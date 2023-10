L’Egitto che guarda al futuro: “Continuiamo a lavorare fianco a fianco con il trade” E’ un Egitto che fa quadrato attorno ai suoi punti di forza tanto strategici quanto unici quello che oggi si promuove sullo scenario turistico internazionale, mentre la situazione geopolitica mondiale subisce l’ennesimo contraccolpo dopo i tragici eventi che hanno coinvolto Israele. Mohamed Farag, direttore dell’Egyptian Tourism Board per Germania, Austria, Svizzera e Polonia, con supervisione su Mosca e Roma, ha tracciato prospettive e obiettivi dell’ente in occasione della recente fiera di Rimini. A soli pochi giorni di distanza dallo scoppio del conflitto in Israele. “Troppi pochi giorni per delineare con precisione quanto e come questi eventi si ripercuoteranno anche sull’andamento dei flussi turistici verso l’Egitto. Fatti che, personalmente, sono convinto necessitino di una soluzione che non può che essere quella diplomatica“. Così l’Egitto prova a non interrompere la marcia che lo condurrà verso il traguardo fissato per il 2028 di 30 milioni di turisti, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest’anno. “E per centrare questo obiettivo dobbiamo crescere di circa il 30% anno su anno, contando un portfolio diversificato di mercati, come pure su un prodotto altrettanto diversificato e in grado di soddisfare le esigenze di vari segmenti di clientela”. L’Italia, in questo quadro, resta tra i bacini strategici per l’Egitto: “Nel 2023 il mercato italiano ha superato tutte le nostre aspettative con una crescita addirittura del 60% rispetto al 2022. Siamo felici perché questo risultato è stato raggiunto mano nella mano con i partner italiani, tour operator, agenti di viaggio e media, che sono la nostra voce sul mercato. Ora, puntiamo a tornare ai numeri record del 2010, quando i visitatori italiani erano stati oltre 1 milione”. Nuovo impulso, quindi, alla già consolidata relazione con il trade: “Continueremo a lavorare fianco a fianco, dal supporto ai voli con gli incentivi per i charter, alle azioni di co-marketing con gli operatori, ai fam trip, alle campagne pubblicitarie in più mercati. Tutto quanto possibile per incentivare le vendite della destinazione Egitto”. Numerosi gli investimenti per riqualificare l’offerta, “a cominciare dalle infrastrutture: basti pensare alle aperture negli ultimi due anni di nuovi aeroporti, da El Alamein allo Sphinx Airport. Oltre che sui treni veloci che collegheranno Luxor e Aswan con Hurghada, come già accade da Il Cairo: interventi che consentiranno ai turisti che frequentano le spiagge del mar Rosso di raggiungere in minor tempo e più agevolmente i grandi siti storici del paese”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454495 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un Egitto che fa quadrato attorno ai suoi punti di forza tanto strategici quanto unici quello che oggi si promuove sullo scenario turistico internazionale, mentre la situazione geopolitica mondiale subisce l'ennesimo contraccolpo dopo i tragici eventi che hanno coinvolto Israele. Mohamed Farag, direttore dell'Egyptian Tourism Board per Germania, Austria, Svizzera e Polonia, con supervisione su Mosca e Roma, ha tracciato prospettive e obiettivi dell'ente in occasione della recente fiera di Rimini. A soli pochi giorni di distanza dallo scoppio del conflitto in Israele. "Troppi pochi giorni per delineare con precisione quanto e come questi eventi si ripercuoteranno anche sull'andamento dei flussi turistici verso l'Egitto. Fatti che, personalmente, sono convinto necessitino di una soluzione che non può che essere quella diplomatica". Così l'Egitto prova a non interrompere la marcia che lo condurrà verso il traguardo fissato per il 2028 di 30 milioni di turisti, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest'anno. "E per centrare questo obiettivo dobbiamo crescere di circa il 30% anno su anno, contando un portfolio diversificato di mercati, come pure su un prodotto altrettanto diversificato e in grado di soddisfare le esigenze di vari segmenti di clientela". L'Italia, in questo quadro, resta tra i bacini strategici per l'Egitto: "Nel 2023 il mercato italiano ha superato tutte le nostre aspettative con una crescita addirittura del 60% rispetto al 2022. Siamo felici perché questo risultato è stato raggiunto mano nella mano con i partner italiani, tour operator, agenti di viaggio e media, che sono la nostra voce sul mercato. Ora, puntiamo a tornare ai numeri record del 2010, quando i visitatori italiani erano stati oltre 1 milione". Nuovo impulso, quindi, alla già consolidata relazione con il trade: "Continueremo a lavorare fianco a fianco, dal supporto ai voli con gli incentivi per i charter, alle azioni di co-marketing con gli operatori, ai fam trip, alle campagne pubblicitarie in più mercati. Tutto quanto possibile per incentivare le vendite della destinazione Egitto". Numerosi gli investimenti per riqualificare l'offerta, "a cominciare dalle infrastrutture: basti pensare alle aperture negli ultimi due anni di nuovi aeroporti, da El Alamein allo Sphinx Airport. Oltre che sui treni veloci che collegheranno Luxor e Aswan con Hurghada, come già accade da Il Cairo: interventi che consentiranno ai turisti che frequentano le spiagge del mar Rosso di raggiungere in minor tempo e più agevolmente i grandi siti storici del paese". [post_title] => L'Egitto che guarda al futuro: "Continuiamo a lavorare fianco a fianco con il trade" [post_date] => 2023-10-20T14:41:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697812883000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454490 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono in primis le Isole Canarie a registrare un aumento delle prenotazioni - ma anche dei prezzi -, in parallelo alle cancellazioni dei viaggi in Egitto a causa del conflitto in Israele. Secondo quanto riferito dal Preferente, che cita i principali operatori spagnoli, l'aumento è particolarmente marcato nelle strutture di categoria più economica, dove la concorrenza con le destinazioni mediorientali è maggiore. Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura erano già forti di indicatori molto incoraggianti in vista dell'alta stagione, che corrisponde ai mesi invernali alle porte, trend che ora registrano un'impennata proprio in seguito all'escalation della situazione in Israele. La Spagna sta rafforzando la sua posizione di destinazione di rifugio per gli europei, in una tendenza che dovrebbe estendersi alle Isole Baleari e alla costa peninsulare a partire dalla primavera, se il clima di scontro in Israele non si attenuerà. I mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo nelle Isole Canarie si apprestano a raggiungere a livelli record, con prezzi che per il periodo natalizio hanno già segnato livelli storici. [post_title] => Canarie: boom di aumenti per prenotazioni e prezzi, in parallelo alle cancellazioni sull'Egitto [post_date] => 2023-10-20T12:55:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697806558000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454441 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Travel Hashtag ha scelto il Sud-est asiatico per chiudere il 2023 con un’edizione – la dodicesima in quattro anni – dedicata alla destinazione Italia. Nel nuovissimo hotel InnSide by Meliá Bangkok Sukhumvit, andrà in scena un evento serale di networking con un taglio decisamente lifestyle e riservato ad un numero selezionato di ospiti locali tra agenti di viaggio, giornalisti, wedding planner e addetti ai lavori. Patrocinata da Enit e organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Thailandese, l’ultima tappa dell’anno di Travel Hashtag avrà come tema #glamourousitaly. Tra i main partner dell’iniziativa, Kelmer Group, The Mall Luxury Outlets, Etihad Airways, Italo NTV, Italia Wedding Tourism, Italy for Weddings, ai quali spetterà il compito di “raccontare” l’Italia attraverso la lente dello shopping, del wedding e del turismo esperienziale. Interverranno da remoto Palazzo di Varignana, APT Basilicata, Matera Collection, Martulli Viaggi, Comune di Cremona, Bettoja Hotels, Canne Bianche Lifestyle Hotel. «Portare l’Italia a Bangkok – spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag – significa aprire un nuovo canale di opportunità in un’area potenzialmente enorme che guarda al nostro Paese con interesse relativamente ad un turismo legato alle emozioni, ma anche al business. Le recenti parole dell'AD di Enit sull’opportunità di promuovere l’Italia anche nel sud-est asiatico confermano la bontà della nostra decisione di debuttare in questa regione. Un’iniziativa, pianificata da tempo con una visione di medio-lungo termine, che intende porsi come una prima piccola semina in un mercato ancora tutto da conoscere e conquistare». Il giorno successivo, inoltre, i partner di Travel Hashtag saranno tra i protagonisti dell’evento “Bridging Italy and Thailand in mutual tourism development” in programma il 26 ottobre presso il Rembrant Hotel & Suites Bangkok e che coinvolgerà imprenditori e manager delle aziende presenti nel network esclusivo della Camera di Commercio Italo-Thailandese. «È con grande gioia ed entusiasmo che accogliamo questo straordinario evento sul turismo qui a Bangkok – dichiara Federico Cardini, presidente della Camera di Commercio Italo-Thailandese – Questa occasione rappresenta un'opportunità senza precedenti per promuovere e rafforzare i legami tra le nostre due nazioni attraverso l'industria turistica. Bangkok, con la sua vibrante cultura, i monumenti storici e le offerte gastronomiche uniche, è un luogo straordinario da scoprire. Ma non è l'unico tesoro che abbiamo da offrire. La Thailandia è una terra di bellezze naturali, con spiagge incantevoli, foreste lussureggianti e una ricca diversità di fauna e flora. D'altra parte, l'Italia è un paese ricco di storia, arte e cultura. Questo incontro tra le due culture, attraverso l'industria turistica, può solo arricchire l'esperienza dei viaggiatori e promuovere una maggiore comprensione reciproca. È nostro desiderio ospitare molti operatori del turismo da entrambi i paesi, in modo da poter condividere le nostre conoscenze e promuovere le attrazioni uniche che ognuno di noi ha da offrire». [post_title] => Travel Hashtag il 25 ottobre a Bangkok, l'Italia incontra il continente asiatico [post_date] => 2023-10-20T12:41:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697805667000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454479 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Neos torna a selezionare assistenti di volo con un nuovo open day, lunedì 30 ottobre. Dopo quello di inizio mese a Verona, ora la compagnia aerea del gruppo Alpitour accoglierà i potenziali candidati all'Operations & Training Center di Milano Malpensa, inaugurato lo scorso giugno. La selezione sarà dedicata alla ricerca di assistenti di volo, anche non certificati e senza alcun limite di età, che andranno ad inserirsi nelle basi Neos di Milano Malpensa e di Verona. Anche per questo open day il recruitment è rivolto sia a personale certificato sia a coloro che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo in nessun’altra compagnia aerea, offrendo un’opportunità anche a persone più mature che hanno un desiderio nel cassetto o l'esigenza di cambiare impiego. Dopo la selezione sarà richiesto un colloquio finale presso gli uffici Neos di Malpensa, mentre il corso base per il conseguimento dell’attestazione Cca inizierà già da inizio novembre, sempre all’interno del Training Center dello scalo milanese. Per candidarsi ed entrare a far parte della Crew di Neos è necessario compilare il form on line: all’appuntamento, a cui sarà possibile presentarsi nella fascia mattutina tra le ore 9.00 e le ore 12.00 o nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00, sarà necessario portare con sé l’e-mail di conferma di avvenuta registrazione, due fotografie (mezzo busto e figura intera) e un curriculum vitae cartaceo in formato Europeo. Tra i requisiti necessari sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di II grado, una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di lavorare in team e comunicative. [post_title] => Neos di nuovo alla ricerca di assistenti di volo: open day a Milano Malpensa il 30 ottobre [post_date] => 2023-10-20T11:43:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697802221000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454476 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Botta e risposta tra Ita Airways e Aeroitalia: al centro dello scontro il marchio di quest'ultima che, secondo la prima, sarebbe identico a quello dell'ex compagnia di bandiera, Alitalia, brand attualmente di proprietà di Ita (attualmente non utilizzato, ma che potrebbe tornare a volare in un prossimo futuro). Ecco allora che Ita Airways ha formalmente chiesto ad Aeroitalia di rinunciarvi attraverso una lettera inviata ieri 19 ottobre, tramite la Società italiana brevetti. Secondo quanto riferito da Avionews, nella missiva si legge che il marchio Aeroitalia si pone "in contrasto con i diritti anteriori di Ita non soltanto per le evidenti somiglianze fonetiche e/o grafiche e/o concettuali, ma anche per l’utilizzo che di essi viene fatto sulle livree e sui timoni degli aerei, che richiamano in maniera evidente quegli degli aeromobili Alitalia". Ita ha dunque chiesto l’immediata rinuncia alla registrazione del marchio in Italia ed in Europa; la cessione immediata di ogni utilizzo; l’impegno a non adottare in futuro loghi simili ad Alitalia e al suo "disegno del timone"; la modifica della denominazione e l'eliminazione della parola Aeroitalia; la rinuncia al dominio aeroitalia.it. e una congrua somma a titolo di risarcimento danni e spese legali Immediata la replica di Aeroitalia che sostiene come il logo sia "difforme in tutto e per tutto". E' l'ad, Gaetano Intrieri, a dichiararsi "estremamente stupito" dalla richiesta di Ita, e ne contesta "integralmente il contenuto, in quanto pretestuoso, infondato e tardivo", essendo il ricorso presentato "a distanza di quasi due anni dalla sua regolare registrazione", con il pittogramma Aeroitalia "studiato e disegnato da società di gestione marchi altamente qualificata e nel totale rispetto dei criteri di caratterizzazione e differenziazione". "L’attuale livrea di Ita, nonché lo stesso marchio utilizzato da questa società - ribadisce Intrieri è difforme in tutto e per tutto da quello Aeroitalia e nulla giustifica, allo stato (al netto di una recondita ma vietata volontà di ripristinare la vecchia denominazione Alitalia), la richiesta di 'immediata rinuncia alle registrazioni'" italiane ed europee del marchio, "nonché il ritiro e la rinuncia di ogni altra domanda o registrazione". [post_title] => Ita Airways contro Aeroitalia: "Il marchio è identico a quello di Alitalia e va cambiato" [post_date] => 2023-10-20T11:23:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697800985000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la prima volta la Liguria sarà presente al prossimo Fort Lauderdale International Boat Show in programma dal 25 al 29 ottobre 2023 in Florida. Lo stand di Regione Liguria e di Agenzia “In Liguria” sarà l'unico di un ente italiano al Salone e sarà inserito nella collettiva italiana di ITA (Italian Trade Agency - presso ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). Durante i cinque giorni della manifestazione, i visitatori dello stand potranno degustare alcune prelibatezze della Liguria come amaretti, baci di dama e canestrelli offerti da un'azienda dolciaria ligure. Giovedì 26 ottobre a Miami, avrà luogo una serata promozionale dedicata alla Liguria rivolta a tour operator e stampa specializzata: nel corso dell’evento, realizzato in collaborazione con Enit, avrà luogo una presentazione della Liguria a cui seguirà un tappa a sessione competitiva del 'Campionato mondiale del pesto al Mortaio', con dieci partecipanti. Seguirà una degustazione di trofie al pesto, focaccia e vini liguri. Alla serata saranno presenti, oltre all’assessore al Turismo Augusto Sartori, anche il Console italiano a Miami Michele Mistò, il delegato in Florida dell'Accademia Italiana della Cucina Antonio Pianta, il referente dell'associazione “Liguri nel Mondo” Francesco Talarico e membri di associazioni di italiani all'estero con cui da tempo Regione Liguria ha instaurato un dialogo per trattare l'importante tema del turismo delle radici. Il 2024, infatti, è stato dichiarato “Anno delle radici” dal ministero della Cultura e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. «Nel 2023 abbiamo assistito alla grande crescita dei visitatori da oltre oceano, a cominciare dagli statunitensi - spiega Augusto Sartori assessore al Turismo della Liguria - che, andando oltre le aspettative, hanno premiato la nostra Regione dimostrandosi grandi amanti di località come le Cinque Terre e Portofino. Nel dettaglio, da gennaio a settembre abbiamo avuto ben quasi 460mila presenze di americani con un netto aumento (+26%) rispetto al 2022. Comparando i dati definitivi di luglio con i dati del 2019, pertanto pre pandemia, la crescita percentuale è del 27% un dato davvero entusiasmante». «In un’ottica di marketing territoriale, Agenzia in Liguria prosegue l’attività di promozione turistica a 360° - aggiunge il direttore di Agenzia 'InLiguria' Matteo Garnero - e si prepara a raccontare la Liguria, ovvero l’ 'Italian Riviera', come è conosciuta all’estero, a più di 60 operatori appartenenti ai maggiori tour operator dell’East Coast. Dall’indagine effettuata tramite i canali Enit sta crescendo la domanda di turismo incentive e, in termini di settore crocieristico, di proposte per il pre e post tour per le crociere, tour luxury e tour personalizzati, cui la Liguria può rispondere grazie all’ampio ventaglio di opportunità del territorio. In tema di turismo delle radici infine, è iniziato lo studio delle offerte del mercato ligure, per studiare anche con gli operatori dei piani coordinati per il viaggiatore delle radici». [post_title] => La Liguria vola in Florida al Fort Lauderdale International Boat Show per incontrare gli operatori dell'East Coast [post_date] => 2023-10-20T10:49:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697798964000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454443 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroporti di Puglia alza il sipario sul nuovo volto dell'aeroporto di Foggia, una volta terminati i lavori di riqualificazione. Il 'Gino Lisa' sarà uno scalo «più sicuro, innovativo e più green», come spiega il presidente di Adp, Antonio Maria Vasile: «Dopo aver restituito al territorio il ‘suo’ aeroporto oggi annunciamo che lo scalo avrà un nuovo volto in grado di coniugare sicurezza e armonia architettonica». «Il seme piantato più di un anno fa sta dando i suoi frutti e continuerà a darli non solo attraverso i numeri, ma anche e soprattutto attraverso l’attrattività di un territorio ricco di bellezze. Con tanta pazienza e abnegazione, riusciremo a raggiungere risultati che vanno ben oltre le aspettative. Il nostro obiettivo non è fare le cose di fretta, ma farle nel miglior modo possibile e per questo ringrazio l’Enac, il suo Presidente Di Palma e tutta la sua struttura, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il management di Aeroporti di Puglia, la Regione Puglia». I lavori, il cui importo è di circa 10 milioni di euro da realizzare nell’ambito del ciclo di programmazione Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) 2021-2027, verranno effettuati garantendo l’operatività dello scalo e serviranno per rendere più moderno il terminal. Obiettivo della Società è quello di ‘rinforzare’ l’infrastruttura con elementi di alta valenza architettonica in cui la resistenza e la maggiore stabilità si coniughino appieno con l’estetica. Questo significa che i lavori sull’infrastruttura che riguarderanno sia l’interno dell’aerostazione che l’esterno, quindi le facciate, si sono resi necessari per migliorare gli standard di sicurezza strutturale in caso di eventi sismici e il suo aspetto. Si farà ricorso all’utilizzo di materiali ‘forti’ che esternamente creeranno una cortina architettonica continua in grado di rinnovare e abbellire completamente l’aspetto di tutte le facciate, anche attraverso una scelta cromatica che prevede una variazione dal bianco all’azzurro, a prefigurare un camaleontico mascheramento verticale verso il cielo. Il Piano di Sviluppo Aeroportuale di Foggia, in fase di istruttoria da parte dell’Enac, prevede, così come illustrato dal direttore generale e dal direttore tecnico di Aeroporti di Puglia, un piano degli investimenti di circa 70 milioni di euro e si articola su interventi che riguardano tra gli altri un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco, una riqualifica funzionale del piazzale di sosta aeromobili e una riqualifica del Villaggio Azzurro. Il nuovo volto dell’aeroporto prevede anche che a guidare lo scalo sarà una donna, presentata questa mattina dal presidente Vasile nel corso della conferenza stampa. Si tratta di Antonella D’Alfonso, da oltre vent’anni dipendente di Aeroporti di Puglia, dove attualmente ricopre il ruolo di supervisore al ‘Karol Wojtyla’. [post_title] => Foggia: il nuovo volto dell'aeroporto, che sarà «più sicuro, innovativo e più green» [post_date] => 2023-10-20T10:30:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697797842000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454467 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Silversea gioca d'anticipo con una prevendita esclusiva degli itinerari per l'inverno 2025-2026, che comprende oltre 150 nuovi viaggi verso più di 200 destinazioni. In partenza tra settembre 2025 e aprile 2026, le nuove proposte rafforzano la leadership del marchio in termini di destinazioni; tra queste spiccano due nuovi grandi viaggi che offrono agli ospiti una full immersion fra Australia e Pacifico meridionale. "Continuiamo a innovare per il piacere dei nostri ospiti - ha dichiarato Barbara Muckermann, presidente di Silversea -. Completando le opportunità di viaggi verso destinazioni iconiche con nuovi scali verso lidi remoti, la variegata gamma di esperienze offerte dalla nostra ultima collezione di viaggi è semplicemente impareggiabile. Gli ospiti troveranno ispirazione, arricchimento personale e ricordi che dureranno per tutta la vita mentre viaggiano ai confini del mondo con il livello di comfort tipico di Silversea". La collezione di viaggi Silversea per l'inverno 2025/2026 comprende circa 200 scali notturni e 260 partenze tardive, che garantiscono ai viaggiatori maggior tempo a terra. Riflettori puntati sulle due grandi novità quindi: The Grand South Pacific Expedition 2025: si parte dal 20 agosto 2025 a bordo della Silver Cloud, per un viaggio di 75 giorni alla scoperta delle diverse culture e dei paesaggi di 11 Paesi in alcune delle regioni più remote e incontaminate del pianeta. Tra le tappe ci sono le Fam Islands di Raja Ampat in Indonesia - una visita mai fatta prima da Silversea - per fare snorkeling tra coralli colorati che pullulano di fauna selvatica, esplorare le abbondanti mangrovie e stabilire contatti con comunità raramente visitate. Tra le altre 58 destinazioni figurano l'Isola di Pasqua, in Cile; Rabaul, in Papua Nuova Guinea; l'Isola di Ambrym, a Vanuatu; Aitutaki, nelle Isole Cook; l'Isola Robinson Crusoe; Neiafu, a Tonga. The Grand Australia 2025: partenza da Melbourne il 14 ottobre 2025 a bordo della Silver Nova che intraprenderà la prima circumnavigazione dell'Australia di Silversea in un viaggio di 47 giorni. L'itinerario toccherà 23 destinazioni - tra cui Sydney, Broome, K'gari (ex Fraser Island), Hobart (Tasmania), Kangaroo Island e altre ancora - con sette pernottamenti e quattro partenze tardive. I punti salienti di questo viaggio includono la Grande Barriera Corallina, Sydney e Adelaide, l'allevamento di perle a Broome, la storia e la cultura delle comunità aborigene ed esperienze culinarie uniche, tra cui le visite alle cantine. [post_title] => Silversea fa rotta sull'inverno 2025-26: oltre 150 nuovi viaggi in prevendita [post_date] => 2023-10-20T10:27:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697797662000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454464 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terzo trimestre in rosso per American Airlines, che nei tre mesi chiusi a fine settembre ha riportato una perdita di 545 milioni di dollari, con un aumento delle spese del 9,4% rispetto all'anno precedente, tra cui un incremento del 17% del prezzo del carburante. Il 19 ottobre il vettore con sede a Fort Worth ha dichiarato che i suoi costi operativi sono stati pari a 13,7 miliardi di dollari, mentre i ricavi nello stesso periodo hanno raggiunto i 13,5 miliardi di dollari, leggermente superiori all'anno precedente. In ogni caso, la compagnia inquadra il trimestre in modo positivo, notando che ha realizzato un utile ante imposte rettificato di 362 milioni di dollari. In base al trend della domanda e alle attuali previsioni sul prezzo del carburante ed escludendo l'impatto di voci straordinarie, American Airlines prevede che il margine operativo rettificato per il quarto trimestre 2023 sarà compreso tra il 2% e il 4% e che il margine operativo rettificato per l'intero anno 2023 sarà di circa il 7% (in calo rispetto a una previsione precedente che prevedeva un margine pari al 10%). "Il team di American Airlines continua a produrre ottimi risultati - ha dichiarato il ceo del vettore, Robert Isom - Il nostro team sta offrendo affidabilità e prestazioni operative da record. Stiamo portando avanti i nostri piani e rimaniamo ben posizionati per il futuro, supportati dalla forza della nostra rete, dalla nostra flotta giovane e moderna e dal nostro eccezionale team". [post_title] => American Airlines: il terzo trimestre in rosso porta a ridimensionare le stime per fine 2023 [post_date] => 2023-10-20T09:53:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697795600000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "legitto che guarda al futuro continuiamo a lavorare fianco a fianco con il trade" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2489,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454495","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un Egitto che fa quadrato attorno ai suoi punti di forza tanto strategici quanto unici quello che oggi si promuove sullo scenario turistico internazionale, mentre la situazione geopolitica mondiale subisce l'ennesimo contraccolpo dopo i tragici eventi che hanno coinvolto Israele.\r

\r

Mohamed Farag, direttore dell'Egyptian Tourism Board per Germania, Austria, Svizzera e Polonia, con supervisione su Mosca e Roma, ha tracciato prospettive e obiettivi dell'ente in occasione della recente fiera di Rimini. A soli pochi giorni di distanza dallo scoppio del conflitto in Israele. \"Troppi pochi giorni per delineare con precisione quanto e come questi eventi si ripercuoteranno anche sull'andamento dei flussi turistici verso l'Egitto. Fatti che, personalmente, sono convinto necessitino di una soluzione che non può che essere quella diplomatica\".\r

\r

Così l'Egitto prova a non interrompere la marcia che lo condurrà verso il traguardo fissato per il 2028 di 30 milioni di turisti, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest'anno. \"E per centrare questo obiettivo dobbiamo crescere di circa il 30% anno su anno, contando un portfolio diversificato di mercati, come pure su un prodotto altrettanto diversificato e in grado di soddisfare le esigenze di vari segmenti di clientela\".\r

\r

L'Italia, in questo quadro, resta tra i bacini strategici per l'Egitto: \"Nel 2023 il mercato italiano ha superato tutte le nostre aspettative con una crescita addirittura del 60% rispetto al 2022. Siamo felici perché questo risultato è stato raggiunto mano nella mano con i partner italiani, tour operator, agenti di viaggio e media, che sono la nostra voce sul mercato. Ora, puntiamo a tornare ai numeri record del 2010, quando i visitatori italiani erano stati oltre 1 milione\".\r

\r

Nuovo impulso, quindi, alla già consolidata relazione con il trade: \"Continueremo a lavorare fianco a fianco, dal supporto ai voli con gli incentivi per i charter, alle azioni di co-marketing con gli operatori, ai fam trip, alle campagne pubblicitarie in più mercati. Tutto quanto possibile per incentivare le vendite della destinazione Egitto\".\r

\r

Numerosi gli investimenti per riqualificare l'offerta, \"a cominciare dalle infrastrutture: basti pensare alle aperture negli ultimi due anni di nuovi aeroporti, da El Alamein allo Sphinx Airport. Oltre che sui treni veloci che collegheranno Luxor e Aswan con Hurghada, come già accade da Il Cairo: interventi che consentiranno ai turisti che frequentano le spiagge del mar Rosso di raggiungere in minor tempo e più agevolmente i grandi siti storici del paese\".\r

\r

","post_title":"L'Egitto che guarda al futuro: \"Continuiamo a lavorare fianco a fianco con il trade\"","post_date":"2023-10-20T14:41:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697812883000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono in primis le Isole Canarie a registrare un aumento delle prenotazioni - ma anche dei prezzi -, in parallelo alle cancellazioni dei viaggi in Egitto a causa del conflitto in Israele.\r

\r

Secondo quanto riferito dal Preferente, che cita i principali operatori spagnoli, l'aumento è particolarmente marcato nelle strutture di categoria più economica, dove la concorrenza con le destinazioni mediorientali è maggiore.\r

\r

Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura erano già forti di indicatori molto incoraggianti in vista dell'alta stagione, che corrisponde ai mesi invernali alle porte, trend che ora registrano un'impennata proprio in seguito all'escalation della situazione in Israele.\r

\r

La Spagna sta rafforzando la sua posizione di destinazione di rifugio per gli europei, in una tendenza che dovrebbe estendersi alle Isole Baleari e alla costa peninsulare a partire dalla primavera, se il clima di scontro in Israele non si attenuerà.\r

\r

I mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo nelle Isole Canarie si apprestano a raggiungere a livelli record, con prezzi che per il periodo natalizio hanno già segnato livelli storici.","post_title":"Canarie: boom di aumenti per prenotazioni e prezzi, in parallelo alle cancellazioni sull'Egitto","post_date":"2023-10-20T12:55:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697806558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454441","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Travel Hashtag ha scelto il Sud-est asiatico per chiudere il 2023 con un’edizione – la dodicesima in quattro anni – dedicata alla destinazione Italia.\r

\r

Nel nuovissimo hotel InnSide by Meliá Bangkok Sukhumvit, andrà in scena un evento serale di networking con un taglio decisamente lifestyle e riservato ad un numero selezionato di ospiti locali tra agenti di viaggio, giornalisti, wedding planner e addetti ai lavori.\r

\r

Patrocinata da Enit e organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Thailandese, l’ultima tappa dell’anno di Travel Hashtag avrà come tema #glamourousitaly. Tra i main partner dell’iniziativa, Kelmer Group, The Mall Luxury Outlets, Etihad Airways, Italo NTV, Italia Wedding Tourism, Italy for Weddings, ai quali spetterà il compito di “raccontare” l’Italia attraverso la lente dello shopping, del wedding e del turismo esperienziale. Interverranno da remoto Palazzo di Varignana, APT Basilicata, Matera Collection, Martulli Viaggi, Comune di Cremona, Bettoja Hotels, Canne Bianche Lifestyle Hotel.\r

\r

«Portare l’Italia a Bangkok – spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag – significa aprire un nuovo canale di opportunità in un’area potenzialmente enorme che guarda al nostro Paese con interesse relativamente ad un turismo legato alle emozioni, ma anche al business. Le recenti parole dell'AD di Enit sull’opportunità di promuovere l’Italia anche nel sud-est asiatico confermano la bontà della nostra decisione di debuttare in questa regione. Un’iniziativa, pianificata da tempo con una visione di medio-lungo termine, che intende porsi come una prima piccola semina in un mercato ancora tutto da conoscere e conquistare».\r

\r

Il giorno successivo, inoltre, i partner di Travel Hashtag saranno tra i protagonisti dell’evento “Bridging Italy and Thailand in mutual tourism development” in programma il 26 ottobre presso il Rembrant Hotel & Suites Bangkok e che coinvolgerà imprenditori e manager delle aziende presenti nel network esclusivo della Camera di Commercio Italo-Thailandese.\r

\r

«È con grande gioia ed entusiasmo che accogliamo questo straordinario evento sul turismo qui a Bangkok – dichiara Federico Cardini, presidente della Camera di Commercio Italo-Thailandese – Questa occasione rappresenta un'opportunità senza precedenti per promuovere e rafforzare i legami tra le nostre due nazioni attraverso l'industria turistica. Bangkok, con la sua vibrante cultura, i monumenti storici e le offerte gastronomiche uniche, è un luogo straordinario da scoprire. Ma non è l'unico tesoro che abbiamo da offrire. La Thailandia è una terra di bellezze naturali, con spiagge incantevoli, foreste lussureggianti e una ricca diversità di fauna e flora. D'altra parte, l'Italia è un paese ricco di storia, arte e cultura. Questo incontro tra le due culture, attraverso l'industria turistica, può solo arricchire l'esperienza dei viaggiatori e promuovere una maggiore comprensione reciproca. È nostro desiderio ospitare molti operatori del turismo da entrambi i paesi, in modo da poter condividere le nostre conoscenze e promuovere le attrazioni uniche che ognuno di noi ha da offrire».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Travel Hashtag il 25 ottobre a Bangkok, l'Italia incontra il continente asiatico","post_date":"2023-10-20T12:41:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697805667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454479","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neos torna a selezionare assistenti di volo con un nuovo open day, lunedì 30 ottobre. Dopo quello di inizio mese a Verona, ora la compagnia aerea del gruppo Alpitour accoglierà i potenziali candidati all'Operations & Training Center di Milano Malpensa, inaugurato lo scorso giugno.\r

La selezione sarà dedicata alla ricerca di assistenti di volo, anche non certificati e senza alcun limite di età, che andranno ad inserirsi nelle basi Neos di Milano Malpensa e di Verona.\r

Anche per questo open day il recruitment è rivolto sia a personale certificato sia a coloro che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo in nessun’altra compagnia aerea, offrendo un’opportunità anche a persone più mature che hanno un desiderio nel cassetto o l'esigenza di cambiare impiego. Dopo la selezione sarà richiesto un colloquio finale presso gli uffici Neos di Malpensa, mentre il corso base per il conseguimento dell’attestazione Cca inizierà già da inizio novembre, sempre all’interno del Training Center dello scalo milanese.\r

Per candidarsi ed entrare a far parte della Crew di Neos è necessario compilare il form on line: all’appuntamento, a cui sarà possibile presentarsi nella fascia mattutina tra le ore 9.00 e le ore 12.00 o nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00, sarà necessario portare con sé l’e-mail di conferma di avvenuta registrazione, due fotografie (mezzo busto e figura intera) e un curriculum vitae cartaceo in formato Europeo. Tra i requisiti necessari sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di II grado, una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di lavorare in team e comunicative.\r

","post_title":"Neos di nuovo alla ricerca di assistenti di volo: open day a Milano Malpensa il 30 ottobre","post_date":"2023-10-20T11:43:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697802221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454476","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Botta e risposta tra Ita Airways e Aeroitalia: al centro dello scontro il marchio di quest'ultima che, secondo la prima, sarebbe identico a quello dell'ex compagnia di bandiera, Alitalia, brand attualmente di proprietà di Ita (attualmente non utilizzato, ma che potrebbe tornare a volare in un prossimo futuro).\r

\r

Ecco allora che Ita Airways ha formalmente chiesto ad Aeroitalia di rinunciarvi attraverso una lettera inviata ieri 19 ottobre, tramite la Società italiana brevetti. Secondo quanto riferito da Avionews, nella missiva si legge che il marchio Aeroitalia si pone \"in contrasto con i diritti anteriori di Ita non soltanto per le evidenti somiglianze fonetiche e/o grafiche e/o concettuali, ma anche per l’utilizzo che di essi viene fatto sulle livree e sui timoni degli aerei, che richiamano in maniera evidente quegli degli aeromobili Alitalia\". \r

\r

Ita ha dunque chiesto l’immediata rinuncia alla registrazione del marchio in Italia ed in Europa; la cessione immediata di ogni utilizzo; l’impegno a non adottare in futuro loghi simili ad Alitalia e al suo \"disegno del timone\"; la modifica della denominazione e l'eliminazione della parola Aeroitalia; la rinuncia al dominio aeroitalia.it. e una congrua somma a titolo di risarcimento danni e spese legali\r

\r

Immediata la replica di Aeroitalia che sostiene come il logo sia \"difforme in tutto e per tutto\". E' l'ad, Gaetano Intrieri, a dichiararsi \"estremamente stupito\" dalla richiesta di Ita, e ne contesta \"integralmente il contenuto, in quanto pretestuoso, infondato e tardivo\", essendo il ricorso presentato \"a distanza di quasi due anni dalla sua regolare registrazione\", con il pittogramma Aeroitalia \"studiato e disegnato da società di gestione marchi altamente qualificata e nel totale rispetto dei criteri di caratterizzazione e differenziazione\".\r

\r

\"L’attuale livrea di Ita, nonché lo stesso marchio utilizzato da questa società - ribadisce Intrieri è difforme in tutto e per tutto da quello Aeroitalia e nulla giustifica, allo stato (al netto di una recondita ma vietata volontà di ripristinare la vecchia denominazione Alitalia), la richiesta di 'immediata rinuncia alle registrazioni'\" italiane ed europee del marchio, \"nonché il ritiro e la rinuncia di ogni altra domanda o registrazione\".","post_title":"Ita Airways contro Aeroitalia: \"Il marchio è identico a quello di Alitalia e va cambiato\"","post_date":"2023-10-20T11:23:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697800985000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la prima volta la Liguria sarà presente al prossimo Fort Lauderdale International Boat Show in programma dal 25 al 29 ottobre 2023 in Florida.\r

\r

Lo stand di Regione Liguria e di Agenzia “In Liguria” sarà l'unico di un ente italiano al Salone e sarà inserito nella collettiva italiana di ITA (Italian Trade Agency - presso ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). Durante i cinque giorni della manifestazione, i visitatori dello stand potranno degustare alcune prelibatezze della Liguria come amaretti, baci di dama e canestrelli offerti da un'azienda dolciaria ligure.\r

\r

Giovedì 26 ottobre a Miami, avrà luogo una serata promozionale dedicata alla Liguria rivolta a tour operator e stampa specializzata: nel corso dell’evento, realizzato in collaborazione con Enit, avrà luogo una presentazione della Liguria a cui seguirà un tappa a sessione competitiva del 'Campionato mondiale del pesto al Mortaio', con dieci partecipanti. Seguirà una degustazione di trofie al pesto, focaccia e vini liguri. Alla serata saranno presenti, oltre all’assessore al Turismo Augusto Sartori, anche il Console italiano a Miami Michele Mistò, il delegato in Florida dell'Accademia Italiana della Cucina Antonio Pianta, il referente dell'associazione “Liguri nel Mondo” Francesco Talarico e membri di associazioni di italiani all'estero con cui da tempo Regione Liguria ha instaurato un dialogo per trattare l'importante tema del turismo delle radici. Il 2024, infatti, è stato dichiarato “Anno delle radici” dal ministero della Cultura e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.\r

\r

«Nel 2023 abbiamo assistito alla grande crescita dei visitatori da oltre oceano, a cominciare dagli statunitensi - spiega Augusto Sartori assessore al Turismo della Liguria - che, andando oltre le aspettative, hanno premiato la nostra Regione dimostrandosi grandi amanti di località come le Cinque Terre e Portofino. Nel dettaglio, da gennaio a settembre abbiamo avuto ben quasi 460mila presenze di americani con un netto aumento (+26%) rispetto al 2022. Comparando i dati definitivi di luglio con i dati del 2019, pertanto pre pandemia, la crescita percentuale è del 27% un dato davvero entusiasmante».\r

\r

«In un’ottica di marketing territoriale, Agenzia in Liguria prosegue l’attività di promozione turistica a 360° - aggiunge il direttore di Agenzia 'InLiguria' Matteo Garnero - e si prepara a raccontare la Liguria, ovvero l’ 'Italian Riviera', come è conosciuta all’estero, a più di 60 operatori appartenenti ai maggiori tour operator dell’East Coast. Dall’indagine effettuata tramite i canali Enit sta crescendo la domanda di turismo incentive e, in termini di settore crocieristico, di proposte per il pre e post tour per le crociere, tour luxury e tour personalizzati, cui la Liguria può rispondere grazie all’ampio ventaglio di opportunità del territorio. In tema di turismo delle radici infine, è iniziato lo studio delle offerte del mercato ligure, per studiare anche con gli operatori dei piani coordinati per il viaggiatore delle radici».\r

\r

","post_title":"La Liguria vola in Florida al Fort Lauderdale International Boat Show per incontrare gli operatori dell'East Coast","post_date":"2023-10-20T10:49:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697798964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454443","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Aeroporti di Puglia alza il sipario sul nuovo volto dell'aeroporto di Foggia, una volta terminati i lavori di riqualificazione. Il 'Gino Lisa' sarà uno scalo «più sicuro, innovativo e più green», come spiega il presidente di Adp, Antonio Maria Vasile: «Dopo aver restituito al territorio il ‘suo’ aeroporto oggi annunciamo che lo scalo avrà un nuovo volto in grado di coniugare sicurezza e armonia architettonica».\r

\r

«Il seme piantato più di un anno fa sta dando i suoi frutti e continuerà a darli non solo attraverso i numeri, ma anche e soprattutto attraverso l’attrattività di un territorio ricco di bellezze. Con tanta pazienza e abnegazione, riusciremo a raggiungere risultati che vanno ben oltre le aspettative. Il nostro obiettivo non è fare le cose di fretta, ma farle nel miglior modo possibile e per questo ringrazio l’Enac, il suo Presidente Di Palma e tutta la sua struttura, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il management di Aeroporti di Puglia, la Regione Puglia».\r

\r

I lavori, il cui importo è di circa 10 milioni di euro da realizzare nell’ambito del ciclo di programmazione Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) 2021-2027, verranno effettuati garantendo l’operatività dello scalo e serviranno per rendere più moderno il terminal. Obiettivo della Società è quello di ‘rinforzare’ l’infrastruttura con elementi di alta valenza architettonica in cui la resistenza e la maggiore stabilità si coniughino appieno con l’estetica. Questo significa che i lavori sull’infrastruttura che riguarderanno sia l’interno dell’aerostazione che l’esterno, quindi le facciate, si sono resi necessari per migliorare gli standard di sicurezza strutturale in caso di eventi sismici e il suo aspetto.\r

\r

Si farà ricorso all’utilizzo di materiali ‘forti’ che esternamente creeranno una cortina architettonica continua in grado di rinnovare e abbellire completamente l’aspetto di tutte le facciate, anche attraverso una scelta cromatica che prevede una variazione dal bianco all’azzurro, a prefigurare un camaleontico mascheramento verticale verso il cielo.\r

\r

Il Piano di Sviluppo Aeroportuale di Foggia, in fase di istruttoria da parte dell’Enac, prevede, così come illustrato dal direttore generale e dal direttore tecnico di Aeroporti di Puglia, un piano degli investimenti di circa 70 milioni di euro e si articola su interventi che riguardano tra gli altri un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco, una riqualifica funzionale del piazzale di sosta aeromobili e una riqualifica del Villaggio Azzurro.\r

\r

Il nuovo volto dell’aeroporto prevede anche che a guidare lo scalo sarà una donna, presentata questa mattina dal presidente Vasile nel corso della conferenza stampa. Si tratta di Antonella D’Alfonso, da oltre vent’anni dipendente di Aeroporti di Puglia, dove attualmente ricopre il ruolo di supervisore al ‘Karol Wojtyla’.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Foggia: il nuovo volto dell'aeroporto, che sarà «più sicuro, innovativo e più green»","post_date":"2023-10-20T10:30:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697797842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Silversea gioca d'anticipo con una prevendita esclusiva degli itinerari per l'inverno 2025-2026, che comprende oltre 150 nuovi viaggi verso più di 200 destinazioni. \r

\r

In partenza tra settembre 2025 e aprile 2026, le nuove proposte rafforzano la leadership del marchio in termini di destinazioni; tra queste spiccano due nuovi grandi viaggi che offrono agli ospiti una full immersion fra Australia e Pacifico meridionale.\r

\r

\"Continuiamo a innovare per il piacere dei nostri ospiti - ha dichiarato Barbara Muckermann, presidente di Silversea -. Completando le opportunità di viaggi verso destinazioni iconiche con nuovi scali verso lidi remoti, la variegata gamma di esperienze offerte dalla nostra ultima collezione di viaggi è semplicemente impareggiabile. Gli ospiti troveranno ispirazione, arricchimento personale e ricordi che dureranno per tutta la vita mentre viaggiano ai confini del mondo con il livello di comfort tipico di Silversea\".\r

\r

La collezione di viaggi Silversea per l'inverno 2025/2026 comprende circa 200 scali notturni e 260 partenze tardive, che garantiscono ai viaggiatori maggior tempo a terra.\r

\r

Riflettori puntati sulle due grandi novità quindi: The Grand South Pacific Expedition 2025: si parte dal 20 agosto 2025 a bordo della Silver Cloud, per un viaggio di 75 giorni alla scoperta delle diverse culture e dei paesaggi di 11 Paesi in alcune delle regioni più remote e incontaminate del pianeta. Tra le tappe ci sono le Fam Islands di Raja Ampat in Indonesia - una visita mai fatta prima da Silversea - per fare snorkeling tra coralli colorati che pullulano di fauna selvatica, esplorare le abbondanti mangrovie e stabilire contatti con comunità raramente visitate. Tra le altre 58 destinazioni figurano l'Isola di Pasqua, in Cile; Rabaul, in Papua Nuova Guinea; l'Isola di Ambrym, a Vanuatu; Aitutaki, nelle Isole Cook; l'Isola Robinson Crusoe; Neiafu, a Tonga.\r

\r

The Grand Australia 2025: partenza da Melbourne il 14 ottobre 2025 a bordo della Silver Nova che intraprenderà la prima circumnavigazione dell'Australia di Silversea in un viaggio di 47 giorni. L'itinerario toccherà 23 destinazioni - tra cui Sydney, Broome, K'gari (ex Fraser Island), Hobart (Tasmania), Kangaroo Island e altre ancora - con sette pernottamenti e quattro partenze tardive. I punti salienti di questo viaggio includono la Grande Barriera Corallina, Sydney e Adelaide, l'allevamento di perle a Broome, la storia e la cultura delle comunità aborigene ed esperienze culinarie uniche, tra cui le visite alle cantine.","post_title":"Silversea fa rotta sull'inverno 2025-26: oltre 150 nuovi viaggi in prevendita","post_date":"2023-10-20T10:27:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697797662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terzo trimestre in rosso per American Airlines, che nei tre mesi chiusi a fine settembre ha riportato una perdita di 545 milioni di dollari, con un aumento delle spese del 9,4% rispetto all'anno precedente, tra cui un incremento del 17% del prezzo del carburante.\r

\r

Il 19 ottobre il vettore con sede a Fort Worth ha dichiarato che i suoi costi operativi sono stati pari a 13,7 miliardi di dollari, mentre i ricavi nello stesso periodo hanno raggiunto i 13,5 miliardi di dollari, leggermente superiori all'anno precedente.\r

\r

In ogni caso, la compagnia inquadra il trimestre in modo positivo, notando che ha realizzato un utile ante imposte rettificato di 362 milioni di dollari.\r

\r

In base al trend della domanda e alle attuali previsioni sul prezzo del carburante ed escludendo l'impatto di voci straordinarie, American Airlines prevede che il margine operativo rettificato per il quarto trimestre 2023 sarà compreso tra il 2% e il 4% e che il margine operativo rettificato per l'intero anno 2023 sarà di circa il 7% (in calo rispetto a una previsione precedente che prevedeva un margine pari al 10%).\r

\r

\"Il team di American Airlines continua a produrre ottimi risultati - ha dichiarato il ceo del vettore, Robert Isom - Il nostro team sta offrendo affidabilità e prestazioni operative da record. Stiamo portando avanti i nostri piani e rimaniamo ben posizionati per il futuro, supportati dalla forza della nostra rete, dalla nostra flotta giovane e moderna e dal nostro eccezionale team\".","post_title":"American Airlines: il terzo trimestre in rosso porta a ridimensionare le stime per fine 2023","post_date":"2023-10-20T09:53:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697795600000]}]}}