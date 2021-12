Regno Unito: quest’anno operato il 71% di voli internazionali in meno rispetto al 2019

Sono stati 406.060 i voli internazionali operati dal Regno Unito quest’anno: ben il 71% in meno rispetto all’anno pre-Covid 2019, quando i collegamenti aerei verso l’estero dalla Gran Bretagna erano stati quasi 1,4 milioni. Lo dicono i dati elaborati dalla società Cirium, secondo cui la rotta internazionale più trafficata è stata quella tra London Heathrow e il New York Jfk. E questo nonostante gli Stati Uniti abbiano riaperto le frontiere solo a partire dallo scorso mese di novembre. A collegare le due città sono state cinque linee aeree, British Airways, Virgin Atlantic, American Airlines, Delta Air Lines e i nuovi arrivati di JetBlue, che hanno operato oltre 2.410 voli.

A livello di singoli scali, il più collegato con le rotte internazionali è stato non sorprendentemente quello di London Heathrow (78.820 voli) seguito da London Stansted (32.070), Manchester (29.690), London Gatwick (25.960) e London Luton (19.770). “La nostra analisi – sottolinea il ceo di Cirium, Jeremy Bowen – dimostra come il traffico domestico (anche qui non sorprendentemente, ndr), abbia tenuto un po’ meglio rispetto a quello verso l’estero, registrando numeri del 60% inferiori ai livelli pre-Covid”.