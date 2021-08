Mammoth Lakes Tourism sceglie Aviareps per la rappresentanza in Italia

Mammoth Lakes Tourism ha annunciato oggi la nomina di Aviareps come proprio rappresentante per l’Italia e la Spagna. L’agenzia fornirà il servizio di relazioni pubbliche e supporto marketing.

Aviareps lavorerà a stretto contatto con il team di Mammoth Lakes Tourism per promuovere la destinazione e favorire le relazioni con il trade. I team dedicati dell’agenzia metteranno in atto strategie di marketing e PR specifiche per supportare Mammoth Lakes in questi mercati.

Mammoth Lakes è la destinazione ideale per i viaggiatori che cercano una vacanza esperienziale, che si tratti di escursioni, passeggiate a cavallo, mountain bike, golf, pesca, sport acquatici o sci sulla leggendaria Mammoth Mountain. Situato in posizione centrale, Mammoth Lakes si trova a 5 ore di macchina da Las Vegas, Los Angeles e San Francisco (solo in estate).

Giulio Santoro, regional manager di Aviareps Italia e Spagna, ha dichiarato: “Mammoth Lakes è una preziosa integrazione al nostro portfolio. Siamo entusiasti di iniziare la nostra collaborazione e onorati di rappresentare un marchio e una destinazione così iconici, che attirano molto i visitatori dalla Spagna e dall’Italia”.