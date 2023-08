Ras Al Khaimah: primo semestre record con il più elevato numero di visitatori di sempre Performance da record per il primo semestre 2023 di Ras Al Khaimah: l’emirato ha infatti totalizzato il più alto numero di arrivi di sempre, per un totale di 600.000 visitatori, pari ad un incremento del 14,8% rispetto all’analogo periodo del 2022, e le più alte entrate dal comparto turistico mai raggiunte in sei mesi. La ripresa del turismo internazionale si è attestata a oltre il 52% di tutti gli arrivi di visitatori nella destinazione. “Il 2023 si preannuncia come l’anno migliore di sempre per l’Emirato: i risultati del primo semestre dimostrano l’efficacia del muoversi velocemente, del restare rilevanti e dell’implementare le attività – ha dichiarato Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. È essenziale mantenersi agili e continuare a sviluppare l’offerta turistica di Ras Al Khaimah creando esperienze diversificate e stimolanti per tutti. Abbiamo grandi ambizioni e siamo fiduciosi di superare i nostri obiettivi per il 2023”. I dati del semestre da record confermano l’eccezionale performance di giugno, mese durante il quale l’Emirato ha accolto oltre 102.900 visitatori, +39,6% rispetto a giugno 2022. Anche i ricavi legati al turismo sono cresciuti del 64,7%, mentre l’occupazione e la tariffa media giornaliera hanno registrato un aumento rispettivamente del 33,2% e del 6,7%. Condividi

