L’Ungheria pensa in grande: «Diventeremo la leading destination in Europa Centrale» Nel mirino i 60 milioni di pernottamenti all’anno entro il 2030 e il passaggio del contributo del turismo al Pil nazionale dall’attuale 12% al 16%, l’Ungheria si appresta ad essere protagonista di una stagione estiva in cui un calendario di eventi di richiamo internazionale contribuirà ad attrarre sempre più viaggiatori a Budapest e non solo. Il leit motiv della «strategia 2023-2030 è quello che punta a fare dell’Ungheria a leading destination in Europa Centrale – afferma Máté Terjék, responsabile sviluppo mercato Italia & Uk per il turismo ungherese -, con un aumento previsto dei pernottamenti annui di 20 milioni rispetto agli attuali 40,8, e con una relativa crescita del contributo del settore al Pil di quattro punti, dal 12% del 2022 al 16%, sempre nel 2030». Se nel 2022 gli arrivi totali sono stati 14,2 milioni, dato che ha sfiorato i livelli pre-pandemia, l’obiettivo 2023 è quello di completare il recupero dei numeri 2019. Ad oggi, le previsioni per i mesi estivi lasciano spazio all’ottimismo, anche e in particolare per i flussi dall’Italia: «Tra gennaio e aprile l’Italia è stato il secondo mercato per la città di Budapest e il quarto per l’Ungheria in termini di arrivi con un totale di 69.000 turisti e oltre 200.000 mila pernottamenti. Per fine 2023 prevediamo di totalizzare tra gli 800 e i 970.000 pernottamenti italiani». Alla proposta dedicata al segmento Mice, l’Ungheria affianca una nuova accelerata alle opportunità di vivere la destinazione nella sua interezza e in modalità decisamente green. Focus principale sul turismo attivo, «a cominciare dall’hiking, dove fra le tante proposte spicca quella del Sentiero Azzurro con i suoi 1.168 km di percorso». E ancora, i «percorsi nelle grotte, il cicloturismo con il Balaton Bike 365 e i 1.000 km di percorrenza fra lago, castelli e dimore storiche; e i percorsi sulle vie ferrate». Tra gli eventi clou del 2023 spiccano la finale dell’Europa League, il prossimo 31 maggio, il 120° anniversario della Harley Davidson (dal 22 al 25 giugno) e i Mondiali di atletica leggera «che per la prima volta si svolgeranno in Europa Centrale, dal 19 al 27 agosto. Senza dimenticare che quest’anno ricorre anche il 150° anniversario dalla fondazione di Budapest, precisamente l’8 novembre prossimo».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ambientale, economica e sociale. E' stato questo il tema al centro del Mediterranean European Economic Tourism Forum 2023. L'appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto per la prima volta a Stresa, dopo sette incontri in Sardegna, dove il forum è stato ideato da Portale Sardegna, oggi entrato in Destination Italia Group. L’evento è stata anche l'occasione per consegnare al ministro del Turismo, Daniela Santanché, la “Carta dei principi del turismo sostenibile”, stilata da un comitato scientifico di 50 esperti coordinati da Edoardo Colombo, autore di Turismo Mega Trend. «Nel futuro sarà fondamentale il concorso di innovazione e sostenibilità - ha spiegato lo sesso Colombo -. Il turismo sostenibile non è una forma speciale di viaggio. Piuttosto tutte le forme di turismo dovrebbero sforzarsi di essere più sostenibili. La sostenibilità a lungo termine richiede quindi un adeguato equilibrio degli aspetti ambientali, economici e socio-culturali dello sviluppo». Per questo, come ricorda Dina Ravera, chairman Destination Italia Group, «durante il Meet Forum gli esperti hanno lavorato insieme sul tema, con l’intento di aiutare la filiera a capire le opportunità, a sviluppare proposte e ad appoggiarsi alle istituzioni per implementarle. Grazie a questa Carta si potrà accedere a strumenti e misuratori unicamente propri alle metriche convenzionalmente utilizzate a livello internazionale. Il che consentirà a un cliente o a un operatore estero di orientarsi, comparando le nostre performance con quelle del competitor. Poi, per crescere, dovremo fare sistema diventando veramente bravi come Italia ad attrarre turismo di qualità straniero». Al termine dei due giorni di lavori del forum i partecipanti hanno condiviso le psrincipali proposte concrete emerse nei lavori comuni, mettendole a disposizione delle istituzioni e degli stakeholder del mondo del turismo. La tavola rotonda finale ha visto gli interventi di importanti figure del settore: Luca Patané, presidente Fto e ceo Uvet, Franco Gattinoni, vicepresidente Fto e founder Gattinoni, Francesca Marino, passengers department manager Grimaldi Lines, Sara Digiesi, ceo Bwh Hotel Group, Paolo Manca, vicepresidente Federalberghi, e Stefano Conti, direttore risorse umane Trenitalia. Tanti gli stimoli, tante le idee, una passione comune: il nostro paese. «Il brand Italia è una magia, un insieme di elementi: l’ospitalità e l’attrattività data dalla cultura e dallo shopping - ha concluso infatti Patané -. Chiedo al governo di dedicarsi alla sua crescita». [gallery ids="445592,445593,445591"] [post_title] => Al Meet Forum 2023 presentata una Carta per misurare la sostenibilità [post_date] => 2023-05-16T12:18:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684239486000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445640 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445643" align="alignleft" width="300"] Luigi Porro, Paola Frigerio, Davide Volpe e Simone Frigerio[/caption] Nuovo assetto societario per Travel Expert: in seguito ad un accordo siglato il 12 maggio, il Gruppo Frigerio Viaggi ha acquisito il 51% delle quote, diventando così socio di maggioranza del network, che oggi conta 70 Personal Travel Expert in tutta Italia. Il restante 49% resta suddiviso tra i soci fondatori: Davide Volpe al 35% attraverso la digital company Trident e Luigi Porro al 14%. L’accordo prevede anche l’ingresso di Davide Volpe nella compagine di Fritechnology al 13%, la società del Gruppo Frigerio Viaggi specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i professionisti del travel, le aziende e i viaggiatori. Si consolida in questo modo la partnership industriale avviata con successo da 18 mesi, dando vita ad un polo che comprende complessivamente 82 consulenti di viaggio. L’accordo è finalizzato a potenziare ulteriormente la business unit dei consulenti di viaggio, con l’obiettivo di arrivare a quota 100 entro la fine del 2024. Una crescita progressiva e sostenibile, basata su 3 asset strategici: innovazione tecnologica, rafforzamento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori ed economie di scala nella gestione dell’amministrazione e degli altri fattori di produzione. Le dichiarazioni Luigi Porro, founder Travel Expert, dichiara: „Dopo un breve periodo di fidanzamento, la nostra realtà si è consolidata, diventando matura per un matrimonio che porterà maggiori benefici a tutti gli attori coinvolti, rendendo ancora più competitivi i servizi e i prodotti a disposizione dei consulenti di viaggio. Questa operazione era nei nostri obiettivi sin dall’inizio: ci siamo presi un periodo per rodare le sinergie e verificare che fosse la decisione migliore sul lungo termine. La nostra squadra cresce oggi anche con l’inserimento di un Area Manager, che avrà il compito di coordinare lo sviluppo della rete capitalizzando al massimo il trend di ripresa del settore, e di un Social Media Manager dedicato». Paola Frigerio, travel marketing & network director Gruppo Frigerio Viaggi, aggiunge: «Il mercato della distribuzione organizzata è in costante trasformazione e richiede flessibilità e capacità di adattamento. Abbiamo scelto di investire ulteriormente nel settore dei consulenti di viaggio, attraverso l’accordo con Travel Expert, perché riteniamo questa figura importante e complementare. Tutti i professionisti del settore, consulenti di viaggio ed agenzie, che oggi desiderano restare nel mercato devono essere in grado di intercettare sia il cliente incline al fai-da-te o all’utilizzo di ota internazionali, riportandolo nell’alveo del turismo organizzato, sia il cliente alto spendente che ha la necessità di una consulenza personalizzata». Transizione digitale Centrale nella strategia di sviluppo il ruolo della tecnologia, in linea con gli obiettivi legati alla transizione digitale del turismo richiamati dai principali stakeholders. Davide Volpe, Founder Travel Expert, commenta: “Questa operazione ci permette di creare sinergie su risorse e know-how per affrontare nuovi ambiziosi progetti, destinati a innovare profondamente le modalità operative del settore. L’obiettivo è di preservare il valore del turismo organizzato, in termini di qualità ed esperienza, avvicinandolo alle nuove generazioni di consumatori e ponendo fine ad uno storico gap”. «Il turismo è il settore che amiamo e che ci ha visto crescere nel corso degli anni – conclude Simone Frigerio, direttore generale del Gruppo Frigerio Viaggi – e siamo felici di avere dei partner con cui condividere strumenti, valori ed obiettivi. Condividiamo con Travel Expert un approccio ambizioso e determinato e l’obiettivo primario: la soddisfazione del cliente». [post_title] => Il Gruppo Frigerio Viaggi acquisisce il 51% di Travel Expert [post_date] => 2023-05-16T11:26:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684236409000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445563 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nave da 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate. La Moby Fantasy, il traghetto passeggeri più grande finora costruito a livello mondiale, con una capacità di 3 mila passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile, ha lasciato sabato scorso gli ormeggi dal cantiere navale cinese Guangzhou Shipyard alla volta del porto di Livorno. La nuova ammiraglia della flotta Moby, al comando del capitano genovese Massimo Pinsolo attraverserà due oceani e il canale di Suez per giungere poi nel Tirreno e iniziare a operare da fine giugno sulla tratta Livorno-Olbia. Da segnalare anche gli elevati standard di sostenibilità ambientali adottati per la costruzione della nave, [post_title] => La Moby Fantasy è partita da Guangzhou. Inizierà a operare sulla Livorno - Olbia da fine giugno [post_date] => 2023-05-15T14:09:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684159794000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445555 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443822" align="alignleft" width="300"] Barbara Mazzali[/caption] L'assessore al turismo della regione Lombardia ha fatto una scoperta sensazionale, alla quale nessuno aveva pensato (sic). E' riuscita a capire che anche il turismo ha la sua parte di responsabilità nella folle corsa al rialzo dei prezzi degli affitti. «Nell'emergenza caro-affitti, per la quale sono mobilitati migliaia di studenti in tutta Italia, una parte del mondo turistico ha responsabilità - ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore a turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia -. Parlo della commercializzazione delle case secondo la modalità dei cosiddetti ' affitti brevi' - ha proseguito - che è tra le cause della corsa dei prezzi nelle grandi città». Poi ha aggiunto: «È evidente che ai proprietari di immobili nei centri storici in particolare, conviene di più affittare ai turisti per soggiorni-lampo piuttosto che ai locali per lunghi periodi». Bene comune, questo sconosciuto Chiaramente in un'ottica neoliberista in cui ciascuno pensa al suo (consiglio di rileggere o di leggere Guicciardini e la sua polemica sul particulare) è normale pensare esclusivamente al bene proprio. Ma questo pensiero diffuso che è sempre più imperante nasce dal fatto semplice che non esiste più fra i proprietari di casa, fra gli imprenditori, insomma nella classe agiata e dirigente, il senso del bene comune. Della socialità che serve a sviluppare bene il Paese. Mazzali ha osservato inoltre che «la tipologia di turismo degli affitti brevi è uno strumento che va bene, ma deve essere contestualizzato in realtà specifiche, come i piccoli borghi, ad esempio, dove il costo degli alberghi non è sostenibile". Sottolineando che "nessuno criminalizza alcuna attività", l'assessore ha chiuso ricordando che "con il governo, stiamo studiando un testo unico per regolamentare il turistico degli 'affitti brevi', che il visitatore deve poter scegliere, ma che necessita di regole". Sarebbe opportuna una legge che stabilisca un numero massimo di case ad affitto breve per la vacanza. E che venga rispettata con rigore. perché non si tratta solo di studenti, ma anche di giovani che arrivano in città o per lavoro, o di coloro che vogliono sposarsi e non hanno una casa neanche in affitto. Uno Stato che si rispetta è vicino a tutti non solo a chi dispone di beni mobili e immobili. [post_title] => Mazzali (Lombardia): il turismo responsabile del caro-affitto. [post_date] => 2023-05-15T12:56:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684155408000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tgv Inoui ha varato una nuova promozione per visitare Parigi durante l'estate: prenotando da oggi, 15 maggio e fino al 31 maggio la capitale francese è raggiungibile con tariffe a partire da 49 euro. Dal 2011, il Tgv Inoui collega l’Italia e la Francia con tre treni giornalieri a/r tra Milano, Torino, Oulx e Parigi, rispettivamente in sole 7:09, 5:34 e 4:40 ore, partendo dai centri città per arrivare nel cuore della Ville Lumière. Le Carte Avantage, le carte fedeltà disponibili nelle versioni “jeune”, “adulte” e “senior” al prezzo di 49 euro, consentono di viaggiare anche in tutta Europa e non solo tra l’Italia e la Francia. Permettono la massima flessibilità e si adattano ad ogni tipo di necessità, dalla riduzione del 30% sia sulle tariffe di prima classe che di seconda classe durante tutto l’anno, allo sconto del 60% per chi ha bambini dai 4 agli 11 anni. Inoltre, la versione “adulte” dà diritto a un’ulteriore riduzione del 30% da applicare alla tariffa di un eventuale accompagnatore, perfetto per un weekend romantico con una persona speciale. Dal 12 maggio, inoltre, è disponibile a bordo la nuova offerta ristorativa “estiva”, una proposta di menu ulteriormente migliorata, che unisce le specialità italiane a quelle francesi, verso un’esperienza più sana, trasparente ed etica grazie all’utilizzo di prodotti di qualità più elevata. Il personale di ristorazione a marchio Caffè Centrale propone così un menu franco-italiano, per un’esperienza ad alta francesità, offrendo ai clienti la possibilità di accedere al bar disponibile lungo tutto il percorso. Tgv Inoui si impegna inoltre attivamente a proporre un’esperienza di viaggio sempre più sostenibile, viaggiare in treno permette infatti di emettere fino a 98% in meno di CO2 rispetto a quando si viaggia in aereo. A questo proposito, dal 10 maggio fino a giugno è on air la campagna di sostenibilità “Viaggia nella direzione del cambiamento” di Tgv Inoui con banner dedicati presenti nelle metro di Milano Linate e nella “Bike Station” di Piazza del Duomo dal 15 maggio a fine luglio. A partire dal 22 maggio, la campagna sarà attiva anche nella linea metropolitana di Torino. [post_title] => Tgv Inoui incentiva i viaggi Italia-Francia con una promozione estiva [post_date] => 2023-05-15T11:31:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684150313000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445488 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Liguria si conferma per il 14esimo anno consecutivo regina delle spiagge e degli approdi più belli del Paese, non solo per il suo mare pulito ma anche per un’accoglienza di qualità a basso impatto ambientale: sono 83 infatti le bandiere blu, tra spiagge e approdi (17 approdi totali in 16 Comuni e 66 spiagge totali in 34 Comuni) che per il 2023 hanno conquistato l’ambito riconoscimento, di grandissimo valore turistico e ambientale. Alle Bandiere Blu ottenute lo scorso anno si sono aggiunti i Comuni di Sori e Laigueglia. «La Liguria mantiene saldamente la prima posizione nella classifica delle Bandiere Blu in Italia – ha spiegato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - la prima per località balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. E siamo felici che anche Sori e Laigueglia siano riusciti ad ottenere l’ambito premio. Le nostre località balneari, le spiagge, i porti turistici sono sempre più attrezzati, vantando giudizi eccellenti per la qualità delle acque di balneazione, per l'ospitalità alberghiera, per le informazioni turistiche, l’impatto e l'educazione ambientale. Un ringraziamento – conclude il presidente della Regione Liguria - a tutti i sindaci e agli imprenditori del comparto turistico e balneare che stanno rendendo la Liguria sempre più bella e accogliente e che sono già pronti per il grande lavoro che li attende». L’ottenimento delle Bandiere Blu permette alle amministrazioni di focalizzarsi sul mantenimento corretto della tutela mare-terra e di orientarsi su sempre maggiori sfide. I requisiti per ottenere la Bandiera Blu sono di estrema attualità e con il loro simbolo, ormai parte integrante dell’immaginario collettivo, ricordano a residenti e ospiti quanto sia decisivo il contributo di tutti nel conservare l’habitat. «Sono felicissimo – aggiunge l’assessore al Turismo Augusto Sartori - che con i nuovi ingressi di Sori e Laigueglia la Liguria si confermi di gran lunga la regione col mare più bello d'Italia. Dico bello perché non si intende solo il più pulito ma anche quello con spiagge attrezzate con servizi sempre più moderni e accoglienti. Il merito è dei nostri imprenditori balneari che, con grande sforzo e dopo aver superato un periodo difficile anche a causa del Covid, si sono rimboccati le maniche e sono ripartiti alla grande». 6 Spiagge nuove: 1. Tiro a Volo (Sanremo) 2. Laigueglia (Laigueglia) 3. Spiaggia Centrale di Sori (Sori) 4. Levante Porto Levanto (Levanto) 5. Spiaggia Renà (Sestri Levante) 6. Spiaggia Riva Trigoso (Sestri Levante) 3 Approdi nuovi: 1. Cala del Forte (Ventimiglia) 2. Portosole (Sanremo) 3. Marina di Alassio (Alassio) [post_title] => Bandiere Blu, la Liguria dopo 14 anni ancora prima nella classifica [post_date] => 2023-05-15T10:42:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684147372000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445438 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Destination management organization Latium Experience, associazione mista pubblico-privata nata per promuovere e commercializzare i flussi turistici di 12 comuni del Lazio con capofila il comune di Latina, annuncia che a nove mesi dall’ottenimento dei fondi della Regione Lazio (250mila euro dalla regione più un cofinanziamento al 20% dai comuni aderenti per un totale di 312.478 euro giunti a giugno 2022) i primi risultati sono sensibili e incoraggiano previsioni oltre ogni aspettativa anche nel breve periodo. Fioccano le prenotazioni da una fascia di mercato – Norvegia, Svezia e Danimarca – che prima ignorava il territorio rappresentato dalla Dmo e che ora, soprattutto in Norvegia, beneficia di un passaparola senza sosta fra i cicloturisti. Ricordiamo che il percorso di 240 km circa che congiunge Roma e Gaeta lungo la Regina Viarum è stato indicato nel 2023 dal National Geographic come una fra le cinque migliori destinazioni turistiche del mondo. Due i gruppi scandinavi che fino a ora hanno visitato la provincia di Latina. Inoltre un operatore norvegese ha chiesto un incontro con la destination manager Paola Cosimi presso il Comune di Latina e ha ottenuto il contatto con un’agenzia locale per l’utilizzo delle mappe interattive delle città di fondazione, disponibili in doppia lingua (italiano e inglese) tramite QR Code, e per l’acquisto di due diversi pacchetti turistici. Ma non di sola Scandinavia vivono i nuovi mercati. Anche il turismo dal nord Italia si è mosso, soprattutto il ramo culturale, stimolato da associazioni piemontesi, lombarde e venete i cui gruppi sono interessati alle città di fondazione, create ex novo quali prodotti turistici proprio dalla Dmo. [post_title] => Latium Experience: primi nove mesi di attività molto positivi [post_date] => 2023-05-12T13:12:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683897134000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Milano, Corso Garibaldi, 81: ecco dove incontrare l'Australia nel cuore del capoluogo milanese, per tutto il mese di maggio. E' stato infatti realizzato qui il murales che ci trasporta direttamente nel Down Under, sulla Grande Barriera Corallina. L'iniziativa è stata ideata da Tourism Hub, agenzia di PR e destination marketing, che non smentisce il suo carattere creativo e ‘colora’ Milano con un questo progetto di mural advertising ideato per conto di Tourism Australia. In collaborazione con Clear Channel Italia, dunque, Down Under arriva nel capoluogo lombardo con una delle più famose meraviglie naturali che Tourism Hub ha voluto raccontare mettendo in campo uno storytelling non convenzionale, capace di catturare lo sguardo dei passanti, instagrammabile. Il murales è firmato da Alessandro Conti, in arte Etsom. Classe 1994, questo affermato street artist originario di Bergamo parte della scuderia Street Art In Store con cui Clear Channel Italia collabora fin dall’inizio del mural advertising, ha sposato l’idea di Tourism Hub interpretandola attraverso un’opera d’arte pronta a lasciare tutti senza parole. Il progetto firmato Tourism Hub va oltre, e a completare tale iniziativa una serie di accattivanti attività digital disegnate per fare immergere i turisti italiani in questa destinazione, per farne conoscere le opportunità offerte e svelare le ‘chicche’ che potranno rendere indimenticabile il loro prossimo viaggio. "L’invito a materializzare il sogno di viaggiare in Australia prende vita su un palazzo nel centro di Milano, proiettando su una superficie atipica una suggestione, se non addirittura un’esperienza che possa riempire gli occhi dei passanti e creare una fotografia istantanea dentro cui proiettarsi - commenta Matteo Prato, ceo di Tourism hub -. Ci auguriamo che l’opera possa suscitare curiosità e stimolare condivisioni spontanee sui social, alimentando così un dialogo che inizia per strada e si completa online. Per questo, abbiamo impreziosito la campagna con una componente digital basata sulla geolocalizzazione. Per i nostri clienti cerchiamo sempre progetti innovativi e creativi che ci permettano di creare una comunicazione integrata di alto valore, con una narrativa possibilmente allargata a diversi touchpoint che ci consentano di arricchire il tutto con diversi elementi di ispirazione". [post_title] => Australia a Milano per tutto maggio con un murales in Corso Garibaldi [post_date] => 2023-05-12T12:56:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683896207000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445376 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Caribbean Travel Marketplace, il più importante tra gli eventi turistici dell’intera regione caraibica, è giunto al termine e molti sono molti gli elementi emersi. Ospitato in questa 41 edizione da Barbados, ha visto la partecipazione di 159 fornitori, 125 buyers, 25 Paesi dell’area area caraibica; numeri indicativi del successo dell’evento, che ha registrato la maggior partecipazione di sempre e ha creato anche quest’anno l’opportunità di fare incontrare domanda e offerta, fornendo al contempo trend, dati e approfondimenti sulla regione nel suo complesso. Tra le tematiche affrontate nel forum di apertura: il multi-destination marketing, spostamenti e collegamenti tra le diverse zone dell’area caraibica, la sostenibilità, l’innovazione tecnologica, l’occupazione, il capitale umano e la tassazione. Nicola Madden-Greig, presidente della Caribbean Hotel and Tourism Association, ha affermato: “Nei Caraibi abbiamo avuto un post pandemia molto promettente, infatti, l’intera area si conferma a livello globale, la più performante per velocità di ripresa nel comparto turistico. Alcune regioni stanno già registrando volumi a doppia cifra, altre sono più in difficoltà ma dobbiamo fare in modo che vi sia massima collaborazione e supporto reciproco. Le isole caraibiche sono tutte sorelle, gemme molto simili tra loro, ma ciascuna con le sue peculiarità”. Il turismo si riconferma chiave per l’economia dell’intera regione, con un’incidenza sul Pil del 36,6%, contribuendo a creare livelli di occupazione pari al 13,4%. Sebbene ancora non ai livelli pre-pandemia, con un -22% di arrivi dagli Usa e un -25% dall’Europa, il traffico internazionale è in forte ripresa. Alcune destinazioni come US Vergin Islands, Turks & Caicos, Guadalupe, Martinica, Aruba e St. Martin si distinguono per numero di presenze nel primo trimestre del 2023, queste ultime, spesso penalizzate dalla mancanza di collegamenti. Si registra, invece, un incremento (+14%) di provenienza latino americana in particolare da Perù, Colombia, Argentina. “È fondamentale che i vettori locali uniscano le loro forze per creare strategie aggressive che consentano di offrire pacchetti multi-destinazione e, ove necessario, attivare collaborazioni in sinergia con vettori internazionali” ha sottolineato Nicola Madden-Greig. [post_title] => La riscossa dei Caraibi nei numeri del 41° Caribbean Travel Marketplace [post_date] => 2023-05-12T09:20:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683883249000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lungheria pensa in grande diventeremo la leading destination in europa centrale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":865,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ambientale, economica e sociale. E' stato questo il tema al centro del Mediterranean European Economic Tourism Forum 2023. L'appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto per la prima volta a Stresa, dopo sette incontri in Sardegna, dove il forum è stato ideato da Portale Sardegna, oggi entrato in Destination Italia Group. L’evento è stata anche l'occasione per consegnare al ministro del Turismo, Daniela Santanché, la “Carta dei principi del turismo sostenibile”, stilata da un comitato scientifico di 50 esperti coordinati da Edoardo Colombo, autore di Turismo Mega Trend.\r

\r

«Nel futuro sarà fondamentale il concorso di innovazione e sostenibilità - ha spiegato lo sesso Colombo -. Il turismo sostenibile non è una forma speciale di viaggio. Piuttosto tutte le forme di turismo dovrebbero sforzarsi di essere più sostenibili. La sostenibilità a lungo termine richiede quindi un adeguato equilibrio degli aspetti ambientali, economici e socio-culturali dello sviluppo». Per questo, come ricorda Dina Ravera, chairman Destination Italia Group, «durante il Meet Forum gli esperti hanno lavorato insieme sul tema, con l’intento di aiutare la filiera a capire le opportunità, a sviluppare proposte e ad appoggiarsi alle istituzioni per implementarle. Grazie a questa Carta si potrà accedere a strumenti e misuratori unicamente propri alle metriche convenzionalmente utilizzate a livello internazionale. Il che consentirà a un cliente o a un operatore estero di orientarsi, comparando le nostre performance con quelle del competitor. Poi, per crescere, dovremo fare sistema diventando veramente bravi come Italia ad attrarre turismo di qualità straniero».\r

\r

Al termine dei due giorni di lavori del forum i partecipanti hanno condiviso le psrincipali proposte concrete emerse nei lavori comuni, mettendole a disposizione delle istituzioni e degli stakeholder del mondo del turismo. La tavola rotonda finale ha visto gli interventi di importanti figure del settore: Luca Patané, presidente Fto e ceo Uvet, Franco Gattinoni, vicepresidente Fto e founder Gattinoni, Francesca Marino, passengers department manager Grimaldi Lines, Sara Digiesi, ceo Bwh Hotel Group, Paolo Manca, vicepresidente Federalberghi, e Stefano Conti, direttore risorse umane Trenitalia. Tanti gli stimoli, tante le idee, una passione comune: il nostro paese. «Il brand Italia è una magia, un insieme di elementi: l’ospitalità e l’attrattività data dalla cultura e dallo shopping - ha concluso infatti Patané -. Chiedo al governo di dedicarsi alla sua crescita».\r

\r

[gallery ids=\"445592,445593,445591\"]\r

\r

","post_title":"Al Meet Forum 2023 presentata una Carta per misurare la sostenibilità","post_date":"2023-05-16T12:18:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684239486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_445643\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Porro, Paola Frigerio, Davide Volpe e Simone Frigerio[/caption]\r

\r

Nuovo assetto societario per Travel Expert: in seguito ad un accordo siglato il 12 maggio, il Gruppo Frigerio Viaggi ha acquisito il 51% delle quote, diventando così socio di maggioranza del network, che oggi conta 70 Personal Travel Expert in tutta Italia. Il restante 49% resta suddiviso tra i soci fondatori: Davide Volpe al 35% attraverso la digital company Trident e Luigi Porro al 14%.\r

\r

L’accordo prevede anche l’ingresso di Davide Volpe nella compagine di Fritechnology al 13%, la società del Gruppo Frigerio Viaggi specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i professionisti del travel, le aziende e i viaggiatori.\r

\r

\r

Si consolida in questo modo la partnership industriale avviata con successo da 18 mesi, dando vita ad un polo che comprende complessivamente 82 consulenti di viaggio. L’accordo è finalizzato a potenziare ulteriormente la business unit dei consulenti di viaggio, con l’obiettivo di arrivare a quota 100 entro la fine del 2024.\r

\r

Una crescita progressiva e sostenibile, basata su 3 asset strategici: innovazione tecnologica, rafforzamento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori ed economie di scala nella gestione dell’amministrazione e degli altri fattori di produzione.\r

Le dichiarazioni\r

\r

Luigi Porro, founder Travel Expert, dichiara: „Dopo un breve periodo di fidanzamento, la nostra realtà si è consolidata, diventando matura per un matrimonio che porterà maggiori benefici a tutti gli attori coinvolti, rendendo ancora più competitivi i servizi e i prodotti a disposizione dei consulenti di viaggio. Questa operazione era nei nostri obiettivi sin dall’inizio: ci siamo presi un periodo per rodare le sinergie e verificare che fosse la decisione migliore sul lungo termine. La nostra squadra cresce oggi anche con l’inserimento di un Area Manager, che avrà il compito di coordinare lo sviluppo della rete capitalizzando al massimo il trend di ripresa del settore, e di un Social Media Manager dedicato».\r

\r

Paola Frigerio, travel marketing & network director Gruppo Frigerio Viaggi, aggiunge: «Il mercato della distribuzione organizzata è in costante trasformazione e richiede flessibilità e capacità di adattamento. Abbiamo scelto di investire ulteriormente nel settore dei consulenti di viaggio, attraverso l’accordo con Travel Expert, perché riteniamo questa figura importante e complementare. Tutti i professionisti del settore, consulenti di viaggio ed agenzie, che oggi desiderano restare nel mercato devono essere in grado di intercettare sia il cliente incline al fai-da-te o all’utilizzo di ota internazionali, riportandolo nell’alveo del turismo organizzato, sia il cliente alto spendente che ha la necessità di una consulenza personalizzata».\r

\r

Transizione digitale\r

\r

Centrale nella strategia di sviluppo il ruolo della tecnologia, in linea con gli obiettivi legati alla transizione digitale del turismo richiamati dai principali stakeholders.\r

\r

Davide Volpe, Founder Travel Expert, commenta: “Questa operazione ci permette di creare sinergie su risorse e know-how per affrontare nuovi ambiziosi progetti, destinati a innovare profondamente le modalità operative del settore. L’obiettivo è di preservare il valore del turismo organizzato, in termini di qualità ed esperienza, avvicinandolo alle nuove generazioni di consumatori e ponendo fine ad uno storico gap”.\r

\r

«Il turismo è il settore che amiamo e che ci ha visto crescere nel corso degli anni – conclude Simone Frigerio, direttore generale del Gruppo Frigerio Viaggi – e siamo felici di avere dei partner con cui condividere strumenti, valori ed obiettivi. Condividiamo con Travel Expert un approccio ambizioso e determinato e l’obiettivo primario: la soddisfazione del cliente».","post_title":"Il Gruppo Frigerio Viaggi acquisisce il 51% di Travel Expert","post_date":"2023-05-16T11:26:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684236409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nave da 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate. La Moby Fantasy, il traghetto passeggeri più grande finora costruito a livello mondiale, con una capacità di 3 mila passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile, ha lasciato sabato scorso gli ormeggi dal cantiere navale cinese Guangzhou Shipyard alla volta del porto di Livorno.\r

\r

La nuova ammiraglia della flotta Moby, al comando del capitano genovese Massimo Pinsolo attraverserà due oceani e il canale di Suez per giungere poi nel Tirreno e iniziare a operare da fine giugno sulla tratta Livorno-Olbia. Da segnalare anche gli elevati standard di sostenibilità ambientali adottati per la costruzione della nave,","post_title":"La Moby Fantasy è partita da Guangzhou. Inizierà a operare sulla Livorno - Olbia da fine giugno","post_date":"2023-05-15T14:09:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684159794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

L'assessore al turismo della regione Lombardia ha fatto una scoperta sensazionale, alla quale nessuno aveva pensato (sic). E' riuscita a capire che anche il turismo ha la sua parte di responsabilità nella folle corsa al rialzo dei prezzi degli affitti.\r

\r

«Nell'emergenza caro-affitti, per la quale sono mobilitati migliaia di studenti in tutta Italia, una parte del mondo turistico ha responsabilità - ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore a turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia -. Parlo della commercializzazione delle case secondo la modalità dei cosiddetti ' affitti brevi' - ha proseguito - che è tra le cause della corsa dei prezzi nelle grandi città».\r

\r

Poi ha aggiunto: «È evidente che ai proprietari di immobili nei centri storici in particolare, conviene di più affittare ai turisti per soggiorni-lampo piuttosto che ai locali per lunghi periodi».\r

Bene comune, questo sconosciuto\r

Chiaramente in un'ottica neoliberista in cui ciascuno pensa al suo (consiglio di rileggere o di leggere Guicciardini e la sua polemica sul particulare) è normale pensare esclusivamente al bene proprio. Ma questo pensiero diffuso che è sempre più imperante nasce dal fatto semplice che non esiste più fra i proprietari di casa, fra gli imprenditori, insomma nella classe agiata e dirigente, il senso del bene comune. Della socialità che serve a sviluppare bene il Paese.\r

\r

Mazzali ha osservato inoltre che «la tipologia di turismo degli affitti brevi è uno strumento che va bene, ma deve essere contestualizzato in realtà specifiche, come i piccoli borghi, ad esempio, dove il costo degli alberghi non è sostenibile\". Sottolineando che \"nessuno criminalizza alcuna attività\", l'assessore ha chiuso ricordando che \"con il governo, stiamo studiando un testo unico per regolamentare il turistico degli 'affitti brevi', che il visitatore deve poter scegliere, ma che necessita di regole\".\r

\r

Sarebbe opportuna una legge che stabilisca un numero massimo di case ad affitto breve per la vacanza. E che venga rispettata con rigore. perché non si tratta solo di studenti, ma anche di giovani che arrivano in città o per lavoro, o di coloro che vogliono sposarsi e non hanno una casa neanche in affitto. Uno Stato che si rispetta è vicino a tutti non solo a chi dispone di beni mobili e immobili. ","post_title":"Mazzali (Lombardia): il turismo responsabile del caro-affitto.","post_date":"2023-05-15T12:56:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684155408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tgv Inoui ha varato una nuova promozione per visitare Parigi durante l'estate: prenotando da oggi, 15 maggio e fino al 31 maggio la capitale francese è raggiungibile con tariffe a partire da 49 euro.\r

Dal 2011, il Tgv Inoui collega l’Italia e la Francia con tre treni giornalieri a/r tra Milano, Torino, Oulx e Parigi, rispettivamente in sole 7:09, 5:34 e 4:40 ore, partendo dai centri città per arrivare nel cuore della Ville Lumière.\r

Le Carte Avantage, le carte fedeltà disponibili nelle versioni “jeune”, “adulte” e “senior” al prezzo di 49 euro, consentono di viaggiare anche in tutta Europa e non solo tra l’Italia e la Francia. Permettono la massima flessibilità e si adattano ad ogni tipo di necessità, dalla riduzione del 30% sia sulle tariffe di prima classe che di seconda classe durante tutto l’anno, allo sconto del 60% per chi ha bambini dai 4 agli 11 anni. Inoltre, la versione “adulte” dà diritto a un’ulteriore riduzione del 30% da applicare alla tariffa di un eventuale accompagnatore, perfetto per un weekend romantico con una persona speciale.\r

Dal 12 maggio, inoltre, è disponibile a bordo la nuova offerta ristorativa “estiva”, una proposta di menu ulteriormente migliorata, che unisce le specialità italiane a quelle francesi, verso un’esperienza più sana, trasparente ed etica grazie all’utilizzo di prodotti di qualità più elevata. Il personale di ristorazione a marchio Caffè Centrale propone così un menu franco-italiano, per un’esperienza ad alta francesità, offrendo ai clienti la possibilità di accedere al bar disponibile lungo tutto il percorso.\r

Tgv Inoui si impegna inoltre attivamente a proporre un’esperienza di viaggio sempre più sostenibile, viaggiare in treno permette infatti di emettere fino a 98% in meno di CO2 rispetto a quando si viaggia in aereo. A questo proposito, dal 10 maggio fino a giugno è on air la campagna di sostenibilità “Viaggia nella direzione del cambiamento” di Tgv Inoui con banner dedicati presenti nelle metro di Milano Linate e nella “Bike Station” di Piazza del Duomo dal 15 maggio a fine luglio. A partire dal 22 maggio, la campagna sarà attiva anche nella linea metropolitana di Torino.","post_title":"Tgv Inoui incentiva i viaggi Italia-Francia con una promozione estiva","post_date":"2023-05-15T11:31:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684150313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Liguria si conferma per il 14esimo anno consecutivo regina delle spiagge e degli approdi più belli del Paese, non solo per il suo mare pulito ma anche per un’accoglienza di qualità a basso impatto ambientale: sono 83 infatti le bandiere blu, tra spiagge e approdi (17 approdi totali in 16 Comuni e 66 spiagge totali in 34 Comuni) che per il 2023 hanno conquistato l’ambito riconoscimento, di grandissimo valore turistico e ambientale. Alle Bandiere Blu ottenute lo scorso anno si sono aggiunti i Comuni di Sori e Laigueglia.\r

\r

«La Liguria mantiene saldamente la prima posizione nella classifica delle Bandiere Blu in Italia – ha spiegato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - la prima per località balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. E siamo felici che anche Sori e Laigueglia siano riusciti ad ottenere l’ambito premio. Le nostre località balneari, le spiagge, i porti turistici sono sempre più attrezzati, vantando giudizi eccellenti per la qualità delle acque di balneazione, per l'ospitalità alberghiera, per le informazioni turistiche, l’impatto e l'educazione ambientale. Un ringraziamento – conclude il presidente della Regione Liguria - a tutti i sindaci e agli imprenditori del comparto turistico e balneare che stanno rendendo la Liguria sempre più bella e accogliente e che sono già pronti per il grande lavoro che li attende».\r

\r

L’ottenimento delle Bandiere Blu permette alle amministrazioni di focalizzarsi sul mantenimento corretto della tutela mare-terra e di orientarsi su sempre maggiori sfide. I requisiti per ottenere la Bandiera Blu sono di estrema attualità e con il loro simbolo, ormai parte integrante dell’immaginario collettivo, ricordano a residenti e ospiti quanto sia decisivo il contributo di tutti nel conservare l’habitat.\r

\r

«Sono felicissimo – aggiunge l’assessore al Turismo Augusto Sartori - che con i nuovi ingressi di Sori e Laigueglia la Liguria si confermi di gran lunga la regione col mare più bello d'Italia. Dico bello perché non si intende solo il più pulito ma anche quello con spiagge attrezzate con servizi sempre più moderni e accoglienti. Il merito è dei nostri imprenditori balneari che, con grande sforzo e dopo aver superato un periodo difficile anche a causa del Covid, si sono rimboccati le maniche e sono ripartiti alla grande».\r

\r

6 Spiagge nuove:\r

1. Tiro a Volo (Sanremo)\r

2. Laigueglia (Laigueglia)\r

3. Spiaggia Centrale di Sori (Sori)\r

4. Levante Porto Levanto (Levanto)\r

5. Spiaggia Renà (Sestri Levante)\r

6. Spiaggia Riva Trigoso (Sestri Levante)\r

\r

3 Approdi nuovi:\r

1. Cala del Forte (Ventimiglia)\r

2. Portosole (Sanremo)\r

3. Marina di Alassio (Alassio)","post_title":"Bandiere Blu, la Liguria dopo 14 anni ancora prima nella classifica","post_date":"2023-05-15T10:42:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684147372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Destination management organization Latium Experience, associazione mista pubblico-privata nata per promuovere e commercializzare i flussi turistici di 12 comuni del Lazio con capofila il comune di Latina, annuncia che a nove mesi dall’ottenimento dei fondi della Regione Lazio (250mila euro dalla regione più un cofinanziamento al 20% dai comuni aderenti per un totale di 312.478 euro giunti a giugno 2022) i primi risultati sono sensibili e incoraggiano previsioni oltre ogni aspettativa anche nel breve periodo.\r

\r

Fioccano le prenotazioni da una fascia di mercato – Norvegia, Svezia e Danimarca – che prima ignorava il territorio rappresentato dalla Dmo e che ora, soprattutto in Norvegia, beneficia di un passaparola senza sosta fra i cicloturisti. Ricordiamo che il percorso di 240 km circa che congiunge Roma e Gaeta lungo la Regina Viarum è stato indicato nel 2023 dal National Geographic come una fra le cinque migliori destinazioni turistiche del mondo.\r

\r

Due i gruppi scandinavi che fino a ora hanno visitato la provincia di Latina. Inoltre un operatore norvegese ha chiesto un incontro con la destination manager Paola Cosimi presso il Comune di Latina e ha ottenuto il contatto con un’agenzia locale per l’utilizzo delle mappe interattive delle città di fondazione, disponibili in doppia lingua (italiano e inglese) tramite QR Code, e per l’acquisto di due diversi pacchetti turistici.\r

\r

Ma non di sola Scandinavia vivono i nuovi mercati. Anche il turismo dal nord Italia si è mosso, soprattutto il ramo culturale, stimolato da associazioni piemontesi, lombarde e venete i cui gruppi sono interessati alle città di fondazione, create ex novo quali prodotti turistici proprio dalla Dmo.","post_title":"Latium Experience: primi nove mesi di attività molto positivi","post_date":"2023-05-12T13:12:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683897134000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano, Corso Garibaldi, 81: ecco dove incontrare l'Australia nel cuore del capoluogo milanese, per tutto il mese di maggio. E' stato infatti realizzato qui il murales che ci trasporta direttamente nel Down Under, sulla Grande Barriera Corallina.\r

\r

L'iniziativa è stata ideata da Tourism Hub, agenzia di PR e destination marketing, che non smentisce il suo carattere creativo e ‘colora’ Milano con un questo progetto di mural advertising ideato per conto di Tourism Australia. In collaborazione con Clear Channel Italia, dunque, Down Under arriva nel capoluogo lombardo con una delle più famose meraviglie naturali che Tourism Hub ha voluto raccontare mettendo in campo uno storytelling non convenzionale, capace di catturare lo sguardo dei passanti, instagrammabile.\r

\r

Il murales è firmato da Alessandro Conti, in arte Etsom. Classe 1994, questo affermato street artist originario di Bergamo parte della scuderia Street Art In Store con cui Clear Channel Italia collabora fin dall’inizio del mural advertising, ha sposato l’idea di Tourism Hub interpretandola attraverso un’opera d’arte pronta a lasciare tutti senza parole. \r

\r

Il progetto firmato Tourism Hub va oltre, e a completare tale iniziativa una serie di accattivanti attività digital disegnate per fare immergere i turisti italiani in questa destinazione, per farne conoscere le opportunità offerte e svelare le ‘chicche’ che potranno rendere indimenticabile il loro prossimo viaggio.\r

\r

\"L’invito a materializzare il sogno di viaggiare in Australia prende vita su un palazzo nel centro di Milano, proiettando su una superficie atipica una suggestione, se non addirittura un’esperienza che possa riempire gli occhi dei passanti e creare una fotografia istantanea dentro cui proiettarsi - commenta Matteo Prato, ceo di Tourism hub -. Ci auguriamo che l’opera possa suscitare curiosità e stimolare condivisioni spontanee sui social, alimentando così un dialogo che inizia per strada e si completa online. Per questo, abbiamo impreziosito la campagna con una componente digital basata sulla geolocalizzazione. Per i nostri clienti cerchiamo sempre progetti innovativi e creativi che ci permettano di creare una comunicazione integrata di alto valore, con una narrativa possibilmente allargata a diversi touchpoint che ci consentano di arricchire il tutto con diversi elementi di ispirazione\".","post_title":"Australia a Milano per tutto maggio con un murales in Corso Garibaldi","post_date":"2023-05-12T12:56:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683896207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Caribbean Travel Marketplace, il più importante tra gli eventi turistici dell’intera regione caraibica, è giunto al termine e molti sono molti gli elementi emersi. Ospitato in questa 41 edizione da Barbados, ha visto la partecipazione di 159 fornitori, 125 buyers, 25 Paesi dell’area area caraibica; numeri indicativi del successo dell’evento, che ha registrato la maggior partecipazione di sempre e ha creato anche quest’anno l’opportunità di fare incontrare domanda e offerta, fornendo al contempo trend, dati e approfondimenti sulla regione nel suo complesso.\r

\r

Tra le tematiche affrontate nel forum di apertura: il multi-destination marketing, spostamenti e collegamenti tra le diverse zone dell’area caraibica, la sostenibilità, l’innovazione tecnologica, l’occupazione, il capitale umano e la tassazione.\r

\r

Nicola Madden-Greig, presidente della Caribbean Hotel and Tourism Association, ha affermato: “Nei Caraibi abbiamo avuto un post pandemia molto promettente, infatti, l’intera area si conferma a livello globale, la più performante per velocità di ripresa nel comparto turistico. Alcune regioni stanno già registrando volumi a doppia cifra, altre sono più in difficoltà ma dobbiamo fare in modo che vi sia massima collaborazione e supporto reciproco. Le isole caraibiche sono tutte sorelle, gemme molto simili tra loro, ma ciascuna con le sue peculiarità”.\r

\r

Il turismo si riconferma chiave per l’economia dell’intera regione, con un’incidenza sul Pil del 36,6%, contribuendo a creare livelli di occupazione pari al 13,4%.\r

\r

Sebbene ancora non ai livelli pre-pandemia, con un -22% di arrivi dagli Usa e un -25% dall’Europa, il traffico internazionale è in forte ripresa. Alcune destinazioni come US Vergin Islands, Turks & Caicos, Guadalupe, Martinica, Aruba e St. Martin si distinguono per numero di presenze nel primo trimestre del 2023, queste ultime, spesso penalizzate dalla mancanza di collegamenti. Si registra, invece, un incremento (+14%) di provenienza latino americana in particolare da Perù, Colombia, Argentina.\r

\r

“È fondamentale che i vettori locali uniscano le loro forze per creare strategie aggressive che consentano di offrire pacchetti multi-destinazione e, ove necessario, attivare collaborazioni in sinergia con vettori internazionali” ha sottolineato Nicola Madden-Greig.","post_title":"La riscossa dei Caraibi nei numeri del 41° Caribbean Travel Marketplace","post_date":"2023-05-12T09:20:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683883249000]}]}}