Oman: exploit del ricettivo, dal mare al deserto, dalle montagne alle oasi Il ricettivo dell’Oman è pronto a esibire il meglio di sé e a fornire una gamma unica di servizi che ne valorizzano le attrazioni naturali e il carattere autoctono. Il tutto in linea con la Vision 2040 e forte della spinta del governo per lo sviluppo turistico attraverso Omran Group, holding pubblica governativa. Il settore alberghiero soddisfa ogni tipologia di clientela, dal boutique hotel extra lusso all’albergo diffuso, dalle heritage house ai campi tendati nel deserto, in un perfetto mix tra turismo d’avventura e relax, tradizione e modernità unito ad esperienze uniche e una vasta scelta di attività, dal mare al deserto, dalle montagne alle oasi. L’Europa rappresenta un mercato strategico per i flussi turistici verso l’Oman: l’industria alberghiera identifica tra i principali mercati Germania, Italia, Regno Unito e Francia. Strutture alberghiere in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante e funzionali alle destinazioni: ecco gli hotel, site inspections del programma Visit Oman per il fam trip dedicato agli operatori italiani. L’Alila Jabal Akhdar di Hyatt, vanta un’esperienza esclusiva di prima classe e nel perfetto equilibrio con il territorio. Situato a 2 mila metri sul livello del mare, è un resort ultra lussuoso con vista sui monti Al Hajar. Piscine a sfioro coperte nelle ville lussuose e all’aperto, camere e suite con balcone a vista panoramica e terrazzi a picco sul canyon. Spa, centro benessere e tanti spazi dedicati al relax e alla meditazione. Sono numerose le attività organizzate dal resort, arrampicata su ponte tibetano, via ferrata, ciclismo, yoga, lezioni di cucina, pic nic nel wadi e visite ai villaggi circostanti nella calorosa ospitalità della gente dell’Oman. La proprietà è accessibile solo tramite veicoli 4×4. Sulla stessa montagna, l’Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, tra i resort di lusso più alti del mondo, situato nel punto della piattaforma a vista sul canyon, visitata dalla principessa Diana, propone numerose attività legate alla montagna ed escursioni presso le vicine fattorie di rose con distillerie, villaggio di fango e siti storici. Una notte al DusitD2 Naseem Resort Jabal Akhdar, quattro stelle immerso nella natura della montagna, attendono l’ospite per attività e avventura con un Parco Avventura a 2 mila metri di altitudine. Il Desert Nights Camp, campo tendato di lusso all’interno del deserto di Sharqiyah, il Wahiba Sands, è tra i migliori boutique hotel dell’Oman, base ideale per scoprire il deserto. Tra dune di sabbia rossa-dorata e wadi cristallini, è a solo due ore di auto da Muscat. Con 55 tende lussuose in stile beduino di cui 6 ville con piscina, si vivono esperienze uniche: giro a dorso di un cammello al tramonto dopo una lunga giornata di dune bashing e dune bike, notti a osservare le stelle e a gustare piatti tradizionali. Muscat l’Hotel Mysk Al Mouj si affaccia sul vivace porto turistico di Al Mouj, un quartiere contemporaneo e alla moda in continua evoluzione, dal design ispirato al flusso e riflusso del mare con piscina a sfioro all’ultimo piano. La marina in prossimità, offre la possibilità di imbarcarsi verso le Isole Daymaniyat a 40 chilometri da Muscat, luogo ideale per lo snorkeling e diving a contatto con le tartarughe marine. W Muscat di Marriott è un hotel e resort cinque stelle lusso sulla spiaggia, situato nel vivace lungomare di Shatti Al Qurum. 279 camere e suite dove il patrimonio dell’Oman incontra il design contemporaneo con vista mozzafiato sul mare. Anche il Kempinski Hotel Muscat, nel cuore della nuova Muscat, offre un soggiorno a cinque stelle lusso, fronte mare su una ampia spiaggia dorata. Per business o leisure, l’Hotel è situato in posizione ideale vicino all’Al Mouj Golf e al porto turistico di Al Mouj, a soli dieci minuti di auto dall’aeroporto internazionale di Muscat. Di nuova costruzione, ad appena 10 mesi dall’inaugurazione, il Jumeirah Muscat Bay è un resort cinque stelle lusso incastonato in una magnifica baia, un rifugio dove le montagne incontrano il mare, adatto per ogni tipologia di viaggiatore, soprattutto luogo ideale per coppie e famiglie. Architettura arabeggiante per la hall, 195 camere e 10 ville da 1.500 euro a notte, dalla vista sul mare suggestiva. In prossimità delle ville è presente anche una delle dimore del Sultano. Il Crowne Plaza Muscat Hotel è situato sulla la spiaggia di Qurum con vista panoramica sul golfo. Si trova a 15 minuti dal Muttrah Souk, a 20 minuti dall’ Aeroporto internazionale e a 10 minuti dal distretto diplomatico e finanziario di Muscat, immerso nel giardino del quartiere residenziale. L’unico hotel della zona con spiaggia privata, offre una vasta scelta di ristoranti con cucina internazionale per colazione, pranzo e cena, cucina persiana e cucina italiana. Bar dall’atmosfera da pub inglese e ristoranti provvisti di terrazza privata dove ammirare favolosi tramonti. Per non perdere un’indimenticabile turtle watchings tour, il Ras al Jinz Turtle Reserve, nella riserva delle tartarughe, è il posto ideale per fermarsi una notte a osservare tartarughe deporre le uova e scorgere le piccole alla ricerca del mare.





Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446199 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ricettivo dell’Oman è pronto a esibire il meglio di sé e a fornire una gamma unica di servizi che ne valorizzano le attrazioni naturali e il carattere autoctono. Il tutto in linea con la Vision 2040 e forte della spinta del governo per lo sviluppo turistico attraverso Omran Group, holding pubblica governativa. Il settore alberghiero soddisfa ogni tipologia di clientela, dal boutique hotel extra lusso all’albergo diffuso, dalle heritage house ai campi tendati nel deserto, in un perfetto mix tra turismo d’avventura e relax, tradizione e modernità unito ad esperienze uniche e una vasta scelta di attività, dal mare al deserto, dalle montagne alle oasi. L’Europa rappresenta un mercato strategico per i flussi turistici verso l’Oman: l'industria alberghiera identifica tra i principali mercati Germania, Italia, Regno Unito e Francia. Strutture alberghiere in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante e funzionali alle destinazioni: ecco gli hotel, site inspections del programma Visit Oman per il fam trip dedicato agli operatori italiani. L’Alila Jabal Akhdar di Hyatt, vanta un’esperienza esclusiva di prima classe e nel perfetto equilibrio con il territorio. Situato a 2 mila metri sul livello del mare, è un resort ultra lussuoso con vista sui monti Al Hajar. Piscine a sfioro coperte nelle ville lussuose e all’aperto, camere e suite con balcone a vista panoramica e terrazzi a picco sul canyon. Spa, centro benessere e tanti spazi dedicati al relax e alla meditazione. Sono numerose le attività organizzate dal resort, arrampicata su ponte tibetano, via ferrata, ciclismo, yoga, lezioni di cucina, pic nic nel wadi e visite ai villaggi circostanti nella calorosa ospitalità della gente dell'Oman. La proprietà è accessibile solo tramite veicoli 4x4. Sulla stessa montagna, l’Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, tra i resort di lusso più alti del mondo, situato nel punto della piattaforma a vista sul canyon, visitata dalla principessa Diana, propone numerose attività legate alla montagna ed escursioni presso le vicine fattorie di rose con distillerie, villaggio di fango e siti storici. Una notte al DusitD2 Naseem Resort Jabal Akhdar, quattro stelle immerso nella natura della montagna, attendono l’ospite per attività e avventura con un Parco Avventura a 2 mila metri di altitudine. Il Desert Nights Camp, campo tendato di lusso all'interno del deserto di Sharqiyah, il Wahiba Sands, è tra i migliori boutique hotel dell'Oman, base ideale per scoprire il deserto. Tra dune di sabbia rossa-dorata e wadi cristallini, è a solo due ore di auto da Muscat. Con 55 tende lussuose in stile beduino di cui 6 ville con piscina, si vivono esperienze uniche: giro a dorso di un cammello al tramonto dopo una lunga giornata di dune bashing e dune bike, notti a osservare le stelle e a gustare piatti tradizionali. Muscat l’Hotel Mysk Al Mouj si affaccia sul vivace porto turistico di Al Mouj, un quartiere contemporaneo e alla moda in continua evoluzione, dal design ispirato al flusso e riflusso del mare con piscina a sfioro all’ultimo piano. La marina in prossimità, offre la possibilità di imbarcarsi verso le Isole Daymaniyat a 40 chilometri da Muscat, luogo ideale per lo snorkeling e diving a contatto con le tartarughe marine. W Muscat di Marriott è un hotel e resort cinque stelle lusso sulla spiaggia, situato nel vivace lungomare di Shatti Al Qurum. 279 camere e suite dove il patrimonio dell'Oman incontra il design contemporaneo con vista mozzafiato sul mare. Anche il Kempinski Hotel Muscat, nel cuore della nuova Muscat, offre un soggiorno a cinque stelle lusso, fronte mare su una ampia spiaggia dorata. Per business o leisure, l’Hotel è situato in posizione ideale vicino all'Al Mouj Golf e al porto turistico di Al Mouj, a soli dieci minuti di auto dall'aeroporto internazionale di Muscat. Di nuova costruzione, ad appena 10 mesi dall’inaugurazione, il Jumeirah Muscat Bay è un resort cinque stelle lusso incastonato in una magnifica baia, un rifugio dove le montagne incontrano il mare, adatto per ogni tipologia di viaggiatore, soprattutto luogo ideale per coppie e famiglie. Architettura arabeggiante per la hall, 195 camere e 10 ville da 1.500 euro a notte, dalla vista sul mare suggestiva. In prossimità delle ville è presente anche una delle dimore del Sultano. Il Crowne Plaza Muscat Hotel è situato sulla la spiaggia di Qurum con vista panoramica sul golfo. Si trova a 15 minuti dal Muttrah Souk, a 20 minuti dall’ Aeroporto internazionale e a 10 minuti dal distretto diplomatico e finanziario di Muscat, immerso nel giardino del quartiere residenziale. L’unico hotel della zona con spiaggia privata, offre una vasta scelta di ristoranti con cucina internazionale per colazione, pranzo e cena, cucina persiana e cucina italiana. Bar dall’atmosfera da pub inglese e ristoranti provvisti di terrazza privata dove ammirare favolosi tramonti. Per non perdere un’indimenticabile turtle watchings tour, il Ras al Jinz Turtle Reserve, nella riserva delle tartarughe, è il posto ideale per fermarsi una notte a osservare tartarughe deporre le uova e scorgere le piccole alla ricerca del mare. [gallery ids="446255,446257,446256,446259,446258,446260"] [post_title] => Oman: exploit del ricettivo, dal mare al deserto, dalle montagne alle oasi [post_date] => 2023-05-24T12:10:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684930220000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Passione Giappone il nuovo itinerario che KiboTours dedica al paese del Sol levante. Si tratta di un viaggio di dieci giorni e nove notti con partenze ogni lunedì dall'Italia fino al prossimo 20 novembre, per tour da minimo due, massimo 12 partecipanti (prezzi da 2.595 euro a persona, voli esclusi). L'itinerario inizia naturalmente dalla capitale Tokyo, emblema delle due anime del Giappone, nella quale convivono quartieri di grattacieli dominati da negozi e insegne al neon e strade tranquille, dove si trovano basse casette in legno e luoghi spirituali. Tra questi il santuario shintoista Meiji Jingu e l’antico e caratteristico quartiere di Asakusa, dove sorge il tempio Senso-ji del settimo secolo, il più antico della città, e il lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi. La città di Kanazawa si trova sul mare, ed è circondata dalle montagne. Si raggiunge comodamente con uno dei celebri treni superveloci e regala atmosfere fiabesche che rimandano al periodo feudale. Tra i luoghi più famosi ci sono il parco Kenroku-en, considerato uno dei tre giardini più incantevoli del Giappone e l’antica dimora del samurai Nomura. Il mercato di Omicho Ichiba conserva l’appeal di un tempo, con i suoi corridoi in legno sui quali si susseguono pescivendoli, ristoranti e venditori di ogni genere. La tappa di Takayama porta in montagna, nel cuore delle Alpi giapponesi. Da non perdere la passeggiata nel quartiere di Sanmachi-suji, cuore del centro storico con le sue case caratteristiche trasformate in negozi artigianali e in una fabbrica di sakè. Molto caratteristici anche i mercatini mattutini. Ultima tappa del tour è Kyoto, antica capitale e città più tradizionale del Giappone. Tra le sue meraviglie il tempio Kiyomizu-dera, fondato nel 798 (gli edifici attuali sono ricostruzioni del 1633), il Ryoan-ji, con il suo giardino zen, e il Kinkaku-ji (il padiglione d’oro). Kyoto è una città giardino, nota per i numerosi templi buddisti e i santuari shintoisti, oltre che per gli antichi palazzi imperiali e le case di legno tradizionali. È anche la città delle geishe, che si possono incontrare specialmente nel quartiere di Gion. [post_title] => Passione Giappone è il nuovo itinerario KiboTours dedicato al paese del Sol levante [post_date] => 2023-05-24T11:15:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684926903000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446165 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inaugurazione fissata al 2027 per l'Azulik Alula, nuovo eco-luxury situato in Arabia Saudita, nel Nabatean Horizon District. Secondo quanto annunciato dalla Royal Commission for AlUla la struttura disporrà di 76 ville di lusso in sei diverse tipologie, spa, Vip club, welcome lounge, ristoranti aperti tutto il giorno e uno Sfer IK Museum. Gli esterni ondulati del resort, caratterizzati da un design ispirato all’ecosistema naturale e alle circostanti montagne di arenaria, utilizzeranno materiali e fibre naturali disposti in vari strati. L’Azulik AlUla Resort promuoverà il legame con il patrimonio culturale di AlUla, l’ecologia e la biodiversità della zona. Ad esempio, la struttura proteggerà e incorporerà antiche iscrizioni di arte rupestre delle aree circostanti ed utilizzerà un naturale sistema di canali d’acqua già esistenti per irrigare e prevenire le inondazioni. All’interno della proprietà non sarà consentito il traffico di veicoli privati, ma saranno previsti mezzi di trasporto elettrici, oltre a percorsi per cavalli, cammelli e sentieri per consentire agli ospiti di godere della bellezza dei luoghi circostanti. Il resort, gestito dal marchio di lusso messicano Azulik e progettato da Roth Architecture, offrirà agli ospiti alloggi eleganti e garantirà molteplici benefici socio-economici alla comunità di AlUla. Una volta a regime la struttura creerà più di 300 nuovi posti di lavoro. Oltre ai materiali e agli appaltatori del luogo, richiesti per la costruzione, la maggior parte delle forniture operative sarà reperita ad AlUla e in tutto il regno dell’Arabia Saudita, contribuendo ad accrescere l’economia della regione. [post_title] => Arabia Saudita: il nuovo eco-luxury resort Azulik Alula aprirà i battenti nel 2027 [post_date] => 2023-05-23T11:31:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684841475000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446163 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una commissione del 10% per ogni pratica effettuata; tariffe agenti dedicate per poter sperimentare in prima persona un’esperienza a bordo delle nostre navi; la possibilità di visitare la flotta Disney Cruise Line. Dall'inizio di questa settimana è attiva anche per gli adv di viaggio italiani la procedura di registrazione per richiedere il codice agenzie, diventare Travel Partner Disney Cruise Line ed essere abilitati alla vendita delle crociere della compagnia. Il processo di registrazione prevede diverse fasi ed è consultabile al seguente link. Una volta completata la richiesta di codifica, alcune agenzie italiane selezionate avranno la possibilità di visitare la nave Disney Dreams in occasione di due tour guidati previsti per il 13 e il 20 giugno rispettivamente a Napoli e a Civitavecchia. In quest’occasione sarà possibile scoprire gli spazi comuni, le cabine e i servizi che caratterizzano le navi della compagnia. Nelle prossime settimane saranno inoltre implementate alcune attività specificamente dedicate alle adv. Tra queste, webinar per illustrare l’intera flotta di cinque navi, gli itinerari dal Mediterraneo alle Bahamas, passando per il Messico e i fiordi norvegesi, nonché i servizi disponibili a bordo e una nuova sezione dedicata su Disney Stars, con una serie di contenuti formativi che permetteranno agli agenti di conoscere meglio l’universo Disney Cruise Line e avere informazioni e strumenti utili alle vendite. [post_title] => Aperte alle adv italiane le registrazioni per diventare Travel Partner Disney Cruise Line [post_date] => 2023-05-23T11:16:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684840585000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446149 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ricettivo e prezzi. Soggiornare in hotel, pensioni, b&b e strutture ricettive varie rischia di essere questa estate «un vero e proprio salasso, a causa dei pesanti aumenti dei prezzi registrati nel comparto nell'ultimo periodo». La denuncia arriva ad Assoutenti che, sulla base dei dati ufficiali dell'Istat, ha realizzato uno studio mettendo a confronto i listini dei servizi di alloggio nelle varie città italiane. Complici il caro bollette e l’inflazione, nell’ultimo mese le tariffe delle strutture ricettive sono salite in media del +15,2% rispetto al 2022, con punte del +18% per alberghi e motel, mentre villaggi vacanza a campeggi costano l’11,1% in più. Ad essere più care sono le città d’arte, con Firenze in pole position che rispetto al mese scorso ha visto aumentare i suoi listini del 43,2%. Al secondo posto Milano, che registra tariffe in crescita del +38% su base annua. A sorpresa al terzo posto troviamo Campobasso (+28,9%). Seguono Venezia (+25,7%), Palermo (+25,3%) e Ferrara (+24,6%). Vacanze a rischio «Temiamo che questo sia solo un assaggio di ciò che attende gli italiani la prossima estate – ha commentato il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi -. Anche nel comparto turistico il caro-bollette che ha caratterizzato l’ultimo anno e una inflazione ancora alle stelle si stanno riversando su prezzi e tariffe del ricettivo praticate al pubblico, attraverso un incremento generalizzato dei listini. Il rischio concreto è che milioni di italiani, non potendo affrontare costi sempre più elevati, saranno costretti questa estate a tagliare i giorni di villeggiatura, o addirittura a rinunciare del tutto alle vacanze in attesa di tempi migliori», [post_title] => Ricettivo Italia: i prezzi volano alle stelle. In estate sarà peggio [post_date] => 2023-05-23T10:38:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684838297000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446140 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio educational per un consulente di viaggio con accompagnatore da effettuarsi tra il 17 luglio 2023 e il 31 maggio 2024. E' uno degli incentivi pensati da Exploar Journeys per i Pioneers, ossia le agenzie che hanno prenotato almeno un viaggio per i loro clienti nel primo anno di attività del brand. Questo status speciale offre anche l'accesso alle tariffe preferenziali dedicate alle crociere personali del consulenti. Il brand garantisce inoltre benefit ad hoc per il referral di altri consulenti di viaggio a Explora Journeys, tra cui una commissione extra su tutte le nuove prenotazioni effettuate da questi ultimi nel 2023. “La community dei consulenti di viaggio è il cuore del nostro settore e fin dal primo giorno ci siamo impegnati per creare iniziative innovative a sostegno non solo del nostro successo, ma anche del loro - spiega il chief sales officer di Explora Journeys, Chris Austin -. Siamo sinceramente grati ai nostri Pioneers e desideriamo dotarli degli strumenti giusti per sostenere la crescita della loro attività e il nostro reciproco successo". I consulenti di viaggio che hanno prenotato almeno un viaggio per il primo anno di attività di Explora Journeys ricevono in automatico lo status Pioneers. Come riconoscimento della loro collaborazione, i Pioneers hanno ora a disposizione una serie di strumenti che li renderanno ancora più preziosi per i loro clienti: 10% di risparmio sui successivi cinque viaggi prenotati in partenza nel 2023; 5% di risparmio sui successivi cinque viaggi prenotati in partenza nel 2024 e oltre; un credito Jec (Journey Experience Credit) di 100 euro a persona, per un massimo di due per suite: un regalo che il consulente di viaggio può applicare ai successivi cinque viaggi di due persone, sfruttando appieno le opportunità offerte per il 2023, il 2024 e oltre. Cumulabile con altre promozioni come l'Explora Early Booking Pay in full benefit, le tariffe Solo e i risparmi Combo. Infine per tutti commissioni fino al 18%, no nfc, pagamenti delle commissioni progressivi e fino al 10% di commissioni sui servizi ausiliari sono solo alcuni dei vantaggi offerti dal brand. [post_title] => Explora Journeys premia le adv Pioneer: educational ed extra commissioni [post_date] => 2023-05-23T10:14:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684836862000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446133 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dedicato a tutti gli amanti della natura che preferiscono trascorrere le proprie vacanze estive in alcune tra le più belle località montane del nostro Paese, Ota Viaggi lancia il nuovo catalogo per la Montagna Estiva 2023. Trentuno le strutture presenti, pronte ad accogliere gli ospiti in sei differenti regioni italiane: Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta e Veneto. Per visionarle tutte basterà visitare il sito www.otaviaggi.com nella sezione a loro dedicata. A questo catalogo si aggiungono inoltre le offerte attualmente attive per le diverse destinazioni estive, dedicate a tutta la famiglia. [post_title] => Ota Viaggi lancia il catalogo Montagna Estiva 2023: 31 strutture in sei regioni differenti [post_date] => 2023-05-23T09:48:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684835287000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le tariffe medie delle strutture ricettive più piccole crescono a ritmi più sostenuti del resto del mercato. Si allargano inoltre le finestre di prenotazione, mentre diminuisce il tasso di cancellazione. Sono alcuni dei principali risultati di un'analisi recente condotta da Little Hotelier, il gestionale all-in-one dedicato alle piccole strutture ricettive di casa SiteMinder. Un segmento in particolare salute, come peraltro dimostrano i dati del Changing Traveller Report 2022 dello stesso gruppo SiteMinder, secondo cui la percentuale di viaggiatori interessata a soggiorni in b&b o in una casa vacanza è cresciuta di cinque punti percentuali in un anno, passando dal 23% al 28%. Tra i risultati chiave della ricerca Local Booking Insights di Little Hotelier emerge quindi come, tra il 2019 e il 2022, le tariffe siano effettivamente aumentate considerevolmente in Italia. Ma se il costo medio di una camera nelle piccole strutture italiane è salito del 33%, la media nazionale del ricettivo si è invece fermata a un +26%. L’intervallo standard di prenotazione presso le piccole strutture ricettive italiane è inoltre salito a 34 giorni, 13 giorni in più rispetto ai 21 del 2021, con un aumento del 62%. Allo stesso tempo i tassi di cancellazione sono progressivamente diminuiti, passando dal 39% durante l’anno della pandemia (2020), al 25% nel 2021 fino al 24% nel 2022. “Ci troviamo di fronte a un momento di forte cambiamento del comportamento dei viaggiatori - spiega Simone Portaluri, regional manager per l'Italia di Little Hotelier -. Le persone sono desiderose di viaggiare, determinate nelle proprie scelte, e non sono scoraggiate dall’aumento delle tariffe causato dall'inflazione. Con l'incremento della tariffa media giornaliera, e la crescente importanza data al rapporto qualità prezzo, è quindi cruciale per le piccole imprese comprendere appieno il modo in cui i propri prezzi si posizionano nel mercato locale e stabilire il giusto prezzo con chiarezza. Per massimizzare i ricavi, è anche importante che le strutture siano a conoscenza di come vengono valutati i prezzi sui canali online, per assicurarsi che il prezzo diretto disponibile sul sito web sia il più competitivo. Per questo è necessario far leva sulla tecnologia per assicurarsi che le proprie tariffe siano uniformi su tutti i canali e attrarre al contempo una fetta maggiore di clienti”. [post_title] => Little Hotelier: le tariffe delle piccole strutture ricettive crescono a ritmi più sostenuti della media [post_date] => 2023-05-22T12:00:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684756844000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_389390" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T[/caption] Sulla base degli ultimi dati presentati dall’Istat relativi all’andamento del turismo in Italia, il 2023 dovrebbe segnare l’atteso sorpasso sul 2019, trainato dal netto incremento degli arrivi dall’estero. Nel solo bimestre gennaio/febbraio 2023, le presenze straniere risultano in crescita del 70,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre quelle domestiche segnano un incremento del 28,8%*. Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, dichiara: «Nei prossimi mesi ci aspettiamo un vero e proprio boom di arrivi dall’estero: per supportare gli operatori incoming e, più in generale, le realtà che lavorano, o hanno intenzione di lavorare, con l’estero, proponiamo un set completo di soluzioni assicurative. Non si tratta solo di polizze rivolte ai viaggiatori, ma anche di consulenza specializzata per tutelare il business dai potenziali rischi connaturati all’incoming, rendendolo sostenibile e proficuo nel lungo periodo». Si parte dalla classica polizza Incoming, rivolta ai turisti stranieri in visita in Italia: comprende assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio ed è valida per viaggi della durata massima di 30 giorni, indipendentemente dalla nazionalità del passeggero. Tra le novità più recenti, la copertura Annullamento all risks per l’incoming, con massimale di 15.000 euro, che permette anche ai passeggeri non italiani, non residenti o comunque non domiciliati in Italia, di ottenere il rimborso del viaggio in caso di rinuncia prima della partenza. Estero su estero Nel mondo globale che non conosce confini, inoltre, I4T propone soluzioni estero su estero, valide indipendentemente dalla nazionalità dell’assicurato e dalla destinazione del viaggio. Tutte le polizze Incoming ed Estero su Estero possono essere inserite direttamente nel pacchetto di viaggio da parte dell’organizzatore, agenzia o tour operator italiano, garantendo così un’idonea copertura assicurativa ai clienti, al pari di quanto avviene abitualmente sul fronte outgoing. Riflettori puntati anche sulla RC Professionale, come spiega Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T: «Nella maggior parte dei casi, la copertura RC Professionale delle agenzie prevede specifiche esclusioni in caso di azioni promosse contro l’assicurato in Usa, Canada e Messico. In questi Paesi, infatti, esiste la possibilità di inoltrare richieste di risarcimento a carattere punitivo non previste nel nostro sistema di diritto, che possono risultare molto esose, ad esempio in caso di danno da vacanza rovinata. Tale clausola è derogabile con alcune compagnie, quindi occorre valutare con attenzione la copertura della propria polizza prima di operare con questi Paesi e richiedere l’eventuale estensione per il mondo intero». [caption id="attachment_446076" align="alignleft" width="222"] Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T[/caption] [post_title] => I4T: un set completo di soluzioni assicurative per l'incoming [post_date] => 2023-05-22T11:27:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684754864000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "oman exploit del ricettivo dal mare al deserto dalle montagne alle oasi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1231,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ricettivo dell’Oman è pronto a esibire il meglio di sé e a fornire una gamma unica di servizi che ne valorizzano le attrazioni naturali e il carattere autoctono. Il tutto in linea con la Vision 2040 e forte della spinta del governo per lo sviluppo turistico attraverso Omran Group, holding pubblica governativa.\r

Il settore alberghiero soddisfa ogni tipologia di clientela, dal boutique hotel extra lusso all’albergo diffuso, dalle heritage house ai campi tendati nel deserto, in un perfetto mix tra turismo d’avventura e relax, tradizione e modernità unito ad esperienze uniche e una vasta scelta di attività, dal mare al deserto, dalle montagne alle oasi. L’Europa rappresenta un mercato strategico per i flussi turistici verso l’Oman: l'industria alberghiera identifica tra i principali mercati Germania, Italia, Regno Unito e Francia.\r

Strutture alberghiere in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante e funzionali alle destinazioni: ecco gli hotel, site inspections del programma Visit Oman per il fam trip dedicato agli operatori italiani.\r

L’Alila Jabal Akhdar di Hyatt, vanta un’esperienza esclusiva di prima classe e nel perfetto equilibrio con il territorio. Situato a 2 mila metri sul livello del mare, è un resort ultra lussuoso con vista sui monti Al Hajar. Piscine a sfioro coperte nelle ville lussuose e all’aperto, camere e suite con balcone a vista panoramica e terrazzi a picco sul canyon. Spa, centro benessere e tanti spazi dedicati al relax e alla meditazione. Sono numerose le attività organizzate dal resort, arrampicata su ponte tibetano, via ferrata, ciclismo, yoga, lezioni di cucina, pic nic nel wadi e visite ai villaggi circostanti nella calorosa ospitalità della gente dell'Oman. La proprietà è accessibile solo tramite veicoli 4x4.\r

Sulla stessa montagna, l’Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, tra i resort di lusso più alti del mondo, situato nel punto della piattaforma a vista sul canyon, visitata dalla principessa Diana, propone numerose attività legate alla montagna ed escursioni presso le vicine fattorie di rose con distillerie, villaggio di fango e siti storici.\r

Una notte al DusitD2 Naseem Resort Jabal Akhdar, quattro stelle immerso nella natura della montagna, attendono l’ospite per attività e avventura con un Parco Avventura a 2 mila metri di altitudine.\r

Il Desert Nights Camp, campo tendato di lusso all'interno del deserto di Sharqiyah, il Wahiba Sands, è tra i migliori boutique hotel dell'Oman, base ideale per scoprire il deserto. Tra dune di sabbia rossa-dorata e wadi cristallini, è a solo due ore di auto da Muscat. Con 55 tende lussuose in stile beduino di cui 6 ville con piscina, si vivono esperienze uniche: giro a dorso di un cammello al tramonto dopo una lunga giornata di dune bashing e dune bike, notti a osservare le stelle e a gustare piatti tradizionali.\r

Muscat l’Hotel Mysk Al Mouj si affaccia sul vivace porto turistico di Al Mouj, un quartiere contemporaneo e alla moda in continua evoluzione, dal design ispirato al flusso e riflusso del mare con piscina a sfioro all’ultimo piano. La marina in prossimità, offre la possibilità di imbarcarsi verso le Isole Daymaniyat a 40 chilometri da Muscat, luogo ideale per lo snorkeling e diving a contatto con le tartarughe marine.\r

W Muscat di Marriott è un hotel e resort cinque stelle lusso sulla spiaggia, situato nel vivace lungomare di Shatti Al Qurum. 279 camere e suite dove il patrimonio dell'Oman incontra il design contemporaneo con vista mozzafiato sul mare.\r

Anche il Kempinski Hotel Muscat, nel cuore della nuova Muscat, offre un soggiorno a cinque stelle lusso, fronte mare su una ampia spiaggia dorata. Per business o leisure, l’Hotel è situato in posizione ideale vicino all'Al Mouj Golf e al porto turistico di Al Mouj, a soli dieci minuti di auto dall'aeroporto internazionale di Muscat.\r

Di nuova costruzione, ad appena 10 mesi dall’inaugurazione, il Jumeirah Muscat Bay è un resort cinque stelle lusso incastonato in una magnifica baia, un rifugio dove le montagne incontrano il mare, adatto per ogni tipologia di viaggiatore, soprattutto luogo ideale per coppie e famiglie. Architettura arabeggiante per la hall, 195 camere e 10 ville da 1.500 euro a notte, dalla vista sul mare suggestiva. In prossimità delle ville è presente anche una delle dimore del Sultano.\r

Il Crowne Plaza Muscat Hotel è situato sulla la spiaggia di Qurum con vista panoramica sul golfo. Si trova a 15 minuti dal Muttrah Souk, a 20 minuti dall’ Aeroporto internazionale e a 10 minuti dal distretto diplomatico e finanziario di Muscat, immerso nel giardino del quartiere residenziale. L’unico hotel della zona con spiaggia privata, offre una vasta scelta di ristoranti con cucina internazionale per colazione, pranzo e cena, cucina persiana e cucina italiana. Bar dall’atmosfera da pub inglese e ristoranti provvisti di terrazza privata dove ammirare favolosi tramonti.\r

Per non perdere un’indimenticabile turtle watchings tour, il Ras al Jinz Turtle Reserve, nella riserva delle tartarughe, è il posto ideale per fermarsi una notte a osservare tartarughe deporre le uova e scorgere le piccole alla ricerca del mare.\r

[gallery ids=\"446255,446257,446256,446259,446258,446260\"]","post_title":"Oman: exploit del ricettivo, dal mare al deserto, dalle montagne alle oasi","post_date":"2023-05-24T12:10:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684930220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Passione Giappone il nuovo itinerario che KiboTours dedica al paese del Sol levante. Si tratta di un viaggio di dieci giorni e nove notti con partenze ogni lunedì dall'Italia fino al prossimo 20 novembre, per tour da minimo due, massimo 12 partecipanti (prezzi da 2.595 euro a persona, voli esclusi).\r

\r

L'itinerario inizia naturalmente dalla capitale Tokyo, emblema delle due anime del Giappone, nella quale convivono quartieri di grattacieli dominati da negozi e insegne al neon e strade tranquille, dove si trovano basse casette in legno e luoghi spirituali. Tra questi il santuario shintoista Meiji Jingu e l’antico e caratteristico quartiere di Asakusa, dove sorge il tempio Senso-ji del settimo secolo, il più antico della città, e il lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi.\r

\r

La città di Kanazawa si trova sul mare, ed è circondata dalle montagne. Si raggiunge comodamente con uno dei celebri treni superveloci e regala atmosfere fiabesche che rimandano al periodo feudale. Tra i luoghi più famosi ci sono il parco Kenroku-en, considerato uno dei tre giardini più incantevoli del Giappone e l’antica dimora del samurai Nomura. Il mercato di Omicho Ichiba conserva l’appeal di un tempo, con i suoi corridoi in legno sui quali si susseguono pescivendoli, ristoranti e venditori di ogni genere. La tappa di Takayama porta in montagna, nel cuore delle Alpi giapponesi. Da non perdere la passeggiata nel quartiere di Sanmachi-suji, cuore del centro storico con le sue case caratteristiche trasformate in negozi artigianali e in una fabbrica di sakè. Molto caratteristici anche i mercatini mattutini.\r

\r

Ultima tappa del tour è Kyoto, antica capitale e città più tradizionale del Giappone. Tra le sue meraviglie il tempio Kiyomizu-dera, fondato nel 798 (gli edifici attuali sono ricostruzioni del 1633), il Ryoan-ji, con il suo giardino zen, e il Kinkaku-ji (il padiglione d’oro). Kyoto è una città giardino, nota per i numerosi templi buddisti e i santuari shintoisti, oltre che per gli antichi palazzi imperiali e le case di legno tradizionali. È anche la città delle geishe, che si possono incontrare specialmente nel quartiere di Gion.\r

\r

","post_title":"Passione Giappone è il nuovo itinerario KiboTours dedicato al paese del Sol levante","post_date":"2023-05-24T11:15:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684926903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inaugurazione fissata al 2027 per l'Azulik Alula, nuovo eco-luxury situato in Arabia Saudita, nel Nabatean Horizon District. Secondo quanto annunciato dalla Royal Commission for AlUla la struttura disporrà di 76 ville di lusso in sei diverse tipologie, spa, Vip club, welcome lounge, ristoranti aperti tutto il giorno e uno Sfer IK Museum. Gli esterni ondulati del resort, caratterizzati da un design ispirato all’ecosistema naturale e alle circostanti montagne di arenaria, utilizzeranno materiali e fibre naturali disposti in vari strati.\r

\r

L’Azulik AlUla Resort promuoverà il legame con il patrimonio culturale di AlUla, l’ecologia e la biodiversità della zona. Ad esempio, la struttura proteggerà e incorporerà antiche iscrizioni di arte rupestre delle aree circostanti ed utilizzerà un naturale sistema di canali d’acqua già esistenti per irrigare e prevenire le inondazioni. All’interno della proprietà non sarà consentito il traffico di veicoli privati, ma saranno previsti mezzi di trasporto elettrici, oltre a percorsi per cavalli, cammelli e sentieri per consentire agli ospiti di godere della bellezza dei luoghi circostanti.\r

\r

Il resort, gestito dal marchio di lusso messicano Azulik e progettato da Roth Architecture, offrirà agli ospiti alloggi eleganti e garantirà molteplici benefici socio-economici alla comunità di AlUla. Una volta a regime la struttura creerà più di 300 nuovi posti di lavoro. Oltre ai materiali e agli appaltatori del luogo, richiesti per la costruzione, la maggior parte delle forniture operative sarà reperita ad AlUla e in tutto il regno dell’Arabia Saudita, contribuendo ad accrescere l’economia della regione.","post_title":"Arabia Saudita: il nuovo eco-luxury resort Azulik Alula aprirà i battenti nel 2027","post_date":"2023-05-23T11:31:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684841475000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446163","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una commissione del 10% per ogni pratica effettuata; tariffe agenti dedicate per poter sperimentare in prima persona un’esperienza a bordo delle nostre navi; la possibilità di visitare la flotta Disney Cruise Line. Dall'inizio di questa settimana è attiva anche per gli adv di viaggio italiani la procedura di registrazione per richiedere il codice agenzie, diventare Travel Partner Disney Cruise Line ed essere abilitati alla vendita delle crociere della compagnia. Il processo di registrazione prevede diverse fasi ed è consultabile al seguente link.\r

\r

Una volta completata la richiesta di codifica, alcune agenzie italiane selezionate avranno la possibilità di visitare la nave Disney Dreams in occasione di due tour guidati previsti per il 13 e il 20 giugno rispettivamente a Napoli e a Civitavecchia. In quest’occasione sarà possibile scoprire gli spazi comuni, le cabine e i servizi che caratterizzano le navi della compagnia. Nelle prossime settimane saranno inoltre implementate alcune attività specificamente dedicate alle adv. Tra queste, webinar per illustrare l’intera flotta di cinque navi, gli itinerari dal Mediterraneo alle Bahamas, passando per il Messico e i fiordi norvegesi, nonché i servizi disponibili a bordo e una nuova sezione dedicata su Disney Stars, con una serie di contenuti formativi che permetteranno agli agenti di conoscere meglio l’universo Disney Cruise Line e avere informazioni e strumenti utili alle vendite.","post_title":"Aperte alle adv italiane le registrazioni per diventare Travel Partner Disney Cruise Line","post_date":"2023-05-23T11:16:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684840585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ricettivo e prezzi. Soggiornare in hotel, pensioni, b&b e strutture ricettive varie rischia di essere questa estate «un vero e proprio salasso, a causa dei pesanti aumenti dei prezzi registrati nel comparto nell'ultimo periodo». La denuncia arriva ad Assoutenti che, sulla base dei dati ufficiali dell'Istat, ha realizzato uno studio mettendo a confronto i listini dei servizi di alloggio nelle varie città italiane.\r

\r

Complici il caro bollette e l’inflazione, nell’ultimo mese le tariffe delle strutture ricettive sono salite in media del +15,2% rispetto al 2022, con punte del +18% per alberghi e motel, mentre villaggi vacanza a campeggi costano l’11,1% in più. Ad essere più care sono le città d’arte, con Firenze in pole position che rispetto al mese scorso ha visto aumentare i suoi listini del 43,2%. Al secondo posto Milano, che registra tariffe in crescita del +38% su base annua. A sorpresa al terzo posto troviamo Campobasso (+28,9%). Seguono Venezia (+25,7%), Palermo (+25,3%) e Ferrara (+24,6%).\r

Vacanze a rischio\r

«Temiamo che questo sia solo un assaggio di ciò che attende gli italiani la prossima estate – ha commentato il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi -. Anche nel comparto turistico il caro-bollette che ha caratterizzato l’ultimo anno e una inflazione ancora alle stelle si stanno riversando su prezzi e tariffe del ricettivo praticate al pubblico, attraverso un incremento generalizzato dei listini. Il rischio concreto è che milioni di italiani, non potendo affrontare costi sempre più elevati, saranno costretti questa estate a tagliare i giorni di villeggiatura, o addirittura a rinunciare del tutto alle vacanze in attesa di tempi migliori», ","post_title":"Ricettivo Italia: i prezzi volano alle stelle. In estate sarà peggio","post_date":"2023-05-23T10:38:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1684838297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio educational per un consulente di viaggio con accompagnatore da effettuarsi tra il 17 luglio 2023 e il 31 maggio 2024. E' uno degli incentivi pensati da Exploar Journeys per i Pioneers, ossia le agenzie che hanno prenotato almeno un viaggio per i loro clienti nel primo anno di attività del brand. Questo status speciale offre anche l'accesso alle tariffe preferenziali dedicate alle crociere personali del consulenti. Il brand garantisce inoltre benefit ad hoc per il referral di altri consulenti di viaggio a Explora Journeys, tra cui una commissione extra su tutte le nuove prenotazioni effettuate da questi ultimi nel 2023.\r

\r

“La community dei consulenti di viaggio è il cuore del nostro settore e fin dal primo giorno ci siamo impegnati per creare iniziative innovative a sostegno non solo del nostro successo, ma anche del loro - spiega il chief sales officer di Explora Journeys, Chris Austin -. Siamo sinceramente grati ai nostri Pioneers e desideriamo dotarli degli strumenti giusti per sostenere la crescita della loro attività e il nostro reciproco successo\".\r

\r

I consulenti di viaggio che hanno prenotato almeno un viaggio per il primo anno di attività di Explora Journeys ricevono in automatico lo status Pioneers. Come riconoscimento della loro collaborazione, i Pioneers hanno ora a disposizione una serie di strumenti che li renderanno ancora più preziosi per i loro clienti: 10% di risparmio sui successivi cinque viaggi prenotati in partenza nel 2023; 5% di risparmio sui successivi cinque viaggi prenotati in partenza nel 2024 e oltre; un credito Jec (Journey Experience Credit) di 100 euro a persona, per un massimo di due per suite: un regalo che il consulente di viaggio può applicare ai successivi cinque viaggi di due persone, sfruttando appieno le opportunità offerte per il 2023, il 2024 e oltre. Cumulabile con altre promozioni come l'Explora Early Booking Pay in full benefit, le tariffe Solo e i risparmi Combo. Infine per tutti commissioni fino al 18%, no nfc, pagamenti delle commissioni progressivi e fino al 10% di commissioni sui servizi ausiliari sono solo alcuni dei vantaggi offerti dal brand.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys premia le adv Pioneer: educational ed extra commissioni","post_date":"2023-05-23T10:14:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684836862000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446133","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dedicato a tutti gli amanti della natura che preferiscono trascorrere le proprie vacanze estive\r

in alcune tra le più belle località montane del nostro Paese, Ota Viaggi lancia il nuovo catalogo per la Montagna Estiva 2023. \r

\r

Trentuno le strutture presenti, pronte ad accogliere gli ospiti in sei differenti regioni italiane: Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta e Veneto. Per visionarle tutte basterà visitare il sito www.otaviaggi.com nella sezione a loro dedicata. A questo catalogo si aggiungono inoltre le offerte attualmente attive per le diverse destinazioni estive, dedicate a tutta la famiglia.","post_title":"Ota Viaggi lancia il catalogo Montagna Estiva 2023: 31 strutture in sei regioni differenti","post_date":"2023-05-23T09:48:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684835287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le tariffe medie delle strutture ricettive più piccole crescono a ritmi più sostenuti del resto del mercato. Si allargano inoltre le finestre di prenotazione, mentre diminuisce il tasso di cancellazione. Sono alcuni dei principali risultati di un'analisi recente condotta da Little Hotelier, il gestionale all-in-one dedicato alle piccole strutture ricettive di casa SiteMinder. Un segmento in particolare salute, come peraltro dimostrano i dati del Changing Traveller Report 2022 dello stesso gruppo SiteMinder, secondo cui la percentuale di viaggiatori interessata a soggiorni in b&b o in una casa vacanza è cresciuta di cinque punti percentuali in un anno, passando dal 23% al 28%. \r

\r

Tra i risultati chiave della ricerca Local Booking Insights di Little Hotelier emerge quindi come, tra il 2019 e il 2022, le tariffe siano effettivamente aumentate considerevolmente in Italia. Ma se il costo medio di una camera nelle piccole strutture italiane è salito del 33%, la media nazionale del ricettivo si è invece fermata a un +26%. L’intervallo standard di prenotazione presso le piccole strutture ricettive italiane è inoltre salito a 34 giorni, 13 giorni in più rispetto ai 21 del 2021, con un aumento del 62%. Allo stesso tempo i tassi di cancellazione sono progressivamente diminuiti, passando dal 39% durante l’anno della pandemia (2020), al 25% nel 2021 fino al 24% nel 2022.\r

\r

“Ci troviamo di fronte a un momento di forte cambiamento del comportamento dei viaggiatori - spiega Simone Portaluri, regional manager per l'Italia di Little Hotelier -. Le persone sono desiderose di viaggiare, determinate nelle proprie scelte, e non sono scoraggiate dall’aumento delle tariffe causato dall'inflazione. Con l'incremento della tariffa media giornaliera, e la crescente importanza data al rapporto qualità prezzo, è quindi cruciale per le piccole imprese comprendere appieno il modo in cui i propri prezzi si posizionano nel mercato locale e stabilire il giusto prezzo con chiarezza. Per massimizzare i ricavi, è anche importante che le strutture siano a conoscenza di come vengono valutati i prezzi sui canali online, per assicurarsi che il prezzo diretto disponibile sul sito web sia il più competitivo. Per questo è necessario far leva sulla tecnologia per assicurarsi che le proprie tariffe siano uniformi su tutti i canali e attrarre al contempo una fetta maggiore di clienti”.","post_title":"Little Hotelier: le tariffe delle piccole strutture ricettive crescono a ritmi più sostenuti della media","post_date":"2023-05-22T12:00:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684756844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_389390\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T[/caption]\r

\r

Sulla base degli ultimi dati presentati dall’Istat relativi all’andamento del turismo in Italia, il 2023 dovrebbe segnare l’atteso sorpasso sul 2019, trainato dal netto incremento degli arrivi dall’estero. Nel solo bimestre gennaio/febbraio 2023, le presenze straniere risultano in crescita del 70,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre quelle domestiche segnano un incremento del 28,8%*.\r

\r

Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, dichiara: «Nei prossimi mesi ci aspettiamo un vero e proprio boom di arrivi dall’estero: per supportare gli operatori incoming e, più in generale, le realtà che lavorano, o hanno intenzione di lavorare, con l’estero, proponiamo un set completo di soluzioni assicurative. Non si tratta solo di polizze rivolte ai viaggiatori, ma anche di consulenza specializzata per tutelare il business dai potenziali rischi connaturati all’incoming, rendendolo sostenibile e proficuo nel lungo periodo».\r

\r

Si parte dalla classica polizza Incoming, rivolta ai turisti stranieri in visita in Italia: comprende assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio ed è valida per viaggi della durata massima di 30 giorni, indipendentemente dalla nazionalità del passeggero. Tra le novità più recenti, la copertura Annullamento all risks per l’incoming, con massimale di 15.000 euro, che permette anche ai passeggeri non italiani, non residenti o comunque non domiciliati in Italia, di ottenere il rimborso del viaggio in caso di rinuncia prima della partenza.\r

Estero su estero\r

Nel mondo globale che non conosce confini, inoltre, I4T propone soluzioni estero su estero, valide indipendentemente dalla nazionalità dell’assicurato e dalla destinazione del viaggio. Tutte le polizze Incoming ed Estero su Estero possono essere inserite direttamente nel pacchetto di viaggio da parte dell’organizzatore, agenzia o tour operator italiano, garantendo così un’idonea copertura assicurativa ai clienti, al pari di quanto avviene abitualmente sul fronte outgoing.\r

\r

Riflettori puntati anche sulla RC Professionale, come spiega Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T: «Nella maggior parte dei casi, la copertura RC Professionale delle agenzie prevede specifiche esclusioni in caso di azioni promosse contro l’assicurato in Usa, Canada e Messico. In questi Paesi, infatti, esiste la possibilità di inoltrare richieste di risarcimento a carattere punitivo non previste nel nostro sistema di diritto, che possono risultare molto esose, ad esempio in caso di danno da vacanza rovinata. Tale clausola è derogabile con alcune compagnie, quindi occorre valutare con attenzione la copertura della propria polizza prima di operare con questi Paesi e richiedere l’eventuale estensione per il mondo intero».\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_446076\" align=\"alignleft\" width=\"222\"] Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T[/caption]\r

\r

","post_title":"I4T: un set completo di soluzioni assicurative per l'incoming","post_date":"2023-05-22T11:27:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684754864000]}]}}