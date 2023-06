Messico: i ricavi del turismo internazionale superano i livelli pre-pandemia L’industria turistica del Messico è di nuovo in piena espansione, con entrate che nel primo quadrimestre del 2023 hanno nettamente superato i livelli pre-pandemia, nonostante il numero totale di turisti sia ancora al di sotto di tali cifre. Secondo i dati elaborati dall’Inegi, l’agenzia statistica nazionale del Messico, il turismo internazionale ha contribuito all’economia messicana per 10,74 miliardi di dollari tra gennaio e aprile 2023: un cifra superiore del 17% rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 17,5% rispetto al 2019. Per contro, il numero degli arrivi complessivi nel Paese è rimasto leggermente inferiore rispetto al 2019. I 13,24 milioni di turisti che hanno visitato il Messico in questi quattro mesi rappresentano un aumento del 13,7% rispetto all’anno precedente, ma un leggero calo rispetto ai 14,7 milioni di visitatori dello stesso periodo pre-Covid. La spesa media per turista è aumentata del 3,8% rispetto al 2022 e del 14% rispetto al 2019, raggiungendo i 1.198 dollari nel primo quadrimestre 2023 per i turisti internazionali arrivati in aereo. Anche gli arrivi per via aerea sono aumentati – del 10,4% rispetto al 2022 e del 6,6% rispetto al 2019 – compensando il calo dei turisti che arrivano via terra, che tendono a spendere meno. Forte ripresa anche per il comparto delle crociere, particolarmente colpito dalla pandemia: secondo il Ministero del Turismo tra gennaio e aprile sono arrivati nei porti messicani 3,73 milioni di crocieristi, il 3,1% in più rispetto al 2019. Le entrate derivanti da questi crocieristi sono aumentate del 22,3% rispetto al 2019, raggiungendo i 306,8 milioni di dollari. Il ministero ha evidenziato come questi numeri confermino che “l’attività turistica in Messico è sulla buona strada”. Il turismo è una componente cruciale dell’economia messicana, che, ogni anno dal 2010 al 2019, ha rappresentato poco più dell’8% del Pil del Paese. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448641 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La divisione travel del Gruppo Gattinoni, che raggruppa le 5 linee di prodotto - dynamic, selected, experience, tour e prodotti tour operator - commercializzate e promosse attraverso le agenzie e la piattaforma tecnologica B2B2C del Gruppo, nel 2022 ha realizzato un importante sviluppo e ottime performance di vendita confermate anche nel primo semestre di quest’anno. Nel 2022 la divisione ha realizzato un fatturato pari a 48 milioni di euro; la stima per il 2023 prevede 75 milioni di euro, mentre l’obiettivo a fine piano triennale nel 2025 è di superare i 100 milioni di euro. Questi importanti obiettivi di crescita, unitamente allo sviluppo dei prodotti volti a soddisfare molteplici esigenze di viaggio e anticipare i futuri trend del settore, impattano nel team di lavoro e nell’architettura della piattaforma tecnologica di Gattinoni. Con l’esigenza di razionalizzare e implementare un nuovo asset della divisione, Mario Vercesi è stato designato alla regia. Per supportare gli obiettivi di duplice crescita del prodotto, quantitativa per dimensioni e varietà di offerta, la componente tecnologica è imprescindibile, ed è una delle competenze di Mario Vercesi, consulente del Gruppo Gattinoni da un decennio. Vercesi, infatti, ha unito allo storico expertise del prodotto - 28 anni di carriera - l’analisi della distribuzione e lo studio su come rispondere con efficienza alle sue esigenze. Tutto ciò è sfociato, grazie al lavoro e contributo di un preparato team di lavoro trasversale, alla creazione delle piattaforme tecnologiche B2B e B2B2C per le agenzie oltre al sito e-commerce gattinonitravel.it, nel tempo costantemente implementate per fornire alle agenzie partner strumenti performanti per competere sul mercato. Commenta Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group: “Dopo la pandemia sono cambiate molte dinamiche nel mercato e siamo convinti che questo processo continuerà. Uno degli effetti è che il pubblico più giovane si è avvicinato alle agenzie di viaggio, interessato a forme di turismo organizzato ma con approcci e modalità nuove, smart e digitali. Stiamo dotando le nostre agenzie degli strumenti più adatti a interpretare questa tendenza, dal punto di vista del prodotto e della tecnologia. Mario Vercesi, consulente da un decennio del Gruppo Gattinoni, ha un’esperienza storica, skill e professionalità ampiamente riconosciute internamente e da tutto il mercato nel campo del prodotto tradizionale e parallelamente ha acquisito preziose competenze tecnologiche grazie all’implementazione e sviluppo della piattaforma del Gruppo, requisiti fondamentale per condurre e gestire un orientamento all’innovazione e al cambiamento della divisione. Riteniamo sia la persona giusta per coordinare investimenti e sforzi volti agli obiettivi di crescita qualitativa e quantitativa.”. Mario Vercesi ha tradotto le aspettative della rete agenziale e le risposte alle esigenze di un cliente variegato in una piattaforma articolata e composita. I bisogni del mercato e di tutta la filiera sono in continua evoluzione, di conseguenza la struttura tecnologica deve essere allineata nei confronti di tutte le tipologie di prodotto, con requisiti di qualità e fruibilità. Vercesi si appresta a guidare la divisione Travel, che si prefigge di arrivare a 100 milioni di euro nel 2025; nel 2022 la composizione dei 48 milioni di fatturato è stata ripartita fra il 50% di prodotto Dynamic, il 25% di Travel Experience e il 25% fra Selected e Tour Operator. La crescita vuole essere in ognuna di queste tipologie di prodotto, con una squadra di una quarantina di collaboratori specializzati. “Sono entusiasta di essere alla regia di un progetto che coniuga le sfaccettature del turismo organizzato con la tecnologia - commenta Mario Vercesi, direttore prodotto Gattinoni Travel: . Dal viaggio su misura ai servizi accessibili on line intuitivamente, ci siamo ispirati alle richieste pervenute dalle agenzie in questi anni di collaborazione. Stiamo portando avanti un progetto B2B2C e B2B complesso, un percorso ambizioso che spazia dalla tecnologia alle risorse umane, intese come professionalità ed esperienza insostituibili. Stiamo dotando le agenzie di una gamma di prodotto difficilmente acquistabile on line da parte della filiera, così che la ricchezza e la qualità dell’offerta sia un reale punto di forza per il network.”. Vercesi sarà alla regia di un team di top manager: Alberto Alberi per travel experience, Sabrina Nadaletti per tour operator, Gianni Galli per selected, Maddalena Fumagalli per dynamic e Laura Fantechi per i prodotti tour. Cui si aggiungono due figure trasversali, Giuliano Mastriforti per il reparto customer/concierge, creato per assistere al meglio agenzie e cliente finale, e Stefania Guzzi, che si occupa del team caricamento prodotto nella piattaforma. A livello globale si tratta di 100.000 voli compresi tra il 24 marzo e il 2 giugno 2024, Pasqua compresa; di questi, oltre 60.000 saranno operati da e per il Regno Unito. Il vettore sta anche estendendo la validità dei voucher emessi durante la pandemia: tutti i passeggeri che hanno scelto di ricevere un voucher e non l'hanno ancora riscattato, ne vedranno automaticamente prorogata la validità dal 31 luglio 2023 al 31 gennaio 2024, avendo così più tempo e più scelta per effettuare una nuova prenotazione. I clienti in possesso di voucher non devono aver volato entro la data di scadenza e i voucher possono essere utilizzati per prenotare voli verso qualsiasi destinazione easyJet. In parallelo, anche easyJet holidays ha reso disponibili altre migliaia di pacchetti vacanza per la primavera 2024, che sono comprensivi di voli, hotel, 23 kg di bagaglio e trasferimenti per le vacanze al mare, tutti coperti dalla 'Ultimate Flexibility', che offre la libertà di cambiare una prenotazione, una garanzia di rimborso e la garanzia del miglior prezzo. [post_title] => EasyJet gioca d'anticipo: in vendita i voli fino al 2 giugno 2024 [post_date] => 2023-06-28T10:22:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687947727000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448602 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Primerent, società specializzata da oltre 15 anni nel noleggio di auto di alta gamma in Italia ed Europa, propone un servizio di rent a car a breve termine per agenzie di viaggio, tour operator e professionisti del turismo appositamente studiato per l’universo hospitality e leisure. L’azienda, con tre sedi in Italia – Roma, Milano, Firenze – e diversi hub strategici, offre la possibilità di consegna e ritiro personalizzato anche in Sud Europa: un servizio capillare ed esclusivo che la rende il punto di riferimento per tutti i player del settore viaggi nel segmento premium per una nuova concezione di mobilità. Con oltre 500 auto di alta gamma disponibili in pronta consegna e forte di rapporti consolidati con le più esclusive case automobilistiche al mondo - BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Audi e Land Rover - l’ampia flotta Primerent comprende i più importanti e ricercati brand attualmente sul mercato, top di gamma, full-optional e tecnologicamente all’avanguardia. Il servizio proposto è esclusivo e fortemente tailor-made, per soddisfare le esigenze sia della clientela leisure - per privati di alto profilo - che business - per imprenditori, professionisti e aziende che ne hanno fatto uno stile di vita. L’azienda si avvale di prestigiose collaborazioni con adv e to che operano nel mondo del turismo esperienziale, per garantire ai Clienti un soggiorno unico ed indimenticabile, proponendo: servizio affidabile e flessibile adatto a qualsiasi target, per scegliere in autonomia la durata del proprio noleggio, in base alle necessità; offerte dedicate e studiate su misura per le esigenze del cliente; Specialist driver per consegna e ritiro ovunque, con zero attese e anticipi; Assistenza costante, grazie alla garanzia di un consulente dedicato h24; Esclusività, con una flotta auto premium e tutti i costi inclusi in un solo canone. [post_title] => Primerent rafforza la proposta di noleggio auto a breve termine per adv e tour operator [post_date] => 2023-06-28T10:15:06+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687947306000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448587 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ritorno ai profitti per gli aeroporti europei, che nel 2022 hanno registrato un utile netto collettivo di 6,4 miliardi di euro. Un risultato centrato nonostante il volume dei passeggeri sia stato inferiore del 21% rispetto ai livelli pre-pandemia (2019). Ma la situazione finanziaria degli aeroporti europei rimane "incerta e impegnativa" e le tasse aeroportuali in tutto il continente dovranno aumentare. Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe (nella foto), in occasione dell'apertura del 33° Congresso annuale e Assemblea generale dell'ente a Barcellona, ha evidenziato che dal 2019 il settore ha perso più di 50 miliardi di euro di ricavi e accumulato oltre 20 miliardi di euro di perdite. "La posta in gioco è la capacità degli aeroporti di investire nella decarbonizzazione, nella resilienza, nella digitalizzazione e nella capacità dove necessario - ha sottolineato Jankovec -. Guardando al 2023 e ai prossimi due anni, gli aeroporti europei hanno già ridotto gli investimenti previsti da 34,6 miliardi di euro a 18,4 miliardi di euro. La crisi degli investimenti non è per domani, ma è già una realtà". Jankovec afferma che le tasse aeroportuali sono aumentate del 7% rispetto a prima della pandemia, mentre le tariffe aeree sono cresciute del 32%. C'è un solo modo logico di procedere, ed è il rispetto del principio "chi usa paga", aggiunge. "Le autorità di regolamentazione e i governi devono accettare il fatto che le pressioni sui costi e le esigenze di investimento richiedono un adeguamento al rialzo dei diritti aeroportuali". Willie Walsh, direttore generale della Iata, ha ripetutamente attaccato gli aeroporti che aumentano le tariffe, sostenendo che l'industria "non può tollerare una situazione in cui gli aeroporti tentano di truffare le compagnie aeree e i loro passeggeri con aumenti significativi delle tariffe aeroportuali". Recentemente, nel mirino di Walsh era finito anche l'aeroporto di Amsterdam Schiphol. [post_title] => Jankovec, Aci Europe: «Le tasse aeroportuali non potranno che aumentare» [post_date] => 2023-06-28T09:35:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687944955000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ota e rimborsi. A seguito di un dialogo con la Commissione europea e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, Edreams Odigeo, Etraveli Group e Kiwi.com si sono impegnati a informare meglio i consumatori sui loro diritti in caso di cancellazione dei voli da parte delle compagnie aeree e a trasferire i rimborsi dei biglietti entro sette giorni dalla loro ricezione dalle compagnie aeree, il che significa che i consumatori dovrebbero riceverli dopo un totale di 14 giorni. In base ai diritti dei passeggeri dell'Ue, le compagnie aeree che annullano un volo sono tenute a rimborsare i biglietti entro sette giorni dal momento in cui il passeggero ha optato per il rimborso del volo. Tuttavia, i biglietti aerei possono essere acquistati anche tramite un intermediario (agenzia di viaggi online). A seguito di questo dialogo, i tre principali intermediari aerei europei hanno chiarito che i consumatori riceveranno il rimborso entro 14 giorni al massimo, in una mossa che intende anche creare condizioni eque e paritarie nel settore delle compagnie aeree. Questa azione integra un precedente dialogo con 16 principali compagnie aeree europee che ha portato queste compagnie aeree a impegnarsi a rispettare il termine di 7 giorni per i rimborsi e a rimborsare oltre 500.000 buoni di volo che avevano imposto ai consumatori a seguito della cancellazione dei voli durante la pandemia di Covid-19. Il dialogo del 2021 con le compagnie aeree aveva messo in luce ulteriori ritardi subiti dai consumatori quando i biglietti annullati erano stati acquistati tramite un intermediario. [post_title] => Ota s'impegnano a rimborsare dopo 14 giorni i voli cancellati [post_date] => 2023-06-28T08:18:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687940292000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448538 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una testimonianza forte di fede e di legame inesauribile alla natura e alla storia plurisecolare del territorio umbro. È stata presentata presso la sede della regione Umbria a Perugia la Credenziale del Pellegrino della Via di San Francesco, nell’edizione speciale che celebra il grande Centenario francescano scandito in quattro anniversari che ricorrono nel triennio 2023-2026: 1223-2023, l’ottavo centenario della Regola francescana e del Natale di Greccio; 1224-2024: l’ottavo centenario dell’impressione delle Stimmate, sul monte della Verna; 1225-2025: l’ottavo centenario del Cantico delle creature; 1226-2026: l’ottavo centenario della Pasqua di Francesco, il suo passaggio alla vita eterna, avvenuto la sera del 3 ottobre 1226 ad Assisi. La Via di Francesco negli anni si è confermata tra i primi cammini in termini di flussi a livello nazionale, con più di 8 mila pellegrini che lo hanno percorso nel 2022. Secondo le evidenze rilevate dalla Statio Peregrinorum, l’ufficio della basilica di San Francesco, i pellegrini, provenienti da 57 nazioni del mondo, che lo scorso anno hanno raggiunto a piedi la stessa basilica di San Francesco di Assisi, hanno in particolare superato quota 4 mila (+26% rispetto al 2021). Tra i cammini francescani, il più frequentato è stato proprio la Via di Francesco, con una percentuale dell'82,72% di pellegrini (73,76% nel 2021). Una proposta, quella della Via di Francesco, che potrà consolidarsi anche grazie ad alcuni stanziamenti già stabiliti: l’Umbria è stata infatti individuata regione capofila per il Cammino di San Francesco, con l’assegnazione di risorse per oltre 5 milioni di euro per l’attuazione per interventi a favore dei cammini religiosi (di San Francesco, di San Benedetto e della via Lauretana). Un ulteriore fondo, pari a 6 milioni di euro, è stato inoltre di recente messo a disposizione della regione Umbria per finanziare i Cammini nel territorio del cratere nell’ambito degli investimenti previsti dal Piano Nazionale complementare per le aree Sisma. In tale contesto, la Credenziale rappresenta l’attestazione dell’esperienza di viaggio del pellegrino, che lo distingue da ogni altro viaggiatore. Su di essa, a ogni tappa, si appongono le date e i timbri dei luoghi di ospitalità. “Accoglienza è la grande ricompensa di un pellegrinaggio, in particolare per la maggioranza dei pellegrini che arrivano ad Assisi - sottolinea fra Rafael Pinheiro Normando dell'Ordine dei frati minori conventuali -. Essere accolto è segno di rispetto e di maturità, perché si vede nell’altro un’opportunità di condividere qualcosa, di costruire un rapporto, di crescere nella nostra umanità fragile”. [post_title] => Turismo religioso: una nuova Credenziale del Pellegrino per il grande Centenario sulla Via di Francesco [post_date] => 2023-06-27T11:38:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687865906000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qantas è "sulla buona strada per raggiungere un profitto record" per l'esercizio fiscale che si concluderà il 30 giugno, mentre prevede un boom di viaggi per i prossimi mesi. Il gruppo (Qantas e Jetstar), in un aggiornamento pubblicato nei giorni scorsi ha reso noto che si appresta a trasportare circa 4 milioni di passeggeri sui neetwork domestico e internazionale per il periodo delle vacanze scolastiche, che vanno da fine giugno a fine luglio. "La domanda di viaggio rimane forte e i dati dimostrano che i consumatori continuano a dare priorità ai viaggi rispetto ad altre categorie di spesa", spiega una nota del vettore che sottolinea anche di essere sulla buona strada per la redditività. A fine maggio, il gruppo aereo ha dichiarato che prevedeva di registrare un utile ante imposte record tra i 2,42 e i 2,48 miliardi di dollari australiani (1,63-1,67 miliardi di dollari Usa), una variazione significativa rispetto alla perdita di 1,86 miliardi di dollari australiani registrata nell'anno fiscale 2022. Qantas osserva inoltre che la capacità internazionale del gruppo "continua a risalire" ai livelli pre-pandemia, in seguito alla ripresa e al lancio di diverse rotte internazionali. La capacità domestica, nel frattempo, ha raggiunto i livelli del 2019. Dall'inizio dell'anno, il gruppo ha anche preso in consegna sei nuovi aeromobili, tra cui Airbus A321Lr per Jetstar e Boeing 787 per Qantas. [post_title] => Qantas traguarda profitti da record per l'esercizio che si concluderà a fine giugno [post_date] => 2023-06-27T11:01:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687863706000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448525 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Assoviaggi. Per il trimestre estivo 2023, saranno complessivamente 3,9 milioni gli italiani che si sposteranno grazie all'attività di agenzie di viaggio e di tour operator. Trainano le vacanze all'estero (+21,1% rispetto all'estate 2022), in particolare verso Grecia, Spagna, Egitto, Usa e Giappone. Crociere in cima alla classifica delle tipologie di viaggio più richieste. È quanto emerge dall'Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, sulla base di un'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze su un campione di 581 agenzie di viaggio. Prenotazioni in agenzia Per l'estate 2023 gli operatori sperano finalmente di tornare ai livelli del 2019, con una crescita dell'operatività del +6,8%, sintesi della crescita prevista dei viaggi all'estero (+21,1%) e della flessione, invece, del -2% per le richieste di destinazioni italiane. Complessivamente si stima che nel periodo giugno-agosto saranno circa 1,6 milioni i pacchetti vacanze prenotati presso agenzie di viaggio e tour operator, di cui 1,1 milioni includono una destinazione oltre confine e oltre 500mila saranno effettuati in Italia. Saranno circa 3,9 milioni gli italiani che si sposteranno grazie ai pacchetti: 2,6 milioni fuori dall'Italia, mentre 1,3 milioni soggiorneranno nelle diverse destinazioni italiane. Caro-vacanze e last minute A pesare - in particolare sulla domanda per le destinazioni italiane - è il caro-vacanze. I prezzi medi dei servizi sono aumentati del 25% rispetto all'estate 2022, anche se parallelamente è aumentata l'offerta di pacchetti e servizi a tariffe flessibili. Una quota di italiani più sensibili all'aumento dei prezzi, però, rimane in attesa di cogliere le proposte promozionali last-minute che potrebbero aprirsi "sotto data". In sostanza, un mercato con andamenti alterni caratterizzato da periodi di forti vendite e momenti di stasi, dove il rapporto di conversione tra le richieste di preventivo e prenotazione effettiva è di 1 su 2. Mare e viaggi fuori dall'Europa Dall'indagine emerge un forte interesse della domanda per le Crociere - a partire da quelle sul Nilo - segnalate in crescita dal 57,1% delle agenzie, e anche un ritorno dei viaggi intercontinentali (51,3% delle segnalazioni). Tutte le destinazioni 'mare', comunque, sono in aumento: da quelle dei Paesi del mediterraneo (50,3%) a quelle esotiche (32,3%). Un po' meno frequenti le segnalazioni per il Mare Italia, che secondo la percezione del 52% del campione ha registrato una flessione di interesse da parte degli italiani. Da segnalare invece il buon posizionamento delle Capitali Europee e delle Città d'Arte italiane, che in termini di frequenza delle segnalazioni si collocano subito dopo il prodotto mare. Egitto da record Tra le destinazioni più gettonate spicca l'Egitto, che tra offerta mare, tour culturali e crociere sul Nilo è in assoluto la meta più richiesta tra quelle a medio-raggio, segnalata dall'87,1% delle agenzie. Sul corto raggio, invece, continuano a imporsi Grecia e la Spagna; un discreto interesse è stato segnalato anche per il Portogallo e la Francia. Per il "lungo raggio", invece, le richieste dei viaggiatori si sono concentrate sugli Stati Uniti e il Giappone, seguiti da Thailandia e Caraibi. Non sono mancate, però, anche richieste per Tanzania, Maldive, Messico, Oman, Filippine, Zambia. Per chi ha scelto l'Italia, invece, le destinazioni preferite risultano la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Campania, la Toscana, il Veneto, l'Emilia Romagna e il Lazio. [post_title] => Assoviaggi: l'outgoing rafforza la ripresa dei viaggi (+21%) [post_date] => 2023-06-27T10:43:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687862638000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "messico i ricavi del turismo internazionale superano i livelli pre pandemia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":54,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3391,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448641","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La divisione travel del Gruppo Gattinoni, che raggruppa le 5 linee di prodotto - dynamic, selected, experience, tour e prodotti tour operator - commercializzate e promosse attraverso le agenzie e la piattaforma tecnologica B2B2C del Gruppo, nel 2022 ha realizzato un importante sviluppo e ottime performance di vendita confermate anche nel primo semestre di quest’anno.\r

\r

\r

Nel 2022 la divisione ha realizzato un fatturato pari a 48 milioni di euro; la stima per il 2023 prevede 75 milioni di euro, mentre l’obiettivo a fine piano triennale nel 2025 è di superare i 100 milioni di euro.\r

\r

Questi importanti obiettivi di crescita, unitamente allo sviluppo dei prodotti volti a soddisfare molteplici esigenze di viaggio e anticipare i futuri trend del settore, impattano nel team di lavoro e nell’architettura della piattaforma tecnologica di Gattinoni. Con l’esigenza di razionalizzare e implementare un nuovo asset della divisione, Mario Vercesi è stato designato alla regia.\r

\r

Per supportare gli obiettivi di duplice crescita del prodotto, quantitativa per dimensioni e varietà di offerta, la componente tecnologica è imprescindibile, ed è una delle competenze di Mario Vercesi, consulente del Gruppo Gattinoni da un decennio.\r

Vercesi, infatti, ha unito allo storico expertise del prodotto - 28 anni di carriera - l’analisi della distribuzione e lo studio su come rispondere con efficienza alle sue esigenze. Tutto ciò è sfociato, grazie al lavoro e contributo di un preparato team di lavoro trasversale, alla creazione delle piattaforme tecnologiche B2B e B2B2C per le agenzie oltre al sito e-commerce gattinonitravel.it, nel tempo costantemente implementate per fornire alle agenzie partner strumenti performanti per competere sul mercato.\r

\r

Commenta Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group: “Dopo la pandemia sono cambiate molte dinamiche nel mercato e siamo convinti che questo processo continuerà. Uno degli effetti è che il pubblico più giovane si è avvicinato alle agenzie di viaggio, interessato a forme di turismo organizzato ma con approcci e modalità nuove, smart e digitali. Stiamo dotando le nostre agenzie degli strumenti più adatti a interpretare questa tendenza, dal punto di vista del prodotto e della tecnologia. Mario Vercesi, consulente da un decennio del Gruppo Gattinoni, ha un’esperienza storica, skill e professionalità ampiamente riconosciute internamente e da tutto il mercato nel campo del prodotto tradizionale e parallelamente ha acquisito preziose competenze tecnologiche grazie all’implementazione e sviluppo della piattaforma del Gruppo, requisiti fondamentale per condurre e gestire un orientamento all’innovazione e al cambiamento della divisione. Riteniamo sia la persona giusta per coordinare investimenti e sforzi volti agli obiettivi di crescita qualitativa e quantitativa.”.\r

\r

Mario Vercesi ha tradotto le aspettative della rete agenziale e le risposte alle esigenze di un cliente variegato in una piattaforma articolata e composita. I bisogni del mercato e di tutta la filiera sono in continua evoluzione, di conseguenza la struttura tecnologica deve essere allineata nei confronti di tutte le tipologie di prodotto, con requisiti di qualità e fruibilità.\r

\r

Vercesi si appresta a guidare la divisione Travel, che si prefigge di arrivare a 100 milioni di euro nel 2025; nel 2022 la composizione dei 48 milioni di fatturato è stata ripartita fra il 50% di prodotto Dynamic, il 25% di Travel Experience e il 25% fra Selected e Tour Operator. La crescita vuole essere in ognuna di queste tipologie di prodotto, con una squadra di una quarantina di collaboratori specializzati.\r

\r

“Sono entusiasta di essere alla regia di un progetto che coniuga le sfaccettature del turismo organizzato con la tecnologia - commenta Mario Vercesi, direttore prodotto Gattinoni Travel: . Dal viaggio su misura ai servizi accessibili on line intuitivamente, ci siamo ispirati alle richieste pervenute dalle agenzie in questi anni di collaborazione. Stiamo portando avanti un progetto B2B2C e B2B complesso, un percorso ambizioso che spazia dalla tecnologia alle risorse umane, intese come professionalità ed esperienza insostituibili. Stiamo dotando le agenzie di una gamma di prodotto difficilmente acquistabile on line da parte della filiera, così che la ricchezza e la qualità dell’offerta sia un reale punto di forza per il network.”.\r

\r

Vercesi sarà alla regia di un team di top manager: Alberto Alberi per travel experience, Sabrina Nadaletti per tour operator, Gianni Galli per selected, Maddalena Fumagalli per dynamic e Laura Fantechi per i prodotti tour. Cui si aggiungono due figure trasversali, Giuliano Mastriforti per il reparto customer/concierge, creato per assistere al meglio agenzie e cliente finale, e Stefania Guzzi, che si occupa del team caricamento prodotto nella piattaforma.\r

","post_title":"Mario Vercesi alla guida del prodotto di Gattinoni Travel","post_date":"2023-06-28T15:11:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687965084000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'industria turistica del Messico è di nuovo in piena espansione, con entrate che nel primo quadrimestre del 2023 hanno nettamente superato i livelli pre-pandemia, nonostante il numero totale di turisti sia ancora al di sotto di tali cifre.\r

\r

Secondo i dati elaborati dall'Inegi, l'agenzia statistica nazionale del Messico, il turismo internazionale ha contribuito all'economia messicana per 10,74 miliardi di dollari tra gennaio e aprile 2023: un cifra superiore del 17% rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 17,5% rispetto al 2019.\r

\r

Per contro, il numero degli arrivi complessivi nel Paese è rimasto leggermente inferiore rispetto al 2019. I 13,24 milioni di turisti che hanno visitato il Messico in questi quattro mesi rappresentano un aumento del 13,7% rispetto all'anno precedente, ma un leggero calo rispetto ai 14,7 milioni di visitatori dello stesso periodo pre-Covid.\r

\r

La spesa media per turista è aumentata del 3,8% rispetto al 2022 e del 14% rispetto al 2019, raggiungendo i 1.198 dollari nel primo quadrimestre 2023 per i turisti internazionali arrivati in aereo. Anche gli arrivi per via aerea sono aumentati - del 10,4% rispetto al 2022 e del 6,6% rispetto al 2019 - compensando il calo dei turisti che arrivano via terra, che tendono a spendere meno.\r

\r

Forte ripresa anche per il comparto delle crociere, particolarmente colpito dalla pandemia: secondo il Ministero del Turismo tra gennaio e aprile sono arrivati nei porti messicani 3,73 milioni di crocieristi, il 3,1% in più rispetto al 2019. Le entrate derivanti da questi crocieristi sono aumentate del 22,3% rispetto al 2019, raggiungendo i 306,8 milioni di dollari.\r

\r

Il ministero ha evidenziato come questi numeri confermino che \"l'attività turistica in Messico è sulla buona strada\". Il turismo è una componente cruciale dell'economia messicana, che, ogni anno dal 2010 al 2019, ha rappresentato poco più dell'8% del Pil del Paese.","post_title":"Messico: i ricavi del turismo internazionale superano i livelli pre-pandemia","post_date":"2023-06-28T11:05:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687950307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet torna a giocare d'anticipo e nel pieno della calda estate 2023 ha già messo in vendita i voli con partenza fino al 2 giugno 2024. A livello globale si tratta di 100.000 voli compresi tra il 24 marzo e il 2 giugno 2024, Pasqua compresa; di questi, oltre 60.000 saranno operati da e per il Regno Unito.\r

\r

Il vettore sta anche estendendo la validità dei voucher emessi durante la pandemia: tutti i passeggeri che hanno scelto di ricevere un voucher e non l'hanno ancora riscattato, ne vedranno automaticamente prorogata la validità dal 31 luglio 2023 al 31 gennaio 2024, avendo così più tempo e più scelta per effettuare una nuova prenotazione. I clienti in possesso di voucher non devono aver volato entro la data di scadenza e i voucher possono essere utilizzati per prenotare voli verso qualsiasi destinazione easyJet.\r

\r

In parallelo, anche easyJet holidays ha reso disponibili altre migliaia di pacchetti vacanza per la primavera 2024, che sono comprensivi di voli, hotel, 23 kg di bagaglio e trasferimenti per le vacanze al mare, tutti coperti dalla 'Ultimate Flexibility', che offre la libertà di cambiare una prenotazione, una garanzia di rimborso e la garanzia del miglior prezzo.","post_title":"EasyJet gioca d'anticipo: in vendita i voli fino al 2 giugno 2024","post_date":"2023-06-28T10:22:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687947727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primerent, società specializzata da oltre 15 anni nel noleggio di auto di alta gamma in Italia ed Europa, propone un servizio di rent a car a breve termine per agenzie di viaggio, tour operator e professionisti del turismo appositamente studiato per l’universo hospitality e leisure.\r

\r

L’azienda, con tre sedi in Italia – Roma, Milano, Firenze – e diversi hub strategici, offre la possibilità di consegna e ritiro personalizzato anche in Sud Europa: un servizio capillare ed esclusivo che la rende il punto di riferimento per tutti i player del settore viaggi nel segmento premium per una nuova concezione di mobilità.\r

\r

Con oltre 500 auto di alta gamma disponibili in pronta consegna e forte di rapporti consolidati con le più esclusive case automobilistiche al mondo - BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Audi e Land Rover - l’ampia flotta Primerent comprende i più importanti e ricercati brand attualmente sul mercato, top di gamma, full-optional e tecnologicamente all’avanguardia.\r

\r

Il servizio proposto è esclusivo e fortemente tailor-made, per soddisfare le esigenze sia della clientela leisure - per privati di alto profilo - che business - per imprenditori, professionisti e aziende che ne hanno fatto uno stile di vita. L’azienda si avvale di prestigiose collaborazioni con adv e to che operano nel mondo del turismo esperienziale, per garantire ai Clienti un soggiorno unico ed indimenticabile, proponendo: servizio affidabile e flessibile adatto a qualsiasi target, per scegliere in autonomia la durata del proprio noleggio, in base alle necessità; offerte dedicate e studiate su misura per le esigenze del cliente; Specialist driver per consegna e ritiro ovunque, con zero attese e anticipi; Assistenza costante, grazie alla garanzia di un consulente dedicato h24; Esclusività, con una flotta auto premium e tutti i costi inclusi in un solo canone.","post_title":"Primerent rafforza la proposta di noleggio auto a breve termine per adv e tour operator","post_date":"2023-06-28T10:15:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687947306000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ritorno ai profitti per gli aeroporti europei, che nel 2022 hanno registrato un utile netto collettivo di 6,4 miliardi di euro. Un risultato centrato nonostante il volume dei passeggeri sia stato inferiore del 21% rispetto ai livelli pre-pandemia (2019). Ma la situazione finanziaria degli aeroporti europei rimane \"incerta e impegnativa\" e le tasse aeroportuali in tutto il continente dovranno aumentare. Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe (nella foto), in occasione dell'apertura del 33° Congresso annuale e Assemblea generale dell'ente a Barcellona, ha evidenziato che dal 2019 il settore ha perso più di 50 miliardi di euro di ricavi e accumulato oltre 20 miliardi di euro di perdite.\r

\r

\"La posta in gioco è la capacità degli aeroporti di investire nella decarbonizzazione, nella resilienza, nella digitalizzazione e nella capacità dove necessario - ha sottolineato Jankovec -. Guardando al 2023 e ai prossimi due anni, gli aeroporti europei hanno già ridotto gli investimenti previsti da 34,6 miliardi di euro a 18,4 miliardi di euro. La crisi degli investimenti non è per domani, ma è già una realtà\".\r

\r

Jankovec afferma che le tasse aeroportuali sono aumentate del 7% rispetto a prima della pandemia, mentre le tariffe aeree sono cresciute del 32%. C'è un solo modo logico di procedere, ed è il rispetto del principio \"chi usa paga\", aggiunge. \"Le autorità di regolamentazione e i governi devono accettare il fatto che le pressioni sui costi e le esigenze di investimento richiedono un adeguamento al rialzo dei diritti aeroportuali\".\r

\r

Willie Walsh, direttore generale della Iata, ha ripetutamente attaccato gli aeroporti che aumentano le tariffe, sostenendo che l'industria \"non può tollerare una situazione in cui gli aeroporti tentano di truffare le compagnie aeree e i loro passeggeri con aumenti significativi delle tariffe aeroportuali\". Recentemente, nel mirino di Walsh era finito anche l'aeroporto di Amsterdam Schiphol.\r

\r

","post_title":"Jankovec, Aci Europe: «Le tasse aeroportuali non potranno che aumentare»","post_date":"2023-06-28T09:35:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687944955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ota e rimborsi. A seguito di un dialogo con la Commissione europea e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, Edreams Odigeo, Etraveli Group e Kiwi.com si sono impegnati a informare meglio i consumatori sui loro diritti in caso di cancellazione dei voli da parte delle compagnie aeree e a trasferire i rimborsi dei biglietti entro sette giorni dalla loro ricezione dalle compagnie aeree, il che significa che i consumatori dovrebbero riceverli dopo un totale di 14 giorni.\r

\r

In base ai diritti dei passeggeri dell'Ue, le compagnie aeree che annullano un volo sono tenute a rimborsare i biglietti entro sette giorni dal momento in cui il passeggero ha optato per il rimborso del volo. Tuttavia, i biglietti aerei possono essere acquistati anche tramite un intermediario (agenzia di viaggi online). A seguito di questo dialogo, i tre principali intermediari aerei europei hanno chiarito che i consumatori riceveranno il rimborso entro 14 giorni al massimo, in una mossa che intende anche creare condizioni eque e paritarie nel settore delle compagnie aeree.\r

\r

Questa azione integra un precedente dialogo con 16 principali compagnie aeree europee che ha portato queste compagnie aeree a impegnarsi a rispettare il termine di 7 giorni per i rimborsi e a rimborsare oltre 500.000 buoni di volo che avevano imposto ai consumatori a seguito della cancellazione dei voli durante la pandemia di Covid-19. Il dialogo del 2021 con le compagnie aeree aveva messo in luce ulteriori ritardi subiti dai consumatori quando i biglietti annullati erano stati acquistati tramite un intermediario.","post_title":"Ota s'impegnano a rimborsare dopo 14 giorni i voli cancellati","post_date":"2023-06-28T08:18:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1687940292000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448538","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una testimonianza forte di fede e di legame inesauribile alla natura e alla storia plurisecolare del territorio umbro. È stata presentata presso la sede della regione Umbria a Perugia la Credenziale del Pellegrino della Via di San Francesco, nell’edizione speciale che celebra il grande Centenario francescano scandito in quattro anniversari che ricorrono nel triennio 2023-2026: 1223-2023, l’ottavo centenario della Regola francescana e del Natale di Greccio; 1224-2024: l’ottavo centenario dell’impressione delle Stimmate, sul monte della Verna; 1225-2025: l’ottavo centenario del Cantico delle creature; 1226-2026: l’ottavo centenario della Pasqua di Francesco, il suo passaggio alla vita eterna, avvenuto la sera del 3 ottobre 1226 ad Assisi.\r

\r

La Via di Francesco negli anni si è confermata tra i primi cammini in termini di flussi a livello nazionale, con più di 8 mila pellegrini che lo hanno percorso nel 2022. Secondo le evidenze rilevate dalla Statio Peregrinorum, l’ufficio della basilica di San Francesco, i pellegrini, provenienti da 57 nazioni del mondo, che lo scorso anno hanno raggiunto a piedi la stessa basilica di San Francesco di Assisi, hanno in particolare superato quota 4 mila (+26% rispetto al 2021). Tra i cammini francescani, il più frequentato è stato proprio la Via di Francesco, con una percentuale dell'82,72% di pellegrini (73,76% nel 2021). Una proposta, quella della Via di Francesco, che potrà consolidarsi anche grazie ad alcuni stanziamenti già stabiliti: l’Umbria è stata infatti individuata regione capofila per il Cammino di San Francesco, con l’assegnazione di risorse per oltre 5 milioni di euro per l’attuazione per interventi a favore dei cammini religiosi (di San Francesco, di San Benedetto e della via Lauretana). Un ulteriore fondo, pari a 6 milioni di euro, è stato inoltre di recente messo a disposizione della regione Umbria per finanziare i Cammini nel territorio del cratere nell’ambito degli investimenti previsti dal Piano Nazionale complementare per le aree Sisma.\r

\r

In tale contesto, la Credenziale rappresenta l’attestazione dell’esperienza di viaggio del pellegrino, che lo distingue da ogni altro viaggiatore. Su di essa, a ogni tappa, si appongono le date e i timbri dei luoghi di ospitalità. “Accoglienza è la grande ricompensa di un pellegrinaggio, in particolare per la maggioranza dei pellegrini che arrivano ad Assisi - sottolinea fra Rafael Pinheiro Normando dell'Ordine dei frati minori conventuali -. Essere accolto è segno di rispetto e di maturità, perché si vede nell’altro un’opportunità di condividere qualcosa, di costruire un rapporto, di crescere nella nostra umanità fragile”.","post_title":"Turismo religioso: una nuova Credenziale del Pellegrino per il grande Centenario sulla Via di Francesco","post_date":"2023-06-27T11:38:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687865906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qantas è \"sulla buona strada per raggiungere un profitto record\" per l'esercizio fiscale che si concluderà il 30 giugno, mentre prevede un boom di viaggi per i prossimi mesi. Il gruppo (Qantas e Jetstar), in un aggiornamento pubblicato nei giorni scorsi ha reso noto che si appresta a trasportare circa 4 milioni di passeggeri sui neetwork domestico e internazionale per il periodo delle vacanze scolastiche, che vanno da fine giugno a fine luglio.\r

\r

\"La domanda di viaggio rimane forte e i dati dimostrano che i consumatori continuano a dare priorità ai viaggi rispetto ad altre categorie di spesa\", spiega una nota del vettore che sottolinea anche di essere sulla buona strada per la redditività.\r

\r

A fine maggio, il gruppo aereo ha dichiarato che prevedeva di registrare un utile ante imposte record tra i 2,42 e i 2,48 miliardi di dollari australiani (1,63-1,67 miliardi di dollari Usa), una variazione significativa rispetto alla perdita di 1,86 miliardi di dollari australiani registrata nell'anno fiscale 2022.\r

\r

Qantas osserva inoltre che la capacità internazionale del gruppo \"continua a risalire\" ai livelli pre-pandemia, in seguito alla ripresa e al lancio di diverse rotte internazionali. La capacità domestica, nel frattempo, ha raggiunto i livelli del 2019.\r

\r

Dall'inizio dell'anno, il gruppo ha anche preso in consegna sei nuovi aeromobili, tra cui Airbus A321Lr per Jetstar e Boeing 787 per Qantas.","post_title":"Qantas traguarda profitti da record per l'esercizio che si concluderà a fine giugno","post_date":"2023-06-27T11:01:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687863706000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448525","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Assoviaggi. Per il trimestre estivo 2023, saranno complessivamente 3,9 milioni gli italiani che si sposteranno grazie all'attività di agenzie di viaggio e di tour operator. Trainano le vacanze all'estero (+21,1% rispetto all'estate 2022), in particolare verso Grecia, Spagna, Egitto, Usa e Giappone. Crociere in cima alla classifica delle tipologie di viaggio più richieste.\r

È quanto emerge dall'Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, sulla base di un'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze su un campione di 581 agenzie di viaggio.\r

Prenotazioni in agenzia\r

Per l'estate 2023 gli operatori sperano finalmente di tornare ai livelli del 2019, con una crescita dell'operatività del +6,8%, sintesi della crescita prevista dei viaggi all'estero (+21,1%) e della flessione, invece, del -2% per le richieste di destinazioni italiane.\r

\r

Complessivamente si stima che nel periodo giugno-agosto saranno circa 1,6 milioni i pacchetti vacanze prenotati presso agenzie di viaggio e tour operator, di cui 1,1 milioni includono una destinazione oltre confine e oltre 500mila saranno effettuati in Italia. Saranno circa 3,9 milioni gli italiani che si sposteranno grazie ai pacchetti: 2,6 milioni fuori dall'Italia, mentre 1,3 milioni soggiorneranno nelle diverse destinazioni italiane.\r

Caro-vacanze e last minute\r

A pesare - in particolare sulla domanda per le destinazioni italiane - è il caro-vacanze. I prezzi medi dei servizi sono aumentati del 25% rispetto all'estate 2022, anche se parallelamente è aumentata l'offerta di pacchetti e servizi a tariffe flessibili. Una quota di italiani più sensibili all'aumento dei prezzi, però, rimane in attesa di cogliere le proposte promozionali last-minute che potrebbero aprirsi \"sotto data\". In sostanza, un mercato con andamenti alterni caratterizzato da periodi di forti vendite e momenti di stasi, dove il rapporto di conversione tra le richieste di preventivo e prenotazione effettiva è di 1 su 2.\r

Mare e viaggi fuori dall'Europa\r

Dall'indagine emerge un forte interesse della domanda per le Crociere - a partire da quelle sul Nilo - segnalate in crescita dal 57,1% delle agenzie, e anche un ritorno dei viaggi intercontinentali (51,3% delle segnalazioni). Tutte le destinazioni 'mare', comunque, sono in aumento: da quelle dei Paesi del mediterraneo (50,3%) a quelle esotiche (32,3%). Un po' meno frequenti le segnalazioni per il Mare Italia, che secondo la percezione del 52% del campione ha registrato una flessione di interesse da parte degli italiani. Da segnalare invece il buon posizionamento delle Capitali Europee e delle Città d'Arte italiane, che in termini di frequenza delle segnalazioni si collocano subito dopo il prodotto mare.\r

Egitto da record\r

Tra le destinazioni più gettonate spicca l'Egitto, che tra offerta mare, tour culturali e crociere sul Nilo è in assoluto la meta più richiesta tra quelle a medio-raggio, segnalata dall'87,1% delle agenzie. Sul corto raggio, invece, continuano a imporsi Grecia e la Spagna; un discreto interesse è stato segnalato anche per il Portogallo e la Francia. Per il \"lungo raggio\", invece, le richieste dei viaggiatori si sono concentrate sugli Stati Uniti e il Giappone, seguiti da Thailandia e Caraibi. Non sono mancate, però, anche richieste per Tanzania, Maldive, Messico, Oman, Filippine, Zambia. Per chi ha scelto l'Italia, invece, le destinazioni preferite risultano la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Campania, la Toscana, il Veneto, l'Emilia Romagna e il Lazio.","post_title":"Assoviaggi: l'outgoing rafforza la ripresa dei viaggi (+21%)","post_date":"2023-06-27T10:43:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1687862638000]}]}}