Meet Aruba: incontro virtuale fra novità di prodotto, formazione e comunicazione

A tu per tu con l’isola di Aruba, un’occasione per un aggiornamento puntuale sul prodotto: questo l’obiettivo di Meet Aruba, incontro virtuale organizzato da Aruba Tourism Authority Italia che si svolgerà martedì 10 maggio alle ore 14:30.

Parteciperanno alcuni dei principali hotel della destinazione, nonché dell’Area director Europa Tirso Tromp. Dagli hotel all inclusive agli hotel più romantici, dai resort di catena alle novità, i seguenti hotel racconteranno i loro punti di forza e i loro aggiornamenti: Amsterdam Manor, Barcelò Aruba, Boardwalk Boutique Hotel, Bucuti & Tara, Courtyard Aruba, Divi & Tamarin Aruba, Eagle Aruba Resort & Casino, Hilton Aruba, Holiday Inn, Hyatt Regency Resort, Manchebo, Marriott e Ocean Z Boutique Hotel.

Durante l’incontro verranno inoltre presentati il nuovo programma di formazione One Happy e-Learning, che consentirà agli agenti di viaggio italiani di ottenere una formazione completa sulla variegata offerta turistica dell’isola in maniera interattiva e semplice, e la nuova campagna di comunicazione The Aruba Effect, che vuole evidenziare l’effetto benefico che un viaggio ad Aruba regala non solamente mentre si visita l’isola, ma anche e soprattutto quando si torna a casa.

Aruba Tourism Authority Italia vuole così rinnovare il grande supporto e sostegno che ha da sempre rivolto al settore del travel trade italiano, che ricopre un ruolo fondamentale per le decisioni strategiche dell’Ente.