Malesia: parte dall’Italia la campagna di promozione delle Isole di Terengganu

La Malesia accende i riflettori sulle isole Terengganu e sceglie l’Italia come Paese di lancio della campagna di promozione dedicata. “Beautiful Terengganu” sarà infatti la protagonista della sessione b2b in programma a Milano il domani, 24 maggio, presso l’Excelsior Gallia, punto di partenza del tour europeo per attirare visitatori internazionali dopo la riapertura delle frontiere del Paese.

Nel 2019 le principali strutture ricettive di Terengganu – incluse le isole come Pulau Redang, Pulau Perhentian e Pulau Lang Tengah – avevano registrato ben 23.238 viaggiatori provenienti dall’Italia, come sottolineato dal presidente del Comitato statale per il turismo, la cultura e la tecnologia digitale, Yang Berhormat Ariffin Deraman: “Questa cifra mostra chiaramente che Terengganu ha attrazioni naturali e un’unicità che può attrarre turisti dall’Europa, in particolare dal mercato italiano, soprattutto attraverso la segmentazione del turismo insulare e balneare“.

“Lo stato di Terengganu ha varie attrazioni come bellissime isole, tra cui Pulau Redang e Pulau Perhentian – ha aggiunto il direttore del turismo della Malesia a Parigi, Mohamad Libra Lee Haniff -. È diventato uno dei principali prodotti di attrazione per i turisti provenienti dall’Italia per le vacanze e, se promosso più attivamente, può sicuramente essere la principale forza trainante del settore turistico, attirando così più turisti in Malesia”.

La sessione, a tema “Beautiful Terengganu, le isole più belle della Malesia“, sarà presentata da Tourism Terengganu e includerà una varietà di contenuti, tra cui alcuni pacchetti vacanza premio.