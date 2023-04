L’Oman sarà la destinazione partner dell’Itb Berlino 2024 Il Sultanato dell’Oman sarà l’official host country all’edizione 2024 dell’Itb di Berlino, in calendario dal 5 al 7 marzo. “La fiera è un palcoscenico ideale per mostrare il prodotto leisure in tutta la sua ricchezza. L’Oman, che sta vivendo un momento di grande sviluppo del settore turistico, parteciperà presentando nuovi progetti e aperture – ha dichiarato Salim Al Mahrouqi, ministro del turismo -. Ci impegneremo a fornire un’esperienza significativa e indimenticabile”. In qualità di Paese partner di Itb Berlin 2024, l’Oman ospiterà il gala di apertura previsto per il 4 marzo presso il CityCube di Berlino e, tra le altre attività, presenterà un ricco programma di eventi ai visitatori professionali. “Da molti anni l’Oman ha una forte presenza all’Itb e siamo molto colpiti dalla varietà dell’offerta turistica della destinazione” ha sottolineato David Ruetz, senior vice president di Messe Berlin. L’edizione 2023 di Itb Berlin ha registrato un totale di circa 5.500 espositori provenienti da 161 Paesi e più di 90.000 visitatori.

