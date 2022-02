L’Islanda ha rimosso da oggi tutte le restrizioni di ingresso per i viaggiatori

L’Islanda ha rimosso, da oggi, tutte le restrizioni Covid-19 valide per entrare nel Paese e che erano in vigore dall’ottobre del 2021. I viaggiatori non sono più tenuti a registrarsi prima del viaggio o a presentare i certificati di vaccinazione. I viaggiatori non vaccinati non devono più mettersi in quarantena o fare un test ma, anche se non è più un requisito legale, alle persone viene ancora chiesto di isolarsi se sono positive.

Anche il limite massimo per i grandi eventi – 200 persone – è stato eliminato. Il primo ministro Katrín Jakobsdottir ha però sottolineato che alcune restrizioni potrebbero essere reintrodotto, qualora dovesse emergere una nuova variante contagiosa del Covid-19.

Il primo ministro ha anche evidenziato che, secondo i rilievi ufficiali, circa 110.000 residenti in Islanda, su una popolazione totale di circa 370.000, hanno già avuto il Covid-19. Tuttavia, la ricerca suggerisce che il numero reale sia significativamente più alto. “Il virus è ancora con noi, e sappiamo che molte persone saranno ancora infettate”, ha dichiarato Jakobsdottir, aggiungendo che i posti di lavoro e le comunità saranno colpiti, “ma crediamo di poter convivere con il virus”.