New York: aperte le prenotazioni per la Nyc Hotel Week 2025, con sconti del 25% Conto alla rovescia per la Nyc Hotel Week 2025: dal 2 gennaio e fino al 9 febbraio prossimi sarà quindi possibile fruire di uno sconto del 25% sulle tariffe standard delle camere degli hotel partecipanti. Le strutture che aderiranno all’iniziativa saranno oltre 120, tra cui Arlo Williamsburg, The Fifth Avenue Hotel, Lotte New York Palace, New York Marriott Marquis, New York Hilton, PUBLIC Hotel, Radio Hotel, Renaissance New York Flushing at Tangram, The Renwick Hotel, The Rockaway Hotel, Romer Hell’s Kitchen e Wythe Hotel. La città continua a essere una delle principali destinazioni di viaggio a livello mondiale: nel 2024 la città si aspetta di raggiungere quasi 65 milioni di visitatori e nel 2025 prevede di accogliere oltre 68 milioni di viaggiatori, superando i numeri pre-pandemia. Nel 2023 la città aveva accolto 62 milioni di viaggiatori, con un impatto economico di oltre 74 miliardi di dollari e più di 380.000 posti di lavoro legati al settore del tempo libero e dell’ospitalità. “Giunto alla quarta edizione, il nostro programma Nyc Hotel Week offre a viaggiatori e newyorkesi alcune delle migliori tariffe dell’anno – ha dichiarato Nancy Mammana, cmo e ceo ad interim di New York City Tourism + Conventions -. Con i tassi di occupazione che continuano a salire, il settore alberghiero di New York City è più attivo che mai e questa iniziativa offre ai visitatori una serie di modi per viverlo, dai soggiorni di lusso alle esperienze esclusive”. Condividi

