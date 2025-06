L’Egitto lancia una nuova campagna per promuovere il turismo nautico Il ministero del turismo e delle antichità, rappresentato dall’Autorità egiziana per la promozione del turismo, ha lanciato una nuova campagna con lo slogan ‘Salpa in Egitto’ per promuovere il turismo nautico nel Paese. Lo riferiscono i media egiziani.

Questa campagna sarà trasmessa su diverse piattaforme digitali, tra cui Instagram, YouTube e Google e, riferisce il ministero, contribuirà ad attrarre turisti interessati “a questa esperienza turistica di lusso”. Il ministro del turismo e delle antichità, Sherif Fathy, ha sottolineato che l’iniziativa rientra nelle direttive del presidente, Abdel Fattah al-Sisi, per la promozione del turismo nautico e fa parte dell’attuale strategia del ministero, lanciata con lo slogan ‘Egitto… una diversità senza pari’, che mira a promuovere la varietà di attrazioni, prodotti e modelli turistici dell’Egitto. Fathy ha evidenziato le ampie coste egiziane, sia sul Mar Rosso che sul Mediterraneo, i moderni porti turistici, la straordinaria bellezza naturale e le incantevoli spiagge, posizionano il Paese come destinazione ideale per gli yacht con un vantaggio competitivo a livello regionale e internazionale. La campagna, della durata di due mesi, include la creazione di contenuti e materiali promozionali innovativi che metteranno in risalto le principali risorse del turismo marittimo egiziano, come i moderni porti turistici, le isole turistiche, le città costiere e le varie attività disponibili per i visitatori che navigano verso l’Egitto. Condividi

