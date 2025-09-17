Le British Virgin Islands e l’eccellenza del servizio: formazione per gli attori del ricettivo Focus sull’eccellenza del servizio per il British Virgin Islands Tourist Board & Film Commission con il lancio della Barefoot Trainer Hospitality Series il prossimo 22 ottobre 2025 a Virgin Gorda. L’ente del turismo ha firmato un accordo strategico con Barefoot Training and Consulting in collaborazione con R Hospitality Ltd., esperti di formazione per l’ospitalità di lusso con sede alle Bvi riconosciuti per la capacità di trasformare i team di servizio in host premurosi, sicuri e focalizzati sul cliente che offrono esperienze memorabili agli ospiti. Guidato da due figure esperte in formazione, Lisa-Anne Redfern e Marta Fernandes, entrambe con una vasta esperienza in prestigiose proprietà di lusso, tra cui Necker Island e Moskito Island, il programma è concepito per rafforzare la capacità della destinazione ad accogliere gli ospiti e creare impressioni durature. La serie di corsi di formazione si concentrerà sulla trasformazione della mentalità e sulla gestione dei visitatori nel settore ricettivo dell’industria dell’ospitalità. I partecipanti acquisiranno competenze pratiche e skills progettati per aiutarli a comunicare e relazionarsi in modo efficace e professionale con gli ospiti. L’obiettivo primario di questa iniziativa è quello di promuovere la crescita e l’esperienza positiva degli ospiti nel settore ricettivo. «Nell’attuale panorama aziendale competitivo, il modo in cui coinvolgiamo gli ospiti è fondamentale per stimolare una cultura focalizzata sul cliente – afferma Vionie Pickering, product director -. Nell’ambito del nostro “Readiness Programme”, la formazione continua è indispensabile per garantire che i professionisti dell’ospitalità siano ben formati per ricevere gli ospiti. Il nostro ‘Readiness Programme’ riflette strategie e valori che si concentrano sulla costruzione di fiducia, coerenza e connessioni emotive con il nostro settore del turismo e dell’ospitalità». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497200" align="alignleft" width="300"] Danilo Curzi[/caption] Idee per Viaggiare ha inaugurato un ciclo di incontri formativi con i product manager in giro per l’Italia dedicati agli agenti di viaggio. Il percorso, ideato nell'anno in cui il t.o. compie 30 anni di attività, ha preso il via ieri da Milano per proseguire a Roma (23 settembre) e successivamente a Bologna (30 settembre). Il ceo, Danilo Curzi, commenta: «Investiamo da sempre nella formazione, che per noi rappresenta un pilastro strategico: significa mettere gli agenti nelle condizioni di approfondire prodotti e destinazioni, anche grazie al contributo diretto dei nostri partner. Con molti di loro abbiamo rapporti consolidati che costituiscono una leva fondamentale della nostra politica commerciale e, in diversi casi, si sono tradotti in collaborazioni esclusive per la commercializzazione sul mercato italiano. Allo stesso tempo, vogliamo rafforzare la vicinanza alla distribuzione in termini qualitativi, attraverso momenti di incontro capillari che consolidano le relazioni e generano nuove opportunità di crescita». Oltre ai p.m., sono coinvolti una selezione di partner di primo livello che, nella maggior parte dei casi, collaborano in esclusiva con l’operatore per la commercializzazione del prodotto sul mercato italiano. Il format prevede tre open day formativi a numero chiuso, con circa 40/50 agenti per ciascuna tappa. La rosa dei fornitori è volutamente contenuta, così da marcare il perimetro del contesto ideale per un confronto approfondito su prodotto e destinazioni. Insieme a Idee per Viaggiare saranno presenti alcuni dei principali partner dell’operatore. Gli altri appuntamenti A completamento delle date degli open day, il roadshow proseguirà con giornate di sales blitz traning lunch sul territorio: una media di circa 20 appuntamenti quotidiani consentirà di incontrare capillarmente la distribuzione locale, fino a raggiungere oltre un migliaio 1000 agenzie nell’arco di quattro settimane. L’obiettivo punta a presidiare il mercato da vicino, rinsaldare i rapporti storici, e sostenere le vendite in un momento strategico dell’anno. Questo primo ciclo inaugura un fitto calendario di attività dedicate alla formazione che accompagnerà la rete agenziale fino a TTG Travel Experience, dove Idee per Viaggiare sarà presente con due desk, nel contesto dello stand di Vist USA e dell’Ufficio nazionale del turismo cinese. L'operatore incontrerà gli agenti di viaggio e la stampa di settore anche nei due appuntamenti fuori fiera, in calendario entrambi giovedì 9 ottobre: “Deluxe Breakfast” e una serata speciale per festeggiare i suoi 30 anni. [post_title] => Idee per Viaggiare: al via il nuovo piano di formazione [post_date] => 2025-09-17T13:44:46+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758116686000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus sull'eccellenza del servizio per il British Virgin Islands Tourist Board & Film Commission con il lancio della Barefoot Trainer Hospitality Series il prossimo 22 ottobre 2025 a Virgin Gorda. L'ente del turismo ha firmato un accordo strategico con Barefoot Training and Consulting in collaborazione con R Hospitality Ltd., esperti di formazione per l'ospitalità di lusso con sede alle Bvi riconosciuti per la capacità di trasformare i team di servizio in host premurosi, sicuri e focalizzati sul cliente che offrono esperienze memorabili agli ospiti. Guidato da due figure esperte in formazione, Lisa-Anne Redfern e Marta Fernandes, entrambe con una vasta esperienza in prestigiose proprietà di lusso, tra cui Necker Island e Moskito Island, il programma è concepito per rafforzare la capacità della destinazione ad accogliere gli ospiti e creare impressioni durature. La serie di corsi di formazione si concentrerà sulla trasformazione della mentalità e sulla gestione dei visitatori nel settore ricettivo dell'industria dell'ospitalità. I partecipanti acquisiranno competenze pratiche e skills progettati per aiutarli a comunicare e relazionarsi in modo efficace e professionale con gli ospiti. L'obiettivo primario di questa iniziativa è quello di promuovere la crescita e l'esperienza positiva degli ospiti nel settore ricettivo. «Nell'attuale panorama aziendale competitivo, il modo in cui coinvolgiamo gli ospiti è fondamentale per stimolare una cultura focalizzata sul cliente - afferma Vionie Pickering, product director -. Nell'ambito del nostro "Readiness Programme", la formazione continua è indispensabile per garantire che i professionisti dell'ospitalità siano ben formati per ricevere gli ospiti. Il nostro 'Readiness Programme' riflette strategie e valori che si concentrano sulla costruzione di fiducia, coerenza e connessioni emotive con il nostro settore del turismo e dell'ospitalità». [post_title] => Le British Virgin Islands e l'eccellenza del servizio: formazione per gli attori del ricettivo [post_date] => 2025-09-17T12:25:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758111932000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497190 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2025 in accelerata per l'aeroporto internazionale dell'Umbria, che nel mese di agosto ha movimentato 81.267 passeggeri, pari ad una crescita del 17% rispetto allo stesso mese del 2024. Un tasso di incremento confermato anche a livello complessivo nei primi otto mesi dell'anno in corso, con un totale di 438.755, +20,4% rispetto allo stesso periodo del 2024 (364.450 passeggeri). E le proiezioni attuali indicano che entro la fine dell’anno lo scalo di Perugia supererà la soglia dei 600.000 passeggeri, stabilendo così il nuovo record annuale. Tra i collegamenti, la destinazione internazionale più trafficata del mese è stata Londra, con 15.544 passeggeri grazie ai 22 voli settimanali operati da Ryanair (Stansted) e British Airways (Heathrow). Sul fronte domestico, Palermo si conferma la rotta più frequentata, con 8.761 passeggeri e 12 voli settimanali. Intanto, è recente la sigla di una nuova partnership strategica fra l'aeroporto e il Perugia Calcio, che punta a rafforzare il legame tra sport, mobilità e territorio. Un accordo che mette in rete due realtà simbolo dell’identità umbra con un obiettivo condiviso: far crescere il brand Umbria a livello nazionale e internazionale. La collaborazione, presentata ufficialmente dai due enti, si inserisce in una visione più ampia di promozione delle eccellenze locali, con particolare attenzione al ruolo del calcio e dei trasporti come veicoli di attrattività e sviluppo. «Il calcio è una passione che unisce, proprio come il viaggio. Con questa partnership vogliamo rafforzare il nostro ruolo come hub al servizio del territorio e contribuire a portare il nome dell’Umbria sempre più lontano» sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell’Aeroporto dell’Umbria. [post_title] => Aeroporto dell'Umbria: traffico passeggeri a +20,4%. Nuova partnership con il Perugia Calcio [post_date] => 2025-09-17T12:03:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758110593000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497165 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497166" align="alignleft" width="300"] Marco Briganti e Gian Piero Linardi[/caption] «Nel settore dell’ospitalità, soprattutto per strutture leisure di grandi dimensioni come villaggi turistici e resort, la parola chiave è complessità - spiega Gian Piero Linardi, business developer di Booking Designer -. Reception, ristoranti, bar, spa, parcheggi, spiagge,attrezzature, punti vendita interni: tanti reparti che operano come raggi di un sistema articolato,ognuno con le proprie esigenze e processi. Troppo spesso, questa realtà si traduce in una vera e propria giungla digitale, fatta di software diversi che non dialogano fra loro, duplicano i dati e aumentano i margini di errore. Booking Designer nasce esattamente per mettere ordine con un’unica piattaforma, un unico gestionale, un’unica interfaccia, capace di gestire la complessità delle strutture ricettive e trasformarla in un ecosistema fluido, efficiente e connesso. Da qui il payoff che accompagna la comunicazione 2025: 'Less jungle, more hospitality'». «In occasione di TTG Travel Experience di Rimini - aggiunge il sales manager Marco Briganti - Booking Designer si presenterà con una doppia forza: da un lato la propria missione di semplificare la complessità per restituire centralità all’ospitalità, dall’altro una promessa che i founder e il team si sono fatti sin dall’inizio: tenere sempre del tempo da dedicare alla sperimentazione, per innovare continuamente nel settore». Gestionale all-in-one Il gestionale all-in-one che copre tutta la filiera propone un Property Management System, Crm e booking automation, channel manager e booking engine, gestione punti vendita interni (POS/OMS), servizi accessori e ancillari, gestione multistruttura per catene, gruppi e tour operator, con reportistica centralizzata e strategie revenue aggregate. L'unicità di Booking Designer non risiede solo nella tecnologia, ma nell'approccio. Non nasce in una software house generalista o in una multinazionale IT, ma da albergatori e addetti ai lavori che conoscono dall’interno la quotidianità di un villaggio, di un resort, di un grande complesso turistico. «Questa origine - chiude Marco Briganti - fa sì che ogni modulo sia progettato per la realtà operativa, con interfacce intuitive, automazioni pensate per semplificare e workflow costruiti su esigenze concrete». [post_title] => 'Less jungle, more hospitality': Booking Designer presenta il gestionale all-in-one [post_date] => 2025-09-17T09:50:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758102639000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497152 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ennesima partnership sportiva per Emirates che fa il suo debutto nel basket europeo con un accordo pluriennale con il Real Madrid che rende la compagnia aerea main sponsor ufficiale della squadra professionistica di pallacanestro spagnola. L'intesa prevede che il marchio Fly Better di Emirates comparirà da subito in maniera ben visibile sulle maglie della squadra, in continuità con quanto già avviene per le formazioni maschile e femminile dei team calcistici. «Questa collaborazione consolida il nostro legame con la fanbase globale del Real Madrid e ci permette di offrire nuove opportunità per diffondere la passione per il basket, coinvolgendo sempre più tifosi attraverso la nostra rete» sottolinea Tim Clark, presidente di Emirates Airline. Il marchio Fly Better di Emirates comparirà sulle divise da gioco, sui kit di allenamento e sull’abbigliamento dello staff tecnico. L’accordo garantirà inoltre alla compagnia aerea un’ampia visibilità al Movistar Arena Madrid, inclusi tabelloni segnapunti, cartellonistica virtuale, opportunità di hospitality e ticketing, diritti social e marketing per lo sviluppo di campagne globali, oltre a spazi pubblicitari. Emirates sarà presente anche nei principali eventi cestistici come la Liga ACB, l’EuroLeague e la Copa del Rey. La compagnia potrà inoltre accedere alle strutture del centro sportivo Ciudad Real Madrid per organizzare visite esclusive “dietro le quinte” per gli ospiti, incontri con i giocatori e sessioni di formazione per i giovani con grandi leggende del basket. [post_title] => Emirates è il main sponsor ufficiale del Real Madrid Basket [post_date] => 2025-09-17T09:26:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758101180000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Icelandair aumenta l'impegno sul mercato Italia con il lancio di una nuova rotta da Venezia a Keflavik, che sarà operativo dal 22 maggio al 18 ottobre 2026, con tre voli alla settimana, il martedì, venerdì e domenica. I passeggeri italiani in arrivo all'aeroporto di Keflavik potranno fruire del network della compagnia in coincidenza per Chicago, Washington, Baltimora, Toronto, Seattle, New York e Boston; mentre al rientro il volo per Venezia sarà in coincidenza con tutte 18 le città servite da Icelandair in Nord America. Le prenotazioni dei nuovi voli del vettore sono già aperte nei maggiori crs e l'ufficio di Discover The World - che rappresenta Icelandair in Italia - è a disposizione per ricevere le richieste per gruppi e allotment. Lo scorso agosto la compagnia ha trasportato 608.000 passeggeri, con un aumento dell'1% rispetto ad agosto 2024. I viaggi in arrivo in Islanda sono aumentati del 21% su base annua e del 5% sul mercato islandese. Il load è stato dell'87,1%. Da inizio 2025, 3,4 milioni di passeggeri hanno volato con Icelandair, l'8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. [post_title] => Icelandair collegherà Venezia a Keflavik con un volo stagionale, dal prossimo 22 maggio [post_date] => 2025-09-17T09:00:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758099636000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497107 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Golfo dell’Isola, nel ponente ligure, è un comprensorio turistico che unisce Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio. Un concentrato di esperienze tra spiagge Bandiera Blu, percorsi storici, sport outdoor e panorami da esplorare tutto l’anno, un lembo di Liguria racconta una storia forte, identitaria, “eroica”. Sulle spiagge del Golfo dell’Isola sventolano la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, riconoscimenti che attestano qualità, sicurezza e attenzione alle famiglie. Cuore del paesaggio marino è l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, un ecosistema tutelato ricco di biodiversità. Si può esplorare con snorkeling guidati, immersioni, kayak e percorsi educativi. E salendo lungo i sentieri di Vezzi Portio, o le frazioni di Noli, Spotorno e Bergeggi, si aprono scorci immersi nella macchia mediterranea. Il Golfo dell’Isola è una delle destinazioni di riferimento per l’outdoor in Liguria. Sentieri, pareti per arrampicare, percorsi MTB e attività acquatiche ne fanno una vera palestra a cielo aperto. Il territorio è anche paradiso del trail running, con un calendario di eventi in costante crescita. Tra i più conosciuti, il Golfo dell’Isola Trail, tappa della Golden Trail World Series, che richiama atleti da tutta Europa, insieme a Swim the Island, tra le competizioni di nuoto in acque libere più importanti d’Europa, che si tiene ogni anno a Bergeggi. L’Isola di Bergeggi è un rifugio per la flora mediterranea e per l’avifauna migratoria, mentre la fascia collinare ospita un equilibrio biologico prezioso, fatto di uliveti, radure e crinali boscosi. Un paesaggio da attraversare con il rispetto proprio del turismo consapevole. Noli, antica Repubblica Marinara, conserva torri, mura, il Castello di Monte Ursino e la chiesa romanica di San Paragorio. Spotorno, da sempre località di villeggiatura, ha accolto artisti e scrittori. Ospita chiese, oratori e una vivace vita culturale. Vezzi Portio racconta la Liguria agricola, tra muretti a secco, sentieri rurali e il Museo del Territorio e delle Api. A Bergeggi si trovano testimonianze paleocristiane e tracce di vita religiosa: sulla sommità dell’Isola si intravedono i resti della chiesa di Sant’Eugenio. La cucina locale riflette il paesaggio: prodotti di terra e di mare, ricette tramandate di generazione in generazione e un’attenzione a stagionalità e sostenibilità. Dalle acciughe sotto sale al coniglio alla ligure, dalle verdure ripiene ai formaggi caprini dell’entroterra, ogni piatto è tradizione che si rinnova, nelle osterie, negli agriturismi e sui menù dei migliori ristoranti del Golfo. Il Golfo dell’Isola vive tutto l’anno. Accanto ai grandi eventi sportivi come il Golfo dell’Isola Trail e Swim the Island, il calendario si arricchisce con appuntamenti culturali e mondani: Bergeggi MareFest, Festival del Vento, Passeggiata Dantesca, Moby Dick Festival, Trail delle Streghe, Noli Musica Festival, rievocazioni storiche e attività marittime per tutte le età. [post_title] => Il Golfo dell’Isola: un mix di esperienze integrate tra Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio [post_date] => 2025-09-16T12:05:40+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758024340000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497117 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mövenpick, che annuncia il suo debutto in Italia con l’apertura del Mövenpick Hotel Bari. La struttura sarà gestita da Greenblu Hotels & Resorts. Situato nel vivace quartiere Murat, a pochi passi dal centro storico e dal mare, l’hotel nasce dal completo restyling dello storico Palace Hotel. L’apertura di Bari amplia il portfolio di Accor in Italia, che oggi conta più di 75 hotel e 14 brand, e consolida l’espansione di Mövenpick in Europa, con recenti ingressi in Grecia, Belgio e Azerbaigian e nuove aperture in arrivo a Kotor in Montenegro e in altre destinazioni. La vision Christine Pesin, vp operations franchise Italia e Malta, premium, midscale ed economy per Accor commenta: «L’Italia rappresenta uno dei mercati più strategici per Accor: un Paese dal patrimonio culturale straordinario, paesaggi unici e un settore turistico in continua crescita. Il debutto di Mövenpick a Bari è un passo importante della nostra visione a lungo termine, che punta a svilupparsi in destinazioni chiave attraverso collaborazioni solide con partner e comunità locali». Aggiunge Vincenzo Gentile, amministratore delegato di Greenblu Hotels & Resorts: «Mövenpick è sinonimo di eccellenza culinaria, ospitalità genuina e sostenibilità. Portare il brand in Italia significa rispondere a una crescente domanda di viaggi esperienziali e consapevoli. Iniziare da Bari, città di cultura e autenticità, è il modo migliore per dare avvio a questo percorso». Gli interni del Mövenpick Hotel Bari sono ispirati ai principi del biophilic design, che valorizza la connessione con la natura come leva di benessere. L’hotel dispone di 186 camere. Completano l’esperienza una Private Spa, una fitness room e 12 sale meeting modulari capaci di accogliere fino a 300 persone. Al Connubio Bistrot la cucina pugliese viene valorizzata con piatti autentici e una selezione curata di vini e cocktail. Completano l’offerta i servizi di parcheggio e transfer per aeroporto e stazione. [post_title] => Mövenpick, debutto in Italia con un hotel a Bari [post_date] => 2025-09-16T11:34:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758022475000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I viaggiatori italiani premiamo il Sudafrica: da gennaio a luglio 2025 la destinazione ha accolto 26.081 turisti provenienti dal nostro Paese, pari ad una crescita dell’8,4% rispetto allo stesso periodo nel 2024. L’interesse costante dei viaggiatori italiani testimonia la capacità del Paese di mantenere viva la proprio attrattiva attraverso un’offerta diversificata, che spazia dalla cultura urbana alle eccellenze enogastronomiche, fino all'outdoor e all’avventura, garantendo sempre nuove sfumature e opportunità di scoperta anche per i repeaters. Proprio nei giorni scorsi è partita la nuova campagna di South African Tourism con il claim “Come Find Your Joy!”: sviluppata in collaborazione con l'agenzia creativa sudafricana Avatar, la campagna prevede uno spot che mette in luce talenti locali come il musicista Zakes Bantwini e lo chef Wandile Mabaso, sulle note della colonna sonora realizzata dall'artista Vusi Mahlasela. Il video illustra la varietà del Paese e invita gli spettatori a riscoprire il Sudafrica “attraverso gli occhi di un bambino”. Fascino, riconnessione e gioia ritrovata sono al centro di questo viaggio. La campagna si rivolge a chi ama l’avventura e cerca esperienze significative e benessere, nonché ai viaggiatori desiderosi di vivere esperienze culturali arricchenti e memorabili. Attraverso incontri autentici, paesaggi mozzafiato, una fauna selvatica straordinaria e un ricco panorama culturale, ogni esperienza risveglia i sensi. Avventurarsi nel bush, esplorare la biodiversità marina o sperimentare il calore della popolazione sono tutti momenti che risvegliano emozioni a lungo sopite, in attesa di essere riscoperte. [post_title] => Sudafrica: +8,4% i turisti italiani tra gennaio e luglio 2025. Al via la nuova campagna [post_date] => 2025-09-16T11:32:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758022350000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "le british virgin islands e leccellenza del servizio formazione per gli attori del ricettivo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1870,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497200\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Danilo Curzi[/caption]\r

\r

Idee per Viaggiare ha inaugurato un ciclo di incontri formativi con i product manager in giro per l’Italia dedicati agli agenti di viaggio. Il percorso, ideato nell'anno in cui il t.o. compie 30 anni di attività, ha preso il via ieri da Milano per proseguire a Roma (23 settembre) e successivamente a Bologna (30 settembre).\r

\r

Il ceo, Danilo Curzi, commenta: «Investiamo da sempre nella formazione, che per noi rappresenta un pilastro strategico: significa mettere gli agenti nelle condizioni di approfondire prodotti e destinazioni, anche grazie al contributo diretto dei nostri partner. Con molti di loro abbiamo rapporti consolidati che costituiscono una leva fondamentale della nostra politica commerciale e, in diversi casi, si sono tradotti in collaborazioni esclusive per la commercializzazione sul mercato italiano. Allo stesso tempo, vogliamo rafforzare la vicinanza alla distribuzione in termini qualitativi, attraverso momenti di incontro capillari che consolidano le relazioni e generano nuove opportunità di crescita».\r

\r

Oltre ai p.m., sono coinvolti una selezione di partner di primo livello che, nella maggior parte dei casi, collaborano in esclusiva con l’operatore per la commercializzazione del prodotto sul mercato italiano.\r

\r

Il format prevede tre open day formativi a numero chiuso, con circa 40/50 agenti per ciascuna tappa. La rosa dei fornitori è volutamente contenuta, così da marcare il perimetro del contesto ideale per un confronto approfondito su prodotto e destinazioni. Insieme a Idee per Viaggiare saranno presenti alcuni dei principali partner dell’operatore.\r

Gli altri appuntamenti\r

A completamento delle date degli open day, il roadshow proseguirà con giornate di sales blitz traning lunch sul territorio: una media di circa 20 appuntamenti quotidiani consentirà di incontrare capillarmente la distribuzione locale, fino a raggiungere oltre un migliaio 1000 agenzie nell’arco di quattro settimane. L’obiettivo punta a presidiare il mercato da vicino, rinsaldare i rapporti storici, e sostenere le vendite in un momento strategico dell’anno.\r

\r

Questo primo ciclo inaugura un fitto calendario di attività dedicate alla formazione che accompagnerà la rete agenziale fino a TTG Travel Experience, dove Idee per Viaggiare sarà presente con due desk, nel contesto dello stand di Vist USA e dell’Ufficio nazionale del turismo cinese. L'operatore incontrerà gli agenti di viaggio e la stampa di settore anche nei due appuntamenti fuori fiera, in calendario entrambi giovedì 9 ottobre: “Deluxe Breakfast” e una serata speciale per festeggiare i suoi 30 anni.","post_title":"Idee per Viaggiare: al via il nuovo piano di formazione","post_date":"2025-09-17T13:44:46+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1758116686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sull'eccellenza del servizio per il British Virgin Islands Tourist Board & Film Commission con il lancio della Barefoot Trainer Hospitality Series il prossimo 22 ottobre 2025 a Virgin Gorda.\r

\r

L'ente del turismo ha firmato un accordo strategico con Barefoot Training and Consulting in collaborazione con R Hospitality Ltd., esperti di formazione per l'ospitalità di lusso con sede alle Bvi riconosciuti per la capacità di trasformare i team di servizio in host premurosi, sicuri e focalizzati sul cliente che offrono esperienze memorabili agli ospiti.\r

\r

Guidato da due figure esperte in formazione, Lisa-Anne Redfern e Marta Fernandes, entrambe con una vasta esperienza in prestigiose proprietà di lusso, tra cui Necker Island e Moskito Island, il programma è concepito per rafforzare la capacità della destinazione ad accogliere gli ospiti e creare impressioni durature.\r

\r

La serie di corsi di formazione si concentrerà sulla trasformazione della mentalità e sulla gestione dei visitatori nel settore ricettivo dell'industria dell'ospitalità. I partecipanti acquisiranno competenze pratiche e skills progettati per aiutarli a comunicare e relazionarsi in modo efficace e professionale con gli ospiti. L'obiettivo primario di questa iniziativa è quello di promuovere la crescita e l'esperienza positiva degli ospiti nel settore ricettivo.\r

\r

«Nell'attuale panorama aziendale competitivo, il modo in cui coinvolgiamo gli ospiti è fondamentale per stimolare una cultura focalizzata sul cliente - afferma Vionie Pickering, product director -. Nell'ambito del nostro \"Readiness Programme\", la formazione continua è indispensabile per garantire che i professionisti dell'ospitalità siano ben formati per ricevere gli ospiti. Il nostro 'Readiness Programme' riflette strategie e valori che si concentrano sulla costruzione di fiducia, coerenza e connessioni emotive con il nostro settore del turismo e dell'ospitalità».","post_title":"Le British Virgin Islands e l'eccellenza del servizio: formazione per gli attori del ricettivo","post_date":"2025-09-17T12:25:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758111932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2025 in accelerata per l'aeroporto internazionale dell'Umbria, che nel mese di agosto ha movimentato 81.267 passeggeri, pari ad una crescita del 17% rispetto allo stesso mese del 2024. Un tasso di incremento confermato anche a livello complessivo nei primi otto mesi dell'anno in corso, con un totale di 438.755, +20,4% rispetto allo stesso periodo del 2024 (364.450 passeggeri).\r

\r

E le proiezioni attuali indicano che entro la fine dell’anno lo scalo di Perugia supererà la soglia dei 600.000 passeggeri, stabilendo così il nuovo record annuale.\r

\r

Tra i collegamenti, la destinazione internazionale più trafficata del mese è stata Londra, con 15.544 passeggeri grazie ai 22 voli settimanali operati da Ryanair (Stansted) e British Airways (Heathrow). Sul fronte domestico, Palermo si conferma la rotta più frequentata, con 8.761 passeggeri e 12 voli settimanali.\r

\r

Intanto, è recente la sigla di una nuova partnership strategica fra l'aeroporto e il Perugia Calcio, che punta a rafforzare il legame tra sport, mobilità e territorio. Un accordo che mette in rete due realtà simbolo dell’identità umbra con un obiettivo condiviso: far crescere il brand Umbria a livello nazionale e internazionale.\r

\r

La collaborazione, presentata ufficialmente dai due enti, si inserisce in una visione più ampia di promozione delle eccellenze locali, con particolare attenzione al ruolo del calcio e dei trasporti come veicoli di attrattività e sviluppo.\r

\r

«Il calcio è una passione che unisce, proprio come il viaggio. Con questa partnership vogliamo rafforzare il nostro ruolo come hub al servizio del territorio e contribuire a portare il nome dell’Umbria sempre più lontano» sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell’Aeroporto dell’Umbria.","post_title":"Aeroporto dell'Umbria: traffico passeggeri a +20,4%. Nuova partnership con il Perugia Calcio","post_date":"2025-09-17T12:03:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758110593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497166\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Briganti e Gian Piero Linardi[/caption]\r

«Nel settore dell’ospitalità, soprattutto per strutture leisure di grandi dimensioni come villaggi turistici e resort, la parola chiave è complessità - spiega Gian Piero Linardi, business developer di Booking Designer -. Reception, ristoranti, bar, spa, parcheggi, spiagge,attrezzature, punti vendita interni: tanti reparti che operano come raggi di un sistema articolato,ognuno con le proprie esigenze e processi. Troppo spesso, questa realtà si traduce in una vera e propria giungla digitale, fatta di software diversi che non dialogano fra loro, duplicano i dati e aumentano i margini di errore. Booking Designer nasce esattamente per mettere ordine con un’unica piattaforma, un unico gestionale, un’unica interfaccia, capace di gestire la complessità delle strutture ricettive e trasformarla in un ecosistema fluido, efficiente e connesso. Da qui il payoff che accompagna la comunicazione 2025: 'Less jungle, more hospitality'».\r

«In occasione di TTG Travel Experience di Rimini - aggiunge il sales manager Marco Briganti - Booking Designer si presenterà con una doppia forza: da un lato la propria missione di semplificare la complessità per restituire centralità all’ospitalità, dall’altro una promessa che i founder e il team si sono fatti sin dall’inizio: tenere sempre del tempo da dedicare alla sperimentazione, per innovare continuamente nel settore».\r

\r

Gestionale all-in-one\r

Il gestionale all-in-one che copre tutta la filiera propone un Property Management System, Crm e booking automation, channel manager e booking engine, gestione punti vendita interni (POS/OMS), servizi accessori e ancillari, gestione multistruttura per catene, gruppi e tour operator, con reportistica centralizzata e strategie revenue aggregate.\r

L'unicità di Booking Designer non risiede solo nella tecnologia, ma nell'approccio. Non nasce in una software house generalista o in una multinazionale IT, ma da albergatori e addetti ai lavori che conoscono dall’interno la quotidianità di un villaggio, di un resort, di un grande complesso turistico.\r

«Questa origine - chiude Marco Briganti - fa sì che ogni modulo sia progettato per la realtà operativa, con interfacce intuitive, automazioni pensate per semplificare e workflow costruiti su esigenze concrete».","post_title":"'Less jungle, more hospitality': Booking Designer presenta il gestionale all-in-one","post_date":"2025-09-17T09:50:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758102639000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennesima partnership sportiva per Emirates che fa il suo debutto nel basket europeo con un accordo pluriennale con il Real Madrid che rende la compagnia aerea main sponsor ufficiale della squadra professionistica di pallacanestro spagnola. \r

\r

L'intesa prevede che il marchio Fly Better di Emirates comparirà da subito in maniera ben visibile sulle maglie della squadra, in continuità con quanto già avviene per le formazioni maschile e femminile dei team calcistici.\r

\r

«Questa collaborazione consolida il nostro legame con la fanbase globale del Real Madrid e ci permette di offrire nuove opportunità per diffondere la passione per il basket, coinvolgendo sempre più tifosi attraverso la nostra rete» sottolinea Tim Clark, presidente di Emirates Airline.\r

Il marchio Fly Better di Emirates comparirà sulle divise da gioco, sui kit di allenamento e sull’abbigliamento dello staff tecnico. L’accordo garantirà inoltre alla compagnia aerea un’ampia visibilità al Movistar Arena Madrid, inclusi tabelloni segnapunti, cartellonistica virtuale, opportunità di hospitality e ticketing, diritti social e marketing per lo sviluppo di campagne globali, oltre a spazi pubblicitari. Emirates sarà presente anche nei principali eventi cestistici come la Liga ACB, l’EuroLeague e la Copa del Rey.\r

La compagnia potrà inoltre accedere alle strutture del centro sportivo Ciudad Real Madrid per organizzare visite esclusive “dietro le quinte” per gli ospiti, incontri con i giocatori e sessioni di formazione per i giovani con grandi leggende del basket.","post_title":"Emirates è il main sponsor ufficiale del Real Madrid Basket","post_date":"2025-09-17T09:26:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758101180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Icelandair aumenta l'impegno sul mercato Italia con il lancio di una nuova rotta da Venezia a Keflavik, che sarà operativo dal 22 maggio al 18 ottobre 2026, con tre voli alla settimana, il martedì, venerdì e domenica.\r

I passeggeri italiani in arrivo all'aeroporto di Keflavik potranno fruire del network della compagnia in coincidenza per Chicago, Washington, Baltimora, Toronto, Seattle, New York e Boston; mentre al rientro il volo per Venezia sarà in coincidenza con tutte 18 le città servite da Icelandair in Nord America.\r

Le prenotazioni dei nuovi voli del vettore sono già aperte nei maggiori crs e l'ufficio di Discover The World - che rappresenta Icelandair in Italia - è a disposizione per ricevere le richieste per gruppi e allotment.\r

Lo scorso agosto la compagnia ha trasportato 608.000 passeggeri, con un aumento dell'1% rispetto ad agosto 2024. I viaggi in arrivo in Islanda sono aumentati del 21% su base annua e del 5% sul mercato islandese. Il load è stato dell'87,1%. Da inizio 2025, 3,4 milioni di passeggeri hanno volato con Icelandair, l'8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.","post_title":"Icelandair collegherà Venezia a Keflavik con un volo stagionale, dal prossimo 22 maggio","post_date":"2025-09-17T09:00:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758099636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Golfo dell’Isola, nel ponente ligure, è un comprensorio turistico che unisce Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio. Un concentrato di esperienze tra spiagge Bandiera Blu, percorsi storici, sport outdoor e panorami da esplorare tutto l’anno, un lembo di Liguria racconta una storia forte, identitaria, “eroica”.\r

\r

Sulle spiagge del Golfo dell’Isola sventolano la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, riconoscimenti che attestano qualità, sicurezza e attenzione alle famiglie. Cuore del paesaggio marino è l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, un ecosistema tutelato ricco di biodiversità. Si può esplorare con snorkeling guidati, immersioni, kayak e percorsi educativi. E salendo lungo i sentieri di Vezzi Portio, o le frazioni di Noli, Spotorno e Bergeggi, si aprono scorci immersi nella macchia mediterranea.\r

\r

Il Golfo dell’Isola è una delle destinazioni di riferimento per l’outdoor in Liguria. Sentieri, pareti per arrampicare, percorsi MTB e attività acquatiche ne fanno una vera palestra a cielo aperto. Il territorio è anche paradiso del trail running, con un calendario di eventi in costante crescita. Tra i più conosciuti, il Golfo dell’Isola Trail, tappa della Golden Trail World Series, che richiama atleti da tutta Europa, insieme a Swim the Island, tra le competizioni di nuoto in acque libere più importanti d’Europa, che si tiene ogni anno a Bergeggi.\r

\r

L’Isola di Bergeggi è un rifugio per la flora mediterranea e per l’avifauna migratoria, mentre la fascia collinare ospita un equilibrio biologico prezioso, fatto di uliveti, radure e crinali boscosi. Un paesaggio da attraversare con il rispetto proprio del turismo consapevole.\r

\r

Noli, antica Repubblica Marinara, conserva torri, mura, il Castello di Monte Ursino e la chiesa romanica di San Paragorio. Spotorno, da sempre località di villeggiatura, ha accolto artisti e scrittori. Ospita chiese, oratori e una vivace vita culturale. Vezzi Portio racconta la Liguria agricola, tra muretti a secco, sentieri rurali e il Museo del Territorio e delle Api. A Bergeggi si trovano testimonianze paleocristiane e tracce di vita religiosa: sulla sommità dell’Isola si intravedono i resti della chiesa di Sant’Eugenio.\r

\r

La cucina locale riflette il paesaggio: prodotti di terra e di mare, ricette tramandate di generazione in generazione e un’attenzione a stagionalità e sostenibilità. Dalle acciughe sotto sale al coniglio alla ligure, dalle verdure ripiene ai formaggi caprini dell’entroterra, ogni piatto è tradizione che si rinnova, nelle osterie, negli agriturismi e sui menù dei migliori ristoranti del Golfo.\r

\r

Il Golfo dell’Isola vive tutto l’anno. Accanto ai grandi eventi sportivi come il Golfo dell’Isola Trail e Swim the Island, il calendario si arricchisce con appuntamenti culturali e mondani: Bergeggi MareFest, Festival del Vento, Passeggiata Dantesca, Moby Dick Festival, Trail delle Streghe, Noli Musica Festival, rievocazioni storiche e attività marittime per tutte le età.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il Golfo dell’Isola: un mix di esperienze integrate tra Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio","post_date":"2025-09-16T12:05:40+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1758024340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497117","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mövenpick, che annuncia il suo debutto in Italia con l’apertura del Mövenpick Hotel Bari. La struttura sarà gestita da Greenblu Hotels & Resorts.\r

Situato nel vivace quartiere Murat, a pochi passi dal centro storico e dal mare, l’hotel nasce dal completo restyling dello storico Palace Hotel. \r

L’apertura di Bari amplia il portfolio di Accor in Italia, che oggi conta più di 75 hotel e 14 brand, e consolida l’espansione di Mövenpick in Europa, con recenti ingressi in Grecia, Belgio e Azerbaigian e nuove aperture in arrivo a Kotor in Montenegro e in altre destinazioni.\r

La vision\r

Christine Pesin, vp operations franchise Italia e Malta, premium, midscale ed economy per Accor commenta: «L’Italia rappresenta uno dei mercati più strategici per Accor: un Paese dal patrimonio culturale straordinario, paesaggi unici e un settore turistico in continua crescita. Il debutto di Mövenpick a Bari è un passo importante della nostra visione a lungo termine, che punta a svilupparsi in destinazioni chiave attraverso collaborazioni solide con partner e comunità locali».\r

\r

Aggiunge Vincenzo Gentile, amministratore delegato di Greenblu Hotels & Resorts: «Mövenpick è sinonimo di eccellenza culinaria, ospitalità genuina e sostenibilità. Portare il brand in Italia significa rispondere a una crescente domanda di viaggi esperienziali e consapevoli. Iniziare da Bari, città di cultura e autenticità, è il modo migliore per dare avvio a questo percorso».\r

Gli interni del Mövenpick Hotel Bari sono ispirati ai principi del biophilic design, che valorizza la connessione con la natura come leva di benessere.\r

L’hotel dispone di 186 camere. Completano l’esperienza una Private Spa, una fitness room e 12 sale meeting\r

modulari capaci di accogliere fino a 300 persone.\r

Al Connubio Bistrot la cucina pugliese viene valorizzata con piatti autentici e una selezione curata di vini e cocktail. Completano l’offerta i servizi di parcheggio e transfer per aeroporto e stazione.","post_title":"Mövenpick, debutto in Italia con un hotel a Bari","post_date":"2025-09-16T11:34:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758022475000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I viaggiatori italiani premiamo il Sudafrica: da gennaio a luglio 2025 la destinazione ha accolto 26.081 turisti provenienti dal nostro Paese, pari ad una crescita dell’8,4% rispetto allo stesso periodo nel 2024.\r

\r

L’interesse costante dei viaggiatori italiani testimonia la capacità del Paese di mantenere viva la proprio attrattiva attraverso un’offerta diversificata, che spazia dalla cultura urbana alle eccellenze enogastronomiche, fino all'outdoor e all’avventura, garantendo sempre nuove sfumature e opportunità di scoperta anche per i repeaters.\r

\r

Proprio nei giorni scorsi è partita la nuova campagna di South African Tourism con il claim “Come Find Your Joy!”: sviluppata in collaborazione con l'agenzia creativa sudafricana Avatar, la campagna prevede uno spot che mette in luce talenti locali come il musicista Zakes Bantwini e lo chef Wandile Mabaso, sulle note della colonna sonora realizzata dall'artista Vusi Mahlasela. Il video illustra la varietà del Paese e invita gli spettatori a riscoprire il Sudafrica “attraverso gli occhi di un bambino”. Fascino, riconnessione e gioia ritrovata sono al centro di questo viaggio.\r

\r

La campagna si rivolge a chi ama l’avventura e cerca esperienze significative e benessere, nonché ai viaggiatori desiderosi di vivere esperienze culturali arricchenti e memorabili.\r

\r

Attraverso incontri autentici, paesaggi mozzafiato, una fauna selvatica straordinaria e un ricco panorama culturale, ogni esperienza risveglia i sensi. Avventurarsi nel bush, esplorare la biodiversità marina o sperimentare il calore della popolazione sono tutti momenti che risvegliano emozioni a lungo sopite, in attesa di essere riscoperte.\r

","post_title":"Sudafrica: +8,4% i turisti italiani tra gennaio e luglio 2025. Al via la nuova campagna","post_date":"2025-09-16T11:32:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758022350000]}]}}