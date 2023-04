Principato di Monaco: leisure e Mice al centro della nuova campagna internazionale Visit Monaco ha varato la nuova campagna turistica promozionale 2023 del Principato di Monaco, che con il claim “Like Nowhere Else” – come nessun altro luogo – porta al centro dell’offerta leisure e Mice. La campagna promuove cultura, sport, benessere, family-friendly, innovazione, economia all’insegna del turismo responsabile e sostenibile. Il piccolo Paese europeo che attrae per l’automobilismo con il Gran Premio di Formula Uno e lo stile di vita come ‘nessun altro al mondo’, punta principalmente all’immagine di una destinazione “mitica, iconica, unica, diversa, tra le prime al mondo per la sua fama e il successo sociale, di cui ‘non si ricordano i giorni ma i momenti trascorsi’ e dove poter vivere esperienze iconiche che non si trovano da nessun altra parte – afferma Claire Fissore, direttrice marketing e leisure dell’ente del turismo di Monaco – Il Principato di Monaco fa sì che ogni esperienza sia unica. Un luogo da cui essere ispirati”. Sono tutti elementi chiave di una campagna partita anche online sui canali, social media e fiere, che si articola in dieci immagini, che raffigurano i luoghi storici di Monaco e che racconta di una destinazione per tradizione vocata al leisure e al Mice ma che non dimentica i mercati che hanno fatto di Montecarlo una meta di lusso lifestyle per eccellenza. La promozione volta ai professionisti di meeting e incentive evidenza anche la vasta gamma di opportunità disponibili per organizzare eventi in un ambiente esclusivo e memorabile. Sarah Rico vice direttrice del convention bureau, annuncia inoltre la collaborazione con Interface Interface Tourism Italy come nuovo ufficio stampa e rappresentante leisure e Mice per il Principato di Monaco in Italia: “La nostra strategia si basa su 3 pilastri che comprendono lo sviluppo attraverso l’azione del monaco convention bureau e la divisione leisure; la comunicazione innovativa ed efficiente attraverso la divisione marketing e il supporto degli operatori locali; il pensare e vedere il futuro in modo responsabile che valorizza l’esperienza di viaggio e fa sì il visitatore torni a casa stupito e arricchito”. Il turismo, dunque, cuore dell’economia monegasca punta ad attrarre maggiormente i visitatori italiani sia nei week end sia come base per scoprire la Costa Azzurra. I dati del settore hanno registrato una forte ripresa nel 2022. La maggior parte dei visitatori del Principato, 73% degli arrivi nel 2022, proviene dall’Europa principalmente per motivi di svago; mentre il 21% di viaggiatori nel 2022 rappresenta il turismo d’affari di gruppo.

IS ARENAS RESORT New entry a cinque stelle di Baja Hotels, Is Arenas Resort sorge sulla Costa Occidentale della Sardegna, a 20 km da Oristano, in una posizione strategica perché facilmente raggiungibile dai tre principali aeroporti della Sardegna. Questa raffinata struttura è immersa nella natura e nel silenzio, in un'area protetta che è considerata Sito di interesse comunitario per la sua rilevanza ambientale: la rigogliosa Pineta di Is Arenas Resort. Attraverso un viale immerso nel verde della pineta si può raggiungere la bellissima e lunga spiaggia, dove un'area riservata e attrezzata attende gli ospiti dell'hotel per trascorrere ore di divertimento e relax. [gallery columns="2" size="medium" ids="442367,442368,442369,442370"] Il punto di forza e caratteristica esclusiva di Is Arenas Resort è sicuramente rappresentato dall'affascinante natura che lo circonda. Una peculiarità che viene valorizzata dall'applicazione di programmi di sostenibilità da parte di Baja Hotels, declinati nell'ottica della tutela territoriale, naturalistica, ma anche dei beni storici e culturali, delle tradizioni e delle attività agroalimentari. Hotel services Reception 24h Ampia hall con comode poltrone e ampie vetrate che si affacciano sulla piscina e pineta Piscina con idromassaggio, lettini e ombrelloni Ascensore nel corpo centrale Ristorante con sala interna ed ampia veranda esterna Lounge Bar con serate musicali Servizio Concierge & Local Expert per scoprire tutte le bellezze della zona Beach bar per snack in spiaggia o aperitivo al tramonto vista mare Sala conferenza da 70 posti Noleggio biciclette Biblioteca Wi fi gratuito Palestra Centro benessere Deposito bagagli Parcheggio Golf & Country club La struttura rappresenta la meta ideale per i golfisti, grazie alla presenza di un percorso di 18 buche par 72, disegnato da architetti di fama mondiale e riconosciuto tra i campi da golf più spettacolari in Europa. Eletto al quarto posto nella classifica dei campi da golf italiani del 2022 dal famoso tour operator mondiale di golf Leading Golf Courses, Is Arenas Golf & Country Club regalerà agli appassionati di golf un'esperienza di gioco unica ed indimenticabile. Le camere La struttura dispone di 90 camere, nel corpo centrale (classic, superior, junior suite, family suite), nel verde della pineta (executive bungalow, comfort bungalow, deluxe bungalow), in un'area esclusiva e riservata della pineta (garden suite luxury, di 240 metri quadri, che può essere divisa in 2 piccole suite completamente indipendenti). Scopri di più TORRE SALINAS Torre Salinas è un hotel ideale per coppie ('adults only', dai 16 anni) che vogliono vivere una vacanza di mare e relax nel Sud della Sardegna. La struttura gode di una posizione affascinante e strategica direttamente su un'ampia spiaggia di sabbia chiara, la baia di Muravera, a pochi passi da un'area faunistica protetta ricca di fenicotteri rosa e aironi. [gallery size="medium" ids="442363,442359,442360,442361,442364,442365"] La struttura dispone di 100 camere, strutturate in 3 categorie principali: - Classic Rooms (2 pax). Camere moderne e arredate con gusto, doppie o matrimoniali. Bagno con doccia. - Classic Sea View Rooms (2 pax). Camere doppie moderne e arredate con gusto e vista sul mare. Bagno con doccia e balcone alla francese. - Superior Sea View (2 pax). Spaziose camere doppie o matrimoniali con piccolo angolo soggiorno e balcone attrezzato vista mare. Hotel services una piscina esterna attrezzata spiaggia attrezzata a 20 metri bar piscina american bar con piano bar colazione internazionale a buffet ricevimento 24h servizio di portineria ristorante palestra Distanze principali Aeroporto di Cagliari: 64 km Muravera: 9 km Spiagga di Costa Rei: 20 km Scopri di più [post_title] => Is Arenas Resort e Torre Salinas: i fiori all’occhiello di Gastaldi Holidays in Sardegna [post_date] => 2023-04-06T14:05:36+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680789936000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il tribunale per ora vince sul governo olandese su Schiphol. Infatti il governo olandese aveva imposto all’aeroporto internazionale di Schiphol (tra i più trafficati d’Europa) un piano di riduzione del numero dei voli, da 500mila a 460mila all’anno. Nello specifico, l’aeroporto aveva annunciato l’intenzione di eliminare gradualmente i voli notturni (da mezzanotte alle 5), di vietare i jet privati e gli aerei più rumorosi e di abbandonare il progetto di una pista aggiuntiva. Neanche il tempo di proporre di seguire l’esempio di Schiphol che un tribunale ha bloccato tutto, dopo la causa intentata dalle compagnie aeree e dalle organizzazioni dell’aviazione civile, guidate dal vettore olandese Klm. Procedura Per i giudici, il governo olandese non ha seguito la procedura corretta quando ha chiesto all’aeroporto di Amsterdam di ridurre il numero massimo di voli. Il governo olandese, dopo la sentenza del tribunale, ha spiegato: «Stiamo studiando le motivazioni e valuteremo i prossimi passi da compiere. Stiamo cercando di trovare un nuovo equilibrio tra gli interessi dei residenti e dell’ambiente da un lato, e l’importanza economica di Schiphol per i Paesi Bassi dall’altro». [post_title] => Schiphol, il tribunale blocca il taglio dei voli deciso dal governo [post_date] => 2023-04-06T12:42:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680784976000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Salgono a cinque le stelle dell'Nh Collection Firenze Palazzo Gaddi. L'upgrade di servizi si è tradotto tra l'altro nell'ampliamento e perfezionamento dello staff, nel restauro delle architetture storiche, nonché nella particolarità dell’offerta ristorativa. "Siamo estremamente orgogliosi di questo importante traguardo - commenta il senior operations director Italy & Usa del gruppo Nh, Marco Gilardi -. Per noi, Firenze è una piazza strategica e l’hotel del brand Nh Collection è una struttura perfetta per ospitare viaggiatori leisure ma anche business. Inoltre, la città rappresenta una destinazione chiave per il turismo internazionale in Italia: ottenere la quinta stella ci permette di rendere ancora più distintiva la nostra offerta nel panorama dell’hospitality cittadina e italiana in generale, in una delle strutture più rappresentative del brand Nh Collection in tutta la Penisola”. Situato a soli cinque minuti dal Duomo, dalla cappella dei Medici e dalla galleria degli Uffizi, l'Nh Collection Firenze Palazzo Gaddi dispone di 86 camere distribuite su sei piani. La ristorazione è curata dal gruppo Bizionaire e si declina in un lobby bar, nel ristorante Steak Home, nel Winter Garden e nel Rooftop bar sulla terrazza dell'albergo. Per il mice, la struttura è infine dotata di cinque sale meeting in grado di ospitare fino a 200 persone, per un totale di 290 metri quadrati. [post_title] => Arriva la quinta stella per l'Nh Collection Firenze Palazzo Gaddi [post_date] => 2023-04-06T12:37:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680784628000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443217 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443222" align="alignright" width="300"] foto: Frank Heuer[/caption] La Croazia guarda alle imminenti festività di Pasqua puntando ad una crescita "degli arrivi di circa l'8% e dei pernottamenti di circa il 5% rispetto alla Pasqua dell'anno scorso": lo afferma Kristjan Staničić, direttore generale dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo, che sottolinea come "il flusso del traffico turistico finora rilevato è in linea con le nostre aspettative e previsioni per quanto riguarda le attività promozionali svolte e i feedback dei nostri maggiori partner dai mercati principali". La performance delle festività pasquali "sarebbe un ottimo preludio alla restante parte primaverile dell'anno, e poi per la prossima stagione estiva, quando il maggior numero di turisti soggiorna nelle destinazioni croate". In pratica, nel weekend che va dal 7 al 10 aprile, il sistema ricettivo della Croazia dovrebbe registrare 160.000 arrivi e più di 550.000 pernottamenti. "Il più grande vantaggio della Croazia è la vicinanza e da quando non ci sono più le frontiere è molto facile spostarsi - aggiunge Viviana Vukelić, direttrice dell’ufficio di rappresentanza dell’Ente in Italia -. Si inizia con il weekend di Pasqua per poi proseguire con gli altri ponti e festività. Speriamo di poter ospitare i turisti italiani. In questo periodo puntiamo soprattutto sulla natura, vacanza attiva (ciclismo, trekking), food, turismo sanitario l’ampia offerta in tema di salute e benessere, con i centri Spa & Wellness e cliniche per la riabilitazione e la fisioterapia che vedono ogni anno la presenza crescente di ospiti da tutto il mondo". Nel periodo pasquale il maggior numero di arrivi e pernottamenti è previsto sulla parte costiera circa, 490.000 pernottamenti. I flussi turistici più intensi sono attesi nelle regioni dell’Istria e Quarnaro, e guardando ai mercati la maggior parte dei visitatori saranno nazionali, seguiti poi dai turisti provenienti dai paesi vicini come Italia, Germania, Austria, Slovenia, e altri. [post_title] => Croazia: le stime per il ponte pasquale indicano una crescita dell'8% degli arrivi [post_date] => 2023-04-06T11:23:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680780195000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443216 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce ancora la voglia di viaggio tra gli italiani, che nonostante l'inflazione si muovono alla riscoperta di molte delle destinazioni più richieste in epoca pre-Covid. Dopo il ritorno prepotente di mete come gli Stati Uniti, l'Egitto, la Giordania e il Giappone, non poteva quindi mancare all'appello anche il Messico, che oggi gode di una domanda sostenuta, tanto da far prevedere a Latin World di chiudere l'anno con una quota passeggeri del 40% superiore a quella del 2019. "Il Paese centro-americano ha goduto di una grande fortuna fino a tutta la prima decade di questo millennio - spiega il titolare del to specializzato di casa Quality, Michele De Carlo -. Poi, complice anche il fenomeno delle alghe, la destinazione ha perso un po' di smalto ma ora sta tornando prepotentemente alla ribalta, soprattutto presso il target di clientela medio-alta ma non solo. Particolarmente apprezzati sono in particolare gli itinerari culturali e le proposte per i viaggi di nozze. Ma la nostra programmazione include naturalmente anche il prodotto mare, con alcune soluzioni ad hoc in grado di ridurre al minimo l'impatto delle alghe". [caption id="attachment_386063" align="alignright" width="300"] Marco Peci[/caption] Data la crescente richiesta sul Messico, Latin World ha anche deciso di potenziare il team dedicato alla destinazione con ben cinque risorse in più: "Gli effetti della pandemia sul comparto si sono fatti sentire - ammette De Carlo -. Noi abbiamo quindi accolto nella nostra squadra una serie di professionalità esperte, provenienti da operatori che non si sono rivelati pronti alla ripartenza come noi". A sostenere la domanda verso il Paese centro-americano, racconta il direttore commerciale Quality Group, Marco Peci, "è naturalmente anche il nuovo volo diretto Aeromexico da Roma, che a partire dal prossimo mese di giugno diventerà giornaliero. Cresce anche il fatturato generato dalla destinazione, ma tale incremento è fortemente condizionato dall'aumento dell'inflazione, che da solo vale circa il 30% in più". Sono molte inoltre le attività messe in campo da Latin World per promuovere la meta. Si è partiti da Qataloghiamoci: il roadshow che sino alla fine di maggio percorrerà la Penisola da nord a sud, isole comprese, per incontrare gli agenti di viaggio. A questo si aggiunge la formazione a Casa del Quality Group, incontri presso la sede torinese del gruppo, nonché una serie di iniziative marketing. Con l’obiettivo di rendere la destinazione sempre più strategica, Latin World ha poi stretto una forte partnership con Unilat: uno dei più qualificati corrispondenti presenti sul Paese, che ha consentito di spingere la qualità di prodotto e servizio a un livello ancora più elevato. La programmazione di tour di gruppo e individuali è stata quindi ampliata e migliorata: sono state inserite proposte dedicate al segmento nozze, sono stati potenziati i tour garantiti per minimo di due persone, sono stati aggiunti itinerari esperienziali e ampliate le tipologie di soggiorno con dimore di charme, hacienda, boutique hotel... Sono stati rivisti i programmi anche con un approccio slow tourism, dilatando i tempi per consentire di godere appieno delle esperienze. "Il tutto a partire dal semplice relax e comfort offerto dalle strutture alberghiere, che spesso i clienti non riescono nemmeno a percepire perché vincolati da programmi molto ricchi di attività - conclude De Carlo -. Se fino a qualche anno fa le prenotazioni erano infine nettamente sbilanciate in favore dei viaggi di gruppo, oggi questi se la giocano testa a testa con i viaggi individuali”. [post_title] => Latin World: esplode la voglia di Messico. Nel 2023 pax a +40% sul 2019 [post_date] => 2023-04-06T11:22:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680780150000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443200 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lumiwings sbarca a Milano Linate dove, dal prossimo 7 maggio, trasferirà i voli da Foggia operati la domenica per tutta la stagione estiva (fine ottobre). Al collegamento della domenica si aggiungerà poi, dal 3 giugno, un'altra frequenza il sabato. La compagnia opererà quindi le nuove tratte in sostituzione di quelle attualmente programmate su Milano Malpensa, ma non è esclusa la possibilità che vengano effettuate frequenze aggiuntive su Malpensa in periodi di traffico elevato. "Questo è un momento importante per la nostra compagnia aerea che, in prossimità dell’estate, si sta preparando a soddisfare volumi di traffico decisivi - ha dichiarato Dimitris Kremiotis, accountable manager Lumiwings -. La nuova tratta sull’aeroporto di Milano Linate, che dista soli 7 km dal capoluogo lombardo, darà la possibilità a molti passeggeri della Capitanata di poter accorciare notevolmente i loro spostamenti verso la Lombardia. Viceversa, la nuova tratta da Linate porterà sicuramente un aumento di passeggeri verso le più belle località costiere e dell’entroterra pugliese potenziando un’area geografica al momento scoperta” “Aver ottenuto gli slot su Milano Linate, a pochi mesi dall’inizio delle operazioni di Foggia, è un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro fatto - ha sottolineato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Poter operare su Milano Linate, oltre che su Malpensa, amplia e qualifica l’offerta del vettore su Foggia, a tutto vantaggio della clientela che potrà contare su opzioni di viaggio più in linea con le proprie esigenze. Ci avviciniamo alla prossima stagione estiva, la prima nella quale la Capitanata potrà contare su un aeroporto pienamente operativo e con collegamenti efficienti con i principali mercati turistici nazionali, con rinnovata fiducia e ottimismo Riteniamo fondamentale che lo sforzo industriale di Aeroporti di Puglia, abbia fortissimo impatto sugli operatori turistici del Gargano che molto presto potranno migliorare la propria offerta anche con prodotti, si pensi al week end, sino a qualche mese fa impensabili. Il consolidamento dei collegamenti di linea, la possibilità di programmare collegamenti charter, sono solo uno dei tasselli del mosaico al quale Aeroporti di Puglia, di concerto con la Regione Puglia, sta lavorando per fare del “Gino Lisa” una struttura polifunzionale e strategica anche per le aree di regioni limitrofe che gravitano sullo scalo”. [post_title] => Lumiwings debutta a Milano Linate e trasferisce sul city airport i voli da Foggia [post_date] => 2023-04-06T10:33:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680777227000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Assoviaggi. La Pasqua in agenzia di viaggio segna il ritorno degli italiani all’estero. Dopo il lungo stop indotto dalla pandemia, con la primavera torna la voglia di viaggiare e di visitare altri Paesi: per la settimana di Pasqua e dei Ponti di primavera sono stati acquistati oltre 1,2 milioni di pacchetti vacanza tutto compreso presso la rete delle agenzie italiane, con un aumento del +11% sullo scorso anno. A farla da padrone è la voglia di viaggi oltre confine, in aumento del +23% rispetto al 2022, mentre le destinazioni italiane calano del -7%. È quanto emerge dall’indagine realizzata da CST-Centro ctudi turistici di Firenze, l’Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, su un campione di 532 agenzie di viaggio. Complessivamente, i viaggi di primavera passati almeno parzialmente per le agenzie – ad esempio per l’acquisto dei soli biglietti o servizi turistici – sono 4,5 milioni: oltre 2 milioni di viaggi organizzati almeno in parte in agenzia per Pasqua, di cui circa 553mila con un pacchetto viaggio tutto compreso, mentre per i Ponti sarebbero circa 2,5 milioni i viaggi intrapresi grazie alle attività delle agenzie, di cui 675mila con pacchetto completo. Gli italiani che si recheranno all’estero saranno circa 2,7 milioni: circa 1,2 milioni (di cui 444mila con pacchetto completo) per Pasqua, e 1,5 milioni – di cui 543mila con pacchetto – per i Ponti di primavera. «Il primo trimestre del 2023 consegna una tendenza positiva al turismo organizzato - afferma il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi - dati importanti che auspichiamo riportino, nel corso dell’anno, ai volumi pre-pandemia del 2019 un settore strategico fatto di imprese che operano nel nostro Paese e ad alto tasso di inclusione di giovani e donne, offrendo un contributo determinante di oltre 13 miliardi al sistema economico nazionale. L’attenzione dovrà, perciò, restare alta nei prossimi mesi estivi fino all’autunno, poiché inflazione e crisi internazionali, innalzamento dei tassi di interesse e crisi bancarie hanno un impatto sul potere d’acquisto delle famiglie». Tipologie Le tipologie di viaggio più richieste. Al primo posto tra le richieste di vacanza dei nostri connazionali in agenzia troviamo le capitali europee, segnalate tra le tipologie di viaggio più ricercate dal 57,9% delle agenzie intervistate. Seguono le città d’arte italiane (il 51,6%) e i viaggi in relax in crociera (28,4%). Forte anche la domanda di viaggi Intercontinentali (segnalata dal 24,2% delle adv) ed il mare esotico (20%) mentre un altro 15,8% di operatori segnala, tra le richieste in crescita, le destinazioni balneari dei Paesi del Mediterraneo. Le destinazioni all’estero. Il ritrovato entusiasmo degli italiani per i viaggi oltre confine fa emergere, tra le destinazioni del “corto raggio” più richieste, la Spagna, seguita da Francia, Portogallo, Marocco, Regno Unito e Grecia. La voglia di tornare a viaggiare nel mondo, inoltre, spinge i viaggiatori a scegliere, tra le migliori destinazioni del “medio raggio” l’Egitto e Israele ma sono in quota anche Islanda, Finlandia e Norvegia, mentre per i turisti del “lungo raggio” le mete più amate sono Caraibi, Stati Uniti, Giappone, Thailandia, anche se non mancano richieste anche per India, Sudafrica, Sud America, Australia, Canada e Polinesia. Le destinazioni in Italia. Per chi ha scelto di rimanere in Italia per le festività pasquali ed i ponti primaverili, tra le sei regioni più gettonate per una vacanza, secondo le segnalazioni degli operatori turistici, dominano la classifica la Toscana ed il Lazio, seguite da Campania e Sicilia, Veneto e Puglia. Il grande appeal registrato dal turismo culturale di primavera evidenzia, invece, tra le città d’arte preferite per un viaggio all’insegna della conoscenza Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Torino e Matera. La questione dei prezzi. Se da un lato i numeri di questa prima parte dell’anno sono più che positivi, dall’altro per le agenzie di viaggio e i tour operator le difficoltà non sembrano del tutto superate. Il tema dei rincari dei servizi, segnalato dal 75% del campione, ha creato incertezza sul mercato, con un incremento medio delle tariffe dei servizi stimato in +25%, e molto più alto per gli operatori aerei (si sfiora il +80%). [post_title] => Assoviaggi e Pasqua: acquistati 1,2 milioni di pacchetti per l'estero in adv [post_date] => 2023-04-06T10:22:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680776579000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "principato di monaco leisure e mice al centro della nuova campagna internazionale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4433,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443263","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sarawak Tourism ha incontrato i vertici dell'Unwto a Madrid con l'obiettivo di \"elevare la posizione della regione come attore leader nel turismo responsabile e destinazione principale per l'ecoturismo e gli eventi aziendali nel Sud-est asiatico\".\r

Lo stato della Malesia attendeva da tempo questa occasione come passaggio fondamentale nel suo percorso per affermarsi quale destinazione sostenibile e per ottenere l'accreditamento nel Global Destination Sustainable Index dal Global Sustainable Tourism Council.\r

Da tempo, il Sustainable Environment Blueprint messo a punto dal governo del Sarawak abbraccia sia l'economia verde che quella blu, per sviluppare il panorama delle opportunità sostenibili e della protezione ambientale, dove natura e industria possono intrecciarsi senza soluzione di continuità. Per preservare il delicato equilibrio delle sue risorse naturali, il Sarawak intraprenderà anche iniziative economiche blu sostenibili adottando un approccio olistico per realizzare economie sostenibili.\r

Il Ministro del turismo, Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, ha affermato che gli eventi iconici della regione, vale a dire il Rainforest World Music Festival e il Borneo Jazz Festival, hanno promosso iniziative di turismo responsabile come il programma EcoGreenPlanet, destinando una parte dei proventi dei biglietti virtuali allo sviluppo di aree verdi. L'obiettivo della regione è piantare 35 milioni di alberi per contribuire all'obiettivo della Malesia di 100 milioni di alberi nell'ambito del programma di riforestazione del Paese per aiutare a combattere il cambiamento climatico globale.\r

Le discussioni bilaterali hanno anche esaminato la potenziale ammissione del Sarawak a membro affiliato dell'organismo mondiale, riconoscendo alla regione il suo forte sostegno allo sviluppo del turismo responsabile, nonché il suo status tra le principali destinazioni per l'ecoturismo e gli eventi aziendali nel sud-est asiatico.","post_title":"Sarawak e Unwto: faccia a faccia per la promozione del turismo responsabile e sostenibile","post_date":"2023-04-06T14:38:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680791892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Monaco ha varato la nuova campagna turistica promozionale 2023 del Principato di Monaco, che con il claim “Like Nowhere Else” - come nessun altro luogo - porta al centro dell'offerta leisure e Mice. La campagna promuove cultura, sport, benessere, family-friendly, innovazione, economia all’insegna del turismo responsabile e sostenibile.\r

\r

Il piccolo Paese europeo che attrae per l’automobilismo con il Gran Premio di Formula Uno e lo stile di vita come ‘nessun altro al mondo’, punta principalmente all’immagine di una destinazione “mitica, iconica, unica, diversa, tra le prime al mondo per la sua fama e il successo sociale, di cui ‘non si ricordano i giorni ma i momenti trascorsi’ e dove poter vivere esperienze iconiche che non si trovano da nessun altra parte – afferma Claire Fissore, direttrice marketing e leisure dell’ente del turismo di Monaco - Il Principato di Monaco fa sì che ogni esperienza sia unica. Un luogo da cui essere ispirati”.\r

\r

Sono tutti elementi chiave di una campagna partita anche online sui canali, social media e fiere, che si articola in dieci immagini, che raffigurano i luoghi storici di Monaco e che racconta di una destinazione per tradizione vocata al leisure e al Mice ma che non dimentica i mercati che hanno fatto di Montecarlo una meta di lusso lifestyle per eccellenza. La promozione volta ai professionisti di meeting e incentive evidenza anche la vasta gamma di opportunità disponibili per organizzare eventi in un ambiente esclusivo e memorabile.\r

\r

Sarah Rico vice direttrice del convention bureau, annuncia inoltre la collaborazione con Interface Interface Tourism Italy come nuovo ufficio stampa e rappresentante leisure e Mice per il Principato di Monaco in Italia: “La nostra strategia si basa su 3 pilastri che comprendono lo sviluppo attraverso l’azione del monaco convention bureau e la divisione leisure; la comunicazione innovativa ed efficiente attraverso la divisione marketing e il supporto degli operatori locali; il pensare e vedere il futuro in modo responsabile che valorizza l’esperienza di viaggio e fa sì il visitatore torni a casa stupito e arricchito”. Il turismo, dunque, cuore dell'economia monegasca punta ad attrarre maggiormente i visitatori italiani sia nei week end sia come base per scoprire la Costa Azzurra.\r

\r

I dati del settore hanno registrato una forte ripresa nel 2022. La maggior parte dei visitatori del Principato, 73% degli arrivi nel 2022, proviene dall'Europa principalmente per motivi di svago; mentre il 21% di viaggiatori nel 2022 rappresenta il turismo d'affari di gruppo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Principato di Monaco: leisure e Mice al centro della nuova campagna internazionale","post_date":"2023-04-06T14:20:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680790831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due gioielli dell'accoglienza sulla costa occidentale e nel Sud della Sardegna.\r

\r

Gastaldi Holidays presenta Baja Hotels Is Arenas Resort e Torre Salinas.\r

\r

IS ARENAS RESORT\r

\r

New entry a cinque stelle di Baja Hotels, Is Arenas Resort sorge sulla Costa Occidentale della Sardegna, a 20 km da Oristano, in una posizione strategica perché facilmente raggiungibile dai tre principali aeroporti della Sardegna.\r

\r

Questa raffinata struttura è immersa nella natura e nel silenzio, in un'area protetta che è considerata Sito di interesse comunitario per la sua rilevanza ambientale: la rigogliosa Pineta di Is Arenas Resort.\r

\r

Attraverso un viale immerso nel verde della pineta si può raggiungere la bellissima e lunga spiaggia, dove un'area riservata e attrezzata attende gli ospiti dell'hotel per trascorrere ore di divertimento e relax.\r

\r

[gallery columns=\"2\" size=\"medium\" ids=\"442367,442368,442369,442370\"]\r

\r

Il punto di forza e caratteristica esclusiva di Is Arenas Resort è sicuramente rappresentato dall'affascinante natura che lo circonda. Una peculiarità che viene valorizzata dall'applicazione di programmi di sostenibilità da parte di Baja Hotels, declinati nell'ottica della tutela territoriale, naturalistica, ma anche dei beni storici e culturali, delle tradizioni e delle attività agroalimentari.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Hotel services\r

\r

\r

\tReception 24h\r

\tAmpia hall con comode poltrone e ampie vetrate che si affacciano sulla piscina e pineta\r

\tPiscina con idromassaggio, lettini e ombrelloni\r

\tAscensore nel corpo centrale\r

\tRistorante con sala interna ed ampia veranda esterna\r

\tLounge Bar con serate musicali\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\tServizio Concierge & Local Expert per scoprire tutte le bellezze della zona\r

\tBeach bar per snack in spiaggia o aperitivo al tramonto vista mare\r

\tSala conferenza da 70 posti\r

\tNoleggio biciclette\r

\tBiblioteca\r

\tWi fi gratuito\r

\tPalestra\r

\tCentro benessere\r

\tDeposito bagagli\r

\tParcheggio\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Golf & Country club\r

\r

La struttura rappresenta la meta ideale per i golfisti, grazie alla presenza di un percorso di 18 buche par 72, disegnato da architetti di fama mondiale e riconosciuto tra i campi da golf più spettacolari in Europa.\r

\r

Eletto al quarto posto nella classifica dei campi da golf italiani del 2022 dal famoso tour operator mondiale di golf Leading Golf Courses, Is Arenas Golf & Country Club regalerà agli appassionati di golf un'esperienza di gioco unica ed indimenticabile.\r

\r

\r

Le camere\r

\r

La struttura dispone di 90 camere, nel corpo centrale (classic, superior, junior suite, family suite), nel verde della pineta (executive bungalow, comfort bungalow, deluxe bungalow), in un'area esclusiva e riservata della pineta (garden suite luxury, di 240 metri quadri, che può essere divisa in 2 piccole suite completamente indipendenti).\r

\r

Scopri di più\r

\r

\r

\r

TORRE SALINAS\r

\r

Torre Salinas è un hotel ideale per coppie ('adults only', dai 16 anni) che vogliono vivere una vacanza di mare e relax nel Sud della Sardegna.\r

\r

La struttura gode di una posizione affascinante e strategica direttamente su un'ampia spiaggia di sabbia chiara, la baia di Muravera, a pochi passi da un'area faunistica protetta ricca di fenicotteri rosa e aironi.\r

\r

[gallery size=\"medium\" ids=\"442363,442359,442360,442361,442364,442365\"]\r

\r

\r

\r

La struttura dispone di 100 camere, strutturate in 3 categorie principali:\r

\r

- Classic Rooms (2 pax). Camere moderne e arredate con gusto, doppie o matrimoniali. Bagno con doccia.\r

- Classic Sea View Rooms (2 pax). Camere doppie moderne e arredate con gusto e vista sul mare. Bagno con doccia e balcone alla francese.\r

- Superior Sea View (2 pax). Spaziose camere doppie o matrimoniali con piccolo angolo soggiorno e balcone attrezzato vista mare.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Hotel services\r

\r

\r

\tuna piscina esterna attrezzata\r

\tspiaggia attrezzata a 20 metri\r

\tbar piscina\r

\tamerican bar con piano bar\r

\tcolazione internazionale a buffet\r

\tricevimento 24h\r

\tservizio di portineria\r

\tristorante\r

\tpalestra\r

\r

\r

\r

\r

Distanze principali\r

\r

\r

\tAeroporto di Cagliari: 64 km\r

\tMuravera: 9 km\r

\tSpiagga di Costa Rei: 20 km\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Scopri di più\r

\r

","post_title":"Is Arenas Resort e Torre Salinas: i fiori all’occhiello di Gastaldi Holidays in Sardegna","post_date":"2023-04-06T14:05:36+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680789936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il tribunale per ora vince sul governo olandese su Schiphol. Infatti il governo olandese aveva imposto all’aeroporto internazionale di Schiphol (tra i più trafficati d’Europa) un piano di riduzione del numero dei voli, da 500mila a 460mila all’anno. Nello specifico, l’aeroporto aveva annunciato l’intenzione di eliminare gradualmente i voli notturni (da mezzanotte alle 5), di vietare i jet privati e gli aerei più rumorosi e di abbandonare il progetto di una pista aggiuntiva.\r

\r

Neanche il tempo di proporre di seguire l’esempio di Schiphol che un tribunale ha bloccato tutto, dopo la causa intentata dalle compagnie aeree e dalle organizzazioni dell’aviazione civile, guidate dal vettore olandese Klm.\r

Procedura\r

Per i giudici, il governo olandese non ha seguito la procedura corretta quando ha chiesto all’aeroporto di Amsterdam di ridurre il numero massimo di voli.\r

\r

Il governo olandese, dopo la sentenza del tribunale, ha spiegato: «Stiamo studiando le motivazioni e valuteremo i prossimi passi da compiere. Stiamo cercando di trovare un nuovo equilibrio tra gli interessi dei residenti e dell’ambiente da un lato, e l’importanza economica di Schiphol per i Paesi Bassi dall’altro».","post_title":"Schiphol, il tribunale blocca il taglio dei voli deciso dal governo","post_date":"2023-04-06T12:42:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680784976000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salgono a cinque le stelle dell'Nh Collection Firenze Palazzo Gaddi. L'upgrade di servizi si è tradotto tra l'altro nell'ampliamento e perfezionamento dello staff, nel restauro delle architetture storiche, nonché nella particolarità dell’offerta ristorativa. \"Siamo estremamente orgogliosi di questo importante traguardo - commenta il senior operations director Italy & Usa del gruppo Nh, Marco Gilardi -. Per noi, Firenze è una piazza strategica e l’hotel del brand Nh Collection è una struttura perfetta per ospitare viaggiatori leisure ma anche business. Inoltre, la città rappresenta una destinazione chiave per il turismo internazionale in Italia: ottenere la quinta stella ci permette di rendere ancora più distintiva la nostra offerta nel panorama dell’hospitality cittadina e italiana in generale, in una delle strutture più rappresentative del brand Nh Collection in tutta la Penisola”.\r

\r

Situato a soli cinque minuti dal Duomo, dalla cappella dei Medici e dalla galleria degli Uffizi, l'Nh Collection Firenze Palazzo Gaddi dispone di 86 camere distribuite su sei piani. La ristorazione è curata dal gruppo Bizionaire e si declina in un lobby bar, nel ristorante Steak Home, nel Winter Garden e nel Rooftop bar sulla terrazza dell'albergo. Per il mice, la struttura è infine dotata di cinque sale meeting in grado di ospitare fino a 200 persone, per un totale di 290 metri quadrati.","post_title":"Arriva la quinta stella per l'Nh Collection Firenze Palazzo Gaddi","post_date":"2023-04-06T12:37:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680784628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443222\" align=\"alignright\" width=\"300\"] foto: Frank Heuer[/caption]\r

\r

La Croazia guarda alle imminenti festività di Pasqua puntando ad una crescita \"degli arrivi di circa l'8% e dei pernottamenti di circa il 5% rispetto alla Pasqua dell'anno scorso\": lo afferma Kristjan Staničić, direttore generale dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo, che sottolinea come \"il flusso del traffico turistico finora rilevato è in linea con le nostre aspettative e previsioni per quanto riguarda le attività promozionali svolte e i feedback dei nostri maggiori partner dai mercati principali\". La performance delle festività pasquali \"sarebbe un ottimo preludio alla restante parte primaverile dell'anno, e poi per la prossima stagione estiva, quando il maggior numero di turisti soggiorna nelle destinazioni croate\".\r

\r

In pratica, nel weekend che va dal 7 al 10 aprile, il sistema ricettivo della Croazia dovrebbe registrare 160.000 arrivi e più di 550.000 pernottamenti.\r

\r

\"Il più grande vantaggio della Croazia è la vicinanza e da quando non ci sono più le frontiere è molto facile spostarsi - aggiunge Viviana Vukelić, direttrice dell’ufficio di rappresentanza dell’Ente in Italia -. Si inizia con il weekend di Pasqua per poi proseguire con gli altri ponti e festività. Speriamo di poter ospitare i turisti italiani. In questo periodo puntiamo soprattutto sulla natura, vacanza attiva (ciclismo, trekking), food, turismo sanitario l’ampia offerta in tema di salute e benessere, con i centri Spa & Wellness e cliniche per la riabilitazione e la fisioterapia che vedono ogni anno la presenza crescente di ospiti da tutto il mondo\".\r

\r

Nel periodo pasquale il maggior numero di arrivi e pernottamenti è previsto sulla parte costiera circa, 490.000 pernottamenti. I flussi turistici più intensi sono attesi nelle regioni dell’Istria e Quarnaro, e guardando ai mercati la maggior parte dei visitatori saranno nazionali, seguiti poi dai turisti provenienti dai paesi vicini come Italia, Germania, Austria, Slovenia, e altri.\r

\r

","post_title":"Croazia: le stime per il ponte pasquale indicano una crescita dell'8% degli arrivi","post_date":"2023-04-06T11:23:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680780195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce ancora la voglia di viaggio tra gli italiani, che nonostante l'inflazione si muovono alla riscoperta di molte delle destinazioni più richieste in epoca pre-Covid. Dopo il ritorno prepotente di mete come gli Stati Uniti, l'Egitto, la Giordania e il Giappone, non poteva quindi mancare all'appello anche il Messico, che oggi gode di una domanda sostenuta, tanto da far prevedere a Latin World di chiudere l'anno con una quota passeggeri del 40% superiore a quella del 2019. \"Il Paese centro-americano ha goduto di una grande fortuna fino a tutta la prima decade di questo millennio - spiega il titolare del to specializzato di casa Quality, Michele De Carlo -. Poi, complice anche il fenomeno delle alghe, la destinazione ha perso un po' di smalto ma ora sta tornando prepotentemente alla ribalta, soprattutto presso il target di clientela medio-alta ma non solo. Particolarmente apprezzati sono in particolare gli itinerari culturali e le proposte per i viaggi di nozze. Ma la nostra programmazione include naturalmente anche il prodotto mare, con alcune soluzioni ad hoc in grado di ridurre al minimo l'impatto delle alghe\".\r

\r

[caption id=\"attachment_386063\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Marco Peci[/caption]\r

\r

Data la crescente richiesta sul Messico, Latin World ha anche deciso di potenziare il team dedicato alla destinazione con ben cinque risorse in più: \"Gli effetti della pandemia sul comparto si sono fatti sentire - ammette De Carlo -. Noi abbiamo quindi accolto nella nostra squadra una serie di professionalità esperte, provenienti da operatori che non si sono rivelati pronti alla ripartenza come noi\". A sostenere la domanda verso il Paese centro-americano, racconta il direttore commerciale Quality Group, Marco Peci, \"è naturalmente anche il nuovo volo diretto Aeromexico da Roma, che a partire dal prossimo mese di giugno diventerà giornaliero. Cresce anche il fatturato generato dalla destinazione, ma tale incremento è fortemente condizionato dall'aumento dell'inflazione, che da solo vale circa il 30% in più\".\r

\r

Sono molte inoltre le attività messe in campo da Latin World per promuovere la meta. Si è partiti da Qataloghiamoci: il roadshow che sino alla fine di maggio percorrerà la Penisola da nord a sud, isole comprese, per incontrare gli agenti di viaggio. A questo si aggiunge la formazione a Casa del Quality Group, incontri presso la sede torinese del gruppo, nonché una serie di iniziative marketing. Con l’obiettivo di rendere la destinazione sempre più strategica, Latin World ha poi stretto una forte partnership con Unilat: uno dei più qualificati corrispondenti presenti sul Paese, che ha consentito di spingere la qualità di prodotto e servizio a un livello ancora più elevato.\r

\r

La programmazione di tour di gruppo e individuali è stata quindi ampliata e migliorata: sono state inserite proposte dedicate al segmento nozze, sono stati potenziati i tour garantiti per minimo di due persone, sono stati aggiunti itinerari esperienziali e ampliate le tipologie di soggiorno con dimore di charme, hacienda, boutique hotel... Sono stati rivisti i programmi anche con un approccio slow tourism, dilatando i tempi per consentire di godere appieno delle esperienze. \"Il tutto a partire dal semplice relax e comfort offerto dalle strutture alberghiere, che spesso i clienti non riescono nemmeno a percepire perché vincolati da programmi molto ricchi di attività - conclude De Carlo -. Se fino a qualche anno fa le prenotazioni erano infine nettamente sbilanciate in favore dei viaggi di gruppo, oggi questi se la giocano testa a testa con i viaggi individuali”.\r

\r

","post_title":"Latin World: esplode la voglia di Messico. Nel 2023 pax a +40% sul 2019","post_date":"2023-04-06T11:22:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680780150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lumiwings sbarca a Milano Linate dove, dal prossimo 7 maggio, trasferirà i voli da Foggia operati la domenica per tutta la stagione estiva (fine ottobre). Al collegamento della domenica si aggiungerà poi, dal 3 giugno, un'altra frequenza il sabato. La compagnia opererà quindi le nuove tratte in sostituzione di quelle attualmente programmate su Milano Malpensa, ma non è esclusa la possibilità che vengano effettuate frequenze aggiuntive su Malpensa in periodi di traffico elevato.\r

\r

\"Questo è un momento importante per la nostra compagnia aerea che, in prossimità dell’estate, si sta preparando a soddisfare volumi di traffico decisivi - ha dichiarato Dimitris Kremiotis, accountable manager Lumiwings -. La nuova tratta sull’aeroporto di Milano Linate, che dista soli 7 km dal capoluogo lombardo, darà la possibilità a molti passeggeri della Capitanata di poter accorciare notevolmente i loro spostamenti verso la Lombardia. Viceversa, la nuova tratta da Linate porterà sicuramente un aumento di passeggeri verso le più belle località costiere e dell’entroterra pugliese potenziando un’area geografica al momento scoperta”\r

\r

“Aver ottenuto gli slot su Milano Linate, a pochi mesi dall’inizio delle operazioni di Foggia, è un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro fatto - ha sottolineato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Poter operare su Milano Linate, oltre che su Malpensa, amplia e qualifica l’offerta del vettore su Foggia, a tutto vantaggio della clientela che potrà contare su opzioni di viaggio più in linea con le proprie esigenze. Ci avviciniamo alla prossima stagione estiva, la prima nella quale la Capitanata potrà contare su un aeroporto pienamente operativo e con collegamenti efficienti con i principali mercati turistici nazionali, con rinnovata fiducia e ottimismo\r

\r

Riteniamo fondamentale che lo sforzo industriale di Aeroporti di Puglia, abbia fortissimo impatto sugli operatori turistici del Gargano che molto presto potranno migliorare la propria offerta anche con prodotti, si pensi al week end, sino a qualche mese fa impensabili. Il consolidamento dei collegamenti di linea, la possibilità di programmare collegamenti charter, sono solo uno dei tasselli del mosaico al quale Aeroporti di Puglia, di concerto con la Regione Puglia, sta lavorando per fare del “Gino Lisa” una struttura polifunzionale e strategica anche per le aree di regioni limitrofe che gravitano sullo scalo”.\r

\r

","post_title":"Lumiwings debutta a Milano Linate e trasferisce sul city airport i voli da Foggia","post_date":"2023-04-06T10:33:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680777227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Assoviaggi. La Pasqua in agenzia di viaggio segna il ritorno degli italiani all’estero. Dopo il lungo stop indotto dalla pandemia, con la primavera torna la voglia di viaggiare e di visitare altri Paesi: per la settimana di Pasqua e dei Ponti di primavera sono stati acquistati oltre 1,2 milioni di pacchetti vacanza tutto compreso presso la rete delle agenzie italiane, con un aumento del +11% sullo scorso anno. A farla da padrone è la voglia di viaggi oltre confine, in aumento del +23% rispetto al 2022, mentre le destinazioni italiane calano del -7%.\r

\r

È quanto emerge dall’indagine realizzata da CST-Centro ctudi turistici di Firenze, l’Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, su un campione di 532 agenzie di viaggio.\r

\r

Complessivamente, i viaggi di primavera passati almeno parzialmente per le agenzie – ad esempio per l’acquisto dei soli biglietti o servizi turistici – sono 4,5 milioni: oltre 2 milioni di viaggi organizzati almeno in parte in agenzia per Pasqua, di cui circa 553mila con un pacchetto viaggio tutto compreso, mentre per i Ponti sarebbero circa 2,5 milioni i viaggi intrapresi grazie alle attività delle agenzie, di cui 675mila con pacchetto completo.\r

\r

Gli italiani che si recheranno all’estero saranno circa 2,7 milioni: circa 1,2 milioni (di cui 444mila con pacchetto completo) per Pasqua, e 1,5 milioni – di cui 543mila con pacchetto – per i Ponti di primavera.\r

\r

«Il primo trimestre del 2023 consegna una tendenza positiva al turismo organizzato - afferma il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi - dati importanti che auspichiamo riportino, nel corso dell’anno, ai volumi pre-pandemia del 2019 un settore strategico fatto di imprese che operano nel nostro Paese e ad alto tasso di inclusione di giovani e donne, offrendo un contributo determinante di oltre 13 miliardi al sistema economico nazionale. L’attenzione dovrà, perciò, restare alta nei prossimi mesi estivi fino all’autunno, poiché inflazione e crisi internazionali, innalzamento dei tassi di interesse e crisi bancarie hanno un impatto sul potere d’acquisto delle famiglie».\r

Tipologie\r

Le tipologie di viaggio più richieste. Al primo posto tra le richieste di vacanza dei nostri connazionali in agenzia troviamo le capitali europee, segnalate tra le tipologie di viaggio più ricercate dal 57,9% delle agenzie intervistate. Seguono le città d’arte italiane (il 51,6%) e i viaggi in relax in crociera (28,4%). Forte anche la domanda di viaggi Intercontinentali (segnalata dal 24,2% delle adv) ed il mare esotico (20%) mentre un altro 15,8% di operatori segnala, tra le richieste in crescita, le destinazioni balneari dei Paesi del Mediterraneo.\r

\r

Le destinazioni all’estero. Il ritrovato entusiasmo degli italiani per i viaggi oltre confine fa emergere, tra le destinazioni del “corto raggio” più richieste, la Spagna, seguita da Francia, Portogallo, Marocco, Regno Unito e Grecia.\r

\r

La voglia di tornare a viaggiare nel mondo, inoltre, spinge i viaggiatori a scegliere, tra le migliori destinazioni del “medio raggio” l’Egitto e Israele ma sono in quota anche Islanda, Finlandia e Norvegia, mentre per i turisti del “lungo raggio” le mete più amate sono Caraibi, Stati Uniti, Giappone, Thailandia, anche se non mancano richieste anche per India, Sudafrica, Sud America, Australia, Canada e Polinesia.\r

\r

Le destinazioni in Italia. Per chi ha scelto di rimanere in Italia per le festività pasquali ed i ponti primaverili, tra le sei regioni più gettonate per una vacanza, secondo le segnalazioni degli operatori turistici, dominano la classifica la Toscana ed il Lazio, seguite da Campania e Sicilia, Veneto e Puglia. Il grande appeal registrato dal turismo culturale di primavera evidenzia, invece, tra le città d’arte preferite per un viaggio all’insegna della conoscenza Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Torino e Matera.\r

\r

La questione dei prezzi. Se da un lato i numeri di questa prima parte dell’anno sono più che positivi, dall’altro per le agenzie di viaggio e i tour operator le difficoltà non sembrano del tutto superate. Il tema dei rincari dei servizi, segnalato dal 75% del campione, ha creato incertezza sul mercato, con un incremento medio delle tariffe dei servizi stimato in +25%, e molto più alto per gli operatori aerei (si sfiora il +80%).\r

\r

","post_title":"Assoviaggi e Pasqua: acquistati 1,2 milioni di pacchetti per l'estero in adv","post_date":"2023-04-06T10:22:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680776579000]}]}}