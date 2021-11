New York: campagna milionaria per incentivare gli arrivi internazionali

New York punta dritta al ritorno dei flussi turistici internazionali, dopo la riapertura dei confini degli Stati Uniti ai viaggiatori vaccinati. Sul tavolo, per incentivare gli arrivi, una campagna da 6 milioni di dollari che include una partnership con British Airways (“It’s time for New York City”) grazie alla quale vengono promossi nel Regno Unito i collegamenti aerei verso gli Usa. Lo rivela Fred Dixon, numero uno della NYC & Company.

“I viaggiatori internazionali rappresentano il 20% dei visitatori della nostra città, ma ben il 50% della spesa e il 50% dei pernottamenti in hotel – ha sottolineato Dixon -. Questo è un momento cruciale nella ripresa del turismo in generale e davvero il pezzo finale del puzzle di cui avevamo bisogno per ricostruire la nostra industria turistica”.

Prima di lunedì, le regole restrittive sui viaggi imposte per la prima volta dall’amministrazione del presidente Donald Trump nel marzo 2020 avevano vietato l’accesso ai cittadini non statunitensi che viaggiano da 33 paesi, compresa gran parte dell’Europa. Dall’8 novembre, invece, i turisti sono stati nuovamente autorizzati a entrare negli Stati Uniti – con certificato di vaccinazione e il risultato negativo di un test Covid effettuato entro 72 ore dal volo.

Nel primo giorno di riapertura, ha ricordato Dixon, ben 257 voli internazionali sono arrivati negli aeroporti di New York.