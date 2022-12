Le Isole di Tahiti: piano strategico al 2027 per una destinazione slow, sostenibile e inclusiva Una roadmap precisa per proteggere le risorse naturali, apportare benefici alla popolazione locale e preservare un’offerta turistica di altissima qualità. Questa la strategia delineata da Le Isole di Tahiti attraverso la Fari’ira’a Manihini 2027: il piano quinquennale punta a posizionare la Polinesia Francese (Le Isole di Tahiti) come una delle destinazioni leader nel Pacifico per il turismo inclusivo e sostenibile. Un progetto cruciale che è stato costruito insieme alla popolazione locale e agli operatori turistici, pubblici e privati, in un approccio collaborativo avviato dal Ministero del Turismo della Polinesia Francese. Fulcro del piano sono la tutela ambientale e culturale della destinazione, insieme alla valorizzazione dell’esperienza dei visitatori. Prioritarie le esigenze economiche e culturali della popolazione tahitiana, dislocata su 118 isole e atolli del Pacifico meridionale. Un pilastro fondamentale del piano è poi la gestione del tasso di visite, previsto a 280.000 turisti entro il 2027. Questo tetto massimo manterrebbe l’obiettivo di un abitante per un visitatore con l’attuale popolazione di 278.781 abitanti secondo l’ultimo censimento (2022).



“Le Isole di Tahiti dovrebbero rimanere una destinazione di slow tourism – un piccolo angolo di paradiso con un servizio eccezionale focalizzato su esperienze, cultura e incontri con la popolazione locale” secondo Jean-Marc Mocellin, direttore generale di Tahiti Tourisme. Oltre al numero di visitatori, sono state individuate più di 95 iniziative e 40 azioni secondarie che spaziano dalla gestione dei rifiuti, all’ampliamento delle reti WIFI fino allo sviluppo di parchi ecoturistici e sentieri escursionistici. Con un numero record di 236.000 visitatori nel 2019, la Polinesia francese è ancora lontana dall’essere una destinazione turistica di massa. La politica del Governo è quella di favorire soggiorni più lunghi e di distribuire il flusso di turisti e i benefici economici annessi tra le diverse isole, implementando miglioramenti infrastrutturali e investimenti. In questo modo si alleggerirà la pressione sulle destinazioni più conosciute, come Tahiti, Moorea e Bora Bora, mettendo in evidenza invece isole meno conosciute, ma non per questo meno belle o piacevoli dal punto di vista naturalistico, che costituiscono Le Isole di Tahiti.

\r

La neve che ogni anno si posa puntualmente sulle sue montagne trasforma le piste della Val d’Ega (BZ) in immense tavole bianche, sulle quali è possibile assaporare non solo il piacere della discesa ma anche il gusto di un territorio.\r

\r

Tra il 10 e il 26 marzo 2023, Beef & Snow propone ai turisti di nutrire letteralmente la propria passione per lo sci e lo snowboard, aggiungendo al piatto degli sport invernali la possibilità di scoprire le prelibatezze e le delizie del luogo.\r

\r

Quando la stagione entra nella fase finale, le baite, i rifugi e i ristoranti della Val d’Ega offrono specialità tipiche con carne di manzo di alta qualità proveniente direttamente dalla Val d’Ega, per un’iniziativa che segna l’ennesimo trionfo dell’intreccio tra turismo, allevamento e agricoltura, nell’ambito delle ormai mitologiche Settimane Culinarie.","post_title":"Beef & Snow, dal 10 al 26 marzo protagonisti i Sapori della Val d'Ega","post_date":"2022-12-22T15:16:29+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1671722189000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un altro tassello si aggiunge al mosaico dei soggetti che hanno deciso di sostenere l’azione portata avanti dalla Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea) in ambito turistico. Si tratta di C-Way, t.o. italiano di riferimento per il meglio dei parchi e dei siti culturali in Italia. \r

\r

LEM promuove e qualifica in modo univoco la destinazione Livorno attraverso azioni di governance e pianificazione dell’offerta territoriale. La Fondazione procede anche all’organizzazione a fini turistici di grandi eventi per conto del Comune di Livorno, che ne è socio fondatore e principale finanziatore. Per raggiungere i suoi obiettivi si è configurata come una fondazione in partecipazione senza scopo di lucro aperta all’inclusione di soci privati.\r

\r

«La promozione del patrimonio culturale, il lavoro in rete con gli operatori del settore, l’organizzazione di itinerari e la proposta di turismo esperienziale sono alla base del nostro operato – racconta Beppe Costa, Presidente di C-Way -. Livorno è una città con buone potenzialità e che può crescere molto. Con l’adesione alla Fondazione LEM, ci impegniamo a mettere a servizio il know-how che abbiamo acquisito negli anni nella gestione e promozione di alcune delle più grandi realtà del mondo culturale e turistico del nostro paese e a inserire Livorno nei principali circuiti nazionali e internazionali con cui collaboriamo. Con questo importante passo rafforziamo la presenza del nostro gruppo sul territorio che ci vede attivi attraverso la casa editrice livornese Sillabe, impegnata nella divulgazione e la valorizzazione dell’arte in tutte le sue forme, e la gestione dell’Acquario di Livorno».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"C-Way entra nella Fondazione Lem, il know-how al servizio di turismo e cultura","post_date":"2022-12-22T15:09:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671721779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"Tove 2023 (12-13 Febbraio Hotel Melià Milano): Iscriviti all'evento - clicca qui","post_date":"2022-12-22T14:19:34+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1671718774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436454","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbnb è tenuta a riscuotere e versare allo Stato italiano la cedolare secca sugli affitti brevi. È questo il succo della sentenza pronunciata questa mattina a Lussemburgo dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, a conclusione di una vertenza iniziata nel 2017, da quando ciò il portale di affitti brevi ha deciso di contestare il regime fiscale introdotto cinque anni fa e dedicato alle locazioni immobiliari al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. La misura, tra le altre cose, imporrebbe infatti ai portali immobiliari di comunicare all’autorità fiscale i dati del contratto di locazione e soprattutto di agire da sostituto d’imposta, applicando una ritenuta del 21% (la cosiddetta cedolare secca) sull’ammontare dell’affitto totale.\r

\r

“La federazione è intervenuta nel giudizio al fianco dell'Agenzia delle entrate per promuovere la trasparenza del mercato, nell'interesse di tutti gli operatori, perché l'evasione fiscale e la concorrenza sleale danneggiano tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza - è il commento del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca -. La sentenza odierna segna un punto importante ma resta del percorso da compiere. I prossimi passi toccano al Consiglio di Stato, che dovrà pronunciarsi recependo la sentenza europea, per consentire poi all’Agenzia delle entrate di recuperare le imposte non pagate durante sei anni di sfacciata inadempienza, applicando le relative sanzioni. In parallelo, chiediamo al governo e al Parlamento di mettere ordine nella giungla degli appartamenti a uso turistico, che si nascondono dietro la foglia di fico della locazione, ma in realtà operano a tutti gli effetti come strutture ricettive. E quindi devono essere soggetti alle medesime regole di base previste per alberghi, affittacamere e bed and breakfast\".\r

\r

“Airbnb ha sempre inteso prestare massima collaborazione in materia fiscale e supporta il corretto pagamento delle imposte degli host, applicando il quadro europeo di riferimento sulla rendicontazione, noto come Dac7 - è la replica rilasciata in una nota ufficiale dalla società di affitti brevi -. L’azienda non è dotata di un rappresentante fiscale in Italia che possa svolgere da sostituto d’imposta. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che l’obbligo di designare un rappresentante fiscale in Italia è in contrasto con il diritto europeo. In attesa della decisione finale da parte del Consiglio di Stato, continueremo a implementare la direttiva Ue in materia\".\r

\r

La notizia è stata aggiornata alle 16.05 del 22 dicembre con la nota Airbnb","post_title":"Corte Ue: Airbnb deve agire da sostituto d'imposta. Soddisfatta Federalberghi","post_date":"2022-12-22T13:04:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1671714246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Presa di posizione da parte di Ego Airways riguardo alle notizie degli ultimi giorni sulla \"presunta mancata acquisizione da parte di Leone Capital LLC della licenza di volo e il Certificato di operatore aereo di Ego Airways per fatti riconducibili alla responsabilità della nostra compagnia\". \r

La nota ufficiale di Ego precisa che \"l'acquisizione della compagnia da parte del promissario acquirente - impegnatosi a rilevare le quote della stessa nel corso del 2022 mediante la sottoscrizione di un apposito accorso preliminare - non ha avuto corso stante il mancato tempestivo pagamento del prezzo pattuito e, pertanto, per il mancato avveramento di una condizione sospensiva voluta dalle parti. Tale circostanza ha avuto quale conseguenza la revoca da parte di Enac delle certificazioni di volo già sospese su richiesta della società in pendenza di trattative con Leone Capital.\r

\"Per effetto di tale ultimo provvedimento, venute meno le condizioni per la prosecuzione delle attività connesse con l'esercizio dell'impresa, la società con provvedimento del 13 dicembre scorso veniva messa in liquidazione; sino a quel momento Ego Airways, precisa di essersi attivamente adoperata per l'individuazione di soluzioni che consentissero una continuità e operatività aziendale raggiungendo un accordo con la predetta Società e da quest'ultima non onorato\".","post_title":"Ego Airways: \"Nessuna responsabilità sulla mancata acquisizione da parte di Leone Capital\"","post_date":"2022-12-22T12:24:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671711868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riapre completamente ristrutturato il Riu Santa Fe. Già ampliato nel 2018, con la costruzione dell’area dei Riu Pool Party e dello Splash Water World, la struttura è andata incontro quest'anno a un restyling totale. La proprietà è un all inclusive 24 ore, catalogato come Fun 4 All, che completa l’offerta del brand spagnolo nella Baja California Sur, dove sono presenti anche il Riu Palace Cabo San Lucas e l’hotel adults only Riu Palace Baja California. La riapertura del Santa Fe corona peraltro il venticinquesimo anniversario della presenza della compagnia nel Paese centramericano.\r

\r

Di categoria 5 stelle, il Riu Santa Fe dispone di 1.288 camere distribuite su vari edifici a loro volta costruiti lungo strade che ricordano un paesino messicano, con la sua caratteristica architettura e la sua pittoresca piazza centrale. A eccezione di quelle costruite durante l’ampliamento del 2018, tutte le stanze sono state rinnovate. Rinnovata pure la reception, che presenta aree separate per il check-in e per il check-out. Dopo questa ristrutturazione, inoltre, l’hotel vanta una seconda reception dotata di concierge.\r

\r

L’hotel ha inoltre aggiunto nuovi ristoranti alla propria offerta gastronomica: il Kulinarium, con le sue proposte gourmet à la carte, due taquerie Tiki Taco e due Pepe’s Food pronti a offrire i loro tradizionali piatti al grill. Continuano invece a essere presenti in hotel il ristorante principale Baja California, che propone colazioni e cene a buffet, il ristorante Lio, aperto durante i Riu Pool Party, i ristoranti a tema Carusso (italiano) e Sakura (orientale), La Misión (messicano) e il Torote (steak house), che si trovano di fianco alle piscine principali.","post_title":"Riapre dopo un restyling completo il messicano Riu Santa Fe","post_date":"2022-12-22T12:20:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671711645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finalmente si piò tornare a fare vacanza a Capo Verde e l'operatore bresciano specializzato sulla destinazione lancia subito un'importante campagna di comunicazione di respiro nazionale. Tra i principali punti strategici dell'iniziativa di CaboVerdeTime, un’area che concentra grandi flussi come la stazione Centrale di Milano, sfruttando, grazie alla presenza su tre maxi schermi, uno dei periodi di maggiore passaggio dell’anno come le vacanze natalizie. Messo a punto dallo Studio 7B di Brescia, il soggetto verte sulla particolarità dell’arcipelago atlantico e in particolare sulla bellezza del mare dell’isola di Sal, che con il suo clima temperato tutto l’anno, una differenza di fuso orario dall’Italia di sole due ore e un volo di appena sei ore, è la meta perfetta per vivere una suggestione tropicale, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente.\r

\r

Al termine delle iniziative legate al periodo natalizio, il piano proseguirà quindi sulla carta stampata insistendo su un’area chiave come quella lombardo-bergamasca, in particolare con soggetti declinati per testate locali come l’Eco di Bergamo e il Giornale di Brescia, interessate da tre mesi di promozioni ad hoc. Abbinata alle uscite cartacee locali anche una formula promozionale associata a una scontistica dedicata ottenibile tramite Qr Code. La campagna stampa avrà peraltro anche eco nazionale con magazine quali D – la Repubblica delle Donne, funzionale a intercettare il target del pubblico femminile di età compresa tra i 30 e i 55 anni. Parallelamente a queste azioni, partirà un'altra iniziativa di lungo respiro: il presidio di 12 mesi con azioni display dello scalo di Bergamo, in particolare nella zona del ritiro bagagli.\r

\r

Concomitante alla campagna anche il piano di promozioni, che attualmente coinvolgono la struttura Hilton Cabo Verde Sal Resort con 300 euro di sconto a coppia, per le prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio relative a soggiorni dal 6 gennaio al 29 aprile 2023. Attiva anche una promo con sconto a coppia di 300 euro per i soggiorni presso i resort Melia Dunas e Melia Llana, sempre per partenze dal 6 gennaio al 29 aprile e per prenotazioni siglate entro il 30 dicembre. L’iniziativa sarà contestuale a un cambiamento di operatività legato al volo charter utilizzato da CaboVerdeTime, che dal 14 gennaio sarà operativo di sabato anziché di venerdì, permettendo ai clienti di sfruttare pienamente i giorni del weekend per le partenze e i rientri.\r

\r

“Capo Verde è tornata al centro dell’attenzione che merita e così il nostro impegno dedicato alla valorizzazione della destinazione che da sempre ci vede come player in evidenza su scala italiana e internazionale - racconta il responsabile commerciale e vendite CaboVerdeTime, Pietro Dusi -. Per questo abbiamo voluto dare un ulteriore impulso all’inverno e alla primavera, con una campagna importante, declinata su piazze nobili e significative per il nostro bacino di utenza, ma funzionale anche ad amplificare la nostra notorietà e a dare incisività al nostro posizionamento. I numeri stanno andando bene e puntiamo a dare ulteriore stabilità e costanza all’andamento delle vendite, nonché a creare opportunità di vendita per le agenzie di viaggi con cui collaboriamo, nostro canale di vendita privilegiato”.","post_title":"CaboVerdeTime: al via una campagna promozionale di respiro nazionale","post_date":"2022-12-22T12:01:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671710483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una roadmap precisa per proteggere le risorse naturali, apportare benefici alla popolazione locale e preservare un’offerta turistica di altissima qualità. Questa la strategia delineata da Le Isole di Tahiti attraverso la Fari'ira'a Manihini 2027: il piano quinquennale punta a posizionare la Polinesia Francese (Le Isole di Tahiti) come una delle destinazioni leader nel Pacifico per il turismo inclusivo e sostenibile. Un progetto cruciale che è stato costruito insieme alla popolazione locale e agli operatori turistici, pubblici e privati, in un approccio collaborativo avviato dal Ministero del Turismo della Polinesia Francese.\r

\r

Fulcro del piano sono la tutela ambientale e culturale della destinazione, insieme alla valorizzazione dell'esperienza dei visitatori. Prioritarie le esigenze economiche e culturali della popolazione tahitiana, dislocata su 118 isole e atolli del Pacifico meridionale. Un pilastro fondamentale del piano è poi la gestione del tasso di visite, previsto a 280.000 turisti entro il 2027. Questo tetto massimo manterrebbe l'obiettivo di un abitante per un visitatore con l'attuale popolazione di 278.781 abitanti secondo l'ultimo censimento (2022).\r

\r

\"Le Isole di Tahiti dovrebbero rimanere una destinazione di slow tourism - un piccolo angolo di paradiso con un servizio eccezionale focalizzato su esperienze, cultura e incontri con la popolazione locale” secondo Jean-Marc Mocellin, direttore generale di Tahiti Tourisme.\r

\r

Oltre al numero di visitatori, sono state individuate più di 95 iniziative e 40 azioni secondarie che spaziano dalla gestione dei rifiuti, all'ampliamento delle reti WIFI fino allo sviluppo di parchi ecoturistici e sentieri escursionistici.\r

\r

Con un numero record di 236.000 visitatori nel 2019, la Polinesia francese è ancora lontana dall'essere una destinazione turistica di massa. La politica del Governo è quella di favorire soggiorni più lunghi e di distribuire il flusso di turisti e i benefici economici annessi tra le diverse isole, implementando miglioramenti infrastrutturali e investimenti. In questo modo si alleggerirà la pressione sulle destinazioni più conosciute, come Tahiti, Moorea e Bora Bora, mettendo in evidenza invece isole meno conosciute, ma non per questo meno belle o piacevoli dal punto di vista naturalistico, che costituiscono Le Isole di Tahiti.","post_title":"Le Isole di Tahiti: piano strategico al 2027 per una destinazione slow, sostenibile e inclusiva","post_date":"2022-12-22T11:47:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671709662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436435","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Margini operativi lordi (ebitda) in positivo per 207 milioni di euro per il secondo semestre del gruppo Carnival, \"anche considerando l'incremento degli investimenti promozionali effettuati per spingere le vendite del 2023\", si legge in una nota. La holding delle crociere Usa chiude il quarto trimestre dell'anno con risultati tutto sommati positivi, anche se il periodo ottobre - dicembre ha ancora registrato un ebitda negativo per 96 milioni, in parte a causa di un incremento dei costi carburanti di circa 40 milioni rispetto alle previsioni di budget.\r

\r

\"Durante l'anno abbiamo riportato con successo tutta le nostre flotte in servizio - spiega il ceo di Carnival Corporation, Josh Weinstein -, riuscendo a tenere il passo con i tassi di occupazione, nonostante l'aumento della capacità disponibile. Non solo: i ricavi per passeggero al giorno di crociera si sono mantenuti per tutto il 2022 a livelli più alti rispetto al 2019 . Abbiamo inoltre abbattuto alcuni costi, allo stesso tempo investendo per garantici domanda futura\".\r

\r

A livello di occupazione, i tassi di riempimento medi nel quarto trimestre del 2022 sono rimasti ancora di 19 punti percentuali inferiori ai livelli del 2019, con una capacità ormai però paragonabile a quella di tre anni fa. Un risultato, quest'ultimo, migliore di quello ottenuto nei tre mesi precedenti, quando l'occupazione media è stata inferiore di 29 punti percentuali, con un'offerta però al contempo dell'8% più bassa rispetto allo stesso 2019. Il gruppo si aspetta che il dato dei riempimenti medi continui nel suo progressivo miglioramento, con il primo trimestre del 2023 che dovrebbe chiudersi sopra il 90%, ossia 14 punti percentuali in meno al dato dello stesso periodo di quattro anni prima. La prossima estate l'occupazione delle navi dovrebbe quindi tornare ai livelli storici, ossia ben al di sopra del 100%.\r

\r

La compagnia prevede infine di proseguire il processo di ottimizzazione della flotta, tramite la rimozione di tre ulteriori navi scelte tra le più piccole e meno efficienti. Due di queste proverranno in particolare dal brand Costa, che sconta la sua eccessiva esposizione pre-pandemica al mercato cinese, tuttora chiuso alle operazioni crocieristiche. Al termine di tale operazione la flotta Costa dovrebbe infatti avvicinarsi per capacità a quella che il brand italiano metteva a disposizione del proprio core market europeo nel 2019.","post_title":"Il gruppo Carnival: ebitda a 207 mln nel secondo semestre. In arrivo altre due dismissioni navi Costa","post_date":"2022-12-22T11:32:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671708732000]}]}}