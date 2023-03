Maiorca: provvedimenti contro il sovraffollamento e il “turismo alcolico” Gli enti del turismo spagnoli annunciano un aumento dei prezzi medi nelle isole Baleari, in particolare l’isola di Maiorca. Questo naturalmente è dovuto per la guerra, ma è anche ad una manovra voluta per allontanare il flusso turistico che proviene dal Regno Unito, che ormai provoca ogni anno grandi sovraffollamenti. Juan Ferrer, presidente dell’associazione per la qualità della spiaggia di Palma ha dato dei dati riguardanti l’estate che arriva: «Le vacanze saranno circa il 33% più costose nel 2023 rispetto all’anno precedente». Le nuove norme L’isola ha sempre vissuto estati frenetiche, ma negli ultimi anni la situazione è scivolata. Quindi per limitare il sovraffollamento, verranno istituiti un numero massimo di posti letto turistici per l’isola, per esattezza 430 mila posti. Il commento della presidente del consiglio di Maiorca, Catalina Cladera, chiarisce le intenzioni: «Un turismo di maggior valore e meno volume». Inoltre saranno emanate anche nuove norme contro il consumo dell’alcol, nel tentativo di ripulire l’immagine di meta per feste, insieme ad Ibiza ed altre tappe. Molti luoghi non faranno più offerte due per uno, gli happy hour e i giri di bar. In alcune località non serviranno più di 3 drink a pranzo e 3 a cena. Insomma una battaglia ai turisti ubriachi che occupano le strade e si dimostrano una piaga per l’immagine dell’isola.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441052 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli enti del turismo spagnoli annunciano un aumento dei prezzi medi nelle isole Baleari, in particolare l'isola di Maiorca. Questo naturalmente è dovuto per la guerra, ma è anche ad una manovra voluta per allontanare il flusso turistico che proviene dal Regno Unito, che ormai provoca ogni anno grandi sovraffollamenti. Juan Ferrer, presidente dell'associazione per la qualità della spiaggia di Palma ha dato dei dati riguardanti l'estate che arriva: «Le vacanze saranno circa il 33% più costose nel 2023 rispetto all'anno precedente». Le nuove norme L'isola ha sempre vissuto estati frenetiche, ma negli ultimi anni la situazione è scivolata. Quindi per limitare il sovraffollamento, verranno istituiti un numero massimo di posti letto turistici per l'isola, per esattezza 430 mila posti. Il commento della presidente del consiglio di Maiorca, Catalina Cladera, chiarisce le intenzioni: «Un turismo di maggior valore e meno volume». Inoltre saranno emanate anche nuove norme contro il consumo dell'alcol, nel tentativo di ripulire l'immagine di meta per feste, insieme ad Ibiza ed altre tappe. Molti luoghi non faranno più offerte due per uno, gli happy hour e i giri di bar. In alcune località non serviranno più di 3 drink a pranzo e 3 a cena. Insomma una battaglia ai turisti ubriachi che occupano le strade e si dimostrano una piaga per l'immagine dell'isola. [post_title] => Maiorca: provvedimenti contro il sovraffollamento e il "turismo alcolico" [post_date] => 2023-03-08T13:20:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678281607000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441049 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Le transizioni ecologica e digitale stanno mettendo a dura prova il nostro sistema industriale che tiene grazie alle performance degli ultimi due anni sia in termini di crescita (+10,5%) che di export (9,4%) ma serve un piano industriale in grado di sostenere le imprese ad affrontare le sfide globali. In questo momento dobbiamo puntare a rafforzare il nucleo delle imprese e dei distretti più competitivi. Il Made in Italy va sostenuto e difeso. «Serve un maggiore coordinamento sia orizzontale, cioè tra le diverse istituzioni che si occupano di sostegno alle imprese e internazionalizzazione, sia a livello verticale con l'Europa per sostenere la competitività con la Cina». Lo ha affermato il presidente del Cnel, Tiziano Treu, nel corso dell'audizione alla Commissione attività produttive della Camera in merito all'indagine conoscitiva sul Made in Italy dove è intervenuto anche il consigliere Cnel, Gian Paolo Gualaccini. Sfide La vera sfida è supportare le imprese nell'innovazione in particolare le Pmi in modo da aiutarle ad essere all'altezza delle sfide globali che abbiamo di fronte e che essa sia diffusa. Le nostre imprese, anche per la loro dimensione, fanno fatica a fare innovazione. Il Pnrr rappresenta una grande opportunità". Anche il turismo gioca un ruolo fondamentale nell'economia del Made in Italy e come tale va sostenuto, come afferma il consigliere Gualaccini: «le parti sociali del Cnel hanno sempre prestato molta attenzione al settore del 'turismò. Ne sono prova le numerose proposte in materia presentate ai precedenti governi ma soprattutto l'accordo interistituzionale tra il Cnel e il Ministero del Turismo siglato nel luglio scorso e confermato dall'attuale ministro Santanchè per far si che il Pnrr sia un'opportunità per il lavoro di qualità per giovani e donne e per la crescita delle aree meridionali». [post_title] => Cnel: «Piano industriale per il Made in Italy. Il turismo è fondamentale» [post_date] => 2023-03-08T12:36:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678279014000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441034 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441036" align="alignleft" width="293"] Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione turistica[/caption] La Toscana si presenta all'Itb di Berlino forte del suo rapporto molto intenso con il mercato tedesco. Infatti la Germania costituisce il primo mercato estero per la Toscana. Per questo è stata inserita tra i paesi target del piano promozionale 2023 di Toscana Promozione Turistica. L'agenzia è presente in fiera con uno stand espositivo di 80 mq, che trova spazio nel padiglione Italia di Enit, all'interno del quale le attività di promozione, destination marketing e commercializzazione si svolgeranno sotto l'egida e con i colori istituzionali della campagna promozionale "Toscana, rinascimento senza fine". Fra le grandi promozioni c'è Il cicloturismo in Toscana. Un viaggio tra borghi storici e in armonia con la natura. «I percorsi in bici in Toscana sono una delle proposte più belle e interessanti - afferma Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione turistica -. Abbiamo molte proposte in bici su percorsi prettamente fiorentini con offerte differenziate. E' un nuovo modo di conoscere il territorio, un modo alternativo che fa scoprire lati straordinari della città e di ciò che ci sta intorno. Tutto il nostro lavoro, naturalmente è collegato al lavoro sia dell'Enit che del trade» Itb 2023 presenterà la Toscana non solo come meta di un turismo classico e consolidato, ma come una destinazione al passo con le tendenze della domanda, capace di fare del viaggio un'esperienza per la vita: dove storia, heritage, cultura e bellezza concorrono a porre chi la visita al centro di un universo le cui parole chiave sono ambiente, salute, sicurezza, scoperta, rigenerazione. [post_title] => Una Toscana verde e rinascimentale all'Itb di Berlino [post_date] => 2023-03-08T11:45:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678275910000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441030" align="alignleft" width="300"] Il panel del Piemonte con Giulia Macron e Alessandro Zanon durante l'Itb di Berlino[/caption] Regione Piemonte lega la sua presenza all'Itb di Berlino alla sua promozione turistica a trecentosessanta gradi. Iniziando naturalmente dalla montagna. «Stiamo promuovendo un progetto di recupero delle nostre radici e della nostra storia, non solo legata al Piemonte, ma in qualche caso anche proiettata verso altri paesi confinanti. Il Piemonte è circondata dai monti e dai confini con gli altri Paesi, in particolare con la Francia e con la Svizzera - ha iniziato Giulia Macron, responsabile della direzione coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport e del settore promozione internazionale -. Per questo vogliamo promuovere il progetto di riscoperta dei sedici percorsi di montagna, che hanno rappresentato la cerniera fra la nostra regione e questi Paesi. Si tratta della riproposizione di storiche vie delle quali ne cito una: La via del sale, che ha unito la nostra regione alla Liguria e alla Francia come sbocco al mare. Sono comunque molti i territori in Piemonte caratterizzati da questa realtà». «Balza agli occhi che anche durante la pandemia abbiamo lavorato cercando di tirar fuori un prodotto turistico molto interessante e apprezzabile - ha aggiunto il direttore generale di VisitPiemonte, Alessandro Zanon -. Quello che presentiamo è un turismo lento, un turismo esperenziale, e il Piemonte rappresenta questa modalità di viaggio. Ma oltre a questo aspetto la nostra regione dispone di alta montagna, di enogastronomia, di laghi. Insomma tutto ciò che può essere molto interessante per il mercato tedesco che per noi è un bacino di grande riferimento» [post_title] => Piemonte all'Itb: dalla riscoperta dei sentieri di montagna all'esperenziale [post_date] => 2023-03-08T11:28:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678274921000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441007 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eurowings presidia l'aeroporto di Berlino Brandeburgo con un totale di 30 nuove destinazioni - il doppio rispetto al passato - e un aumento della capacità posti offerti del 130%. In particolare, la compagnia del gruppo Lufthansa amplia il network verso il Nord Europa: dalla fine di marzo la capitale tedesca sarà collegata con Göteborg, Helsinki e Copenaghen. Verso sud, Eurowings opererà voli diretti da Berlino verso le Graz, Ibiza, Nizza, Porto e Zante. In parallelo, crescono in modo significativo le frequenze operate su rotte già esistenti: ad esempio, Maiorca sarà servita fino a tre volte al giorno, per un totale di circa 20 volte a settimana. Il portafoglio comprende anche un maggior numero di voli diretti per le isole Canarie, come Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote e Tenerife. Con un'espansione di quasi il 130% Eurowings risponde anche al ritiro di alcuni competitor internazionali, che hanno ridotto significativamente la loro presenza sul mercato tedesco nel contesto della pandemia. Di conseguenza, il vettore sta espandendo la sua posizione di leader nel mercato tedesco, raddoppiando il suo impegno nella capitale e in futuro avrà sei aeromobili basati a Berlino invece di tre. [post_title] => Eurowings raddoppia da Berlino con un network estivo da 30 destinazioni [post_date] => 2023-03-08T10:22:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678270964000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama 'Perù Now' la nuova campagna pubblicitaria internazionale lanciata dalla Commissione per la Promozione del Perù per l'Esportazione e il Turismo (Promperù) con un investimento da 2 milioni di euro circa. Lo scorso gennaio sono stati 25.000 i turisti stranieri che hanno visitato il Paese, e iniziative come questa mirano a recuperare a lungo termine le cifre precedenti la pandemia. La campagna - presentata ufficialmente all'Itb di Berlino - ritrae momenti di vita quotidiana e scorci di splendidi paesaggi rappresentativi del Perù, come Machupicchu, Huacachina, La Cascata di Gocta, Laguna 69, le spiagge del nord e molto altro. La strategia punta a rafforzare l'immagine positiva grazie alla quale il Perù è celebre e, soprattutto, a ispirare i viaggiatori alla scoperta del Paese attraverso le diverse esperienze, culture, paesaggi ed emozioni percorrendo l'ampia fascia costiera, gli spettacolari paesaggi andini e la lussureggiante foresta amazzonica. Il progetto proseguirà fino al prossimo 10 aprile, principalmente in città come: Los Angeles, New York, Città del Messico, Santiago, Arica, Iquique, Antofagasta, Quito, Cuenca, Loja, Machala, Guayaquil, Bogotá, Medellín, Madrid e Barcellona, solo per citarne alcune. Target privilegiato sono viaggiatori giovani e adulti, compresi Millennials e Generazione X (25-54 anni). Secondo le stime, la campagna sarà vista da 38,9 milioni di persone. [post_title] => 'Perù Now': campagna internazionale da 2 milioni di euro per rilanciare l'immagine del Paese [post_date] => 2023-03-08T10:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678269656000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways torna ad accelerare sui collegamenti dall'Italia con il potenziamento delle frequenze previste tra Milano e Doha, che passano da 16 a 21 voli settimanali. L'annuncio arriva dall'Itb di Berlino, insieme a quello per il lancio di 7 nuove destinazioni del network, della ripresa di 11 voli e del rafforzamento delle frequenze su diverse altre rotte. Le new entry 2023 sono: Chittagong, Juba, Kinshasa, Lione, Medan, Tolosa e Trabzon. La compagnia aerea riprenderà inoltre i voli verso Pechino, Birmingham, Buenos Aires, Casablanca, Davao, Marrakesh, Nizza, Osaka, Phnom Penh, Ras Al Khaimah e Tokyo Haneda. "Con l'espansione della nostra flotta, del nostro network, delle nostre partnership e della nostra presenza internazionale, non vediamo l'ora di lavorare insieme per garantire una crescita sostenibile e un futuro avvincente per il settore - ha dichiarato il ceo del gruppo Akbar Al Baker -. Continuiamo a guardare al nostro brillante futuro qui in Qatar, con molteplici progetti in programma per il 2023 e oltre, come la partnership con la Formula 1. Il Qatar continuerà a essere un hub globale di connettività e una destinazione ideale per il turismo, anche dopo il grande successo della Fifa World Cup Qatar 2022™” Dopo aver ricordato il successo dei Mondiali di calcio, Qatar Airways ha rivelato il suo nuovo portfolio di sponsorizzazioni sportive e i numerosi progetti e partnership in programma per il 2023, continuando a portare avanti l’obiettivo di avvicinare le persone e quello di stimolare il turismo in Qatar, come destinazione leisure. [post_title] => Qatar Airways rilancia su Milano: le frequenze settimanali passano da 16 a 21 [post_date] => 2023-03-08T09:40:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678268448000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il lancio avvenuto lo scorso anno, hu openair, brand del gruppo Human Company, torna in comunicazione con il primo spot in tv e la sua campagna awareness 2023 “We miss you, we miss hu”. Il concept si basa su un importante cambio di prospettiva: non è soltanto l’ospite a sentire la mancanza della vacanza ma è hu openair che, in attesa di riaprire, racconta la sua sospensione e trepidazione per la nuova stagione che sta arrivando. La colonna sonora è un pezzo storico della musica italiana: “Ritornerai” di Bruno Lauzi, nella sua evocativa versione originale. Un vero e proprio inno all’italianità di Human Company. I protagonisti dello spot rappresentano le persone che lavorano nelle strutture hu e interpretano front office, bagnini, camerieri e animatori, i quali continuano a svolgere le proprie mansioni anche quando le strutture non sono aperte. La creatività è stata curata dall’agenzia Almagreal, il creative independent studio con sede a Firenze che per il gruppo ha firmato anche il rebranding con il passaggio da Human a hu openair. “Questa campagna awareness rappresenta per noi un importante passo nel processo di consolidamento del marchio con l’obiettivo di renderlo sempre più riconoscibile, grazie a una narrazione distintiva dell’openair e del nostro modo di fare ospitalità - commenta Valentina Fioravanti, chief marketing officer Human Company -. Dal concept della campagna, fino alla scelta della colonna sonora, emerge quel senso di italianità che è parte integrante del nostro dna, oltre alla cura e all’amore che tutte le nostre persone, da oltre 40 anni, dedicano all’accoglienza. Perché gli ospiti (presenza invisibile in questo spot) sono sempre al centro, anche quando la stagione non è ancora iniziata”. Per due settimane, a partire dal 5 marzo, lo spot andrà on air sulle reti nazionali Rai e LA7; dal 20 marzo il commercial verrà trasmesso anche in radio con Radio Deejay, Radio Capital e Radio Italia e presso i videowall delle principali stazioni di Torino, Milano, Firenze e Roma. Sempre dal 5 marzo, per sei settimane, lo spot sarà declinato a livello digital con una campagna su Google, Youtube, Meta, Spotify, Sky e premium display. La campagna digital sarà estesa anche a Paesi Bassi e Germania, mercati europei di riferimento per quanto riguarda le strutture hu openair. [post_title] => A un anno dal lancio, il brand hu openair di Human Company lancia il suo primo spot in tv [post_date] => 2023-03-08T09:20:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678267238000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volare celebra il suo primo anno dal lancio raggiungendo quota 1 milione di iscritti. Il programma loyalty di Ita Airways festeggia il traguardo in concomitanza della presenza all'Itb di Berlino. Per festeggiare il risultato raggiunto e premiare la fiducia concessa ai propri clienti, la compagnia dona al milionesimo iscritto al programma Volare lo stato Executive un livello esclusivo a cui il cliente accederà direttamente dal Club Smart. Tra i benefici del Club Executive ci sono check-in prioritario, acceleratore di punti, fast track, imbarco prioritario e accesso alle Lounge sono alcuni dei benefit a cui il milionesimo socio avrà accesso. Durante il mese di marzo Volare riserva inoltre promozioni importanti sia per i soci sia per chi ancora non fa parte di questa grande community. Entro il 31 marzo 2023 infatti, i soci riceveranno doppi punti per i voli effettuati nel mese di marzo verso qualsiasi destinazione e, per chi non è ancora iscritto, è previsto un welcome bonus di 2000 punti per le iscrizioni nel mese di marzo. Infine, le possibilità di accumulare punti aumentano con la promozione Invita un amico, che consente di guadagnare punti per ogni nuovo amico che si iscrive al programma, entro il 31 marzo 2023. “Il risultato raggiunto e queste iniziative confermano come Ita Airways stia continuando a lavorare per il suo obiettivo primario di porre il cliente al centro del business, con un programma che ruota intorno alle sue esigenze - ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare – e questo traguardo ne è una conferma. Siamo contenti che i nostri clienti ci scelgano quotidianamente per i viaggi di piacere e di lavoro, oltre ad affidarsi ai servizi e prodotti dei partner che negli ultimi mesi sono entrati a far parte del programma.” [post_title] => Ita Airways: Volare compie un anno e raggiunge il primo milione di iscritti [post_date] => 2023-03-08T08:50:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678265418000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "maiorca contro il sovraffollamento e il turismo alcolico" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":40,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3350,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441052","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli enti del turismo spagnoli annunciano un aumento dei prezzi medi nelle isole Baleari, in particolare l'isola di Maiorca. Questo naturalmente è dovuto per la guerra, ma è anche ad una manovra voluta per allontanare il flusso turistico che proviene dal Regno Unito, che ormai provoca ogni anno grandi sovraffollamenti. \r

\r

Juan Ferrer, presidente dell'associazione per la qualità della spiaggia di Palma ha dato dei dati riguardanti l'estate che arriva: «Le vacanze saranno circa il 33% più costose nel 2023 rispetto all'anno precedente».\r

Le nuove norme\r

L'isola ha sempre vissuto estati frenetiche, ma negli ultimi anni la situazione è scivolata. Quindi per limitare il sovraffollamento, verranno istituiti un numero massimo di posti letto turistici per l'isola, per esattezza 430 mila posti. Il commento della presidente del consiglio di Maiorca, Catalina Cladera, chiarisce le intenzioni: «Un turismo di maggior valore e meno volume».\r

\r

Inoltre saranno emanate anche nuove norme contro il consumo dell'alcol, nel tentativo di ripulire l'immagine di meta per feste, insieme ad Ibiza ed altre tappe. Molti luoghi non faranno più offerte due per uno, gli happy hour e i giri di bar. In alcune località non serviranno più di 3 drink a pranzo e 3 a cena. Insomma una battaglia ai turisti ubriachi che occupano le strade e si dimostrano una piaga per l'immagine dell'isola.\r

\r

","post_title":"Maiorca: provvedimenti contro il sovraffollamento e il \"turismo alcolico\"","post_date":"2023-03-08T13:20:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678281607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Le transizioni ecologica e digitale stanno mettendo a dura prova il nostro sistema industriale che tiene grazie alle performance degli ultimi due anni sia in termini di crescita (+10,5%) che di export (9,4%) ma serve un piano industriale in grado di sostenere le imprese ad affrontare le sfide globali. In questo momento dobbiamo puntare a rafforzare il nucleo delle imprese e dei distretti più competitivi. Il Made in Italy va sostenuto e difeso.\r

\r

«Serve un maggiore coordinamento sia orizzontale, cioè tra le diverse istituzioni che si occupano di sostegno alle imprese e internazionalizzazione, sia a livello verticale con l'Europa per sostenere la competitività con la Cina». Lo ha affermato il presidente del Cnel, Tiziano Treu, nel corso dell'audizione alla Commissione attività produttive della Camera in merito all'indagine conoscitiva sul Made in Italy dove è intervenuto anche il consigliere Cnel, Gian Paolo Gualaccini.\r

Sfide\r

La vera sfida è supportare le imprese nell'innovazione in particolare le Pmi in modo da aiutarle ad essere all'altezza delle sfide globali che abbiamo di fronte e che essa sia diffusa. Le nostre imprese, anche per la loro dimensione, fanno fatica a fare innovazione. Il Pnrr rappresenta una grande opportunità\".\r

\r

Anche il turismo gioca un ruolo fondamentale nell'economia del Made in Italy e come tale va sostenuto, come afferma il consigliere Gualaccini: «le parti sociali del Cnel hanno sempre prestato molta attenzione al settore del 'turismò. Ne sono prova le numerose proposte in materia presentate ai precedenti governi ma soprattutto l'accordo interistituzionale tra il Cnel e il Ministero del Turismo siglato nel luglio scorso e confermato dall'attuale ministro Santanchè per far si che il Pnrr sia un'opportunità per il lavoro di qualità per giovani e donne e per la crescita delle aree meridionali».","post_title":"Cnel: «Piano industriale per il Made in Italy. Il turismo è fondamentale»","post_date":"2023-03-08T12:36:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1678279014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441034","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441036\" align=\"alignleft\" width=\"293\"] Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione turistica[/caption]\r

\r

La Toscana si presenta all'Itb di Berlino forte del suo rapporto molto intenso con il mercato tedesco. Infatti la Germania costituisce il primo mercato estero per la Toscana. Per questo è stata inserita tra i paesi target del piano promozionale 2023 di Toscana Promozione Turistica. L'agenzia è presente in fiera con uno stand espositivo di 80 mq, che trova spazio nel padiglione Italia di Enit, all'interno del quale le attività di promozione, destination marketing e commercializzazione si svolgeranno sotto l'egida e con i colori istituzionali della campagna promozionale \"Toscana, rinascimento senza fine\".\r

\r

Fra le grandi promozioni c'è Il cicloturismo in Toscana. Un viaggio tra borghi storici e in armonia con la natura.\r

\r

«I percorsi in bici in Toscana sono una delle proposte più belle e interessanti - afferma Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione turistica -. Abbiamo molte proposte in bici su percorsi prettamente fiorentini con offerte differenziate. E' un nuovo modo di conoscere il territorio, un modo alternativo che fa scoprire lati straordinari della città e di ciò che ci sta intorno. Tutto il nostro lavoro, naturalmente è collegato al lavoro sia dell'Enit che del trade»\r

\r

Itb 2023 presenterà la Toscana non solo come meta di un turismo classico e consolidato, ma come una destinazione al passo con le tendenze della domanda, capace di fare del viaggio un'esperienza per la vita: dove storia, heritage, cultura e bellezza concorrono a porre chi la visita al centro di un universo le cui parole chiave sono ambiente, salute, sicurezza, scoperta, rigenerazione.","post_title":"Una Toscana verde e rinascimentale all'Itb di Berlino","post_date":"2023-03-08T11:45:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678275910000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441030\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il panel del Piemonte con Giulia Macron e Alessandro Zanon durante l'Itb di Berlino[/caption]\r

\r

Regione Piemonte lega la sua presenza all'Itb di Berlino alla sua promozione turistica a trecentosessanta gradi. Iniziando naturalmente dalla montagna.\r

\r

«Stiamo promuovendo un progetto di recupero delle nostre radici e della nostra storia, non solo legata al Piemonte, ma in qualche caso anche proiettata verso altri paesi confinanti. Il Piemonte è circondata dai monti e dai confini con gli altri Paesi, in particolare con la Francia e con la Svizzera - ha iniziato Giulia Macron, responsabile della direzione coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport e del settore promozione internazionale -. Per questo vogliamo promuovere il progetto di riscoperta dei sedici percorsi di montagna, che hanno rappresentato la cerniera fra la nostra regione e questi Paesi. Si tratta della riproposizione di storiche vie delle quali ne cito una: La via del sale, che ha unito la nostra regione alla Liguria e alla Francia come sbocco al mare. Sono comunque molti i territori in Piemonte caratterizzati da questa realtà».\r

\r

«Balza agli occhi che anche durante la pandemia abbiamo lavorato cercando di tirar fuori un prodotto turistico molto interessante e apprezzabile - ha aggiunto il direttore generale di VisitPiemonte, Alessandro Zanon -. Quello che presentiamo è un turismo lento, un turismo esperenziale, e il Piemonte rappresenta questa modalità di viaggio. Ma oltre a questo aspetto la nostra regione dispone di alta montagna, di enogastronomia, di laghi. Insomma tutto ciò che può essere molto interessante per il mercato tedesco che per noi è un bacino di grande riferimento»\r

\r

","post_title":"Piemonte all'Itb: dalla riscoperta dei sentieri di montagna all'esperenziale","post_date":"2023-03-08T11:28:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678274921000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eurowings presidia l'aeroporto di Berlino Brandeburgo con un totale di 30 nuove destinazioni - il doppio rispetto al passato - e un aumento della capacità posti offerti del 130%.\r

\r

In particolare, la compagnia del gruppo Lufthansa amplia il network verso il Nord Europa: dalla fine di marzo la capitale tedesca sarà collegata con Göteborg, Helsinki e Copenaghen. Verso sud, Eurowings opererà voli diretti da Berlino verso le Graz, Ibiza, Nizza, Porto e Zante. In parallelo, crescono in modo significativo le frequenze operate su rotte già esistenti: ad esempio, Maiorca sarà servita fino a tre volte al giorno, per un totale di circa 20 volte a settimana. Il portafoglio comprende anche un maggior numero di voli diretti per le isole Canarie, come Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote e Tenerife.\r

\r

Con un'espansione di quasi il 130% Eurowings risponde anche al ritiro di alcuni competitor internazionali, che hanno ridotto significativamente la loro presenza sul mercato tedesco nel contesto della pandemia. Di conseguenza, il vettore sta espandendo la sua posizione di leader nel mercato tedesco, raddoppiando il suo impegno nella capitale e in futuro avrà sei aeromobili basati a Berlino invece di tre.","post_title":"Eurowings raddoppia da Berlino con un network estivo da 30 destinazioni","post_date":"2023-03-08T10:22:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678270964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama 'Perù Now' la nuova campagna pubblicitaria internazionale lanciata dalla Commissione per la Promozione del Perù per l'Esportazione e il Turismo (Promperù) con un investimento da 2 milioni di euro circa. Lo scorso gennaio sono stati 25.000 i turisti stranieri che hanno visitato il Paese, e iniziative come questa mirano a recuperare a lungo termine le cifre precedenti la pandemia.\r

\r

La campagna - presentata ufficialmente all'Itb di Berlino - ritrae momenti di vita quotidiana e scorci di splendidi paesaggi rappresentativi del Perù, come Machupicchu, Huacachina, La Cascata di Gocta, Laguna 69, le spiagge del nord e molto altro. La strategia punta a rafforzare l'immagine positiva grazie alla quale il Perù è celebre e, soprattutto, a ispirare i viaggiatori alla scoperta del Paese attraverso le diverse esperienze, culture, paesaggi ed emozioni percorrendo l'ampia fascia costiera, gli spettacolari paesaggi andini e la lussureggiante foresta amazzonica.\r

\r

Il progetto proseguirà fino al prossimo 10 aprile, principalmente in città come: Los Angeles, New York, Città del Messico, Santiago, Arica, Iquique, Antofagasta, Quito, Cuenca, Loja, Machala, Guayaquil, Bogotá, Medellín, Madrid e Barcellona, solo per citarne alcune.\r

\r

Target privilegiato sono viaggiatori giovani e adulti, compresi Millennials e Generazione X (25-54 anni). Secondo le stime, la campagna sarà vista da 38,9 milioni di persone.","post_title":"'Perù Now': campagna internazionale da 2 milioni di euro per rilanciare l'immagine del Paese","post_date":"2023-03-08T10:00:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678269656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways torna ad accelerare sui collegamenti dall'Italia con il potenziamento delle frequenze previste tra Milano e Doha, che passano da 16 a 21 voli settimanali.\r

L'annuncio arriva dall'Itb di Berlino, insieme a quello per il lancio di 7 nuove destinazioni del network, della ripresa di 11 voli e del rafforzamento delle frequenze su diverse altre rotte. \r

Le new entry 2023 sono: Chittagong, Juba, Kinshasa, Lione, Medan, Tolosa e Trabzon. La compagnia aerea riprenderà inoltre i voli verso Pechino, Birmingham, Buenos Aires, Casablanca, Davao, Marrakesh, Nizza, Osaka, Phnom Penh, Ras Al Khaimah e Tokyo Haneda.\r

\"Con l'espansione della nostra flotta, del nostro network, delle nostre partnership e della nostra presenza internazionale, non vediamo l'ora di lavorare insieme per garantire una crescita sostenibile e un futuro avvincente per il settore - ha dichiarato il ceo del gruppo Akbar Al Baker -. Continuiamo a guardare al nostro brillante futuro qui in Qatar, con molteplici progetti in programma per il 2023 e oltre, come la partnership con la Formula 1. Il Qatar continuerà a essere un hub globale di connettività e una destinazione ideale per il turismo, anche dopo il grande successo della Fifa World Cup Qatar 2022™”\r

Dopo aver ricordato il successo dei Mondiali di calcio, Qatar Airways ha rivelato il suo nuovo portfolio di sponsorizzazioni sportive e i numerosi progetti e partnership in programma per il 2023, continuando a portare avanti l’obiettivo di avvicinare le persone e quello di stimolare il turismo in Qatar, come destinazione leisure.\r

","post_title":"Qatar Airways rilancia su Milano: le frequenze settimanali passano da 16 a 21","post_date":"2023-03-08T09:40:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678268448000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il lancio avvenuto lo scorso anno, hu openair, brand del gruppo Human Company, torna in comunicazione con il primo spot in tv e la sua campagna awareness 2023 “We miss you, we miss hu”. Il concept si basa su un importante cambio di prospettiva: non è soltanto l’ospite a sentire la mancanza della vacanza ma è hu openair che, in attesa di riaprire, racconta la sua sospensione e trepidazione per la nuova stagione che sta arrivando. La colonna sonora è un pezzo storico della musica italiana: “Ritornerai” di Bruno Lauzi, nella sua evocativa versione originale. Un vero e proprio inno all’italianità di Human Company.\r

\r

I protagonisti dello spot rappresentano le persone che lavorano nelle strutture hu e interpretano front office, bagnini, camerieri e animatori, i quali continuano a svolgere le proprie mansioni anche quando le strutture non sono aperte. La creatività è stata curata dall’agenzia Almagreal, il creative independent studio con sede a Firenze che per il gruppo ha firmato anche il rebranding con il passaggio da Human a hu openair.\r

\r

“Questa campagna awareness rappresenta per noi un importante passo nel processo di consolidamento del marchio con l’obiettivo di renderlo sempre più riconoscibile, grazie a una narrazione distintiva dell’openair e del nostro modo di fare ospitalità - commenta Valentina Fioravanti, chief marketing officer Human Company -. Dal concept della campagna, fino alla scelta della colonna sonora, emerge quel senso di italianità che è parte integrante del nostro dna, oltre alla cura e all’amore che tutte le nostre persone, da oltre 40 anni, dedicano all’accoglienza. Perché gli ospiti (presenza invisibile in questo spot) sono sempre al centro, anche quando la stagione non è ancora iniziata”.\r

\r

Per due settimane, a partire dal 5 marzo, lo spot andrà on air sulle reti nazionali Rai e LA7; dal 20 marzo il commercial verrà trasmesso anche in radio con Radio Deejay, Radio Capital e Radio Italia e presso i videowall delle principali stazioni di Torino, Milano, Firenze e Roma. Sempre dal 5 marzo, per sei settimane, lo spot sarà declinato a livello digital con una campagna su Google, Youtube, Meta, Spotify, Sky e premium display. La campagna digital sarà estesa anche a Paesi Bassi e Germania, mercati europei di riferimento per quanto riguarda le strutture hu openair.","post_title":"A un anno dal lancio, il brand hu openair di Human Company lancia il suo primo spot in tv","post_date":"2023-03-08T09:20:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678267238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volare celebra il suo primo anno dal lancio raggiungendo quota 1 milione di iscritti. Il programma loyalty di Ita Airways festeggia il traguardo in concomitanza della presenza all'Itb di Berlino. Per festeggiare il risultato raggiunto e premiare la fiducia concessa ai propri clienti, la compagnia dona al milionesimo iscritto al programma Volare lo stato Executive un livello esclusivo a cui il cliente accederà direttamente dal Club Smart.\r

Tra i benefici del Club Executive ci sono check-in prioritario, acceleratore di punti, fast track, imbarco prioritario e accesso alle Lounge sono alcuni dei benefit a cui il milionesimo socio avrà accesso.\r

Durante il mese di marzo Volare riserva inoltre promozioni importanti sia per i soci sia per chi ancora non fa parte di questa grande community. Entro il 31 marzo 2023 infatti, i soci riceveranno doppi punti per i voli effettuati nel mese di marzo verso qualsiasi destinazione e, per chi non è ancora iscritto, è previsto un welcome bonus di 2000 punti per le iscrizioni nel mese di marzo. Infine, le possibilità di accumulare punti aumentano con la promozione Invita un amico, che consente di guadagnare punti per ogni nuovo amico che si iscrive al programma, entro il 31 marzo 2023.\r

“Il risultato raggiunto e queste iniziative confermano come Ita Airways stia continuando a lavorare per il suo obiettivo primario di porre il cliente al centro del business, con un programma che ruota intorno alle sue esigenze - ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare – e questo traguardo ne è una conferma. Siamo contenti che i nostri clienti ci scelgano quotidianamente per i viaggi di piacere e di lavoro, oltre ad affidarsi ai servizi e prodotti dei partner che negli ultimi mesi sono entrati a far parte del programma.”","post_title":"Ita Airways: Volare compie un anno e raggiunge il primo milione di iscritti","post_date":"2023-03-08T08:50:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678265418000]}]}}