Qatar pronto per i mondiali di calcio, fra nuovi hotel e attrazioni turistiche Nuove attrazioni turistiche, nuovi hotel e resort: a un mese dall’inizio dei Campionati del mondo di calcio, Qatar Tourism svela le numerose novità che accoglieranno i tifosi nel Paese, che mira a totalizzare sei milioni di visitatori all’anno, entro il 2030. “Il 2022 è stato un anno straordinario in Qatar, grazie a tutte le sue nuove aperture nel settore alberghiero e turistico – spiega il chief operating officer di Qatar Tourism, Berthold Trenkel -: dai centri commerciali ai beach club, dai musei ai parchi a tema, il Qatar propone attività ed esperienze per tutti i tipi di viaggiatori, provenienti da ogni dove, e adatte a qualsiasi budget. Con più di un milione di tifosi previsti in arrivo per la Fifa World Cup Qatar 2022™, siamo orgogliosi di poter offrire un’ampia gamma di esperienze e proposte di intrattenimento che vanno oltre gli stadi, i festival per i tifosi e le partite” Ecco alcune delle novità: Al Maha Island, Lusail Winter Wonderland, Lusail Boulevard, Qetaifan Island North, Corinthia Yacht Club, Fuwairit Kite Beach, The St. Regis Marsa Arabia Island, Rixos Gulf Hotel Doha, The Outpost Al Barari, Rixos Qetaifan Island North Doha, Waldorf Astoria Doha West Bay, Waldorf Astoria Doha Lusail, The Ned Doha, The Chedi Katara Hotel & Resort, DoubleTree by Hilton Doha Downtown, Katara Hills LXR Hotels, Rosewood Doha.

