Lo Sri Lanka rialza la testa: superato il milione di turisti per la prima volta in quattro anni Lo Sri Lanka tira le somme di un 2023 che ha portato nel Paese 1,3 milioni di turisti (tra gennaio e la seconda settimana di dicembre): secondo i dati ufficiali, è la prima volta in quattro anni che gli arrivi superano quota un milione. Nello specifico, a novembre i visitatori sono stati oltre 150.000, il più alto dato mensile dal marzo 2020. La destinazione sembra quindi avviata verso una ripresa concreta dei flussi turistici penalizzati negli ultimi anni non soltanto dalla pandemia: quest’ultima si è infatti sommata alle problematiche che dal 2019 hanno afflitto lo Sri Lanka, con gravi attentati nelle chiese e negli hotel. Intanto, da gennaio a novembre 2023 il turismo ha contribuito alle entrate con 1,8 miliardi di dollari pari ad una crescita del 78% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati del governo, un turista spende in media 181 dollari al giorno. Sempre quest’anno la maggior parte dei visitatori proveniva da India e Russia. Gli obiettivi 2024 puntano a raggiungere i 2,3 milioni di arrivi e i 4,6 miliardi di dollari di entrate: per centrare questo traguardo il Paese ha lanciato la sua prima campagna di marketing turistico globale in 16 anni, con lo slogan “You Will Come Back For More”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458354 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bergamo e Brescia accoglieranno entro fine anno circa 11,6 milioni di visitatori - considerando i pernottamenti e gli escursionisti - provenienti da tutta Italia e da paesi esteri come Germania, Spagna, Svizzera, Francia, Uk, nonché da Usa, Cina e India. Si tratta di un aumento di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numeri importanti che superano le aspettative dichiarate dalle due amministrazioni comunali all’interno del dossier di progettazione, dove era fissato come obiettivo il +20% di visitatori. Per quanto riguarda i soli pernottamenti – il dato attualmente disponibile è riferito ai primi tre trimestri 2023 -, le rilevazioni in linea con i numeri precedenti evidenziano un aumento dei pernottamenti complessivi nelle città pari al 41,7% rispetto allo stesso periodo nel 2022. Anche i numeri provenienti dagli Info Point turistici delle due città confermano l’accresciuto afflusso di accessi alle strutture: nel 2023 sono stati registrati quasi 164.700mila ingressi con un aumento medio del 100% rispetto all’anno 2019. I turisti e i visitatori di Bergamo e Brescia hanno dimostrato di apprezzare in modo particolare l’offerta culturale, museale e artistica proposta durante tutto l’arco dell’anno. In base agli ingressi registrati all’Accademia Carrara, alla GAMeC - Galleria D'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, al Museo delle storie e al Museo di scienze Caffi a Bergamo e al Museo Santa Giulia e al Parco archeologico, alla Pinacoteca Tosio Martinengo e all’area del castello per quanto riguarda Brescia, si evidenzia che sono stati oltre 943mila i visitatori, con un aumento del 92% rispetto allo stesso periodo del 2019. Anche la proposta teatrale è stata particolarmente apprezzata: il Teatro Donizetti a Bergamo, il Centro Teatrale Bresciano e il Teatro Grande a Brescia hanno visto un incremento sia degli spettacoli proposti che degli spettatori: nelle due città si è superata quota 331.513 biglietti staccati, erano stati 252.348 nel 2019. Le presenze fisiche di turisti e visitatori hanno riempito le due città, ma anche il mondo virtuale ha vissuto un anno entusiasmante con una presenza costante sui social e sul sito web Bergamobrescia2023.it. I canali social appositamente creati (Facebook e Instagram) hanno raccolto oltre 66mila follower, sono stati pubblicati oltre 300 post dedicati alla promozione degli eventi e sono state sviluppate coperture live degli eventi più significativi BgBs2023 ha prodotto numeri entusiasmanti per quanto riguarda il turismo e la fruizione culturale. Ma, soprattutto, ha posto le basi per una collaborazione fra le due città e i due territori che è orientata al futuro. Il primo progetto che nel 2024 verrà inaugurato fra Brescia e Bergamo, e che legherà per sempre i due territori come già accaduto per il cammino La Via delle Sorelle, è la Ciclovia. Il percorso ciclopedonale, che unirà le due città attraversando 24 comuni fra le due province, è quasi pronto per essere ufficialmente inaugurato nel mese di aprile 2024. [post_title] => Bergamo Brescia 2023, 11,6 milioni di visitatori, il 40% in più sul 2022 [post_date] => 2023-12-19T10:55:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702983333000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458353 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo Sri Lanka tira le somme di un 2023 che ha portato nel Paese 1,3 milioni di turisti (tra gennaio e la seconda settimana di dicembre): secondo i dati ufficiali, è la prima volta in quattro anni che gli arrivi superano quota un milione. Nello specifico, a novembre i visitatori sono stati oltre 150.000, il più alto dato mensile dal marzo 2020. La destinazione sembra quindi avviata verso una ripresa concreta dei flussi turistici penalizzati negli ultimi anni non soltanto dalla pandemia: quest'ultima si è infatti sommata alle problematiche che dal 2019 hanno afflitto lo Sri Lanka, con gravi attentati nelle chiese e negli hotel. Intanto, da gennaio a novembre 2023 il turismo ha contribuito alle entrate con 1,8 miliardi di dollari pari ad una crescita del 78% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati del governo, un turista spende in media 181 dollari al giorno. Sempre quest'anno la maggior parte dei visitatori proveniva da India e Russia. Gli obiettivi 2024 puntano a raggiungere i 2,3 milioni di arrivi e i 4,6 miliardi di dollari di entrate: per centrare questo traguardo il Paese ha lanciato la sua prima campagna di marketing turistico globale in 16 anni, con lo slogan "You Will Come Back For More". [post_title] => Lo Sri Lanka rialza la testa: superato il milione di turisti per la prima volta in quattro anni [post_date] => 2023-12-19T10:52:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702983178000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La campagna di promozione turistica #iovadoaRavenna, ideata dall’agenzia di comunicazione Studiowiki per il comune di Ravenna, è stata l’unica premiata nella categoria L’Italia che comunica l’Italia nell’ambito della dodicesima edizione del premio L’Italia che comunica, promosso da Una . Cuore della campagna multicanale, pensata per promuovere la destinazione immediatamente dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023, è lo spot tv Io vado a Ravenna, pianificato a livello nazionale sull’emittente La7, grazie alla collaborazione con FMedia. «Un riconoscimento davvero importante per la nostra città e il nostro territorio - spiega l'assessore al Turismo del comune di Ravenna, Giacomo Costantini -. In poco tempo abbiamo data all’agenzia Studiowiki un brief chiaro e concreto, con il supporto dello staff di Ravenna Tourism, che mettesse in risalto l’offerta turistica attraverso i suoi protagonisti. Era necessario mandare un messaggio di fiducia tramite chi lavora nel turismo». «L’esigenza di comunicazione espressa dal comune di Ravenna era di assoluta urgenza, per reagire tempestivamente alla crisi aperta dall’emergenza meteorologica, proprio alla vigilia dell’apertura della stagione turistica estiva, affrontandola a testa alta, con lo spirito tipicamente romagnolo – aggiunge Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki –. É così che, in sole tre settimane, è nata la campagna #iovadoaRavenna, con uno spot televisivo realizzato e diffuso in tempi da record sui canali digitali e, grazie alla collaborazione dell’agenzia FMedia, su La7. E i turisti sono tornati». [post_title] => IovadoaRavenna: premiata la campagna di comunicazione dell'agenzia StudioWiki [post_date] => 2023-12-18T10:15:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702894530000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458088 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439013" align="alignright" width="300"] Uno scorcio di Porto Cervo[/caption] Porto Cervo, recentemente confermata tra le destinazioni turistiche top a livello mondiale, celebra il Natale con un ricco calendario di eventi. Il programma, organizzato da Smeralda Holding con il consorzio Costa Smeralda e il coinvolgimento attivo della parrocchia Stella Maris, del comitato Santa Teresina e delle associazioni Li Montimulesi, gli Amici di Nemo e gli Amici del Sorriso che hanno contribuito a popolare le dieci casette con una variegata offerta sia di prodotti gastronomici, sia per il piccolo shopping natalizio, è parte del ricco programma Natale in Piazza voluto dal comune di Arzachena che comprende un ricco calendario di eventi ad Arzachena e nei borghi. «Proseguono con il comune di Arzachena le sinergie e gli sforzi congiunti con l’obiettivo condiviso di creare un’offerta di eventi di qualità per la nostra destinazione anche in altre stagioni diverse da quella estiva, rivolti sia alla comunità locale che vive qui tutto l’anno, ai consorziati, e ai turisti che scelgono la Costa Smeralda per le vacanze natalizie e che auspichiamo siano sempre più numerosi – dichiara Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding -. Tutti gli stakeholder del nostro territorio hanno lavorato con grande entusiasmo alla realizzazione di questo fantastico progetto di Natale: il nostro gruppo Smeralda Holding, Il consorzio Costa Smeralda, il comune di Arzachena, i tanti cittadini e le molte associazioni che ringraziamo di cuore per il loro contributo». «Grazie a partner come Smeralda Holding e consorzio Costa Smeralda, la proposta di intrattenimento e coinvolgimento di residenti e visitatori si rafforza anche in un’occasione speciale come il Natale - afferma il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda -. Il villaggio di Natale a Porto Cervo e tutti gli eventi organizzati nel borgo, e nell’intero nostro territorio, sono la testimonianza che la destinazione ha molto da offrire in tutte le stagioni». Il cuore dell’evento, che avrà una permanenza fino al 6 gennaio 2024 lungo la passeggiata di Porto Cervo, è il mercatino di Natale. Qui saranno allestiti street food con degustazioni di piatti tipici, decorazioni natalizie, prodotti regionali di artigianato, dolci, souvenir e piccoli oggetti da regalo e sarà animato da eventi collaterali di intrattenimento musicale e per bambini. [post_title] => Smeralda Holding: gli eventi del Natale a Porto Cervo [post_date] => 2023-12-18T09:35:29+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702892129000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458147 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ad aprire ufficialmente le festività natalizie a Genova è il grande albero di Natale che si illumina in piazza De Ferrari. Da quel momento in poi, è tutto un susseguirsi di eventi, musica e manifestazioni a tema natalizio. Pochi sanno che Genova già dalla prima metà del sedicesimo secolo, fino ai primi decenni del diciannovesimo secolo, ha rivaleggiato con Napoli nella produzione di figure e sculture dedicate alla Natività. A Genova il Natale significa presepe perché insieme al capoluogo partenopeo è una delle capitali europee di questa forma di artigianato artistico: vale dunque la pena di visitare i piccoli e i grandi presepi storici allestiti in tutta la città. Si inizia in via Garibaldi, già Strada Nuova, e precisamente a palazzo Rosso dove le statuine del presepe settecentesco di scuola genovese verranno allestite all’interno della cappella dei Brignole-Sale. Alla Gam di Nervi sarà invece esposta una selezione dalla prestigiosa collezione di statuine Sette e Ottocentesche della famiglia Luxoro, in uno speciale allestimento nella sala lignea del Merello. Da non perdere il presepe storico permanente al santuario della Madonnetta, dove il fondale che riproduce scorci di Genova fa da cornice alle dettagliate miniature dei diversi personaggi, popolani, soldati, contadini e mercanti, che animano questo suggestivo presepe. Il museo dei beni culturali Cappuccini propone invece una rassegna affascinante che spazia dalle statuine sette-ottocentesche ai tipici macachi di Albisola, alle statuine in carta incollata tipiche dell’entroterra ligure, oltre allo storico presepe meccanico, realizzato da Franco Curti ad inizio Novecento. Novità del Natale 2023, lo speciale Passaporto dei presepi, che verrà consegnato a tutti i visitatori dei presepi storici durante le festività natalizie. Per ogni presepe visitato verrà apposto un timbro, con l’obbiettivo di completare il passaporto scoprendo il maggior numero di presepi. A Genova non è poi Natale senza il rito del Confeugo, un evento storico legato alla Repubblica di Genova, che quest’anno si celebra il 16 dicembre. Sullo sfondo di palazzo Ducale, antica residenza del doge, l’Abate, in rappresentanza della cittadinanza, offre al sindaco, un tempo il doge di Genova, un tronco di alloro a cui si appicca il fuoco. Per gli appassionati il teatro dell’opera Carlo Felice propone il concerto di Natale e quello di Capodanno, mentre dal 17 al 21 dicembre, l’appuntamento con Édith, opera lirica Édith Piaf, cantautrice simbolo del Novecento francese della quale ricorre il sessantesimo della scomparsa. Per salutare il 2023 in allegria, Genova propone il Tricapodanno, una grande festa di Capodanno che dura tre giorni, dal 29 al 31 dicembre. Durante le feste è possibile conoscere meglio la città approfittando delle visite guidate, in italiano e in inglese, che ogni fine settimana conducono i visitatori alla scoperta dei palazzi dei Rolli, del centro storico e dei suoi carruggi, delle Botteghe storiche. Disponibile anche uno speciale percorso guidato a tema natalizio tra presepi, edicole votive e chiese dei Rolli. Da non perdere pure la ricchissima offerta di mostre nei musei genovesi, legata alla programmazione di Genova Capitale del Libro. Library at Night: una mostra immersiva aperta a palazzo Lomellino fino al 3 marzo. Ispirata all’omonimo libro di Alberto Manguel e curata dal regista Robert Lepage - Ex Machina, Library at Night conduce in un viaggio notturno che, attraverso visori con visione a 360°, permette di esplorare 10 celebri biblioteche del mondo, esistenti, scomparse, o nate dalla fantasia degli scrittori. “Calvino cantafavole” omaggio allo scrittore: fino al 7 aprile 2024 a Palazzo Ducale, in occasione del centenario della nascita dello scrittore Italo Calvino. L’esposizione conduce il visitatore alla scoperta del profondo legame di Calvino con l'universo incantato delle fiabe, tracciando un itinerario emotivo inaspettato e straordinario che coinvolge la musica, la televisione e il teatro, con scenografie realizzate dalla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse che rendono omaggio ai paesaggi della Liguria. “Artemisia Gentileschi, coraggio e passione”: Per la prima volta a Genova una mostra dedicata all'arte di Artemisia Gentileschi, la prima donna a essere riconosciuta come artista e a essere accolta nell'Accademia d'Arte. L’esposizione, ospitata a palazzo Ducale fino al 1° aprile 2024, presenta oltre 50 capolavori provenienti da tutta Europa: di tela in tela, si ammirano il talento e la ricchezza di ispirazione di Artemisia Gentileschi e si incontra un personaggio dalla vita travagliata che nel tempo è divenuto anche un simbolo di emancipazione. “Steve McCurry – Children”: La mostra tematica dedicata all’infanzia del fotografo simbolo di impegno sociale, visitabile nel Sottoporticato di Palazzo Ducale fino al 10 marzo 2024, presenta una raccolta tematica di scatti che ritraggono bambini provenienti da diverse parti del mondo, dall’Afghanistan all’India, dal Messico al Libano fino in Italia. E' possibile visitare Genova, magari approfittando del Genova Museum Card, un unico ticket temporaneo che apre le porte a 28 musei cittadini e include il trasporto con i mezzi pubblici, oppure il pass turistico ufficiale della città – integrabile, personalizzabile, disponibile in formato 24, 48 e 72 ore e anch’esso comprensivo del trasporto pubblico locale. [post_title] => Genova: Natale tra eventi storici di tradizione, mostre e lo speciale Tricapodanno [post_date] => 2023-12-18T09:16:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702890999000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458192 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Coniugare la gioia e l'atmosfera del Natale con le bellezze della Città Eterna: con questo obiettivo nasce il nuovo percorso turistico ideato da Green Line Tours, la compagnia di bus turistici Hop on Hop Off, che consentirà di raggiungere i principali luoghi di interesse culturale e Christmas World a Villa Borghese. La compagnia turistica, nel mese di dicembre, ha attivato tre nuove fermate presso Christmas World, per rendere più agevole l'accesso a un'esperienza indimenticabile e adatta a tutta la famiglia: il villaggio natalizio, con il suo vasto programma di spettacoli e iniziative all'insegna del gusto e del divertimento, sarà infatti facilmente raggiungibile grazie a tre fermate speciali: Stop n. 11 Borghese Gallery (Via Pinciana 33), Stop n. 11 bis Borghese Gallery (Via Pinciana 4), e Stop n. 7 Villa Borghese (Via Ludovisi 48). "Siamo lieti di aver consolidato la collaborazione con Green Line Tours - dichiara Roberto Fantauzzi presidente della Lux Holding, società organizzatrice dell'iniziativa - in quanto opportunità per ottimizzare l'esperienza degli ospiti del Christmas World. Insieme abbiamo voluto agevolare l'accessibilità dell'evento e al contempo promuovere un'iniziativa della capitale, a favore della sostenibilità e responsabilità ambientale". Le nuove fermate implementano la Linea Blu - Explore Museums, pensata da Green Line Tours per celebrare i luoghi più famosi e importanti della storia della Capitale: il bus panoramico attraverserà il cuore della città, suggerendo delle fermate imperdibili, come il Colosseo, Piazza Venezia e Castel Sant'Angelo, costeggiando l'elegante e immenso Parco di Villa Borghese, per aprirsi poi più a sud verso i quartieri Testaccio, Garbatella e Ostiense, dalle radici più tradizionali e popolari. "Il nostro coinvolgimento a questa importante iniziativa, offre a Green Line Tours l'opportunità di offrire un ulteriore servizio alla cittadinanza e ai tanti turisti che raggiungono Roma, anche in occasione delle vacanze natalizie" - aggiunge Emanuele Orlando Desideri, ceo di GLT - Auspichiamo che questa collaborazione con Lux Holding, sia l'inizio di una lunga serie di progetti all'insegna di una mobilità più green e al servizio del pubblico". Con l'eccezionale formula del Sali e Scendi (hop on- hop off), oltre a raggiungere Christmas World, si potrà scegliere quali dei grandi musei o monumenti di Roma visitare e, a seconda dei propri interessi e di tempo da impiegare, percorrere quartieri moderni o passeggiare sul Tevere. È possibile accedere alla linea acquistando biglietti giornalieri e della durata preferita, godendosi il meglio della città senza lunghe camminate. Il progetto realizzato in collaborazione con Christmas World prevede inoltre una serie di vantaggi per chi viaggerà con Green Line Tours: lo staff di bordo consegnerà ai viaggiatori flyer informativi che, presentati al Ticket Office del villaggio, daranno diritto a uno sconto di € 3,00 sul biglietto adulto. [post_title] => Green Lines: le feste natalizie in bus verso il Christmas World [post_date] => 2023-12-15T12:08:57+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702642137000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458188 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprono oggi ufficialmente i propri battenti i serviced apartments Palazzo dei Fiori by Room Mate. Ricavata da un edificio del sedicesimo secolo situato a pochi passi dal Canal Grande, tra piazza San Marco e il ponte dell’Accademia, già abitazione del doge Nicolò da Ponte, si tratta della struttura di debutto della compagnia spagnola a Venezia. L'immobile si sviluppa su quattro piani e tre ammezzati; ospita 16 appartamenti con una metratura che spazia dai 65 ai 328 metri quadrati, per 33 camere da letto complessive, con accesso sia dalle calle sia via mare. Di proprietà del gruppo Generali, con il quale Room Mate ha stipulato un contratto d'affitto nove più nove, la novità è frutto di un restyling durato 26 mesi da oltre 5 milioni di euro, di cui 3,5 milioni relativi alla ristrutturazione edilizia e 1,7 alla parte ff&e. "Un vero sogno che si realizza - commenta il presidente e fondatore di Room Mate, Kike Sarasola -. Quando nel 2021 ci siamo imbattuti in questo palazzo è scoccata una scintilla. Volevamo creare un'offerta di ospitalità diversa a Venezia, coniugando moderno e antico in un edificio ricco di storia, fascino e mistero. In fondo si tratta pur sempre dell'abitazione di un doge, Nicolò da Ponte, che per di più qui usava ospitare le proprie amanti in alcune alcove, che sono ancora presenti in due dei nostri 16 appartamenti". A dare concretezza al sogno è stato questa volta lo studio di design Teresa Sapey + Partners, che ha già collaborato con Room Mate in altri progetti, tra cui il Bruno di Amsterdam. "Abbiamo puntato a creare qualcosa che fosse in grado di andare oltre all'estetica, comunicando anche cultura, con un linguaggio però prettamente veneziano - racconta la stessa Teresa Sapey -. Il tutto inserito in ambienti ricchi di colore, in grado di infondere allegria, come è da sempre il dna di Room Mate". La struttura, che sta già riscontrando un buon successo con prenotazioni crescenti tra prossime festività e mese di gennaio, avrà un posizionamento upscale e upper-upscale con tariffe che per il momento si situano in una forbice molto ampia (data l'eterogeneità delle soluzioni), compresa tra i 400, i 2 mila euro e oltre. Se infine la permanenza media negli hotel Room Mate è di circa 2,7 giorni, al Palazzo dei Fiori è ipotizzabile che si registrino soggiorni un po' più lunghi. [post_title] => Aperti a Venezia i serviced apartments Palazzo dei Fiori by Room Mate [post_date] => 2023-12-15T12:05:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702641954000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458151 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Con orgoglio sosteniamo la Valdichiana Senese quale candidata a capitale italiana della cultura 2026. Il fatto che per la prima volta una Unione dei Comuni sia stata inserita nella rosa dei dieci progetti finalisti che saranno valutati a marzo prossimo, quando arriverà il verdetto, ci dà energia nell’appoggiare questa candidatura con piena convinzione». Così il presidente della Regione Eugenio Giani reagisce alla notizia che la Valdichiana Senese è tra i finalisti per diventare Capitale italiana della cultura 2026. «Sarà un piacere e un onore per noi, e ci impegneremo a valorizzare ancora di più l’eccezionale scoperta archeologica delle 24 sculture di bronzo di epoca etrusco-romana rinvenute a San Casciano dei Bagni, comune che fa parte dei 10 dell’Unione dei Comuni interessata alla candidatura». «Nel complesso - prosegue Giani - questa candidatura è valida per tanti motivi. Primo fra tutti, che la Valdichiana rappresenta un territorio capace di coniugare passato e presente, unico per storia, cultura, tradizione e bellezza, che ripropone nel contempo tutti i volti della toscanità con i suoi borghi di pregio e una filiera di eccellenze agroalimentari. Se la Valdichiana Senese risulterà vincitrice e diventerà capitale italiana della cultura 2026, la Regione contribuirà con un milione di euro per il programma 2026 per dare una spinta ulteriore agli obiettivi definiti nel progetto di candidatura e illustrare e divulgare al meglio la ricchezza culturale e le prospettive di sviluppo di questo straordinario territorio». [post_title] => Toscana, Valdichiana Senese tra i finalisti per Capitale Italiana della Cultura 2026 [post_date] => 2023-12-15T10:24:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702635848000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Marocco ha frantumato ogni precedente record di arrivi durante i primi 11 mesi del 2023, accogliendo 13,2 milioni di visitatori, ben oltre i 12,9 milioni registrati nel 2019. Secondo i dati del Ministero del Turismo, dell'Artigianato e dell'Economia, il Paese nordafricano non solo ha affrontato le sfide poste dalla pandemia globale e dal terremoto di Al Haouz dello scorso settembre, ma ha anche stabilito un nuovo punto di riferimento per la propria industria turistica, dimostrando una resilienza e un'attrattiva che ha conquistato i viaggiatori di tutto il mondo. Rispetto allo stesso periodo del 2022, la crescita si attesta a un più 36%; nel solo mese di novembre si è registrato un afflusso di circa un milione di turisti, con un incremento del 9% rispetto allo stesso mese del 2022. "Siamo entusiasti di questi risultati eccezionali, che non solo ci incoraggiano ma ci danno anche una motivazione in più per continuare a collaborare con tutti gli attori del settore - ha dichiarato la ministra del turismo, Fatim-Zahra Ammor -. L'impatto tangibile della roadmap turistica 2023-2026 è evidente e siamo sulla buona strada per superare l'obiettivo di 14 milioni di turisti entro la fine di dicembre 2023". In termini di entrate turistiche la performance 2023 si traduce in una crescita del 20% su base annua, con un traguardo di 8,7 miliardi di dollari per i primi dieci mesi di quest'anno, secondo l'aggiornamento di novembre dell'Office d'Echange (OC). [post_title] => Il Marocco supera ogni precedente record di arrivi: 13,2 mln di visitatori in 11 mesi [post_date] => 2023-12-15T09:46:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702633570000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lo sri lanka rialza la testa superato il milione di turisti per la prima volta in quattro anni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":100,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1058,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bergamo e Brescia accoglieranno entro fine anno circa 11,6 milioni di visitatori - considerando i pernottamenti e gli escursionisti - provenienti da tutta Italia e da paesi esteri come Germania, Spagna, Svizzera, Francia, Uk, nonché da Usa, Cina e India. Si tratta di un aumento di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numeri importanti che superano le aspettative dichiarate dalle due amministrazioni comunali all’interno del dossier di progettazione, dove era fissato come obiettivo il +20% di visitatori.\r

\r

Per quanto riguarda i soli pernottamenti – il dato attualmente disponibile è riferito ai primi tre trimestri 2023 -, le rilevazioni in linea con i numeri precedenti evidenziano un aumento dei pernottamenti complessivi nelle città pari al 41,7% rispetto allo stesso periodo nel 2022. Anche i numeri provenienti dagli Info Point turistici delle due città confermano l’accresciuto afflusso di accessi alle strutture: nel 2023 sono stati registrati quasi 164.700mila ingressi con un aumento medio del 100% rispetto all’anno 2019.\r

\r

I turisti e i visitatori di Bergamo e Brescia hanno dimostrato di apprezzare in modo particolare l’offerta culturale, museale e artistica proposta durante tutto l’arco dell’anno. In base agli ingressi registrati all’Accademia Carrara, alla GAMeC - Galleria D'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, al Museo delle storie e al Museo di scienze Caffi a Bergamo e al Museo Santa Giulia e al Parco archeologico, alla Pinacoteca Tosio Martinengo e all’area del castello per quanto riguarda Brescia, si evidenzia che sono stati oltre 943mila i visitatori, con un aumento del 92% rispetto allo stesso periodo del 2019.\r

\r

Anche la proposta teatrale è stata particolarmente apprezzata: il Teatro Donizetti a Bergamo, il Centro Teatrale Bresciano e il Teatro Grande a Brescia hanno visto un incremento sia degli spettacoli proposti che degli spettatori: nelle due città si è superata quota 331.513 biglietti staccati, erano stati 252.348 nel 2019. Le presenze fisiche di turisti e visitatori hanno riempito le due città, ma anche il mondo virtuale ha vissuto un anno entusiasmante con una presenza costante sui social e sul sito web Bergamobrescia2023.it. I canali social appositamente creati (Facebook e Instagram) hanno raccolto oltre 66mila follower, sono stati pubblicati oltre 300 post dedicati alla promozione degli eventi e sono state sviluppate coperture live degli eventi più significativi\r

\r

BgBs2023 ha prodotto numeri entusiasmanti per quanto riguarda il turismo e la fruizione culturale. Ma, soprattutto, ha posto le basi per una collaborazione fra le due città e i due territori che è orientata al futuro. Il primo progetto che nel 2024 verrà inaugurato fra Brescia e Bergamo, e che legherà per sempre i due territori come già accaduto per il cammino La Via delle Sorelle, è la Ciclovia. Il percorso ciclopedonale, che unirà le due città attraversando 24 comuni fra le due province, è quasi pronto per essere ufficialmente inaugurato nel mese di aprile 2024.","post_title":"Bergamo Brescia 2023, 11,6 milioni di visitatori, il 40% in più sul 2022","post_date":"2023-12-19T10:55:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702983333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458353","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo Sri Lanka tira le somme di un 2023 che ha portato nel Paese 1,3 milioni di turisti (tra gennaio e la seconda settimana di dicembre): secondo i dati ufficiali, è la prima volta in quattro anni che gli arrivi superano quota un milione. Nello specifico, a novembre i visitatori sono stati oltre 150.000, il più alto dato mensile dal marzo 2020.\r

\r

La destinazione sembra quindi avviata verso una ripresa concreta dei flussi turistici penalizzati negli ultimi anni non soltanto dalla pandemia: quest'ultima si è infatti sommata alle problematiche che dal 2019 hanno afflitto lo Sri Lanka, con gravi attentati nelle chiese e negli hotel.\r

\r

Intanto, da gennaio a novembre 2023 il turismo ha contribuito alle entrate con 1,8 miliardi di dollari pari ad una crescita del 78% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati del governo, un turista spende in media 181 dollari al giorno.\r

\r

Sempre quest'anno la maggior parte dei visitatori proveniva da India e Russia.\r

\r

Gli obiettivi 2024 puntano a raggiungere i 2,3 milioni di arrivi e i 4,6 miliardi di dollari di entrate: per centrare questo traguardo il Paese ha lanciato la sua prima campagna di marketing turistico globale in 16 anni, con lo slogan \"You Will Come Back For More\".","post_title":"Lo Sri Lanka rialza la testa: superato il milione di turisti per la prima volta in quattro anni","post_date":"2023-12-19T10:52:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702983178000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La campagna di promozione turistica #iovadoaRavenna, ideata dall’agenzia di comunicazione Studiowiki per il comune di Ravenna, è stata l’unica premiata nella categoria L’Italia che comunica l’Italia nell’ambito della dodicesima edizione del premio L’Italia che comunica, promosso da Una .\r

\r

Cuore della campagna multicanale, pensata per promuovere la destinazione immediatamente dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023, è lo spot tv Io vado a Ravenna, pianificato a livello nazionale sull’emittente La7, grazie alla collaborazione con FMedia.\r

\r

«Un riconoscimento davvero importante per la nostra città e il nostro territorio - spiega l'assessore al Turismo del comune di Ravenna, Giacomo Costantini -. In poco tempo abbiamo data all’agenzia Studiowiki un brief chiaro e concreto, con il supporto dello staff di Ravenna Tourism, che mettesse in risalto l’offerta turistica attraverso i suoi protagonisti. Era necessario mandare un messaggio di fiducia tramite chi lavora nel turismo».\r

\r

«L’esigenza di comunicazione espressa dal comune di Ravenna era di assoluta urgenza, per reagire tempestivamente alla crisi aperta dall’emergenza meteorologica, proprio alla vigilia dell’apertura della stagione turistica estiva, affrontandola a testa alta, con lo spirito tipicamente romagnolo – aggiunge Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki –. É così che, in sole tre settimane, è nata la campagna #iovadoaRavenna, con uno spot televisivo realizzato e diffuso in tempi da record sui canali digitali e, grazie alla collaborazione dell’agenzia FMedia, su La7. E i turisti sono tornati».\r

\r

\r

\r

","post_title":"IovadoaRavenna: premiata la campagna di comunicazione dell'agenzia StudioWiki","post_date":"2023-12-18T10:15:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702894530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439013\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Porto Cervo[/caption]\r

\r

Porto Cervo, recentemente confermata tra le destinazioni turistiche top a livello mondiale, celebra il Natale con un ricco calendario di eventi. Il programma, organizzato da Smeralda Holding con il consorzio Costa Smeralda e il coinvolgimento attivo della parrocchia Stella Maris, del comitato Santa Teresina e delle associazioni Li Montimulesi, gli Amici di Nemo e gli Amici del Sorriso che hanno contribuito a popolare le dieci casette con una variegata offerta sia di prodotti gastronomici, sia per il piccolo shopping natalizio, è parte del ricco programma Natale in Piazza voluto dal comune di Arzachena che comprende un ricco calendario di eventi ad Arzachena e nei borghi.\r

\r

«Proseguono con il comune di Arzachena le sinergie e gli sforzi congiunti con l’obiettivo condiviso di creare un’offerta di eventi di qualità per la nostra destinazione anche in altre stagioni diverse da quella estiva, rivolti sia alla comunità locale che vive qui tutto l’anno, ai consorziati, e ai turisti che scelgono la Costa Smeralda per le vacanze natalizie e che auspichiamo siano sempre più numerosi – dichiara Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding -. Tutti gli stakeholder del nostro territorio hanno lavorato con grande entusiasmo alla realizzazione di questo fantastico progetto di Natale: il nostro gruppo Smeralda Holding, Il consorzio Costa Smeralda, il comune di Arzachena, i tanti cittadini e le molte associazioni che ringraziamo di cuore per il loro contributo».\r

\r

«Grazie a partner come Smeralda Holding e consorzio Costa Smeralda, la proposta di intrattenimento e coinvolgimento di residenti e visitatori si rafforza anche in un’occasione speciale come il Natale - afferma il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda -. Il villaggio di Natale a Porto Cervo e tutti gli eventi organizzati nel borgo, e nell’intero nostro territorio, sono la testimonianza che la destinazione ha molto da offrire in tutte le stagioni».\r

\r

Il cuore dell’evento, che avrà una permanenza fino al 6 gennaio 2024 lungo la passeggiata di Porto Cervo, è il mercatino di Natale. Qui saranno allestiti street food con degustazioni di piatti tipici, decorazioni natalizie, prodotti regionali di artigianato, dolci, souvenir e piccoli oggetti da regalo e sarà animato da eventi collaterali di intrattenimento musicale e per bambini.\r

\r

","post_title":"Smeralda Holding: gli eventi del Natale a Porto Cervo","post_date":"2023-12-18T09:35:29+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1702892129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458147","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ad aprire ufficialmente le festività natalizie a Genova è il grande albero di Natale che si illumina in piazza De Ferrari. Da quel momento in poi, è tutto un susseguirsi di eventi, musica e manifestazioni a tema natalizio. Pochi sanno che Genova già dalla prima metà del sedicesimo secolo, fino ai primi decenni del diciannovesimo secolo, ha rivaleggiato con Napoli nella produzione di figure e sculture dedicate alla Natività. A Genova il Natale significa presepe perché insieme al capoluogo partenopeo è una delle capitali europee di questa forma di artigianato artistico: vale dunque la pena di visitare i piccoli e i grandi presepi storici allestiti in tutta la città.\r

\r

Si inizia in via Garibaldi, già Strada Nuova, e precisamente a palazzo Rosso dove le statuine del presepe settecentesco di scuola genovese verranno allestite all’interno della cappella dei Brignole-Sale. Alla Gam di Nervi sarà invece esposta una selezione dalla prestigiosa collezione di statuine Sette e Ottocentesche della famiglia Luxoro, in uno speciale allestimento nella sala lignea del Merello. Da non perdere il presepe storico permanente al santuario della Madonnetta, dove il fondale che riproduce scorci di Genova fa da cornice alle dettagliate miniature dei diversi personaggi, popolani, soldati, contadini e mercanti, che animano questo suggestivo presepe. Il museo dei beni culturali Cappuccini propone invece una rassegna affascinante che spazia dalle statuine sette-ottocentesche ai tipici macachi di Albisola, alle statuine in carta incollata tipiche dell’entroterra ligure, oltre allo storico presepe meccanico, realizzato da Franco Curti ad inizio Novecento. \r

\r

Novità del Natale 2023, lo speciale Passaporto dei presepi, che verrà consegnato a tutti i visitatori dei presepi storici durante le festività natalizie. Per ogni presepe visitato verrà apposto un timbro, con l’obbiettivo di completare il passaporto scoprendo il maggior numero di presepi. A Genova non è poi Natale senza il rito del Confeugo, un evento storico legato alla Repubblica di Genova, che quest’anno si celebra il 16 dicembre. Sullo sfondo di palazzo Ducale, antica residenza del doge, l’Abate, in rappresentanza della cittadinanza, offre al sindaco, un tempo il doge di Genova, un tronco di alloro a cui si appicca il fuoco.\r

\r

Per gli appassionati il teatro dell’opera Carlo Felice propone il concerto di Natale e quello di Capodanno, mentre dal 17 al 21 dicembre, l’appuntamento con Édith, opera lirica Édith Piaf, cantautrice simbolo del Novecento francese della quale ricorre il sessantesimo della scomparsa. Per salutare il 2023 in allegria, Genova propone il Tricapodanno, una grande festa di Capodanno che dura tre giorni, dal 29 al 31 dicembre.\r

\r

Durante le feste è possibile conoscere meglio la città approfittando delle visite guidate, in italiano e in inglese, che ogni fine settimana conducono i visitatori alla scoperta dei palazzi dei Rolli, del centro storico e dei suoi carruggi, delle Botteghe storiche. Disponibile anche uno speciale percorso guidato a tema natalizio tra presepi, edicole votive e chiese dei Rolli.\r

\r

Da non perdere pure la ricchissima offerta di mostre nei musei genovesi, legata alla programmazione di Genova Capitale del Libro. Library at Night: una mostra immersiva aperta a palazzo Lomellino fino al 3 marzo. Ispirata all’omonimo libro di Alberto Manguel e curata dal regista Robert Lepage - Ex Machina, Library at Night conduce in un viaggio notturno che, attraverso visori con visione a 360°, permette di esplorare 10 celebri biblioteche del mondo, esistenti, scomparse, o nate dalla fantasia degli scrittori.\r

\r

“Calvino cantafavole” omaggio allo scrittore: fino al 7 aprile 2024 a Palazzo Ducale, in occasione del centenario della nascita dello scrittore Italo Calvino. L’esposizione conduce il visitatore alla scoperta del profondo legame di Calvino con l'universo incantato delle fiabe, tracciando un itinerario emotivo inaspettato e straordinario che coinvolge la musica, la televisione e il teatro, con scenografie realizzate dalla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse che rendono omaggio ai paesaggi della Liguria.\r

\r

“Artemisia Gentileschi, coraggio e passione”: Per la prima volta a Genova una mostra dedicata all'arte di Artemisia Gentileschi, la prima donna a essere riconosciuta come artista e a essere accolta nell'Accademia d'Arte. L’esposizione, ospitata a palazzo Ducale fino al 1° aprile 2024, presenta oltre 50 capolavori provenienti da tutta Europa: di tela in tela, si ammirano il talento e la ricchezza di ispirazione di Artemisia Gentileschi e si incontra un personaggio dalla vita travagliata che nel tempo è divenuto anche un simbolo di emancipazione.\r

\r

“Steve McCurry – Children”: La mostra tematica dedicata all’infanzia del fotografo simbolo di impegno sociale, visitabile nel Sottoporticato di Palazzo Ducale fino al 10 marzo 2024, presenta una raccolta tematica di scatti che ritraggono bambini provenienti da diverse parti del mondo, dall’Afghanistan all’India, dal Messico al Libano fino in Italia.\r

\r

E' possibile visitare Genova, magari approfittando del Genova Museum Card, un unico ticket temporaneo che apre le porte a 28 musei cittadini e include il trasporto con i mezzi pubblici, oppure il pass turistico ufficiale della città – integrabile, personalizzabile, disponibile in formato 24, 48 e 72 ore e anch’esso comprensivo del trasporto pubblico locale. ","post_title":"Genova: Natale tra eventi storici di tradizione, mostre e lo speciale Tricapodanno","post_date":"2023-12-18T09:16:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702890999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Coniugare la gioia e l'atmosfera del Natale con le bellezze della Città Eterna: con questo obiettivo nasce il nuovo percorso turistico ideato da Green Line Tours, la compagnia di bus turistici Hop on Hop Off, che consentirà di raggiungere i principali luoghi di interesse culturale e Christmas World a Villa Borghese.\r

\r

La compagnia turistica, nel mese di dicembre, ha attivato tre nuove fermate presso Christmas World, per rendere più agevole l'accesso a un'esperienza indimenticabile e adatta a tutta la famiglia: il villaggio natalizio, con il suo vasto programma di spettacoli e iniziative all'insegna del gusto e del divertimento, sarà infatti facilmente raggiungibile grazie a tre fermate speciali: Stop n. 11 Borghese Gallery (Via Pinciana 33), Stop n. 11 bis Borghese Gallery (Via Pinciana 4), e Stop n. 7 Villa Borghese (Via Ludovisi 48).\r

\r

\"Siamo lieti di aver consolidato la collaborazione con Green Line Tours - dichiara Roberto Fantauzzi presidente della Lux Holding, società organizzatrice dell'iniziativa - in quanto opportunità per ottimizzare l'esperienza degli ospiti del Christmas World. Insieme abbiamo voluto agevolare l'accessibilità dell'evento e al contempo promuovere un'iniziativa della capitale, a favore della sostenibilità e responsabilità ambientale\".\r

\r

Le nuove fermate implementano la Linea Blu - Explore Museums, pensata da Green Line Tours per celebrare i luoghi più famosi e importanti della storia della Capitale: il bus panoramico attraverserà il cuore della città, suggerendo delle fermate imperdibili, come il Colosseo, Piazza Venezia e Castel Sant'Angelo, costeggiando l'elegante e immenso Parco di Villa Borghese, per aprirsi poi più a sud verso i quartieri Testaccio, Garbatella e Ostiense, dalle radici più tradizionali e popolari.\r

\r

\"Il nostro coinvolgimento a questa importante iniziativa, offre a Green Line Tours l'opportunità di offrire un ulteriore servizio alla cittadinanza e ai tanti turisti che raggiungono Roma, anche in occasione delle vacanze natalizie\" - aggiunge Emanuele Orlando Desideri, ceo di GLT - Auspichiamo che questa collaborazione con Lux Holding, sia l'inizio di una lunga serie di progetti all'insegna di una mobilità più green e al servizio del pubblico\".\r

\r

Con l'eccezionale formula del Sali e Scendi (hop on- hop off), oltre a raggiungere Christmas World, si potrà scegliere quali dei grandi musei o monumenti di Roma visitare e, a seconda dei propri interessi e di tempo da impiegare, percorrere quartieri moderni o passeggiare sul Tevere.\r

È possibile accedere alla linea acquistando biglietti giornalieri e della durata preferita, godendosi il meglio della città senza lunghe camminate.\r

Il progetto realizzato in collaborazione con Christmas World prevede inoltre una serie di vantaggi per chi viaggerà con Green Line Tours: lo staff di bordo consegnerà ai viaggiatori flyer informativi che, presentati al Ticket Office del villaggio, daranno diritto a uno sconto di € 3,00 sul biglietto adulto.","post_title":"Green Lines: le feste natalizie in bus verso il Christmas World","post_date":"2023-12-15T12:08:57+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1702642137000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprono oggi ufficialmente i propri battenti i serviced apartments Palazzo dei Fiori by Room Mate. Ricavata da un edificio del sedicesimo secolo situato a pochi passi dal Canal Grande, tra piazza San Marco e il ponte dell’Accademia, già abitazione del doge Nicolò da Ponte, si tratta della struttura di debutto della compagnia spagnola a Venezia. L'immobile si sviluppa su quattro piani e tre ammezzati; ospita 16 appartamenti con una metratura che spazia dai 65 ai 328 metri quadrati, per 33 camere da letto complessive, con accesso sia dalle calle sia via mare. Di proprietà del gruppo Generali, con il quale Room Mate ha stipulato un contratto d'affitto nove più nove, la novità è frutto di un restyling durato 26 mesi da oltre 5 milioni di euro, di cui 3,5 milioni relativi alla ristrutturazione edilizia e 1,7 alla parte ff&e.\r

\r

\"Un vero sogno che si realizza - commenta il presidente e fondatore di Room Mate, Kike Sarasola -. Quando nel 2021 ci siamo imbattuti in questo palazzo è scoccata una scintilla. Volevamo creare un'offerta di ospitalità diversa a Venezia, coniugando moderno e antico in un edificio ricco di storia, fascino e mistero. In fondo si tratta pur sempre dell'abitazione di un doge, Nicolò da Ponte, che per di più qui usava ospitare le proprie amanti in alcune alcove, che sono ancora presenti in due dei nostri 16 appartamenti\".\r

\r

A dare concretezza al sogno è stato questa volta lo studio di design Teresa Sapey + Partners, che ha già collaborato con Room Mate in altri progetti, tra cui il Bruno di Amsterdam. \"Abbiamo puntato a creare qualcosa che fosse in grado di andare oltre all'estetica, comunicando anche cultura, con un linguaggio però prettamente veneziano - racconta la stessa Teresa Sapey -. Il tutto inserito in ambienti ricchi di colore, in grado di infondere allegria, come è da sempre il dna di Room Mate\".\r

\r

La struttura, che sta già riscontrando un buon successo con prenotazioni crescenti tra prossime festività e mese di gennaio, avrà un posizionamento upscale e upper-upscale con tariffe che per il momento si situano in una forbice molto ampia (data l'eterogeneità delle soluzioni), compresa tra i 400, i 2 mila euro e oltre. Se infine la permanenza media negli hotel Room Mate è di circa 2,7 giorni, al Palazzo dei Fiori è ipotizzabile che si registrino soggiorni un po' più lunghi.\r

\r

","post_title":"Aperti a Venezia i serviced apartments Palazzo dei Fiori by Room Mate","post_date":"2023-12-15T12:05:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702641954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458151","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Con orgoglio sosteniamo la Valdichiana Senese quale candidata a capitale italiana della cultura 2026. Il fatto che per la prima volta una Unione dei Comuni sia stata inserita nella rosa dei dieci progetti finalisti che saranno valutati a marzo prossimo, quando arriverà il verdetto, ci dà energia nell’appoggiare questa candidatura con piena convinzione».\r

\r

Così il presidente della Regione Eugenio Giani reagisce alla notizia che la Valdichiana Senese è tra i finalisti per diventare Capitale italiana della cultura 2026.\r

\r

«Sarà un piacere e un onore per noi, e ci impegneremo a valorizzare ancora di più l’eccezionale scoperta archeologica delle 24 sculture di bronzo di epoca etrusco-romana rinvenute a San Casciano dei Bagni, comune che fa parte dei 10 dell’Unione dei Comuni interessata alla candidatura».\r

\r

«Nel complesso - prosegue Giani - questa candidatura è valida per tanti motivi. Primo fra tutti, che la Valdichiana rappresenta un territorio capace di coniugare passato e presente, unico per storia, cultura, tradizione e bellezza, che ripropone nel contempo tutti i volti della toscanità con i suoi borghi di pregio e una filiera di eccellenze agroalimentari. Se la Valdichiana Senese risulterà vincitrice e diventerà capitale italiana della cultura 2026, la Regione contribuirà con un milione di euro per il programma 2026 per dare una spinta ulteriore agli obiettivi definiti nel progetto di candidatura e illustrare e divulgare al meglio la ricchezza culturale e le prospettive di sviluppo di questo straordinario territorio».","post_title":"Toscana, Valdichiana Senese tra i finalisti per Capitale Italiana della Cultura 2026","post_date":"2023-12-15T10:24:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702635848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Marocco ha frantumato ogni precedente record di arrivi durante i primi 11 mesi del 2023, accogliendo 13,2 milioni di visitatori, ben oltre i 12,9 milioni registrati nel 2019.\r

\r

Secondo i dati del Ministero del Turismo, dell'Artigianato e dell'Economia, il Paese nordafricano non solo ha affrontato le sfide poste dalla pandemia globale e dal terremoto di Al Haouz dello scorso settembre, ma ha anche stabilito un nuovo punto di riferimento per la propria industria turistica, dimostrando una resilienza e un'attrattiva che ha conquistato i viaggiatori di tutto il mondo.\r

\r

Rispetto allo stesso periodo del 2022, la crescita si attesta a un più 36%; nel solo mese di novembre si è registrato un afflusso di circa un milione di turisti, con un incremento del 9% rispetto allo stesso mese del 2022.\r

\r

\"Siamo entusiasti di questi risultati eccezionali, che non solo ci incoraggiano ma ci danno anche una motivazione in più per continuare a collaborare con tutti gli attori del settore - ha dichiarato la ministra del turismo, Fatim-Zahra Ammor -. L'impatto tangibile della roadmap turistica 2023-2026 è evidente e siamo sulla buona strada per superare l'obiettivo di 14 milioni di turisti entro la fine di dicembre 2023\".\r

\r

In termini di entrate turistiche la performance 2023 si traduce in una crescita del 20% su base annua, con un traguardo di 8,7 miliardi di dollari per i primi dieci mesi di quest'anno, secondo l'aggiornamento di novembre dell'Office d'Echange (OC).","post_title":"Il Marocco supera ogni precedente record di arrivi: 13,2 mln di visitatori in 11 mesi","post_date":"2023-12-15T09:46:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702633570000]}]}}