ingegneria acustica, Viva Consulting, ha quindi seguito la progettazione acustica definitiva ed esecutiva, nonché i collaudi in corso d’opera e finale. Ha, inoltre, seguito la previsione di impatto acustico dell’hotel, ovvero di tutti i suoi impianti di trattamento aria a servizio dello stesso, e dell’Arrigo bar, del ristorante e dell’american bar con musica dal vivo. "La cura progettuale, il dettaglio costruttivo si sono spinti laddove mai si era arrivati - spiega Ezio Rendina, fondatore e ceo di Viva Consulting -. Per esempio, abbiamo riversato nelle gronde la stessa quantità di acqua che si avrebbe con la pioggia più forte mai osservata a Milano e abbiamo ascoltato, nelle camere, se fosse udibile lo sciacquio. Abbiamo realizzato, con la tecnologia box in the box la spa al piano interrato, quello più prossimo alla linea metropolitana sotterranea, in modo da rendere inudibile il tipico rombo del transito metropolitano. Durante la costruzione abbiamo svolto sopralluoghi continui per accertarci che tutto fosse realizzato come da progetto. A opera eseguita abbiamo eseguito prove su prove in modo da verificare che nulla ci fosse sfuggito”. [post_title] => A Milano apre Casa Cipriani: hotel-club da 15 camere, ristorante, bar e spa [post_date] => 2022-10-04T11:02:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664881364000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della 42maGiornata Mondiale del Turismo, si è aperta ieri a Roma la seconda edizione del Festival del Turismo Esperienziale, con un format ricco di attività e novità, tese a favorire non solo la promozione ma anche la commercializzazione dell'offerta turistica esperienziale italiana ed internazionale. "Raccontiamo come il mercato si sta adeguando a rispondere in maniera sempre più positiva e aderente alle richieste di nuovo turismo - spiega Nicola Ucci, creatore e organizzatore della manifestazione -. Oggi il visitatore si sente protagonista, prova delle emozioni e questo non è altro che un modo per creare un passaparola positivo". L'evento Nella due giorni, oltre 100 buyers avranno l'opportunità di scoprire l'offerta dei seller ed espositori accreditati e sarà possibile partecipare a workshop, incontri, momenti di networking, tavole rotonde e opportunità formative. Tra gli eventi della prima giornata, la presentazione del libro "Storie di una antica Caupona" con l'imprenditore Francesco Di Martino, Salvatore Visciano, professore e presidente di Skal Pompei, e lo storico Flavio Russo, seguita dall'incontro "I canali di vendita del turismo esperienziale" con Antonino Percario, former president Skal Roma e Paolo Bartolozzi di Hotel GoGo. Le opportunità delle esperienze Il turismo esperienziale risponde alla necessità di ridistribuire i flussi e di destagionalizzare, grazie ad una tipologia di offerta che "è spalmata sul territorio - continua Ucci - e crea appeal con prodotti pluristagionali". Tra i prodotti più gettonati, quelli del turismo all'aria aperta, cicloturismo e trekking, oppure i cammini, non più solo spirituali ma di scoperta delle bellezze naturalistiche, degli aspetti tradizionali, degli usi e costumi dei luoghi attraversati. "Si tratta di un'offerta che, paradossalmente, arricchisce sia la domanda che l'offerta, se ben organizzata", riflette Ucci. Tra i mercati stranieri più interessati al prodotto esperienziale, Ucci evidenzia la richiesta del "mercato nordamericano e nordeuropeo, ma anche il Giappone, grazie all'appeal che questo tipo di mercato ha sui turisti repeaters". Il turismo esperienziale valorizza i territori, anche quelli normalmente poco battuti, e permette di scoprire fino in fondo il territorio, l'ambiente naturale, l'enogastronomia, i piatti tipici, l'artigianato artistico: "Un fenomeno importante - conclude Ucci - che riesce ad attivare nuove economie e nuove figure professionali". [post_title] => Festival del Turismo Esperienziale: l'Italia delle esperienze in scena a Roma [post_date] => 2022-10-04T10:28:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664879325000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si presenta con un catalogo b2b e una app tutta nuova il gruppo Paradise Hotels & Spa al prossimo appuntamento con il Ttg di Rimini, in programma dal 12 al 14 ottobre. Il tutto dopo un'estate oltremodo positiva da più dell'87% di occupazione media, che consentirà alla compagnia toscana di chiudere l'anno con un fatturato di oltre 8 milioni di euro (+32%) sul 2021 e 57.600 presenze totali. "Siamo molto soddisfatti - sottolinea la general manager, Paola Isidori – sia perché tra i nostri ospiti c’è un coefficiente elevatissimo di repeaters, sia perché l’aumento delle presenze è dovuto anche alla crescita delle famiglie straniere e la voglia di viaggiare è tornata dopo due anni di stop forzato: finora dall’estero arrivavano soprattutto coppie, ma la nostra politica di grande attenzione alle famiglie e ai bambini, a cui sono dedicati servizi specifici e attività mirate, ci ha permesso di conquistare una nuova fetta di mercato e di espandere sensibilmente i periodi di apertura". Oltre alla più recente new entry del gruppo, il boutique apartment hotel a Montepuciano, che ha portato a quattro le strutture complessive della compagnia tutte in Toscana, Paradise Hotels approda quindi a Rimini (stand 011, padiglione A5/C5 corsia 1) con una app inedita, con cui i clienti potranno effettuare anche il check-in automatico, nonché con l'ultima edizione del suo catalogo b2b: un manuale per operatori del turismo, utile non solo alla presentazione del gruppo e degli hotel ma anche un vero decalogo per far capire il valore dell’accoglienza Paradise. [post_title] => Nuovo catalogo b2b e nuova app per il gruppo Paradise Hotels & Spa [post_date] => 2022-10-04T10:11:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664878303000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431572 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_431574" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Hegra, ad AlUla[/caption] Dopo le anticipazioni di Leonardo Massa, che lo ha definito "l’itinerario più bello" della stagione invernale di Msc, arriva ora l'annuncio ufficiale del programma delle crociere di Splendida nel mar Rosso: un viaggio di sette notti con 33 escursioni a terra disponibili, tra cui l'aggiunta del Cairo e tre porti d'imbarco a Sokhna Port e Safaga, per Hurghada e Luxor, sempre in Egitto, nonché a Gedda, in Arabia Saudita, per AlUla, e Yanbu. Altro scalo previsto è poi quello di Aqaba, in Giordania, per Petra. La compagnia dà anche la possibilità di vivere un'esperienza di nove notti con il programma Stay&Cruise, grazie a un soggiorno pre-crociera di due notti al Cairo prima del viaggio a bordo della nave. Tra i punti forti del programma, da segnalare la sosta prolungata di 13 ore nel porto di Sokhna, che consentirà di visitare la Grande piramide di Giza, l'unica rimasta tra le Sette meraviglie del mondo antico. In ogni porto sarà peraltro disponibile un programma di escursioni a terra (per un totale di 33, appunto), che consentirà agli ospiti di scoprire ed esplorare incredibili luoghi e attrazioni in questa affascinante parte del mondo. [post_title] => Il programma della Splendida nel mar Rosso. Per Massa la crociera più bella dell'inverno Msc [post_date] => 2022-10-04T09:51:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664877070000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È on air da ieri 2 ottobre sulle primarie emittenti radio nazionali la nuova campagna del gruppo dedicata al brand Best Western. Bwh torna in comunicazione con un flight autunnale in copertura totale di tre settimane, due per singola emittente, fino al 22 ottobre 2022. Undici i canali radio coinvolti nella pianificazione: Rds, Radio 105, Rmc, Virgin, R101, Radio Deejay, Radio Capital, Radio 24, Rtl 102.5, Radio Due Rai e Radio Italia. Oltre agli spot, sono previste anche citazioni durante trasmissioni tra cui Chiamate Roma Triuno Triuno, seguitissimo appuntamento quotidiano con il Trio Medusa su Radio Deejay e negli appuntamenti de La mattina di Radio Capital. Il piano prevede oltre 850 passaggi e circa 130 milioni di contatti lordi. La pianificazione coincide con la partecipazione agli eventi della Travel Week a Rimini: Hospitality Day, Ithic e Ttg. Il soggetto è nuovamente l’Italia, la sua connaturata essenza di opera d’arte da scoprire grazie ai 180 alberghi Best Western in 120 destinazioni in tutto il Paese [post_title] => “L’Italia è un’opera d’arte, scoprila con Best Western”. E' on air la nuova campagna radio Bwh [post_date] => 2022-10-03T12:19:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664799585000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431512 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il brand ha aperto le vendite a inizio di giugno. Troppo presto per stilare un bilancio ad hoc. Ma un primo risultato importante Teorema Vacanza l'ha già ottenuto: mettere ordine nell'offerta tour operating del nostro gruppo". Così il ceo di Volonline, Luigi Deli, a commento della prima estate di attività successiva all'acquisizione del marchio Teorema, ufficializzata lo scorso aprile: "Il primo a godere di tale effetto è stato il nostro to online Volonclick, che ha sostanzialmente quadruplicato i risultati del 2019. Identificare partenze speciali-pacchetti con il marchio Teorema Vacanze ha infatti sostanzialmente permesso alle agenzie di posizionare meglio il core business del dynamic packaging e dell’offerta dei singoli servizi di Volonclick. Molto bene è andata anche la vendita di biglietteria e flight consolidation: un’attività, che stiamo gestendo con il freno tirato per questioni di controllo di gestione, ma che è cresciuta di ben il 30%. Il tailor made, infine, trainato da oceano Indiano e Africa, ma penalizzato dall’Oriente, ha invece registrato sostanzialmente gli stessi risultati del 2019". Sulle performance specifiche di Teorema Vacanza, prosegue Deli, "possiamo dirci comunque sostanzialmente soddisfatti, in quanto a inizio luglio avevamo già venduto tutto il prodotto in vuoto-pieno che avevamo budgettizzato per la business unit originale di Volonclick. Ad agosto abbiamo poi registrato un volume importante di vendite anticipate sulle partenze di Natale/Capodanno e da inizio settembre le prenotazioni Teorema Vacanze sono ripartite molto bene, tanto che a oggi l’unità vanta volumi superiori del 50% rispetto al 2019". Ma le sfide certo non mancano: "Sono veramente molte le incognite macro-economiche che stiamo vivendo (inflazione, finanza, cambio euro-dollaro, problematiche dell’aviazione civile…) - conclude Deli -. Siamo molto preoccupati e stiamo sostanzialmente navigando a vista. La realtà è che, a parte Teorema Vacanze, stiamo registrando ottimi risultati di vendita sotto data, ma al contempo un ritardo molto forte sulle partenze di Natale – Capodanno". [post_title] => Volonline: l'effetto Teorema traina Volonclick, ma preoccupa l'inflazione [post_date] => 2022-10-03T10:19:05+00:00 [category] => Array ( [0] => top-news ) [category_name] => Array ( [0] => Top News ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664792345000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431508 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo 56 anni di storia il gruppo Salentino Caroli Hotels è costretto a gettare la spugna: il caro bollette ha infatti eroso a tal punto le sue marginalità da aver convinto la proprietà a cessare le attività, nonostante il prolungamento della stagione ben oltre i tradizionali confini estivi. Si fermano quindi le cinque strutture del gruppo distribuire tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, mettendo a rischio la posizione dei 275 dipendenti circa della compagnia. Una comunicazione ufficiale, si legge sul Sole 24 Ore, è stata inviata a questo proposito alla prefettura di Lecce dal direttore generale di Caroli Hotels, Attilio Caputo. La sospensione dei servizi alberghieri e di ristorazioni ai nuovi clienti, riporta il documento, è interrotta con decorrenza immediata: "Gli spropositati ed insostenibili costi, che hanno eroso totalmente i margini di profitto, rendono impossibile garantire il prosieguo dell’attività, pur ricorrendo alle opportunità offerte dal sistema creditizio e all’implementazione di impianti fotovoltaici, la cui installazione non è stata ancora autorizzata. Ci auguriamo che un ritorno alla normalità possa far ricreare le condizioni per una riapertura". [post_title] => Il caro bollette fa chiudere il gruppo salentino Caroli Hotels [post_date] => 2022-10-03T10:04:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664791475000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431498 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Proseguono i piani di sviluppo della Emerald Collection, la compagnia di proprietà a 5 stelle lusso lanciata nel 2013 dalla famiglia Scarapicchia, che vanta oltre 40 anni di esperienza nella costruzione e gestione di strutture luxury all-inclusive nell'oceano Indiano, ai Caraibi e nell'Africa orientale. Dopo l'Emerald Maldives Resort & Spa, ha aperto infatti ufficialmente i propri battenti sabato 1° ottobre il Faarufushi Resort & Spa, portando così a due le strutture del gruppo nell'arcipelago. Immerso in una vegetazione lussureggiante e circondato da una laguna privata di 100 ettari con barriera corallina naturale, il nuovo indirizzo Emerald è posizionato su un’isola di 7 ettari, a soli 20 minuti di barca dalla prima proprietà della compagnia. Entrambi membri della collezione The Leading Hotels of the World, i due resort offrono quindi ai viaggiatori l’opportunità di un’esperienza di island hopping deluxe all-inclusive. L'Emerald Faarufushi mette a disposizione degli ospiti 80 lussuose ville indipendenti, cinque ristoranti di cucina internazionale e due bar, la Emerald Spa con otto sale trattamenti immerse fra gli alberi tropicali, un centro sportivo con palestra, campi da tennis e da padel, nonché un programma di attività divertenti ed educative per bambini e ragazzi al Dolphin Kids Club. Fiore all’occhiello dell’offerta è la formula deluxe all-inclusive della Emerald Collection, che comprende sempre nel costo del soggiorno innumerevoli attività sportive acquatiche e di terra, proposte gastronomiche à la carte e una selezione dei migliori vini, birre e spirit internazionali. “Siamo entusiasti di consolidare la nostra presenza alle Maldive con l’apertura dell'Emerald Faarufushi Resort & Spa – afferma Aldo Scarapicchia, partner & managing director della compagnia –. La nuova proprietà ci permetterà di integrare l’offerta per gli ospiti offrendo ulteriori 80 soluzioni di soggiorno indipendenti fra beach e water villa, di cui 70 dotate di piscina privata. Tutte le sistemazioni sono progettate per accogliere comodamente sia le coppie sia le famiglie con bambini, che restano uno dei segmenti principali per il nostro gruppo”. E le novità della compagnia non finiscono qui, perché per il prossimo 1° dicembre è già prevista l’apertura del nuovo Emerald Zanzibar Resort & Spa in Tanzania. [post_title] => Emerald raddoppia alle maldive con il Faarufushi Resort & Spa. [post_date] => 2022-10-03T09:50:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1664790650000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "repubblica ceca nuovi spunti per scoprire il paese fra cultura e attivita outdoor" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2440,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi pacchetti, nuovi prodotti di nicchia, nuove idee, per stare al passo coi tempi. E per soddisfare o stuzzicare gli operatori italiani del turismo outgoing. La Repubblica Ceca si presenterà così a Rimini in occasione della prossima edizione del Ttg Travel Experience. Al suo stand (Pad C1 – 63/98) CzechTourism non si limiterà a ribadire le proprie strategie promozionali, ma fornirà una serie di nuove suggestioni pensate ad hoc per il mercato italiano. Tour operator e agenti di viaggio saranno quindi ancora una volta coadiuvati nel perfezionare o arricchire la propria offerta estera.\r

\r

Forte di un’offerta classic ampissima e di alto livello, che proprio per la sua intensità e unicità, non passa mai di moda e non smette di affascinare, CzechTourism parte dall’evergreen per elaborare nuove proposte, sempre più in chiave esperienziale. Lungi dallo stancare e venir sorpassati, storia e cultura in Cechia si rinnovano, trasformandosi in pretesti per esperienze indimenticabili. Tra monumenti storici, castelli, antiche tradizioni e siti Unesco da una parte, una ricca gastronomia, fiumi di birre e vini, artigianato prezioso e folklore dall’altra, il passato in questo Paese dai mille volti non si scontra, anzi si incontra con il presente e il futuro, disegnati da moderni skyline, città in continua evoluzione, design e designer d’eccellenza, riconversioni industriali e tendenze urban. Ampia scelta anche per la vacanza attiva, dal cicloturismo al trekking, all'hiking o alle semplici passeggiate nei parchi naturali.","post_title":"Repubblica Ceca: nuovi spunti per scoprire il Paese, fra cultura e attività outdoor","post_date":"2022-10-04T12:10:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1664885427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'indirizzo di New York, ha aperto in questi giorni a Milano il secondo indirizzo di Casa Cipriani, il brand di boutique hotel in formula club (sullo stile di Soho House, ndr) ispirato all'Harry's bar di Venezia di Giuseppe Cipriani, reso celebre dall'invenzione del Bellini e per aver accolto ospiti abituali del calibro di Ernest Hemingway. La nuova struttura sorge in via Palestro 24, presso l'ex sede della sartoria Campagna di palazzo Bernasconi, e offre un totale di 15 camere, tra cui tre suite, nonché il ristorante Cipriani e il bar Arrigo, aperto dalle 7 alle 23. Tra i servizi, un concierge 24/7 e il maggiordomo dedicato. Presente anche una spa progettata dallo studio Apostoli con grotta salina e crio-terapia, una palestra fitness con stanza yoga e pilates, nonché, all’ultimo piano il celebre club Socialista, progettato da Carlos Almada secondo i canoni di una dimora cubana signorile.\r

\r

Nella migliore tradizione meneghina, l’edificio e l’intensivo progetto di ristrutturazione realizzato da Bms Progetti si svelano e si scoprono soprattutto una volta varcata la soglia di ingresso. L'intera operazione è stata condotta in collaborazione con l'interior designer Michele Bonan, che ha curato le suite, il ristorante, la hall e il bar Arrigo, nonché appunto con lo studio Almada per il club Socialista. La società specializzata in ingegneria acustica, Viva Consulting, ha quindi seguito la progettazione acustica definitiva ed esecutiva, nonché i collaudi in corso d’opera e finale. Ha, inoltre, seguito la previsione di impatto acustico dell’hotel, ovvero di tutti i suoi impianti di trattamento aria a servizio dello stesso, e dell’Arrigo bar, del ristorante e dell’american bar con musica dal vivo.\r

\r

\"La cura progettuale, il dettaglio costruttivo si sono spinti laddove mai si era arrivati - spiega Ezio Rendina, fondatore e ceo di Viva Consulting -. Per esempio, abbiamo riversato nelle gronde la stessa quantità di acqua che si avrebbe con la pioggia più forte mai osservata a Milano e abbiamo ascoltato, nelle camere, se fosse udibile lo sciacquio. Abbiamo realizzato, con la tecnologia box in the box la spa al piano interrato, quello più prossimo alla linea metropolitana sotterranea, in modo da rendere inudibile il tipico rombo del transito metropolitano. Durante la costruzione abbiamo svolto sopralluoghi continui per accertarci che tutto fosse realizzato come da progetto. A opera eseguita abbiamo eseguito prove su prove in modo da verificare che nulla ci fosse sfuggito”.\r

\r

","post_title":"A Milano apre Casa Cipriani: hotel-club da 15 camere, ristorante, bar e spa","post_date":"2022-10-04T11:02:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1664881364000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della 42maGiornata Mondiale del Turismo, si è aperta ieri a Roma la seconda edizione del Festival del Turismo Esperienziale, con un format ricco di attività e novità, tese a favorire non solo la promozione ma anche la commercializzazione dell'offerta turistica esperienziale italiana ed internazionale.\r

\r

\"Raccontiamo come il mercato si sta adeguando a rispondere in maniera sempre più positiva e aderente alle richieste di nuovo turismo - spiega Nicola Ucci, creatore e organizzatore della manifestazione -. Oggi il visitatore si sente protagonista, prova delle emozioni e questo non è altro che un modo per creare un passaparola positivo\".\r

\r

L'evento\r

\r

Nella due giorni, oltre 100 buyers avranno l'opportunità di scoprire l'offerta dei seller ed espositori accreditati e sarà possibile partecipare a workshop, incontri, momenti di networking, tavole rotonde e opportunità formative.\r

\r

Tra gli eventi della prima giornata, la presentazione del libro \"Storie di una antica Caupona\" con l'imprenditore Francesco Di Martino, Salvatore Visciano, professore e presidente di Skal Pompei, e lo storico Flavio Russo, seguita dall'incontro \"I canali di vendita del turismo esperienziale\" con Antonino Percario, former president Skal Roma e Paolo Bartolozzi di Hotel GoGo.\r

\r

Le opportunità delle esperienze\r

\r

Il turismo esperienziale risponde alla necessità di ridistribuire i flussi e di destagionalizzare, grazie ad una tipologia di offerta che \"è spalmata sul territorio - continua Ucci - e crea appeal con prodotti pluristagionali\".\r

\r

Tra i prodotti più gettonati, quelli del turismo all'aria aperta, cicloturismo e trekking, oppure i cammini, non più solo spirituali ma di scoperta delle bellezze naturalistiche, degli aspetti tradizionali, degli usi e costumi dei luoghi attraversati. \"Si tratta di un'offerta che, paradossalmente, arricchisce sia la domanda che l'offerta, se ben organizzata\", riflette Ucci.\r

\r

Tra i mercati stranieri più interessati al prodotto esperienziale, Ucci evidenzia la richiesta del \"mercato nordamericano e nordeuropeo, ma anche il Giappone, grazie all'appeal che questo tipo di mercato ha sui turisti repeaters\".\r

\r

Il turismo esperienziale valorizza i territori, anche quelli normalmente poco battuti, e permette di scoprire fino in fondo il territorio, l'ambiente naturale, l'enogastronomia, i piatti tipici, l'artigianato artistico: \"Un fenomeno importante - conclude Ucci - che riesce ad attivare nuove economie e nuove figure professionali\".","post_title":"Festival del Turismo Esperienziale: l'Italia delle esperienze in scena a Roma","post_date":"2022-10-04T10:28:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1664879325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si presenta con un catalogo b2b e una app tutta nuova il gruppo Paradise Hotels & Spa al prossimo appuntamento con il Ttg di Rimini, in programma dal 12 al 14 ottobre. Il tutto dopo un'estate oltremodo positiva da più dell'87% di occupazione media, che consentirà alla compagnia toscana di chiudere l'anno con un fatturato di oltre 8 milioni di euro (+32%) sul 2021 e 57.600 presenze totali. \"Siamo molto soddisfatti - sottolinea la general manager, Paola Isidori – sia perché tra i nostri ospiti c’è un coefficiente elevatissimo di repeaters, sia perché l’aumento delle presenze è dovuto anche alla crescita delle famiglie straniere e la voglia di viaggiare è tornata dopo due anni di stop forzato: finora dall’estero arrivavano soprattutto coppie, ma la nostra politica di grande attenzione alle famiglie e ai bambini, a cui sono dedicati servizi specifici e attività mirate, ci ha permesso di conquistare una nuova fetta di mercato e di espandere sensibilmente i periodi di apertura\".\r

\r

Oltre alla più recente new entry del gruppo, il boutique apartment hotel a Montepuciano, che ha portato a quattro le strutture complessive della compagnia tutte in Toscana, Paradise Hotels approda quindi a Rimini (stand 011, padiglione A5/C5 corsia 1) con una app inedita, con cui i clienti potranno effettuare anche il check-in automatico, nonché con l'ultima edizione del suo catalogo b2b: un manuale per operatori del turismo, utile non solo alla presentazione del gruppo e degli hotel ma anche un vero decalogo per far capire il valore dell’accoglienza Paradise.","post_title":"Nuovo catalogo b2b e nuova app per il gruppo Paradise Hotels & Spa","post_date":"2022-10-04T10:11:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1664878303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431574\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Hegra, ad AlUla[/caption]\r

\r

Dopo le anticipazioni di Leonardo Massa, che lo ha definito \"l’itinerario più bello\" della stagione invernale di Msc, arriva ora l'annuncio ufficiale del programma delle crociere di Splendida nel mar Rosso: un viaggio di sette notti con 33 escursioni a terra disponibili, tra cui l'aggiunta del Cairo e tre porti d'imbarco a Sokhna Port e Safaga, per Hurghada e Luxor, sempre in Egitto, nonché a Gedda, in Arabia Saudita, per AlUla, e Yanbu. Altro scalo previsto è poi quello di Aqaba, in Giordania, per Petra. La compagnia dà anche la possibilità di vivere un'esperienza di nove notti con il programma Stay&Cruise, grazie a un soggiorno pre-crociera di due notti al Cairo prima del viaggio a bordo della nave.\r

\r

Tra i punti forti del programma, da segnalare la sosta prolungata di 13 ore nel porto di Sokhna, che consentirà di visitare la Grande piramide di Giza, l'unica rimasta tra le Sette meraviglie del mondo antico. In ogni porto sarà peraltro disponibile un programma di escursioni a terra (per un totale di 33, appunto), che consentirà agli ospiti di scoprire ed esplorare incredibili luoghi e attrazioni in questa affascinante parte del mondo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il programma della Splendida nel mar Rosso. Per Massa la crociera più bella dell'inverno Msc","post_date":"2022-10-04T09:51:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1664877070000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È on air da ieri 2 ottobre sulle primarie emittenti radio nazionali la nuova campagna del gruppo dedicata al brand Best Western. Bwh torna in comunicazione con un flight autunnale in copertura totale di tre settimane, due per singola emittente, fino al 22 ottobre 2022. Undici i canali radio coinvolti nella pianificazione: Rds, Radio 105, Rmc, Virgin, R101, Radio Deejay, Radio Capital, Radio 24, Rtl 102.5, Radio Due Rai e Radio Italia. Oltre agli spot, sono previste anche citazioni durante trasmissioni tra cui Chiamate Roma Triuno Triuno, seguitissimo appuntamento quotidiano con il Trio Medusa su Radio Deejay e negli appuntamenti de La mattina di Radio Capital.\r

\r

Il piano prevede oltre 850 passaggi e circa 130 milioni di contatti lordi. La pianificazione coincide con la partecipazione agli eventi della Travel Week a Rimini: Hospitality Day, Ithic e Ttg. Il soggetto è nuovamente l’Italia, la sua connaturata essenza di opera d’arte da scoprire grazie ai 180 alberghi Best Western in 120 destinazioni in tutto il Paese","post_title":"“L’Italia è un’opera d’arte, scoprila con Best Western”. E' on air la nuova campagna radio Bwh","post_date":"2022-10-03T12:19:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1664799585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431512","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il brand ha aperto le vendite a inizio di giugno. Troppo presto per stilare un bilancio ad hoc. Ma un primo risultato importante Teorema Vacanza l'ha già ottenuto: mettere ordine nell'offerta tour operating del nostro gruppo\". Così il ceo di Volonline, Luigi Deli, a commento della prima estate di attività successiva all'acquisizione del marchio Teorema, ufficializzata lo scorso aprile: \"Il primo a godere di tale effetto è stato il nostro to online Volonclick, che ha sostanzialmente quadruplicato i risultati del 2019. Identificare partenze speciali-pacchetti con il marchio Teorema Vacanze ha infatti sostanzialmente permesso alle agenzie di posizionare meglio il core business del dynamic packaging e dell’offerta dei singoli servizi di Volonclick. Molto bene è andata anche la vendita di biglietteria e flight consolidation: un’attività, che stiamo gestendo con il freno tirato per questioni di controllo di gestione, ma che è cresciuta di ben il 30%. Il tailor made, infine, trainato da oceano Indiano e Africa, ma penalizzato dall’Oriente, ha invece registrato sostanzialmente gli stessi risultati del 2019\".\r

\r

Sulle performance specifiche di Teorema Vacanza, prosegue Deli, \"possiamo dirci comunque sostanzialmente soddisfatti, in quanto a inizio luglio avevamo già venduto tutto il prodotto in vuoto-pieno che avevamo budgettizzato per la business unit originale di Volonclick. Ad agosto abbiamo poi registrato un volume importante di vendite anticipate sulle partenze di Natale/Capodanno e da inizio settembre le prenotazioni Teorema Vacanze sono ripartite molto bene, tanto che a oggi l’unità vanta volumi superiori del 50% rispetto al 2019\".\r

\r

Ma le sfide certo non mancano: \"Sono veramente molte le incognite macro-economiche che stiamo vivendo (inflazione, finanza, cambio euro-dollaro, problematiche dell’aviazione civile…) - conclude Deli -. Siamo molto preoccupati e stiamo sostanzialmente navigando a vista. La realtà è che, a parte Teorema Vacanze, stiamo registrando ottimi risultati di vendita sotto data, ma al contempo un ritardo molto forte sulle partenze di Natale – Capodanno\".","post_title":"Volonline: l'effetto Teorema traina Volonclick, ma preoccupa l'inflazione","post_date":"2022-10-03T10:19:05+00:00","category":["top-news"],"category_name":["Top News"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1664792345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo 56 anni di storia il gruppo Salentino Caroli Hotels è costretto a gettare la spugna: il caro bollette ha infatti eroso a tal punto le sue marginalità da aver convinto la proprietà a cessare le attività, nonostante il prolungamento della stagione ben oltre i tradizionali confini estivi. Si fermano quindi le cinque strutture del gruppo distribuire tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, mettendo a rischio la posizione dei 275 dipendenti circa della compagnia.\r

\r

Una comunicazione ufficiale, si legge sul Sole 24 Ore, è stata inviata a questo proposito alla prefettura di Lecce dal direttore generale di Caroli Hotels, Attilio Caputo. La sospensione dei servizi alberghieri e di ristorazioni ai nuovi clienti, riporta il documento, è interrotta con decorrenza immediata: \"Gli spropositati ed insostenibili costi, che hanno eroso totalmente i margini di profitto, rendono impossibile garantire il prosieguo dell’attività, pur ricorrendo alle opportunità offerte dal sistema creditizio e all’implementazione di impianti fotovoltaici, la cui installazione non è stata ancora autorizzata. Ci auguriamo che un ritorno alla normalità possa far ricreare le condizioni per una riapertura\".","post_title":"Il caro bollette fa chiudere il gruppo salentino Caroli Hotels","post_date":"2022-10-03T10:04:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1664791475000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono i piani di sviluppo della Emerald Collection, la compagnia di proprietà a 5 stelle lusso lanciata nel 2013 dalla famiglia Scarapicchia, che vanta oltre 40 anni di esperienza nella costruzione e gestione di strutture luxury all-inclusive nell'oceano Indiano, ai Caraibi e nell'Africa orientale. Dopo l'Emerald Maldives Resort & Spa, ha aperto infatti ufficialmente i propri battenti sabato 1° ottobre il Faarufushi Resort & Spa, portando così a due le strutture del gruppo nell'arcipelago.\r

\r

Immerso in una vegetazione lussureggiante e circondato da una laguna privata di 100 ettari con barriera corallina naturale, il nuovo indirizzo Emerald è posizionato su un’isola di 7 ettari, a soli 20 minuti di barca dalla prima proprietà della compagnia. Entrambi membri della collezione The Leading Hotels of the World, i due resort offrono quindi ai viaggiatori l’opportunità di un’esperienza di island hopping deluxe all-inclusive. L'Emerald Faarufushi mette a disposizione degli ospiti 80 lussuose ville indipendenti, cinque ristoranti di cucina internazionale e due bar, la Emerald Spa con otto sale trattamenti immerse fra gli alberi tropicali, un centro sportivo con palestra, campi da tennis e da padel, nonché un programma di attività divertenti ed educative per bambini e ragazzi al Dolphin Kids Club. Fiore all’occhiello dell’offerta è la formula deluxe all-inclusive della Emerald Collection, che comprende sempre nel costo del soggiorno innumerevoli attività sportive acquatiche e di terra, proposte gastronomiche à la carte e una selezione dei migliori vini, birre e spirit internazionali.\r

\r

“Siamo entusiasti di consolidare la nostra presenza alle Maldive con l’apertura dell'Emerald Faarufushi Resort & Spa – afferma Aldo Scarapicchia, partner & managing director della compagnia –. La nuova proprietà ci permetterà di integrare l’offerta per gli ospiti offrendo ulteriori 80 soluzioni di soggiorno indipendenti fra beach e water villa, di cui 70 dotate di piscina privata. Tutte le sistemazioni sono progettate per accogliere comodamente sia le coppie sia le famiglie con bambini, che restano uno dei segmenti principali per il nostro gruppo”. E le novità della compagnia non finiscono qui, perché per il prossimo 1° dicembre è già prevista l’apertura del nuovo Emerald Zanzibar Resort & Spa in Tanzania.","post_title":"Emerald raddoppia alle maldive con il Faarufushi Resort & Spa.","post_date":"2022-10-03T09:50:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1664790650000]}]}}