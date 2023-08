Londra centra un ritorno in grande stile con un’escalation degli arrivi internazionali Un ritorno in grande stile per l’industria turistica di Londra, che incassa un significativo aumento del numero di visitatori post-pandemia. Una ricerca raccolta dal City Hall mostra come le prenotazioni di voli e gli arrivi internazionali nella capitale britannica siano aumentati notevolmente rispetto al 2019. Si prevede che circa 2 milioni di visitatori internazionali in più arriveranno a Londra nel 2023 rispetto allo scorso anno, con una crescita in termini di entrate di 674 milioni di sterline. L’analisi arriva dopo che l’industria musicale e cinematografica londinese ha già beneficiato di un luglio di enorme successo, grazie a una serie di concerti popolari e all’uscita di ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ nei cinema. Le prenotazioni di voli per la prima metà del 2023 sono ben al di sopra della media del 2019, con arrivi internazionali in aumento del 19% ad aprile e del 15% a maggio, rispetto agli stessi mesi del 2019. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha dichiarato: “La nostra capitale sta tornando a con i turisti di tutto il mondo che si uniscono ai londinesi per godersi tutte le fantastiche attrazioni offerte. “La cultura è al centro della nostra città e sono lieto che i nostri teatri, luoghi, gallerie e musei di fama mondiale, stiano contribuendo a trainare la ripresa”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450686 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un ritorno in grande stile per l'industria turistica di Londra, che incassa un significativo aumento del numero di visitatori post-pandemia. Una ricerca raccolta dal City Hall mostra come le prenotazioni di voli e gli arrivi internazionali nella capitale britannica siano aumentati notevolmente rispetto al 2019. Si prevede che circa 2 milioni di visitatori internazionali in più arriveranno a Londra nel 2023 rispetto allo scorso anno, con una crescita in termini di entrate di 674 milioni di sterline. L'analisi arriva dopo che l'industria musicale e cinematografica londinese ha già beneficiato di un luglio di enorme successo, grazie a una serie di concerti popolari e all'uscita di 'Barbie' e 'Oppenheimer' nei cinema. Le prenotazioni di voli per la prima metà del 2023 sono ben al di sopra della media del 2019, con arrivi internazionali in aumento del 19% ad aprile e del 15% a maggio, rispetto agli stessi mesi del 2019. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha dichiarato: “La nostra capitale sta tornando a con i turisti di tutto il mondo che si uniscono ai londinesi per godersi tutte le fantastiche attrazioni offerte. "La cultura è al centro della nostra città e sono lieto che i nostri teatri, luoghi, gallerie e musei di fama mondiale, stiano contribuendo a trainare la ripresa". [post_title] => Londra centra un ritorno in grande stile con un'escalation degli arrivi internazionali [post_date] => 2023-08-02T11:33:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690976016000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450681 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Astana ha firmato un accordo di codeshare con Azerbaijan Airlines (Azal), in base al quale i due vettori operano voli congiunti sulla rotta Baku-Almaty-Baku cinque volte a settimana. L'intesa offre ai passeggeri di Air Astana maggiore flessibilità, convenienza e scelta di voli tra il Kazakistan e l'Azerbaigian. Combinando i voli su un unico biglietto, i passeggeri hanno accesso a un network più ampio di rotte e servizi delle compagnie aeree partner. Il primo accordo di interlinea è stato firmato da Air Astana nel 2005 e da allora la compagnia ha costantemente stretto legami con altri vettori internazionali in Asia e in Europa. Oltre ad Azal, Air Astana ha attualmente accordi di codeshare con Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, lm, Lufthansa e Turkish Airlines. [post_title] => Air Astana in codeshare con Azerbaijan Airlines sulla rotta tra Baku e Almaty [post_date] => 2023-08-02T11:11:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690974707000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450678 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Catania avanza, lentamente, verso la completa ripartenza delle operazioni dopo lo stop causato da un incendio nella notte dello scorso 16 luglio. L'ultimo aggiornamento della Sac, società di gestione di Fontanarossa, ha confermato ieri in serata che "è stato completato l’allestimento del nuovo Terminal provvisorio approntato insieme all’Aeronautica Militare tra il Terminal C e il B - precisa una nota -. La struttura di circa 500 mq, dotata di apparecchiature radiogene per il controllo dei bagagli da stiva e un varco security per i passeggeri e i bagagli a mano, è stata già consegnata alla Sac che sta provvedendo a istallare i monitor, le postazioni check in, i gate, oltre alla segnaletica di sicurezza, alle sedute e ai distributori di acqua e cibo". Restano, purtroppo, le difficoltà e i disagi per le migliaia di passeggeri coinvolti dalle cancellazione e dai trasferimenti dei voli sugli altri aeroporti della Sicilia: da Palermo a Trapani, passando per Comiso. Riprende la Sac: "Non appena concluse queste operazioni, come già anticipato, il Terminal sarà operativo a partire dalla mattina del 3 agosto e consentirà di portare i voli operati da Catania dai 10 attuali ogni ora, 5 arrivi e 5 partenze, a 14 voli ogni ora, 7 arrivi e 7 partenze" [post_title] => Aeroporto Catania: il terminal provvisorio sarà operativo da domattina [post_date] => 2023-08-02T11:05:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690974300000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenitalia introdurrà il prossimo 5 agosto un nuovo collegamento con il Frecciarossa tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e Napoli. Il servizio, effettuato con un Frecciarossa 1000, partirà dalla stazione di Fiumicino aeroporto alle 21:53 per arrivare a Napoli Centrale alle 23:56, con fermata a Roma Termini. Il servizio va ad aggiungersi al collegamento diretto in Frecciarossa che parte da Fiumicino Aeroporto alle 9:38 e arriva a Napoli alle 11:33 per intercettare i voli del mattino, e a quello in direzione opposta che parte dal capoluogo campano alle 5:45 e arriva a Fiumicino Aeroporto alle 7:52. Altri Frecciarossa collegano lo scalo aeroportuale della capitale al centro città non solo di Napoli, ma anche di Firenze, Bologna, Padova e Venezia. In questo modo l’esperienza di viaggio, che unisce il trasporto aereo con quello ferroviario, sarà sempre più integrata. Una soluzione che si sposa pienamente con Fco Connect: il servizio lanciato da Trenitalia, Aeroporti di Roma e Ita Airways pensato per svolgere le operazioni di check-in direttamente ai banchi della stazione ferroviaria di Fiumicino Aeroporto. Dall’inaugurazione del servizio, lo scorso aprile, sino alla fine di luglio, i passeggeri che hanno svolto le operazioni di check-in ai banchi in stazione sono stati oltre 7.000, di cui 6.400 con almeno un bagaglio da stiva. Solo nelle ultime settimane, sono stati circa 100 i passeggeri che ogni giorno hanno usufruito del servizio presso i banchi dedicati della stazione ferroviaria di Fiumicino, dove è possibile anche consegnare direttamente il bagaglio, per poi ritirarlo presso la destinazione finale operata dalla Ita Airways. Per quanto riguarda i passeggeri che raggiungono l’aeroporto in treno, si conferma il trend in crescita registrato nei mesi primaverili e, per l'estate 2023, si registra un aumento delle prenotazioni. Sul podio dei viaggiatori esteri che scelgono il biglietto combinato “treno + aereo” a pari merito, in prima posizione, Argentina e Usa, seguiti dal Brasile. La top five delle città di partenza/arrivo con il treno è invece composta da Firenze, Napoli, Milano, Bologna e Venezia, vista la possibilità di arrivare direttamente all’Aeroporto di Fiumicino senza ulteriori scali ferroviari, semplificando il viaggio e accorciandone i tempi. [post_title] => Trenitalia: dal 5 agosto la nuova tratta serale da Roma Fiumicino a Napoli [post_date] => 2023-08-02T09:54:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690970087000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450644 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gnv è nuovamente sponsor del Raid dell’Etna, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicata alle auto storiche, giunta alla XXV edizione. In programma dal 24 al 30 settembre, la corsa con partenza da Palermo e arrivo a Catania, è un raduno internazionale riservato ad autovetture di particolare interesse storico e collezionistico che prevede un itinerario a tappe di circa 1000 chilometri complessivi alla scoperta delle residenze nobiliari più esclusive e dei volti meno noti dell’intera isola. L’impegno per la valorizzazione di una meta turistica come la Sicilia è l’aspetto che accomuna Gnv e l’iniziativa: la compagnia opera in Sicilia da 30 anni, con tratte che permettono di collegare l’isola a tutti i principali porti dell’arco tirrenico grazie alle linee giornaliere Genova-Palermo e Napoli-Palermo, oltre ai collegamenti Civitavecchia-Palermo, Civitavecchia-Termini Imerese e Napoli-Termini Imerese. Come ogni anno, dall’inizio della sponsorship, i partecipanti alla manifestazione potranno usufruire di uno sconto dedicato per viaggiare a bordo delle navi Gnv verso Palermo da Genova, Civitavecchia e Napoli. [post_title] => Gnv supporta anche quest'anno il Raid dell'Etna, in scena dal 24 al 30 settembre [post_date] => 2023-08-02T09:15:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690967700000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450661 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 89 milioni di passeggeri, in aumento del 29% rispetto al 2022, gli aeroporti italiani chiudono il primo semestre 2023 "azzerando il divario del periodo pre-Covid (2019)". Secondo i dati elaborati dall'Enac, il traffico passeggeri è stato protagonista di "una forte ripresa". I movimenti complessivi sono stati 741.247 con un aumento dell'11% rispetto al 2022. Nel dettaglio i passeggeri transitati negli aeroporti italiani, da rotte domestiche e internazionali, sono stati 89.303.818 di cui 31,9 milioni relativi al traffico nazionale (+12%) e 57,4 milioni riguardanti quello internazionale (+41,5%). In aumento anche la quota media dei passeggeri trasportati per volo, che passa dai 103 del primo semestre 2022 ai 114 del 2023 con un incremento pari a circa +11%. Il settore cargo registra 508.992 tonnellate movimentate con una flessione del 6% rispetto al 2022, ma in linea con quanto verificato in altri comparti del commercio internazionale anche a causa dell'attuale scenario di incertezza geopolitica globale. [post_title] => Oltre 89 milioni di passeggeri negli aeroporti d'Italia. Enac: "Azzerato il gap con il 2019" [post_date] => 2023-08-01T14:12:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690899172000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450634 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_407076" align="alignleft" width="300"] Maria Carmela Colaiacovo[/caption] Il Centro Studi Enti Locali di Confindustria Alberghi ha pubblicato ieri i dati relativi alla tassa di soggiorno 2022. 512 milioni al netto dei introiti della città di Roma non ricomprese in questa ricerca, ma che da fonti di stampa raccoglie circa 120 milioni. Un dato impressionante tanto più se si considera che è di oltre il 10% superiore rispetto al 2019. Questo malgrado i flussi turistici nel 2022 fossero ancora inferiori. Oltre 48 milioni raccolti da Milano, 42 da Firenze e 31 da Venezia. Per il 2023 il getto è destinato ad aumentare ulteriormente per effetto della crescita delle presenze turistiche che si registrano in questi mesi, ma anche degli aumenti disposti dal Comune di Roma e di Firenze. Risorse che costituiscono un costo importante che grava in grandissima parte sui clienti delle strutture alberghiere. “Questi numeri confermano l’impatto del nostro settore sull’economia dei territori. Un gettito importante è quello della tassa di soggiorno che va a finire nelle casse comunali. Fondi di una portata straordinaria che chiediamo vengano riutilizzati a sostegno del settore e della competitività turistica delle nostre destinazioni" dichiara Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione italiana Confindustria Alberghi. [post_title] => Confindustria Alberghi: la tassa di soggiorno (circa 650 milioni) venga utilizzata nel turismo [post_date] => 2023-08-01T11:47:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690890439000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450625 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggio alla scoperta dell'aurora boreale fra le terre del Canada: Kibo propone, fra novembre 2023 e aprile 2024, una serie di pacchetti di tre notti che partono da Vancouver per ammirare lo straordinario fenomeno naturale che proprio durante l'inverno e in particolare nel mese di dicembre, se le notti sono serene, garantisce uno spettacolo unico. Yellowknife, la capitale dei Northwest Territories, situata proprio al di sotto dell'ovale aurorale, è considerata la migliore meta canadese, nei territori del Nord Ovest. per l'osservazione delle Luci del Nord. E proprio qui con il tour operator si può attendere l'Aurora in un’atmosfera sospesa tra il sogno e la realtà: si sosta infatti in un tradizionale teepee, scaldandosi accanto a un fuoco e sorseggiando una bevanda calda all’Aurora Village, situato nelle vicinanze della città. Durante il soggiorno in hotel nel centro di Yellowknife, si ha l'opportunità di partecipare anche a varie attività incluse nella proposta, come l'esplorazione della città o la guida di una squadra di bellissimi cani da slitta lungo i sentieri innevati, per spostarsi la sera nelle tende in attesa dell’Aurora. Kibo propone differenti soluzioni di viaggio: le tre notti in Canada sono prenotabili in combinazione con altre destinazioni della programmazione. L’avventura tra le nevi e i ghiacci – molto emozionante anche per i più piccoli – può quindi aprire o concludere una vacanza intercontinentale per assaporare l’inverno nelle città statunitensi, le atmosfere festose del Messico o un soggiorno in resort sulle spiagge dei Caraibi o dell’oceano Pacifico. [post_title] => Kibo: viaggio in Canada alla scoperta dell'aurora boreale [post_date] => 2023-08-01T11:17:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690888672000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways si fa largo sull'aeroporto di Londra Gatwick, tentando di ampliare il network di corto raggio a marchio BA Euroflyer, in diretta competizione con easyJet. Attualmente la compagnia conta 18 aeromobili basati presso il secondo gateway più grande del Regno Unito, tra cui 12 Airbus A320 e sei A321. Sean Doyle, ceo di British Airways, a margine della presentazione dei risultati semestrali del gruppo Iag, ha dichiarato di voler aumentare la flotta posizionata a Gatwick con ulteriori otto aeromobili. "A Gatwick, EuroFlyer sta operando su una scala abbastanza significativa (...) Abbiamo un Coa separato e opereremo lì 18 aeromobili fino all'estate. Il nostro piano punterebbe a salire a circa 26". British aveva sospeso i collegamenti da Gatwick nell'aprile 2020 a causa della pandemia, per poi riprendere però con operazioni a corto raggio nel marzo 2022, proprio grazie alla nuova divisione BA Euroflyer, utilizzando il Coa principale di BA. BA Euroflyer si è assicurata il proprio certificato di operatore aereo nel dicembre 2022. Durante i mesi di ripartenza post pandemia, BA ha affittato 118 dei suoi slot settimanali di decollo e atterraggio a Gatwick a Vueling (sempre parte del gruppo Iag) e altri 230 a easyJet. "Abbiamo accordi per riprendere gli slot dai vettori a cui li abbiamo affittati, in particolare easyJet, per consentire una futura spansione - ha chiarito Doyle -. Ciò lascia ancora margine e capacità per le operazioni di Vueling, che è cresciuta e sta performando molto bene". [post_title] => British Airways punta ad espandere il network BA Euroflyer da Gatwick [post_date] => 2023-08-01T11:10:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690888206000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "londra centra un ritorno in grande stile con unescalation degli arrivi internazionali" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":82,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3874,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450686","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ritorno in grande stile per l'industria turistica di Londra, che incassa un significativo aumento del numero di visitatori post-pandemia. Una ricerca raccolta dal City Hall mostra come le prenotazioni di voli e gli arrivi internazionali nella capitale britannica siano aumentati notevolmente rispetto al 2019. \r

\r

Si prevede che circa 2 milioni di visitatori internazionali in più arriveranno a Londra nel 2023 rispetto allo scorso anno, con una crescita in termini di entrate di 674 milioni di sterline.\r

\r

L'analisi arriva dopo che l'industria musicale e cinematografica londinese ha già beneficiato di un luglio di enorme successo, grazie a una serie di concerti popolari e all'uscita di 'Barbie' e 'Oppenheimer' nei cinema.\r

\r

Le prenotazioni di voli per la prima metà del 2023 sono ben al di sopra della media del 2019, con arrivi internazionali in aumento del 19% ad aprile e del 15% a maggio, rispetto agli stessi mesi del 2019.\r

\r

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha dichiarato: “La nostra capitale sta tornando a con i turisti di tutto il mondo che si uniscono ai londinesi per godersi tutte le fantastiche attrazioni offerte. \"La cultura è al centro della nostra città e sono lieto che i nostri teatri, luoghi, gallerie e musei di fama mondiale, stiano contribuendo a trainare la ripresa\".","post_title":"Londra centra un ritorno in grande stile con un'escalation degli arrivi internazionali","post_date":"2023-08-02T11:33:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690976016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Astana ha firmato un accordo di codeshare con Azerbaijan Airlines (Azal), in base al quale i due vettori operano voli congiunti sulla rotta Baku-Almaty-Baku cinque volte a settimana.\r

\r

L'intesa offre ai passeggeri di Air Astana maggiore flessibilità, convenienza e scelta di voli tra il Kazakistan e l'Azerbaigian. Combinando i voli su un unico biglietto, i passeggeri hanno accesso a un network più ampio di rotte e servizi delle compagnie aeree partner.\r

\r

Il primo accordo di interlinea è stato firmato da Air Astana nel 2005 e da allora la compagnia ha costantemente stretto legami con altri vettori internazionali in Asia e in Europa. Oltre ad Azal, Air Astana ha attualmente accordi di codeshare con Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, lm, Lufthansa e Turkish Airlines. ","post_title":"Air Astana in codeshare con Azerbaijan Airlines sulla rotta tra Baku e Almaty","post_date":"2023-08-02T11:11:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690974707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Catania avanza, lentamente, verso la completa ripartenza delle operazioni dopo lo stop causato da un incendio nella notte dello scorso 16 luglio.\r

\r

L'ultimo aggiornamento della Sac, società di gestione di Fontanarossa, ha confermato ieri in serata che \"è stato completato l’allestimento del nuovo Terminal provvisorio approntato insieme all’Aeronautica Militare tra il Terminal C e il B - precisa una nota -. La struttura di circa 500 mq, dotata di apparecchiature radiogene per il controllo dei bagagli da stiva e un varco security per i passeggeri e i bagagli a mano, è stata già consegnata alla Sac che sta provvedendo a istallare i monitor, le postazioni check in, i gate, oltre alla segnaletica di sicurezza, alle sedute e ai distributori di acqua e cibo\".\r

\r

Restano, purtroppo, le difficoltà e i disagi per le migliaia di passeggeri coinvolti dalle cancellazione e dai trasferimenti dei voli sugli altri aeroporti della Sicilia: da Palermo a Trapani, passando per Comiso.\r

\r

Riprende la Sac: \"Non appena concluse queste operazioni, come già anticipato, il Terminal sarà operativo a partire dalla mattina del 3 agosto e consentirà di portare i voli operati da Catania dai 10 attuali ogni ora, 5 arrivi e 5 partenze, a 14 voli ogni ora, 7 arrivi e 7 partenze\"","post_title":"Aeroporto Catania: il terminal provvisorio sarà operativo da domattina","post_date":"2023-08-02T11:05:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690974300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenitalia introdurrà il prossimo 5 agosto un nuovo collegamento con il Frecciarossa tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e Napoli. Il servizio, effettuato con un Frecciarossa 1000, partirà dalla stazione di Fiumicino aeroporto alle 21:53 per arrivare a Napoli Centrale alle 23:56, con fermata a Roma Termini.\r

Il servizio va ad aggiungersi al collegamento diretto in Frecciarossa che parte da Fiumicino Aeroporto alle 9:38 e arriva a Napoli alle 11:33 per intercettare i voli del mattino, e a quello in direzione opposta che parte dal capoluogo campano alle 5:45 e arriva a Fiumicino Aeroporto alle 7:52. Altri Frecciarossa collegano lo scalo aeroportuale della capitale al centro città non solo di Napoli, ma anche di Firenze, Bologna, Padova e Venezia.\r

In questo modo l’esperienza di viaggio, che unisce il trasporto aereo con quello ferroviario, sarà sempre più integrata. Una soluzione che si sposa pienamente con Fco Connect: il servizio lanciato da Trenitalia, Aeroporti di Roma e Ita Airways pensato per svolgere le operazioni di check-in direttamente ai banchi della stazione ferroviaria di Fiumicino Aeroporto.\r

Dall’inaugurazione del servizio, lo scorso aprile, sino alla fine di luglio, i passeggeri che hanno svolto le operazioni di check-in ai banchi in stazione sono stati oltre 7.000, di cui 6.400 con almeno un bagaglio da stiva. Solo nelle ultime settimane, sono stati circa 100 i passeggeri che ogni giorno hanno usufruito del servizio presso i banchi dedicati della stazione ferroviaria di Fiumicino, dove è possibile anche consegnare direttamente il bagaglio, per poi ritirarlo presso la destinazione finale operata dalla Ita Airways.\r

Per quanto riguarda i passeggeri che raggiungono l’aeroporto in treno, si conferma il trend in crescita registrato nei mesi primaverili e, per l'estate 2023, si registra un aumento delle prenotazioni. Sul podio dei viaggiatori esteri che scelgono il biglietto combinato “treno + aereo” a pari merito, in prima posizione, Argentina e Usa, seguiti dal Brasile.\r

La top five delle città di partenza/arrivo con il treno è invece composta da Firenze, Napoli, Milano, Bologna e Venezia, vista la possibilità di arrivare direttamente all’Aeroporto di Fiumicino senza ulteriori scali ferroviari, semplificando il viaggio e accorciandone i tempi.","post_title":"Trenitalia: dal 5 agosto la nuova tratta serale da Roma Fiumicino a Napoli","post_date":"2023-08-02T09:54:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690970087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Gnv è nuovamente sponsor del Raid dell’Etna, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicata alle auto storiche, giunta alla XXV edizione.\r

In programma dal 24 al 30 settembre, la corsa con partenza da Palermo e arrivo a Catania, è un raduno internazionale riservato ad autovetture di particolare interesse storico e collezionistico che prevede un itinerario a tappe di circa 1000 chilometri complessivi alla scoperta delle residenze nobiliari più esclusive e dei volti meno noti dell’intera isola.\r

L’impegno per la valorizzazione di una meta turistica come la Sicilia è l’aspetto che accomuna Gnv e l’iniziativa: la compagnia opera in Sicilia da 30 anni, con tratte che permettono di collegare l’isola a tutti i principali porti dell’arco tirrenico grazie alle linee giornaliere Genova-Palermo e Napoli-Palermo, oltre ai collegamenti Civitavecchia-Palermo, Civitavecchia-Termini Imerese e Napoli-Termini Imerese.\r

Come ogni anno, dall’inizio della sponsorship, i partecipanti alla manifestazione potranno usufruire di uno sconto dedicato per viaggiare a bordo delle navi Gnv verso Palermo da Genova, Civitavecchia e Napoli.","post_title":"Gnv supporta anche quest'anno il Raid dell'Etna, in scena dal 24 al 30 settembre","post_date":"2023-08-02T09:15:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690967700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 89 milioni di passeggeri, in aumento del 29% rispetto al 2022, gli aeroporti italiani chiudono il primo semestre 2023 \"azzerando il divario del periodo pre-Covid (2019)\".\r

\r

Secondo i dati elaborati dall'Enac, il traffico passeggeri è stato protagonista di \"una forte ripresa\". I movimenti complessivi sono stati 741.247 con un aumento dell'11% rispetto al 2022. \r

Nel dettaglio i passeggeri transitati negli aeroporti italiani, da rotte domestiche e internazionali, sono stati 89.303.818 di cui 31,9 milioni relativi al traffico nazionale (+12%) e 57,4 milioni riguardanti quello internazionale (+41,5%).\r

\r

In aumento anche la quota media dei passeggeri trasportati per volo, che passa dai 103 del primo semestre 2022 ai 114 del 2023 con un incremento pari a circa +11%.\r

\r

Il settore cargo registra 508.992 tonnellate movimentate con una flessione del 6% rispetto al 2022, ma in linea con quanto verificato in altri comparti del commercio internazionale anche a causa dell'attuale scenario di incertezza geopolitica globale.","post_title":"Oltre 89 milioni di passeggeri negli aeroporti d'Italia. Enac: \"Azzerato il gap con il 2019\"","post_date":"2023-08-01T14:12:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690899172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_407076\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Maria Carmela Colaiacovo[/caption]\r

\r

Il Centro Studi Enti Locali di Confindustria Alberghi ha pubblicato ieri i dati relativi alla tassa di soggiorno 2022. 512 milioni al netto dei introiti della città di Roma non ricomprese in questa ricerca, ma che da fonti di stampa raccoglie circa 120 milioni.\r

\r

Un dato impressionante tanto più se si considera che è di oltre il 10% superiore rispetto al 2019. Questo malgrado i flussi turistici nel 2022 fossero ancora inferiori. Oltre 48 milioni raccolti da Milano, 42 da Firenze e 31 da Venezia.\r

\r

Per il 2023 il getto è destinato ad aumentare ulteriormente per effetto della crescita delle presenze turistiche che si registrano in questi mesi, ma anche degli aumenti disposti dal Comune di Roma e di Firenze.\r

\r

Risorse che costituiscono un costo importante che grava in grandissima parte sui clienti delle strutture alberghiere.\r

\r

“Questi numeri confermano l’impatto del nostro settore sull’economia dei territori. Un gettito importante è quello della tassa di soggiorno che va a finire nelle casse comunali. Fondi di una portata straordinaria che chiediamo vengano riutilizzati a sostegno del settore e della competitività turistica delle nostre destinazioni\" dichiara Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione italiana Confindustria Alberghi.","post_title":"Confindustria Alberghi: la tassa di soggiorno (circa 650 milioni) venga utilizzata nel turismo","post_date":"2023-08-01T11:47:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690890439000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggio alla scoperta dell'aurora boreale fra le terre del Canada: Kibo propone, fra novembre 2023 e aprile 2024, una serie di pacchetti di tre notti che partono da Vancouver per ammirare lo straordinario fenomeno naturale che proprio durante l'inverno e in particolare nel mese di dicembre, se le notti sono serene, garantisce uno spettacolo unico.\r

\r

Yellowknife, la capitale dei Northwest Territories, situata proprio al di sotto dell'ovale aurorale, è considerata la migliore meta canadese, nei territori del Nord Ovest. per l'osservazione delle Luci del Nord. E proprio qui con il tour operator si può attendere l'Aurora in un’atmosfera sospesa tra il sogno e la realtà: si sosta infatti in un tradizionale teepee, scaldandosi accanto a un fuoco e sorseggiando una bevanda calda all’Aurora Village, situato nelle vicinanze della città.\r

\r

Durante il soggiorno in hotel nel centro di Yellowknife, si ha l'opportunità di partecipare anche a varie attività incluse nella proposta, come l'esplorazione della città o la guida di una squadra di bellissimi cani da slitta lungo i sentieri innevati, per spostarsi la sera nelle tende in attesa dell’Aurora.\r

\r

Kibo propone differenti soluzioni di viaggio: le tre notti in Canada sono prenotabili in combinazione con altre destinazioni della programmazione. L’avventura tra le nevi e i ghiacci – molto emozionante anche per i più piccoli – può quindi aprire o concludere una vacanza intercontinentale per assaporare l’inverno nelle città statunitensi, le atmosfere festose del Messico o un soggiorno in resort sulle spiagge dei Caraibi o dell’oceano Pacifico.","post_title":"Kibo: viaggio in Canada alla scoperta dell'aurora boreale","post_date":"2023-08-01T11:17:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690888672000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways si fa largo sull'aeroporto di Londra Gatwick, tentando di ampliare il network di corto raggio a marchio BA Euroflyer, in diretta competizione con easyJet.\r

\r

Attualmente la compagnia conta 18 aeromobili basati presso il secondo gateway più grande del Regno Unito, tra cui 12 Airbus A320 e sei A321. Sean Doyle, ceo di British Airways, a margine della presentazione dei risultati semestrali del gruppo Iag, ha dichiarato di voler aumentare la flotta posizionata a Gatwick con ulteriori otto aeromobili. \"A Gatwick, EuroFlyer sta operando su una scala abbastanza significativa (...) Abbiamo un Coa separato e opereremo lì 18 aeromobili fino all'estate. Il nostro piano punterebbe a salire a circa 26\".\r

\r

British aveva sospeso i collegamenti da Gatwick nell'aprile 2020 a causa della pandemia, per poi riprendere però con operazioni a corto raggio nel marzo 2022, proprio grazie alla nuova divisione BA Euroflyer, utilizzando il Coa principale di BA. BA Euroflyer si è assicurata il proprio certificato di operatore aereo nel dicembre 2022. Durante i mesi di ripartenza post pandemia, BA ha affittato 118 dei suoi slot settimanali di decollo e atterraggio a Gatwick a Vueling (sempre parte del gruppo Iag) e altri 230 a easyJet. \"Abbiamo accordi per riprendere gli slot dai vettori a cui li abbiamo affittati, in particolare easyJet, per consentire una futura spansione - ha chiarito Doyle -. Ciò lascia ancora margine e capacità per le operazioni di Vueling, che è cresciuta e sta performando molto bene\".","post_title":"British Airways punta ad espandere il network BA Euroflyer da Gatwick","post_date":"2023-08-01T11:10:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690888206000]}]}}