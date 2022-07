Perù: Machupicchu sarà la prima Meraviglia del Mondo Moderno carbon neutral

Il Perù celebra in questo mese di luglio una delle sue icone distintive a livello mondiale: il Machupicchu. Quest’anno ricorre infatti il 15° anniversario dell’annuncio che ha inserito il sito archeologico tra le 7 meraviglie del Mondo Moderno, la lista delle opere architettoniche che idealmente richiamano l’antico elenco delle sette meraviglie del mondo risalente al III secolo a.C.

Machupicchu sarà anche la prima meraviglia del mondo moderno certificata come Carbon Neutral: il sito archeologico ha ottenuto la certificazione della “Green Initiative”, grazie al programma “MP Carbon Neutral“, che ha avviato per raggiungere la neutralità delle emissioni di CO2 entro il 2050. Il sito già da tempo ha messo in atto strategie per ridurre al minimo l’inquinamento. In primis, per quanto riguarda i rifiuti, ha introdotto due nuovi impianti: uno di pirolisi, che trasforma determinate categorie di scarti in carbone naturale, e uno che dagli oli vegetali prodotti da case e ristoranti ricava biodiesel e glicerina. Un altro intervento mira, invece, a ridurre l’utilizzo della plastica all’interno del sito archeologico. È stato avviato anche un processo di riforestazione che prevede la distribuzione di un milione di alberi di specie originarie della zona.

Infine, quest’anno Machupicchu è stata nuovamente nominata come “Leading Tourist Attraction” in Sud America, ai World Travel Awards, dopo aver vinto nella stessa categoria l’anno scorso. Le votazioni sono aperte fino al 29 luglio.