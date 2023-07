Portogallo: i visitatori stranieri superano le cifre record 2019. Boom di arrivi dagli Usa Il Portogallo ha raggiunto lo scorso maggio la cifra record di oltre 1,8 milioni di visitatori, con i turisti provenienti dagli Stati Uniti che sono diventati il secondo gruppo più numeroso. I dati elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (Ine), ripresi da Reuters, hanno mostrato inoltre che considerando solo gli stranieri che hanno soggiornato negli hotel portoghesi, il numero ha superato di gran lunga gli 1,6 milioni di persone di un anno fa ed è stato superiore agli 1,7 milioni riportati nello stesso mese del 2019, che era stato un anno record per il turismo, prima che la pandemia i viaggi a livello globale, nel 2020. Complessivamente durante i primi cinque mesi del 2023 il numero di turisti stranieri in visita in Portogallo ha superato i 6,4 milioni, rispetto ai 5,7 milioni dello stesso periodo del 2019. Prima della pandemia il comparto del turismo rappresentava quasi il 15% del prodotto interno lordo del Paese. I visitatori provenienti dalla Gran Bretagna hanno rappresentato la quota maggiore degli arrivi totali a maggio, seguiti da vicino dagli Stati Uniti, che sono cresciuti significativamente. Condividi

