Raddoppia la spesa dei turisti cinesi rispetto al 2019. L’analisi Alipay L’atteso ritorno dei flussi turistici dalla Cina ha portato con sé, da subito, un boom di spesa. Secondo la recente analisi diffusa da Alipay – la open platform che offre ai consumatori cinesi un metodo di pagamento mobile e servizi per la vita quotidiana – mostra che la spesa media è raddoppiata nel primo trimestre del 2023 rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. E secondo le previsioni della China Tourism Academy il numero dei turisti – in entrata e in uscita – dovrebbe superare i 90 milioni, ovvero portarsi al 31,5% del dato 2019. I servizi più richiesti spaziano dai tassi di cambio ai benefit offerti dai commercianti locali, seguiti dai biglietti aerei e dagli hotel. Analizzando le transazioni, le prime 5 destinazioni oltreconfine che gli utenti Alipay della Cina continentale preferiscono per lo shopping sono Macao, Hong Kong, il Giappone, la Thailandia e la Francia. Le prime 5 destinazioni turistiche per numero di transazioni sono Hong Kong, Macao, il Giappone, la Thailandia e la Malesia. Dall’Asia all’Europa, commercianti e brand si stanno già preparando ad accogliere i turisti cinesi. L’impegno da parte di rinomate mete di shopping come i grandi magazzini Printemps in Francia, El Corte Inglés in Spagna e La Rinascente in Italia, i complessi commerciali La Roca Village e Las Rozas Village in Spagna, nonché i principali operatori del travel retail come Dubai Duty Free, includono l’assunzione di personale che parla cinese, il lancio di programmi e campagne di benefit dedicati ai consumatori cinesi, l’offerta di servizi di pagamento mobile e di servizi di Tax Refund.

