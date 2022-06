Malesia a Milano con l’opera teatrale ‘Old Lear’, in scena oggi e domani al No’hma

Malesia sotto i riflettori a Milano attraverso l’arte e il teatro, un modo nuovo per scoprire sensazioni, tradizioni e cultura provenienti dal Paese del Sud-est asiatico. Oggi e domani, 22 e 23 giugno, alle 21, al No’hma di via Orcagna 2 a Milano andrà in scena lo spettacolo “Old Lear” della compagnia teatrale KL Shakespeare Players e Nyoba Kan, l’unica malese dedicata alle opere del Bardo inglese. Nyoba Kan è tra i principali gruppi di danza Butoh, una forma di teatro danza che comprende una vasta gamma di attività e tecniche.

L’ingresso a No’hma è come sempre gratuito e lo spettacolo viene trasmesso in live streaming. Tourism Malaysia sarà presente all’evento con uno spazio in cui verranno distribuiti agli ospiti brochure e gadget.

Lo spettacolo malese indaga a fondo l’intimità dei personaggi e le relazioni intessute all’interno della trama, tra fedeltà al testo e invenzioni. E questo grazie anche alla danza Butoh, che appare in questo contesto insieme catartica e liberatoria nei confronti dei singoli personaggi e del loro dramma individuale.

Lo spettacolo portato in scena da No’hma è una anteprima assoluta per l’Italia. Più che mai il teatro diventa veicolo di alta cultura che unisce paesi e abbatte barriere di ogni tipo in modo forte e innovativo.