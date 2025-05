L’Egitto valuta la possibilità di costruire un museo sottomarino L’Egitto è sempre fonte di straordinari progetti. Infatti sta valutando la possibilità di costruire un museo sottomarino nella baia di Abu Qir, a nordest di Alessandria, per esporre le sue antiche città sommerse, nell’ambito di un più ampio progetto volto a trasformare le antichità sommerse in un’attrazione turistica culturale. Ieri, il premier Mostafa Madbouly ha incaricato i funzionari di valutare la fattibilità del progetto e di presentare, entro un mese, un piano per la realizzazione di siti di osservazione sottomarini o per il recupero e l’esposizione dei reperti sulla terraferma. Accelerare l’attuazione Durante una riunione di gabinetto a cui hanno partecipato i ministri del turismo e delle antichità, funzionari della difesa e autorità preposte al patrimonio culturale, Madbouly ha chiesto di accelerare l’attuazione del progetto, evidenziando il potenziale turistico inesplorato della baia di Abu Qir, sede delle antiche città di Heracleion e Canopo. Il museo proposto, scrive il quotidiano Al Ahram, potrebbe seguire i modelli di altri Paesi con vie di accesso sottomarine o concentrarsi sul recupero di reperti per l’esposizione museale convenzionale. Il ministro del turismo e delle antichità, Sherif Fathy, ha dichiarato che una proposta completa sarà presentata entro poche settimane, individuando quali siti potrebbero essere aperti ai subacquei e quali sono adatti agli scavi, in conformità con le normative dell’Unesco. Mohamed Ismail, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità, ha affermato che l’Egitto sta collaborando con l’Unesco e altri partner per studiare il quadro giuridico e tecnico per un museo di questo tipo, sottolineando che le missioni in corso continuano a portare alla luce siti sommersi. Le rovine di Heracleion e Canopo si trovano a circa 7 chilometri dalla costa mediterranea egiziana. Condividi

Dopo Dubai e Jeddah, questa sarà la terza rotta di lungo raggio per la capitale tedesca in un breve lasso di tempo.\r

\r

Inoltre, i collegamenti da Berlino verso Dubai verranno potenziati: Eurowings volerà sull'Emirato fino a undici volte alla settimana (invece delle precedenti sette).\r

\r

Novità invernali anche in Bassa Sassonia, con il volo inaugurale del 4 novembre, ci saranno tre voli diretti a settimana da Hannover a Dubai.\r

\r

La terza nuova destinazione sarà raggiunta dal Baden-Württemberg: il vettore leisure del gruppo Lufthansa collegherà Stoccarda con Jeddah in Arabia Saudita due volte a settimana.\r

\r

Infine, viene ampliato anche l'operativo per l'Egitto viene ampliato: durante la winter la compagnia volerà a Marsa Alam da Colonia, Amburgo e Berlino.","post_title":"Eurowings spicca il volo sull'inverno: tra le novità di punta la Berlino-Abu Dhabi","post_date":"2025-05-28T11:23:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748431414000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491487","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491489\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandria d'Egitto[/caption]\r

\r

L'Egitto è sempre fonte di straordinari progetti. Infatti sta valutando la possibilità di costruire un museo sottomarino nella baia di Abu Qir, a nordest di Alessandria, per esporre le sue antiche città sommerse, nell'ambito di un più ampio progetto volto a trasformare le antichità sommerse in un'attrazione turistica culturale.\r

\r

Ieri, il premier Mostafa Madbouly ha incaricato i funzionari di valutare la fattibilità del progetto e di presentare, entro un mese, un piano per la realizzazione di siti di osservazione sottomarini o per il recupero e l'esposizione dei reperti sulla terraferma.\r

Accelerare l'attuazione\r

Durante una riunione di gabinetto a cui hanno partecipato i ministri del turismo e delle antichità, funzionari della difesa e autorità preposte al patrimonio culturale, Madbouly ha chiesto di accelerare l'attuazione del progetto, evidenziando il potenziale turistico inesplorato della baia di Abu Qir, sede delle antiche città di Heracleion e Canopo. Il museo proposto, scrive il quotidiano Al Ahram, potrebbe seguire i modelli di altri Paesi con vie di accesso sottomarine o concentrarsi sul recupero di reperti per l'esposizione museale convenzionale.\r

Il ministro del turismo e delle antichità, Sherif Fathy, ha dichiarato che una proposta completa sarà presentata entro poche settimane, individuando quali siti potrebbero essere aperti ai subacquei e quali sono adatti agli scavi, in conformità con le normative dell'Unesco.\r

\r

Mohamed Ismail, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità, ha affermato che l'Egitto sta collaborando con l'Unesco e altri partner per studiare il quadro giuridico e tecnico per un museo di questo tipo, sottolineando che le missioni in corso continuano a portare alla luce siti sommersi.\r

\r

Le rovine di Heracleion e Canopo si trovano a circa 7 chilometri dalla costa mediterranea egiziana.\r

","post_title":"L'Egitto valuta la possibilità di costruire un museo sottomarino","post_date":"2025-05-28T11:15:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748430930000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 6 all’8 giugno 2025, la Baia della Ceramica, tra Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, ospita la terza edizione del festival della maiolica, un ricco calendario di eventi vista mare dedicati alla ceramica.\r

\r

Tre giorni di eventi diffusi lungo dieci chilometri di costa saranno l’occasione per scoprire una Liguria meno nota, dove la ceramica artistica e artigianale è storia, paesaggio, incontro e futuro.\r

\r

Da quest’anno il festival è organizzato dalla Fondazione Museo della Ceramica di Savona Onlus, in collaborazione con i comuni coinvolti, la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona e Confartigianato Savona. \r

\r

Ricco di appuntamenti il programma ufficiale, a partire dalle mostre. Ad Albissola Marina, il Centro Esposizioni del MuDA – Museo Diffuso Albisola ospita, fino al 7 settembre 2025, Carlos Carlé e il grande gres.\r

\r

Il rapporto tra ceramica e illustrazione è invece al centro della ricerca del Museo della ceramica di Savona che, grazie alla collaborazione con Zerodiciannove – festival delle storie, presenta le mostre I desideri degli animali – opere di Pia Valentinis e testi di Chiara Carminati, in collaborazione con Aboca edizioni – e Creature.\r

\r

Il museo savonese ospita anche Un piatto per la comunità che mette in luce il valore sociale della ceramica. \r

\r

La Pinacoteca Civica di Savona accoglie Nuove rotte per la ceramica e celebra il legame con i dieci centri dell'Aicc - associazione italiana città della ceramica che hanno sostenuto la candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027.\r

\r

Ampio spazio sarà dedicato all’intrattenimento, anche grazie al primo Festival TeatroCeramica, in scena ad Albisola Superiore.\r

\r

Attesi anche laboratori per adulti e bambini a cura del servizio educativo del Museo della Ceramica di Savona, presentazioni di libri ed esperienze enogastronomiche, come la Cena in bianco e blu allestita in piazza Sisto IV, a Savona, venerdì 6 giugno dalle 19.30 (accesso libero, su prenotazione).\r

Un gemellaggio artistico con un altro importante polo ceramico italiano sarà la mostra KeramoSicilia.\r

\r

Una collettiva di opere, promossa e ospitata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, provenienti da venti laboratori artigianali situati in sei comuni del sud est della Sicilia: Caltagirone, Burgio, Collesano, Monreale, Sciacca e Santo Stefano di Camastra.\r

\r

In occasione del festival, sarà anche possibile effettuare delle visite guidate a Palazzo Ferrero Lamba Doria, residenza savonese del ‘500 finemente affrescata, oggi sede dell’ente camerale (sabato 7 giugno, ore 16 e domenica 8 giugno, ore 10, prenotazioni: turismo@rivlig.camcom.it).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Festival della maiolica, dal 6 all'8 giugno tra Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure","post_date":"2025-05-28T11:08:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748430501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491459","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 27° Suq festival - teatro del dialogo si svolgerà dal 12 al 22 giugno 2025 al Porto antico di Genova e in altri luoghi della città, con uno spettacolo il 27 giugno al museo preistorico dei Balzi Rossi di Ventimiglia. Il tema è “destini in movimento”, con cui si inaugura la proposta triennale 2025/27 presentata al ministero della cultura che dal 2014 sostiene il Suq festival. Per l’edizione 2025 confermati sia il patrocinio di Unesco commissione nazionale italiana che quello del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il festival, che l’anno scorso ha registrato 75 mila presenze, è stato tra i primi festival in Italia a diventare #plasticfree e a porre in primo piano le tematiche ambientali con le iniziative di ecoSuq.\r

\r

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito a parte gli spettacoli teatrali.\r

\r

Il festival si apre il 12 con una anteprima teatrale a bazar chiuso per una raccolta fondi a sostegno di Gaza e di una crisi umanitaria che non può lasciare insensibile il Suq. Mi chiamo Omar , performance di teatro cucina, sarà preceduta da un messaggio di dialogo e di pace con Assopace Palestina e il Laboratorio Ebraico Antirazzista di Milano. \r

\r

Segue un programma con oltre 100 ospiti, 60 appuntamenti, che spaziano da spettacoli teatrali – 12 titoli di cui 3 prime nazionali – a concerti, da incontri a presentazioni di libri, da workshop a showcooking a buone pratiche e iniziative di eco suq; senza tralasciare la grande attrazione della scenografia che trasforma Piazza delle Feste in un suq (mercato in arabo) animato da artigiani e ristoratori con sapori, profumi, colori, oggetti, spezie e cucine provenienti da tutto il mondo.\r

\r

Il focus ricade su tematiche femminili, migrazioni, ambiente, per proposte artistiche che in molti casi partono da spunti autobiografici.\r

\r

Il Suq di Genova è un esperimento artistico e sociale unico nel suo genere. Suq è una parola araba che significa mercato, quindi luogo di convergenza e di scambio; per incontrare, riconoscersi nell’altro è indispensabile conoscerne la loro cultura, le tradizioni, assaggiare cibi diversi e condividere emozioni intorno a un tavolo, insieme. Questa è l’idea che ha ispirato le fondatrici Carla Peirolero e Valentina Arcuri nel 1999. La scenografia di Luca Antonucci riproduce un grande bazar dei popoli, con al centro il palcoscenico per gli eventi e tutto intorno spazi per artigianato dal mondo, cucine dal mondo, progetti solidali.","post_title":"Genova, dal 12 al 22 giugno il 27° Suq Festival: 60 eventi tra spettacoli e prime nazionali","post_date":"2025-05-28T10:36:22+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1748428582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491396","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un calendario fitto di eventi la regione di Innsbruck spalanca le porte all'estate: Innsbruck Tourismus presenta un programma che fonde storia, cultura, sport e musica, rendendo la regione una meta ideale per vacanze familiari indimenticabili.\r

\r

Al centro dell'offerta culturale, il Castello di Ambras: primo museo del mondo nella sua sede originale, propone un affascinante viaggio nella storia rinascimentale. Un variegato palinsesto di eventi musicali internazionali, competizioni sportive di livello mondiale e manifestazioni animerà la città fino ad agosto. Tra aprile e ottobre, i visitatori possono varcare le soglie del tempo, immergendosi nelle atmosfere nobiliari di 450 anni fa. Il percorso si snoda tra le celebri Armerie e la suggestiva Camera dell'Arte e delle Meraviglie nel Castello Inferiore, proseguendo verso la spettacolare Sala Spagnola e la Galleria dei ritratti degli Asburgo nel Castello Superiore: un viaggio attraverso secoli di storia e raffinatezza.\r

\r

L'estate 2025 impreziosisce l'esperienza con la mostra speciale \"The Art of Beauty\", dal 18 giugno al 5 ottobre, mentre il Giardino del paradiso e delle erbe officinali invita a un'esperienza sensoriale unica, avvolta nei profumi di piante medicinali e spezie che richiamano la famosa farmacopea di Philippine Welser.\r

\r

Il 14° World Music Festival, dal 29 maggio al 1° giugno, eleva Innsbruck a capitale mondiale della fisarmonica e dell'armonica, attirando migliaia di musicisti e appassionati da ogni angolo del pianeta. La centralissima Maria-Theresien-Straße, cuore pulsante della città, si trasforma in un palcoscenico vibrante per il Bridge Beat Festival, dal 17 al 19 luglio: una manifestazione gratuita che costruisce ponti sonori tra culture, persone e città attraverso una colorata miscela di indie, jazz, pop, blues, folk e world music.\r

\r

Le serate estive si arricchiscono con i Concerti della Passeggiata, dal 4 al 30 luglio, che nel suggestivo cortile interno del Palazzo Imperiale reinterpretano la tradizione dei concerti all'aperto creando un affascinante dialogo tra musica classica e moderna. A coronare il calendario musicale, il prestigioso Festival di Musica Antica, dal 24 luglio al 31 agosto.\r

\r

Il Tiroler Volksschauspiele di Telfs, principale festival teatrale estivo della regione, dal 5 luglio al 16 agosto porterà in scena un caleidoscopio di rappresentazioni che spaziano dai grandi classici alle prime mondiali. Quest'anno i riflettori saranno puntati sulla reinterpretazione di \"Romeo & Giulietta\" in chiave circense; uno spettacolo che vedrà protagonisti numerosi giovani talenti.\r

\r

Innsbruck è anche l'arena perfetta per assistere alle performance di atleti di livello mondiale. Il 7 giugno, la 21° edizione del Golden Roof Challenge porterà il meglio del salto con l'asta e del salto in lungo nella centralissima Maria-Theresien-Straße in un evento che fonde sport e spettacolo. Dal 18 al 22 giugno, l'intera regione diventerà invece teatro delle Sport Austria Finals: una manifestazione imponente che vedrà oltre 6.500 atleti sfidarsi in 38 discipline diverse.\r

\r

Dal 23 al 29 giugno le pareti verticali della città accoglieranno circa 500 atleti provenienti da 50 nazioni per la Coppa del Mondo Ifsc di arrampicata sportiva, con competizioni nelle discipline boulder, lead e paraclimbing. Gli appassionati delle due ruote si segnino sul calendario la data del 15 giugno, quando da Innsbruck partirà l'attesissimo Tour Transalp 2025. Un'avventura che condurrà i ciclisti attraverso le Alpi fino a Riva del Garda in sette tappe mozzafiato. Riflettori tirolesi puntati sul 12 luglio, quando la quarta tappa del 74° Tour of Austria traccerà un percorso di 117 chilometri nella regione.\r

\r

A completare il quadro sportivo, l'Olympiaworld ospiterà dal 2 al 5 luglio la Coppa del Mondo di Roller Derby, uno sport di squadra di contatto sui pattini a rotelle con oltre 40 squadre di pattinatori provetti provenienti da tutto il globo.","post_title":"Arte, musica e sport: un fitto calendario di eventi per l'estate di Innsbruck","post_date":"2025-05-27T12:17:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748348271000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un turismo unico, particolare legato agli incontri, ai meeting e ai congressi. La capitale spagnola si conferma leader in questo settore. Perché? Funzionalità, servizi, accoglienza, strutture recettive, tempo libero. Molte città guardano a Madrid come un esempio. I dati del Convention Bureau.\r

Una città unica, affascinate, accogliente\r

Ola, Madrid! Città dal fascino storico-culturale unico, la capitale spagnola si conferma leader a livello internazionale per quanto riguarda il turismo. Non è difficile immaginare come questa città attragga milioni di turisti ogni anno per le sue bellezze e le sue particolarità. Ma Madrid stupisce anche per altri risultati raggiunti nel settore. Infatti, durante il 2024 ha consolidato la posizione di destinazione leader per il turismo MICE (Meeting, Incentivi, Congressi ed Eventi). I dati sono quelli presentati all’Assemblea generale del Madrid Convention Bureau.\r

Numeri sempre crescenti per presenze e indotto economico\r

Un numero di incontri sotto questo punto di vista molto importante che testimoni quanto detto fino ad ora: 54.784 meeting con un +2,3% rispetto al 2023. Nello specifico 2,58 milioni di partecipanti, 2.2% in più rispetto all’anno precedente. Numeri davvero importanti, numeri che fanno la differenza e che hanno un risvolto anche sul lato economico. L’indotto è stato di 5,675 miliardi di euro nel 2024 e l’aumento rispetto al ’23 è stato di poco superiore all’8%. La Spagna deve molto alla capitale sotto questo punto di vista (il 23,5% della spesa MICE di tutto il Paese). Eventi sostenibili messi in campo proprio dagli organizzatori degli stessi: collaborazione con progetti locali a forte impatto sociale come il “Social Entities Directory”.\r

Una città da vivere, da prendere come modello \r

Un ecosistema professionale davvero ad alto livello, molte altre Capitali europee guardano con grande interesse i risultati ottenuti da Madrid. Una città che colpisce per la pulizia, per il livello elevato della sicurezza, per un sistema alberghiero e strutture recettive in costante crescita. Molti sono anche coloro che intendono approfondire sui vari affitti a Madrid: c’è voglia dio stare in città, viverla, conoscerla. A questo è impossibile non unire la tipica della gastronomia locale ovviamente il tempo libero che conquista giovani e meno giovani. Ogni angolo di questa città è da vivere, scoprire, conservare: ogni sera una nuova esperienza, un incontro di idee, culture, modi di vivere, di essere.\r

I numeri del MICE alla base del turismo dell’intera Spagna\r

Il turismo è fondamentale per la Spagna, ancor di più lo è per questa grande città. Allo stesso modo questo fattore così importante legato al Meeting, Incentivi, Congressi ed Eventi rappresenta una spinta economica di primaria importanza (settori come e-health, cybersecurity, fintech, big data e videogiochi) che fa scalare posizioni di vertice sotto questo punto di vista a Madrid. Chi frequenta il turismo MICE a Madrid scandisce bene il proprio soggiorno: nel 2024 la presenza media di questo tipo di turisti nazionali ha registrato una media di quasi 3 giorni (28,6% in più rispetto al 2023) mentre per i turisti internazionali la permanenza di allunga a quasi 5 giorni, 2,22% in più sempre rispetto al ’23 (ancora dati Convention Bereau).","post_title":"Madrid: il nuovo polo urbano del turismo MICE europeo","post_date":"2025-05-27T09:00:35+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1748336435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491321\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Veduta aerea Villa Peyron[/caption]\r

\r

C’è una Toscana che continua a sorprendere, anche dove si crede di conoscerla già. Una regione che svela nuovi percorsi e aperture straordinarie, dove storia, arte e natura si intrecciano in esperienze di visita originali, da apprezzare ora ancora di più con la bella stagione. \r

Un viaggio che tocca Fiesole, Firenze e Siena, per riscoprire con occhi nuovi l’identità più autentica dei territori.\r

\r

Fiesole si candiderà a Capitale italiana della Cultura 2028 e nel frattempo è nato \"Paesaggi plurali\" un museo diffuso che riunisce quaranta luoghi tra archeologia, arte, natura, paesaggio e memoria, distribuiti tra il centro storico e il territorio circostante.\r

Itinerari\r

Quattro itinerari tematici e altrettanti modi diversi di leggere il paesaggio fiesolano:\r

\r

Sguardo: un viaggio tra i punti panoramici che hanno ispirato generazioni di viaggiatori, letterati e artisti. Dai belvedere di via Beato Angelico e della via Vecchia Fiesolana, alla Panchina della Regina. E poi ancora il panorama dal Convento di San Francesco, le Cento Scale che uniscono visivamente il centro alla collina, il Parco della Rimembranza, il monumento a Bruno Cicognani fino all’Oratorio del Santissimo Crocifisso di Fontelucente, luogo di devozione popolare e sosta contemplativa.\r

\r

[caption id=\"attachment_491322\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Chiostro della Badia Fiesolana[/caption]\r

\r

Pensiero: dall’Archivio Pietro Porcinai, alla Fondazione Giovanni Michelucci. Si prosegue con la Fondazione e Museo Primo Conti, l’Accademia del Caffè Espresso, le ville storiche come Villa delle Balze, i musei diocesani come il Museo Bandini, le istituzioni religiose che da secoli custodiscono cultura e sapere, come il Seminario Vescovile, la Chiesa e il Convento di San Domenico, la Badia Fiesolana e la Chiesa di Santa Maria Primerana, \r

\r

Origine: l’itinerario che porta alle radici etrusche e romane di Fiesole, con il Museo Civico Archeologico, l’Area archeologica e il Teatro Romano, uno dei meglio conservati d’Italia, e luoghi meno noti come la Tomba del Bargellino, datata al IV secolo a.C. Si prosegue con il Palazzo Pretorio, oggi sede del Comune, la Cattedrale di San Romolo, il Convento di San Francesco, le mura etrusche e la Fonte Sottoterra, antica sorgente d’acqua legata alla leggenda della fondazione della città.\r

\r

Armonia: un percorso di natura e cultura che tocca la cascata di Ontigano, le architetture paesaggistiche di Villa Peyron al Bosco di Fonteluce – con il suo straordinario giardino monumentale –, il Florence War Cemetery, cimitero militare della Seconda guerra mondiale, la Cipressa monumentale di Pian di San Bartolo, le chiese di campagna come San Jacopo al Girone e San Giuseppe Artigiano, il Tabernacolo del Ghirlandaio lungo l'antica via Aretina, la Fattoria di Maiano e la Villa di Maiano, location amata da cineasti e scrittori.\r

\r

[caption id=\"attachment_491323\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Area archeologica e Teatro romano[/caption]\r

Siena\r

A Siena, invece, l’arte pubblica e memoria storica si incontrano con “Assistere il buio”, un progetto curato da Serena Fineschi e promosso dal Rotary Club Siena che coinvolge diciassette artisti contemporanei chiamati a reinterpretare le storiche lanterne in ferro battuto che dal secondo dopoguerra illuminano il centro storico.\r

\r

Le lanterne, simboli silenziosi della città notturna, diventano oggi opere d’arte permanente che rivelano una nuova geografia della città: un invito a perdersi tra i vicoli, a seguire la luce degli artisti per riscoprire Siena da un punto di vista poetico e intimo.\r

\r

Tra i protagonisti, artisti di fama internazionale come Elena Bellantoni, Bianco-Valente, Gianni Caravaggio, Flavio Favelli, Maurizio Nannucci, Remo Salvadori, Sissi, Giovanni Termini, Loris Cecchini e molti altri. Le loro opere trasformano le lanterne in vere e proprie “presenze” che illuminano il passato e accompagnano il visitatore in un percorso che è anche una riflessione sulla relazione tra luce e buio, tra memoria e presente.\r

Firenze\r

Anche Firenze ha il suo gioiello da riscoprire, e si tratta del giardino settecentesco di Villa La Quiete che ha aperto per la prima volta al pubblico grazie a un restauro filologico finanziato con il PNRR. Situato sulla collina di Castello, il giardino fu voluto da Anna Maria Luisa de’ Medici, ultima discendente della dinastia medicea e artefice del “Patto di Famiglia” che ha garantito alla città il patrimonio dei Medici.\r

\r

La visita guidata conduce alla scoperta del giardino all’italiana, con i suoi spartimenti mistilinei ricostituiti secondo le fonti storiche, le collezioni di bulbose e piante fiorifere, gli agrumi e i frutti antichi della tradizione toscana. Si potranno ammirare anche la Ragnaia, architettura vegetale un tempo utilizzata per l’uccellagione, e gli interni della villa, con l’appartamento affrescato dell’Elettrice Palatina, la Farmacia seicentesca, la Chiesa della SS. Trinità e una collezione di opere d’arte che comprende capolavori di Botticelli, Ghirlandaio e altri maestri del Rinascimento.\r

Le visite, della durata di circa un’ora, si svolgono su prenotazione e il calendario è disponibile sul sito dell’Università di Firenze. Il costo del biglietto è di 5 euro. \r

La riapertura del giardino si inserisce nelle celebrazioni per i 250 anni della Specola, il più antico museo scientifico europeo, recentemente riaperto dopo un importante restauro. Un’occasione per riscoprire la storia scientifica e naturalistica dell’Ateneo fiorentino e per proseguire il viaggio tra le meraviglie meno conosciute della Toscana.\r

\r

\r

\r

Spostandosi a Volterra ecco che ritornano le visite guidate al Manicomio, uno dei luoghi simbolo della memoria sociale e sanitaria italiana, aperto ogni domenica, fino a settembre.\r

\r

Un percorso suggestivo tra viali alberati, fotografie d’epoca e racconti autentici, alla scoperta dell’ex ospedale psichiatrico che ha segnato profondamente la storia della città e di migliaia di vite. Non una semplice visita, ma un’esperienza emotiva e narrativa che intreccia luoghi, storie e silenzi, per raccontare un patrimonio difficile, ma necessario da conoscere e preservare.\r

\r

Il tour si svolge nella parte bassa del complesso, oggi area ospedaliera pubblica, e consente di osservare dall’esterno i principali padiglioni storici – dal Tebaldi alla “Pagoda”, passando per il cinema-teatro e numerosi altri edifici simbolo di un’epoca. Non è previsto l’accesso all’interno, né alle aree oggi non agibili come il Museo Lombroso o i graffiti di Nannetti (NOF4), ma l’alternanza tra visibile e invisibile dà ancora più forza e profondità al racconto.\r

\r

Le visite, della durata di circa un’ora e mezza, sono curate da guide professioniste accreditate, formate appositamente per offrire un’esperienza coinvolgente e rispettosa della storia del luogo.","post_title":"I mille volti della Toscana. Fiesole candidata a Capitale italiana della cultura 2028","post_date":"2025-05-26T12:05:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748261152000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491169\" align=\"alignleft\" width=\"260\"] Massimiliano Freddi[/caption]\r

\r

Per la prima volta dal 1918, Iaapa – International Association of Amusement Parks and Attractions – la principale associazione di categoria che rappresenta il comparto delle attrazioni permanenti su scala mondiale, ha scelto di affidare la presidenza del proprio Comitato direttivo all’Italia.\r

\r

Insignito dell’incarico è Massimiliano Freddi, professionista di spicco nel settore dei parchi divertimento e della formazione accademica, che porta con sé una solida esperienza maturata in contesti internazionali e imprenditoriali. Dirigente affermato e docente universitario di marketing ed experience design, Freddi ha costruito una carriera all’insegna della visione strategica e dell’innovazione.\r

\r

Ha ricoperto il ruolo di Responsabile Marketing e Comunicazione per il mercato italiano di Disneyland Paris e nel 2019 ha intrapreso la sfida imprenditoriale fondando Wonderwood, parco avventura sul Lago Maggiore di cui è tuttora Amministratore Delegato, cui ha fatto seguito nel 2025 Wonderwood Spina Verde, un secondo parco avventura situato nell’omonima area naturale protetta affacciata sul Lago di Como. Il suo profilo unisce capacità di leadership, competenze nella comunicazione e una forte vocazione per la formazione delle nuove generazioni, che Freddi continua a ispirare attraverso un approccio dinamico e orientato al futuro.\r

\r

“Sono onorato di questa nomina – ha dichiarato Freddi – che per la prima volta riconosce il valore e, ancor di più, il potenziale dell’Italia come protagonista globale di una filiera in continua espansione. Con la sua proposta di esperienze immersive, da vivere in prima persona, il comparto delle attrazioni risponde alla crescente esigenza di riconnettersi con ciò che è reale, autentico, umano, in un’ottica di digital detox. In questi luoghi straordinari, l'urgenza di restare connessi ai social o alle chat si dissolve naturalmente: il telefonino finisce in tasca, dimenticato, mentre a riempire occhi e cuore sono la meraviglia, la sorpresa e il coinvolgimento sensoriale. Oggi questo settore rappresenta uno dei motori vitali dell’economia turistica e culturale, ed è chiamato a innovare affrontando le sfide future con la creatività e l’ingegno che da sempre contraddistinguono il Made in Italy.”\r

\r

Con sedi operative a Orlando, Bruxelles, Dubai, Singapore, Shanghai, Città del Messico e Hong Kong, Iaapa è presente in più di 100 Paesi e rappresenta una rete di oltre 7.500 imprese, un universo eterogeneo che comprende, solo per citarne alcuni: musei, funivie panoramiche, centri di edutainment per famiglie, attrazioni naturalistiche, artistiche e culturali, parchi divertimento (tematici, acquatici, faunistici e avventura) e i principali fornitori e costruttori del settore.\r

\r

A livello europeo, i dati del Report Iaapa 2023 descrivono ricavi complessivi per 48,5 miliardi di euro, con 1,8 miliardi di visitatori e 455.000 occupati diretti; aggiungendo l’indotto, i ricavi salgono a 126,6 miliardi di euro e gli occupati a 870.000. In questo contesto, l’Italia si colloca al 4° posto, preceduta da Francia, Germania e Regno Unito, con un fatturato di 5,7 miliardi di euro – 14,4 con l’indotto – e 46.300 occupati diretti – 90.900 con l’indotto","post_title":"La presidenza di Iaapa, l'associazione mondiale delle attrazioni e dei parchi, è italiana","post_date":"2025-05-23T10:16:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747995382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_397073\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Achille Lauro[/caption]\r

\r

Le nuove opportunità e le nuove sfide dell’intelligenza artificiale nel mondo del travel e il tema, non marginale, della sostenibilità: da venerdì 23 a domenica 25 maggio si ritrovano in Calabria 370 agenzie, prevalentemente di Sud e Centro Italia, e 40 operatori del turismo nazionale e internazionale per la convention annuale di Agenzia per Amica, il più esteso network di agenzie di viaggio del Sud Italia.\r

\r

Una tre giorni di confronti, panel e momenti formativi, all’interno del Falkesteiner Garden Calabria di Acconia di Curinga, in provincia di Catanzaro. \r

Una particolare attenzione, all’interno dei lavori, sarà dedicata al consolidamento delle soft skills, anche attraverso un intervento di Andrea di Martino, il primo storico mental coach italiano.\r

\r

“Anche nell’era della diffusione dell’intelligenza artificiale – spiega Achille Lauro, ceo e general manager di Agenzia per Amica - il ruolo dell’agente di viaggio resta fondamentale, e ancor di più lo è la capacità di generare empatia nel cliente, affiancando così a professionalità e competenza la capacità di toccare le corde giuste, anche attraverso il dialogo. Una caratteristica difficilmente replicabile dalla tecnologia”.\r

\r

Sarà anche l’occasione, alla vigilia della stagione estiva, per un confronto previsionale sull’andamento delle prenotazioni e sui principali trend in atto. “Possiamo anticipare – aggiunge Lauro – che il mercato del mare italiano va a rilento, penalizzato dai prezzi non competitivi, e che dopo l’exploit dello scorso anno anche il mercato crocieristico fa segnare un andamento in leggera flessione. Registriamo invece una crescita di destinazioni come l’Egitto e il Mar Rosso, gli Stati Uniti e il Giappone. Molti scelgono la modalità del viaggio di gruppo con accompagnatore, persuasi dall’idea che avere un esperto della destinazione sia la chiave di volta per esplorarla e comprenderla il più possibile”.","post_title":"Agenzia per Amica: dal 23 al 25 maggio nel Falkesteiner Garden Calabria si parla di intelligenza artificiale","post_date":"2025-05-23T10:06:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747994807000]}]}}