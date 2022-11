Il Perù ha rimosso l’obbligo di test e certificati vaccinali per l’ingresso nel Paese Il Perù è ufficialmente fuori dalla pandemia, dopo che il Governo del paese – attraverso il Decreto Supremo n. 130-2022 – ha abrogato lo stato di emergenza nazionale introdotto dopo la diffusione del Covid-19. D’ora in poi quindi, per entrare nel Paese non sarà necessario presentare un certificato di vaccinazione né un test molecolare negativo all’ingresso o all’uscita dal Perù.

Inoltre, l’utilizzo delle mascherine è facoltativo negli spazi aperti e/o chiusi. Le autorità nazionali, regionali e locali continueranno a monitorare e promuovere pratiche salutari in relazione all’emergenza sanitaria, come la vaccinazione contro il Covid-19.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433904 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Life Resorts si appresta a lanciare Keyz: nuovo brand di ospitalità in stile smart hotel 2.0, che include anche strutture sul modello degli studentati di ultima generazione, ispirandosi alle formule di ospitalità più all’avanguardia, tra cui CampusX o The Social Hub (fino a ieri The Student Hotel), ma anche Joe&Joe o Zleep. Lo rivela a margine del convegno Travel Hashtag in corso di svolgimento in questi giorni nel pugliese Borgo Egnazia, il ceo e fondatore del gruppo Life Resorts, Enzo Carella: “Partiremo presto da Roma con una struttura da 83 camere per arrivare in breve tempo a sviluppare un portfolio di una dimensione importante”. Gli obiettivi di sviluppo, oltre alla città capitolina e a Milano, riguardano anche destinazioni secondarie ma con un’importante offerta universitaria, tra cui Napoli, Rende e Catania. Dietro all’iniziativa, secondo alcune indiscrezioni, c’è pure il gruppo Azimut che al momento sta contribuendo al finanziamento di quattro delle strutture in pipeline. [post_title] => Life Resorts lancia Keyz. Nuovo brand di smart hotel in stile 2.0 [post_date] => 2022-11-10T15:05:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668092717000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433848 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande affluenza di agenzie di viaggio oggi al Travel Open Day che si è svolto all'Hard Rock Cafe di Firenze, ottima location in una zona vivace della capitale toscana circondata da prestigiosi ristoranti e negozi esclusivi. L'evento ha visto come protagonisti Albatravel, Easy Market, l'Ente Nazionale Croato per il Turismo, Msc Crociere, I Grandi Viaggi, Mikrotour, Grandi Navi Veloci, Lipica, Ferrovia Retica, Snav, Tois - Yescode.com, Vola con Gully, Thermana, Atlantida, Noleggiare, Binter, Falkensteiner Hotels & Residences, Thaiti Tourisme, Lab Travel - Euphemia, Mapo Travel, Arcipelago, Grotte di Frasassi, Deutsche Hospitality, I Viaggi del Cavallino, Nuovevacanze, Global Assistance, Nitrodi Viaggi e Amareitalia. "Siamo felici che l'evento abbia riscosso questo grande successo - dichiara Simona Pampaloni (nella foto), sales & marketing manager dell'Hard Rock Cafe Firenze -. Un'occasione importante che potrà contribuire a dare impulso al turismo di Firenze e all'incoming. L'Hard Rock Cafe di Firenze è una location ideale per qualsiasi tipo di evento per le numerose soluzioni che propone a privati, aziende e gruppi di turisti e per la sua variegata offerta su catering e intrattenimento personalizzato". In un’atmosfera allegra tra i celebri cimeli musicali che connotano l’Hard Rock Cafe in tutto il mondo, gli agenti di viaggio hanno potuto incontrare gli operatori ed essere aggiornati sulle novità di Msc Crociere presentate in conferenza da Lorenzo Bolli, sales account della compagnia. [gallery ids="433912,433879,433866,433878,433862,433863,433864,433865,433867,433868,433869,433870,433871,433872,433873,433875,433876,433877,433880,433881,433882,433883,433884,433885,433886,433887,433889,433890,433913"] I prossimi Travel Open Day [post_title] => Travel Open Day: grande successo oggi all'Hard Rock Cafe di Firenze [post_date] => 2022-11-10T14:43:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => hard-rock-cafe-firenze [1] => in-evidenza [2] => travel-open-day-firenze ) [post_tag_name] => Array ( [0] => hard rock cafe firenze [1] => In evidenza [2] => travel open day firenze ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668091427000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433893 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Valencia ospiterà la cerimonia dei The World's 50 Best Restaurants, nel giugno 2023. La città si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l'alta cucina a livello internazionale con la kermesse che è tra i più importanti riconoscimenti dedicati al lavoro dell'alta cucina e dell'ospitalità in tutto il mondo. "È innegabile che la gastronomia della nostra comunità stia attraversando il suo momento migliore, come dimostra la selezione di Valencia - ha sottolineato il presidente della Generalitat Valenciana, Ximo Puig -. Questa terra è un punto di riferimento in materia di gastronomia e, giorno dopo giorno, continua a lavorare e innovarsi per essere sempre all'avanguardia. Siamo una regione con una cultura gastronomica di prim'ordine, ma abbiamo anche la capacità e l'esperienza necessarie per ospitare eventi di queste dimensioni". "Questo risultato dimostra la capacità della città di attrarre eventi che le conferiscono una visibilità internazionale e la posizionano come destinazione con una lunga tradizione gastronomica e come un punto di riferimento a livello mondiale - ha aggiunto Sandra Gómez, vicesindaco di Valencia - siamo convinti che la nostra città saprà sorprendere i migliori chef del mondo e che, dopo questo grande evento, Valencia lascerà il segno nella scena ristorativa internazionale". [post_title] => A Valencia la cerimonia dei World's 50 Best Restaurants, nel giugno 2023 [post_date] => 2022-11-10T12:49:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668084553000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive: sono queste le destinazioni protagoniste della buona performance di Go Asia, per i tour di Natale e Capodanno a conferma immediata con voli e servizi inclusi. “L’andamento delle prenotazioni per quelle destinazioni in Oriente come Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive è assolutamente in linea con gli ultimi trend del turismo per il 2023 che vedono i clienti alla ricerca di viaggi fuori dalla comfort zone e in luoghi dove è possibile immergersi nella natura e vivere esperienze uniche" afferma Alessandro Alù, product manager di Go Asia. Tra i pacchetti per la Cambogia, Cambogia Classica è un tour completo che parte dalla visita di Phnom Penh con il Palazzo Reale, la pagoda d’argento ed i suoi mercati, continua l’esplorazione di Angkor, il grande lago Tonle Sap con i suoi villaggi galleggianti, la cittadina coloniale di Battambang e le sue campagne dove osservare la vita contadina e scoprire la Cambogia rurale più vera. Per i viaggi in Vietnam, il Vietnam Classico da Sud a Nord parte dalla scoperta della dinamica Ho Chi Minh City e della vasta area del delta del Mekong, con il caratteristico mercato galleggiante di Cai Rang. Si prosegue in volo per la parte centrale del paese dove si visita l’antica capitale Hué, il sito Cham di My Son, il più importante del paese, la cittadina di Hoi An. Il viaggio culmina con una crociera con pernottamento nella Baia di Halong con gli incredibili paesaggi di pinnacoli rocciosi che si elevano dal mare. [post_title] => Go Asia in allungo sul 2023 grazie alla performance dei tour in Vietnam, Cambogia e Thailandia [post_date] => 2022-11-10T12:17:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668082669000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433850 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Va in scena da oggi fino al 19 novembre a Bruxelles la 21° edizione del Pink Screens, festival del cinema queer di respiro internazionale, organizzato dall’Associazione Genres d'à Côté e da Cinéma Nova, in diverse sale della città, tra cui lo stesso Cinéma Nova, il Cinéma Galeries, il Cinéma Palace e il Cinéma Aventure. La rassegna comprende un centinaio di pellicole tra documentari, cortometraggi, opere prime e film d’autore, che affrontano a diverso titolo il tema del genere per stimolare il dibattito e lo scambio di idee, con l’obiettivo di sovvertire gli standard, celebrare la pluralità e accendere un faro sulle zone d’ombra che ancora esistono nell’ambito dell’inclusione. "Visit Brussels è in prima linea nella promozione di un approccio costruttivo al tema della diversità di genere - afferma Ursula Jone Gandini, responsabile Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -. Un impegno che passa anche dalla valorizzazione del turismo Lgbtq+ e che ha portato alla fondazione della European Lgbtq+ Travel Alliance (Elta), in collaborazione con Aitgl ed Enit. L’Associazione, fondata a Milano in occasione della recente Convention Iglta, ha sede a Bruxelles e coinvolge le istituzioni europee per sostenere destinazioni e aziende attive in questo campo. Come hanno evidenziato diverse ricerche condotte da Visit Brussels, per promuovere il turismo Lgbtq+ i primi strumenti sono la legislazione e il coinvolgimento diretto di tutto il sistema dell’offerta turistica locale, che passa anche dagli appuntamenti culturali, come Pink Screens”. [post_title] => Bruxelles: in scena da oggi al 19 novembre la 'Pink Screens', rassegna del cinema queer [post_date] => 2022-11-10T12:05:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668081906000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lumiwings potenzia il numero delle frequenze sulla rotta da Foggia a Milano Malpensa, che dal prossimo 6 dicembre dalle attuali cinque passeranno a sei, ogni martedì, fino al 10 gennaio 2023. In tal modo il collegamento con l’aeroporto lombardo verrà operato tutti i giorni eccetto il sabato. A questo volo, poi, si aggiunge quello da/per Torino che sarà operativo dal prossimo 2 dicembre ogni lunedì e venerdì. “Non possiamo non nascondere la soddisfazione per questo ulteriore incremento delle frequenze e delle destinazioni su Foggia – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Dopo il primo mese di attività, forte anche dei risultati conseguiti, peraltro in linea con le nostre valutazioni di mercato, Lumiwings migliora sensibilmente la propria offerta. Una scelta condivisa con Aeroporti di Puglia che in questo collegamento ha sempre individuato un’opportunità di grande valore per la clientela, non solo in funzione dei collegamenti punto a punto, ma, soprattutto, in funzione della possibilità di connettersi attraverso l’hub di Malpensa a numerose destinazioni internazionali” "Questa nuova frequenza darà la possibilità ai nostri passeggeri di programmare al meglio voli e spostamenti - ha dichiarato il managing director di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis -. Lumiwings è lieta di poter continuare a collaborare con Aeroporti di Puglia e con tutto il territorio. Per la prossima estate stiamo già lavorando alla programmazione dei voli a supporto della stagione turistica”. [post_title] => Lumiwings: salgono a sei le frequenze sulla Foggia-Milano e dal 2 dicembre decolla il volo per Torino [post_date] => 2022-11-10T11:49:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668080981000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433843 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il progetto di fusione tra Avianca e Viva Air è stato bloccato da Aerocivil, l'autorità per l'aviazione civile della Colombia, che ha ritenuto che il merger avrebbe danneggiato la concorrenza e creato un monopolio su 16 rotte nazionali. Secondo l'autorità di regolamentazione, altre compagnie aeree dovrebbero affrontare "nuove difficoltà" per crescere o entrare nei mercati a causa della posizione dominante che avrebbe assunto la nuova realtà. Aerocivil ha rilevato che Avianca e Viva offrono complessivamente 59 rotte domestiche, che concentrano il 93,7% del traffico colombiano. Il gruppo risultante dalla fusione avrebbe il monopolio su 16 di queste rotte. Avianca aveva annunciato l'intenzione di acquisire Viva la scorsa primavera, mantenendo separati i due vettori. Tuttavia, in agosto le compagnie aeree hanno chiesto ad Aerocivil l'approvazione accelerata per la fusione, affermando che l'integrazione era fondamentale a causa della "delicata situazione finanziaria" di Viva. Avianca ha dichiarato che "valuterà tutte le alternative legali disponibili per ottenere le necessarie approvazioni". [post_title] => Colombia: l'Antitrust blocca la fusione tra Avianca e Viva Air [post_date] => 2022-11-10T11:25:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668079515000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433841 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate 2022 di Flixbus ha registrato 3,3 milioni di persone trasportate in Italia. Questo il dato che emerge dal rapporto di Flix, holding che opera con i servizi FlixBus, FlixTrain, Greyhound e Kamil Koç sul traffico passeggeri registrato fra aprile e settembre 2022 in 39 Paesi, fra cui anche Stati Uniti, Canada, Brasile e Turchia. A livello globale, Flix ha trasportato, nel periodo preso in esame, 34 milioni di persone, operando con i propri servizi collegamenti diretti fra oltre 3.000 destinazioni in 39 Paesi. In Europa, nell’elenco dei principali mercati della società figurano Germania, Italia, Francia e Polonia, a conferma della rilevanza che il servizio di FlixBus continua ad avere per molte persone nel nostro Paese. "I dati attestano l’esistenza, in Italia, di una forte domanda di soluzioni di viaggio su gomma, riconfermando l’importanza strategica che questo comparto continua a rivestire per chi vive in zone a rischio di isolamento, poco collegate dalle reti tradizionali - ha dichiarato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia -. Continueremo quindi a fare tutto ciò che è in nostro potere per soddisfare al meglio questa domanda e garantire a chiunque il diritto alla mobilità". Questa tipologia di trasporto ha risvolti anche sul turismo incoming e la capacità del settore di contribuire attivamente alla promozione del territorio nazionale, supportando l’affermazione di forme di viaggio green fondate sull’uso di mezzi collettivi. La presenza di Roma, Milano e Torino fra le mete FlixBus più visitate a livello mondiale, complici le tante rotte internazionali attive con le tre città, è una prova del contributo concreto che una rete globale capillare può offrire a livello di turismo domestico. La capillarità della rete FlixBus, che in Italia ha il 40% delle proprie fermate in comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, costituisce inoltre un vantaggio competitivo in un’ottica di valorizzazione immersiva del territorio, finalizzata a esaltare le specificità del paesaggio e delle culture locali anche al di fuori delle direttrici canoniche del turismo di massa. [post_title] => Flixbus ha trasportato 3,3 milioni di persone in Italia durante i mesi estivi [post_date] => 2022-11-10T11:13:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668078796000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Marriott introduce una nuova tipologia di alloggi con il lancio di Apartments by Marriott Bonvoy. Il gruppo risponde così al crescente interesse dei consumatori che vogliono viaggiare con famiglie e amici e che cercano più spazio per i loro soggiorni, spinti dalla volontà di combinare viaggi business e leisure, oltre alla richiesta dei giovani viaggiatori di avere a disposizione opzioni di alloggio più spaziose. Sulla scia dell'esperienza pregressa con Marriott Executive Apartments, il brand di appartamenti presente in Asia, Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina, il gruppo prevede di incrementare la crescita del portfolio a livello globale e portare il concetto di appartamento servito alla clientela di Stati Uniti e Canada. Marriott introdurrà Apartments by Marriott Bonvoy nei segmenti upper-upscale e luxury, distinguendosi dagli attuali brand di soggiorni prolungati di Marriott, con prodotti dal design distinto che riflettono il quartiere locale per viaggiatori indipendenti che cercano più spazio e servizi residenziali. Si prevede che Apartments by Marriott Bonvoy offrirà agli sviluppatori la flessibilità di costruire nuove proprietà o di convertire quelle esistenti, con un approccio progettuale simile a quello dei brand di successo Autograph Collection e Tribute Portfolio, che offrono ai consumatori esperienze alberghiere indipendenti e distintive. [post_title] => Nasce Apartments by Marriott Bonvoy, alloggi su misura per i viaggi bleisure [post_date] => 2022-11-10T11:05:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668078301000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "peru" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":8,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":10685,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Life Resorts si appresta a lanciare Keyz: nuovo brand di ospitalità in stile smart hotel 2.0, che include anche strutture sul modello degli studentati di ultima generazione, ispirandosi alle formule di ospitalità più all’avanguardia, tra cui CampusX o The Social Hub (fino a ieri The Student Hotel), ma anche Joe&Joe o Zleep. Lo rivela a margine del convegno Travel Hashtag in corso di svolgimento in questi giorni nel pugliese Borgo Egnazia, il ceo e fondatore del gruppo Life Resorts, Enzo Carella: “Partiremo presto da Roma con una struttura da 83 camere per arrivare in breve tempo a sviluppare un portfolio di una dimensione importante”.\r

Gli obiettivi di sviluppo, oltre alla città capitolina e a Milano, riguardano anche destinazioni secondarie ma con un’importante offerta universitaria, tra cui Napoli, Rende e Catania. Dietro all’iniziativa, secondo alcune indiscrezioni, c’è pure il gruppo Azimut che al momento sta contribuendo al finanziamento di quattro delle strutture in pipeline.\r

","post_title":"Life Resorts lancia Keyz. Nuovo brand di smart hotel in stile 2.0","post_date":"2022-11-10T15:05:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668092717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433848","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Grande affluenza di agenzie di viaggio oggi al Travel Open Day che si è svolto all'Hard Rock Cafe di Firenze, ottima location in una zona vivace della capitale toscana circondata da prestigiosi ristoranti e negozi esclusivi.\r

\r

L'evento ha visto come protagonisti Albatravel, Easy Market, l'Ente Nazionale Croato per il Turismo, Msc Crociere, I Grandi Viaggi, Mikrotour, Grandi Navi Veloci, Lipica, Ferrovia Retica, Snav, Tois - Yescode.com, Vola con Gully, Thermana, Atlantida, Noleggiare, Binter, Falkensteiner Hotels & Residences, Thaiti Tourisme, Lab Travel - Euphemia, Mapo Travel, Arcipelago, Grotte di Frasassi, Deutsche Hospitality, I Viaggi del Cavallino, Nuovevacanze, Global Assistance, Nitrodi Viaggi e Amareitalia. \r

\r

\"Siamo felici che l'evento abbia riscosso questo grande successo - dichiara Simona Pampaloni (nella foto), sales & marketing manager dell'Hard Rock Cafe Firenze -. Un'occasione importante che potrà contribuire a dare impulso al turismo di Firenze e all'incoming. L'Hard Rock Cafe di Firenze è una location ideale per qualsiasi tipo di evento per le numerose soluzioni che propone a privati, aziende e gruppi di turisti e per la sua variegata offerta su catering e intrattenimento personalizzato\". \r

\r

In un’atmosfera allegra tra i celebri cimeli musicali che connotano l’Hard Rock Cafe in tutto il mondo, gli agenti di viaggio hanno potuto incontrare gli operatori ed essere aggiornati sulle novità di Msc Crociere presentate in conferenza da Lorenzo Bolli, sales account della compagnia. \r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"433912,433879,433866,433878,433862,433863,433864,433865,433867,433868,433869,433870,433871,433872,433873,433875,433876,433877,433880,433881,433882,433883,433884,433885,433886,433887,433889,433890,433913\"]\r

\r

I prossimi Travel Open Day","post_title":"Travel Open Day: grande successo oggi all'Hard Rock Cafe di Firenze","post_date":"2022-11-10T14:43:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["hard-rock-cafe-firenze","in-evidenza","travel-open-day-firenze"],"post_tag_name":["hard rock cafe firenze","In evidenza","travel open day firenze"]},"sort":[1668091427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433893","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valencia ospiterà la cerimonia dei The World's 50 Best Restaurants, nel giugno 2023. La città si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l'alta cucina a livello internazionale con la kermesse che è tra i più importanti riconoscimenti dedicati al lavoro dell'alta cucina e dell'ospitalità in tutto il mondo. \r

\"È innegabile che la gastronomia della nostra comunità stia attraversando il suo momento migliore, come dimostra la selezione di Valencia - ha sottolineato il presidente della Generalitat Valenciana, Ximo Puig -. Questa terra è un punto di riferimento in materia di gastronomia e, giorno dopo giorno, continua a lavorare e innovarsi per essere sempre all'avanguardia. Siamo una regione con una cultura gastronomica di prim'ordine, ma abbiamo anche la capacità e l'esperienza necessarie per ospitare eventi di queste dimensioni\".\r

\"Questo risultato dimostra la capacità della città di attrarre eventi che le conferiscono una visibilità internazionale e la posizionano come destinazione con una lunga tradizione gastronomica e come un punto di riferimento a livello mondiale - ha aggiunto Sandra Gómez, vicesindaco di Valencia - siamo convinti che la nostra città saprà sorprendere i migliori chef del mondo e che, dopo questo grande evento, Valencia lascerà il segno nella scena ristorativa internazionale\".","post_title":"A Valencia la cerimonia dei World's 50 Best Restaurants, nel giugno 2023","post_date":"2022-11-10T12:49:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668084553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive: sono queste le destinazioni protagoniste della buona performance di Go Asia, per i tour di Natale e Capodanno a conferma immediata con voli e servizi inclusi.\r

\r

“L’andamento delle prenotazioni per quelle destinazioni in Oriente come Vietnam, Cambogia, Thailandia e Maldive è assolutamente in linea con gli ultimi trend del turismo per il 2023 che vedono i clienti alla ricerca di viaggi fuori dalla comfort zone e in luoghi dove è possibile immergersi nella natura e vivere esperienze uniche\" afferma Alessandro Alù, product manager di Go Asia.\r

\r

Tra i pacchetti per la Cambogia, Cambogia Classica è un tour completo che parte dalla visita di Phnom Penh con il Palazzo Reale, la pagoda d’argento ed i suoi mercati, continua l’esplorazione di Angkor, il grande lago Tonle Sap con i suoi villaggi galleggianti, la cittadina coloniale di Battambang e le sue campagne dove osservare la vita contadina e scoprire la Cambogia rurale più vera.\r

\r

Per i viaggi in Vietnam, il Vietnam Classico da Sud a Nord parte dalla scoperta della dinamica Ho Chi Minh City e della vasta area del delta del Mekong, con il caratteristico mercato galleggiante di Cai Rang. Si prosegue in volo per la parte centrale del paese dove si visita l’antica capitale Hué, il sito Cham di My Son, il più importante del paese, la cittadina di Hoi An. Il viaggio culmina con una crociera con pernottamento nella Baia di Halong con gli incredibili paesaggi di pinnacoli rocciosi che si elevano dal mare.","post_title":"Go Asia in allungo sul 2023 grazie alla performance dei tour in Vietnam, Cambogia e Thailandia","post_date":"2022-11-10T12:17:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668082669000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Va in scena da oggi fino al 19 novembre a Bruxelles la 21° edizione del Pink Screens, festival del cinema queer di respiro internazionale, organizzato dall’Associazione Genres d'à Côté e da Cinéma Nova, in diverse sale della città, tra cui lo stesso Cinéma Nova, il Cinéma Galeries, il Cinéma Palace e il Cinéma Aventure.\r

\r

La rassegna comprende un centinaio di pellicole tra documentari, cortometraggi, opere prime e film d’autore, che affrontano a diverso titolo il tema del genere per stimolare il dibattito e lo scambio di idee, con l’obiettivo di sovvertire gli standard, celebrare la pluralità e accendere un faro sulle zone d’ombra che ancora esistono nell’ambito dell’inclusione.\r

\r

\"Visit Brussels è in prima linea nella promozione di un approccio costruttivo al tema della diversità di genere - afferma Ursula Jone Gandini, responsabile Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -. Un impegno che passa anche dalla valorizzazione del turismo Lgbtq+ e che ha portato alla fondazione della European Lgbtq+ Travel Alliance (Elta), in collaborazione con Aitgl ed Enit. L’Associazione, fondata a Milano in occasione della recente Convention Iglta, ha sede a Bruxelles e coinvolge le istituzioni europee per sostenere destinazioni e aziende attive in questo campo. Come hanno evidenziato diverse ricerche condotte da Visit Brussels, per promuovere il turismo Lgbtq+ i primi strumenti sono la legislazione e il coinvolgimento diretto di tutto il sistema dell’offerta turistica locale, che passa anche dagli appuntamenti culturali, come Pink Screens”.\r

","post_title":"Bruxelles: in scena da oggi al 19 novembre la 'Pink Screens', rassegna del cinema queer","post_date":"2022-11-10T12:05:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668081906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lumiwings potenzia il numero delle frequenze sulla rotta da Foggia a Milano Malpensa, che dal prossimo 6 dicembre dalle attuali cinque passeranno a sei, ogni martedì, fino al 10 gennaio 2023. In tal modo il collegamento con l’aeroporto lombardo verrà operato tutti i giorni eccetto il sabato. A questo volo, poi, si aggiunge quello da/per Torino che sarà operativo dal prossimo 2 dicembre ogni lunedì e venerdì.\r

\r

“Non possiamo non nascondere la soddisfazione per questo ulteriore incremento delle frequenze e delle destinazioni su Foggia – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Dopo il primo mese di attività, forte anche dei risultati conseguiti, peraltro in linea con le nostre valutazioni di mercato, Lumiwings migliora sensibilmente la propria offerta. Una scelta condivisa con Aeroporti di Puglia che in questo collegamento ha sempre individuato un’opportunità di grande valore per la clientela, non solo in funzione dei collegamenti punto a punto, ma, soprattutto, in funzione della possibilità di connettersi attraverso l’hub di Malpensa a numerose destinazioni internazionali”\r

\r

\"Questa nuova frequenza darà la possibilità ai nostri passeggeri di programmare al meglio voli e spostamenti - ha dichiarato il managing director di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis -. Lumiwings è lieta di poter continuare a collaborare con Aeroporti di Puglia e con tutto il territorio. Per la prossima estate stiamo già lavorando alla programmazione dei voli a supporto della stagione turistica”.","post_title":"Lumiwings: salgono a sei le frequenze sulla Foggia-Milano e dal 2 dicembre decolla il volo per Torino","post_date":"2022-11-10T11:49:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668080981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il progetto di fusione tra Avianca e Viva Air è stato bloccato da Aerocivil, l'autorità per l'aviazione civile della Colombia, che ha ritenuto che il merger avrebbe danneggiato la concorrenza e creato un monopolio su 16 rotte nazionali.\r

\r

Secondo l'autorità di regolamentazione, altre compagnie aeree dovrebbero affrontare \"nuove difficoltà\" per crescere o entrare nei mercati a causa della posizione dominante che avrebbe assunto la nuova realtà. Aerocivil ha rilevato che Avianca e Viva offrono complessivamente 59 rotte domestiche, che concentrano il 93,7% del traffico colombiano. Il gruppo risultante dalla fusione avrebbe il monopolio su 16 di queste rotte.\r

\r

Avianca aveva annunciato l'intenzione di acquisire Viva la scorsa primavera, mantenendo separati i due vettori. Tuttavia, in agosto le compagnie aeree hanno chiesto ad Aerocivil l'approvazione accelerata per la fusione, affermando che l'integrazione era fondamentale a causa della \"delicata situazione finanziaria\" di Viva.\r

\r

Avianca ha dichiarato che \"valuterà tutte le alternative legali disponibili per ottenere le necessarie approvazioni\".","post_title":"Colombia: l'Antitrust blocca la fusione tra Avianca e Viva Air","post_date":"2022-11-10T11:25:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668079515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2022 di Flixbus ha registrato 3,3 milioni di persone trasportate in Italia. Questo il dato che emerge dal rapporto di Flix, holding che opera con i servizi FlixBus, FlixTrain, Greyhound e Kamil Koç sul traffico passeggeri registrato fra aprile e settembre 2022 in 39 Paesi, fra cui anche Stati Uniti, Canada, Brasile e Turchia.\r

\r

A livello globale, Flix ha trasportato, nel periodo preso in esame, 34 milioni di persone, operando con i propri servizi collegamenti diretti fra oltre 3.000 destinazioni in 39 Paesi. In Europa, nell’elenco dei principali mercati della società figurano Germania, Italia, Francia e Polonia, a conferma della rilevanza che il servizio di FlixBus continua ad avere per molte persone nel nostro Paese.\r

\r

\"I dati attestano l’esistenza, in Italia, di una forte domanda di soluzioni di viaggio su gomma, riconfermando l’importanza strategica che questo comparto continua a rivestire per chi vive in zone a rischio di isolamento, poco collegate dalle reti tradizionali - ha dichiarato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia -. Continueremo quindi a fare tutto ciò che è in nostro potere per soddisfare al meglio questa domanda e garantire a chiunque il diritto alla mobilità\".\r

\r

Questa tipologia di trasporto ha risvolti anche sul turismo incoming e la capacità del settore di contribuire attivamente alla promozione del territorio nazionale, supportando l’affermazione di forme di viaggio green fondate sull’uso di mezzi collettivi. La presenza di Roma, Milano e Torino fra le mete FlixBus più visitate a livello mondiale, complici le tante rotte internazionali attive con le tre città, è una prova del contributo concreto che una rete globale capillare può offrire a livello di turismo domestico.\r

\r

La capillarità della rete FlixBus, che in Italia ha il 40% delle proprie fermate in comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, costituisce inoltre un vantaggio competitivo in un’ottica di valorizzazione immersiva del territorio, finalizzata a esaltare le specificità del paesaggio e delle culture locali anche al di fuori delle direttrici canoniche del turismo di massa.\r

\r

","post_title":"Flixbus ha trasportato 3,3 milioni di persone in Italia durante i mesi estivi","post_date":"2022-11-10T11:13:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668078796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marriott introduce una nuova tipologia di alloggi con il lancio di Apartments by Marriott Bonvoy. Il gruppo risponde così al crescente interesse dei consumatori che vogliono viaggiare con famiglie e amici e che cercano più spazio per i loro soggiorni, spinti dalla volontà di combinare viaggi business e leisure, oltre alla richiesta dei giovani viaggiatori di avere a disposizione opzioni di alloggio più spaziose.\r

\r

Sulla scia dell'esperienza pregressa con Marriott Executive Apartments, il brand di appartamenti presente in Asia, Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina, il gruppo prevede di incrementare la crescita del portfolio a livello globale e portare il concetto di appartamento servito alla clientela di Stati Uniti e Canada.\r

\r

Marriott introdurrà Apartments by Marriott Bonvoy nei segmenti upper-upscale e luxury, distinguendosi dagli attuali brand di soggiorni prolungati di Marriott, con prodotti dal design distinto che riflettono il quartiere locale per viaggiatori indipendenti che cercano più spazio e servizi residenziali.\r

\r

Si prevede che Apartments by Marriott Bonvoy offrirà agli sviluppatori la flessibilità di costruire nuove proprietà o di convertire quelle esistenti, con un approccio progettuale simile a quello dei brand di successo Autograph Collection e Tribute Portfolio, che offrono ai consumatori esperienze alberghiere indipendenti e distintive.","post_title":"Nasce Apartments by Marriott Bonvoy, alloggi su misura per i viaggi bleisure","post_date":"2022-11-10T11:05:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668078301000]}]}}