Turchia: “Nessuna interruzione delle attività turistiche, in tutto il Paese” “Le attività turistiche proseguono regolarmente e senza alcuna interruzione”: con una nota ufficiale il Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia e la Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (Tga) puntano a fare chiarezza sulla situazione del Paese. “Alla luce dell’attenzione mediatica sul conflitto in alcune aree del Medio Oriente, le autorità turistiche precisano che la Turchia, Paese affacciato sul Mediterraneo, non è parte del conflitto in corso e che non sono state introdotte restrizioni o limitazioni alle attività turistiche in nessuna area del Paese”. La nota precisa che le principali destinazioni turistiche – Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir e la Cappadocia – continuano ad accogliere visitatori internazionali senza criticità operative, con flussi regolari provenienti da Europa, Nord America e area Asia-Pacifico”. E ancora: “Strutture alberghiere, resort, escursioni e attrazioni culturali operano secondo la normale programmazione stagionale. Anche il sistema dei trasporti funziona regolarmente: gli aeroporti di Istanbul, Antalya, Bodrum e Izmir sono pienamente operativi e i voli da e per la Turchia operano secondo la normale programmazione”. Nei giorni scorsi (il 9 marzo, ndr) era stata la Farnesina ad emettere uno sconsiglio di viaggio sulla destinazione, circoscritto alle “aree del sud est del Paese (Adana, Osmanye, Gaziantep, Hatay, Agrı, Igdır, Van, Şanlıurfa, Mardin, Sırnak e Hakkâri)”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509393 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Le attività turistiche proseguono regolarmente e senza alcuna interruzione": con una nota ufficiale il Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia e la Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (Tga) puntano a fare chiarezza sulla situazione del Paese. "Alla luce dell’attenzione mediatica sul conflitto in alcune aree del Medio Oriente, le autorità turistiche precisano che la Turchia, Paese affacciato sul Mediterraneo, non è parte del conflitto in corso e che non sono state introdotte restrizioni o limitazioni alle attività turistiche in nessuna area del Paese". La nota precisa che le principali destinazioni turistiche - Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir e la Cappadocia - continuano ad accogliere visitatori internazionali senza criticità operative, con flussi regolari provenienti da Europa, Nord America e area Asia-Pacifico". E ancora: "Strutture alberghiere, resort, escursioni e attrazioni culturali operano secondo la normale programmazione stagionale. Anche il sistema dei trasporti funziona regolarmente: gli aeroporti di Istanbul, Antalya, Bodrum e Izmir sono pienamente operativi e i voli da e per la Turchia operano secondo la normale programmazione". Nei giorni scorsi (il 9 marzo, ndr) era stata la Farnesina ad emettere uno sconsiglio di viaggio sulla destinazione, circoscritto alle "aree del sud est del Paese (Adana, Osmanye, Gaziantep, Hatay, Agrı, Igdır, Van, Şanlıurfa, Mardin, Sırnak e Hakkâri)". [post_title] => Turchia: "Nessuna interruzione delle attività turistiche, in tutto il Paese" [post_date] => 2026-03-11T15:09:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773241768000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509377 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il debutto dello scorso anno, SoFly prosegue nella realizzazione a tappe di un ambizioso piano industriale. Sotto la guida dell’amministratore delegato Salvatore Cerbone, il tour operator punta a ramificare la propria presenza sul mercato nazionale attraverso una nuova strategia di posizionamento e una struttura manageriale rinforzata. Gli ultimi step Fra le ultime azioni messe in campo, l'affidamento delle relazioni pubbliche ad At Comunicazione con l’obiettivo di intercettare con continuità distribuzione e portatori di interesse. «Siamo molto soddisfatti di questo primo anno di attività, che ci ha permesso di gettare basi solide e di costruire un rapporto di fiducia con il mercato. Ora è arrivato il momento per SoFly di crescere su tutti i fronti: attraverso una strategia di comunicazione strutturata, per la quale abbiamo scelto un partner specializzato come AT Comunicazione, ma anche grazie al rafforzamento del management e a un ampliamento della proposta di prodotto. L’obiettivo è offrire alle agenzie di viaggio sempre più flessibilità, ampiezza di scelta, garanzie e ottime marginalità» commenta Cerbone. [caption id="attachment_509383" align="alignleft" width="300"] Alberto Giorgio[/caption] La "fase due" di SoFly si traduce operativamente in una decisa diversificazione del prodotto, studiata per rispondere in modo dinamico e flessibile alle esigenze della distribuzione e alle aspettative dei viaggiatori contemporanei. L’offerta cresce, quindi, su più fronti: sia per il segmento pacchettizzato e garantito, con un’ampia scelta di proposte per il Mare Italia, ma anche per l’Egitto (soggiorni mare e crociere sul Nilo), l’oceano Indiano, la Turchia o l'area scandinava; sia per la programmazione selezionata in chiave generalista. In entrambi i casi, il comune denominatore resta la garanzia di standard qualitativi eccellenti, assicurati da una serie di accordi preferenziali siglati con partner strategici in tutto il mondo. Nel corso dell’anno, l’operatore prenderà inoltre parte agli appuntamenti di settore più significativi, con il debutto alla Bmt di Napoli (pad.6 stand n.61/19-61/18), dove SoFly sarà presente con un ampio spazio espositivo, concepito come un vero e proprio hub per il networking. Sarà l'occasione ideale per agenti di viaggio e stakeholder di confrontarsi direttamente con il management e con tutto il team, scoprendo i dettagli di una proposta che punta a coniugare l'affidabilità con la flessibilità di un servizio sartoriale. [post_title] => SoFly entra nella "fase due". Alberto Giorgio alla direzione commerciale [post_date] => 2026-03-11T14:22:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773238923000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509344 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pragmatismo e una chiara visione d’intenti guidano la Liguria nella costruzione di un sistema turistico integrato capace di generare valore economico e territoriale e di diventare un modello innovativo e replicabile per il futuro. L’obiettivo è creare prodotti solidi, riconoscibili e fruibili, in linea con le nuove esigenze dei viaggiatori, e promuoverli a livello nazionale e internazionale: dall’outdoor al lusso, dal wedding a un turismo sostenibile e accessibile che metta in connessione la costa con il meno noto entroterra, in una logica di integrazione e rigenerazione. «Il primo risultato è la Liguria degli Anelli, un prodotto outdoor pensato per diversi target, dal cicloturismo all’escursionismo, che sviluppa una rete di percorsi ad anello di 400 km attraverso le province di Imperia, Savona e Genova e che si estende verso La Spezia», ha dichiarato Luca Lombardi, assessore al Turismo e alla Transizione digitale della Regione Liguria. «Abbiamo recuperato 4-5 milioni di euro di fondi inutilizzati, destinandoli alla manutenzione di strade provinciali e strade bianche, a una nuova cartellonistica e alla realizzazione di punti di assistenza per biciclette ed e-bike. Un progetto che combina infrastrutture esistenti e nuovi interventi e introduce una governance allargata che segna una svolta culturale». Il progetto si ispira anche all’Alta Via dei Monti Liguri, storico percorso di circa 440 km che attraversa l’intera regione, e si inserisce in una dimensione interregionale grazie all’accordo con il Piemonte per sviluppare una macro-area condivisa e rafforzare la cooperazione territoriale, anche nell’ambito dei progetti europei. Un’intesa che già registra ampi riscontri e flussi in crescita lungo la Via del Sale, che collega il Cuneese al Ponente ligure. È in fase di espansione anche il collegamento con la Ciclovia Tirrenica, l’itinerario che unisce Ventimiglia a Civitavecchia, di cui in Liguria sono già stati realizzati circa 40 km lungo l’ex sede ferroviaria litoranea. Parallelamente al lavoro sul territorio, la Regione Liguria, in collaborazione con Liguria Digitale, sta sviluppando un ecosistema digitale ispirato alle principali piattaforme europee di destinazione, che integra app, mappe interattive, strumenti di orientamento, sistemi di prenotazione e informazioni sui percorsi anche oltre i confini comunali, offrendo alternative in caso di maltempo e favorendo l’aumento della permanenza media. Il Dms (Destination Management System) sarà il cuore organizzativo del sistema: uno strumento capace di mettere in rete operatori, Iat (fulcro operativo delle dmo – Edmo previste dalla legge regionale, ndr), operatori privati, Comuni e servizi. «Grazie all’integrazione dei dati tra Ministero dell’Interno e statistica nazionale - conclude Lombardi - oggi è possibile analizzare non solo i flussi, che hanno raggiunto i 21 milioni di presenze, ma anche la qualità del turismo: provenienza, durata del soggiorno, spesa e interessi. L’obiettivo non è soltanto crescere nei numeri, ma attrarre un turismo più consapevole e in sintonia con il territorio». La tecnologia diventa così una leva per tutelare il territorio, migliorare l’esperienza dei visitatori e rafforzare la competitività del turismo ligure. In questa direzione, la Liguria punta a costruire un sistema turistico integrato, fisico e digitale, proiettato al futuro. (Federica De Luca) [post_title] => Ecco la 'Liguria degli Anelli': prodotto outdoor per diversi target, dal cicloturismo all'escursionismo [post_date] => 2026-03-11T12:13:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773231198000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509287 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509319" align="alignleft" width="300"] ph: @Insel Mainau Allgaier[/caption] La primavera a tutto tondo sul Lago di Costanza: a cavallo fra Germania, Svizzera, Austria e Liechtenstein, la destinazione rappresenta una soluzione ideale per le vacanze di Pasqua e per i ponti grazie al clima mite, alla natura e alla varietà di attività culturali e all’aria aperta. Tra i luoghi più affascinanti c’è l’isola di Mainau, famosa per i suoi giardini ricchi di crochi, tulipani, narcisi e rose, oltre che per il castello barocco e gli spazi dedicati al relax nella natura. Vicina si trova anche l’isola di Reichenau, caratterizzata da frutteti e vigneti e da tre importanti chiese medievali oggi patrimonio Unesco. In questo periodo fioriscono anche meli e ciliegi lungo le rive del lago, creando paesaggi spettacolari che possono essere esplorati a piedi o in bicicletta attraverso diversi sentieri panoramici. Per gli appassionati di trekking riapre il sentiero della Marienschlucht, una gola naturale con ruscelli, cascate e percorsi tra le foreste. La primavera è anche il momento dei mercatini pasquali, dove si trovano decorazioni, prodotti artigianali e specialità gastronomiche, tra cui dolci tradizionali e cioccolato. Un’esperienza particolare è la visita al museo interattivo Chocolarium, dove si può scoprire la storia del cioccolato e creare il proprio coniglio pasquale. Con l’arrivo della bella stagione riprendono anche le crociere sul lago, che collegano le diverse località con tour panoramici, che prevedono anche degustazioni di vini locali e piatti stagionali. Sono disponibili anche viaggi su battelli storici restaurati, che permettono di vivere l’atmosfera elegante dei primi del Novecento. Il Lago di Costanza è stato inoltre fonte di ispirazione per molti artisti e scrittori. A Gaienhofen si può visitare la casa dello scrittore Hermann Hesse, che qui visse per diversi anni traendo ispirazione dai paesaggi del lago. Nel borgo medievale di Meersburg si trova invece la casa-museo della poetessa Annette von Droste-Hülshoff. Infine, uno dei centri culturali più importanti della regione è l’Abbazia di San Gallo, la cui biblioteca conserva preziosi manoscritti medievali ed è considerata uno dei luoghi simbolo della cultura europea. I visitatori possono, come sempre, beneficiare della Bodensee Card Plus che consente l’ingresso a 160 siti, musei ed esperienze distribuiti fra la Germania, l’Austria, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, come ad esempio il Convento e Castello di Salem, la fortezza di Meersburg, il museo Zeppelin– ma anche la funivia per il monte Pfänder a Bregenz o quella per la vetta del Saentis, in Svizzera, e diversi passaggi per la naviazione di linea. La Bodensee Card Plus è acquistabile nella versione di 3 o 7 giorni ed è fruibile in tutto l’anno di validità (1° gennaio – 31 dicembre 2026), anche in giornate non consecutive fra loro. [post_title] => Primavera sul Lago di Costanza fra attività culturali e outdoor [post_date] => 2026-03-11T11:25:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773228325000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509303 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_390673" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo[/caption] Il percorso celebrativo per i 25 anni di Aiav approda alla Bmt di Napoli, un palcoscenico che diviene oggi testimonianza di un impegno professionale mai così cruciale: in una fase di estrema criticità per gli equilibri geopolitici, la ricorrenza del quarto di secolo di attività associativa si fonde con la dimostrazione pragmatica del valore generato dalla filiera del turismo organizzato, impegnata in questi giorni in un’attività incessante per fronteggiare le ripercussioni della crisi in Medio Oriente. “Quella che stiamo vivendo – dichiara Fulvio Avataneo, presidente Aiav – è una situazione estremamente drammatica. Sono già oltre 12.300 i voli cancellati, sino ad ora, e vi sono aeroporti nella fascia mediorientale che non vedranno decolli sino alla conclusione della stagione invernale. Il turismo organizzato nazionale sta subendo perdite ingenti, quantificabili per ora in circa 3.500 prenotazioni, per un valore di 6,5 milioni di euro. A questo si aggiunge il mancato arrivo previsto di 150.000 turisti da quelle aree, che comporta una flessione attesa di oltre 2,5 milioni di pernottamenti nel nostro Paese”. Stress test Le iniziative organizzate per celebrare i 25 anni di Aiav, che prevedono attività di comunicazione, formazione e sensibilizzazione delle istituzioni, hanno tutte l’obiettivo di elevare la percezione del ruolo dell'agente di viaggio presso il grande pubblico: non più solo intermediario, bensì fulcro di una rete di relazioni consolidate e competenze strategiche. In un mercato sempre più esposto all'imprevedibilità, l'Associazione rivendica la superiorità del modello organizzato rispetto alle insidie del "fai-da-te". “L’attuale instabilità in Medio Oriente funge da stress test per l’intera filiera, mettendo in luce un’asimmetria netta: mentre il viaggiatore fai-da-te è costretto a gestire autonomamente le problematiche rapportandosi con i singoli fornitori di servizi, i cui canali di assistenza sono spesso congestionati, chi si affida alle agenzie beneficia di una tutela normativa rigorosa e di una macchina operativa specializzata, in grado di attivare procedure straordinarie e soluzioni rapide per rimpatri e riprotezioni” – prosegue Avataneo. Voucher A fronte del numero molto alto di annullamenti di pacchetti di viaggio per il Medio Oriente, destinazione di grande appeal turistico nel periodo primaverile, Aiav ha scritto oggi al ministro del turismo Daniela Santanché per chiedere che sia ripristinato lo strumento dei voucher allo scopo di scongiurare il rischio di crisi finanziaria degli operatori, in primis le piccole e micro agenzie di viaggio. In ottemperanza alle disposizioni del codice del turismo, le agenzie di viaggio in questi giorni hanno sostenuto spese enormi per fronteggiare il prolungamento forzato del soggiorno e garantire il rimpatrio dei clienti bloccati, tanto nelle destinazioni direttamente coinvolte dalle ostilità, quanto in molte località dell’Oceano Indiano e del Far East, colpite indirettamente dalla cancellazione dei voli. Spese a cui adesso si somma l’obbligo di rimborsare i clienti in possesso di pacchetti di viaggio in partenza per le destinazioni interessate dalla crisi. [post_title] => Avataneo (Aiav): la differenza fra adv e fai-da-te. E richiede i voucher [post_date] => 2026-03-11T10:18:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773224322000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509144 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il trend positivo dell'industria turistica dell'Indonesia si riflette chiaramente nel suo contributo alle entrate nazionali in valuta estera. «Con una spesa media per arrivo che quest'anno è stata pari a 1.267 dollari Usa e sostenuta dalla continua crescita degli arrivi turistici internazionali - ha dichiarato Widiyanti Putri Wardhana, ministro del turismo della Repubblica di Indonesia, in occasione della partecipazione alla recente Itb di Berlino - prevediamo che i dati sulle entrate in valuta estera derivanti dal turismo mostreranno un aumento del 13,17% rispetto al 2024 (dati della Bank Indonesia)». La crescita del settore turistico ha garantito un contributo tangibile e significativo all'economia nazionale. «Nel 2025, l'economia indonesiana è cresciuta del 5,11%. E nell'ambito di questo risultato, il turismo ha contribuito per il 3,97% al prodotto interno lordo Pil nazionale fino al terzo trimestre del 2025. Tenendo conto degli effetti moltiplicatori sui settori correlati, sulla base dei calcoli dell'Ufficio del capo economista della Bank Mandiri, il contributo totale del turismo potrebbe raggiungere il 4,8%, superando il target del 4,2-4,3%. Ciò significa che nel 2025 il turismo ha contribuito all'economia nazionale con circa 946-1.143 trilioni di rupie indonesiane». Negli ultimi anni la politica turistica dell'Indonesia ha progressivamente virato «dalle destinazioni alle esperienze - ha sottolineato la ministra -. Gastronomia, benessere e attività marine sono al centro dei nostri programmi di turismo di qualità, temi sempre più ricercati dai viaggiatori di tutto il mondo e in cui l'Indonesia vanta un eccezionale vantaggio competitivo». La promozione 2026 manterrà questa direzione, focalizzandosi su cinque temi principali: «Innanzitutto, la sicurezza nel turismo, che è una priorità assoluta per l'Indonesia. Stiamo formando attivamente il personale turistico e rafforzando attivamente gli standard di sicurezza per le imprese, compresi quelli che richiedono il coordinamento tra le agenzie, e garantendo che i viaggiatori ricevano informazioni chiare e affidabili in modo che possano viaggiare con fiducia. «In secondo luogo, stiamo sviluppando e ampliando i nostri villaggi turistici per stimolare la crescita economica locale e promuovere uno sviluppo più equo. Terzo, il nostro Programma di turismo di qualità, per il quale curiamo e promuoviamo pacchetti turistici tematici: tra cui gastronomia, benessere, turismo marino, tessuti, arte e design, nonché pacchetti adatti ai musulmani, per elevare la nostra offerta e attirare viaggiatori facoltosi. In quarto luogo, incentiviamo gli eventi che mettono in mostra l'identità unica dell'Indonesia, come metodo per generare un impatto economico su larga scala in breve tempo. Infine, il quinto punto, prevede la promozione della digitalizzazione per fornire servizi più efficaci e di qualità superiore. L'anno scorso abbiamo integrato l'intelligenza artificiale nel nostro sito web, consentendo ai turisti di pianificare il loro viaggio in Indonesia in modo più efficiente. Quest'anno ci stiamo concentrando sugli eventi». [post_title] => Indonesia: entrate turistiche in crescita di oltre il 13% a inizio 2026 [post_date] => 2026-03-11T10:00:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773223241000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509297 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 12 marzo 2026 è previsto in Belgio uno sciopero generale che potrebbe avere un impatto significativo sui servizi di trasporto nel Paese. Secondo le informazioni disponibili, l’agitazione sindacale potrebbe provocare gravi disagi nel trasporto pubblico, con possibili riduzioni o interruzioni dei servizi. La mobilitazione potrebbe inoltre avere effetti anche sul traffico aereo. Voli internazionali In particolare, i voli internazionali potrebbero subire pesanti ripercussioni, con la possibilità di cancellazioni comunicate anche con breve preavviso. La situazione potrebbe quindi influire sui programmi di viaggio dei passeggeri in partenza o in arrivo nel Paese. Ai viaggiatori viene consigliato di verificare costantemente gli aggiornamenti relativi al proprio volo o al proprio itinerario. In caso di spostamenti programmati, è opportuno contattare la propria compagnia aerea oppure il tour operator per ottenere informazioni aggiornate su eventuali modifiche o cancellazioni. Ulteriori comunicazioni potrebbero essere diffuse nelle ore precedenti allo sciopero in base all’evoluzione della situazione nei servizi di trasporto. [post_title] => Belgio, sciopero generale domani 12 marzo. Impatto sul trasporto [post_date] => 2026-03-11T09:45:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773222346000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509260" align="alignleft" width="377"] Domenico Pellegrino[/caption] Il Gruppo Bluvacanze ha completato ieri il rientro del 100% dei passeggeri leisure coinvolti nello stop ai voli determinato dalla nuova crisi geopolitica nel Golfo del 28 febbraio scorso, che ha provocato il più ampio blocco del traffico aereo internazionale registrato dopo la pandemia del 2020. Nelle aree interessate dalle tensioni si trovavano complessivamente oltre 7.000 travellers del gruppo, tra clientela leisure, viaggiatori corporate e passeggeri seguiti dalle reti distributive. L’operazione di rescue ha coinvolto tutte le legal entities e le business unit del gruppo: il tour operator Going, la rete Bluvacanze Retail e la travel management company CTI – Cisalpina Tours International. Con l’ultimo rientro avvenuto ieri, si conclude una settimana di gestione intensa delle operazioni. Una task force composta dal top management delle società del gruppo ha operato in stretto coordinamento con le rispettive unità operative e di emergenza, monitorando costantemente l’evoluzione delle restrizioni sui voli e organizzando soluzioni alternative di viaggio. Le operazioni si sono svolte in pieno coordinamento con la Farnesina e in costante confronto con le principali associazioni di categoria. I compiti Il tour operator Going ha coordinato il trasferimento dei propri clienti dalle aree interessate dalle tensioni geopolitiche e ha gestito il rimpatrio, su itinerari alternativi, anche di coloro che si trovavano in destinazioni sicure, ma avevano voli con transito negli Emirati Arabi. Parallelamente, CTI – Cisalpina Tours International si è attivata con i viaggiatori business coinvolti nelle cancellazioni e nelle riprogrammazioni dei voli, predisponendo percorsi alternativi e garantendo continuità operativa alle aziende clienti. Una parte dei business travellers ha richiesto il rientro immediato e CTI ha organizzato voli dedicati speciali per consentire il loro ritorno in tempi rapidi. Altri viaggiatori si trovano tuttora operativamente nell’area e una struttura di emergenza permanente rimane attiva per garantire assistenza e organizzare eventuali ulteriori operazioni, qualora venissero richieste. Bluvacanze Retail, oltre a supportare la propria rete di agenzie delle insegne Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, ha fornito assistenza anche alle agenzie affiliate Blunet che si sono rivolte al gruppo per la gestione delle criticità legate ai loro clienti. L’assistenza ai viaggiatori è stata garantita attraverso i tre servizi dedicati di Customer Care attivi 24 ore su 24: quello delle agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, operativo da otto anni, il servizio Assistenza 7/24 di Going e la struttura Emergency di CTI. Il sistema ha operato secondo il modello consolidato su due livelli: supporto alle agenzie di viaggio (B2B) e assistenza diretta ai clienti finali (B2C). Valutazione «Le crisi geopolitiche - ha dichiarato Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze - dimostrano come, proprio nelle situazioni di emergenza, sia evidente la differenza tra filiere organizzate e viaggi disintermediati. Le prime dispongono di strumenti operativi, contrattuali e relazionali che consentono di gestire le criticità e garantire assistenza ai viaggiatori; le seconde espongono il cliente a un rischio operativo molto più elevato. Queste capacità si amplificano nelle organizzazioni di dimensioni maggiori, che possono contare su strutture, sistemi e relazioni istituzionali in grado di affrontare le difficoltà con maggiore efficacia». [post_title] => Gruppo Bluvacanze ha fatto rientrare tutti i passeggeri leisure [post_date] => 2026-03-10T13:17:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773148659000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509239 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Going annuncia l'accesso diretto all'intera offerta di Wald Disney World Florida. Il tour operator del gruppo Bluvacanze rafforza infatti la collaborazione con Disney Destinations e si conferma punto di accesso ufficiale per il mercato italiano all’offerta completa di Walt Disney World Resort. Grazie a una nuova interfaccia di prenotazione integrata all’interno di Going4You, le agenzie di viaggio italiane possono già accedere direttamente all’intero portafoglio della destinazione di Orlando utilizzando tutte le promozioni riservate da Disney, con il valore aggiunto dell’assistenza dedicata e della consulenza specialistica del team Going. Il sistema, sviluppato dal team it interno in accordo con Disney Destinations e nel rispetto del look&feel e delle linee guida ufficiali del brand, consente una navigazione intuitiva e completa, con funzionalità di ricerca e acquisto in modalità e-commerce. Attraverso la piattaforma è possibile prenotare soggiorni hotel + biglietti parchi; biglietti singoli per uno o più parchi, inclusi i due parchi acquatici; soggiorni alberghieri selezionati; offerte speciali e pacchetti tematici legati a periodi chiave dell’anno, come Halloween e Natale. Sono inoltre disponibili i principali prodotti esperienziali della destinazione, tra cui i biglietti Park Hopper, gli eventi serali Disney After Hours – Exclusive Nightime Magic e appuntamenti come il Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party e le celebrazioni natalizie. Walt Disney World Resort a Orlando rappresenta un complesso unico per dimensioni e varietà dell’offerta: quattro parchi a tema – Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom -, due parchi acquatici, circa 29.000 camere d’albergo, campi da golf, un centro sportivo e l’area di shopping e intrattenimento Disney Springs, su un’estensione territoriale paragonabile a quella della città di San Francisco. La piattaforma consente alle agenzie di personalizzare l’offerta attraverso filtri avanzati, come la cancellazione gratuita o l’inclusione dei pacchetti ristorazione, particolarmente rilevanti per il target family. A supporto della distribuzione sono inoltre disponibili schede prodotto dettagliate e costantemente aggiornate, frutto della formazione continua del team Going e delle site inspection a Orlando. Specializzazione sugli Usa La collaborazione si inserisce nella strategia di specializzazione di Going sulla destinazione Stati Uniti e consente di integrare Walt Disney World all’interno di itinerari più ampi. Il sistema permette infatti di combinare il soggiorno a Orlando con voli, hotel, tour ed esperienze in tutto il territorio americano, all’interno dello stesso ambiente tecnologico. «La collaborazione con Disney Destinations rappresenta per Going un progetto strategico di grande valore - ha dichiarato Domenico Pellegrino, ceo di Going -, che rafforza il nostro posizionamento come partner di riferimento per la distribuzione del prodotto in Italia. Mettiamo a disposizione delle agenzie di viaggio un accesso diretto e completo a Walt Disney World, combinando le condizioni ufficiali della destinazione con il valore della consulenza professionale, dell’assistenza dedicata e della costruzione su misura dell’esperienza. Walt Disney World è una destinazione unica per il mercato italiano. L’integrazione con la nostra piattaforma consente inoltre di inserirla facilmente all’interno di itinerari più ampi negli Stati Uniti, contribuendo a sviluppare ulteriormente la domanda verso questa destinazione». «Siamo lieti di rafforzare la collaborazione con Going, partner strategico per il canale delle agenzie di viaggio per la vendita di Walt Disney World in Italia - ha affermato Monica Astuti, contry head Disney Destinations Italy -. La nostra destinazione, per essere pienamente valorizzata, richiede competenza, pianificazione e consulenza qualificata. La nuova integrazione con la piattaforma Going4You consente agli agenti di viaggio di accedere in modo semplice e completo al nostro prodotto, supportando una distribuzione professionale e contribuendo a rendere ancora più accessibile al pubblico italiano la magia e la qualità dell’esperienza Disney». [post_title] => Going: accesso diretto a tutta l'offerta di Disney World Florida [post_date] => 2026-03-10T12:30:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773145855000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "turchia nessuna interruzione delle attivita turistiche in tutto il paese" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2361,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Le attività turistiche proseguono regolarmente e senza alcuna interruzione\": con una nota ufficiale il Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia e la Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (Tga) puntano a fare chiarezza sulla situazione del Paese.\r

\"Alla luce dell’attenzione mediatica sul conflitto in alcune aree del Medio Oriente, le autorità turistiche precisano che la Turchia, Paese affacciato sul Mediterraneo, non è parte del conflitto in corso e che non sono state introdotte restrizioni o limitazioni alle attività turistiche in nessuna area del Paese\".\r

La nota precisa che le principali destinazioni turistiche - Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir e la Cappadocia - continuano ad accogliere visitatori internazionali senza criticità operative, con flussi regolari provenienti da Europa, Nord America e area Asia-Pacifico\".\r

E ancora: \"Strutture alberghiere, resort, escursioni e attrazioni culturali operano secondo la normale programmazione stagionale. Anche il sistema dei trasporti funziona regolarmente: gli aeroporti di Istanbul, Antalya, Bodrum e Izmir sono pienamente operativi e i voli da e per la Turchia operano secondo la normale programmazione\".\r

Nei giorni scorsi (il 9 marzo, ndr) era stata la Farnesina ad emettere uno sconsiglio di viaggio sulla destinazione, circoscritto alle \"aree del sud est del Paese (Adana, Osmanye, Gaziantep, Hatay, Agrı, Igdır, Van, Şanlıurfa, Mardin, Sırnak e Hakkâri)\".","post_title":"Turchia: \"Nessuna interruzione delle attività turistiche, in tutto il Paese\"","post_date":"2026-03-11T15:09:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773241768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509377","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il debutto dello scorso anno, SoFly prosegue nella realizzazione a tappe di un ambizioso piano industriale. Sotto la guida dell’amministratore delegato Salvatore Cerbone, il tour operator punta a ramificare la propria presenza sul mercato nazionale attraverso una nuova strategia di posizionamento e una struttura manageriale rinforzata.\r

\r

Gli ultimi step\r

Fra le ultime azioni messe in campo, l'affidamento delle relazioni pubbliche ad At Comunicazione con l’obiettivo di intercettare con continuità distribuzione e portatori di interesse. «Siamo molto soddisfatti di questo primo anno di attività, che ci ha permesso di gettare basi solide e di costruire un rapporto di fiducia con il mercato. Ora è arrivato il momento per SoFly di crescere su tutti i fronti: attraverso una strategia di comunicazione strutturata, per la quale abbiamo scelto un partner specializzato come AT Comunicazione, ma anche grazie al rafforzamento del management e a un ampliamento della proposta di prodotto. L’obiettivo è offrire alle agenzie di viaggio sempre più flessibilità, ampiezza di scelta, garanzie e ottime marginalità» commenta Cerbone.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_509383\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alberto Giorgio[/caption]\r

\r

La \"fase due\" di SoFly si traduce operativamente in una decisa diversificazione del prodotto, studiata per rispondere in modo dinamico e flessibile alle esigenze della distribuzione e alle aspettative dei viaggiatori contemporanei. L’offerta cresce, quindi, su più fronti: sia per il segmento pacchettizzato e garantito, con un’ampia scelta di proposte per il Mare Italia, ma anche per l’Egitto (soggiorni mare e crociere sul Nilo), l’oceano Indiano, la Turchia o l'area scandinava; sia per la programmazione selezionata in chiave generalista. In entrambi i casi, il comune denominatore resta la garanzia di standard qualitativi eccellenti, assicurati da una serie di accordi preferenziali siglati con partner strategici in tutto il mondo.\r

Nel corso dell’anno, l’operatore prenderà inoltre parte agli appuntamenti di settore più significativi, con il debutto alla Bmt di Napoli (pad.6 stand n.61/19-61/18), dove SoFly sarà presente con un ampio spazio espositivo, concepito come un vero e proprio hub per il networking. Sarà l'occasione ideale per agenti di viaggio e stakeholder di confrontarsi direttamente con il management e con tutto il team, scoprendo i dettagli di una proposta che punta a coniugare l'affidabilità con la flessibilità di un servizio sartoriale.\r

\r

\r

","post_title":"SoFly entra nella \"fase due\". Alberto Giorgio alla direzione commerciale","post_date":"2026-03-11T14:22:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773238923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pragmatismo e una chiara visione d’intenti guidano la Liguria nella costruzione di un sistema turistico integrato capace di generare valore economico e territoriale e di diventare un modello innovativo e replicabile per il futuro.\r

\r

L’obiettivo è creare prodotti solidi, riconoscibili e fruibili, in linea con le nuove esigenze dei viaggiatori, e promuoverli a livello nazionale e internazionale: dall’outdoor al lusso, dal wedding a un turismo sostenibile e accessibile che metta in connessione la costa con il meno noto entroterra, in una logica di integrazione e rigenerazione.\r

\r

«Il primo risultato è la Liguria degli Anelli, un prodotto outdoor pensato per diversi target, dal cicloturismo all’escursionismo, che sviluppa una rete di percorsi ad anello di 400 km attraverso le province di Imperia, Savona e Genova e che si estende verso La Spezia», ha dichiarato Luca Lombardi, assessore al Turismo e alla Transizione digitale della Regione Liguria. «Abbiamo recuperato 4-5 milioni di euro di fondi inutilizzati, destinandoli alla manutenzione di strade provinciali e strade bianche, a una nuova cartellonistica e alla realizzazione di punti di assistenza per biciclette ed e-bike. Un progetto che combina infrastrutture esistenti e nuovi interventi e introduce una governance allargata che segna una svolta culturale».\r

\r

Il progetto si ispira anche all’Alta Via dei Monti Liguri, storico percorso di circa 440 km che attraversa l’intera regione, e si inserisce in una dimensione interregionale grazie all’accordo con il Piemonte per sviluppare una macro-area condivisa e rafforzare la cooperazione territoriale, anche nell’ambito dei progetti europei. Un’intesa che già registra ampi riscontri e flussi in crescita lungo la Via del Sale, che collega il Cuneese al Ponente ligure.\r

\r

È in fase di espansione anche il collegamento con la Ciclovia Tirrenica, l’itinerario che unisce Ventimiglia a Civitavecchia, di cui in Liguria sono già stati realizzati circa 40 km lungo l’ex sede ferroviaria litoranea.\r

\r

Parallelamente al lavoro sul territorio, la Regione Liguria, in collaborazione con Liguria Digitale, sta sviluppando un ecosistema digitale ispirato alle principali piattaforme europee di destinazione, che integra app, mappe interattive, strumenti di orientamento, sistemi di prenotazione e informazioni sui percorsi anche oltre i confini comunali, offrendo alternative in caso di maltempo e favorendo l’aumento della permanenza media.\r

\r

Il Dms (Destination Management System) sarà il cuore organizzativo del sistema: uno strumento capace di mettere in rete operatori, Iat (fulcro operativo delle dmo – Edmo previste dalla legge regionale, ndr), operatori privati, Comuni e servizi. «Grazie all’integrazione dei dati tra Ministero dell’Interno e statistica nazionale - conclude Lombardi - oggi è possibile analizzare non solo i flussi, che hanno raggiunto i 21 milioni di presenze, ma anche la qualità del turismo: provenienza, durata del soggiorno, spesa e interessi. L’obiettivo non è soltanto crescere nei numeri, ma attrarre un turismo più consapevole e in sintonia con il territorio».\r

\r

La tecnologia diventa così una leva per tutelare il territorio, migliorare l’esperienza dei visitatori e rafforzare la competitività del turismo ligure. In questa direzione, la Liguria punta a costruire un sistema turistico integrato, fisico e digitale, proiettato al futuro.\r

\r

(Federica De Luca)","post_title":"Ecco la 'Liguria degli Anelli': prodotto outdoor per diversi target, dal cicloturismo all'escursionismo","post_date":"2026-03-11T12:13:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1773231198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509287","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_509319\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ph: @Insel Mainau Allgaier[/caption]\r

\r

La primavera a tutto tondo sul Lago di Costanza: a cavallo fra Germania, Svizzera, Austria e Liechtenstein, la destinazione rappresenta una soluzione ideale per le vacanze di Pasqua e per i ponti grazie al clima mite, alla natura e alla varietà di attività culturali e all’aria aperta. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Tra i luoghi più affascinanti c’è l’isola di Mainau, famosa per i suoi giardini ricchi di crochi, tulipani, narcisi e rose, oltre che per il castello barocco e gli spazi dedicati al relax nella natura. Vicina si trova anche l’isola di Reichenau, caratterizzata da frutteti e vigneti e da tre importanti chiese medievali oggi patrimonio Unesco. In questo periodo fioriscono anche meli e ciliegi lungo le rive del lago, creando paesaggi spettacolari che possono essere esplorati a piedi o in bicicletta attraverso diversi sentieri panoramici.\r

Per gli appassionati di trekking riapre il sentiero della Marienschlucht, una gola naturale con ruscelli, cascate e percorsi tra le foreste. La primavera è anche il momento dei mercatini pasquali, dove si trovano decorazioni, prodotti artigianali e specialità gastronomiche, tra cui dolci tradizionali e cioccolato. Un’esperienza particolare è la visita al museo interattivo Chocolarium, dove si può scoprire la storia del cioccolato e creare il proprio coniglio pasquale.\r

Con l’arrivo della bella stagione riprendono anche le crociere sul lago, che collegano le diverse località con tour panoramici, che prevedono anche degustazioni di vini locali e piatti stagionali. Sono disponibili anche viaggi su battelli storici restaurati, che permettono di vivere l’atmosfera elegante dei primi del Novecento.\r

Il Lago di Costanza è stato inoltre fonte di ispirazione per molti artisti e scrittori. A Gaienhofen si può visitare la casa dello scrittore Hermann Hesse, che qui visse per diversi anni traendo ispirazione dai paesaggi del lago. Nel borgo medievale di Meersburg si trova invece la casa-museo della poetessa Annette von Droste-Hülshoff. Infine, uno dei centri culturali più importanti della regione è l’Abbazia di San Gallo, la cui biblioteca conserva preziosi manoscritti medievali ed è considerata uno dei luoghi simbolo della cultura europea.\r

\r

\r

I visitatori possono, come sempre, beneficiare della Bodensee Card Plus che consente l’ingresso a 160 siti, musei ed esperienze distribuiti fra la Germania, l’Austria, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, come ad esempio il Convento e Castello di Salem, la fortezza di Meersburg, il museo Zeppelin– ma anche la funivia per il monte Pfänder a Bregenz o quella per la vetta del Saentis, in Svizzera, e diversi passaggi per la naviazione di linea. La Bodensee Card Plus è acquistabile nella versione di 3 o 7 giorni ed è fruibile in tutto l’anno di validità (1° gennaio – 31 dicembre 2026), anche in giornate non consecutive fra loro.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Primavera sul Lago di Costanza fra attività culturali e outdoor","post_date":"2026-03-11T11:25:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773228325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_390673\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

Il percorso celebrativo per i 25 anni di Aiav approda alla Bmt di Napoli, un palcoscenico che diviene oggi testimonianza di un impegno professionale mai così cruciale: in una fase di estrema criticità per gli equilibri geopolitici, la ricorrenza del quarto di secolo di attività associativa si fonde con la dimostrazione pragmatica del valore generato dalla filiera del turismo organizzato, impegnata in questi giorni in un’attività incessante per fronteggiare le ripercussioni della crisi in Medio Oriente.\r

“Quella che stiamo vivendo – dichiara Fulvio Avataneo, presidente Aiav – è una situazione estremamente drammatica. Sono già oltre 12.300 i voli cancellati, sino ad ora, e vi sono aeroporti nella fascia mediorientale che non vedranno decolli sino alla conclusione della stagione invernale. Il turismo organizzato nazionale sta subendo perdite ingenti, quantificabili per ora in circa 3.500 prenotazioni, per un valore di 6,5 milioni di euro. A questo si aggiunge il mancato arrivo previsto di 150.000 turisti da quelle aree, che comporta una flessione attesa di oltre 2,5 milioni di pernottamenti nel nostro Paese”.\r

\r

Stress test\r

Le iniziative organizzate per celebrare i 25 anni di Aiav, che prevedono attività di comunicazione, formazione e sensibilizzazione delle istituzioni, hanno tutte l’obiettivo di elevare la percezione del ruolo dell'agente di viaggio presso il grande pubblico: non più solo intermediario, bensì fulcro di una rete di relazioni consolidate e competenze strategiche. In un mercato sempre più esposto all'imprevedibilità, l'Associazione rivendica la superiorità del modello organizzato rispetto alle insidie del \"fai-da-te\".\r

“L’attuale instabilità in Medio Oriente funge da stress test per l’intera filiera, mettendo in luce un’asimmetria netta: mentre il viaggiatore fai-da-te è costretto a gestire autonomamente le problematiche rapportandosi con i singoli fornitori di servizi, i cui canali di assistenza sono spesso congestionati, chi si affida alle agenzie beneficia di una tutela normativa rigorosa e di una macchina operativa specializzata, in grado di attivare procedure straordinarie e soluzioni rapide per rimpatri e riprotezioni” – prosegue Avataneo.\r

\r

Voucher\r

A fronte del numero molto alto di annullamenti di pacchetti di viaggio per il Medio Oriente, destinazione di grande appeal turistico nel periodo primaverile, Aiav ha scritto oggi al ministro del turismo Daniela Santanché per chiedere che sia ripristinato lo strumento dei voucher allo scopo di scongiurare il rischio di crisi finanziaria degli operatori, in primis le piccole e micro agenzie di viaggio.\r

In ottemperanza alle disposizioni del codice del turismo, le agenzie di viaggio in questi giorni hanno sostenuto spese enormi per fronteggiare il prolungamento forzato del soggiorno e garantire il rimpatrio dei clienti bloccati, tanto nelle destinazioni direttamente coinvolte dalle ostilità, quanto in molte località dell’Oceano Indiano e del Far East, colpite indirettamente dalla cancellazione dei voli. Spese a cui adesso si somma l’obbligo di rimborsare i clienti in possesso di pacchetti di viaggio in partenza per le destinazioni interessate dalla crisi.","post_title":"Avataneo (Aiav): la differenza fra adv e fai-da-te. E richiede i voucher","post_date":"2026-03-11T10:18:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773224322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il trend positivo dell'industria turistica dell'Indonesia si riflette chiaramente nel suo contributo alle entrate nazionali in valuta estera. «Con una spesa media per arrivo che quest'anno è stata pari a 1.267 dollari Usa e sostenuta dalla continua crescita degli arrivi turistici internazionali - ha dichiarato Widiyanti Putri Wardhana, ministro del turismo della Repubblica di Indonesia, in occasione della partecipazione alla recente Itb di Berlino - prevediamo che i dati sulle entrate in valuta estera derivanti dal turismo mostreranno un aumento del 13,17% rispetto al 2024 (dati della Bank Indonesia)».\r

\r

La crescita del settore turistico ha garantito un contributo tangibile e significativo all'economia nazionale. «Nel 2025, l'economia indonesiana è cresciuta del 5,11%. E nell'ambito di questo risultato, il turismo ha contribuito per il 3,97% al prodotto interno lordo Pil nazionale fino al terzo trimestre del 2025. Tenendo conto degli effetti moltiplicatori sui settori correlati, sulla base dei calcoli dell'Ufficio del capo economista della Bank Mandiri, il contributo totale del turismo potrebbe raggiungere il 4,8%, superando il target del 4,2-4,3%. Ciò significa che nel 2025 il turismo ha contribuito all'economia nazionale con circa 946-1.143 trilioni di rupie indonesiane».\r

\r

Negli ultimi anni la politica turistica dell'Indonesia ha progressivamente virato «dalle destinazioni alle esperienze - ha sottolineato la ministra -. Gastronomia, benessere e attività marine sono al centro dei nostri programmi di turismo di qualità, temi sempre più ricercati dai viaggiatori di tutto il mondo e in cui l'Indonesia vanta un eccezionale vantaggio competitivo». \r

\r

La promozione 2026 manterrà questa direzione, focalizzandosi su cinque temi principali: «Innanzitutto, la sicurezza nel turismo, che è una priorità assoluta per l'Indonesia. Stiamo formando attivamente il personale turistico e rafforzando attivamente gli standard di sicurezza per le imprese, compresi quelli che richiedono il coordinamento tra le agenzie, e garantendo che i viaggiatori ricevano informazioni chiare e affidabili in modo che possano viaggiare con fiducia.\r

«In secondo luogo, stiamo sviluppando e ampliando i nostri villaggi turistici per stimolare la crescita economica locale e promuovere uno sviluppo più equo. Terzo, il nostro Programma di turismo di qualità, per il quale curiamo e promuoviamo pacchetti turistici tematici: tra cui gastronomia, benessere, turismo marino, tessuti, arte e design, nonché pacchetti adatti ai musulmani, per elevare la nostra offerta e attirare viaggiatori facoltosi. In quarto luogo, incentiviamo gli eventi che mettono in mostra l'identità unica dell'Indonesia, come metodo per generare un impatto economico su larga scala in breve tempo.\r

\r

Infine, il quinto punto, prevede la promozione della digitalizzazione per fornire servizi più efficaci e di qualità superiore. L'anno scorso abbiamo integrato l'intelligenza artificiale nel nostro sito web, consentendo ai turisti di pianificare il loro viaggio in Indonesia in modo più efficiente. Quest'anno ci stiamo concentrando sugli eventi».","post_title":"Indonesia: entrate turistiche in crescita di oltre il 13% a inizio 2026","post_date":"2026-03-11T10:00:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773223241000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509297","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 12 marzo 2026 è previsto in Belgio uno sciopero generale che potrebbe avere un impatto significativo sui servizi di trasporto nel Paese.\r

Secondo le informazioni disponibili, l’agitazione sindacale potrebbe provocare gravi disagi nel trasporto pubblico, con possibili riduzioni o interruzioni dei servizi. La mobilitazione potrebbe inoltre avere effetti anche sul traffico aereo.\r

Voli internazionali\r

In particolare, i voli internazionali potrebbero subire pesanti ripercussioni, con la possibilità di cancellazioni comunicate anche con breve preavviso. La situazione potrebbe quindi influire sui programmi di viaggio dei passeggeri in partenza o in arrivo nel Paese.\r

\r

Ai viaggiatori viene consigliato di verificare costantemente gli aggiornamenti relativi al proprio volo o al proprio itinerario. In caso di spostamenti programmati, è opportuno contattare la propria compagnia aerea oppure il tour operator per ottenere informazioni aggiornate su eventuali modifiche o cancellazioni.\r

\r

Ulteriori comunicazioni potrebbero essere diffuse nelle ore precedenti allo sciopero in base all’evoluzione della situazione nei servizi di trasporto.","post_title":"Belgio, sciopero generale domani 12 marzo. Impatto sul trasporto","post_date":"2026-03-11T09:45:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773222346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509260\" align=\"alignleft\" width=\"377\"] Domenico Pellegrino[/caption]\r

Il Gruppo Bluvacanze ha completato ieri il rientro del 100% dei passeggeri leisure coinvolti nello stop ai voli determinato dalla nuova crisi geopolitica nel Golfo del 28 febbraio scorso, che ha provocato il più ampio blocco del traffico aereo internazionale registrato dopo la pandemia del 2020.\r

Nelle aree interessate dalle tensioni si trovavano complessivamente oltre 7.000 travellers del gruppo, tra clientela leisure, viaggiatori corporate e passeggeri seguiti dalle reti distributive. L’operazione di rescue ha coinvolto tutte le legal entities e le business unit del gruppo: il tour operator Going, la rete Bluvacanze Retail e la travel management company CTI – Cisalpina Tours International.\r

Con l’ultimo rientro avvenuto ieri, si conclude una settimana di gestione intensa delle operazioni. Una task force composta dal top management delle società del gruppo ha operato in stretto coordinamento con le rispettive unità operative e di emergenza, monitorando costantemente l’evoluzione delle restrizioni sui voli e organizzando soluzioni alternative di viaggio. Le operazioni si sono svolte in pieno coordinamento con la Farnesina e in costante confronto con le principali associazioni di categoria.\r

\r

I compiti\r

Il tour operator Going ha coordinato il trasferimento dei propri clienti dalle aree interessate dalle tensioni geopolitiche e ha gestito il rimpatrio, su itinerari alternativi, anche di coloro che si trovavano in destinazioni sicure, ma avevano voli con transito negli Emirati Arabi.\r

Parallelamente, CTI – Cisalpina Tours International si è attivata con i viaggiatori business coinvolti nelle cancellazioni e nelle riprogrammazioni dei voli, predisponendo percorsi alternativi e garantendo continuità operativa alle aziende clienti. Una parte dei business travellers ha richiesto il rientro immediato e CTI ha organizzato voli dedicati speciali per consentire il loro ritorno in tempi rapidi. Altri viaggiatori si trovano tuttora operativamente nell’area e una struttura di emergenza permanente rimane attiva per garantire assistenza e organizzare eventuali ulteriori operazioni, qualora venissero richieste.\r

Bluvacanze Retail, oltre a supportare la propria rete di agenzie delle insegne Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, ha fornito assistenza anche alle agenzie affiliate Blunet che si sono rivolte al gruppo per la gestione delle criticità legate ai loro clienti. L’assistenza ai viaggiatori è stata garantita attraverso i tre servizi dedicati di Customer Care attivi 24 ore su 24: quello delle agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, operativo da otto anni, il servizio Assistenza 7/24 di Going e la struttura Emergency di CTI. Il sistema ha operato secondo il modello consolidato su due livelli: supporto alle agenzie di viaggio (B2B) e assistenza diretta ai clienti finali (B2C).\r

\r

Valutazione\r

«Le crisi geopolitiche - ha dichiarato Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze - dimostrano come, proprio nelle situazioni di emergenza, sia evidente la differenza tra filiere organizzate e viaggi disintermediati. Le prime dispongono di strumenti operativi, contrattuali e relazionali che consentono di gestire le criticità e garantire assistenza ai viaggiatori; le seconde espongono il cliente a un rischio operativo molto più elevato. Queste capacità si amplificano nelle organizzazioni di dimensioni maggiori, che possono contare su strutture, sistemi e relazioni istituzionali in grado di affrontare le difficoltà con maggiore efficacia».\r

","post_title":"Gruppo Bluvacanze ha fatto rientrare tutti i passeggeri leisure","post_date":"2026-03-10T13:17:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773148659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509239","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Going annuncia l'accesso diretto all'intera offerta di Wald Disney World Florida. Il tour operator del gruppo Bluvacanze rafforza infatti la collaborazione con Disney Destinations e si conferma punto di accesso ufficiale per il mercato italiano all’offerta completa di Walt Disney World Resort. Grazie a una nuova interfaccia di prenotazione integrata all’interno di Going4You, le agenzie di viaggio italiane possono già accedere direttamente all’intero portafoglio della destinazione di Orlando utilizzando tutte le promozioni riservate da Disney, con il valore aggiunto dell’assistenza dedicata e della consulenza specialistica del team Going.\r

Il sistema, sviluppato dal team it interno in accordo con Disney Destinations e nel rispetto del look&feel e delle linee guida ufficiali del brand, consente una navigazione intuitiva e completa, con funzionalità di ricerca e acquisto in modalità e-commerce.\r

Attraverso la piattaforma è possibile prenotare soggiorni hotel + biglietti parchi; biglietti singoli per uno o più parchi, inclusi i due parchi acquatici; soggiorni alberghieri selezionati; offerte speciali e pacchetti tematici legati a periodi chiave dell’anno, come Halloween e Natale.\r

Sono inoltre disponibili i principali prodotti esperienziali della destinazione, tra cui i biglietti Park Hopper, gli eventi serali Disney After Hours – Exclusive Nightime Magic e appuntamenti come il Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party e le celebrazioni natalizie.\r

Walt Disney World Resort a Orlando rappresenta un complesso unico per dimensioni e varietà dell’offerta: quattro parchi a tema – Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom -, due parchi acquatici, circa 29.000 camere d’albergo, campi da golf, un centro sportivo e l’area di shopping e intrattenimento Disney Springs, su un’estensione territoriale paragonabile a quella della città di San Francisco.\r

La piattaforma consente alle agenzie di personalizzare l’offerta attraverso filtri avanzati, come la cancellazione gratuita o l’inclusione dei pacchetti ristorazione, particolarmente rilevanti per il target family. A supporto della distribuzione sono inoltre disponibili schede prodotto dettagliate e costantemente aggiornate, frutto della formazione continua del team Going e delle site inspection a Orlando.\r

\r

Specializzazione sugli Usa\r

La collaborazione si inserisce nella strategia di specializzazione di Going sulla destinazione Stati Uniti e consente di integrare Walt Disney World all’interno di itinerari più ampi. Il sistema permette infatti di combinare il soggiorno a Orlando con voli, hotel, tour ed esperienze in tutto il territorio americano, all’interno dello stesso ambiente tecnologico.\r

«La collaborazione con Disney Destinations rappresenta per Going un progetto strategico di grande valore - ha dichiarato Domenico Pellegrino, ceo di Going -, che rafforza il nostro posizionamento come partner di riferimento per la distribuzione del prodotto in Italia. Mettiamo a disposizione delle agenzie di viaggio un accesso diretto e completo a Walt Disney World, combinando le condizioni ufficiali della destinazione con il valore della consulenza professionale, dell’assistenza dedicata e della costruzione su misura dell’esperienza. Walt Disney World è una destinazione unica per il mercato italiano. L’integrazione con la nostra piattaforma consente inoltre di inserirla facilmente all’interno di itinerari più ampi negli Stati Uniti, contribuendo a sviluppare ulteriormente la domanda verso questa destinazione».\r

«Siamo lieti di rafforzare la collaborazione con Going, partner strategico per il canale delle agenzie di viaggio per la vendita di Walt Disney World in Italia - ha affermato Monica Astuti, contry head Disney Destinations Italy -. La nostra destinazione, per essere pienamente valorizzata, richiede competenza, pianificazione e consulenza qualificata. La nuova integrazione con la piattaforma Going4You consente agli agenti di viaggio di accedere in modo semplice e completo al nostro prodotto, supportando una distribuzione professionale e contribuendo a rendere ancora più accessibile al pubblico italiano la magia e la qualità dell’esperienza Disney».","post_title":"Going: accesso diretto a tutta l'offerta di Disney World Florida","post_date":"2026-03-10T12:30:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773145855000]}]}}