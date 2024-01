L’Egitto progetta nuovi terminal crocieristici sul mar Rosso: accordo con AD Ports Gorup C’è lo sviluppo del segmento crocieristico sulle coste del mar Rosso tra i nuovi progetti dell’Egitto: va in questa direzione l’accordo siglato in questi giorni dal Paese con AD Ports Group di Abu Dhabi per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di terminali per passeggeri e compagnie di crociera nei porti di Hurghada, Safaga e Sharm El Sheikh. Il contratto, spiega un comunicato del ministero dei trasporti egiziano – ripreso da Reuters – impegnerà inoltre AD Ports Group a sviluppare il turismo degli yacht e delle navi da crociera in Egitto. “Questo contratto contribuirà a far funzionare le linee di crociera tra il porto di Zayed e Safaga, Hurghada e Sharm El-Sheikh e, successivamente, i porti del Golfo Arabico, Aqaba e l’Europa e l’Asia”, ha aggiunto il comunicato, senza indicare il valore o la durata del contratto. La settimana scorsa l’Egitto ha firmato un accordo con AD Ports per la gestione e la manutenzione di un terminal multifunzionale a Safaga, che potrà accogliere 1 milione di container all’anno e ricevere 7 milioni di tonnellate di merci. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458952 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inizio del 2024 è tempo di giri del mondo in crociera. Quasi in concomitanza con il viaggio intorno al globo di Costa, salpa infatti oggi da Genova anche la World Cruise targata Msc. Guidata dal comandante Roberto Leotta, la Poesia navigherà per 121 giorni toccando 50 destinazioni in 31 paesi differenti. La nave ospita a bordo circa 2.300 passeggeri appartenenti a 57 diverse nazionalità diverse che visiteranno località di spicco come Città del Capo, Rio de Janeiro, New York oltre a tante altre mete come Manaus, Nuuk e Zanzibar. L’itinerario prevede in particolare la circumnavigazione del mar Mediterraneo, l'esplorazione delle coste africane fino all'oceano Atlantico, la visita del Brasile, dei Caraibi, degli Stati Uniti e del Canada, per poi fare ritorno in Europa attraversando la Groenlandia e l'Islanda. “Genova si conferma anche quest’anno capitale delle crociere intorno al mondo e non solo - commenta l'area manager di Msc Crociere, Gianni Pilato -. I notevoli risultati ottenuti dimostrano l'importanza cruciale del porto ligure nel contesto turistico europeo, con oltre 1 milione di passeggeri trasportati e 260 scali complessivi realizzati nel corso del 2023. Sono cifre notevoli se consideriamo che si tratta di dati registrati da una sola compagnia. Ma non intendiamo fermarci e nel prossimo futuro continueremo a puntare su Genova, città da cui prenderanno il largo anche le prossime crociere intorno al mondo nel 2025 e nel 2026”. A questo proposito, grande protagonista del giro del mondo del prossimo anno sarà la nave Magnifica, che presenterà un nuovo itinerario di 116 notti in grado di toccare 50 mete in 21 diverse nazioni offrendo agli ospiti l'opportunità di partire da quattro diversi porti in Europa. Nello specifico, i viaggiatori potranno scegliere se imbarcarsi da Genova, da Civitavecchia, da Marsiglia o da Barcellona. La nave toccherà inizialmente le coste di Italia, Francia e Spagna, per poi dirigersi più a sud verso il Marocco e attraversare l'Atlantico per visitare il Sud America. Qui il viaggio prevede tappe a Rio de Janeiro, Buenos Aires e alle Falkland. La Magnifica si dirigerà successivamente nell’oceano Pacifico del sud, toccando luoghi esotici come come l'isola di Pasqua e le Cook. Farà quindi tappa in Nuova Zelanda e Australia, con una visita a Sydney e un viaggio lungo le coste meridionali e occidentali dell'Australia. L'itinerario proseguirà attraverso l'Asia con soste a Bali, Singapore, Malaysia e Thailandia. Durante il transito attraverso l'oceano Indiano, sarà possibile visitare Colombo e Aqaba in Giordania, seguite da Sharm El-Sheik, Luxor, il canale di Suez e Alessandria in Egitto. Infine, la nave ritornerà in Europa, facendo scalo in quattro città italiane, prima di concludere il viaggio a Genova. Msc ha aperto anche le vendite per la World Cruise 2026 che vedrà protagonista ancora una volta la Magnifica, con un itinerario di 119 giorni con partenza da Genova e Civitavecchia. Il viaggio toccherà ben 47 destinazioni in 32 paesi diversi con tappe, tra l’altro, a San Francisco, Honolulu, Auckland, Sydney, Manila, Tokyo e Dubai. Dopo le mete europee, la nave esplorerà infatti la costa occidentale degli Stati Uniti e trascorrerà un mese nell'oceano Pacifico. Successivamente il viaggio si sposterà in Asia con tappe a Tokyo, Shanghai e Hong Kong. Infine, i passeggeri esploraeranno destinazioni storiche come Dubai e Oman, prima di rientrare in Europa attraverso la Grecia. [post_title] => In partenza oggi da Genova anche la World Cruise griffata Msc [post_date] => 2024-01-05T15:37:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704469047000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Durata media del soggiorno in diminuzione ma richieste in aumento. E' questa la fotografia del mercato open-air scattata dal progetto del gruppo Titanka!, CampingVillage.Marketing, sulla base dei dati delle centinaia di migliaia di richieste che i turisti hanno rivolto alle strutture tramite il proprio network di portali nel 2023. L'anno scorso le vacanze con durata maggiore sono state in particolare quelle di luglio, con una media di 9,2 notti contro le 6,8 di agosto. Una tendenza che si discosta molto da quello del 2022, quando la durata dei soggiorni medi per i due mesi clou dell’estate era identica (nove notti). Probabilmente l’aumento dei listini che molti camping hanno applicato nell’anno appena trascorso ha influito su questo scenario. I turisti, inoltre, si muovono sempre con maggiore anticipo nella prenotazione della propria vacanza. La booking window media è passata dai 69 giorni del 2022 ai 72 del 2023. Nel dettaglio, richieste per giugno sono arrivate con ben 64 giorni di anticipo in media. Ciò significa che le strutture a marzo devono essere già pronte per affrontare la nuova stagione e accogliere tutte le richieste degli ospiti. Infine, il numero di componenti del nucleo familiare è in crescita. La media di persone per richiesta è infatti arrivata a 3,65: un trend in crescita dato dall’aumento del numero di bambini per nucleo familiare in vacanza. [post_title] => Titanka!: durata media del soggiorno in diminuzione ma richieste in aumento nell'open air [post_date] => 2024-01-05T14:28:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704464936000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è lo sviluppo del segmento crocieristico sulle coste del mar Rosso tra i nuovi progetti dell'Egitto: va in questa direzione l'accordo siglato in questi giorni dal Paese con AD Ports Group di Abu Dhabi per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di terminali per passeggeri e compagnie di crociera nei porti di Hurghada, Safaga e Sharm El Sheikh. Il contratto, spiega un comunicato del ministero dei trasporti egiziano - ripreso da Reuters - impegnerà inoltre AD Ports Group a sviluppare il turismo degli yacht e delle navi da crociera in Egitto. "Questo contratto contribuirà a far funzionare le linee di crociera tra il porto di Zayed e Safaga, Hurghada e Sharm El-Sheikh e, successivamente, i porti del Golfo Arabico, Aqaba e l'Europa e l'Asia", ha aggiunto il comunicato, senza indicare il valore o la durata del contratto. La settimana scorsa l'Egitto ha firmato un accordo con AD Ports per la gestione e la manutenzione di un terminal multifunzionale a Safaga, che potrà accogliere 1 milione di container all'anno e ricevere 7 milioni di tonnellate di merci. [post_title] => L'Egitto progetta nuovi terminal crocieristici sul mar Rosso: accordo con AD Ports Gorup [post_date] => 2024-01-05T11:09:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704452994000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue la diffusione della connessione wifi Starlink sulle navi da crociera. Anche il brand lusso Seabourn di casa Carnival ha infatti annunciato l'installazione della tecnologia satellitare in orbita terrestre bassa (Leo) realizzata da SpaceX, che dà ai passeggeri la possibilità di accedere a velocità di navigazione web tali da permettere di condividere foto e video, di accedere allo streaming di film e di fruire di altri contenuti a bordo. "A seguito del feedback positivo ricevuto dalle prime implementazioni sulle nostre navi da spedizione - spiega la presidente di Seabourn, Natalya Leahy -, abbiamo deciso di portare Starlink anche su tutto il resto della nostra flotta". "Siamo orgogliosi di poter fornire ai nostri ospiti una tecnologia estremamente avanzata, che permetterà loro di condividere le esperienze personali con amici e parenti o di rimanere in contatto con i propri ambienti di lavoro", le fa eco la vice president of technology, Kathleen Erickson. Starlink è quindi ora disponibile sia sulle navi da spedizione Seabourn Venture e Pursuit, sia su quelle oceaniche Seabourn Sojourn, Quest, Encore e Ovation. [post_title] => Anche Seabourn porta a bordo delle proprie navi la connessione wifi Starlink di SpaceX [post_date] => 2024-01-05T10:13:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704449614000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458878 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha introdotto un'applicazione interna che consente al personale di bordo di offrire esperienze personalizzate ai passeggeri. Nella sua fase iniziale, l'applicazione offre approfondimenti in tempo reale sulle informazioni di volo, sui passeggeri e sui servizi. Ciò consente al personale di bordo di visualizzare i profili dei passeggeri, compresi i membri del Privilege Club e i membri oneworld, nonché tutte le richieste di servizi speciali e le preferenze per un viaggio più personalizzato. L'applicazione consente inoltre al personale di bordo di accedere a materiale formativo digitale aggiornato. L'iniziativa prevede nei prossimi mesi la distribuzione al personale di bordo più di 15.000 dispositivi mobili. La compagnia aerea completerà l'implementazione del nuovo progetto in più fasi, con l'intenzione di estenderne la portata all'aeroporto internazionale di Hamad e agli aeroporti e lounge all'estero, integrando l'itinerario e le esigenze uniche dei passeggeri in tutti i punti di contatto. "Noi di Qatar Airways siamo incredibilmente entusiasti di introdurre una nuova fase nella trasformazione digitale della compagnia aerea, soprattutto quella che migliorerà la nostra esperienza di bordo di livello mondiale - ha commentato l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al Meer -.In qualità di leader nell'innovazione del settore e nell'adozione del digitale, Qatar Airways eccelle nell'identificare e rispondere alle tendenze emergenti per il comfort e la convenienza dei nostri passeggeri e questo progetto è un passo decisivo verso un'interazione più connessa e intelligente tra i nostri clienti e il personale." [post_title] => Qatar Airways: il 2024 viaggia nel segno della trasformazione digitale [post_date] => 2024-01-05T08:50:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704444651000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458857 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una Tui o una Booking.com saudita per limitare la dipendenza dai colossi del turismo internazionale. E' il progetto su cui starebbe lavorando il regno sunnita, per dare ulteriore spinta alla propria industria dei viaggi. L'idea, racconta la testata spagnola preferente.com, sarebbe quella di aprire un canale di vendita diretto alle agenzie attraverso un tour operator nazionale, in modo da garantirsi un maggior controllo sui prezzi. Il piano includerebbe persino la creazione di una nuova compagnia aerea, la Riyadh Express, specializzata nel segmento charter, al fine di organizzare autonomamente i pacchetti di viaggio e avere un'adeguata disponibilità di collegamenti. Gli obiettivi sono ambiziosi: replicare in poco tempo quello che le principali destinazioni del Mediterraneo hanno costruito in decenni, facendo al contempo tesoro delle esperienze degli altri paesi per evitare alcuni dei loro errori. [post_title] => L'Arabia Saudita pensa a un to nazionale per limitare la dipendenza dai colossi del turismo stranieri [post_date] => 2024-01-04T11:50:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704369033000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458843 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Trapani ha concluso con 44.000 passeggeri il mese di dicembre, dato che porta ad archiviare il 2023 con un totale di 1.332.413 passeggeri: il numero rappresenta un nuovo massimo storico per lo scalo, dopo le difficoltà che hanno preceduto la pandemia e le restrizioni dovute al Covid tra il 2020 e il 2021. Di fatto era dal 2017 che Trapani non superava il milione di passeggeri. Rispetto al 2022 l’aumento del traffico è stato del +49%, +211% rispetto al 2021, +224% rispetto al il 2019. Secondo i dati elaborati dalla società di gestione, Airgest, l’83% del traffico totale si è registrato durante la stagione estiva (1.109.941 aprile- ottobre); il 30% è stato di tipo internazionale (399.262). Il picco passeggeri è stato registrato a luglio ed agosto, in parte anche per lo smistamento su Birgi di alcuni voli originariamente previsti per l’aeroporto di Catania, che per alcune settimane è stato costretto a ridurre sensibilmente la sua attività in seguito a un incendio che ha interessato la stazione aeroportuale etnea. Sedici le rotte internazionali su cui Airgest ha potuto contare per la summer 2023 (Charleroi, Bordeaux, Billund, Bratislava, Dusseldorf, Karlsue Baden- Baden, Francoforte, Malta, Manchester, Modlin, Porto, Riga, Siviglia, Stansted, Tolosa e Katowice). Le tratte domestiche sono state Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Venezia (Treviso), Forlì e Pantelleria. [post_title] => L'aeroporto di Trapani conclude un 2023 da incorniciare con oltre 1,33 milioni di passeggeri [post_date] => 2024-01-04T10:46:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704365209000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà la prossima primavera il nuovo albergo diffuso Granducato di Bracciano situato nella località affacciata sull'omonimo lago laziale. Il progetto è a cura di Eurotime Horeca, divisione del gruppo Eurotime, specializzato in consulenza business, marketing e comunicazione. Il complesso sarà realizzato in una serie di edifici distribuiti nel bordo e includerà 13 suite, un boutique resort con piscina, una spa e un beauty center, una trattoria tradizionale e un ristorante gourmet, nonché un wine bar con bistro e un champagne e dj bar. "Il nostro obiettivo è quello di offrire agli ospiti un'esperienza autentica e immersiva nella vita e nella storia di Bracciano. Il tutto senza sacrificare le comodità di un hotel di lusso", spiega il direttore di Eurotime Italia, Massimo Scialò. L'albergo diffuso è situato a una trentina di minuti di distanza dall'aeroporto di Fiumicino e a 25 minuti in treno da Roma. [post_title] => In primavera apre il Granducato di Bracciano: nuovo albergo diffuso da 13 suite [post_date] => 2024-01-04T10:43:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704364997000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458832 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un 4 stelle da 60 camere di Ferrara la struttura di debutto in Emilia - Romagna di The Begin Hotels. La compagnia anconitana la ha aggiunta al proprio portfolio grazie a un contratto di affitto firmato lo scorso febbraio. L'hotel Ferrara, questo il nome della struttura, dispone anche di tre sale congressi e di un ristorante. Sarà sottoposto a un intervento di restyling nel corso di quest'anno, che porterà tra le altre cose all'aggiunta di 12 appartamenti con accesso indipendente. The Begin Hotels detiene un portfolio di otto strutture, tutte posizionate nel segmento upscale. Oltre all'Hotel Ferrara, include tre indirizzi a Trieste, due ad Ancona, uno a Marina di Alliste, in Salento, e uno ad Assago, alle porte di Milano. [post_title] => The Begin Hotels sbarca in Emilia Romagna con una struttura a Ferrara [post_date] => 2024-01-04T10:19:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704363556000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "legitto progetta nuovi terminal crocieristici sul mar rosso accordo con ad ports gorup" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2673,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inizio del 2024 è tempo di giri del mondo in crociera. Quasi in concomitanza con il viaggio intorno al globo di Costa, salpa infatti oggi da Genova anche la World Cruise targata Msc. Guidata dal comandante Roberto Leotta, la Poesia navigherà per 121 giorni toccando 50 destinazioni in 31 paesi differenti. La nave ospita a bordo circa 2.300 passeggeri appartenenti a 57 diverse nazionalità diverse che visiteranno località di spicco come Città del Capo, Rio de Janeiro, New York oltre a tante altre mete come Manaus, Nuuk e Zanzibar. L’itinerario prevede in particolare la circumnavigazione del mar Mediterraneo, l'esplorazione delle coste africane fino all'oceano Atlantico, la visita del Brasile, dei Caraibi, degli Stati Uniti e del Canada, per poi fare ritorno in Europa attraversando la Groenlandia e l'Islanda.\r

\r

“Genova si conferma anche quest’anno capitale delle crociere intorno al mondo e non solo - commenta l'area manager di Msc Crociere, Gianni Pilato -. I notevoli risultati ottenuti dimostrano l'importanza cruciale del porto ligure nel contesto turistico europeo, con oltre 1 milione di passeggeri trasportati e 260 scali complessivi realizzati nel corso del 2023. Sono cifre notevoli se consideriamo che si tratta di dati registrati da una sola compagnia. Ma non intendiamo fermarci e nel prossimo futuro continueremo a puntare su Genova, città da cui prenderanno il largo anche le prossime crociere intorno al mondo nel 2025 e nel 2026”.\r

\r

A questo proposito, grande protagonista del giro del mondo del prossimo anno sarà la nave Magnifica, che presenterà un nuovo itinerario di 116 notti in grado di toccare 50 mete in 21 diverse nazioni offrendo agli ospiti l'opportunità di partire da quattro diversi porti in Europa. Nello specifico, i viaggiatori potranno scegliere se imbarcarsi da Genova, da Civitavecchia, da Marsiglia o da Barcellona. La nave toccherà inizialmente le coste di Italia, Francia e Spagna, per poi dirigersi più a sud verso il Marocco e attraversare l'Atlantico per visitare il Sud America. Qui il viaggio prevede tappe a Rio de Janeiro, Buenos Aires e alle Falkland. La Magnifica si dirigerà successivamente nell’oceano Pacifico del sud, toccando luoghi esotici come come l'isola di Pasqua e le Cook. Farà quindi tappa in Nuova Zelanda e Australia, con una visita a Sydney e un viaggio lungo le coste meridionali e occidentali dell'Australia. L'itinerario proseguirà attraverso l'Asia con soste a Bali, Singapore, Malaysia e Thailandia. Durante il transito attraverso l'oceano Indiano, sarà possibile visitare Colombo e Aqaba in Giordania, seguite da Sharm El-Sheik, Luxor, il canale di Suez e Alessandria in Egitto. Infine, la nave ritornerà in Europa, facendo scalo in quattro città italiane, prima di concludere il viaggio a Genova.\r

\r

Msc ha aperto anche le vendite per la World Cruise 2026 che vedrà protagonista ancora una volta la Magnifica, con un itinerario di 119 giorni con partenza da Genova e Civitavecchia. Il viaggio toccherà ben 47 destinazioni in 32 paesi diversi con tappe, tra l’altro, a San Francisco, Honolulu, Auckland, Sydney, Manila, Tokyo e Dubai. Dopo le mete europee, la nave esplorerà infatti la costa occidentale degli Stati Uniti e trascorrerà un mese nell'oceano Pacifico. Successivamente il viaggio si sposterà in Asia con tappe a Tokyo, Shanghai e Hong Kong. Infine, i passeggeri esploraeranno destinazioni storiche come Dubai e Oman, prima di rientrare in Europa attraverso la Grecia.","post_title":"In partenza oggi da Genova anche la World Cruise griffata Msc","post_date":"2024-01-05T15:37:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704469047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Durata media del soggiorno in diminuzione ma richieste in aumento. E' questa la fotografia del mercato open-air scattata dal progetto del gruppo Titanka!, CampingVillage.Marketing, sulla base dei dati delle centinaia di migliaia di richieste che i turisti hanno rivolto alle strutture tramite il proprio network di portali nel 2023. L'anno scorso le vacanze con durata maggiore sono state in particolare quelle di luglio, con una media di 9,2 notti contro le 6,8 di agosto. Una tendenza che si discosta molto da quello del 2022, quando la durata dei soggiorni medi per i due mesi clou dell’estate era identica (nove notti). Probabilmente l’aumento dei listini che molti camping hanno applicato nell’anno appena trascorso ha influito su questo scenario.\r

\r

I turisti, inoltre, si muovono sempre con maggiore anticipo nella prenotazione della propria vacanza. La booking window media è passata dai 69 giorni del 2022 ai 72 del 2023. Nel dettaglio, richieste per giugno sono arrivate con ben 64 giorni di anticipo in media. Ciò significa che le strutture a marzo devono essere già pronte per affrontare la nuova stagione e accogliere tutte le richieste degli ospiti. Infine, il numero di componenti del nucleo familiare è in crescita. La media di persone per richiesta è infatti arrivata a 3,65: un trend in crescita dato dall’aumento del numero di bambini per nucleo familiare in vacanza.","post_title":"Titanka!: durata media del soggiorno in diminuzione ma richieste in aumento nell'open air","post_date":"2024-01-05T14:28:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704464936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è lo sviluppo del segmento crocieristico sulle coste del mar Rosso tra i nuovi progetti dell'Egitto: va in questa direzione l'accordo siglato in questi giorni dal Paese con AD Ports Group di Abu Dhabi per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di terminali per passeggeri e compagnie di crociera nei porti di Hurghada, Safaga e Sharm El Sheikh.\r

\r

Il contratto, spiega un comunicato del ministero dei trasporti egiziano - ripreso da Reuters - impegnerà inoltre AD Ports Group a sviluppare il turismo degli yacht e delle navi da crociera in Egitto.\r

\r

\"Questo contratto contribuirà a far funzionare le linee di crociera tra il porto di Zayed e Safaga, Hurghada e Sharm El-Sheikh e, successivamente, i porti del Golfo Arabico, Aqaba e l'Europa e l'Asia\", ha aggiunto il comunicato, senza indicare il valore o la durata del contratto.\r

\r

La settimana scorsa l'Egitto ha firmato un accordo con AD Ports per la gestione e la manutenzione di un terminal multifunzionale a Safaga, che potrà accogliere 1 milione di container all'anno e ricevere 7 milioni di tonnellate di merci.","post_title":"L'Egitto progetta nuovi terminal crocieristici sul mar Rosso: accordo con AD Ports Gorup","post_date":"2024-01-05T11:09:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1704452994000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la diffusione della connessione wifi Starlink sulle navi da crociera. Anche il brand lusso Seabourn di casa Carnival ha infatti annunciato l'installazione della tecnologia satellitare in orbita terrestre bassa (Leo) realizzata da SpaceX, che dà ai passeggeri la possibilità di accedere a velocità di navigazione web tali da permettere di condividere foto e video, di accedere allo streaming di film e di fruire di altri contenuti a bordo.\r

\r

\"A seguito del feedback positivo ricevuto dalle prime implementazioni sulle nostre navi da spedizione - spiega la presidente di Seabourn, Natalya Leahy -, abbiamo deciso di portare Starlink anche su tutto il resto della nostra flotta\". \"Siamo orgogliosi di poter fornire ai nostri ospiti una tecnologia estremamente avanzata, che permetterà loro di condividere le esperienze personali con amici e parenti o di rimanere in contatto con i propri ambienti di lavoro\", le fa eco la vice president of technology, Kathleen Erickson. Starlink è quindi ora disponibile sia sulle navi da spedizione Seabourn Venture e Pursuit, sia su quelle oceaniche Seabourn Sojourn, Quest, Encore e Ovation.","post_title":"Anche Seabourn porta a bordo delle proprie navi la connessione wifi Starlink di SpaceX","post_date":"2024-01-05T10:13:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704449614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha introdotto un'applicazione interna che consente al personale di bordo di offrire esperienze personalizzate ai passeggeri. Nella sua fase iniziale, l'applicazione offre approfondimenti in tempo reale sulle informazioni di volo, sui passeggeri e sui servizi. Ciò consente al personale di bordo di visualizzare i profili dei passeggeri, compresi i membri del Privilege Club e i membri oneworld, nonché tutte le richieste di servizi speciali e le preferenze per un viaggio più personalizzato. L'applicazione consente inoltre al personale di bordo di accedere a materiale formativo digitale aggiornato.\r

L'iniziativa prevede nei prossimi mesi la distribuzione al personale di bordo più di 15.000 dispositivi mobili. La compagnia aerea completerà l'implementazione del nuovo progetto in più fasi, con l'intenzione di estenderne la portata all'aeroporto internazionale di Hamad e agli aeroporti e lounge all'estero, integrando l'itinerario e le esigenze uniche dei passeggeri in tutti i punti di contatto.\r

\"Noi di Qatar Airways siamo incredibilmente entusiasti di introdurre una nuova fase nella trasformazione digitale della compagnia aerea, soprattutto quella che migliorerà la nostra esperienza di bordo di livello mondiale - ha commentato l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al Meer -.In qualità di leader nell'innovazione del settore e nell'adozione del digitale, Qatar Airways eccelle nell'identificare e rispondere alle tendenze emergenti per il comfort e la convenienza dei nostri passeggeri e questo progetto è un passo decisivo verso un'interazione più connessa e intelligente tra i nostri clienti e il personale.\"\r

","post_title":"Qatar Airways: il 2024 viaggia nel segno della trasformazione digitale","post_date":"2024-01-05T08:50:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704444651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una Tui o una Booking.com saudita per limitare la dipendenza dai colossi del turismo internazionale. E' il progetto su cui starebbe lavorando il regno sunnita, per dare ulteriore spinta alla propria industria dei viaggi. L'idea, racconta la testata spagnola preferente.com, sarebbe quella di aprire un canale di vendita diretto alle agenzie attraverso un tour operator nazionale, in modo da garantirsi un maggior controllo sui prezzi.\r

\r

Il piano includerebbe persino la creazione di una nuova compagnia aerea, la Riyadh Express, specializzata nel segmento charter, al fine di organizzare autonomamente i pacchetti di viaggio e avere un'adeguata disponibilità di collegamenti. Gli obiettivi sono ambiziosi: replicare in poco tempo quello che le principali destinazioni del Mediterraneo hanno costruito in decenni, facendo al contempo tesoro delle esperienze degli altri paesi per evitare alcuni dei loro errori.","post_title":"L'Arabia Saudita pensa a un to nazionale per limitare la dipendenza dai colossi del turismo stranieri","post_date":"2024-01-04T11:50:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704369033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Trapani ha concluso con 44.000 passeggeri il mese di dicembre, dato che porta ad archiviare il 2023 con un totale di 1.332.413 passeggeri: il numero rappresenta un nuovo massimo storico per lo scalo, dopo le difficoltà che hanno preceduto la pandemia e le restrizioni dovute al Covid tra il 2020 e il 2021. Di fatto era dal 2017 che Trapani non superava il milione di passeggeri.\r

\r

Rispetto al 2022 l’aumento del traffico è stato del +49%, +211% rispetto al 2021, +224% rispetto al il 2019.\r

\r

Secondo i dati elaborati dalla società di gestione, Airgest, l’83% del traffico totale si è registrato durante la stagione estiva (1.109.941 aprile- ottobre); il 30% è stato di tipo internazionale (399.262). Il picco passeggeri è stato registrato a luglio ed agosto, in parte anche per lo smistamento su Birgi di alcuni voli originariamente previsti per l’aeroporto di Catania, che per alcune settimane è stato costretto a ridurre sensibilmente la sua attività in seguito a un incendio che ha interessato la stazione aeroportuale etnea.\r

\r

Sedici le rotte internazionali su cui Airgest ha potuto contare per la summer 2023 (Charleroi, Bordeaux, Billund, Bratislava, Dusseldorf, Karlsue Baden- Baden, Francoforte, Malta, Manchester, Modlin, Porto, Riga, Siviglia, Stansted, Tolosa e Katowice). Le tratte domestiche sono state Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Venezia (Treviso), Forlì e Pantelleria.","post_title":"L'aeroporto di Trapani conclude un 2023 da incorniciare con oltre 1,33 milioni di passeggeri","post_date":"2024-01-04T10:46:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704365209000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà la prossima primavera il nuovo albergo diffuso Granducato di Bracciano situato nella località affacciata sull'omonimo lago laziale. Il progetto è a cura di Eurotime Horeca, divisione del gruppo Eurotime, specializzato in consulenza business, marketing e comunicazione. Il complesso sarà realizzato in una serie di edifici distribuiti nel bordo e includerà 13 suite, un boutique resort con piscina, una spa e un beauty center, una trattoria tradizionale e un ristorante gourmet, nonché un wine bar con bistro e un champagne e dj bar.\r

\r

\"Il nostro obiettivo è quello di offrire agli ospiti un'esperienza autentica e immersiva nella vita e nella storia di Bracciano. Il tutto senza sacrificare le comodità di un hotel di lusso\", spiega il direttore di Eurotime Italia, Massimo Scialò. L'albergo diffuso è situato a una trentina di minuti di distanza dall'aeroporto di Fiumicino e a 25 minuti in treno da Roma.","post_title":"In primavera apre il Granducato di Bracciano: nuovo albergo diffuso da 13 suite","post_date":"2024-01-04T10:43:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704364997000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un 4 stelle da 60 camere di Ferrara la struttura di debutto in Emilia - Romagna di The Begin Hotels. La compagnia anconitana la ha aggiunta al proprio portfolio grazie a un contratto di affitto firmato lo scorso febbraio. L'hotel Ferrara, questo il nome della struttura, dispone anche di tre sale congressi e di un ristorante. Sarà sottoposto a un intervento di restyling nel corso di quest'anno, che porterà tra le altre cose all'aggiunta di 12 appartamenti con accesso indipendente.\r

\r

The Begin Hotels detiene un portfolio di otto strutture, tutte posizionate nel segmento upscale. Oltre all'Hotel Ferrara, include tre indirizzi a Trieste, due ad Ancona, uno a Marina di Alliste, in Salento, e uno ad Assago, alle porte di Milano.","post_title":"The Begin Hotels sbarca in Emilia Romagna con una struttura a Ferrara","post_date":"2024-01-04T10:19:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704363556000]}]}}