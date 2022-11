Lettonia: Riga introdurrà da gennaio 2023 la tassa di soggiorno per i pernottamenti in città Riga, da gennaio 2023, sarà l’ultima destinazione europea a imporre una tassa turistica per i pernottamenti. La fee applicata alle strutture ricettive sarà di 1 euro a notte per visitatore. Tuttavia, l’importo massimo richiesto sarà di 10 euro, il che significa che i turisti che soggiornano in città per periodi più lunghi saranno esentati dal pagamento della tassa dopo la decima notte. Secondo quanto specificato dal Comune, le entrate ottenute dalla tassa saranno utilizzate per l’attuazione di progetti a sostegno del turismo o per lo sviluppo di infrastrutture turistiche nonché per promuovere il posizionamento e l’immagine di Riga a livello internazionale. Il Comune della capitale della Lettonia aveva adottato una normativa in materia già nel 2019, prevedendo l’introduzione della tassa turistica nel 2021, ma a causa della forte diminuzione del numero di turisti provocata dalla pandemia, l’applicazione è stata posticipata. Sono state apportate alcune modifiche alla proposta di regolamento iniziale, la principale delle quali è che i minori di 18 anni non saranno tassati (inizialmente doveva essere applicata a tutti i maggiori di 12 anni).

