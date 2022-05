Mauritius, gli italiani stanno tornando. Bundhun: “Contiamo sul trade”

Sicurezza, ripresa dei contatti con il trade italiano e diversificazione del prodotto. Queste le prime strategie messe a punto da Mauritius Tourism Promotion Authority per recuperare i flussi nella destinazione.

“Dopo la semplificazione delle procedure di ingresso e alla sicurezza che possiamo assicurare, stiamo riprendendo quote di mercato e le strutture sono ripartite al 100% – ha spiegato Arvind Bundhun, direttore di Mtpa -. I mercati principali per la destinazione rimangono quelli dell’Europa occidentale, tra cui l’Italia con un numero di visitatori sempre crescente. Siamo quasi al 60% sul 2019. Ma stiamo anche volgendo lo sguardo al Medio Oriente. Al momento la chiave per ripartire di slancio è nei collegamenti e sull’accessibilità”.

La destinazione punta sul collegamento diretto, al momento si vola da Milano e Roma su Parigi con Air Mauritius, con Emirates via Dubai o Turkish via Istanbul per esempio.

Trade e diversificazione dei prodotti

Al centro delle operazioni c’è il rapporto con il trade e le agenzie a partire dalla partecipazione alle fiere e puntare sul turismo esperienziale e la sostenibilità “che è importante precisare che non è arrivata con la pandemia ma è sempre stata al centro dei nostri investimenti e delle proposte turistiche dal mare all’entroterra, food e esperienze locali e sul fronte della ricettività. Al momento lavoriamo ad alcune novità nell’hospitality e rinnovamenti. Ora puntiamo al posizionamento strategico presso le agenzie di viaggio e i tour operator, alle campagne social media e informazioni sulla destinazione per stimolare il b2c”.