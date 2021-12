Le Bahamas si affidano a Open Mind Consulting per la promozione in Italia

Le Bahamas hanno scelto Open Mind Consulting per la comunicazione e la promozione sul mercato italiano. Al centro del lavoro dell’agenzia torinese per il Ministero del turismo, investimenti e aviazione dell’arcipelago, sarà l’attivazione di una strategia di comunicazione eterogenea e di un programma di pubbliche relazioni atte ad accrescere la visibilità del marchio Bahamas nel mercato italiano. Omc promuoverà la cultura tradizionale, la storia, i festival e gli eventi, la natura e la cucina delle Isole Bahamas, per contribuire a generare una crescita complessiva degli arrivi di visitatori italiani.

Il team di lavoro italiano, sotto la supervisione della ceo, Angela Marini, e guidato da Viorica Fait, account manager, lavorerà con la squadra londinese di Finn Partners che, con Omc, appunto, gestirà la comunicazione delle Bahamas sul mercato europeo. Open Mind Consulting, inoltre, lavorerà a contatto con Maria Grazia Marino, area manager del dipartimento sales & marketing di Bmotia con sede a Londra, volto e nome noti al comparto turistico italiano, che da anni lavora con e per le Bahamas.

“Siamo entusiasti di poter lavorare con Omc nella promozione delle isole Bahamas in Italia, un terreno fertile per i Caraibi e che nel 2019 si è guadagnato il terzo posto tra i mercati europei più importanti, dopo UK e Francia – commenta Joy Jibrilu, direttore generale Bmotia: nell’ultimo anno pre-pandemico, infatti, i turisti italiani nelle nostre isole sono stati 13.730. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il team torinese per aumentare ulteriormente la consapevolezza delle Bahamas e della molteplicità della destinazione”.

“Sono molto felice di entrare a far parte di questa squadra – aggiunge Viorica Fait, account manager Bmotia per Omc – e di poter iniziare a promuovere sul nostro mercato una destinazione così ricca e varia, con incredibili asset che andremo a convertire in contenuti coinvolgenti, in grado di incrementare la conoscenza della destinazione tra nuovi target e, con essa, la voglia di raggiungerla, supportati dagli efficienti collegamenti aerei e dall’eccellente offerta turistica.”