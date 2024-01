New York riconquista la scena internazionale da protagonista. E punta ai 64,5 mln di visitatori Un ritorno in grande stile quello dell’industria turistica di New York City nel 2023: entrate per 74 miliardi di dollari, di cui oltre 48 miliardi provenienti da spese dirette, 61,8 milioni di viaggiatori, pari ad un recupero del 93% sul record di visite del 2019. E una crescita di 380.000 posti di lavoro nel settore turistico e dell’ospitalità.



"Nel corso del 2023, New York City ha visto un continuo ritorno ai ritmi precedenti alla pandemia, riaffermando il ruolo del turismo come motore dell'economia della città, con un impatto economico di 74 miliardi di dollari – ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. La città è dinamica come non mai: nuove attrazioni, cultura, ristoranti, accoglienza straordinaria e tanto altro ancora hanno permesso a New York di rimanere una delle destinazioni preferite dai viaggiatori nazionali e internazionali". L'analisi dei flussi in entrata evidenzia che il turismo internazionale, che rappresenta quasi la metà della spesa dei visitatori, ha portato in città 10,8 milioni di visitatori nel 2023, con un aumento del 14,9% rispetto all'anno precedente. A dicembre 2023, in particolare, il numero di viaggiatori internazionali in possesso di un visto valido per gli Stati Uniti è risultato superiore a qualsiasi periodo storico. I cinque maggiori mercati internazionali per New York City sono Regno Unito (974.000 visitatori), Canada (864.000 visitatori), Francia (728.000 visitatori), Brasile (589.000 visitatori) e Germania (554.000 visitatori). I paesi dell'Europa occidentale riconquistano la loro posizione di mercati principali per i viaggi internazionali. Da sottolineare, inoltre, come il traffico aereo nei tre aeroporti di New York – La Guardia, Jfk e Newark – superi attualmente i livelli pre-pandemia e siano in corso investimenti per oltre 20 miliardi di dollari al fine di migliorare l'esperienza dei viaggiatori. Il futuro Mentre la città si appresta ad accogliere quest'anno 64,5 milioni di visitatori, all'orizzonte ci sono già i traguardi 2026 di 'America 250', anniversario dei 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti; New York City commemorerà il suo ruolo di prima capitale, di luogo di nascita del governo americano e di città in cui è stato scritto il Bill of Rights. E la Coppa del Mondo Fifa 2026 che sarà ospitata da New York/New Jersey

E una crescita di 380.000 posti di lavoro nel settore turistico e dell'ospitalità.\r

\r

\"Nel corso del 2023, New York City ha visto un continuo ritorno ai ritmi precedenti alla pandemia, riaffermando il ruolo del turismo come motore dell'economia della città, con un impatto economico di 74 miliardi di dollari - ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. La città è dinamica come non mai: nuove attrazioni, cultura, ristoranti, accoglienza straordinaria e tanto altro ancora hanno permesso a New York di rimanere una delle destinazioni preferite dai viaggiatori nazionali e internazionali\".\r

\r

L'analisi dei flussi in entrata evidenzia che il turismo internazionale, che rappresenta quasi la metà della spesa dei visitatori, ha portato in città 10,8 milioni di visitatori nel 2023, con un aumento del 14,9% rispetto all'anno precedente. A dicembre 2023, in particolare, il numero di viaggiatori internazionali in possesso di un visto valido per gli Stati Uniti è risultato superiore a qualsiasi periodo storico.\r

\r

I cinque maggiori mercati internazionali per New York City sono Regno Unito (974.000 visitatori), Canada (864.000 visitatori), Francia (728.000 visitatori), Brasile (589.000 visitatori) e Germania (554.000 visitatori). I paesi dell'Europa occidentale riconquistano la loro posizione di mercati principali per i viaggi internazionali.\r

\r

Da sottolineare, inoltre, come il traffico aereo nei tre aeroporti di New York - La Guardia, Jfk e Newark - superi attualmente i livelli pre-pandemia e siano in corso investimenti per oltre 20 miliardi di dollari al fine di migliorare l'esperienza dei viaggiatori.\r

\r

Il futuro\r

\r

Mentre la città si appresta ad accogliere quest'anno 64,5 milioni di visitatori, all'orizzonte ci sono già i traguardi 2026 di 'America 250', anniversario dei 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti; New York City commemorerà il suo ruolo di prima capitale, di luogo di nascita del governo americano e di città in cui è stato scritto il Bill of Rights. E la Coppa del Mondo Fifa 2026 che sarà ospitata da New York/New Jersey","post_title":"New York riconquista la scena internazionale da protagonista. E punta ai 64,5 mln di visitatori","post_date":"2024-01-26T12:22:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706271721000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines chiude un 2023 dal fatturato record di 53 miliardi di dollari, con un utile netto annuale che è balzato a 822 milioni di dollari, rispetto ai 127 milioni dell'anno precedente. \r

\r

La compagnia ha operato quasi due milioni di voli nel corso dell'anno con un load factor dell'83,5%.\r

\r

\"Questi risultati sono stati trainati dalla continua forte domanda di prodotti American, dall'attività record dei programmi frequent flyer, da solide performance operative e da un efficace controllo dei costi\" spiega una nota del vettore.\r

\r

La compagnia è a oltre il 75% del percorso verso l’obiettivo di ridurre il debito totale di 15 miliardi di dollari entro la fine del 2025. Intanto, per il primo trimestre del 2024, American stima un aumento della capacità compreso tra il 6,5% e l'8,5% e circa un +5% per l'intero anno 2024.\r

\r

\"Il 2023 è stato un anno eccezionale per noi. Un altro anno di recupero dalla pandemia - ha commentato Robert Isom, amministratore delegato dell'azienda -. Abbiamo ripristinato la redditività dell'azienda, generando un free cash flow record l'anno scorso. Abbiamo un altro anno per assicurarci di continuare a fare progressi\". Secondo il ceo la domanda dovrebbe continuare ad essere \"molto forte\", con la primavera e l'estate \"eccezionali per noi in termini di domanda e prodotti\".","post_title":"American Airlines prevede una \"domanda eccezionale\" per l'estate 2024","post_date":"2024-01-26T11:15:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706267753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460153","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporti di Roma archivia il 2023 con 44,4 milioni i passeggeri, arrivando a sfiorare i numeri pre-Covid: un trend positivo che non si interrompe lasciando intravedere per il 2024 \"risultati da record con un ulteriore balzo in avanti rispetto al 2019\".\r

\r

Nel dettaglio, Fiumicino ha totalizzato lo scorso anno 40,5 milioni di passeggeri, +38% rispetto al 2022, mentre Ciampino, ha chiuso il 2023 con 3,9 milioni di passeggeri.\r

\r

\"Con questi numeri record lo scalo di Fiumicino - sottolinea una nota di Adr - primo e unico aeroporto in Italia con un rating Skytrax di 5 stelle, ha così recuperato il 93% dei voli rispetto al periodo pre-pandemia, con particolare riferimento alle componenti extra europee ed europee (+76% e +30%)\". In crescita anche il cargo, con un +37% sul 2022.\r

Il trend positivo nel traffico-passeggeri, scrive ancora Adr, \"rafforzatosi a partire dalla summer 2023, ha consentito di superare le incertezze sulle prospettive di sviluppo che avevano caratterizzato gli anni impattati dalla crisi del settore a causa dalle limitazioni imposte ai viaggi in quasi tutti i Paesi del mondo. A delineare questo scenario positivo per il mercato romano è stata l'attivazione di 45 nuovi collegamenti aerei, di cui 15 verso destinazioni servite con voli diretti, unite ad una programmazione che ha coinvolto circa 100 compagnie aeree in volo verso 200 rotte in oltre 70 Paesi\".\r

La ripresa strutturale del trasporto aereo, oltre ai collegamenti verso l'Asia (in particolare quelli verso la Cina continentale, gestiti da 5 compagnie aeree come nel periodo pre-pandemico), ha interessato prevalentemente il mercato del Nord America (Usa, Canada e Messico), veri protagonisti di una programmazione che, nei mesi di picco, è arrivata a contare sull'aeroporto di Roma Fiumicino fino a 34 voli al giorno, di cui fino a 11 solo per New York. \"Un'offerta record garantita anche dai nuovi collegamenti avviati da Ita Airways e dagli sviluppi delle compagnie aeree americane che, a livello aggregato, sono arrivate ad offrire un numero di collegamenti in crescita fino al 50% rispetto al periodo prima del Covid-19. In questo contesto, il \"Leonardo da Vinci\" si e' posizionato come terzo scalo europeo dopo Londra e Parigi per numero di tratte verso la Grande Mela e tra gli aeroporti più in crescita sui voli verso il Nord America che, a febbraio 2024, arriveranno a fino a 73 a settimana (+70% rispetto a febbraio 2019)\".\r

Guardando l'immediato futuro, si candidano ad essere elementi-chiave per il consolidamento del ruolo dello scalo di Roma Fiumicino: l'evoluzione di Ita Airways con le nuove destinazioni previste nell'estate 2024 (Chicago, Toronto, Riyadh, Accra, Dakar, Jeddah e Kuwait City), il rafforzamento delle attività da parte delle compagnie point-to-point (Ryanair e Wizz Air in primis) e le rotte in fase di lancio sui mercati di breve e medio raggio di compagnie aeree internazionali come SunExpress per Izmir, Eurowings per Hannover e Norimberga, Volotea per Brest e Jet2.com per Edimburgo.","post_title":"Aeroporti di Roma: stime record per il 2024, dopo un anno da quasi 45 mln di passeggeri","post_date":"2024-01-26T09:58:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706263106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AlUla ha selezionato cinque nuove dmc fra i partner di viaggio preferiti per assistere i tour operator e le agenzie di viaggio nel coordinamento degli itinerari di viaggio, compresi i trasporti, le sistemazioni alberghiere, i ristoranti e le esperienze.\r

\r

Oltre alle destination management companies esistenti – Go Zahid, The Traveling Panther e AlUla Guide Tours – i nuovi dmc aggiunti, che portano il totale a quota otto, sono Abercrombie & Kent, Exo Travel, Dmc Arabia, Tetrapylon e Discover Saudi. \r

\r

“I nostri partner di fiducia sono una finestra sulla varietà delle esperienze disponibili ad AlUla, che spaziano dall’arte alla cultura, dal patrimonio all’avventura, dalla natura al benessere e oltre - ha sottolineato Melanie de Souza, executive director, destination marketing di Royal Commission for AlUla -. Siamo orgogliosi di accogliere a bordo questi dmc, che sono stati selezionati per la loro specializzazione nella fornitura di servizi nei nostri 10 mercati geografici prioritari”. Mentre AlUla continua la sua ascesa sulla scena globale come destinazione boutique di lusso, non vediamo l’ora di stabilire ulteriori partnership significative con tutti i livelli del settore turistico”.\r

\r

In termini di connettività aerea, AlUla è ben servita da collegamenti diretti con Riyadh, Jeddah e Dammam, e a livello internazionale con Dubai e Doha, oltre a servizi stagionali dal Cairo e da Amman.\r

\r

I visitatori possono sperimentare l’ospitalità di lusso in una varietà di hotel, tra cui Habitas AlUla, Banyan Tree AlUla, Cloud7 Residences e Shaden Resort. Inoltre, di prossima apertura sono l’eco-lodge Dar Tantora by the House Hotel at Old Town e Hegra Boutique Hotel.","post_title":"AlUla: cinque nuove dmc partner per ampliare servizi e pacchetti di viaggio","post_date":"2024-01-26T09:31:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706261485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A ridosso dell'apertura della base di Madrid (dove posizionerà due Embraer E195) il prossimo 1° febbraio, Binter ribadisce ambiziosi progetti di crescita da Barajas, in vista del completamento dell'acquisizione di Air Europa da parte del gruppo Iag, per ottenere il quale l'Antitrust Ue chiederà concessioni significative. A cominciare da quelle sul corridoio fra la capitale spagnola e le isole Canarie.\r

\r

Rodolfo Núñez, presidente di Binter, ha spiegato in un'intervista a Cinco Dias, che \"vediamo un'opportunità nel processo di fusione tra Iberia e Air Europa (...) per sostituire Air Europa, la cui quota di mercato si aggira intorno al 20% o al 23%. Crediamo che questa operazione andrà avanti, ma significherà che molti o tutti gli slot di Air Europa nelle Isole Canarie dovranno essere messi a disposizione di altri operatori. E Binter vuole essere uno di questi. Stiamo cercando i migliori slot possibili e di consolidare le operazioni a Madrid\".\r

\r

I collegamenti del vettore, operativi da febbraio, saranno diretti a Gran Canaria e Tenerife.\r

\r

Proprio ieri Bruxelles ha puntato il dito contro possibili sovrapposizioni su diverse rotte a breve, medio e lungo raggio. \r

\r

\"Non siamo stati salvati e il nostro patrimonio netto è positivo. La solvibilità è importante perché garantisce la continuità, e a questo aggiungiamo che non siamo un concorrente pericoloso per Iag perché operiamo in un altro segmento di mercato e le nostre dimensioni sono contenute\".\r

\r

Núñez è convinto che \"Binter potrebbe essere un'alternativa per tre o quattro operatori per rimanere sulle rotte: quello predominante sarebbe IAG, attraverso Iberia Express e Vueling, e la seconda e terza posizione sarebbero contese tra noi e Ryanair\".","post_title":"Binter punta a guadagnare quote di mercato a Madrid. A scapito di Air Europa","post_date":"2024-01-26T09:07:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706260027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Saldo positivo per la stagione 2023 delle Bahamas che alla fine dello scorso novembre hanno registrato 8.645.374 arrivi (aerei e marittimi) internazionali, pari ad una crescita del 41,8% rispetto al periodo corrispondente del 2022. \r

In particolare, gli arrivi italiani relativi al periodo gennaio-dicembre 2023 hanno fatto segnare un incremento del 25% rispetto agli stessi mesi del 2022 (dati parziali).\r

Tutte le isole - Nassau/Paradise Island, l’isola di Grand Bahama e le Out Islands - hanno registrato arrivi aerei e marittimi stranieri complessivi da record durante i primi undici mesi del 2023, con Bimini che guida la crescita complessiva delle Out Island attestandosi ad un +110% rispetto al 2022 e addirittura al +925% rispetto al 2019.\r

Oltre alla partecipazione alla Welcome Travel Group Convention i prossimi 4, 5 e 6 febbraio presso la Fiera di Milano, Padiglione 4, stand A111, la general manager Maria Grazia Marino è stata e sarà impegnata in diverse iniziative promozionali organizzate in co-marketing con operatori e compagnie aeree in tutta Italia. Nello specifico, l’anno è stato inaugurato con un webinar destinato alle agenzie di viaggio di Going; esperienza molto positiva che verrà ripetuta – questa volta con presenza live – a Napoli, in occasione della Bmt del prossimo marzo.\r

Destinatari della formazione, organizzata a Monza in collaborazione con Gastaldi Holidays il prossimo primo febbraio, sempre gli agenti di viaggio; un secondo appuntamento si terrà a Napoli nel mese di marzo.\r

Il trade ancora protagonista a serie di un’operazione congiunta dell’ente con Air Canada, ad incentivazione delle combinate Canada-Bahamas, favorite dai collegamenti aerei dall’Italia della compagnia di bandiera verso i principali aeroporti canadesi e da Montreal e Toronto verso la capitale Nassau.\r

Si tratta di una promozione – attiva dal 12 febbraio fino al 30 aprile – che premierà con un fam trip in Canada e alle Bahamas, le prime 5 agenzie di viaggio che venderanno 4 pacchetti comprensivi di entrambe le destinazioni (almeno 4 pernottamenti alle Bahamas per due persone) e di voli Air Canada.\r

L’operazione congiunta prevede anche un roadshow di 4 tappe il prossimo febbraio: il 12 febbraio, i rappresentanti del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas ed Air Canada incontreranno le agenzie di Torino, il 13 saranno a Milano, il 14 febbraio a Roma e, infine, si conclude il giorno 15 a Bari. Il mese di febbraio prevede inoltre il lancio del sito e-learning in italiano bahamasagents.com/it che fornisce una formazione approfondita sulla destinazione.","post_title":"Bahamas: gli arrivi italiani crescono del +25%. Raffica di iniziative per il trade","post_date":"2024-01-25T14:56:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706194565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

A Night of Beauty, una serata totalmente dedicata alla bellezza del viaggio in tutte le sue forme, quella che si è svolta ieri al settimo piano del palazzo di Rinascente di Milano, in Piazza Duomo. Il rooftop con vista sulla Madonnina è stato il set ideale per l’evento glamour con dj set organizzato da Msc Crociere per celebrare la nuova domination experience. \"Quella di questa sera è solo una delle tappe che segna l’inizio di una serie di iniziative che ci vedranno sempre più protagonisti sul territorio della città di Milano - ha dichiarato Leonardo Massa, vice president Southern Europe Msc Crociere ed Explora Journeys -. Siamo orgogliosi di essere approdati alla Rinascente di Milano, vera e propria icona del capoluogo meneghino, con la nostra nuova brand campaign In viaggio verso la bellezza. Milano e la Lombardia rappresentano infatti un’area sempre più importante per le nostre strategie di sviluppo. Non a caso, a metà dicembre abbiamo aperto il nostro primo temporary store proprio a Milano, in zona Gae Aulenti».\r

\r

Fino al prossimo 29 gennaio le vetrine di Rinascente ospiteranno quindi installazioni artistiche dedicate ai valori che contraddistinguono il brand, mentre la facciata riprodurrà le onde mare e il logo della compagnia. La nuova campagna In viaggio verso la bellezza è il leitmotiv che accoglie i clienti della Rinascente fin dall’ingresso e li accompagna in ogni piano, proprio alla scoperta della bellezza: dalla bellezza di un modo più sostenibile di fare crociera, a quella delle suggestive destinazioni che Msc raggiunge con la sua flotta. Ma anche la bellezza che contraddistingue le aree della nave, le onde del mare, i piatti serviti a bordo, i colori dell’alba e del tramonto visti dal ponte superiore. Questo l’obiettivo della nuova campagna, che è attualmente attiva in Italia e in altri 30 paesi del mondo e prevede il coinvolgimento di un mix di canali tra cui tv, stampa, digitale e social media.\r

\r

[gallery ids=\"460092,460093,460090\"]","post_title":"Msc e Rinascente in viaggio verso la bellezza","post_date":"2024-01-25T12:52:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706187155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'anno delle esperienze a bordo. Così definisce il 2024, la sales manager Star Clipper per Italia e Svizzera Italiana, Birgit Gfölner. Tante infatti le partenze in calendario a tema enogastronomico e yoga, con lezioni tenute da esperti: \"Questo genere di crociere costituisce un ulteriore supporto alle vendite: una chicca che può orientare in maniera determinante le scelte di chi desidera viaggiare con noi”. I tre velieri della compagnia giungeranno nel Mediterraneo a partire dal prossimo aprile, per un programma di itinerari tematici in costante aggiornamento. Fino ad allora, protagoniste resteranno le crociere tra Caraibi, Panama e Costa Rica, prima delle traversate oceaniche che riporteranno la flotta in Europa.\r

\r

Sul tavolo anche una serie di promozioni dedicate al biennio 2024-2025: dagli Early booking discount (fino al 20% di sconto per le prenotazioni pervenute entro il prossimo 30 aprile sulle crociere dell’inverno 2024/25), allo sconto del 5% per le crociere consecutive, passando per la tariffa speciale Singola garantita, pensata per i solo traveler. Ritorna poi anche per il 2024 l’offerta speciale sulle crociere di Natale, che prevede 600 euro di credito di bordo per cabina per le coppie, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; la gratuità della terza persona (escluse le spese portuali e le mance per un passeggero che condivide la cabina con altri due). Star Clippers sarà presente alla Bit (hall 4, stand D69).","post_title":"Gfölner, Star Clippers: il 2024 sarà l'anno delle esperienze a bordo","post_date":"2024-01-25T11:27:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706182031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406199\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Bongiovanni[/caption]\r

\r

Se ne va un altro protagonista del mondo del turismo italiano. E' mancato prematuramente l'amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni. Originario di Rimini, si era trasferito in Sardegna con la famiglia alla fine degli anni '60, iniziando un percorso imprenditoriale nel turismo a Baja Sardinia, al confine con la Costa Smeralda, che dal ricettivo lo aveva negli ultimi tempi portato a esplorare anche il comparto del tour operating incoming e outgoing, nonché della ristorazione.\r

\r

Giusto un anno fa annunciava in occasione della Bit 2023 la riorganizzazione della propria compagnia sotto il cappello Baja Way. Un marchio che include, oltre al brand alberghiero Baja Hotels, la dmc Sardinia 360, il tour operator Gastaldi Holidays e la divisione f&b Somu. Marco Bongiovanni lascia la moglie, quattro figli e i genitori Renzo Bongiovanni ed Eliana Testoni.\r

\r

Tutto Travel Quotidiano è vicino alla famiglia in questo momento difficile.","post_title":"E' mancato l'a.d. di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni","post_date":"2024-01-25T10:55:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706180122000]}]}}