L’Egitto brucia le tappe e punta ad un +30% di arrivi nel 2023 “Una domanda decisamente elevata, che segue i risultati positivi della stagione invernale e conferma il recupero dell’industria turistica egiziana post pandemia, che a livello globale nel 2022 si è avvicinata ai livelli del 2019″: Amr Elkady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, guarda con particolare ottimismo alla prossima stagione, forte del rapido recupero messo a segno dal Paese grazie “al supporto del governo al comparto turistico, tanto fondamentale per l’economia – rappresenta circa il 20% circa del Pil nazionale – ma soprattutto un traino per l’intero Paese considerato l’indotto legato al turismo”. Focus 2023 saranno quattro segmenti di turismo: “Famiglie, culturale, spiagge e relax e una combinazione degli ultimi due; a questi si affiancheranno altre nicchie di mercato, dall’avventura allo sport”. In parallelo le campagne di promozione: “Una brand campaign per la destinazione Egitto, una dedicata alle singole destinazioni, in primis Sharm El Sheikh abbinato a S. Caterina; e poi la costa nord-occidentale, e l’oasi di Siwa”. Obiettivo dichiarato a livello globale “un aumento del +30% in termini di arrivi rispetto al 2022, sfidante ma raggiungibile in particolare per alcuni mercati come l’Italia, che già l’anno scorso aveva recuperato al 50% dei numeri 2019″. Nel mirino delle iniziative dell’ente ci sono i mercati strategici, Europa davanti a tutti con “Italia, Germania, Regno Unito, Russia – che resta un bacino fondamentale per l’Egitto -, Francia, Spagna e Polonia e Repubblica Ceca. In parallelo anche mercati quali Stati Uniti, Arabia Saudiata, India, Giappone e Cina: da quest’ultima, in particolare, ci attendiamo grandi performance considerata la recente riapertura al turismo ad un numero limitato di destinazioni, l’Egitto è una di queste”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439306 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Territori, Digital e Metaverso: l’esperienza virtuale fa da apripista al viaggio” è questo il titolo del Panel cui Sojern è chiamata a partecipare con il suo direttore commerciale Europa, Luca Romozzi il 14 febbraio alle 11.30. Nel panel si prenderanno in analisi i metodi per investire al meglio nel marketing digitale del turismo. Nuovi strumenti e sviluppi dell’intelligenza artificiale consentono approcci innovativi per i territori e le attività ricettive. In particolare, Luca Romozzi si soffermerà sulle nuove formule di advertising per la Connected TV, veicolo essenziale della comunicazione non più solo per le nuove generazioni. Molte DMO nel mondo hanno iniziato da tempo a investire nella TV streaming che ha il vantaggio di consentire la misurazione oggettiva del target cui ci si rivolge. Anche in Italia alcune destinazioni si sono affacciate a questa nuova esperienza. È un momento particolarmente importante per investire, considerando anche la crescita della curiosità verso il nostro Paese dall’inizio dell’anno. Secondo gli ultimi dati Sojern da gennaio 2023 ad oggi le ricerche di voli domestici in Italia sono cresciute del 23%, mentre quelle internazionali del 213%. Le ricerche di hotel in Italia, considerando lo stesso periodo, segnano un incremento del 62% a livello domestico, del 97% a livello internazionale. Anche l’Europa è allettata dai viaggi in Italia: crescono infatti del 73% le ricerche di voli verso il nostro Paese da inizio anno ad oggi, e del 232% quelle di hotel. Chi sono questi potenziali turisti? Principalmente gli italiani stessi (23% coloro che cercano un volo per l’Italia, e 42% coloro che cercano un Hotel). Secondo mercato, in base ai rilevamenti Sojern, gli Stati Uniti (14% delle ricerche di voli, 13% ricerche di hotel) seguiti dalla Germania, (10% delle ricerche di voli, 13% ricerche di hotel). L’aspetto più interessante è che la maggioranza di questi potenziali turisti internazionali sta cercando un soggiorno in Italia di circa una settimana, il che consente di formulare un’ampia offerta di viaggio da diverse destinazioni italiane. I turisti viaggiano da soli (56% dei casi), in coppia (25%) e in famiglia (19%). Per sapere come intercettarli vi aspettiamo in BIT. [post_title] => Tutti cercano l'Italia: Sojern in BIT racconta come intercettare il turista con il marketing digitale [post_date] => 2023-02-13T14:00:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676296816000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439321 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sorpresa alla Bit. L'incertezza dei prezzi legata all'andamento dell'inflazione, e in particolare dei costi energetici e delle derrate alimentari, sta sparigliando le carte sul tavolo. Tanto che persino un operatore come Veratour, da sempre convinto assertore del prezzo fisso a catalogo, si è convinto quest'anno per la prima volta nella sua storia a introdurre un'almeno parziale dinamicità nella proprie politiche di pricing. "La variabilità dei prezzi, e soprattutto dei costi produttivi, ci ha convinto a pubblicare un catalogo cartaceo privo di tariffario. Non l'avevamo mai fatto prima - ha raccontato il direttore commerciale di Veratour, Massimo Broccoli, in occasione di un panel alla Bit in corso di svolgimento a Milano -. I prezzi saranno comunque disponibili sul web, tramite un listino online con validità immediata al momento della prenotazione da parte del cliente". La decisione darà quindi la possibilità al to capitolino di adeguare le tariffe alle variazioni di mercato. "A oggi però non abbiamo ancora operato alcun cambiamento, perché i trend di questo inizio 2023 sono veramente eccezionali: preferiamo perciò non toccare nulla", ha aggiunto Broccoli. Rimane infine importante il focus di Veratour per l'advance booking, che storicamente contribuiva al 70% del fatturato totale del to. "Con il Covid la percentuale è naturalmente scesa - ha concluso Broccoli - ma noi continuiamo a spingere in questa direzione. Per questo motivo, qualsiasi nostra eventuale variazione tariffaria dovrà tener conto della priorità riservata a chi prenota in anticipo". [post_title] => Veratour, la fine di un'era. Arriva il prezzo dinamico [post_date] => 2023-02-13T12:51:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676292674000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439315 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ormai il ministro del turismo Daniela Santanchè ripete sempre lo stesso spartito. L'Italia è il paese più bello del mondo, in Italia si mangia bene, il made in Italy è terzo marchio del mondo e così via. Che sono cose abbastanza vere, ma non possiamo sentircele dire sempre. Comunque in occasione dell'apertura della Bit il ministro ha voluto aggiungere due argomenti nuovi. Il primo è la vendita. Nel senso che l'Italia non riesce a vedersi bene. "È per questo stiamo studiando nuove strategie che possano incidere fortemente nei mercati esteri". In attesa di queste strategie la Santanchè se l'è presa con la Francia (come del resto ha fatto anche il presidente del consiglio). In poche parole ha sostenuto che i paesi vicini all'Italia, anche se hanno meno da offrire si vendono meglio. E questo fa la differenza da colmare. E infine ha fatto un parralelo fra Trenitalia e Tgv. "Ho voluto sperimentare il Milano - Parigi si Trenitalia. Ed è stata un'esperienza eccezionale. Sono stata benissimo, ho mangiato bene, ho viaggiato in grande comfort. Al ritorno ho preso il Tgv (e qui ha fatto una smorfia quasi di dolore) e posso dire che il Tgv deve imparare molto da Trenitalia ". [post_title] => Santanchè : "Il Tgv deve imparare molto da Trenitalia" [post_date] => 2023-02-13T12:36:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676291774000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439304 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => GNV annuncia, in occasione della BIT di Milano, la promozione di San Valentino: a coloro che prenotano un biglietto tra martedì 14 e venerdì 17 febbraio verrà riconosciuto uno sconto fino al 40%. La promozione è valida per i viaggi in programma da febbraio fino a settembre 2023 su tutti i collegamenti operati dalla Compagnia. La giornata degli innamorati sarà quindi il primo di 4 giorni di sconti fino al 40% offerti da GNV, una promo che consente ai passeggeri di partire per l’estate ad un prezzo vantaggioso programmando con anticipo il proprio viaggio in traghetto. Tra le linee alle quali potrà essere applicato lo sconto sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna dove la compagnia opera con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla Genova-Torres; in Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare l’isola ai porti più importanti dell’arco tirrenico. Rientrano nella promozione anche le altre destinazioni della Compagnia il Marocco dove sono posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri, Sète-Nador e Almeria-Nador; l’Albania con la linea Bari-Durazzo; infine la Tunisia con le partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi. Saranno escluse dalla promozione le linee per le Baleari che, per viaggi fino a settembre, nelle stesse giornate (da martedì 14 a venerdì 17 febbraio) godranno di una promozione dedicata: i primi 5.000 posti saranno prenotabili con tariffe agevolare, a partire da €30,90. [post_title] => GNV lancia la promozione per San Valentino: fino al 40% di sconto sulle prenotazioni [post_date] => 2023-02-13T12:00:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676289640000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439289 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Puglia ritorna ai numeri pre-pandemia e traccia un bilancio turistico molto positivo. La ripresa del turismo internazionale, secondo i dati che la Regione ha presentato alla BIT di Milano, ha superato di molto i flussi del 2019 segnando un +8,5% degli arrivi ed un +11% delle presenze. “La Puglia riporta le lancette del turismo al pre pandemia – ha affermato in conferenza stampa Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo - . Confermiamo una crescita importante con un +2% in termini di presenze rispetto alla stagione 2019, quella che da tutti era considerata record, e una internazionalizzazione che raggiunge punte del 52% nei mesi di maggio e ottobre: numeri alla portata di quelli delle città d’arte italiane. Questo è sinonimo di un buono stato di salute dell'offerta turistica pugliese che apre a prospettive rosee per i prossimi anni. Come riporta il nostro partner Data Appeal, due offerte su dieci del ponte della prossima Pasqua sono già state vendute. Il gioco di squadra fatto dalle istituzioni, dagli operatori del turismo, dalla Regione Puglia e Puglia Promozione è un lavoro che può portare ancora la nostra regione a consolidare la sua maturità sulle destinazioni già affermate e a sviluppare l’offerta di realtà emergenti ed ugualmente attrattive. È una Puglia che punta sulla sostenibilità e sui prodotti turistici legati ad essa, penso ai cammini e al bike, sulla propria identità e sui dati che vengono dall’ascolto del mercato. Proprio sulle logiche data-driven continueremo ad investire lavorando a nuovi strumenti a supporto dell’Osservatorio regionale del Turismo. Centrali la qualificazione dell’offerta e l’organizzazione delle destinazioni”. Per la Puglia il 2022 è stato vincente, con quattro milioni di arrivi e cinque milioni di presenze: "Abbiamo superato il 2019 che era l’anno dei record – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Sostanzialmente, l’Italia, è al – 10% rispetto al 2019 e la Puglia registra un + 2%, ma anche io mi ero sbagliato, credevo che la ripresa sarebbe stata nel 2023, è invece è già avvenuta l’anno passato. Ma, soprattutto, maggio - giugno e settembre- ottobre danno la misura della stagione che si allunga, con una permanenza media è di 3,8 notti e crescono soprattutto i turisti stranieri, quindi destagionalizzazione fortissima per una Puglia che cresce sempre di più.” Dal report 2022 dell’Osservatorio Turistico della Regione Puglia emerge come la Germania sia in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), mentre la Francia conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi). La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l’anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019), evidenziando come si resti in Puglia più a lungo rispetto al passato. [post_title] => Boom di arrivi nel 2022: la Puglia torna ai dati pre-pandemia [post_date] => 2023-02-13T11:30:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676287815000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air India è pronta a finalizzare gli accordi con Airbus e Boeing per quello che potrebbe diventare il più grande acquisto di aeromobili nella storia dell'aviazione commerciale. La compagnia aerea indiana ha infatti definito i contorni delle intese con le due case costruttrici e potrebbe annunciarlo formalmente già questa settimana, secondo quanto riferito da Bloomberg, che cita fonti di stampa locali. Airbus dovrebbe aggiudicarsi circa 250 ordini, tra cui ci sarebbero 210 aeromobili della famiglia A320 a corridoio singolo e ben 40 Airbus A350; Boeing si sarebbe assicurata circa 290 possibili acquisti, con 190 aeromobili 737 Max e l'opzione per altri 50, oltre a venti 787 Dreamliner e altrettanti come possibile top-up, oltre a 10 777X. Il conteggio finale potrebbe ancora cambiare a causa della complicata struttura dell'accordo, che si compone di ordini fermi, memorandum d'intesa e lettere d'intenti. Air India è tornata lo scorso anno nelle mani del Tata Group, che sta portando avanti un processo di consolidamento delle attività di trasporto aereo che comprendono quattro brand di vettori; in fieri inoltre la fusione di Air India con Vistara, vettore che la compagnia indiana detiene insieme a Singapore Airlines Ltd. L'accordo darà a Singapore Air una partecipazione del 25,1% all'interno della nuova realtà. [post_title] => Air India definisce i contorni del mega ordine a Boeing ed Airbus [post_date] => 2023-02-13T10:45:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676285109000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439237 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Una domanda decisamente elevata, che segue i risultati positivi della stagione invernale e conferma il recupero dell'industria turistica egiziana post pandemia, che a livello globale nel 2022 si è avvicinata ai livelli del 2019": Amr Elkady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, guarda con particolare ottimismo alla prossima stagione, forte del rapido recupero messo a segno dal Paese grazie "al supporto del governo al comparto turistico, tanto fondamentale per l'economia - rappresenta circa il 20% circa del Pil nazionale - ma soprattutto un traino per l'intero Paese considerato l'indotto legato al turismo". Focus 2023 saranno quattro segmenti di turismo: "Famiglie, culturale, spiagge e relax e una combinazione degli ultimi due; a questi si affiancheranno altre nicchie di mercato, dall'avventura allo sport". In parallelo le campagne di promozione: "Una brand campaign per la destinazione Egitto, una dedicata alle singole destinazioni, in primis Sharm El Sheikh abbinato a S. Caterina; e poi la costa nord-occidentale, e l'oasi di Siwa". Obiettivo dichiarato a livello globale "un aumento del +30% in termini di arrivi rispetto al 2022, sfidante ma raggiungibile in particolare per alcuni mercati come l'Italia, che già l'anno scorso aveva recuperato al 50% dei numeri 2019". Nel mirino delle iniziative dell'ente ci sono i mercati strategici, Europa davanti a tutti con "Italia, Germania, Regno Unito, Russia - che resta un bacino fondamentale per l'Egitto -, Francia, Spagna e Polonia e Repubblica Ceca. In parallelo anche mercati quali Stati Uniti, Arabia Saudiata, India, Giappone e Cina: da quest'ultima, in particolare, ci attendiamo grandi performance considerata la recente riapertura al turismo ad un numero limitato di destinazioni, l'Egitto è una di queste". [post_title] => L'Egitto brucia le tappe e punta ad un +30% di arrivi nel 2023 [post_date] => 2023-02-13T10:30:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676284238000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Norvegia punta i riflettori su Bodo che nel 2024 sarà Capitale europea della cultura, prima città a nord del Circolo Polare Artico a detenere il prestigioso titolo. La Norvegia ha recentemente svelato alcuni degli highlights del programma di Bodø2024 che prevede oltre 600 eventi in tutta la contea del Nordland. Bodø2024 si aprirà ufficialmente il 3 febbraio del prossimo anno con una grande produzione che si svolgerà nel porto interno di Bodø, che si prevede vedrà la partecipazione di oltre 20.000 spettatori. Complessivamente gli organizzatori puntano ad attrarre oltre 500.000 visitatori a Bodø e nel Nordland durante l'anno della Capitale europea della cultura. Sarà la festa più lunga del mondo, sia in termini di tempo che di area coperta: la contea di Nordland si estende per oltre 800 km da nord a sud. E i festeggiamenti dureranno un anno intero. Tra i numerosi appuntamenti di spicco figurano il primo festival al mondo 100% sostenibile; l'unica biennale di land art in Europa; un falò di mezza estate; una trilogia teatrale Sámi; un festival della libertà; un viaggio storico lungo la Nordland Railway; un concerto in una grotta sommersa; una scultura alta 10 metri in mare; una mostra che esplora il lato oscuro del premio Nobel Knut Hamsun; un museo pop-up Sámi; roadshow e festival del cibo artico; il primo festival della luce del Nordland e molto altro ancora. [post_title] => La Norvegia accende i riflettori su Bodo, Capitale europea della cultura 2024 [post_date] => 2023-02-13T10:15:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676283342000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439200 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come già preannunciato da noi di Travel Quotidiano, TraghettiGds annuncia oggi il lancio ufficiale della nuova veste grafica del proprio sito. "Dal 2015 abbiamo lavorato quotidianamente per rendere il portale il più efficiente e funzionale possibile - si legge in una nota ufficiale -. Quest'anno abbiamo deciso di rinnovare anche la grafica". Dopo quasi dieci anni quindi, TraghettiGds cambia stile e si rinnova con un design più lineare ed essenziale, ma cambia anche il motore di ricerca e di prenotazione, con la compilazione intelligente dei porti di partenza e di arrivo, e una procedura di ricerca più veloce. Inoltre, anche per il 2023 è stato rinnovato il piano incentivi, che in termini commissionali rappresenta una piacevole e apprezzata riconferma. [post_title] => TraghettiGds rinnova il sito e conferma il piano incentivi per le adv [post_date] => 2023-02-13T10:15:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676283306000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "legitto brucia le tappe e punta ad un 30 di arrivi nel 2023" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2368,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Territori, Digital e Metaverso: l’esperienza virtuale fa da apripista al viaggio” è questo il titolo del Panel cui Sojern è chiamata a partecipare con il suo direttore commerciale Europa, Luca Romozzi il 14 febbraio alle 11.30.\r

Nel panel si prenderanno in analisi i metodi per investire al meglio nel marketing digitale del turismo. Nuovi strumenti e sviluppi dell’intelligenza artificiale consentono approcci innovativi per i territori e le attività ricettive.\r

In particolare, Luca Romozzi si soffermerà sulle nuove formule di advertising per la Connected TV, veicolo essenziale della comunicazione non più solo per le nuove generazioni. Molte DMO nel mondo hanno iniziato da tempo a investire nella TV streaming che ha il vantaggio di consentire la misurazione oggettiva del target cui ci si rivolge. Anche in Italia alcune destinazioni si sono affacciate a questa nuova esperienza.\r

È un momento particolarmente importante per investire, considerando anche la crescita della curiosità verso il nostro Paese dall’inizio dell’anno. Secondo gli ultimi dati Sojern da gennaio 2023 ad oggi le ricerche di voli domestici in Italia sono cresciute del 23%, mentre quelle internazionali del 213%. Le ricerche di hotel in Italia, considerando lo stesso periodo, segnano un incremento del 62% a livello domestico, del 97% a livello internazionale.\r

Anche l’Europa è allettata dai viaggi in Italia: crescono infatti del 73% le ricerche di voli verso il nostro Paese da inizio anno ad oggi, e del 232% quelle di hotel.\r

Chi sono questi potenziali turisti? Principalmente gli italiani stessi (23% coloro che cercano un volo per l’Italia, e 42% coloro che cercano un Hotel). Secondo mercato, in base ai rilevamenti Sojern, gli Stati Uniti (14% delle ricerche di voli, 13% ricerche di hotel) seguiti dalla Germania, (10% delle ricerche di voli, 13% ricerche di hotel).\r

L’aspetto più interessante è che la maggioranza di questi potenziali turisti internazionali sta cercando un soggiorno in Italia di circa una settimana, il che consente di formulare un’ampia offerta di viaggio da diverse destinazioni italiane. I turisti viaggiano da soli (56% dei casi), in coppia (25%) e in famiglia (19%). Per sapere come intercettarli vi aspettiamo in BIT.","post_title":"Tutti cercano l'Italia: Sojern in BIT racconta come intercettare il turista con il marketing digitale","post_date":"2023-02-13T14:00:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1676296816000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439321","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sorpresa alla Bit. L'incertezza dei prezzi legata all'andamento dell'inflazione, e in particolare dei costi energetici e delle derrate alimentari, sta sparigliando le carte sul tavolo. Tanto che persino un operatore come Veratour, da sempre convinto assertore del prezzo fisso a catalogo, si è convinto quest'anno per la prima volta nella sua storia a introdurre un'almeno parziale dinamicità nella proprie politiche di pricing.\r

\r

\"La variabilità dei prezzi, e soprattutto dei costi produttivi, ci ha convinto a pubblicare un catalogo cartaceo privo di tariffario. Non l'avevamo mai fatto prima - ha raccontato il direttore commerciale di Veratour, Massimo Broccoli, in occasione di un panel alla Bit in corso di svolgimento a Milano -. I prezzi saranno comunque disponibili sul web, tramite un listino online con validità immediata al momento della prenotazione da parte del cliente\".\r

\r

La decisione darà quindi la possibilità al to capitolino di adeguare le tariffe alle variazioni di mercato. \"A oggi però non abbiamo ancora operato alcun cambiamento, perché i trend di questo inizio 2023 sono veramente eccezionali: preferiamo perciò non toccare nulla\", ha aggiunto Broccoli.\r

\r

Rimane infine importante il focus di Veratour per l'advance booking, che storicamente contribuiva al 70% del fatturato totale del to. \"Con il Covid la percentuale è naturalmente scesa - ha concluso Broccoli - ma noi continuiamo a spingere in questa direzione. Per questo motivo, qualsiasi nostra eventuale variazione tariffaria dovrà tener conto della priorità riservata a chi prenota in anticipo\".","post_title":"Veratour, la fine di un'era. Arriva il prezzo dinamico","post_date":"2023-02-13T12:51:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","nofascione"],"post_tag_name":["In evidenza","nofascione"]},"sort":[1676292674000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ormai il ministro del turismo Daniela Santanchè ripete sempre lo stesso spartito. L'Italia è il paese più bello del mondo, in Italia si mangia bene, il made in Italy è terzo marchio del mondo e così via. Che sono cose abbastanza vere, ma non possiamo sentircele dire sempre. \r

\r

Comunque in occasione dell'apertura della Bit il ministro ha voluto aggiungere due argomenti nuovi. \r

\r

Il primo è la vendita. Nel senso che l'Italia non riesce a vedersi bene. \"È per questo stiamo studiando nuove strategie che possano incidere fortemente nei mercati esteri\".\r

\r

In attesa di queste strategie la Santanchè se l'è presa con la Francia (come del resto ha fatto anche il presidente del consiglio). In poche parole ha sostenuto che i paesi vicini all'Italia, anche se hanno meno da offrire si vendono meglio. E questo fa la differenza da colmare.\r

\r

E infine ha fatto un parralelo fra Trenitalia e Tgv. \r

\r

\"Ho voluto sperimentare il Milano - Parigi si Trenitalia. Ed è stata un'esperienza eccezionale. Sono stata benissimo, ho mangiato bene, ho viaggiato in grande comfort. Al ritorno ho preso il Tgv (e qui ha fatto una smorfia quasi di dolore) e posso dire che il Tgv deve imparare molto da Trenitalia \". ","post_title":"Santanchè : \"Il Tgv deve imparare molto da Trenitalia\"","post_date":"2023-02-13T12:36:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676291774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"GNV annuncia, in occasione della BIT di Milano, la promozione di San Valentino: a coloro che prenotano un biglietto tra martedì 14 e venerdì 17 febbraio verrà riconosciuto uno sconto fino al 40%. La promozione è valida per i viaggi in programma da febbraio fino a settembre 2023 su tutti i collegamenti operati dalla Compagnia. La giornata degli innamorati sarà quindi il primo di 4 giorni di sconti fino al 40% offerti da GNV, una promo che consente ai passeggeri di partire per l’estate ad un prezzo vantaggioso programmando con anticipo il proprio viaggio in traghetto.\r

Tra le linee alle quali potrà essere applicato lo sconto sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna dove la compagnia opera con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla Genova-Torres; in Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare l’isola ai porti più importanti dell’arco tirrenico. Rientrano nella promozione anche le altre destinazioni della Compagnia il Marocco dove sono posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri, Sète-Nador e Almeria-Nador; l’Albania con la linea Bari-Durazzo; infine la Tunisia con le partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi.\r

Saranno escluse dalla promozione le linee per le Baleari che, per viaggi fino a settembre, nelle stesse giornate (da martedì 14 a venerdì 17 febbraio) godranno di una promozione dedicata: i primi 5.000 posti saranno prenotabili con tariffe agevolare, a partire da €30,90.\r

","post_title":"GNV lancia la promozione per San Valentino: fino al 40% di sconto sulle prenotazioni","post_date":"2023-02-13T12:00:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676289640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439289","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Puglia ritorna ai numeri pre-pandemia e traccia un bilancio turistico molto positivo. La ripresa del turismo internazionale, secondo i dati che la Regione ha presentato alla BIT di Milano, ha superato di molto i flussi del 2019 segnando un +8,5% degli arrivi ed un +11% delle presenze.\r

\r

“La Puglia riporta le lancette del turismo al pre pandemia – ha affermato in conferenza stampa Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo - . Confermiamo una crescita importante con un +2% in termini di presenze rispetto alla stagione 2019, quella che da tutti era considerata record, e una internazionalizzazione che raggiunge punte del 52% nei mesi di maggio e ottobre: numeri alla portata di quelli delle città d’arte italiane. Questo è sinonimo di un buono stato di salute dell'offerta turistica pugliese che apre a prospettive rosee per i prossimi anni. Come riporta il nostro partner Data Appeal, due offerte su dieci del ponte della prossima Pasqua sono già state vendute. Il gioco di squadra fatto dalle istituzioni, dagli operatori del turismo, dalla Regione Puglia e Puglia Promozione è un lavoro che può portare ancora la nostra regione a consolidare la sua maturità sulle destinazioni già affermate e a sviluppare l’offerta di realtà emergenti ed ugualmente attrattive. È una Puglia che punta sulla sostenibilità e sui prodotti turistici legati ad essa, penso ai cammini e al bike, sulla propria identità e sui dati che vengono dall’ascolto del mercato. Proprio sulle logiche data-driven continueremo ad investire lavorando a nuovi strumenti a supporto dell’Osservatorio regionale del Turismo. Centrali la qualificazione dell’offerta e l’organizzazione delle destinazioni”.\r

\r

Per la Puglia il 2022 è stato vincente, con quattro milioni di arrivi e cinque milioni di presenze: \"Abbiamo superato il 2019 che era l’anno dei record – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Sostanzialmente, l’Italia, è al – 10% rispetto al 2019 e la Puglia registra un + 2%, ma anche io mi ero sbagliato, credevo che la ripresa sarebbe stata nel 2023, è invece è già avvenuta l’anno passato. Ma, soprattutto, maggio - giugno e settembre- ottobre danno la misura della stagione che si allunga, con una permanenza media è di 3,8 notti e crescono soprattutto i turisti stranieri, quindi destagionalizzazione fortissima per una Puglia che cresce sempre di più.”\r

\r

Dal report 2022 dell’Osservatorio Turistico della Regione Puglia emerge come la Germania sia in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), mentre la Francia conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi).\r

La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l’anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019), evidenziando come si resti in Puglia più a lungo rispetto al passato.\r

\r

","post_title":"Boom di arrivi nel 2022: la Puglia torna ai dati pre-pandemia","post_date":"2023-02-13T11:30:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676287815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air India è pronta a finalizzare gli accordi con Airbus e Boeing per quello che potrebbe diventare il più grande acquisto di aeromobili nella storia dell'aviazione commerciale.\r

\r

La compagnia aerea indiana ha infatti definito i contorni delle intese con le due case costruttrici e potrebbe annunciarlo formalmente già questa settimana, secondo quanto riferito da Bloomberg, che cita fonti di stampa locali.\r

\r

Airbus dovrebbe aggiudicarsi circa 250 ordini, tra cui ci sarebbero 210 aeromobili della famiglia A320 a corridoio singolo e ben 40 Airbus A350; Boeing si sarebbe assicurata circa 290 possibili acquisti, con 190 aeromobili 737 Max e l'opzione per altri 50, oltre a venti 787 Dreamliner e altrettanti come possibile top-up, oltre a 10 777X.\r

\r

Il conteggio finale potrebbe ancora cambiare a causa della complicata struttura dell'accordo, che si compone di ordini fermi, memorandum d'intesa e lettere d'intenti.\r

\r

Air India è tornata lo scorso anno nelle mani del Tata Group, che sta portando avanti un processo di consolidamento delle attività di trasporto aereo che comprendono quattro brand di vettori; in fieri inoltre la fusione di Air India con Vistara, vettore che la compagnia indiana detiene insieme a Singapore Airlines Ltd. L'accordo darà a Singapore Air una partecipazione del 25,1% all'interno della nuova realtà.","post_title":"Air India definisce i contorni del mega ordine a Boeing ed Airbus","post_date":"2023-02-13T10:45:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676285109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Una domanda decisamente elevata, che segue i risultati positivi della stagione invernale e conferma il recupero dell'industria turistica egiziana post pandemia, che a livello globale nel 2022 si è avvicinata ai livelli del 2019\": Amr Elkady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, guarda con particolare ottimismo alla prossima stagione, forte del rapido recupero messo a segno dal Paese grazie \"al supporto del governo al comparto turistico, tanto fondamentale per l'economia - rappresenta circa il 20% circa del Pil nazionale - ma soprattutto un traino per l'intero Paese considerato l'indotto legato al turismo\". \r

\r

Focus 2023 saranno quattro segmenti di turismo: \"Famiglie, culturale, spiagge e relax e una combinazione degli ultimi due; a questi si affiancheranno altre nicchie di mercato, dall'avventura allo sport\". In parallelo le campagne di promozione: \"Una brand campaign per la destinazione Egitto, una dedicata alle singole destinazioni, in primis Sharm El Sheikh abbinato a S. Caterina; e poi la costa nord-occidentale, e l'oasi di Siwa\". \r

\r

Obiettivo dichiarato a livello globale \"un aumento del +30% in termini di arrivi rispetto al 2022, sfidante ma raggiungibile in particolare per alcuni mercati come l'Italia, che già l'anno scorso aveva recuperato al 50% dei numeri 2019\".\r

\r

Nel mirino delle iniziative dell'ente ci sono i mercati strategici, Europa davanti a tutti con \"Italia, Germania, Regno Unito, Russia - che resta un bacino fondamentale per l'Egitto -, Francia, Spagna e Polonia e Repubblica Ceca. In parallelo anche mercati quali Stati Uniti, Arabia Saudiata, India, Giappone e Cina: da quest'ultima, in particolare, ci attendiamo grandi performance considerata la recente riapertura al turismo ad un numero limitato di destinazioni, l'Egitto è una di queste\".","post_title":"L'Egitto brucia le tappe e punta ad un +30% di arrivi nel 2023","post_date":"2023-02-13T10:30:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676284238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Norvegia punta i riflettori su Bodo che nel 2024 sarà Capitale europea della cultura, prima città a nord del Circolo Polare Artico a detenere il prestigioso titolo. La Norvegia ha recentemente svelato alcuni degli highlights del programma di Bodø2024 che prevede oltre 600 eventi in tutta la contea del Nordland.\r

\r

Bodø2024 si aprirà ufficialmente il 3 febbraio del prossimo anno con una grande produzione che si svolgerà nel porto interno di Bodø, che si prevede vedrà la partecipazione di oltre 20.000 spettatori. Complessivamente gli organizzatori puntano ad attrarre oltre 500.000 visitatori a Bodø e nel Nordland durante l'anno della Capitale europea della cultura. Sarà la festa più lunga del mondo, sia in termini di tempo che di area coperta: la contea di Nordland si estende per oltre 800 km da nord a sud. E i festeggiamenti dureranno un anno intero.\r

\r

Tra i numerosi appuntamenti di spicco figurano il primo festival al mondo 100% sostenibile; l'unica biennale di land art in Europa; un falò di mezza estate; una trilogia teatrale Sámi; un festival della libertà; un viaggio storico lungo la Nordland Railway; un concerto in una grotta sommersa; una scultura alta 10 metri in mare; una mostra che esplora il lato oscuro del premio Nobel Knut Hamsun; un museo pop-up Sámi; roadshow e festival del cibo artico; il primo festival della luce del Nordland e molto altro ancora.","post_title":"La Norvegia accende i riflettori su Bodo, Capitale europea della cultura 2024","post_date":"2023-02-13T10:15:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676283342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come già preannunciato da noi di Travel Quotidiano, TraghettiGds annuncia oggi il lancio ufficiale della nuova veste grafica del proprio sito. \"Dal 2015 abbiamo lavorato quotidianamente per rendere il portale il più efficiente e funzionale possibile - si legge in una nota ufficiale -. Quest'anno abbiamo deciso di rinnovare anche la grafica\".\r

\r

Dopo quasi dieci anni quindi, TraghettiGds cambia stile e si rinnova con un design più lineare ed essenziale, ma cambia anche il motore di ricerca e di prenotazione, con la compilazione intelligente dei porti di partenza e di arrivo, e una procedura di ricerca più veloce. Inoltre, anche per il 2023 è stato rinnovato il piano incentivi, che in termini commissionali rappresenta una piacevole e apprezzata riconferma.","post_title":"TraghettiGds rinnova il sito e conferma il piano incentivi per le adv","post_date":"2023-02-13T10:15:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676283306000]}]}}